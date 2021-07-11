Çingenepalamutu ve 'Lymantria Dispar'ın hayatında özel bir gün

Pandemi boyunca hepimiz adım saydık...
Rekor işinsanı Cavit Çağlar’daydı.
Günde 25 bin adım.
*
Posta gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Rıfat Ababay...
Her gün 15 bin adım ata ata bitirdi kendini, o aslan gibi adam kuşa döndü, sadece bir tutam bıyık kaldı yüzünde...
Çetenin elebaşısı ve azmettiricisi tabii ki Hürriyet’in başyazarı Osman Müftüoğlu’ydu...
Her gün iWatch’unun, üzerinde 17 bin adım yazan ekranını yüzlerce insana postaladı...
Belki de “umutlandıran” demem daha doğru olur.
Halk TV’de ana haber bültenini sunan Özlem Gürses, Zülfü Livaneli’nin CHP içinde başlattığı tartışmayı anlatırken, kendisine bir mesaj gelmiş.
WhatsApp mesajını gönderen kişi MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter...
Ama dikkat...
Mesaj ona ait değil...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gönderiyor mesajı...
Konu da ilginç...
Aslında bütün gazetelere, internet sitelerine vermek isterdim bu ilanı...
Çünkü arkasında öylesine güzel bir Türkiye hikâyesi var ki...
İmkânlarım bu kadarına el verdi. Köşemde yayınlıyorum.
“Üç beş iyi insan” dedim...
Bu yazı iyi insanlara ve onların çalıştığı kurumlara teşekkürdür...
Ama aynı zamanda, bu ülkede hep birlikte yarattığımız bir “hayvan sevgisi ve saygısı” hikâyesidir...
***
Hikâyemiz geçen yaz haziran ayında Beykoz’daki evimizin bahçesine, kül rengi hamile bir kedinin gelmesiyle başladı.
Ancak önceki gün Nişantaşı’nda Kruvasan Kafe’de otururken, Zülfü Livaneli’den gelen bir mesaj üzerine, bir haksızlığı önlemek amacıyla yazıyorum bu yazıyı.
ZÜLFÜ LİVANELİ: ‘BU TARTIŞMAYI SEN BAŞLATMIŞTIN, SEN YAZMALISIN’
Zülfü Livaneli bana 1995’te yazdığım bir yazıyı hatırlatıyor ve “Sen bunu yazmıştın” diyordu...
Evet
Küçük bir arkadaş ve aile grubu davetliydi...
Bizim kuşağın bir tür pandemi sonrası açılışıydı...
*
Kapıda bizi karşılayan Işıl ve Mehmet’i görünce gerilere döndüm. Mehmet’le uzun bir yol arkadaşlığımız var...
İkimiz de akademisyen kökenliyiz...
Kimdir o derseniz, tanıtayım size...
*
1994 doğumlu bir Fransız...
“Erkeklerden Nefret Ediyorum” adlı kitabın yazarı...
“Yeni lider için yerlerinizi önceden ayırtın...”
*
Seçildikten hemen sonra Davos’a geliyordu ve onun yapacağı konuşma merakla bekleniyordu.
Davos popülist ve otoriter liderleri dinlemeyi çok sever...
Sırp mezaliminden kaçan insanları gösteren bir kare...
Çünkü önceki günden itibaren bu fotoğraf, dünyadaki bütün savaş bölgelerindeki üst düzey memurları çok yakından ilgilendirir hale geldi.
Şimdi size bunu anlatacağım.
* * *
Dünya savaş suçluları tarihinde önceki gün çok önemli bir şey oldu.
Lahey Savaş Suçluları Mahkemesi, tarihinde ilk kez, siyasetçiler dışında iki üst düzey memuru savaş suçlusu olarak mahkûm etti.
Böylece artık uluslararası suçlar bakımından sadece siyasetçiler, başkanlar, başbakanlar, bakanlar, yani karar alıcılar değil, o kararın uygulanmasında görev alan memurlar da suçlu sayılacak.
Henüz 26 yaşındayken, Balmain gibi dev bir dünya markasının yaratıcı direktörü oldu.
*
Ama daha öncesi de var...
Henüz 18 yaşındayken İtalya’da Roberto Cavalli ile çalıştı ve yaratıcı direktörlüğe getirildi.
İlgiyle izlediğim ve çok beğendiğim bir tasarımcı.
Çocuk tacizinin sembolik mahpushanesi...
Dün Gürbüz Doğan Ekşioğlu çizmiş ve Instagram hesabından paylaşmış...
Elmalı’da hepimizin içini paramparça eden o iki çocuğun dramı daha güzel nasıl anlatılabilirdi ki...
*
İki küçücük çocuk...
20. ve 21. yüzyıl tarihinde en uzun süre iktidarda kalabilen totaliter parti, kendine yakışır biçimde kutlayacak bu günü...
Şu günlerde Çin’de büyük bir “kızıl turizm” başlamış bile. İnsanlar Mao’nun uzun yıllar partinin merkezi olarak kullandığı Yan’an’a ziyaretler yapıyorlarmış.
Mao’nun evini ziyaret ediyor, şimdi parti ve devlet başkanı Şi Cinping’in oturduğu sandalyelerde fotoğraf çektiriyorlarmış.
*
Size önce olayı, o kitaptan aynen aktaracağım...
Sonra hikâyede geçen iki kişinin adlarını açıklayacağım...
1950’li yılların sonu...
Şimdi gelin o sabaha dönelim...
*
David, Ankara Gar Gazinosu’nda çalışmaya başlayınca hem para kazanıyor hem de sevdiği işi yapıyor.
Ne var ki Ankara’da kalacak yeri yok... Hangi otele gitse her seferinde “Yer yok” diyorlar.
Zaten o zamanlar, Ankara’da Ulus gazetesinin ve Zafer gazetesinin bulunduğu yerde topu topu birkaç tane otel var.
Emin olun hiç öyle değil...
Z kuşağının, yani çocuklarınızın âlemine gireceğiz.
Şu cumartesi gününde sadece biraz ergen zihin jimnastiği yapacağız.
*
Marvel, 9 Haziran günü, “Pandemi sonrası yeni nesil süper antikahraman” dönemini “Loki” dizisiyle açtı.
Marvelcı olmayanlara “Loki”yi tanıtayım önce...
Kendim rekabet içinde yaşadım...
Hürriyet içinde ilk büyük yöneticilik mücadelemi, dönemin fiili Hürriyet CEO’sunun bir mülakatı üzerine verdim.
*
Sabah gazetesi ile büyük bir tiraj savaşı içindeydik.
O yönetici bir mülakatında “Biz ikinciliği kabul ettik. Fark 50 bini geçmediği sürece bizim için mesele olmaz” dedi...
O sabahı hiç unutmuyorum...
Sinirimden duvarları tekmelemiştim...
Çok iyi biliyorum ki büyük bir gazeteyi yönetiyorsanız, ikinciliği kabul etmek havlu atmak anlamına gelirdi...
Benim açımdan dünkü basın toplantısının en büyük sürprizi, Aziz Yıldırım’ın basketbol takımı ile ilgili önerisiydi. Sürpriz ötesi bir şok oldu benim için... Ama iyi bir şok...
OBRA BİLİYOR MUYDU?
Yıldırım, “Obradovic’i getiririm” dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan’la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu “Mustafa Denizli’nin futbola başladığı Altay’a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara “Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi” diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic’le telefonda konuşmuş. “Koç gelir misin” deyince, aldığı cevap şu olmuş: “Seninle cehenneme bile gelirim başkan.”
ALİ KOÇ BU TEKLİFE NASIL BAKAR?
Ali Koç bu teklife ne der bilmiyorum... Bir başkan için böyle bir yetki paylaşımını kabul etmek kolay bir şey değildir. Kabul eder ve bir başarı hikayesi yazılırsa, bunun taraftar üzerindeki etkisi ne olur onu da düşünebilir. Şunu düşünmek de yararlı olabilir. Böyle bir başarının yolunu açacak teklifi kabul etme büyüklüğü de bir başkan için zaferdir. Hele hele bu teklifi yapan insan “Bir daha başkanlığa aday olmayacağım” diyorsa...
Çok doğru bir seçim...
Ben bu yıl Nobel ödülünün de onlara verilmesini bekliyorum...
*
Bu haberi okurken aklıma geçen ay televizyonda seyrettiğimiz bir ortak basın toplantısının görüntüleri geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Uğur Şahin birlikte Türk halkının önüne çıktılar.
Biri Türkiye’den, öteki Almanya’dan katıldı...
Sağlık Bakanı o gece Türk halkına BioNTech ile yapılan anlaşmayı açıkladı.
50 milyon doz aşı gelecekti...
Önce Trump...
Sonra Netanyahu...
Önceki gün de Fransa’daki yerel seçimlerde Avrupa aşırı muhafazakâr sağ popülizminin en güçlü figürlerinden biri olan Marine Le Pen’in partisi beklediğini bulamadı...
O nedenle dünden itibaren Avrupa’da şu soru sorulmaya başlandı:
Son 15 yıldır Avrupa’da yükselen “Sağ muhafazakâr popülizm artık geriliyor mu?”
Evet bunun işaretleri var.
EN AZILI POPÜLİSTİN KORKTUĞU OLDU KARŞISINDAKİ MUHALEFET CEPHESİ BİRLEŞTİ
Üç yıldır sessizliğe gömülmüş bulunan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım bu perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecekti.
Basın toplantısının yapılacağı tarih ilginç: 24 Haziran Perşembe...
Yani Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yapılacak kongreye 24 saat kala yapıyor bunu Aziz Yıldırım...
Üç yıl önce başkanlık yarışını kaybettiği günden beri sessizliğe büründü.
O günden beri Şükrü Saracoğlu Stadı’na adımını atmadı.
Şimdi perşembe günü, hem de Çırağan Oteli’nde, niye böyle bir basın toplantısı yapıyor?
Her Fenerbahçeli gibi benim de kafamda bazı sorular vardı.
Dün bunların cevabını aradım.
Yürüyen kadın Sophia Loren...
Önceki akşam streaming platformlarda İtalya’nın efsane kadın oyuncusu Sophia Loren’in hayatını anlatan “Cercando Sophia” adlı belgeseli seyrettim.
Belgeselde Sophia’nın Napoli’de çekilen “İtalyan Usulü Evlilik” filminde şahane bir elbiseyle caddedeki yürüyüşünü gösteren bu sahne var...
*
Çingenepalamutu ve 'Lymantria Dispar'ın hayatında özel bir gün
“Entomological Society of America...”
Yani Türkçe deyişle “Amerikan Böcekbilimi Cemiyeti” geçen salı günü bizim bildiğimiz çingenepalamutunu da ilgilendiren bir karar aldı.
Bundan böyle “Lymantria Dispar”ın adı değişecek...
Daha doğrusu bilimsel adı “Lymantria Dispar” olan böceğin halk arasındaki adı artık başka olacak...
Bu tırtıl böceğin halk arasındaki adı “Gypsy Moth”du...
Yani “Çingene güvesi...”
Dernek geçen yıl bu isme gelen bir itirazı incelemeye aldı ve sonunda geçen salı günü bu ismin “halk dili sözlüğünden” çıkarılmasına karar verdi.
Nedeni de şu:
Çingene güvesi, bir yaprağa girip, onu anında bitiren ve böylece bir ağacın bütün yapraklarını kısa sürede kurutan bir güve...
Yani bir kımıl zararlısı gibi...
Zararlı bir böceğe “Çingene” denmesi, 21’inci yüzyıl anlayışında artık kabul edilemez bir şey olduğu için, şimdi yeni bir isim bulunacak.
Bu güvenin Türkçe adı da “Çingene güvesi...”
Bizde de bu yönde bir adım atılacak mı bilmiyorum...
*
Bizde bir de “çingenepalamutu” var...
Bugüne kadar hiç düşünmemiştim.
Niye çingenepalamutu denir?
Önce şunu öğrendim.
1 yaşının altındaki palamuta “çingenepalamutu” denirmiş...
Göçmen bir balıkmış...
*
Niye Çingene dendiğini araştırdım bulamadım.
Milli ve yerli gastronomi yazarımız Mehmet Yaşin de araştırmış.
Geçen yıl bir yazısında o da “Sağlam bir kaynak bulamadım” diye yazmış.
*
Artık dünyada böyle bir etik trend var...
Hayvanlarda dahi böyle aşağılayıcı tanımların yapılması kabullenilemiyor.
Böcekbilim cemiyetleri harekete geçti... Peki insan bilim kuruluşları ne yapacak?
Mesela “Çingene çalar, Kürt oynar” sözü...
“Çingenelik yapma” sözü...
“Affedersiniz Ermeni” deyişi...
*
Çingene güvesi bilimin sözlüğünden çıkarılıyor.
Artık sıra insan hakları ihlallerinin devlet sözlüklerinden, siyasetçinin belagat şehvetinden ve hukukun dar duvarlarının arasından kurtarılmasında...
ŞAMANLARIN YERİNİ KAFADANBACAKLI GURULAR MI ALIYOR
ÇEVREMDE müthiş bir “şaman modası” var...
Özellikle Perulu şamanlar...
Ve özellikle kadınlarda bir “Şamana danışma” trendi giderek artıyor.
Diyebilirim ki, 21’inci yüzyıl şamanları, 20’nci yüzyılın Hint meditasyon guruları ile yerli ve milli Sufileri unutturdu.
Ancak dün New York Times’ın bilim haberlerinden birinde ilk defa işittiğim şu kavram çok dikkatimi çekti:
“Cephalopod guru...”
Yani “Kafadanbacaklı guru...”
*
Bu yıl belgesel dalında Oscar’ı alan “Ahtapottan Öğrendiklerim” filminde şunu anlamıştık...
Ahtapotlar duygusal bir beyne sahipler...
Çok duyarlı hayvanlar.
Hatta bu yüzden T24 yazarı Mehmet Yılmaz “Ben ahtapot yemem” diyor...
*
Meğer mürekkepbalığı da böyle duygusal bir hayvanmış.
Aynı benim gibi, yemeği bile bir “entertainment” yani eğlence programına çevirirmiş.
Duygusal zekâları çok gelişen bu hayvanlar arasında “Kafadanbacaklı gurular” bile çıkıyormuş.
*
Bu kavram ilk defa geçen hafta Massachusetts’teki deniz biyolojisi laboratuvarının uzmanı Brett Grass için kullanılmış ama eminim bundan sonraki ilk “Finding Nemo” filminin 3’üncüsünde bir kafadanbacaklı guru göreceğiz.
BİR ŞAMANLA BİR KAFADANBACAKLI GURU ARASINDA NE FARKLAR VAR
ÜÇ BEYİN: Deniz biyoloğu Brett Grass’a göre mürekkepbalıklarının üç beyni var.
Kanları yeşil...
Ve omurgasız hayvanlar arasında beyni en büyük olanı...
Benim gibi, şamanların da tek beyni var ve yine benim gibi omurgalılar arasında beyni en büyük olan canlının bizler olup olmadığını bilmiyorum.
*
Gelelim karşılaştırmaya...
OMURGASIZ BEYİN: Her ne kadar insanın “omurgalısı” makbulse de ben kendini omurgalı sananların omurgasız diye hakaret ettiği insanları daha çok severim. Çünkü eğilip bükülen, dışarıdan gelen etkilere karşı kendini uyarlayabilen, var olan müesses nizamı değişmez kabul etmeyip değiştirmeye çalışan bir beyin, gelişmeyi sağlar...
*
KAN RENGİ: Bir de kan rengindeki fark var...
Kansızlardan çok çektik.
Tarih boyunca kırmızı kanlılardan da çok çektik...
Mavi kanlılardan ise hiç hazzetmedik...
Yani diyeceğim yeşil kanlı, kafadanbacaklı bir guru...
Ahtapot gibi ondan da alınabilecek bir ders olabilir...
ROBOT FRANK SİNATRA’DAN BİR DENGBEJ DİNLEMEK NASIL OLUR
GEÇEN hafta dünyanın ikinci “Robot Şarkıcı Eurovision’u” yapıldı ve sonuçlandı. Kazanan şarkının adı “Listen to Your Body Choir...”
Yani “Beden Koronuzun Sesine Kulak Verin...”
İkincisi yapılan yarışma, yapay zekânın bestelediği şarkılar arasında geçiyor.
Besteyi yapay zekâ yapıyor, ama şarkıyı insanlar da söyleyebiliyor.
Bu yıl birinci olan şarkıyı California’da, “M.O.G.I.I.7.E.D” adlı bir ekip tarafından üretilen yapay zekâ bestelemiş.
*
Bu haberi okurken bir şeyi daha öğrendim.
Meğer Elon Musk’ın “Jukebox” adlı bir şirketi varmış ve o da yapay zekâ ile Frank Sinatra, Katy Perry ve Elvis Presley gibi şarkıcıların robot seslerini yaratıyormuş. Yani isterseniz bu robota, Frank Sinatra’nın ağzından bir dengbej veya Neşet Ertaş türküsü de söyletebilirsiniz.
ARKA EKRAN
‘OTOMATİK PORTAKAL’ BİZİM PLATFORMLARDA NİYE YOK
DÜN New York Times’ta okudum.
Stanley Kubrick’in “Otomatik Portakal” filmi, Türkiye’de hizmet sunan bir streaming platformun Amerika’daki mönüsünde varmış.
New York Times, “Bu şahane film 30 Temmuz’da platformdan kaldırılacak, kaçırmayın” diye uyarıyor.
*
Filmi aynı şirketin Türkiye’deki platformunda aradım bulamadım.
Hatta Stanley Kubrick’in hiçbir filmi yok...
“Otomatik Portakal” Kubrick’in en çok tartışılan filmidir.
Paris’te öğrenciyken seyrettim ve beni müthiş etkiledi...
*
Türkiye’de niye yok diye merak ediyorum.
Türk seyircisine uygun değil mi diye düşünüyorlar?
Yoksa bir telif sorunu mu var...
Veya Türkiye’de de gösterime girecek mi...
ARKA KULAK
BU HARİKA POTPURİYİ BİR UKULELEYE Mİ BORÇLUYUZ
“SOMEWHERE Over The Rainbow” ve “What a Wonderful World” çok insanın geceleri kanına fena halde girmiş iki şahane şarkıdır.
İkisini ayrı ayrı çok severim.
Ama Hawaii’li bir şarkıcı Israel Ka’ano’i Kamakawiwo bu ikisini bir potpuri olarak söyleyince birbirlerini ne kadar güzel tamamladıklarını fark ettik.
O dev adamın elindeki küçücük ukulelesi ile başlayan şarkı, dünya potpuri tarihi yazılsa herhalde ilk 3’e girecek bir cover’dır...
Şimdi o şarkıyı yeni kuşağın iki çok önemli DJ ve yapımcısı Robin Shultz ve Alle Farben birlikte remikslemişler...
Hızlı ritimli çok güzel bir parça haline gelmiş.
Haftanın şarkısı olabilir.
HAZIR GİYİM GAZETECİLİĞİNİN SONU MU YOKSA ‘ARKA EKRAN’ GAZETECİLİĞİ Mİ
GEÇEN hafta New York Times yönetiminden bir mesaj aldım. Benim adıma yazılmış. Gazetenin internet sitesi bana “ilgilendiğim konuları” soruyor. Altına da 100’den fazla konu yazmış.
Bilim, moda, siyaset, yeme içme kültürü, siyaset, uluslararası ilişkiler, hayvan, çevre, sanat, müzik, hip hop, klasik, tarih, biyoloji, spor, uzay, bazı popüler yazarlar ve daha aklınıza gelecek bir sürü konu.
Diyor ki:
“Bize hangi konularla ilgilendiğinizi işaretleyin, size o konulardaki haberleri, yazıları, yorumları videoları gönderelim.”
*
40’a yakın konu işaretledim.
On dakika sonra gazete bana özel bir bülten göndermeye başladı.
Bugün bu sayfada okuduğunuz “Kafadanbacaklı gurular” yazısını işte o servisten gelen bir yazıdan esinlenerek yazdım.
*
Bu hizmet gösteriyor ki, artık “hazır giyim gazetecilik” veya “konfeksiyon gazeteciliği” dönemi kapanıyor. Yani yazıişleri oturup kendi kafasına göre bir gazete hazırlıyor ve size “Buyur kardeşim mönü bu, oku” diyor...
Bu dönem bitiyor ve “Sur Mesure” yani ısmarlama dikim gazetecilik dönemi başlıyor.
Gazete bana, çok ilgileneceğim ama birçok haber arasında göremediğim konuları getiriyor.
Bence kurumsal gazetelere yepyeni fırsatlar sağlayacak bir gelişme bu.
BENİM ARKA EKRAN VEYA ARKA PENCERE DEDİĞİM GAZETECİLİK
BİLİYORSUNUZ ben de buna benzer bir hizmeti geçen hafta bu köşede başlattım.
Adını “Arka Ekran” “Arka Pencere” ve “Kulak Arkası” koydum.
Yani müzikte, sinemada, dizide, streaming platformların ana ekranlarında göremediğiniz bazı haberleri, dizileri, filmleri bulup özel yorumları ile size sunmaya çalışacağım.
Bunu da ancak benim gibi işi gücü olmayan biri yapabilir...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin