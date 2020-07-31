Çok eğlenceli bir bayram parodisi

Önce “haccın yeni normali”nden başlayayım...
Dün, bu yıl sadece 1000 (yazıyla bin) Müslüman’a hac izni verileceğini yazmıştım.
Zemzem suyu da pet şişelerde verilecekmiş.
Ama en ilginci en sona kalmıştı.
O seçilmiş ve şanslı 1000 hacı, şeytanı sadece steril taşlarla taşlayabilecekti.
Ben de sormuştum.
Taş şeytana atılacağına göre steril taşla kimi COVID-19 virüsünden koruyacağız?
Taşı atanı mı?
Taşlananı mı... Yani şeytanı...
*
İşte o haberi okurken çok önemli bir ayrıntıyı atlamışım.
Meğer Hacerü’l-Esved konusunda hiçbir sınırlama konmamış.
Ne var bunda diyebilirsiniz...
Şu var:
Hacerü’l-Esved Kâbe’nin duvarında yer alan ve Müslümanlarca kutsal sayılan siyah ve parlak taş.
Hac sırasında hacılar tavaf ederken, her bir dönüşte bu taşı selamlar, el sürer veya öperler...
*
Şimdi gelelim asıl meseleye...
Şeytana atılacak her alelade taşı tek tek sterilize eden Suudi yönetimi, Hacerü’l-Esved taşı konusunda neden her şeyi serbest bırakır?
Diyebilirsiniz ki, onu da sterilize ederler...
Yani her öpen hacıdan sonra uzman ekip gelip kutsal taşa ilaçlar sıkıp mikroptan mı arındıracak...
*
Ne diyeceksiniz?
O kutsal taştır, mikrop tutmaz mı...
Hadi diyelim ki o tutmaz da, gelen her hacının ağzı için kim garanti verecek?
Anladınız mı siz bu Suudi mantığını...
İstanbul’da adam kesmeye bile adli tabibini ve temizlik maddesini getirecek kadar ince planlama yapan bir rejim bu ayrıntıyı atlar mı...
Yoksa şeytanın sağlığı, Kâbe’yi tavaf eden hacının sağlığından daha mı önemli...
*
Bu eğlenceli parodi ile hepinize bol gülücüklü, keyifli bir bayram diliyorum.
YANİ ARTIK ŞEREFSİZ VE HAİN KELİMESİ YASAK MI
SOSYAL medya yasası geçerken Meclis’te çok ilginç bir olay meydana geldi.
Güleyim mi yoksa derin derin düşüneyim mi karar veremedim.
*
Bu sosyal medya yasası niye çıkarıldı...
Paylaşımlarda insanlara hakaret edilmesin, iftira atılmasın, nefret söylemi yayılmasın diye değil mi...
İyi de bu ne? Yasanın görüşüldüğü oturumda bir milletvekili çıkıyor, ötekine “Şerefsiz” diye bağırıyor...
*
Sizce bu yasayı savunmanın en iyi şekli bu mu...
Yani ne demek istiyoruz?
Sosyal medyada hakaret yasak...
Ama Meclis’te değil...
*
Veya “Biz bu kanunu bize hakaret edilmesin diye çıkarıyoruz. Biz istediğimize hakaret edebiliriz”...
*
Asıl sormak istediğim soru başka... Onu herkese, hepimize sormak istiyorum.
Bugün iktidarda da, muhalefette de, en sık kullanılan iki hakaret sözcüğü şunlar:
“Şerefsiz” ve “hain”...
Bu yasayı çıkaran ve sosyal paylaşım yapan insanlara bunları yasaklayan siyaset ve siyasetçiler bu hakaretleri kendilerine de yasaklayacak mı...
BURGONYA ŞARABINI NEYLE İÇECEKSİN? EBEGÜMECİYLE Mİ
NİHAL Bengisu Karaca’dan alarak yazdığım hayvan hakları yazısı çok ilgi çekti.
Özellikle “Kedisini yemeyen kuzuyu da yemesin” sözü çok tartışıldı.
Bir arkadaşım yazdığım yazıdan benim de sanki veganlık yolunda olduğum izlenimi almış. Beni uyarıyor:
“Kebapçıya gittiğinde büyük ihtimalle kuzu da yiyorsun...”
Artçı deprem de hemen sonra şu soruyla geldi:
“Burgonya şarabını, çok sevdiğin o La Tache’ı neyle içeceksin? Ebegümeciyle mi...”
Öyle kaldım...
ENTELEKTÜEL İÇİN BAYRAMDA ‘KOLPAÇİNO’ İZLEME KILAVUZU
BAYRAM gelmiş...
Siyasetten kopmak, eğlenmek istiyorsunuz.
Ne seyredeyim diye dalıp gitmişsiniz.
Gülmek, hiçbir şey düşünmeden, “Fargo” filminin son sahnesinde ağzı açık televizyon seyreden seri katil gibi dış dünyadan koparak manasız bir şekilde sadece gülmek istiyorsunuz...
Ne mi yapın?
Biri yeni öteki eski iki yerli komedi:
“Bayi Toplantısı” ve “Kolpaçino 1”...
Bu ikisini seyredin.
Biliyorum, entelektüelsiniz, “Kolpaçino” seyretmek sizi bozar.
Bir de o derin şüphe...
Entelektüel arkadaşlar ne der?
Evde odanıza kapanın gizlice seyredin.
Ağzınızı sıkı tutun. Seyrettiğinizi kimseye söylemeyin
Hem gülersiniz, hem de öteki entelektüel arkadaşlar gözünde karizmayı çizdirmemiş olursunuz.
BAYRAMDA NE SEYREDELİM?
GÜNCEL SOSYAL MEDYA POLİSİYESİ: “The Hater” Polonya yapımı thriller. Başarılı bir genç, sosyal medyanın insanları karalayan, linç eden karanlık dehlizlerine dalar. Türkiye’de sosyal medya yasasının parlamentodan geçtiği günlerde iyi bir polisiye.
*
21’İNCi YÜZYIL DALLAS’I İSTEYENE: Banko “The Good Wife” ve devamı “The Good Fight”... Avukatlar dünyasının ve siyasetinin en entrika dolu hikâyesi. İçinde Trump’ın iktidara gelişi bile var.
*
BENİM GİBİ TEKRARCILARA: “Tudors”... Anlatacağıma bakıp sıkıcı falan sanmayın. Tam aksine
çok sürükleyici. İnancın ve dinlerin kötü ellerde nasıl bir felakete dönüştüğünü ibretle seyrediyorsunuz. Bir de kendini tanrı sanan kralların adaletsizliği, zalimliğini.
BAYRAMDA NE DİNLEYELİM
KUSURA bakmayın topa biraz şahsi gireceğim. Kendi Spotify listelerimi önereceğim. Çünkü bayramda her zevke her yaşa bir dinleme listem var.
*
HAFİF JAZZY, HAFİF LOFT: Afternoon Jazz July 2020 (En çok takipçisi olan listem. Yenilendi.)
AKŞAM “AMOUREUX”, SEVDALI: DJ Ert Smooth, Soft and Jazzy, (July 2020)
YENİ, ROCK, POP İSTEYENE: DJ Ert Top 50 July 2020
EN YENİ TÜRKÇE POP: Ege (Agean) Top 20 Temmuz (July) 2020
TÜRÇE EN ROMANTİK İSTEYENE: En romantik Türk şarkıları
EN YENİ KLASİK İSTEYENE: DJ Ert Classical New July 2020
HAFİF, DİNLEMESİ KOLAY ARYA: Arias forever (En çok takipçisi olan ikinci listem)
AKŞAMÜZERİ DENİZ KENARI: DJ Ert İskele by the Sea 2020 Summer
ESKİDEN BUGÜNE RADYO TARZI: Soundtrack of my Life (Hayatımın şarkıları)
*
ÖNEMLİ NOT: Bu listeleri benim Spotify hesabımda bulabilirsiniz. Ancak başkaları tarafından yapılmış Spotify’da benim adımı taşıyan listeler var. Benim listelerim, kavuniçi montlu bu fotoğrafımın altındakiler.
Çok eğlenceli bir bayram parodisi
Meğer asıl haberi atlamışım...
Önce “haccın yeni normali”nden başlayayım...
Dün, bu yıl sadece 1000 (yazıyla bin) Müslüman’a hac izni verileceğini yazmıştım.
Zemzem suyu da pet şişelerde verilecekmiş.
Ama en ilginci en sona kalmıştı.
O seçilmiş ve şanslı 1000 hacı, şeytanı sadece steril taşlarla taşlayabilecekti.
Ben de sormuştum.
Taş şeytana atılacağına göre steril taşla kimi COVID-19 virüsünden koruyacağız?
Taşı atanı mı?
Taşlananı mı... Yani şeytanı...
*
İşte o haberi okurken çok önemli bir ayrıntıyı atlamışım.
Meğer Hacerü’l-Esved konusunda hiçbir sınırlama konmamış.
Ne var bunda diyebilirsiniz...
Şu var:
Hacerü’l-Esved Kâbe’nin duvarında yer alan ve Müslümanlarca kutsal sayılan siyah ve parlak taş.
Hac sırasında hacılar tavaf ederken, her bir dönüşte bu taşı selamlar, el sürer veya öperler...
*
Şimdi gelelim asıl meseleye...
Şeytana atılacak her alelade taşı tek tek sterilize eden Suudi yönetimi, Hacerü’l-Esved taşı konusunda neden her şeyi serbest bırakır?
Diyebilirsiniz ki, onu da sterilize ederler...
Yani her öpen hacıdan sonra uzman ekip gelip kutsal taşa ilaçlar sıkıp mikroptan mı arındıracak...
*
Ne diyeceksiniz?
O kutsal taştır, mikrop tutmaz mı...
Hadi diyelim ki o tutmaz da, gelen her hacının ağzı için kim garanti verecek?
Anladınız mı siz bu Suudi mantığını...
İstanbul’da adam kesmeye bile adli tabibini ve temizlik maddesini getirecek kadar ince planlama yapan bir rejim bu ayrıntıyı atlar mı...
Yoksa şeytanın sağlığı, Kâbe’yi tavaf eden hacının sağlığından daha mı önemli...
*
Bu eğlenceli parodi ile hepinize bol gülücüklü, keyifli bir bayram diliyorum.
YANİ ARTIK ŞEREFSİZ VE HAİN KELİMESİ YASAK MI
SOSYAL medya yasası geçerken Meclis’te çok ilginç bir olay meydana geldi.
Güleyim mi yoksa derin derin düşüneyim mi karar veremedim.
*
Bu sosyal medya yasası niye çıkarıldı...
Paylaşımlarda insanlara hakaret edilmesin, iftira atılmasın, nefret söylemi yayılmasın diye değil mi...
İyi de bu ne? Yasanın görüşüldüğü oturumda bir milletvekili çıkıyor, ötekine “Şerefsiz” diye bağırıyor...
*
Sizce bu yasayı savunmanın en iyi şekli bu mu...
Yani ne demek istiyoruz?
Sosyal medyada hakaret yasak...
Ama Meclis’te değil...
*
Veya “Biz bu kanunu bize hakaret edilmesin diye çıkarıyoruz. Biz istediğimize hakaret edebiliriz”...
*
Asıl sormak istediğim soru başka... Onu herkese, hepimize sormak istiyorum.
Bugün iktidarda da, muhalefette de, en sık kullanılan iki hakaret sözcüğü şunlar:
“Şerefsiz” ve “hain”...
Bu yasayı çıkaran ve sosyal paylaşım yapan insanlara bunları yasaklayan siyaset ve siyasetçiler bu hakaretleri kendilerine de yasaklayacak mı...
BURGONYA ŞARABINI NEYLE İÇECEKSİN? EBEGÜMECİYLE Mİ
NİHAL Bengisu Karaca’dan alarak yazdığım hayvan hakları yazısı çok ilgi çekti.
Özellikle “Kedisini yemeyen kuzuyu da yemesin” sözü çok tartışıldı.
Bir arkadaşım yazdığım yazıdan benim de sanki veganlık yolunda olduğum izlenimi almış. Beni uyarıyor:
“Kebapçıya gittiğinde büyük ihtimalle kuzu da yiyorsun...”
Artçı deprem de hemen sonra şu soruyla geldi:
“Burgonya şarabını, çok sevdiğin o La Tache’ı neyle içeceksin? Ebegümeciyle mi...”
Öyle kaldım...
ENTELEKTÜEL İÇİN BAYRAMDA ‘KOLPAÇİNO’ İZLEME KILAVUZU
BAYRAM gelmiş...
Siyasetten kopmak, eğlenmek istiyorsunuz.
Ne seyredeyim diye dalıp gitmişsiniz.
Gülmek, hiçbir şey düşünmeden, “Fargo” filminin son sahnesinde ağzı açık televizyon seyreden seri katil gibi dış dünyadan koparak manasız bir şekilde sadece gülmek istiyorsunuz...
Ne mi yapın?
Biri yeni öteki eski iki yerli komedi:
“Bayi Toplantısı” ve “Kolpaçino 1”...
Bu ikisini seyredin.
Biliyorum, entelektüelsiniz, “Kolpaçino” seyretmek sizi bozar.
Bir de o derin şüphe...
Entelektüel arkadaşlar ne der?
Evde odanıza kapanın gizlice seyredin.
Ağzınızı sıkı tutun. Seyrettiğinizi kimseye söylemeyin
Hem gülersiniz, hem de öteki entelektüel arkadaşlar gözünde karizmayı çizdirmemiş olursunuz.
BAYRAMDA NE SEYREDELİM?
GÜNCEL SOSYAL MEDYA POLİSİYESİ: “The Hater” Polonya yapımı thriller. Başarılı bir genç, sosyal medyanın insanları karalayan, linç eden karanlık dehlizlerine dalar. Türkiye’de sosyal medya yasasının parlamentodan geçtiği günlerde iyi bir polisiye.
*
21’İNCi YÜZYIL DALLAS’I İSTEYENE: Banko “The Good Wife” ve devamı “The Good Fight”... Avukatlar dünyasının ve siyasetinin en entrika dolu hikâyesi. İçinde Trump’ın iktidara gelişi bile var.
*
BENİM GİBİ TEKRARCILARA: “Tudors”... Anlatacağıma bakıp sıkıcı falan sanmayın. Tam aksine
çok sürükleyici. İnancın ve dinlerin kötü ellerde nasıl bir felakete dönüştüğünü ibretle seyrediyorsunuz. Bir de kendini tanrı sanan kralların adaletsizliği, zalimliğini.
BAYRAMDA NE DİNLEYELİM
KUSURA bakmayın topa biraz şahsi gireceğim. Kendi Spotify listelerimi önereceğim. Çünkü bayramda her zevke her yaşa bir dinleme listem var.
*
HAFİF JAZZY, HAFİF LOFT: Afternoon Jazz July 2020 (En çok takipçisi olan listem. Yenilendi.)
AKŞAM “AMOUREUX”, SEVDALI: DJ Ert Smooth, Soft and Jazzy, (July 2020)
YENİ, ROCK, POP İSTEYENE: DJ Ert Top 50 July 2020
EN YENİ TÜRKÇE POP: Ege (Agean) Top 20 Temmuz (July) 2020
TÜRÇE EN ROMANTİK İSTEYENE: En romantik Türk şarkıları
EN YENİ KLASİK İSTEYENE: DJ Ert Classical New July 2020
HAFİF, DİNLEMESİ KOLAY ARYA: Arias forever (En çok takipçisi olan ikinci listem)
AKŞAMÜZERİ DENİZ KENARI: DJ Ert İskele by the Sea 2020 Summer
ESKİDEN BUGÜNE RADYO TARZI: Soundtrack of my Life (Hayatımın şarkıları)
*
ÖNEMLİ NOT: Bu listeleri benim Spotify hesabımda bulabilirsiniz. Ancak başkaları tarafından yapılmış Spotify’da benim adımı taşıyan listeler var. Benim listelerim, kavuniçi montlu bu fotoğrafımın altındakiler.