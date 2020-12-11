Covid-19 maskesiyle en ilginç sağlık dileği mesajı

Durun “Pandemi mizahı” diye bir şey var...
Gelin daha muzip laflar bulalım...
*
Kim ne derse desin “Bizim Boris” büyük bir işe imza attı.
İngiltere dünyada aşıya yaygın olarak başlayan ilk ülke oldu.
Dün bütün dünya İngiltere’den gelen “ilk aşı” haberleriyle doluydu.
Aralarında çok eğlenceli olanlar da vardı...
Önceki gece onun hakkında yapılan belgeseli seyrettiğimde ilk aklıma gelen cümle şu oldu...
Vay canına... Meğer aradan 9 yıl geçmiş...
Neyin üzerinden mi?
Hani şu günlerce yazdığım 2806 numaralı odada yaşananlar var ya işte o...
Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın New York’ta lüks bir otelin 2806 numaralı odasında, temizlik görevlisi kadına tecavüz olayı...
İşte onun belgeseli yapıldı ve Türkiye’de de yayınlanmaya başladı...
Mükemmel bir belgesel...
Çünkü o cümle, geçen pazar günü, ileride çok kullanılacak bir referans cümle haline geldi.
*
Olay şu: Geçen cumartesi günü “Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin” 86’ncı yılıydı... Demek ki bu Cumhuriyet 86 yıl önce kadına bu hakkı tanımış...
Tartışma AKP milletvekili Özlem Zengin’in kısaca özetlediğim şu sözleri ile başladı:
“Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu sadece oy verme ile ilgili bir hak olarak kalmıştır. Ama başörtülü olarak Meclis’e girebilme, yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur.”
Buraya kadar hiçbir itirazım yok...
Yani konu sadece başörtüsü olan kadının seçilme hakkıysa bu cümle doğru...
Ama
Ama önce bir gün öncesinden, yani çarşambadan başlayayım...
*
Geçen çarşamba günü...
O gün Amerika Birleşik Devletleri günlük ölüm sayısında ölümcül bir rekora tanık oldu.
Bir günde 2 bin 885 kişi öldü...
Aynı gün COVID pozitif insan sayısı 14 milyonu aştı.
İşte o günün ertesinde üç ayrı kişiden üç ayrı haber geldi...
Üçünün de kaynağı görevden ayrılmış üç eski ABD başkanıydı.
Bazen o nehrin başında karşınızdan öyle bir şey geçiyor ki...
Kahkahalar atmaya başlıyorsunuz...
Gülerken de yukarılara bakıp “Allahım sen ne büyüksün” diyorsunuz...
Olay şu...
Şu sıralar Avrupa’da popülizmin en karanlık rejimi haline dönüştüğü Macaristan’da iktidar partisine mensup bir milletvekili var...
Bu adam Macar Parlamentosu’ndaki iktidar partisinin ahlak timsali...
Eşcinselliğe karşı anti-LGBT kanunun meclise getirilişi ve kanunlaşması sırasında en önde savaşan bir ahlakçılık abidesiydi güya...
Benim gibi düşünen köşe yazarlarına, hayatın siyaset dışındaki konularını açan öncü bir insandır...
*
Dün bana bir mesaj atmış...
“Artık seni okumayacağım” diyor...
Çünkü Spotify’da bu yıl en çok dinlenen şarkılarla ilgili yazımı “Tık almak uğruna yazılmış” gereksiz yazılar olarak görüyor...
Bense bu görüşe hiç katılmıyorum...
Hıncal
Haklısınız hayatımın bu döneminde boş işlerin boş kalfası olduğum için böyle şeylerle oyalanıyorum...
*
Dünyanın en büyük streaming müzik platformu Spotify dün 2020 yılına ait izlenme rakamlarını açıkladı.
Bu yıl müzikte, dünyada Bad Bunny ve Billie Eilish; Türkiye’de ise Sezen Aksu, Ezhel ve Murda yılı oldu.
Bunları Hürriyet’in sayfalarında bulacaksınız...
Ben de bundan istifade edip Spotify yönetimine aklıma gelen bazı soruları sordum.
Mesela onlar bu yıl en çok dinlenen şarkıcıları ve şarkılarını açıklıyor ya, ben farklı bazı bilgileri öğrenmek istedim.
O sabah çok tuhaf duygular yaşadım...
*
Üç gün önce Diego Maradona ölmüştü ve henüz 60 yaşındaydı...
O sabah ise karşımda biri 54, öteki 51 yaşında iki boksör vardı ve birbirlerine kıyasıya vuruyorlardı.
Seyircisiz ringde duyulan tek ses 54 yaşındaki Tyson’ın öfkeli bir boğanınkini andıran nefes alış verişleriydi...
Maçı seyrederken kendimi de bir cevapsız sorular girdabında buldum.
O yaşta bir insanın kalbi böylesine göğüs göğüse, yumruk yumruğa güçlü bir mücadeleye nasıl dayanır?
O nedenle küçük şahsi tarihlerimizde mutlaka “Bir hayata kaç araba, kaç berber sığar” bölümleri bulunur.
Ha bir de “Bir hayata kaç sığar bölümü”...
*
Benim hayatta kendime ait sadece iki arabam oldu.
New York Eyaleti özellikle Noel sırasında kiliselere gidişe de sınırlama getirmek istiyordu.
*
Ülkede “Şükran Günü” ve Noel dolayısıyla büyük bir iç hareketlenme olacak.
Kiliseler dolacak...
Araştırma Amerika’da yapılmış, kitap ise Türkiye’de yazılmış.
Araştırmayı Amerikalı yatırım şirketi Piper Sandler yaptırmış.
Kitabı ise Türkiye’de Aydınlık grubuna ait Kaynak Yayınları yayınlamış.
*
Araştırma ABD’de “Z kuşağı”nın pandemi dönemindeki yeni trendlerinin insan ve çevre konusunda nasıl duyarlı bir kuşak yarattığını ortayla koyuyor.
Türkiye’de yayınlanan kitap ise “Z kuşağı”nın “emperyalizmin dayatması”, ruhsuz, vatan duygusundan yoksun zehirli bir sarmaşık olduğunu anlatmaya çalışıyor.
Kısaca bir tarafta K kuşağı (GENK) denilebilecek “korona öncesi” bir Kızılelma kuşağının bakış açısı...
Öteki tarafta ise postkorona dönemin işaretini veren yeni bir Z kuşağı (GENZ) duyarlılığı...
Adı “O Günler...”
Hiç de alışık olmadığımız bir Selda Bağcan şarkısı...
Söylendiği yıl 1974...
12 Mart ara rejimi geride kalmış.
Türkiye Kıbrıs’a çıkmış.
Ülkenin en laik kesimi ile en muhafazakâr kesimi koalisyon hükümetinde bir araya gelmiş.
Türkiye yaralarını sarıyor...
Belki de Amerika’nın ilk “X kuşağı kabinesi” olacak bu.
Dün yeni dışişleri bakanını anlatmıştım.
Aynı gün bütün Amerikan istihbaratının başına kimi getireceği de belli oldu.
Gelin şimdi onu tanımaya, hayat hikâyesinin en ilginç bölümünden başlayalım.
1) UYUŞTURUCU SATILAN BAR SONRA NE OLUYOR
HİKÂYEMİZ 90’lı yılların ortalarında, Amerika’nın Baltimore şehrinde başlıyor.
O yıl polis, şehirdeki bir bara baskın yapıyor.
Daha doğrusu Maçakızı’nın kurucu ortağı Sahir’in İstanbul’daki yalısından.
Arkasında çok güzel bir hikâye var ama önce dün gece gelen haberle başlayayım.
ABD’nin yeni başkanı Biden dün sabaha karşı Dışişleri Bakanlığı’na kimi getireceğini açıkladı.
Bakanlığa getireceği isim Antony Blinken’miş...
Şimdilik sadece şunu söyleyeyim.
ABD Dışişleri Bakanlığı’na bir gitarist geliyor.
Ama önce dün sabaha karşı bu haberi okuduğumda ilk aklıma gelen şeyi yazayım...
Bu sezonun bana en ilgi çekici gelen bölümü, sonlarda Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Thatcher arasındaki konuşmaydı.
*
Falkland savaşını kazanan, yaptığı radikal reformlarla İngiliz ekonomisini düze çıkarmak üzere olan Thatcher, bunlara rağmen popülaritesini kaybetmiş, artık partisi içinde zayıflamıştır.
Partisi istifa etmesini istemektedir.
1. Dördüncü gidişimdi. Bugüne kadar bana kimse orada bir “Mob Museum” olduğunu söylememişti.
Yani bir “mafya müzesi”nin...
Bu müze 14 Şubat 2012 günü açılmış. Bina 1933 yılında yapılmış ve uzun yıllar Las Vegas posta bürosu ve mahkemesi olarak hizmet vermiş.
Yani Las Vegas mafyasının üyeleri bu binadaki mahkeme salonunda yargılanmış ve mahkûm olmuş.
İlk gören eşim Tansu’ydu...
Altında şu yazıyordu:
“En sağdaki Prof. Uğur Şahin, aşıyı bulan biliminsanı. Almanya’da çekilmiş. Kucaktaki kardeşi diş hekimi, ayakta çorabı delik olan modacı olmuş.”
*
Evde hepimiz ilk bakışta çok sevdik bu kareyi.
Tansu çok etkilendi ve Instagram hesabından paylaştı.
Ancak bir süre sonra bir izleyicisinden şu notu aldı:
“Fotoğraf 1975’de Düsseldorf’a göçmüş bir aileye ait...”
Belgenin adı “Mülhak Vakıflar Devir Teslim Tutanağı”...
Bu tutanağı görmedim
ama eski tutanaklardan
bildiğim bir şey var.
Bu tür vakıf devir teslimlerinde her şey madde madde yazılır.
Neler mi?
Caminin işletme defteri.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürü Musa Akdeniz bir bilgi notu gönderdi.
Arkasından Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da aradı.
Her ikisi de ilginç bilgiler verdi.
Geçen pazar gününden beri kamuoyunun dikkatini çeken bu camiyle ilgili ilginç bilgilere yer verilmişti.
Bugün bu bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum.
*
Bu cami 1671 yılında Bursa’da
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp, Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
*
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Herkes Formula 1’in geleneksel şampanya patlatma seansını bekliyor.
Ama o ne?
Gazoz patlıyor...
Covid-19 maskesiyle en ilginç sağlık dileği mesajı
Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’ın Azerbaycan’da taktığı COVID maskesi herkes gibi benim de dikkatimi çekti.
Üç gözlemimi söyleyeyim...
BİR: Maskeyi çok estetik buldum. Rengi, formu çok iyi seçilmiş.
İKİ: N95 benzeri en koruyucu maskelerden birini seçmiş.
ÜÇ: Üzerindeki tuğra gibi yazıyı merak ettim.
Ne anlama geldiğini öğrendim. “Ya Şafi” yazıyormuş.
Allah’ın 99 isminden biriymiş...
Ama bu ismin özelliği var.
“Ey şifa veren” anlamına geliyormuş.
*
Sağlık mesajı vermek için çok iyi bir fikir değil mi.
O TOPLANTIDA İKİ KİŞİYİ DAHA GÖRMEK İSTERDİM
“CAPİTAL” ve “Ekonomist” dergileri geçen çarşamba çok önemli bir online panel düzenlediler.
Konusu “sıfır atık”tı...
*
Katılımcılara baktım, Türkiye’nin önde gelen birçok şirketinin CEO veya başkanları vardı.
Mesela Turkcell, P&G, Nestle gibi dünya devlerinin Türkiye CEO’ları bu toplantıya katıldı.
*
“Sıfır atık” çağımızın gerçekten en büyük girişimlerinden biri...
Artık bütün büyük şirketler “geri dönüşüm” ve “sıfır atık” konusunda çok çarpıcı projeler geliştiriyor...
Mesela geçenlerde bir JBL Portatif hoparlör aldım...
Kutusu geri dönüşümle elde edilmiş malzemeden yapılmıştı.
Adidas, 4 yıldır, okyanusa giden plastik şişeleri toplayıp harika estetik ayakkabılar yapıyor ve ben bunları göstere göstere giyiyorum.
O nedenle mesela Adidas’ın Türkiye temsilcisinin de o toplantıda bulunup bunu anlatmasını isterdim.
*
Ama o toplantıda görmek istediğim asıl konuşmacı Emine Erdoğan olurdu.
Çünkü son yıllarda “sıfır atık” konusunda Türkiye’de en çok çalışan insan o.
Doğan Egmont’un başındaki Cem Başar’a sordum. “Davet ettik, çok istedik ama maalesef programı uymadığı için katılamadı” dedi...
BU KATİL RESSAMIN FİLMİNİ YARIN DEĞİL BUGÜN SEYRETMEK İSTİYORUM
ÇOĞU insan Rönesans denince Michelangelo’nun adını verir...
Bense banko “Caravaggio” derim...
Yıllar önce Mehmet Ergüven’in “Pusudaki Ten” kitabında okuduğum Caravaggio anlatımları ve yorumlarından sonra bu düşünceye geldim.
O günden beri her yıl İtalya’ya sırf Caravaggio tablolarını seyretmek için özel seferler yapıyorum.
Dün Deadline haber sitesinde, Napolili yönetmen Michele Placido’nun bir Caravaggio filmi yaptığını okudum.
Filmin orijinal adı “L’Ombra Di Caravaggio”...
*
Caravaggio’yu “John Wick Chapter 2” filminden tanıdığımız Riccardo Scamarcio, Papa tarafından özel görevlendirilip onu gölge gibi takip eden kişiyi Louis Garrel, ona hep finansal destek veren Marquise de Costanza’yı ise Isabelle Huppert oynuyormuş.
İSİMSİZ BİR MEZARDAN KİLİSE KEMİK DOLABINA
Caravaggio, döneminde hep kanun dışı ilan edilmiş, oradan oraya kaçmak zorunda kalmıştı.
Kavga ettiği bir adamı öldürmüş, idama mahkûm edilmişti.
Tablolarında Hıristiyanlığın en önemli isimleri için getirdiği yorumlar kilisenin tepkisini çekmişti.
Ama bugün Roma’nın ortasındaki Fransız Kilisesi’nin duvarlarında 4 Caravaggio tablosu var ve insanlar, onun için kuyrukta bekliyor.
Caravaggio’nun ölümü de kılıçla oldu.
Muhtemelen mikroplu veya paslı bir kılıçla yaralandı veya güneş çarpması sonucu öldü.
400 yıl isimsiz bir mezarda kaldı. 1956’da bulunan bazı kemiklerin ona ait olduğu iddia edildi ve Toscana’da bir kilisenin kemik dolabına kondu. DNA teknolojisinin gelişmesinden sonra kemiklerin gerçekten ona ait olduğu ise 16 Haziran 2010 günü belli oldu.
Kemikler 2 ay boyunca öldüğü Porto Ercole’de sergilendi.
Yani hayatı rengârenk büyük bir sanatçıyı nasıl anlattı onu göreceğiz.
İSTANBUL KÜLTÜR’ÜN BAŞINA ÇOK SIKI BİR ROCK’ÇI GELİYOR
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’nin başına Murat Abbas getirildi.
Zorlu Center’ın müzik, sahne ve görsel sanatlarını dünyaca bilinen bir marka haline getiren insandı.
Broadway’in en sıkı müzikallerinden cazın en önemli isimlerine kadar dünya devi isimleri Zorlu’ya getirme başarısını göstermişti.
Dünyadaki sanatçılarla ilişkileri çok sıkı bir yöneticidir.
Terör nedeniyle İstanbul’a kimse ayak basmazken Patti Smith gibi bir sanatçıyı Zorlu sahnesine çıkarmıştı.
Alis gibi harika projelerin arkasındaki insandı.
*
Yazımın başlığında onun için “Sıkı bir rock’çı” dememin nedeni ise tamamen kişisel.
Benim gibi o da rock müzik hastasıdır.
Yakın arkadaş grubuyla evlerinde vinil plak geceleri düzenler.
Ama yukarıda da dediğim gibi o sanatın her alanında harikalar yaratan bir işletmecidir.
*
Ekrem İmamoğlu’nun böyle bir insanı İstanbul Kültür’ün en etkili kurumunun başına getirmesi, bence belediyecilik alanında da yeni bir dönem açacaktır.
Sanatın her dalında çok yaratıcı işlere imza atacağına eminim.
YILBAŞI GECESİ HEP BİRLİKTE HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENECEK YENİ BİR ŞARKI
PAZAR günleri Number 1 FM’de yayınlanan “Ege Kışı Top 20” listemde bu hafta 1 numaraya Ringo Jets ve Hey Douglas’ın birlikte yaptığı “Ayrılık Olsa Bile” adlı şarkıyı koydum.
Aslında Ringo Jets’in eski bir şarkısı, ama Hey Douglas yeniden düzenleyerek bambaşka bir şarkı haline getirmiş. Bu şarkının Cold Play’in Buenos Aires konserindeki gibi 80 bin kişilik bir statta hep birlikte söylendiğini hayal ediyorum.
O boyutta olmasa da yılbaşı gecesi evde kim varsa hep birden söylenecek bir şarkı...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Pelin Akaydın
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