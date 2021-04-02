Çok genç erkekle 'olgun kadın' arasında kaç yaş fark vardır

Doğum yeri İstanbul ama hayatının 17 yılını Göcek’te geçirmiş bir yönetici. Çünkü babası bir deniz subayıydı. 4 Ekim 1972 İstanbul doğumlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi’nden mezun. İş hayatına 1994’te başlamış. Coca-Cola, Michelin ve Nike gibi küresel şirketlerde çalışmış. 2008’de Vodafone’a girmiş ve 1 Şubat 2021’den itibaren de Vodafone Türkiye’nin CEO’su olmuş.
Zoom’la yaptığımız görüşmede bir şey dikkatimi çekiyor. Arkasında yan yana asılmış üç afiş var.
“Yeni İcat Çıkar-ma”, “Soru Sor-ma”, (her ikisinin de sonundaki ‘ma’ hecesinin üstü çizilmiş). Bir de “Sorumluluk bizim değil” cümlesi var onun da sonundaki ‘değil’ kelimesinin üstü çizilmiş.
Yani bugün “Yeni icat çıkarmayı seven” bir yönetici ile konuşacağız.
Ana konumuz da teknolojiden çok “kadın”.
Sözü ona bırakıyorum.
1) KADIN ÇALIŞANDA SİLİKON VADİSİ ŞİRKETLERİNDEN ÇOK İLERİYİZ
Geçen hafta sonu arabasında kokain çeken gencin görüntüleri önüme geldiğinde nedense aklıma o gün geldi...
Bugün hayatta olsaydı ve bu görüntüler önüne gelseydi acaba bu krizi nasıl yönetirdi...
*
Benim görüşüm şöyle...
Dünyanın her yerinde görülebilecek sıradan bir polisiye olay bu...
Böyle olayları bir siyasi partiyle ilişkilendirmek, bunun üzerinden o partiye vurmak ne adil bir davranış ne de çağdaş bir siyaset yapma tarzı...
Dolayısıyla kanunlar ne diyorsa o yapılır ve olay da geçer gider...
Bu yazıyı, epeydir milli takım maçlarını seyretmeyen bir futbol izleyicisi olarak yazıyorum.
Seyretmememin de nedeni vardı. Avrupa’da milli maçlar zevksiz geçer. Söylemek istediğim tek cümle var:
“Şenol Güneş Hoca önceki akşam ve ondan önceki maçta, Avrupa’da belki son 16 yıldır hüküm süren bu futbol yargısını yıktı.”
Nedir bu, anlatayım...
57’NCİ DAKİKADA SAHADA GÖRDÜĞÜM MANZARA ŞU
Maçın 57’nci dakikası...
Milli takım Norveç savunması önünde inanılmaz üçlü ve dar paslaşmalar yapıyor.
Bir La Liga tutkunu olarak, bilmesem karşımda Barcelona oynuyor sanacağım.
Yani geçen cuma...
İşte tam o gün dünya başka bir konuyu konuşuyordu.
*
Bundan 3 ay sonra...
Tam tarihiyle 23 Haziran günü İngiliz Merkez Bankası 50 pound’luk yeni bir banknot çıkaracak.
Bunun bir tarafında İngiltere Kraliçesi’nin resmi olacak...
Öteki tarafında ise Alan Turing isimli birinin fotoğrafı...
Yanda çocukluk resmini gördüğünüz insanın 41 yaşındaki halinin bir fotoğrafı olacak...
Yani önceki gün, biz Türkiye’de TBMM Başkanı’nın “Tek imza ile Montreux’den bile çekilebiliriz” açıklamasının yarattığı depremi yaşarken...
Atina’da çok önemli bir şey oldu...
Atina Büyükelçiliğimiz ve MİT’in yazdıkları raporlarda şu ayrıntılar var mıydı bilmiyorum...
Ama ben şahsi istihbaratımı yaptım ve yazıyorum...
İstihbarat dediğim de öyle gizli kapaklı bir şey değil...
Açık ve herkesin önünde olup biten şeyler.
Önce bir Google araması, sonra da Hürriyet’in Atina büro şefi Yorgo Kırbaki ile sohbet...
Bence herkesin dikkatle okuması gereken Atina raporumu sunuyorum...
Açıkça söyleyeyim, parti mitingleri de, parti kongreleri de bana artık eskimiş bir siyaset anlayışının nostaljik kalıntıları gibi görünüyor.
Ancak son 24 saatte iki ayrı partide iki ayrı gelişmeye baktım ve yazmaya karar verdim.
*
AKP kanadında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir cümlesi: Ve arkasından yeni AKP yönetimine giren bazı isimler bana umut verdi.
*
Öğleden sonra ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması...
“Gelin helalleşelim ve yeni bir Türkiye kuralım” mesajı... “Herkes hata yapabilir. Yeni bir siyaset anlayışını birlikte inşa edebiliriz” sözleri... Son günlerin en önemli cümleleri bunlar...
Hayal mi kuruyorum...
Acaba pandemi sırasında mı aldılar bu kiloları...
Ve kaç kilo aldılar...
Herhalde her evde her hafta en az birkaç kere, kendimizle de ilgili bu konuyu konuşmuşuzdur. Özellikle de daha çok eve kapanan 65 plus’lar...
Hürriyet başyazarı Prof. Osman Müftüoğlu hep bir “pandemi obezitesi”nden söz ediyor.
Ama şurası kesin...
Bu dönemde hepimiz daha kolay kilo aldık.
*
Örneklem alınan insanlara şu soruyu sormuşlar:
“Siz olsanız her gün okullarda ‘Andımız’ı okutur muydunuz?”
*
Sonuçlar ilginç.
CHP seçmeninin yüzde 96’sı...
İYİ Parti seçmeninin yüzde 92.9’u...
MHP seçmeninin yüzde 83.8’i...
AKP seçmeninin yüzde 74.9’u...
Tam 10 yıl önce...
Türkiye Büyük Millet Meclisi 24’üncü dönem ikinci yasama yılı...
Tarih 24 Kasım 2011 Perşembe....
TBMM o gün tarihinin en önemli sözleşmelerinden birini onaylamak için toplanıyor.
Temsili fotoğraf
Milletvekillerinin oyuna sunulan kanunun tam adı şu:
“Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun...”
“Derin Galatasaraylı’ Hasan Cemal mesaj attı: Bu akşam maalesef Fenerbahçeli’yiz”
Fenerbahçe, Vida golü atınca kendine geldi ve gerekeni yapmaya başladı. Yani sahaya maçın 48’inci dakikasında çıkıyordu. Neticede maç 1-1 bitti. Derbinin galibi, iki akşam önce kendi evinde 3 puan kaybeden Fatih Terim’in Galatasaray’ı oldu.
iLK YARIDA DERiN GALATASARAYLI HASAN CEMAL KADAR MAÇA ASILMAYAN BiR FENERBAHÇE
Derin Galatasaraylı Hasan Cemal sabah bana şu mesajı attı:
“Bu akşam maalesef Fenerbahçeliyiz.”
Bu sözleri hemen derin bir Fenerbahçeliye, Ercan Saatçi’ye ilettim.
Onun tepkisi ise şöyleydi:
“Bu hesap yanlış. Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray için daha büyük tehlike olur.”
Bir Türk olarak bana bu kadar gurur veren fotoğraflar her gün önüme gelmiyor.
İnsanlığın ortaçağ vebalarından beri karşılaştığı en öldürücü virüse karşı ilk aşıyı bu iki Alman vatandaşı bulmuştu.
*
Bir tarafında Almanya Cumhurbaşkanı, öteki tarafında Almanya Başbakanı...
Vee ikinci bir görüntü...
Salona girerken iki doktor önde yürüyor, Almanya’nın seçilmiş başbakanı arkada...
Ancak adamın davranışları garipti ve resepsiyondaki görevli polise haber verdi.
Yukarı odaya çıktıklarında adamın karısını banyoda çırılçıplak yerde yatarken buldular. Kadının yüzünde ve vücudunda çok sayıda morluk ve şişlik vardı.
*
Olayın bir başka yönü de vardı. Kadının kocası Belçika’nın en tanınmış siyasetçilerinden biriydi.
Adı Bernard Wesphael’di ve halen de milletvekiliydi.
Aslında çok eski bir kitabın yeni bir baskısıydı. Ama kitabın yeni bir özelliği vardı.
Basılan kitap, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un “Safahat” adlı eseriydi.
*
Aslında Türkiye’de belki yüz binlerce insanın evinde bulunan bir kitaptı.
Ama bu Safahat’ın iki özelliği vardı. Birincisi Milli Marşımızın yazılışının 100’üncü yılında yeniden basılıyordu.
Ama asıl özelliği bu kitabın basımı dolayısıyla Mehmet Âkif Ersoy ailesi adına yapılan bir açıklamaydı.
“Âkif Dostlarına önemli duyuru”
‘UPPER Cihangir’ muhabirimiz Tuğrul Eryılmaz uyuyor.
Ana akım medya mahalleye dadandı ve fena halde Tuğrul’un altını oymaya başladı.
Bölgenin ağası Tuğrul Eryılmaz, yakın Mülkiyeli arkadaş grubuna takılıp kalınca, meydan başkalarına kaldı.
OLAY BİR RESSAM YEMEĞE GEÇ GELİNCE PATLADI
Mahalleden son haber Hürriyet’in kültür ve sanat konularındaki perde arkası yazarı İhsan Yılmaz’dan geldi.
Geçen hafta Oğuz Atay olayını patlatan Yılmaz dün de, Cihangir’den futbol dünyasına uzanan harika bir habere imza attı. Meğer futbol dünyasında sanat eseri toplayan önemli bir “gizli koleksiyoncu” 11’i varmış.
Ben sadece Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Volkan Demirel’i biliyordum, meğer üç önemli koleksiyoncu daha biliniyormuş. Ama asıl olay İhsan’ın yazısının satır aralarında kalan bir şüphe... İsterseniz başından başlayayım.
Anlatacağım olay, ressam
Gençlerbirliği maçından beri Fenerbahçe tarafında suçu hep ‘dıştaki unsurlara’ yükleme stratejisinin izlendiğini görüyorum. Evet ben de farkındayım bariz hakem hatalarının, VAR şüphelerinin. Tamam da takımın kendi kendine şunu sorması gerekmez mi; ‘Biz niye ileri gidemedik?’
23 Aralık 1959... O geceyi hiç unutmadım. Rahmetli annem de hiç unutmadı ölünceye kadar..
Çünkü o gece Fenerbahçe Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın üçüncü maçında Fransa’nın Nice takımına 5-1 yenilerek elendi.
İlk maçı 2-1 kazanmıştık ve Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki ilk büyük başarısıydı.
Çok umutlanmıştım.
Ancak Nice’te 2-1 yenilince üçüncü maça kalmıştı.
O gece radyoda maçı Halit Kıvanç’ın anlatımıyla işte bu çubuklu formamla dinlemiştim.
5-1 yenilince yatağa yattım ve sabaha kadar ağladım.
Dünyanın en başarılı devlet yöneticisi kimdir?
Eminim çoğunluk Almanya Şansölyesi Merkel diyecektir.
16 yıllık iktidarı sırasında başardıklarına bakın...
2008 gibi dünyanın ve Avrupa’nın gördüğü en kötü ekonomik krizden ülkesini neredeyse hiç zarar görmeden çıkardı.
Hatta ülkesini bir süper güç haline getirdi.
*
Fransa ve başka ülkeler içlerindeki göçmenlerle anormal sorunlar yaşarken, o ülkesinin göçmenlerinin entegrasyonunda çok sağlam bir siyaseti götürdü...
Televizyonları dolaşıyorum.
Türkiye geceleri siyaseti tartışırken İzmir’in Selçuk ilçesinde ilginç bir şey oluyor.
*
Gece tam yarısına yaklaşmıştır.
120 kilometrelik Ultra Efes Maratonu’na katılan yarışmacılar Selçuk’un İstasyon Meydanı’na 6 kilometre mesafeye gelmiştir.
İşte o son duraklama yerinde, maratonun birinci sırasında koşan kadın, kendisini bekleyen bir arabanın yanına gelir.
Arabanın yan aynasına bakarak dudak boyasını sürer ve sonra koşmaya devam eder.
Çünkü pandeminin başından beri yeni moda deyişle sweatpant, yani bildiğimiz eşofmanla yaşıyorum.
Arabaya da eşofmanla bindim...
Urla’da valizimi açtığımda pantolon almayı unuttuğumu fark ettim.
GEÇENLERDE MICK JAGGER’IN BİLE ADINI HATIRLAYAMADIM
Son zamanlarda başıma başka işler de geliyor.
Mick Jagger’ın bile adını hatırlayamadığım zamanlar oluyor. Ne bileyim mesela Sean Penn’in adını çıkaramıyorum...
Bazen üç gün önce gittiğim yeri hatırlamakta zorluk çekiyorum.
Oysa özellikle, sinema, müzik, film, roman hafızam çok iyidir...
Çok genç erkekle 'olgun kadın' arasında kaç yaş fark vardır
Çarşambayı perşembeye bağlayan gecenin saat 00.30’u...
Çok akıllı telefonuma, Music Business Worldwide müzik endüstrisi haber sitesinden bir son dakika notu düşüyor...
“Paul Simon bütün kataloğunu Sony şirketine satmış...”
Paul Simon...
Yani “Simon and Garfunkel” ikilisinin Simon’ı...
Daha o saniye onlarca şarkı geçmeye başlıyor aklımdan...
“Mrs Robinson”, “Sound of Silence”, “Scarborough Fair”, “Bridge Over Troubled Water”, “Boxer”, “Cecilia”, “A Hazy Shade of Winter”, “Homeward Bound”, “Me And Julio Down by the Schoolyard”...
Bütün bir gençliğim...
Bütün bir hayatım...
*
Simon and Garfunkel’in ilk şarkısını Graduate filminde dinlemiştim.
Mrs. Robinson ve Sound of Silence’ı o filmden dolayı hiç unutmadım.
Film çıktığında ben de 20 yaşında bir gençtim.
Film genç bir üniversite öğrencisinin olgun bir kadın tarafından baştan çıkarılmasını anlatıyordu.
Mrs. Robinson tam “olgun kadındı” o günün diliyle... Ve 20 yaşındaki bize de bu çok çekici gelmişti.
*
O yıllarda hiç merak etmemiştim. Önceki gece aklıma takıldı ve baktım...
Üniversiteden henüz mezun olmuş genci oynayan Dustin Hoffman o filmi çekerken 30 yaşındaymış...
Olgun kadını oynayan Anne Bancroft ise 36...
Yani aralarında sadece 6 yaş fark varmış...
Ama bakın 30 yaşında bir erkeğe üniversiteden henüz mezun olmuş 25 yaşındaki çocuk rolü oynatan Hollywood, henüz 36 yaşındaki bir kadına “yaşı çok büyük, olgun kadını” oynatmış.
36 artık kadın için çok genç bir yaş...
Demek ki, “zamanın ruhu” bugünün kadınının lehine çalışmış...
Bugün “olgun kadın” denince artık aklımıza 50’li yaşlardaki kadın geliyor...
*
Yani yeni bir Graduate filmi çekecekler bu yeni gerçeği dikkate almalı...
BU ŞARKILAR DOKUZ HANELİ PARALARI HAK EDER Mİ
PAUL Simon kataloğunun bütün haklarını kaç paraya Sony’ye sattı?
Şirket ve Paul Simon bir rakam açıklamamış.
Ancak müzik konularında iyi haber alan Music Business Worldwide “Dokuz haneli bir rakam” diyor....
Dokuz rakam...
Yani en az 100 milyon, en çok da 999 milyon dolar...
Bana sorarsanız...
Helal olsun bu para ona derim.
En dibe vurduğumuz anlarda çok hayrını gördük bu şarkıların.
En zirveye çıktığımız anlarda ise çok ekmeğini yedik...
OLGUN KADIN AMERİKAN MİLLİ KÜLTÜR VARLIĞINA DA GİRDİ
“Graduate” yönetmenliğini Mike Nichols’un yaptığı kült film.
20 Aralık 1967’de gösterime girdi.
Film 3 milyon dolar bütçeyle yapıldı, 104 milyon dolar hasılat sağladı.
1996 yılında ABD Ulusal Arşivi tarafından tarihi ve kültürel varlık ilan edildi.
PAUL SİMON MU BOB DYLAN MI HANGİSİ DAHA FAZLA ALMIŞTIR
AYNI yıllarda kariyerine başlayan Bob Dylan’ın kataloğu da geçen yıl Universal şirketine satıldı.
Fiyatın 300-400 milyon dolar arası olduğu yazıldı.
Peki hangisi daha fazla almıştır derseniz...
Bilmiyorum ama rakamlar şöyle:
Spotify’da Bob Dylan’ın en büyük şarkısı “Like a Rolling Stone” 216 milyon, “Knockin’ On Heaven’s Door” 197 milyon kere dinlendi.
Simon and Garfunkel’in “The Sound of Silence”ı 338 milyon, “Mrs. Robinson”ı 329 milyon kere dinlendi. Paul Simon’ın tek başına yaptığı “You Can Call Me Al” ise 340 milyon kere indirildi.
SAADET’İN ESKİ TÜFEKLERİ TABANI OKUYAMIYOR MU
TÜRKİYE’nin önde gelen araştırma şirketlerinden Metropoll mart ayında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Buna göre halkın yüzde 52’si Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine karşı.
Bunu doğru bulanların oranı yüzde 27’de kalmış.
Bu sonuç beni hiç şaşırtmadı ama şaşırtıcı bir sonuç da var.
Saadet Partisi’ne oy verenlerin yüzde 81’i İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçilmesini yanlış buluyor.
Oysa bu sözleşmenin iptal süreci, Saadet Partisi’nin en eskilerinden biri olan Oğuzhan Asiltürk’ün hasta yatağından söylediği sözlerle başlamıştı.
“İstanbul Sözleşmesi iptal edilmelidir” demişti.
Acaba Milli Görüş’ün eski tüfekleri gerçekten eskidi mi?
Kendi tabanlarını bile okuyamıyorlar mı...
Yoksa görüyorlar da inatlaşıyorlar mı...
SPOTİFY KULÜP EV’E KARŞI SOYUNMA ODASINI AÇIYOR
DİJİTAL pazarda önceki günün en önemli haberi Spotify’ın “Locker Room” adlı sosyal paylaşım ve sohbet sitesini satın almasıydı.
“Locker Room” (Soyunma Odası) geçen yıl aniden patlayan Clubhouse uygulamasının rakibi.
Ancak bu daha çok spor konularında ilgi gören bir sohbet odası.
Podcast uygulamaları ile müzik dışındaki sohbet alanına başarılı bir giriş yapan Spotify böylece etkili bir sosyal paylaşım platformu olmaya doğru hızla gidiyor.
İLK ‘NASAL COVID’ AŞISINI BU TÜRK ŞİRKET Mİ ÜRETECEK
ÖNCEKİ gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı dinliyorum. Çok iddialı bir şey anlatıyor...
Şu an dünya burundan sprey olarak alınacak bir COVID-19 aşısını konuşuyor.
Meğer Türkiye geçen yılın mart ayında bu alandaki çalışmaya start vermiş.
Halen 4 üniversite bunun üzerinde çalışıyormuş.
Ayrıca bu aşı Türkiye’de bir özel şirket tarafından üretilecekmiş.
Faz deneyleri için önümüzdeki iki hafta içinde deneysel üretime başlanacakmış.
Bakan Koca bana mantıklı görünen bir açıklama yapıyor.
“Bu aşının farkı, nasal immüniteyi (bağışıklığı) sağlamayı amaçlaması. Virüs burundan vücuda giriyor. Dolayısıyla onu burun aşamasında durduracak bir aşı nasal, yani burun girişinde bağışıklık sağlayacağı için çok daha etkili olabilir.
Bana makul göründü.
Tabii bu ilk nasal aşıyı üretecek Türk şirketinin hangisi olduğunu merak ettim.
Sağlık Bakanlığı’ndan aldığım bilgiye göre Turgut İlaç şirketi üretecekmiş.
Eğer Türkiye böyle iddialı bir projede öncülüğü alabilirse, sadece virüse karşı mücadele değil, ülke imajı açısından da çok önemli bir kazanç olacaktır.
PANDEMİ ORTASINDA EMEKLİYE AYRILAN ÇİZERİN SON KARİKATÜRÜ
LE Monde gazetesinin mizah çizeri Plantu 31 Mart günü son karikatürünü yayınlayıp emekliye ayrıldı. Herkes yapacağı son karikatürü merak ediyordu.
Son karikatürü ellerini başının arasına almış Fransa Cumhurbaşkanı Macron oldu. Çevresini saran gazeteciler “Sayın Başkan ne açıklayacaksınız” diye soruyor.
Arkasında sağlık görevlileri ile bir masada oturan Macron, başını iki elinin arasına alarak çaresiz bir şekilde şu cevabı veriyor:
“Ah bir bilsem...”
*
NOT: Plantu benim Paris’te öğrenci olarak bulunduğum 1972 yılında çizmeye başladı.
Türkiye’yi ve Türk bayrağını seven bir çizerdi. Türkiye’de demokraside ve insan haklarında sorun olduğu zaman eleştiren, ama AB üyeliğini güçlü şekilde destekleyen bir çizerdi.
Türk bayrağını çizmeyi de çok severdi.
Ona güzel bir hayat diliyorum.
BATAN BİR ŞEHRİ YENİDEN DOĞURAN BİR ŞARKICI
AMERİKA tarihinin gördüğü en feci kasırgalardan biri olan Katrina, New Orleans şehrini 29 Ağustos 2005 günü vurdu...
Bütün dünyanın Mardi Gras şenlikleriyle tanıdığı bu rengârenk şehir adeta yok oldu... Dün New York Times’ta okudum...
16 yıl sonra şehir yavaş yavaş kendini buluyormuş...
Ve yeniden doğuş için arabalardan her yerden bir şarkıcının sesi yükseliyormuş.
Big Freedia...
Hakikaten harika bir şarkıcı...
Rengârenk bir karakter... Hip hop kültürünü, 1970’lerin Motown sound’u ile öyle güzel bir araya getirmiş ki...
En çok dinlenilen şarkısı “Karaoke” ama ben en çok “Be Thankful For What You’ve Got” adlı şarkının cover’ını sevdim. Bir de “I’ve Got the Power” şarkısının bir bölümünü kullandığı “Louder”...