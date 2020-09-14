Cebimde kaç milyon şarkı var her gün kaç şarkı ekleniyor

Hayatımda aldığım ilk şarkılar 78 devirlik üç plaktı.
Biri Erol Büyükburç’un ‘Little Lucy’si, öteki ise Paul Anka’nın ‘Diana’sıydı...
Üçüncüsü, Elvis Presley’in iki şarkısıydı...
İki tarafında birer şarkı olan 3 plağı eve getirirken otobüste kırmamak için harcadığım çabayı ve yaşadığım korkuyu hâlâ unutmadım.
Hepsi hepsi 6 şarkıydı...
Federica’ya sordum.
Bugün Spotify arşivinde toplam kaç şarkı var?
60 milyondan çok şarkı varmış.
Ve daha çarpıcı bir rakam.
Her gün bu arşive 30 binden çok yeni şarkı ekleniyormuş.
Yanlış okumadınız...
Her gün...
Ayrıca 4 milyardan fazla çalma listesi ve 1.5 milyondan fazla podcast var. Mevcut podcast’lerin yüzde 50’sinden fazlası, 2020 yılında dinleyicileriyle buluştu.
TÜRKİYE
PANDEMİDE AKTİF KULLANICI YÜZDE 29 ARTTI
Spotify, dünya genelinde toplam 299 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip ve toplam premium üye sayısı da 138 milyonun üzerinde. Türkiye’de 2019 yılının ikinci çeyreğine kıyasla toplam aylık aktif kullanıcı sayısı yüzde 29, premium üye sayısı ise yüzde 27 büyüme gösterdi.
TÜRKİYE DIŞINDA TÜRKÇE MÜZİK EN ÇOK BEŞ ÜLKEDE DİNLENİYOR
“Türkçe müzik dinlenme oranları Türkiye dışında da büyüyor. Dinlenme oranı verilerimize göre, Türk sanatçıların en çok dinlendiği ülkeler şöyle: Almanya, ABD, Hollanda, İngiltere ve Fransa.”
BU YIL İLK 6 AYDA EN ÇOK DİNLENEN 10 ŞARKI
Ezhel, Murda - Bi Sonraki Hayatımda Gel
Reynmen - Leila
Gazapizm - Unutulacak Dünler
Zeynep Bastık - Uslanmıyor Bu
Ezhel,
Murda - AYA
Tones And I - Dance Monkey
Murda -
EH BABA
Gazapizm - Sağı Solu Kes
Yüzyüzeyken Konuşuruz -
Kazılı Kuyum
İkiye On Kala - Bütün Istanbul Biliyo
BU YILIN İLK 6 AYINDA EN ÇOK DİNLENEN 10 SANATÇI
Ezhel
Murda
Sezen Aksu
Sagopa Kajmer
Patron
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Gazapizm
Reynmen
Ufo361
Dolu Kadehi
Ters Tut
PANDEMİ YAZINDA 2.5 AY BOYUNCA EN ÇOK DİNLEDİĞİMİZ YİRMİ ŞARKI
Kendime Sardım - Oğuzhan Koç
Bi Sonraki Hayatımda Gel - Ezhel, Murda
Her Mevsim Yazım - Zeynep Bastık
Siyah - Patron, Sagopa Kajmer
Unutulacak Dünler - Gazapizm
Aykız - Remix - Ben Büdü, Reynmen
Made In Turkey - Ezhel, Murda
Nimet - Didomido, Eglo G
Roses - Imanbek Remix - Imanbek, SAINt JHN
Sağı Solu Kes - Gazapizm
Kafamda Kentsel Dönüşümler - İkiye On Kala
Cennetten
Çiçek - Zehra
AYA - Ezhel, Murda
NAPIYON LAN - Murda, SFB
Kalmam -
Ebru Yaşar
Kazılı Kuyum - Yüzyüzeyken Konuşuruz
ALEV ALEV - Ati242, Zen-G
Yağmurlar - Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler
Uslanmıyor Bu - Zeynep Bastık
20- Salına Salına - Velet
SPOTİFY DİNLEYİCİSİNİN YAŞ ORTALAMASI 26
“Türkiye’de Spotify kullanıcılarının ortalama yaşı 26. Kullanıcılar arasındaki kadın ve erkek dengesi ise yarı yarıya.
“Türk dinleyicilerinin yüzde 72’si müziği daha çok mobil telefonları üzerinden dinliyor.”
TOP DİNLENMELERİN %90’I 43 BİN SANATÇININ ŞARKISI
“Spotify’ın yapmaya çalıştığı şey aslında sanatçıların çeşitliliğini arttırmak. Misyonumuz, mümkün olduğu kadar fazla sanatçıya kendi dinleyicileri ile buluşma fırsatını vermek.”
“Bugün, tüm top dinlenmelerin yüzde 90’ı, 43 bin sanatçı arasında paylaşılıyor. Geçen sene bu sanatçı sayısının 30 bin olduğunu düşünürsek, yıldan yıla yüzde 43’lük bir artış olduğunu söyleyebiliriz.”
5 YILDA 2.3 MİLYAR SAAT KEŞİF DİNLENDİ
“‘Haftalık Keşif’ bu yıl 5’inci yılını kutluyor. Spotify’da yer aldığı günden bugüne kadar kullanıcılar, Haftalık Keşif çalma listelerini 2.3 milyar saat boyunca dinledi. Bu tam da teknolojinin müzikle buluştuğu yeri gösteriyor.”
EN KRİTİK SORU
HAFTALIK KEŞİFLER MÜZİK ZEVKİMİZİ DARALTIYOR MU
SORU: Spotify her hafta bize yeni çıkan şarkılardan beğenebileceklerimiz listesi hazırlıyor. Mesela ‘Haftalık Keşif’, ‘Müzik Radarı’ gibi listeleriniz var. Ancak algoritma bizi tanıdıkça algımızın daha derinine iniyor. Mesela ben kendi payıma başlarda Müzik Radarı’ndan gelen şarkıların yüzde 40’ını beğeniyordum. Şimdi bu oran yüzde 70’lere çıktı. Acaba Spotify bu tavsiyelerle bizim müzik zevkimizi giderek daha dar bir alana mı sıkıştırıyor?
CEVAP: “Ben tam aksi oluyor diyeceğim. Çünkü kişiselleştirilmiş çalma listeleri, kullanıcı alışkanlıklarını ve benzer zevklere sahip diğer kullanıcı alışkanlıklarını inceleyen ve detaylı şekilde filtreleyen algoritmalar tarafından oluşturuluyor ve sonrasında her bir kullanıcıya özel olarak sevebileceği müzikleri öneriyor. Bir dinleyici Spotify’da farklı şarkılarla daha fazla etkileşim içinde oldukça, algoritma kullanıcının neyi sevebileceğine ya da gelecekte neyi keşfetmek isteyeceğine dair daha fazla veri ediniyor. Bu nedenle, müzik zevkini daraltmanın aksine, daha fazla müzik dinleme, yeni müzikleri dinleme fırsatını genişletiyor demek daha doğru.”
ARTIK POPLA HİP HOP’U BİRBİRİNDEN AYIRMAK ZOR
“Artık müzik türleri birbirleriyle iç içe geçmiş durumda çünkü sound’lar birbirine git gide yaklaşıyor. Birbiriyle hiç ilgisi yokmuş gibi görünen sanatçılar düet yapıyor.
Mesela, pop sanatçısı Edis’in RnB/trap soul tarzındaki şarkısı ya da ünlü rap’çi Anıl Piyancı’nın indie grubu ‘Perdenin Ardındakiler’ ile birlikte çıkardığı single çalışması ve yine Anıl Piyancı ile Zeynep Bastık’ın pop-hip hop karışımı olan ‘Bırakman Doğru Mu’ adlı şarkıları, Kaan Boşnak ile Sansar Salvo’nun indie ve hip hop işbirliği veya diğer bir örnek, Gazapizm’in pek çok müzik sound’unu bir arada sunan son albümü... Bugün artık neyin pop olduğunu ya da olmadığını tanımlamak gittikçe daha zor hale gelmiş durumda.”
TÜRKİYE’DE MÜZİK GELİRİNİN YÜZDE 67’Sİ STREAMİNG’DEN
“IFPI (Uluslararası Fonogram Endüstrisi Federasyonu) ve MÜYAP’ın verileri, Türkiye’de müzik sektörünün ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. ‘Streaming’ Türkiye’de müzik sektörünün önemli bir bölümünü oluşturuyor. IFPI’ın Türkiye raporuna göre, Türkiye’de müzik sektörünün geliri 2019 yılında yüzde 29.4 arttı. Streaming ise 2019 yılında yüzde 50 büyüyerek, Türkiye’de müzik sektörü gelirinin yüzde 67.3’ünü oluşturdu.”
PODCAST’TE BÜYÜMEDE TÜRKİYE DÜNYA BİRİNCİSİ
“Türkiye’de de podcast dinleme oranı artıyor. Voxnest’in 2020 raporuna göre, Türkiye podcast dinlemede dünya genelinde en hızlı büyüyen ülke konumunda. 2020 yılının ikinci çeyreği itibarıyla Spotify’ın global toplam aylık aktif kullanıcılarının yüzde 21’i podcast içerikleri dinledi. Bu oran, 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 19’du. Yıldan yıla ise Spotify’da podcast içerik tüketimi üç haneli oranlarla büyümeye devam ediyor.
BU YAZ BOYUNCA EN ÇOK DİNLEDİĞİMİZ 10 PODCAST
Zihnimin Kıvrımları
O Tarz Mı?
umarım
annem dinlemez
Merdiven
Altı Terapi
Fularsız Entellik
Psikolog
Beyhan BUDAK
yesimbayraktar
Nasıl Olunur
Gülünecek
Bir Şey Göremiyorum
Soru Cevap
Cebimde kaç milyon şarkı var her gün kaç şarkı ekleniyor
Spotify Güney ve Doğu Avrupa Yöneticisi Federica Tremolada ile pandemi dönemi müziği sohbeti devam ediyor.
Hayatımda aldığım ilk şarkılar 78 devirlik üç plaktı.
Biri Erol Büyükburç’un ‘Little Lucy’si, öteki ise Paul Anka’nın ‘Diana’sıydı...
Üçüncüsü, Elvis Presley’in iki şarkısıydı...
İki tarafında birer şarkı olan 3 plağı eve getirirken otobüste kırmamak için harcadığım çabayı ve yaşadığım korkuyu hâlâ unutmadım.
Hepsi hepsi 6 şarkıydı...
Federica’ya sordum.
Bugün Spotify arşivinde toplam kaç şarkı var?
60 milyondan çok şarkı varmış.
Ve daha çarpıcı bir rakam.
Her gün bu arşive 30 binden çok yeni şarkı ekleniyormuş.
Yanlış okumadınız...
Her gün...
Ayrıca 4 milyardan fazla çalma listesi ve 1.5 milyondan fazla podcast var. Mevcut podcast’lerin yüzde 50’sinden fazlası, 2020 yılında dinleyicileriyle buluştu.
TÜRKİYE
PANDEMİDE AKTİF KULLANICI YÜZDE 29 ARTTI
Spotify, dünya genelinde toplam 299 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip ve toplam premium üye sayısı da 138 milyonun üzerinde. Türkiye’de 2019 yılının ikinci çeyreğine kıyasla toplam aylık aktif kullanıcı sayısı yüzde 29, premium üye sayısı ise yüzde 27 büyüme gösterdi.
TÜRKİYE DIŞINDA TÜRKÇE MÜZİK EN ÇOK BEŞ ÜLKEDE DİNLENİYOR
“Türkçe müzik dinlenme oranları Türkiye dışında da büyüyor. Dinlenme oranı verilerimize göre, Türk sanatçıların en çok dinlendiği ülkeler şöyle: Almanya, ABD, Hollanda, İngiltere ve Fransa.”
BU YIL İLK 6 AYDA EN ÇOK DİNLENEN 10 ŞARKI
Ezhel, Murda - Bi Sonraki Hayatımda Gel
Reynmen - Leila
Gazapizm - Unutulacak Dünler
Zeynep Bastık - Uslanmıyor Bu
Ezhel,
Murda - AYA
Tones And I - Dance Monkey
Murda -
EH BABA
Gazapizm - Sağı Solu Kes
Yüzyüzeyken Konuşuruz -
Kazılı Kuyum
İkiye On Kala - Bütün Istanbul Biliyo
BU YILIN İLK 6 AYINDA EN ÇOK DİNLENEN 10 SANATÇI
Ezhel
Murda
Sezen Aksu
Sagopa Kajmer
Patron
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Gazapizm
Reynmen
Ufo361
Dolu Kadehi
Ters Tut
PANDEMİ YAZINDA 2.5 AY BOYUNCA EN ÇOK DİNLEDİĞİMİZ YİRMİ ŞARKI
Kendime Sardım - Oğuzhan Koç
Bi Sonraki Hayatımda Gel - Ezhel, Murda
Her Mevsim Yazım - Zeynep Bastık
Siyah - Patron, Sagopa Kajmer
Unutulacak Dünler - Gazapizm
Aykız - Remix - Ben Büdü, Reynmen
Made In Turkey - Ezhel, Murda
Nimet - Didomido, Eglo G
Roses - Imanbek Remix - Imanbek, SAINt JHN
Sağı Solu Kes - Gazapizm
Kafamda Kentsel Dönüşümler - İkiye On Kala
Cennetten
Çiçek - Zehra
AYA - Ezhel, Murda
NAPIYON LAN - Murda, SFB
Kalmam -
Ebru Yaşar
Kazılı Kuyum - Yüzyüzeyken Konuşuruz
ALEV ALEV - Ati242, Zen-G
Yağmurlar - Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler
Uslanmıyor Bu - Zeynep Bastık
20- Salına Salına - Velet
SPOTİFY DİNLEYİCİSİNİN YAŞ ORTALAMASI 26
“Türkiye’de Spotify kullanıcılarının ortalama yaşı 26. Kullanıcılar arasındaki kadın ve erkek dengesi ise yarı yarıya.
“Türk dinleyicilerinin yüzde 72’si müziği daha çok mobil telefonları üzerinden dinliyor.”
TOP DİNLENMELERİN %90’I 43 BİN SANATÇININ ŞARKISI
“Spotify’ın yapmaya çalıştığı şey aslında sanatçıların çeşitliliğini arttırmak. Misyonumuz, mümkün olduğu kadar fazla sanatçıya kendi dinleyicileri ile buluşma fırsatını vermek.”
“Bugün, tüm top dinlenmelerin yüzde 90’ı, 43 bin sanatçı arasında paylaşılıyor. Geçen sene bu sanatçı sayısının 30 bin olduğunu düşünürsek, yıldan yıla yüzde 43’lük bir artış olduğunu söyleyebiliriz.”
5 YILDA 2.3 MİLYAR SAAT KEŞİF DİNLENDİ
“‘Haftalık Keşif’ bu yıl 5’inci yılını kutluyor. Spotify’da yer aldığı günden bugüne kadar kullanıcılar, Haftalık Keşif çalma listelerini 2.3 milyar saat boyunca dinledi. Bu tam da teknolojinin müzikle buluştuğu yeri gösteriyor.”
EN KRİTİK SORU
HAFTALIK KEŞİFLER MÜZİK ZEVKİMİZİ DARALTIYOR MU
SORU: Spotify her hafta bize yeni çıkan şarkılardan beğenebileceklerimiz listesi hazırlıyor. Mesela ‘Haftalık Keşif’, ‘Müzik Radarı’ gibi listeleriniz var. Ancak algoritma bizi tanıdıkça algımızın daha derinine iniyor. Mesela ben kendi payıma başlarda Müzik Radarı’ndan gelen şarkıların yüzde 40’ını beğeniyordum. Şimdi bu oran yüzde 70’lere çıktı. Acaba Spotify bu tavsiyelerle bizim müzik zevkimizi giderek daha dar bir alana mı sıkıştırıyor?
CEVAP: “Ben tam aksi oluyor diyeceğim. Çünkü kişiselleştirilmiş çalma listeleri, kullanıcı alışkanlıklarını ve benzer zevklere sahip diğer kullanıcı alışkanlıklarını inceleyen ve detaylı şekilde filtreleyen algoritmalar tarafından oluşturuluyor ve sonrasında her bir kullanıcıya özel olarak sevebileceği müzikleri öneriyor. Bir dinleyici Spotify’da farklı şarkılarla daha fazla etkileşim içinde oldukça, algoritma kullanıcının neyi sevebileceğine ya da gelecekte neyi keşfetmek isteyeceğine dair daha fazla veri ediniyor. Bu nedenle, müzik zevkini daraltmanın aksine, daha fazla müzik dinleme, yeni müzikleri dinleme fırsatını genişletiyor demek daha doğru.”
ARTIK POPLA HİP HOP’U BİRBİRİNDEN AYIRMAK ZOR
“Artık müzik türleri birbirleriyle iç içe geçmiş durumda çünkü sound’lar birbirine git gide yaklaşıyor. Birbiriyle hiç ilgisi yokmuş gibi görünen sanatçılar düet yapıyor.
Mesela, pop sanatçısı Edis’in RnB/trap soul tarzındaki şarkısı ya da ünlü rap’çi Anıl Piyancı’nın indie grubu ‘Perdenin Ardındakiler’ ile birlikte çıkardığı single çalışması ve yine Anıl Piyancı ile Zeynep Bastık’ın pop-hip hop karışımı olan ‘Bırakman Doğru Mu’ adlı şarkıları, Kaan Boşnak ile Sansar Salvo’nun indie ve hip hop işbirliği veya diğer bir örnek, Gazapizm’in pek çok müzik sound’unu bir arada sunan son albümü... Bugün artık neyin pop olduğunu ya da olmadığını tanımlamak gittikçe daha zor hale gelmiş durumda.”
TÜRKİYE’DE MÜZİK GELİRİNİN YÜZDE 67’Sİ STREAMİNG’DEN
“IFPI (Uluslararası Fonogram Endüstrisi Federasyonu) ve MÜYAP’ın verileri, Türkiye’de müzik sektörünün ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. ‘Streaming’ Türkiye’de müzik sektörünün önemli bir bölümünü oluşturuyor. IFPI’ın Türkiye raporuna göre, Türkiye’de müzik sektörünün geliri 2019 yılında yüzde 29.4 arttı. Streaming ise 2019 yılında yüzde 50 büyüyerek, Türkiye’de müzik sektörü gelirinin yüzde 67.3’ünü oluşturdu.”
PODCAST’TE BÜYÜMEDE TÜRKİYE DÜNYA BİRİNCİSİ
“Türkiye’de de podcast dinleme oranı artıyor. Voxnest’in 2020 raporuna göre, Türkiye podcast dinlemede dünya genelinde en hızlı büyüyen ülke konumunda. 2020 yılının ikinci çeyreği itibarıyla Spotify’ın global toplam aylık aktif kullanıcılarının yüzde 21’i podcast içerikleri dinledi. Bu oran, 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 19’du. Yıldan yıla ise Spotify’da podcast içerik tüketimi üç haneli oranlarla büyümeye devam ediyor.
BU YAZ BOYUNCA EN ÇOK DİNLEDİĞİMİZ 10 PODCAST
Zihnimin Kıvrımları
O Tarz Mı?
umarım
annem dinlemez
Merdiven
Altı Terapi
Fularsız Entellik
Psikolog
Beyhan BUDAK
yesimbayraktar
Nasıl Olunur
Gülünecek
Bir Şey Göremiyorum
Soru Cevap