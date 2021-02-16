CHP oylarımı bölmezse gelecek seçim iktidarım

- 73 yaşımdayım...
- Bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti iktidara gelemedi.
- Bugün “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi” sitesine girip TC Anayasası yazdığım zaman karşıma çıkan metnin üzerinde şu yazıyor:
“Kanun numarası: 2709
Kabul tarihi: 18/10/1982”...
Güzel isim ama itirazım var.
İngilizce veya başka Hint Avrupa dillerinde telaffuzu sorun yaratabilir.
“Kakabey” olarak söylenir ve bu da yanlış anlamalara yol açar...
Onlar eğlenir biz üzülürüz...
Ama önce size önemli bir haber vereyim.
*
Türk “Silikon” dünyasında geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme daha oldu.
Dünyanın önde gelen dijital araştırma kuruluşlarından YouGov, Türkiye’de “Wizsight” adlı online araştırma şirketini satın aldı.
Wizsight 2017 yılında N. Özge Akçizmeci adlı genç bir girişimci tarafından kurulmuş bir startup şirket.
Böylece BluTV’nin yüzde 30 hissesinin bir dünya devi olan Discovery’ye satılmasından sonra ikinci bir Türk startup’ı daha dünya piyasasına girdi.
YouGov ilginç alanlarda online araştırmalar yapan bir şirket.
“Bazen bir ülkede bir adam gelir...”
Sonra birasından bir yudum alıp devam ediyordu:
“Bazen o ülkede bir adam daha gelir...”
Geçenlerde bu tiradı yazmıştım...
Amerika Birleşik Devletleri’nde bir adam geldi...
Ülkeyi tam ortasından ikiye böldü...
Şimdi bir adam daha geldi....
‘Hiç’ diye karşılık verdim. ‘Kendimce bakıyorum, burnuma, şu burun deliğimin içine basınca biraz acıyor da’...
Karım gülümsedi...
‘Ben de ne yana doğru çarpık diye bakıyorsun sandım’ dedi.
Kuyruğuna basılmış köpek gibi döndüm:
‘Çarpık mı? Benim burnum mu?’
Karım dingince:
‘Elbette canım, İyi bak: Sağa doğru çarpık...”
*
Tartışmanın konusu “Afrodit” adlı bir kitaptı...
Yani Yunan mitolojisinin “Aşk ve güzellik tanrıçası” üzerine...
Daha doğrusu Fransız yazar Pierre Louys’un 1896 yılında yayınlanmış “Afrodit” adlı kitabı üzerine patlayan tartışmaydı bu.
*
Önümde bir kitap duruyor.
Adı “Türkiye Tarihini Değiştiren 110 Kadın”...
Hürriyet’in eski yazıişleri müdürlerinden Doğan Satmış’ın kitabı.
*
Kendince Türkiye tarihini değiştiren 110 kadın belirlemiş ve hepsinin küçük birer portresini yazmış. Listeyi tek tek inceledim. Böyle seçimler çoğu kez keyfidir.
Yani her zaman bir “Bana göre” payı vardır.
Bu da öyle...
*
Ve kendimize yeni ve güvenli bir dijital ev aramaya başladık.
Türkiye’de iki isim öne çıktı.
Telegram ve BİP...
Telegram Rus asıllı bir adamın kurduğu haberleşme sistemiydi...
BİP ise milli ve yerli...
Turkcell’in bir hizmeti.
İşte bu arayış içinde vatandaş olarak gidip Turkcell’in CEO’su Murat Erkan’ı buldum.
Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy...
Yine muhtemelen bazılarınız soldakini tanıyor.
Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Jason Statham.
*
Gelelim en sağdakine.
O adam ünlü İngiliz sinema yönetmeni Guy Ritchie...
Bir kısmınız belki onu Madonna’nın eski kocası olarak biliyor.
Ama bizim gibi “kült sinema” tutkunları için o “Snatch” filminin olağanüstü yönetmeni Guy Ritchie...
20 Temmuz 1970...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Abdülhamid zamanından kalma 1416 sayılı kanunu ile devlet bursu almışım...
O gün doktora eğitimi için Paris’e ayak bastım.
*
İlk işim iki filmi seyretmek oldu...
Biri “Woodstock”...
Öteki ise “Strawberry Statement”...
Fransızcaya
1) 10 AĞUSTOS 2017 SAAT 19.00 MEŞUM DENİZALTI AÇILIYOR
O gün Kim Wall isimli 30 yaşında genç bir kadın gazeteci “UC3 Naitilus” adlı küçük bir denizaltıya gitti.
Wall London School of Economics’te, sonra da Columbia Üniversitesi’nde öğrenim görmüş free lance, yani serbest çalışan bir gazeteciydi.
Yazıları ve mülakatları New York Times, Times gibi ünlü gazetelerde, Vice gibi dijital platformlarda yayınlanmıştı.
Denizaltı, Peter Madsen adlı Danimarkalı bir işadamı tarafından inşa edilmişti.
Roket uzmanıydı, çeşitli buluşları vardı ve bunlardan biri de kendi inşa ettiği bu küçük denizaltıydı.
Kim Wall
“Türkiye’nin en yüksek insani gelişim düzeyine sahip ilçeleri hangileridir?”
Araştırmayı “İnsani Gelişme Vakfı” (İNGEV) yapıyor.
*
Araştırma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hazırlanan bir “insani gelişme endeksi”ne göre yapılıyor.
Yani BM tarafından geliştirilmiş uluslararası ölçülere göre düzenleniyor.
*
- Bu yıl “gelişmişlik endeksi” daha da genişletildi.
Bu ölçüler nedir derseniz....
Dün Hürriyet’in manşetindeydi.
Cüneyt Özdemir, önceki gün onunla çok eğlenceli bir program yaptı.
Tabii Rasim olunca konu bana gelmeden olur mu...
Geldi nitekim.
*
Geçmişte Orhan Pamuk’la ilgili yazdığım eleştirel yazılar konuşuldu.
Bu arada Cüneyt Özdemir ilginç bir anısını anlattı.
Olay aynen şöyle cereyan etti.
*
Gazetenin editörleri, pandeminin başından beri her gün yaptıkları gibi saat 11.00’de online yazıişleri toplantısı için görüntülü konferans sisteminin başına geçtiler.
Gazetenin genel yayın yönetmeni günlük toplantıya başlamadan önce herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı:
“28 Şubat günü itibarıyla genel yayın yönetmenliğinden ayrılıyorum...”
Aslında bu niyetini daha 1 yıl önceden hissettirmişti.
Trump
Bir toplantıda 61 küresel şirketin adı açıklandı.
Dünyanın önde gelen 61 şirketi bundan böyle “paydaş kapitalizmi ölçülerine uyma” kararı aldı.
*
Bunun İngilizce adı “stakeholder capitalism”...
Söz konusu şirketler bugüne kadar “shareholder capitalism” kurallarıyla yönetiliyordu.
Yani “hissedarlar kapitalizmi”...
Şirkete para yatıranların elde edeceği kâr üzerine kurulu bir anlayıştı bu.
Amazon’dan sonra dünyanın en büyük online alışveriş platformu olan Alibaba’nın kuruluşunun 10’uncu yıl kutlaması sırasında çekilen bir fotoğraf bu...
Ortada gördüğünüz ellerini iki yana açmış kişi ise Alibaba’nın kurucusu Jack Ma...
*
Fotoğrafın bence en önemli yanı, Jack Ma’nın kişiliği hakkında bir izlenim vermesi...
Yeniliklere açık, modern ve pragmatist bir insan...
Tam bir “postpunk” ruhu taşıyor...
Ama bir dakika....
Türkiye’nin bunca meselesi varken bu konuyu gündeme getirmeyeceğim.
Zaten bu soru bize değil, Fransızlara soruldu.
Cevabı da milli iradenin temsil edildiği kubbeden geldi.
Yani Fransız Parlamentosu’ndan...
O cevap da şu:
“Evet eşek anırması Fransa’nın yerli ve milli değeridir...”
Ancak sorunun gündeme gelmesi eşekle ilgili değildi...
Beni de konuşmacı olarak davet ettiler.
Çok sevinerek katıldım.
Çünkü zamanında hocanın yüzüne söylemek isteyip de söyleyemediğim şeyler vardı, onları söyleme imkânım oldu.
*
Dün Üsküdar Belediyesi’nin harika kültür merkezinde kayıt yaparken Erbakan’ı yıllar boyunca nasıl gördüğümü de düşündüm.
Onu siyasi hayatında önce öğrenci olarak gördüm.
CHP oylarımı bölmezse gelecek seçim iktidarım
Cumartesi akşamı Muharrem İnce aradı. Yalova’da oğlu ile birlikteymiş.
Tabii ki konu, onun için yazdığım şu sözlerdi:
“Seçim gecesi üç-beş saati yönetemeyen bir siyasetçi bir partiyi 360 gün nasıl yönetecek...”
Allah için Muharrem İnce’nin rahmetli Süleyman Demirel’e benzeyen bir tarafı var.
Alınmıyor, kızmıyor, küsmüyor...
Türk siyasetinde artık unutmaya başladığımız güzel bir meziyet bu.
Neyse, hemen söze girdi:
“Seçim gecesi için bana haksızlık ediliyor” dedi. Ve daha önce de söylediği şu sözleri tekrarladı:
*
“Biz o gece parti yönetimi ile anlaştık ve ben sonuçları bir otelde izledim.”
“Tamam İsmail Küçükkaya’ya attığım mesaj hata oldu. Ama partide seçimi izleyen komiteden bana bilgi gelmedi.”
“Bu arada beş partili arkadaşımızdan seçimin ikinci tura kaldığı açıklaması yapıldı. Biz seçimin ikinci tura kaldığına inanıyorduk.”
“Seçim sonucunun böyle tartışmalı olduğu bir anda ben çıkıp konuşsam bu ülkede iç savaş çıkardı...”
*
Tabii ki konu CHP’ye geldi...
Tabii ki ben de “CHP’nin oylarını bölmek ve ‘cumhur ittifakı’na hizmet etmekle eleştirildiğini” söyledim.
“Hayır bölmüyorum. Nasıl İYİ Parti ile birlikte ittifak yapıyorsa, benimle de yapacaklar” dedi ve konuşmamız burada sona erdi.
*
Ancak tam telefonu kapatırken, gülerek “Bir de şunu söyleyeyim” dedi:
“CHP oylarımı bölmezse gelecek seçimde iktidarım...”
“Bunu yazabilir miyim” dedim.
“Tabii yazabilirsin” dedi.
*
Tabii ki şaka gibi bir laf. Gülerek söyledi, ama bu temayı kullanacağını hissettim...
Bana pek inandırıcı gelmedi ama...
Siyasetin yolları hayal ve ideal taşlarıyla örülür.
O yol bazen insanı zafere, bazen de hezimete götürür...
Herhalde İnce’nin bu sözü Hürriyet’in 1993’teki ‘Kasıma kadar İsmet abi’ manşeti gibi siyasi tarihimize geçer.
İKİNCİ TROYA DESTANI
BU HARİKA FOTOĞRAF KÜÇÜK KALMIŞ, YENİDEN KOYUYORUM
DÜN Hürriyet’te Fatih Çekirge’nin köşesinde gördüm bu kareyi...
Sayfada çok küçük kalmış, ama beni o kadar etkiledi ki, oradan alıp daha büyük kullanıp, duygularımı anlatmak istiyorum.
*
Bu fotoğraf, yapımı devam eden “1915 Çanakkale Köprüsü”nün tepesinde çekilmiş. Gördüğünüz iki kadından biri bir Türk girişimcisi...
Köprüyü yapan
Limak İnşaat’ın yönetim kurulu başkanı Ebru Özdemir...
Öteki ise köprü projesinde çalışan bir mühendis... Yazıda adı yoktu... Ben de öğrenemedim...
Bu iki kadının başlarında baretle çekilen fotoğrafı beni öyle etkiledi ki anlatamam...
*
Daha önce de yazdım. Benim gözümde bu köprünün evrensel adı “Troya Köprüsü”dür...
Dünya da muhtemelen öyle bilecek.
Çünkü dünya tarihinin en iyi bilinen hikâyelerinden birinin geçtiği yere yapılıyor. Troya şehrinin bulunduğu topraklara...
*
O şehir bütün dünyanın “Troyalı Helen” diye bildiği bir kadının etrafında dönen bir hikâye ile tanındı.
Tabii ki aynı isimdeki savaşla...
Şimdi o efsane şehrin bulunduğu bölgede yepyeni bir hikâye yazılıyor.
Avrupa ve Asya kıtası, Trakya ile Anadolu ikinci bir şehirden daha yine birbirine bağlanıyor.
*
İkinci hikâyeyi de kadınlar yazıyor...
Ama bu defa bir savaş değil, medeniyet projesi ile...
*
Bu fotoğrafa iyi bakın...
Bu fotoğrafta aynı zamanda Cumhuriyet’in kadına verdiği değerin ve yerin taçlanmasını da göreceksiniz...
SURİYELİ KÜRTLER BİR GÜN ŞUNU ANLAYACAK
DÜN İstanbul’da haftaya bembeyaz bir kar, kapkara bir haberle başladık.
13 insanımız katledilmişti...
Hem de tek tek başlarına sıkılarak...
Kalleşliğin bile ötesinde bir şey...
*
Ben PKK’dan umudumu kestim... Suriyeli Kürtlere seslenmek istiyorum.
Bak kardeşim... Bu 13 şehidin yan yana dizilmiş tabutlarına iyi bak...
Bu devlet, bu Türkiye Cumhuriyeti devleti bunu PKK’lı teröristin yanına bırakmayacak.
Artık iyi hesap yapma zamanı...
İstersen sana birkaç ipucu vereyim. Hesabını yaparken işine yarar.
*
Siz, Suriyeli Kürtler için PKK, Esad’dan daha büyük bir tehdittir...
O PKK o dağlarda dolaştığı, siz Suriyeli Kürtleri de baskı altında tuttuğu sürece, siz de üzerlerinize yapışan terörist etiketinden kurtulamayacaksınız...
Bilin ki, PKK şu an sizin için IŞİD ne ise, o kadar tehlikeli bir çete.
*
Bilin ki, PKK’yı sırtınızdan atmadan, onlardan kurtulmadan, onlarla ilişkinizi kesmeden ne Türkiye ile ne Esad’la huzur bulacaksınız.
*
Evet siz Suriyeli Kürtler için tercih zamanı geldi...
Ya PKK belasından kurtulup Türkiye ile huzurlu ve barış içinde refaha doğru yürüyeceksiniz...
Ya da her gece her gündüz tepenizde Türk F-16’larının, dağlarda Türk komandosunun nefesini hissedeceksiniz....
*
Yani arkadaş, artık karar zamanıdır...
VAR YA BU AHMET YAKINDA ‘FİNNEGANS WAKE’ DE OKUR
ARTIK neredeyse her akşam bir Ahmet Özal videosu alıyorum...
Bu şiir okuma işine fena daldı.
*
İtiraf edeyim güzel de okuyor...
İnsana 1960’lı, 70’li yılların şiir matineleri nostaljisini veriyor.
Üstelik tercihleri de daha çok İkinci Yeni şiiri...
Mesela Cemal Süreya’dan dalıyor Turgut Uyar’dan çıkıyor.
*
Sevgililer Günü için Cemal Süreya’nın “Uzaktan Seviyorum Seni” şiirini seçmiş.
Her ne kadar bu şiirin Cemal Süreya’ya ait olup olmadığı bilinmiyorsa da, konu aşk olunca Cemal Süreya’ya atfetmek reytingini arttırıyor.
*
Ama beni asıl bitiren Shakespeare oldu...
Ahmet sonunda onu da yaptı.
Shekaspeare’den “Seni Bir Yaz Gününe Benzetmek” sonesini de okudu...
Yani Sone 18’i...
Üstelik aynı şiiri video olarak okuyan Haluk Bilginer gibi çok güçlü rakipleri olsa da yılmamış...
*
Ahmet’i izlemeye devam edin...
Yakında James Joyce’un “Finnegans Wake”inden de parçalar okursa hiç şaşırmayacağım...
Çünkü gidiş o gidiş...
EZHEL’İ UNUTMAK BAŞIMA ÖYLE BİR DERT AÇTI Kİ
PAZAR günü, “Türk uzay aracı 2023’te Ay’a sert iniş yaparken hangi şarkıyı dinleyelim” diye bir liste verdim ya...
Hayatımın hatasını yapmışım...
Daha sabahın köründe yeğenim Ayşegül aradı...
“Dayı en önemli şarkıyı unutmuşsun” dedi.
Murda ve Ezhel’in ‘Aya’ adlı şarkısını yazmayı unutmuşum...
O andan itibaren bir mesaj bombardımanı başladı...
Ben ki Türk hip hop’ının en iyi takipçilerinden biri, evet unutmuşum arkadaş...
Uuuu bir görseniz...
Ne geri zekâlılığım kaldı, ne bilgisizliğim...
Yok yok şaka yapıyorum, öyle hiç hakaret yoktu ama beni fena ti’ye aldılar...
Haklılar da...
Başlıkta “Ay’a hip hop’la mı gidelim” deyip de Murda ile Ezhel’in şarkısını unutmak ayıp...
Hem de “Beni Ay’a götür” diyen bir şarkıyı....
Hakikaten ayıp oldu yani...
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