CHP'li kayınpederim o 2 takunyalı hakkında bana neler anlatmıştı

Emekli WhatsApp’çı amirallerin yaptığı düşüncesizce işe tepki koyarken, çok yapıcı iki uyarıda da bulundu.
*
Bildiri yayınlayan amirallerin 10’unun o eski kötü alışkanlıkları hatırlatan biçimde sabah evlerinden alınmalarına tepki gösterdi.
Gözaltına alınmalarına karşı çıktı...
Ama daha önemlisi iktidara bence çok önemli ve yapıcı bir çağrı yaptı.
Özeti şuydu:
Emekli amirallerin seçilmişleri hedef alan açıklamalarına karşı çıkıyorsak...
Atanmış memurların, tayinle göreve gelmiş görevlilerin, valilerin, kaymakamların, maaşını devletten alan dini görevlilerin seçilmiş insanlar, parti başkanları, anamuhalefet partisi başkanı hakkındaki hakarete veren açıklamaları da önlenmelidir...
“Yaptığınızdan memnun musunuz...”
Ve devam etsem...
“Bakın Türkiye geçen hafta ne tartışıyordu...
Sizin bu düşüncesiz hareketinizden sonra bugün ne tartışıyor...”
*
Biliyorum bana diyecekler ki...
“Biz de vatandaşız ve düşüncemizi serbestçe söyleme hakkına sahibiz...”
Evet sahipsiniz...
Bu erkek milleti...
Yani biz ne hale düştük...
*
Dün gibi hatırlıyorum...
15 Mayıs 2016...
Berlin’de Final Four’un son günü... Fenerbahçe-CSKA maçını bekliyoruz...
Otelin lobisinde büyük bir tartışma patlıyor...
Bir erkekte ideal testosteron oranı nedir?
Ahmet Kural’ı o zamandan beri ilk defa görüyoruz.
Kıbrıs’ta TRT için bir dizi çekiyormuş.
Hürriyet Kelebek’te Tülay Demir’in yaptığı mülakattan öğrendik.
Çekim sırasında yeni sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile annesi ve babası da yanındaymış.
*
Hayatım boyunca şuna inandım.
Çok akıllı telefonuma, Music Business Worldwide müzik endüstrisi haber sitesinden bir son dakika notu düşüyor...
“Paul Simon bütün kataloğunu Sony şirketine satmış...”
Paul Simon...
Yani “Simon and Garfunkel” ikilisinin Simon’ı...
Daha o saniye onlarca şarkı geçmeye başlıyor aklımdan...
“Mrs Robinson”, “Sound of Silence”, “Scarborough Fair”, “Bridge Over Troubled Water”, “Boxer”, “Cecilia”, “A Hazy Shade of Winter”, “Homeward Bound”, “Me And Julio Down by the Schoolyard”...
Bütün bir gençliğim...
2005 yılının aralık ayıydı...
Los Angeles’ta güneşli bir günün gecesiydi... Hollywood ünlülerinin yaşadığı semtteki büyük villanın salonundaydım.
Biraz sonra şahane kadın merdivenlerden inmeye başladı...
Beş yıl önce Cannes Festivali’nde yanımdan geçerken nefesimi kesen şahane Sharon Stone karşımdaydı.
Üstelik üzerinde sadece bir bornoz vardı...
Ayağa kalkıp soruyorum...
“Yorgun musunuz...”
Doğum yeri İstanbul ama hayatının 17 yılını Göcek’te geçirmiş bir yönetici. Çünkü babası bir deniz subayıydı. 4 Ekim 1972 İstanbul doğumlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi’nden mezun. İş hayatına 1994’te başlamış. Coca-Cola, Michelin ve Nike gibi küresel şirketlerde çalışmış. 2008’de Vodafone’a girmiş ve 1 Şubat 2021’den itibaren de Vodafone Türkiye’nin CEO’su olmuş.
Zoom’la yaptığımız görüşmede bir şey dikkatimi çekiyor. Arkasında yan yana asılmış üç afiş var.
“Yeni İcat Çıkar-ma”, “Soru Sor-ma”, (her ikisinin de sonundaki ‘ma’ hecesinin üstü çizilmiş). Bir de “Sorumluluk bizim değil” cümlesi var onun da sonundaki ‘değil’ kelimesinin üstü çizilmiş.
Yani bugün “Yeni icat çıkarmayı seven” bir yönetici ile konuşacağız.
Ana konumuz da teknolojiden çok “kadın”.
Sözü ona bırakıyorum.
1) KADIN ÇALIŞANDA SİLİKON VADİSİ ŞİRKETLERİNDEN ÇOK İLERİYİZ
Geçen hafta sonu arabasında kokain çeken gencin görüntüleri önüme geldiğinde nedense aklıma o gün geldi...
Bugün hayatta olsaydı ve bu görüntüler önüne gelseydi acaba bu krizi nasıl yönetirdi...
*
Benim görüşüm şöyle...
Dünyanın her yerinde görülebilecek sıradan bir polisiye olay bu...
Böyle olayları bir siyasi partiyle ilişkilendirmek, bunun üzerinden o partiye vurmak ne adil bir davranış ne de çağdaş bir siyaset yapma tarzı...
Dolayısıyla kanunlar ne diyorsa o yapılır ve olay da geçer gider...
Bu yazıyı, epeydir milli takım maçlarını seyretmeyen bir futbol izleyicisi olarak yazıyorum.
Seyretmememin de nedeni vardı. Avrupa’da milli maçlar zevksiz geçer. Söylemek istediğim tek cümle var:
“Şenol Güneş Hoca önceki akşam ve ondan önceki maçta, Avrupa’da belki son 16 yıldır hüküm süren bu futbol yargısını yıktı.”
Nedir bu, anlatayım...
57’NCİ DAKİKADA SAHADA GÖRDÜĞÜM MANZARA ŞU
Maçın 57’nci dakikası...
Milli takım Norveç savunması önünde inanılmaz üçlü ve dar paslaşmalar yapıyor.
Bir La Liga tutkunu olarak, bilmesem karşımda Barcelona oynuyor sanacağım.
Yani geçen cuma...
İşte tam o gün dünya başka bir konuyu konuşuyordu.
*
Bundan 3 ay sonra...
Tam tarihiyle 23 Haziran günü İngiliz Merkez Bankası 50 pound’luk yeni bir banknot çıkaracak.
Bunun bir tarafında İngiltere Kraliçesi’nin resmi olacak...
Öteki tarafında ise Alan Turing isimli birinin fotoğrafı...
Yanda çocukluk resmini gördüğünüz insanın 41 yaşındaki halinin bir fotoğrafı olacak...
Yani önceki gün, biz Türkiye’de TBMM Başkanı’nın “Tek imza ile Montreux’den bile çekilebiliriz” açıklamasının yarattığı depremi yaşarken...
Atina’da çok önemli bir şey oldu...
Atina Büyükelçiliğimiz ve MİT’in yazdıkları raporlarda şu ayrıntılar var mıydı bilmiyorum...
Ama ben şahsi istihbaratımı yaptım ve yazıyorum...
İstihbarat dediğim de öyle gizli kapaklı bir şey değil...
Açık ve herkesin önünde olup biten şeyler.
Önce bir Google araması, sonra da Hürriyet’in Atina büro şefi Yorgo Kırbaki ile sohbet...
Bence herkesin dikkatle okuması gereken Atina raporumu sunuyorum...
Açıkça söyleyeyim, parti mitingleri de, parti kongreleri de bana artık eskimiş bir siyaset anlayışının nostaljik kalıntıları gibi görünüyor.
Ancak son 24 saatte iki ayrı partide iki ayrı gelişmeye baktım ve yazmaya karar verdim.
*
AKP kanadında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir cümlesi: Ve arkasından yeni AKP yönetimine giren bazı isimler bana umut verdi.
*
Öğleden sonra ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması...
“Gelin helalleşelim ve yeni bir Türkiye kuralım” mesajı... “Herkes hata yapabilir. Yeni bir siyaset anlayışını birlikte inşa edebiliriz” sözleri... Son günlerin en önemli cümleleri bunlar...
Hayal mi kuruyorum...
Acaba pandemi sırasında mı aldılar bu kiloları...
Ve kaç kilo aldılar...
Herhalde her evde her hafta en az birkaç kere, kendimizle de ilgili bu konuyu konuşmuşuzdur. Özellikle de daha çok eve kapanan 65 plus’lar...
Hürriyet başyazarı Prof. Osman Müftüoğlu hep bir “pandemi obezitesi”nden söz ediyor.
Ama şurası kesin...
Bu dönemde hepimiz daha kolay kilo aldık.
*
Örneklem alınan insanlara şu soruyu sormuşlar:
“Siz olsanız her gün okullarda ‘Andımız’ı okutur muydunuz?”
*
Sonuçlar ilginç.
CHP seçmeninin yüzde 96’sı...
İYİ Parti seçmeninin yüzde 92.9’u...
MHP seçmeninin yüzde 83.8’i...
AKP seçmeninin yüzde 74.9’u...
Tam 10 yıl önce...
Türkiye Büyük Millet Meclisi 24’üncü dönem ikinci yasama yılı...
Tarih 24 Kasım 2011 Perşembe....
TBMM o gün tarihinin en önemli sözleşmelerinden birini onaylamak için toplanıyor.
Temsili fotoğraf
Milletvekillerinin oyuna sunulan kanunun tam adı şu:
“Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun...”
“Derin Galatasaraylı’ Hasan Cemal mesaj attı: Bu akşam maalesef Fenerbahçeli’yiz”
Fenerbahçe, Vida golü atınca kendine geldi ve gerekeni yapmaya başladı. Yani sahaya maçın 48’inci dakikasında çıkıyordu. Neticede maç 1-1 bitti. Derbinin galibi, iki akşam önce kendi evinde 3 puan kaybeden Fatih Terim’in Galatasaray’ı oldu.
iLK YARIDA DERiN GALATASARAYLI HASAN CEMAL KADAR MAÇA ASILMAYAN BiR FENERBAHÇE
Derin Galatasaraylı Hasan Cemal sabah bana şu mesajı attı:
“Bu akşam maalesef Fenerbahçeliyiz.”
Bu sözleri hemen derin bir Fenerbahçeliye, Ercan Saatçi’ye ilettim.
Onun tepkisi ise şöyleydi:
“Bu hesap yanlış. Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray için daha büyük tehlike olur.”
Bir Türk olarak bana bu kadar gurur veren fotoğraflar her gün önüme gelmiyor.
İnsanlığın ortaçağ vebalarından beri karşılaştığı en öldürücü virüse karşı ilk aşıyı bu iki Alman vatandaşı bulmuştu.
*
Bir tarafında Almanya Cumhurbaşkanı, öteki tarafında Almanya Başbakanı...
Vee ikinci bir görüntü...
Salona girerken iki doktor önde yürüyor, Almanya’nın seçilmiş başbakanı arkada...
Ancak adamın davranışları garipti ve resepsiyondaki görevli polise haber verdi.
Yukarı odaya çıktıklarında adamın karısını banyoda çırılçıplak yerde yatarken buldular. Kadının yüzünde ve vücudunda çok sayıda morluk ve şişlik vardı.
*
Olayın bir başka yönü de vardı. Kadının kocası Belçika’nın en tanınmış siyasetçilerinden biriydi.
Adı Bernard Wesphael’di ve halen de milletvekiliydi.
CHP'li kayınpederim o 2 takunyalı hakkında bana neler anlatmıştı
Kayınpederim rahmetli Hüdai Oral, köklü bir CHP’li ailenin üyesiydi.
Beş dönem CHP milletvekilliği yapmıştı.
Babası CHP’nin tek parti dönemi Denizli il başkanıydı...
Ayrıca 1950 öncesi milletvekiliydi.
Kızının Adnan Menderes hayranı, koyu Demokrat Partili bir ailenin sonradan solcu olmuş oğluyla evlenmesini son derece normal karşılamıştı.
Hüdai Oral 1961 yılında kurulan İsmet İnönü hükümetinin en genç bakanıydı.
İnönü onu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirmişti.
O güne kadar öyle bir bakanlık yok...
Hatta “Paşa seni kömür bakanı yaptı” diye dalga geçmiş arkadaşları.
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MTA (Maden Tetkik Arama), TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve başka bazı kuruluşlar ona bağlanmış.
Göreve başlarken bazı CHP’liler “Aman dikkat et bu kuruluşlarda iki takunyalı kardeş var. Sakın onları orada tutma” demişler.
Kastettikleri de rahmetli Turgut Özal ile Korkut Özal’mış...
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Gerisini, tek parti döneminden beri CHP’li olan kayınpederimin ağzından aktarayım:
“Gittim o kuruluşlardaki insanlarla konuştum. Sordum soruşturdum. Yaptıkları işlere baktım. İşini en iyi bilen, en iyi yapan, en iyi eğitimli, en çalışkan insanlardan ikisi onlardı. Tabii ki onlarla çalıştım...”
*
O iki “takunyalı” sonraki yıllarda bu ülkeye çok büyük hizmetler yaptı...
Turgut Özal siyasi hayata atıldığında ise Türkiye tarihinin en parlak dönemlerinden biri olan “dört eğilim” zihniyetini reform enerjisine dönüştürdü.
Sağcı, solcu, ülkücü, dinci, başı secdeye değmiş değmemiş demeden bu ülkenin en başarılı evlatlarını liyakatlerine göre görevlere getirdi.
Türkiye, ekonomide tarihinin en büyük zihniyet devrimini işte “melez liyakat” anlayışı ile gerçekleştirdi.
İşte ben bu “melez” Türkiye’yi özlüyorum...
O DA SOLCU BİR GAZETECİ OLARAK BENİ AKREDİTE ETTİ
KEBAN Barajı’nın temelini bakan olarak kayınpederim Hüdai Oral atmıştı.
Açılışı ise Özal’ın başbakanlığı döneminde yapıldı.
Özal, açılış törenine onur konuğu olarak rahmetli kayınpederim Hüdai Oral’ı da davet etti...
Ve kadere bakın ki, solcu bir öğretim üyesi olarak Hürriyet’in Ankara bürosu şefliğine getirildiğimde Özal’ın en fazla güvendiği gazetecilerden biri ben oldum...
Solcuymuş şuymuş demedi... Beni akredite etti ve hep adil davrandı bana.
SEÇİM KAZANMANIN SOUND’U BUYSA KAYBETMENİN SESİ NEDİR
Demek ki siyasetin de bir sound’u, fon müziği varmış.
AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, “Mersin Akdeniz Belediyesi’ni bağırta bağırta aldık, büyükşehiri de kanırta kanırta alacağız” dedi.
Doğrusu “Bağırta bağırta” lafını erkeklerin ağzında hiç sevmem, kadında sevmem için de bir nedenim yok.
Asıl tuhafıma giden şu.
Demek ki seçim siyasetinde kazanmanın bir fon müziği varmış.
Bağırta bağırta kazanmak...
Mantıken düşünürsek kaybetmenin de bir sesi olmalı değil mi...
Mesela Mersin Büyükşehir’de...
İstanbul, Ankara’da...
Acaba o kaybetme nasıl bir sestir...
İkisinin nüfusunu üst üste koyarsanız...
Gök gürültüsü, şimşeklerin yağması, gökyüzünün delinmesi gibi bir sound olmalı değil mi...
En doğrusu seçimi kazanmanın da kaybetmenin de en güzel sesinin altın bir sükut olduğunu kabul etmek.
Yani demokrasinin sesi...
JANTİ FRANSIZ MASKÜLENİ ÖLDÜRÜCÜ BİR DARBE ALDI
PARİS’te hayatının altı yılını geçirmiş bir erkek olarak söylüyorum...
Çoğu insan Fransız erkeğini dünyanın en janti erkeği olarak bilir...
Ama aslında Fransa bir “maskülenlik vahasıdır”...
Bütün dünya MeToo hareketi ile sarsılırken, Fransa’nın maskülenlik surlarında kimse delik açamamıştı...
Sonunda o delik açıldı... İçişleri Bakanlığı’na tecavüzle suçlanan birinin getirilmesi bardağı taşıran son damla oldu ve kadın sokağa çıktı.
Böylece sinema sektöründen sonra siyaset de MeToo hareketinin etki alanına girdi.
Anlayacağınız janti Fransız erkeği imajı öldürücü bir darbe aldı...
DİZİ
KİLL BİLL ARTI THELMA VE LOUİSE ARTI FARGO TADINDA BİR GENELEV DİZİSİ
EVET böyle bir film isterseniz...
Yani Tarantino artı Ridley Scott artı Coen kardeşler...
Hatta biraz Guy Ritchie de ekleyebilirsiniz..
Üçü, dördü bir araya gelmiş...
Ve bir dizi yapmış....
Üstelik öyle aşure falan da olmamış...
Bayağı bayağı hepsinin güzel çizgilerini alıp harmanlamış bir dizi isterseniz...
İşte size “Sky Rojo”...
“Kızıl Gökyüzü”...
Bir İspanyol dizisi....
Streaming platformlarına kondu...
Meraklısına kaçırmaması için küçük bir tanıtım “teaser”ı yapayım.
AMR DİAB’IN BU ESKİ ŞARKISINI BAHARIN YENİ ŞARKISI YAPTIM
DÜN size Mısırlı şarkıcı Amr Diab’ın eski bir şarkısını yazmıştım.
Adı “Nour El Ein”...
Bugün yine yazıyorum, çünkü geçen pazar gününden beri bu şarkıya taktım.
Kesin bu baharın yeni şarkısı olarak dinleyeceğim...
Akordeonuyla, ritmiyle, şahane bir Doğu Akdeniz ve İskenderiye rüzgârını Ege’ye bana kadar getiriyor..
Benim gibi Ege mevsimini açmaya hazırlanıyorsanız, iskele listelerinize alın derim.
TEASER
BİR KÜBALI, BİR LGBT, BİR BURJUVA, ÜÇ KADIN ERKEK MAMAYI ÖLDÜRÜRSE
DİZİ, genelevde çalışan üç kadının, mekânın acımasız patronuna karşı başlattığı savaşı anlatıyor...
Bir İspanyol, yüzde 100 yeni Amerikan kültürüne ve kültüne ait bir filmi nasıl yapabilir diye sorarsanız...
Vallahi de billahi de yapmış....
Fondaki rock müzik parçaları ile...
Oyuncu seçimindeki başarı ile...
“Freak” karakterlerle...
Acayip küfürlü ve cool diliyle...
Görüntülerdeki çekiciliği ile...
Mükemmel bir karışım....
Size şunu söyleyeyim...
İspanya yeni streaming teknolojisinin en büyük kazananı olma yolunda hızla ilerliyor...
Çöp diziler de yapıyor...
Böyle kült diziler de...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin