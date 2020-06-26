Caravaggio'yu Tiktok'a Ayasofya'yı ibadete açmak

Müze, bir TikTok hesabı açtı.
*
Neden şaşırtıcı derseniz, Uffizi son 2 yıla kadar internet teknolojisine en uzak duran müzeydi.
Düşünün internet sitesi bile ancak 2015’te açıldı.
İşte o müze şimdi, dijital dünyanın en yeni, en genç ve en gırgır sosyal paylaşım sitesinde sayfa açtı.
Üstelik çok şaşırtıcı şeyler yapıyor.
Dün müzenin TikTok sayfasında epey vakit geçirdim.
Mesela hayranı olduğum Caravaggio’nun “Medusa” tablosunun videosu çok ilginçti.
Tablonun etrafında koronavirüs dolaşıyordu. Medusa’nın ağzında virüse karşı koruyucu maske vardı.
Boticelli’nin Venüs’ü çıplak gösteren tablosunu modacılar giydirmişti.
Çıplak Roma ve Yunan heykellerini Leonard Cohen müziği ile seyredebiliyordunuz.
*
Muhafazakâr sanat çevreleri bunu gayriciddi ve çok sulu buluyor.
Ama müze yetkilileri kararlı...
“Burası tozlu bir müze gibi görünüyordu. Gençleştirmek istiyoruz” diyorlar.
Geçen nisan ayında Amsterdam’ın, Rembrandt’ın eserlerinin sergilendiği en ünlü müzesi
Rijksmuseum da TikTok sayfasını açtı.
Bu ay başında da Madrid’in en büyük müzesi Prado da aynı şeyli yaptı.
Bugün dünyada 11 büyük müzenin TikTok hesabı var.
“Eee zaten hepsinin YouTube hesabı vardı. Ne var yani bunda” diyebilirsiniz.
Hayır, aynı şey değil...
Burası daha genç, daha kısa, daha eğlenceli, daha komik...
Siz de bunlar sanatın ciddiyetiyle bağdaşmıyor diyebilirsiniz...
Ama zamanın ruhu böyle...
Artık Z kuşağını yanına çekmeyen hiçbir hareket, oluşum başarılı olamaz...
*
Türkiye bugünlerde Ayasofya’yı ibadete açmayı tartışıyor.
Olabilir...
Dün Atatürk’ün bir kararnamesi ile müzeye çevrilmişti... Bugün bir başka kararname ile yine ibadete açılabilir.
Yarın zamanın ruhu değişir, yine bir başka kararname ile müzeye çevrilebilir.
Ancak Ayasofya’yı ibadete açmayı tartışırken, dünya kültürel mirasına giren müzeleri gençlere açacak yolları da düşünmek lazım.
Çünkü bütün araştırmalar gösteriyor ki, gençler ibadetten uzaklaşıyor, ama sanata yaklaşıyor...
FACETİME SOHBETİ
KARANTİNA GÜNLERİNDE EN ÇOK NE ÖĞRENMEK İSTEDİK
SOSYOLOG olarak en merak ettiğim konulardan biri de karantina günlerinde hangi yeni alışkanlıklarımız oldu, neler okuduk, seyrettik, dinledik...
Bunlardan birini geçen gün iki genç girişimciden öğrendim.
Cevabını yazının sonunda vereceğim.
Önce onların hikâyesini dinleyelim.
Bu ayki Facetime sohbetimi, internet üzerinden ilginç bir hayat okulu sistemi kuran iki genç girişimci ile yaptım.
Adları Erhan Ali Yılmaz ve Nilay Aydoğan.
Hikâyeleri bir reklam şirketinde çalışan Erhan’ın 2012 yılında ciddi bir boyun ameliyatı geçirmesiyle başlıyor.
Ameliyattan sonra doktoru ona “Kesinlikle stresten uzak durmalısın” diyor...
Dolayısıyla kendine yeni bir “hayat tarzı” kurması gerektiğini görüyor ve “mindfulness” egzersizleri ile tanışıyor.
*
İşte o günlerde Nilay Aydoğan’la birlikte bu egzersizleri internet üzerinden başka insanlarla paylaşma fikri doğuyor.
Böylece “Mindfulness Akademisi”ni kuruyorlar.
2016 yılı geldiğinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Eskişehir’de 5 bin kişiye ulaşma imkânı buluyorlar.
Bir yıl sonra merkezi Viyana’daki Mindfulness Alliance’a üye oluyorlar.
*
İşin boyutu büyüyünce görüyorlar ki...
Fiziki bir mekâna gidip gelmek hem vakit alıyor hem de pahalı oluyor.
Bunun için Stüdyo Canlı adı altında bir dijital platform kurdular.
Buradan meditasyon, yoga, kişisel gelişim, koçluk, fitnes, beslenme ve diyet, aile ve çocuk kategorilerinde seminerler düzenlemeye başladılar.
KARANTİNA SIRLARI
KORONA SIRASINDA 55 BİN KİŞİYE ULAŞIYORLAR
İŞTE tam o sırada iki yeni olay hayatlarına girdi.
Biri korona nedeniyle karantinalardı...
İnsanlar dışarı çıkamıyor ve spor ve psikolojik destek gibi konularda tutunacak yer arıyorlardı.
Aynı günlerde Apple Türkiye yardımlarına yetişti ve onlara uygulama konusunda yardımcı oldu.
Netice?
Stüdyo Canlı bugün, uygulamasını indiren 55 bin kişiye ulaştı.
KORONA DÖNEMİNDE 150 UZMANLA OKUL BİTİRMEK
KORONA döneminde 150’den fazla uzmanla 12 bin 400 seminer düzenlediler.
Bu rakamı anlamanız için şu karşılaştırmayı yapayım.
Bu sayı, aşağı yukarı İstanbul’da normal dönemlerde bir yılda düzenlenen toplam seminerden fazla.
Bir okul günü 7 saat diye düşünürseniz, 4.8 yıllık eğitim süresi demek.
İşte o nedenle hedefi büyüttüler.
Yıl sonuna kadar uygulamalarını 500 bin kişinin indirmesini bekliyorlar.
Ayrıca bu uygulamanın İngilizcesini
5 ayrı ülkeye yaymayı planlıyorlar.
Bu iki genç kesinlikle karantina starları arasında.
EN ÇOK STRES VE UYKU SORUNLARINA İLGİ VAR
STÜDYO Canlı’nın bireysel veya toplu seminerlerine katılan 55 bin kişinin korona sırasında en fazla ilgi duydukları alanlar şunlar olmuş:
Stres yönetimi.
Nasıl sağlıklı alışkanlıklar oluşturulur.
Uyku sorunlarına çözüm, uyku öncesi meditasyon.
Mindful ilişki yöntemi.
Empatik iletişim.
Fitnes dersleri.
EN TUTUCU İNSANLAR 50-65 DİLİMİNDEKİLER Mİ
NEW YORK Times gazetesi dün Siena Koleji ile birlikte yaptığı seçim anketinin sonuçlarını yayınladı.
Demokratların adayı Biden’la Cumhuriyetçi Trump arasındaki oy farkı 14 puana çıkmış.
Üstelik Cumhuriyetçilerin etkili olduğu yerlerde bile oy farkı çok azalmış.
Ancak beni daha çok ilgilendiren şu tablo oldu.
DEĞİŞİMDEN YANA OLANLAR
BİR: GENÇ: 18-34 yaş grubu. Bu grupta Biden lehine oy farkı 34 puan.
İKİ: KADINLAR: Kadın oylarında Biden 24 puan önde.
ÜÇ: EĞİTİMLİ: Koleje gitmiş beyazlarda Biden 28 puan önde.
*
TRUMP KALSIN DİYENLER
BİR: 50-65 TRUMP’ÇI: Bu yaş grubunda Trump 1 puan önde.
İKİ: EĞİTİMSİZLER: Koleje gitmemiş, eğitimsiz seçmenler arasında Trump 19 puan önde.
*
Bence bu gördüğümüz, seçim yapılan bütün ülkelerde sandığın sosyolojisini yansıtan bir tablo.
Gençler, kadınlar ve eğitimliler “yeni bir ülke” ve “değişim” istiyor.
*
Beni tek şaşırtan 50-65 yaş grubu...
Hem sağda hem solda değişime en fazla karşı çıkan, en tutucu, en kesin inançlı yaş grubu bu...
*
Peki 65 yaş üstü?
Biden 2 puan önde...
YÜZYILIN ‘DEVRİM ARABASI’NIN SONU
SEGWAY...
“Yirmi birinci yüzyılın ilk devrimi” diye sunulmuştu...
Yıl 2001’di... Bütün dünya nefesini tutup büyük merakla beklemişti...
Bir ara şehir sokaklarının, modern güvenlik güçlerinin, havalimanları koridorlarının modernite sembolü haline gelmişti.
İki tekerlekli “devrim arabası”nı üreten şirket, 15 Temmuz’dan itibaren üretimi durduracağını açıkladı. Segway artık sanayi müzelerinin nostaljik bir eseri olacak.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
Caravaggio'yu Tiktok'a Ayasofya'yı ibadete açmak
Dünyanın en tutucu, teknolojilere en kapalı müzelerinden biri olan Floransa’daki Uffizi Müzesi geçtiğimiz aylarda bütün sanat dünyasını şaşırtan bir şey yaptı.
Müze, bir TikTok hesabı açtı.
*
Neden şaşırtıcı derseniz, Uffizi son 2 yıla kadar internet teknolojisine en uzak duran müzeydi.
Düşünün internet sitesi bile ancak 2015’te açıldı.
İşte o müze şimdi, dijital dünyanın en yeni, en genç ve en gırgır sosyal paylaşım sitesinde sayfa açtı.
Üstelik çok şaşırtıcı şeyler yapıyor.
Dün müzenin TikTok sayfasında epey vakit geçirdim.
Mesela hayranı olduğum Caravaggio’nun “Medusa” tablosunun videosu çok ilginçti.
Tablonun etrafında koronavirüs dolaşıyordu. Medusa’nın ağzında virüse karşı koruyucu maske vardı.
Boticelli’nin Venüs’ü çıplak gösteren tablosunu modacılar giydirmişti.
Çıplak Roma ve Yunan heykellerini Leonard Cohen müziği ile seyredebiliyordunuz.
*
Muhafazakâr sanat çevreleri bunu gayriciddi ve çok sulu buluyor.
Ama müze yetkilileri kararlı...
“Burası tozlu bir müze gibi görünüyordu. Gençleştirmek istiyoruz” diyorlar.
Geçen nisan ayında Amsterdam’ın, Rembrandt’ın eserlerinin sergilendiği en ünlü müzesi
Rijksmuseum da TikTok sayfasını açtı.
Bu ay başında da Madrid’in en büyük müzesi Prado da aynı şeyli yaptı.
Bugün dünyada 11 büyük müzenin TikTok hesabı var.
“Eee zaten hepsinin YouTube hesabı vardı. Ne var yani bunda” diyebilirsiniz.
Hayır, aynı şey değil...
Burası daha genç, daha kısa, daha eğlenceli, daha komik...
Siz de bunlar sanatın ciddiyetiyle bağdaşmıyor diyebilirsiniz...
Ama zamanın ruhu böyle...
Artık Z kuşağını yanına çekmeyen hiçbir hareket, oluşum başarılı olamaz...
*
Türkiye bugünlerde Ayasofya’yı ibadete açmayı tartışıyor.
Olabilir...
Dün Atatürk’ün bir kararnamesi ile müzeye çevrilmişti... Bugün bir başka kararname ile yine ibadete açılabilir.
Yarın zamanın ruhu değişir, yine bir başka kararname ile müzeye çevrilebilir.
Ancak Ayasofya’yı ibadete açmayı tartışırken, dünya kültürel mirasına giren müzeleri gençlere açacak yolları da düşünmek lazım.
Çünkü bütün araştırmalar gösteriyor ki, gençler ibadetten uzaklaşıyor, ama sanata yaklaşıyor...
FACETİME SOHBETİ
KARANTİNA GÜNLERİNDE EN ÇOK NE ÖĞRENMEK İSTEDİK
SOSYOLOG olarak en merak ettiğim konulardan biri de karantina günlerinde hangi yeni alışkanlıklarımız oldu, neler okuduk, seyrettik, dinledik...
Bunlardan birini geçen gün iki genç girişimciden öğrendim.
Cevabını yazının sonunda vereceğim.
Önce onların hikâyesini dinleyelim.
Bu ayki Facetime sohbetimi, internet üzerinden ilginç bir hayat okulu sistemi kuran iki genç girişimci ile yaptım.
Adları Erhan Ali Yılmaz ve Nilay Aydoğan.
Hikâyeleri bir reklam şirketinde çalışan Erhan’ın 2012 yılında ciddi bir boyun ameliyatı geçirmesiyle başlıyor.
Ameliyattan sonra doktoru ona “Kesinlikle stresten uzak durmalısın” diyor...
Dolayısıyla kendine yeni bir “hayat tarzı” kurması gerektiğini görüyor ve “mindfulness” egzersizleri ile tanışıyor.
*
İşte o günlerde Nilay Aydoğan’la birlikte bu egzersizleri internet üzerinden başka insanlarla paylaşma fikri doğuyor.
Böylece “Mindfulness Akademisi”ni kuruyorlar.
2016 yılı geldiğinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Eskişehir’de 5 bin kişiye ulaşma imkânı buluyorlar.
Bir yıl sonra merkezi Viyana’daki Mindfulness Alliance’a üye oluyorlar.
*
İşin boyutu büyüyünce görüyorlar ki...
Fiziki bir mekâna gidip gelmek hem vakit alıyor hem de pahalı oluyor.
Bunun için Stüdyo Canlı adı altında bir dijital platform kurdular.
Buradan meditasyon, yoga, kişisel gelişim, koçluk, fitnes, beslenme ve diyet, aile ve çocuk kategorilerinde seminerler düzenlemeye başladılar.
KARANTİNA SIRLARI
KORONA SIRASINDA 55 BİN KİŞİYE ULAŞIYORLAR
İŞTE tam o sırada iki yeni olay hayatlarına girdi.
Biri korona nedeniyle karantinalardı...
İnsanlar dışarı çıkamıyor ve spor ve psikolojik destek gibi konularda tutunacak yer arıyorlardı.
Aynı günlerde Apple Türkiye yardımlarına yetişti ve onlara uygulama konusunda yardımcı oldu.
Netice?
Stüdyo Canlı bugün, uygulamasını indiren 55 bin kişiye ulaştı.
KORONA DÖNEMİNDE 150 UZMANLA OKUL BİTİRMEK
KORONA döneminde 150’den fazla uzmanla 12 bin 400 seminer düzenlediler.
Bu rakamı anlamanız için şu karşılaştırmayı yapayım.
Bu sayı, aşağı yukarı İstanbul’da normal dönemlerde bir yılda düzenlenen toplam seminerden fazla.
Bir okul günü 7 saat diye düşünürseniz, 4.8 yıllık eğitim süresi demek.
İşte o nedenle hedefi büyüttüler.
Yıl sonuna kadar uygulamalarını 500 bin kişinin indirmesini bekliyorlar.
Ayrıca bu uygulamanın İngilizcesini
5 ayrı ülkeye yaymayı planlıyorlar.
Bu iki genç kesinlikle karantina starları arasında.
EN ÇOK STRES VE UYKU SORUNLARINA İLGİ VAR
STÜDYO Canlı’nın bireysel veya toplu seminerlerine katılan 55 bin kişinin korona sırasında en fazla ilgi duydukları alanlar şunlar olmuş:
Stres yönetimi.
Nasıl sağlıklı alışkanlıklar oluşturulur.
Uyku sorunlarına çözüm, uyku öncesi meditasyon.
Mindful ilişki yöntemi.
Empatik iletişim.
Fitnes dersleri.
EN TUTUCU İNSANLAR 50-65 DİLİMİNDEKİLER Mİ
NEW YORK Times gazetesi dün Siena Koleji ile birlikte yaptığı seçim anketinin sonuçlarını yayınladı.
Demokratların adayı Biden’la Cumhuriyetçi Trump arasındaki oy farkı 14 puana çıkmış.
Üstelik Cumhuriyetçilerin etkili olduğu yerlerde bile oy farkı çok azalmış.
Ancak beni daha çok ilgilendiren şu tablo oldu.
DEĞİŞİMDEN YANA OLANLAR
BİR: GENÇ: 18-34 yaş grubu. Bu grupta Biden lehine oy farkı 34 puan.
İKİ: KADINLAR: Kadın oylarında Biden 24 puan önde.
ÜÇ: EĞİTİMLİ: Koleje gitmiş beyazlarda Biden 28 puan önde.
*
TRUMP KALSIN DİYENLER
BİR: 50-65 TRUMP’ÇI: Bu yaş grubunda Trump 1 puan önde.
İKİ: EĞİTİMSİZLER: Koleje gitmemiş, eğitimsiz seçmenler arasında Trump 19 puan önde.
*
Bence bu gördüğümüz, seçim yapılan bütün ülkelerde sandığın sosyolojisini yansıtan bir tablo.
Gençler, kadınlar ve eğitimliler “yeni bir ülke” ve “değişim” istiyor.
*
Beni tek şaşırtan 50-65 yaş grubu...
Hem sağda hem solda değişime en fazla karşı çıkan, en tutucu, en kesin inançlı yaş grubu bu...
*
Peki 65 yaş üstü?
Biden 2 puan önde...
YÜZYILIN ‘DEVRİM ARABASI’NIN SONU
SEGWAY...
“Yirmi birinci yüzyılın ilk devrimi” diye sunulmuştu...
Yıl 2001’di... Bütün dünya nefesini tutup büyük merakla beklemişti...
Bir ara şehir sokaklarının, modern güvenlik güçlerinin, havalimanları koridorlarının modernite sembolü haline gelmişti.
İki tekerlekli “devrim arabası”nı üreten şirket, 15 Temmuz’dan itibaren üretimi durduracağını açıkladı. Segway artık sanayi müzelerinin nostaljik bir eseri olacak.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin