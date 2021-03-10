Crown meraklısına yedi milyon dolarlık sezon finali kılavuzu

Önce bu cümleyi nerede gördüğümü anlatayım...
*
Önceki akşam, Mira Nair’in beni çok etkileyen ünlü “Kama Sutra” filminden beri en iyi Hint filmlerinden birini seyrettim.
Adı “7 Koon Maaf...”
Hindistan’ın en ünlü starı Priyanka Chopra’nın oynadığı filmin konusu 6 kere evlenip her kocasını öldüren bir “Femme Fatale”in hikâyesi.
Ayini Papa Françis yönetecek.
Irak’ın Kürdistan Özerk Bölgesi’den yapılan ilk büyük Hıristiyan ayini olacak...
*
Bu stada adını veren Franso Hariri, Irak Kürdistan özerklik hareketinin önde gelen simalarından biriydi. Yani Papa, işte böylesine sembolik bir Kürt bağımsızlıkçısının adını taşıyan statta yapacak bu ayini...
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Bu fotoğrafı dün New York Times gazetesinde gördüm.
Nasıl olsa bir yerde görürsünüz...
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Şöyle başlıyor...
Bir evde genç bir çift...
Bir kutu tonbalığı konservesi açıp harika görünen bir salata yapıyorlar...
Sonra genç adam konserve kutusunu gösterip konuşuyor:
“Yaaa hakikatten çok güzel... Adamlar yapmışlar...”
Bunu çizen kızın adı Sara Barakzay...
Afganistan’ın ilk kadın çizgi romancısı...
Adını ilk defa dün Guardian gazetesinde gördüm.
Ben onun hakkındaki bu haberi okurken, Türkiye’de gazetelerin, internet haber sitelerinin, haber televizyonlarının bir numaralı gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Reform Paketiydi...
İkisinin aynı güne gelmesi benim için çok anlamlı bir sürpriz oldu.
Çünkü bu çizginin Türkiye’ye uzanan bir ucu var.
Nedenini anlatayım.
“Don’t F...k With Cats...”
“Kedilere Bulaşma: İnternette Katil Avı...”
*
Üç bölümlük dizinin girişinde ‘Buradaki kişiler hayal mahsulüdür’ diye bir yazı yok. Dizideki her kare gerçek...
Mekânlar gerçek.
Olaylar gerçek...
Ve en önemlisi...
Yaşanan bütün vahşet gerçek...
Adalet, demokrasi ve insan hakları reformu...
Tabii bu reform aynı zamanda ifade ve haber alma özgürlüklerinin de çerçevesini çizecek...
İşte böyle bir günde ben de size Türkiye’nin “haber coğrafyasını” anlatan bir çalışmadan söz edeceğim.
*
Hürriyet İnternet’in eski yöneticisi Emre Kızılkaya dün ilginç bir çalışmanın sonuçlarını açıkladı.
Kızılkaya ve arkadaşları 2 hafta boyunca Türkiye’de yayınlanan 1.1 milyon haberi inceleyip analizini yapmışlar.
Türkiye’de 19 ulusal, 165 ise yerel TV kanalı var...
Devlet kontrolünde ise 13 TV kanalı bulunuyor...
Böyle bir derbiye klasik mantıkla, rasyonel bir değerlendirme yapmak mümkün değil. O yüzden maç boyu gözlemlerimi anarşik biçimde alt alta yazıyorum...
Göreceksiniz ki, bu bir uzman yazısı değil, hepimizin maç sırasında aklımıza gelen düşüncelerden ibaret olacak bu.
BİR KERE DAHA GÖRDÜK DÖRT ÜÇTEN BÜYÜKTÜR
1- Trabzonspor yıllar önce bileğinin hakkıyla kırılmaz denilen ‘Üç Büyük takım’ zincirini en zayıf halkasından kırıp ‘Dört Büyük Kulüp’ karesini, futbolun yeni fotoğrafı olarak kafamıza yerleştirdikten sonra ‘derbilerin’ de anlamı değişti. Ben dahil kimse bir derbi sonucu hakkında önceden rahatlıkla kehanette bulunamadık. Bu maçta öyleydi.
2- Şaşırtmayan, heyecanlandırmayan derbilere alışmıştık. Bu derbi de öyle olacak derken, maçın 67’inci dakikasından sonra beklemediğimiz bir heyecan geldi.
ÖZİL’İ GÖREVDEN ALANIN YENİ BİR HİKAYESİ OLMALIYDI
3- 67’inci dakika önemliydi. Çünkü Fenerbahçe Teknik Direktörü çok az teknik direktörün yapabileceği bir şeyi yaptı. mesut Özil gibi uluslararası bir starı maçtan kulübeye aldı.
4- Böylesine cesur ve kritik kararı alan bir teknik direktörün maçın geri kalanı için yeni bir hikayesi olmalıydı. O hikaye gol olarak geldi.
Yıllarca önünden geçtiğim efsanevi Atlas Sineması yeniden açılıyordu.
*
Atlas Sineması’nın açılış tarihi 1948...
Yani benimle aynı yaşta sayılır...
Çok satan kitaplara imza atmış bir yazar...
Başı açık...
Duruşu, tarzı ile kendine özgü...
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Öteki tarafta Ayşe Böhürler...
Gelen haberler şunlardı:
*
SABAH HABER 1: Biden yönetiminin CIA’in başına getireceğini açıkladığı William Burns yaptığı açıklamada Çin’i “otoriter düşman” olarak niteledi.
Bu kavramı ilk defa işitiyorum... Demek ki artık dünyanın gündeminde “otoriter düşman” diye yeni bir kavram olacak.
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SABAH HABER 2: İspanya geçmişin acımasız diktatörü Franco’nun son heykelini de indirmiş.
Franco
“FinTech”, “Bitcoin” ve “Blockchain”...
İtiraf edeyim, üçünün de ne olduğunu tam olarak bilemiyorum.
Oysa bunlar giderek günlük hayatımıza şuradan buradan girmeye başladı.
Özellikle de “FinTech...”
Belki inanmayacaksınız, aramızdan 2 milyon insan bu teknoloji üzerinden alışveriş yapıyor. Pandemi sırasında online ödemelerde çok öne çıktı.
Bu ödeme sistemi hayatımızın belki de en önemli kavramlarından birini yavaş yavaş tarihe gömüyor.
Parayı...
Yani bir zamanlar cebimizde en çok gördüğümüz şeyi artık görmüyoruz.
Hem de iki yüksek yerden aldığım izinle...
Biri “devlet başkanı”ndan...
Öteki “patron”dan...
İkisi de bana “Döneklik ve hainlik artık bütün dünyada şerefli bir payedir. Çık göğsünü gere gere halkın arasına gir” dediler.
Dün gece sabaha karşı cep telefonuma Deadline Hollywood haber sitesinden bir haber düştü.
ABD’nin eski başkanı Barack Obama ile ABD’nin en büyük rock şarkıcısı Bruce Springsteen Spotify üzerinden ortak bir podcast’e başladılar
Yani yaptıkları sohbeti şarkı gibi Spotify üzerinden streaming olarak yayınlıyorlar.
Vallahi dinlerken yıkıldım...
Bir kere daha söylüyorum...
Cem Yılmaz pandemi dolayısıyla çekilince, stand-up sahnesi Cübbeli Ahmet Hoca’ya kaldı...
Yani kavuk ona geçti...
Allah için o da acayip bir performans sergiliyor...
Geçen hafta iki gelişme oldu.
Geçen perşembe akşamı NASA Mars’a
Ekinoks, her yıl gündüz ile gecenin eşit olduğu güne verilen isim.
*
Yılda iki ekinoks var...
Biri 21 Mart ilkbahar ekinoksu...
Öteki ise 23 Eylül sonbahar ekinoksu...
Sözünü ettiğim cadılar dizisi bir sonbahar ekinoks günü başlıyor.
*
1. Ülke olarak başımızda büyük bir sorun patlamak üzere...
Ve bu sorunun adı “Brezilya poposu...”
Ama yavaş yavaş bu deyimin yerini “Kim Kardashian poposu” alıyor.
*
Bunun ilk işareti de dün İngiliz Guardian gazetesindeki tam sayfa bir haberle geldi...
Üstelik haberi New York Times gazetesi de duyurdu...
Diyeceğim “Kardashian’ın poposu” deyip dudak bükmeyin, konu ciddi konu.
*
En iyi okuduğum şey de bakanlık sitesine konan fotoğraflar...
Bu etkileyici fotoğrafı da dün Savunma Bakanlığı’nın web sitesinde gördüm.
*
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın makamını ilk defa bu kadar geniş bir kadrajla görüyoruz.
Fotoğrafta bakanın sağında Türk bayrağı, solunda ise NATO bayrağı görünüyor.
Arkada ise bir Atatürk portresi var.
Zaten sitenin sayfası da sol üste bir Atatürk fotoğrafı ile açılıyor.
Bir de “82’nci gibi” olanı...
Bir Türkiye şehri değil, ama bir Türk şehri gibi olmaya doğru hızla gidiyor.
Burası Suriye sınırları içindeki Afrin...
Bilmiyordum, meğer Türkiye bir süre önce bazı yabancı gazetecileri Suriye içinde Türk ordusunun kontrolündeki Afrin’e götürmüş.
Giden gazetecilerden ilk yazı dün New York Times’ta yayınlandı.
Bu şehir hakkında bilmediğimiz bazı şeyleri bu yazıdan öğrendim.
Ve öyle bir yazı ki...
Nereden üzerine düştüyse durup dururken bir anayasa tartışması başlattı...
Allah’tan ne Cumhurbaşkanlığı, ne iktidar partisi ne de Diyanet bu tartışmaya girdi...
Ama baktım bugün muhalif diye bilinen bazı eski liberal yazarlar da “Anayasa’nın değişmez maddelerini tartışamazsak buna demokrasi denmez” demeye başladılar
Ben de diyorum ki:
İyi hadi gelin tartışalım... Tartışalım da neyi tartışacağız...
*
Madde 1 diyor ki: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir...
Bunu mu tartışacağız?
Crown meraklısına yedi milyon dolarlık sezon finali kılavuzu
Pazar gecesi ABD’nin CBS kanalındaki yayınlanan Prens Harry ve eşi Megan Markle mülakatı, herhalde 21’inci yüzyıl televizyon tarihine geçecek.
Çiftin 7 milyon dolar karşılığı Oprah Winfrey’e veridiği mülakat, bana göre “Crown” dizisinin, henüz senaryosu bile yazılmamış en son bölümü olacak...
Oray Eğin HaberTürk sitesinde bu mülakatı, beni kıskandıracak kadar güzel yazdı. Şimdi ben de ondan aldığım bilgilerle size yeni bir Crown dizisi için ipuçları vereceğim.
1) LEYDİ Dİ GİBİ MEGAN DA SARAYA HAPSEDİLMİŞ
Meghan’ın ilk itirafı şu: Saray’a hapsedilmiş, pandemi öncesi dört ayda sadece iki kere dışarı çıkmış ama o bile Saray’da büyük mesele olmuş.
NOT: “The Crown”ın son sezonunu izleyenler Diana’nın da Saray’da bir başına bırakıldığı sahneleri hatırlayacak.
Peki kim bu onu Saray’a hapsedenler?
Kraliçeye laf etmiyorlar. Ama ailenin bazı üyelerini ima ediyorlar.
2) BU ÇOCUK SİYAH PRENS OLAMAZ
Saray’da bazı kişiler, Meghan’ın çocuğunun derisinin rengini mesele etmişler. Megan Markle’ın yarı siyah olmasından dolayı çocuğun da öyle olduğunu söyleyenler olmuş.
Bunu kim mesele etti? Baba Charles ve eşi Camilla mi? Yoksa geçmişte bazı ırkçı laglar eden büyük baba Phillip mi?
3) TELEFONA ÇIKMAYAN BABA: NE DİYECEKSEN YAZILI BİLDİR
#MegExit yani çift Kraliyet Ailesi’nden ayrılma kararı aldıklarında baba Charles telefonlarına çıkmamış. “Ne söyleyeceksen yazılı bildir” demiş. Ayrıca oğlunu kamuoyunun önünde de hiç savunmamıştı. Ancak son zamanlarda yeniden telefona çıkmaya başlamış.
4) İNTİHARI DÜŞÜNMÜŞ AMA SARAYDA KİMSE İLGİLENMEMİŞ
Hamileliği sırasında bir ara Meghan intiharı bile düşünmüş; Saray’dan yardım istediğinde kimse ilgilenmemiş, kimseden psikolojik destek alamamış...
Evlenmeden önce Harry’i Google’lamamış, Diana ve Charles olayını da hiç takip etmemiş.
5) SARAYDA GERÇEKTE KİM KİMİ AĞLATTI
İngiliz tabloid gazetelerinde çıkan bir haber vardı. Megan bir gün Harry’nin abisinin eşi Kate’i ağlatmış. Meghan mülakat sırasında bunu düzeltti: “Hayır ben Kate’i ağlatmadım, Kate beni ağlattı” dedi.
Prens Harry mülakatta abisi ve babası için de üzüldüğünü söyledi. “Abim ve babam kendilerine verilen rollerde hapsolmuş durumdalar” dedi.
6) SARAYDAN AYRILINCA PARALARI KALMAMIŞ ANNEDEN KALAN PARAYLA İDARE EDİYORLARMIŞ
Çiftin hiç parası kalmamış. Sadece Diana’dan kalan miras varmış. Bir de Meghan’ın “Suits” dizisinin telifleri varmış. Bu yüzden kendi kendilerine gelir bulmak için Hollywood’un yolunu tutmuşlar. Koca Prens’in eski Disney CEO’su Bob Iger’a “Bizim hanım çok iyi seslendirme de yapar” diye eşini göstermesi kameralara yansımış.
7) OĞLU YARI SİYAH DİYE PRENS OLAMAYACAK MI
Dile gelen bir konu da şu: Kraliyet Ailesi bu çiftin çocuklarına unvan vermeyecek, yani prens yapmayacaklar. Oysa geleneğe göre erkeklerin çocuklarına otomatik olarak unvan veriliyor. Bu durumda şu soru akla geliyor: Meghan’ın oğlu kasten ırkından dolayı mı dışarıda bırakıldı?
8) MEGHAN NEDEN LOTUS DESENLİ ELBİSE SEÇTİ
Meghan mülakat için Giorgio Armani kıyafet seçti. Üzerinde “Lotus çiçeği” deseni vardı. Neden böyle bir elbise seçti? Yorumlar şöyle: Çünkü Lotus “Yeniden doğuşu” simgeliyor ve çift bu mülakattan sonra yeniden doğduğuna inanıyor.
Mülakat gecesinden bir de ilginç aksesuvar ayrıntısı var. Meghan’ın taktığı bilezik Diana’nınmış.
Bu arada ilginç bir şeyi daha öğrendik. Çift meğer bizim gördüğümüz düğünden üç gün önce gizlice evlenmiş...
CBS bu söyleşi için Winfrey’e 7 milyon dolar ödedi, ama Kraliyet unvanlarını kaybeden ve aileden kopup ABD’ye yerleşen çift resmi açıklamaya göre tek kuruş almadı. Ayrıca vakıflarına bağışları da kabul etmediler.
9) TIPKI LEYDİ Dİ GİBİ İLK SEYAHATTE ÇOK İLGİ ÇEKİNCE O DA DIŞLANMIŞ
Bazı hikayeler birebir Diana’nın hikayesinden uyarlama gibi: Aile aslında Meghan’a başlarda sıcakmış ama ilk seyahatte ne kadar popüler olduğunu görünce soğumuşlar.
NOT:“The Crown” dizisinin son sezonunda da Leydi Di Avustralya gezisinde çok ilgi çekince kocası Charles çok bozuluyor ve kıskanıyordu.
BODRUM FISILTILARI 1
ALTIN VARAKLI FOTOĞRAF CHP ÖRGÜTÜNÜ KARIŞTIRDI
BODRUM’da günün siyasi konusu “ikili bir fotoğraf”...
Bu fotoğraf burada CHP örgütünü fena karıştırmış durumda.
Olayın hikâyesi de şöyle.
*
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını çerçeveletip odasına koydurmuş.
Bunu gören CHP’li meclis üyelerinden bazıları “CHP’li bir belediye görevlisinin odasında böyle bir fotoğraf olur mu” diye ortalığı ayağa kaldırmış.
O fotoğrafın kaldırılması için bir kampanya açılıyormuş.
*
Olaya AKP Bodrum İlçe Başkanı da karışmış... Ona göre Soylu’yla birlikte fotoğraf, Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafının önünde çekildiği için CHP’liler asıl ona tepki gösteriyormuş. AKP İlçe Başkanı işi bir adım daha ileri götürüp “Sizden bunu terör yardakçısı parti mi istedi” diyerek işi iyice demagojik bir noktaya çekmiş.
*
CHP’li meclis üyeleri ise “Oranın bir kamusal görev alanı olduğunu, farklı görüşten herkesin o odaya hizmet almak için geldiğini, altın varaklı bir fotoğrafla böyle siyasi bir mesajın verilmesinin doğru olmadığını” söylüyorlarmış.
Fotoğrafı asan belediye görevlisi daha önce Süleyman Soylu ile DYP’de beraber siyaset yapmış ve arkadaşlarmış.
Ayrıca Soylu İçişleri Bakanı....
Yani bir insanın odasında böyle bir fotoğrafın bulunmasına neden tepki gösterildiğini anlamıyorum.
*
Ama AKP’li başkanın da bu işi terör yardakçılığı suçlamasına kadar taşımasına da bir anlam veremedim. Bence tam bir kasaba siyaseti...
BODRUM FISILTILARI 2
PANDEMİDE BODRUM’UN KIŞ NÜFUSU 500 BİNİ GEÇMİŞ
BODRUM’un yeni Belediye Başkanı Ahmet Aras’la tanıştım.
Ailesi 1750’lerde Yunanistan’ın Mora Yarımadası’ndan Bodrum’a göç etmiş. Yani çok eski bir Bodrumlu aile...
Asker kökenli yeni bir siyasetçi... Güneydoğu’da ve Bosna’da görev yapmış eski bir subay.
Konuşması sakin. Fanatik bir havası yok. Dinlemeyi bilen, yeni fikirlere açık bir insan izlenimi bıraktı bende. Ondan öğrendim.
Bu yıl Bodrum’un kış aylarındaki nüfusu 500 bini geçmiş.
Yani Bodrum artık gerçek anlamda bir şehir.
AŞK İNSANI FRANSIZLARA NE OLDU BÖYLE, ARTIK SEVİŞMİYORLAR MI
NEW York Times dün, şimdiye kadar hiç görmediğim bu şahane fotoğrafı yayınladı.
Allah’ın yeryüzünde yarattığı en güzel erkeklerden biri olan Alain Delon ve karısı Nathalie Delon, bir plajda sereserpe yatmışlar.
Fotoğraf güzel de Delon’un mayosu biraz, karizmayı bozmuş.
Fransa bugünlerde eski Cumhurbaşkanları Sarkozy’ye yolsuzluktan dolayı verilen hapis cezasını konuşuyor.
En az bir yıl hapis yatacak...
Onun açısından iyi haber ise hapis cezasını evde çekecek olması.
*
Ama Fransızların asıl konusu geçen gün yayınlanan nüfus istatistikleri.
Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı 9 aylık sürenin sonunda herkes İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki “Baby boom” yani doğum patlaması yaşanacağını tahmin ediyordu.
Ama tam aksi oldu.
Fransa’da doğumlarda tarihi bir düşüş yaşanıyor.
*
Şimdi herkes soruyor... Aşk insanı Fransızlar acaba daha az mı sevişiyor?
Veya cumhurbaşkanlarının bile yolsuzluğa karıştığı bir ülkede çocuk yapmak istemiyorlar mı...
*
Psikoloji dergilerine bakarsanız, bütün dünyada insanlar artık daha az sevişiyor...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin