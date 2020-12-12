Bugünlerde bir 'kene' ile arkadaş olmak istiyorum

Üç gözlemimi söyleyeyim...
BİR: Maskeyi çok estetik buldum. Rengi, formu çok iyi seçilmiş.
İKİ: N95 benzeri en koruyucu maskelerden birini seçmiş.
ÜÇ: Üzerindeki tuğra gibi yazıyı merak ettim.
Ne anlama geldiğini öğrendim. “Ya Şafi” yazıyormuş.
Allah’ın 99 isminden biriymiş...
Ama bu ismin özelliği var.
Durun “Pandemi mizahı” diye bir şey var...
Gelin daha muzip laflar bulalım...
*
Kim ne derse desin “Bizim Boris” büyük bir işe imza attı.
İngiltere dünyada aşıya yaygın olarak başlayan ilk ülke oldu.
Dün bütün dünya İngiltere’den gelen “ilk aşı” haberleriyle doluydu.
Aralarında çok eğlenceli olanlar da vardı...
Önceki gece onun hakkında yapılan belgeseli seyrettiğimde ilk aklıma gelen cümle şu oldu...
Vay canına... Meğer aradan 9 yıl geçmiş...
Neyin üzerinden mi?
Hani şu günlerce yazdığım 2806 numaralı odada yaşananlar var ya işte o...
Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın New York’ta lüks bir otelin 2806 numaralı odasında, temizlik görevlisi kadına tecavüz olayı...
İşte onun belgeseli yapıldı ve Türkiye’de de yayınlanmaya başladı...
Mükemmel bir belgesel...
Çünkü o cümle, geçen pazar günü, ileride çok kullanılacak bir referans cümle haline geldi.
*
Olay şu: Geçen cumartesi günü “Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin” 86’ncı yılıydı... Demek ki bu Cumhuriyet 86 yıl önce kadına bu hakkı tanımış...
Tartışma AKP milletvekili Özlem Zengin’in kısaca özetlediğim şu sözleri ile başladı:
“Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu sadece oy verme ile ilgili bir hak olarak kalmıştır. Ama başörtülü olarak Meclis’e girebilme, yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur.”
Buraya kadar hiçbir itirazım yok...
Yani konu sadece başörtüsü olan kadının seçilme hakkıysa bu cümle doğru...
Ama
Ama önce bir gün öncesinden, yani çarşambadan başlayayım...
*
Geçen çarşamba günü...
O gün Amerika Birleşik Devletleri günlük ölüm sayısında ölümcül bir rekora tanık oldu.
Bir günde 2 bin 885 kişi öldü...
Aynı gün COVID pozitif insan sayısı 14 milyonu aştı.
İşte o günün ertesinde üç ayrı kişiden üç ayrı haber geldi...
Üçünün de kaynağı görevden ayrılmış üç eski ABD başkanıydı.
Bazen o nehrin başında karşınızdan öyle bir şey geçiyor ki...
Kahkahalar atmaya başlıyorsunuz...
Gülerken de yukarılara bakıp “Allahım sen ne büyüksün” diyorsunuz...
Olay şu...
Şu sıralar Avrupa’da popülizmin en karanlık rejimi haline dönüştüğü Macaristan’da iktidar partisine mensup bir milletvekili var...
Bu adam Macar Parlamentosu’ndaki iktidar partisinin ahlak timsali...
Eşcinselliğe karşı anti-LGBT kanunun meclise getirilişi ve kanunlaşması sırasında en önde savaşan bir ahlakçılık abidesiydi güya...
Benim gibi düşünen köşe yazarlarına, hayatın siyaset dışındaki konularını açan öncü bir insandır...
*
Dün bana bir mesaj atmış...
“Artık seni okumayacağım” diyor...
Çünkü Spotify’da bu yıl en çok dinlenen şarkılarla ilgili yazımı “Tık almak uğruna yazılmış” gereksiz yazılar olarak görüyor...
Bense bu görüşe hiç katılmıyorum...
Hıncal
Haklısınız hayatımın bu döneminde boş işlerin boş kalfası olduğum için böyle şeylerle oyalanıyorum...
*
Dünyanın en büyük streaming müzik platformu Spotify dün 2020 yılına ait izlenme rakamlarını açıkladı.
Bu yıl müzikte, dünyada Bad Bunny ve Billie Eilish; Türkiye’de ise Sezen Aksu, Ezhel ve Murda yılı oldu.
Bunları Hürriyet’in sayfalarında bulacaksınız...
Ben de bundan istifade edip Spotify yönetimine aklıma gelen bazı soruları sordum.
Mesela onlar bu yıl en çok dinlenen şarkıcıları ve şarkılarını açıklıyor ya, ben farklı bazı bilgileri öğrenmek istedim.
O sabah çok tuhaf duygular yaşadım...
*
Üç gün önce Diego Maradona ölmüştü ve henüz 60 yaşındaydı...
O sabah ise karşımda biri 54, öteki 51 yaşında iki boksör vardı ve birbirlerine kıyasıya vuruyorlardı.
Seyircisiz ringde duyulan tek ses 54 yaşındaki Tyson’ın öfkeli bir boğanınkini andıran nefes alış verişleriydi...
Maçı seyrederken kendimi de bir cevapsız sorular girdabında buldum.
O yaşta bir insanın kalbi böylesine göğüs göğüse, yumruk yumruğa güçlü bir mücadeleye nasıl dayanır?
O nedenle küçük şahsi tarihlerimizde mutlaka “Bir hayata kaç araba, kaç berber sığar” bölümleri bulunur.
Ha bir de “Bir hayata kaç sığar bölümü”...
*
Benim hayatta kendime ait sadece iki arabam oldu.
New York Eyaleti özellikle Noel sırasında kiliselere gidişe de sınırlama getirmek istiyordu.
*
Ülkede “Şükran Günü” ve Noel dolayısıyla büyük bir iç hareketlenme olacak.
Kiliseler dolacak...
Araştırma Amerika’da yapılmış, kitap ise Türkiye’de yazılmış.
Araştırmayı Amerikalı yatırım şirketi Piper Sandler yaptırmış.
Kitabı ise Türkiye’de Aydınlık grubuna ait Kaynak Yayınları yayınlamış.
*
Araştırma ABD’de “Z kuşağı”nın pandemi dönemindeki yeni trendlerinin insan ve çevre konusunda nasıl duyarlı bir kuşak yarattığını ortayla koyuyor.
Türkiye’de yayınlanan kitap ise “Z kuşağı”nın “emperyalizmin dayatması”, ruhsuz, vatan duygusundan yoksun zehirli bir sarmaşık olduğunu anlatmaya çalışıyor.
Kısaca bir tarafta K kuşağı (GENK) denilebilecek “korona öncesi” bir Kızılelma kuşağının bakış açısı...
Öteki tarafta ise postkorona dönemin işaretini veren yeni bir Z kuşağı (GENZ) duyarlılığı...
Adı “O Günler...”
Hiç de alışık olmadığımız bir Selda Bağcan şarkısı...
Söylendiği yıl 1974...
12 Mart ara rejimi geride kalmış.
Türkiye Kıbrıs’a çıkmış.
Ülkenin en laik kesimi ile en muhafazakâr kesimi koalisyon hükümetinde bir araya gelmiş.
Türkiye yaralarını sarıyor...
Belki de Amerika’nın ilk “X kuşağı kabinesi” olacak bu.
Dün yeni dışişleri bakanını anlatmıştım.
Aynı gün bütün Amerikan istihbaratının başına kimi getireceği de belli oldu.
Gelin şimdi onu tanımaya, hayat hikâyesinin en ilginç bölümünden başlayalım.
1) UYUŞTURUCU SATILAN BAR SONRA NE OLUYOR
HİKÂYEMİZ 90’lı yılların ortalarında, Amerika’nın Baltimore şehrinde başlıyor.
O yıl polis, şehirdeki bir bara baskın yapıyor.
Daha doğrusu Maçakızı’nın kurucu ortağı Sahir’in İstanbul’daki yalısından.
Arkasında çok güzel bir hikâye var ama önce dün gece gelen haberle başlayayım.
ABD’nin yeni başkanı Biden dün sabaha karşı Dışişleri Bakanlığı’na kimi getireceğini açıkladı.
Bakanlığa getireceği isim Antony Blinken’miş...
Şimdilik sadece şunu söyleyeyim.
ABD Dışişleri Bakanlığı’na bir gitarist geliyor.
Ama önce dün sabaha karşı bu haberi okuduğumda ilk aklıma gelen şeyi yazayım...
Bu sezonun bana en ilgi çekici gelen bölümü, sonlarda Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Thatcher arasındaki konuşmaydı.
*
Falkland savaşını kazanan, yaptığı radikal reformlarla İngiliz ekonomisini düze çıkarmak üzere olan Thatcher, bunlara rağmen popülaritesini kaybetmiş, artık partisi içinde zayıflamıştır.
Partisi istifa etmesini istemektedir.
1. Dördüncü gidişimdi. Bugüne kadar bana kimse orada bir “Mob Museum” olduğunu söylememişti.
Yani bir “mafya müzesi”nin...
Bu müze 14 Şubat 2012 günü açılmış. Bina 1933 yılında yapılmış ve uzun yıllar Las Vegas posta bürosu ve mahkemesi olarak hizmet vermiş.
Yani Las Vegas mafyasının üyeleri bu binadaki mahkeme salonunda yargılanmış ve mahkûm olmuş.
İlk gören eşim Tansu’ydu...
Altında şu yazıyordu:
“En sağdaki Prof. Uğur Şahin, aşıyı bulan biliminsanı. Almanya’da çekilmiş. Kucaktaki kardeşi diş hekimi, ayakta çorabı delik olan modacı olmuş.”
*
Evde hepimiz ilk bakışta çok sevdik bu kareyi.
Tansu çok etkilendi ve Instagram hesabından paylaştı.
Ancak bir süre sonra bir izleyicisinden şu notu aldı:
“Fotoğraf 1975’de Düsseldorf’a göçmüş bir aileye ait...”
Belgenin adı “Mülhak Vakıflar Devir Teslim Tutanağı”...
Bu tutanağı görmedim
ama eski tutanaklardan
bildiğim bir şey var.
Bu tür vakıf devir teslimlerinde her şey madde madde yazılır.
Neler mi?
Caminin işletme defteri.
Bugünlerde bir 'kene' ile arkadaş olmak istiyorum
Bazen bir cümle, insana koskoca bir yazı yazdırır. Bu da işte öyle bir yazı...
Önceki gece takıldığım filmin adı “The Tick”ti.
Türkçe “Kene” anlamına geliyor...
Bildiğimiz kene...
*
“Kene” aslında bir anti süper kahraman...
Arkadaşı Arthur ise tam bir ezik...
Kene, ona moral verip birlikte şehri kötü insanlardan kurtarmaya ikna etmeye çalışmaktadır.
Arthur ise bu işlere bulaşmamak isteyen ezik mi ezik bir karakter...
*
İşte bu dizinin birinci sezonunun birinci bölümünde, Süperman-Batman karışımı bir mavi kostüm içindeki Kene, yerinden kımıldamak istemeyen Arthur’a öyle bir laf ediyor ki...
Şöyle diyor Kene:
“Sana kızıyorum, çünkü orada mıhlanıp durarak kendi yolunu kesiyorsun...”
*
Peki sonra ne mi oluyor?
Biri ezik öteki kendinden emin iki antikahraman şehirlerini bütün kötü insanlardan temizliyorlar...
*
Türkiye’ye bakıyorum...
Kendi yolunu kesiyor...
Siyasete bakıyorum...
Kendi yoluna kendisi bariyerler kuruyor...
Gazetecilerimize bakıyorum...
Maşallah hepsi yaptıkları işi en iyi yaptıklarına inanıyorlar...
Birer Kafka romanı kahramanı gibi her sabah çantalarını alıp işlerine gidiyorlar...
Oysa o iş yok...
*
Sonuç şu:
Artık hepimizin mavi kostümlü bir “Kene” arkadaş bulma zamanımız geldi...
Kene gibi derimize yapışıp, bize “Hadi kendi yolunu tıkama, aç o yolu” diyecek bir kene...
İŞTEN ÇIKARDIĞINA ‘BİRAZ SONRA BİR MEKTUP ALACAKSIN’ DİYEN PATRONU HATIRLADINIZ MI
PANDEMİNİN başladığı üçüncü ay, yani mayısın beşinci günü Amerika’nın en ünlü patronlarından biri çalışanlarına bir mektup yazmış, ben de size bu mektubu anlatmıştım.
Mektubu yazan, son 10 yılda dünyada otelcilik ve ağırlama sistemini kökünden sarsan, internet yoluyla bireysel ev kiralama yapan Airbnb şirketinin kurucu ortağı ve CEO’su Brian Chesky’di.
*
Şirketin bütün çalışanlarına gönderdiği mektup şöyle başlıyordu:
“Üç saat sonra bazılarınız birer mektup alacak...”
‘Bazıları’ dediği kişiler, şirketin 7 bin 500 çalışanından 1.900’üydü ve işten çıkarılacaklardı...
Mektubun özellikle şu son cümlesi herkesi çok etkilemişti:
“Sizden çok özür diliyorum. Çünkü bu sizin hatanız değildi...”
*
- Patron bunu yaparken ayrılanlarına 14 haftalık ücretlerini vermeyi, ayrıca çalıştıkları her yıl için de bir haftalık ek ücret vermeyi kabul ediyordu.
- Ayrılan her çalışanının bir yıl boyunca sağlık sigortasını ödemeye devam edecekti.
- Yeni iş ararken onlara büro yardımı yapacaktı, bilgisayarlarına ihtiyaçları olacağı için şirketin verdiği Apple laptop’lar da onlarda kalacaktı.
*
O mektubun üzerinden 8 ay geçti...
Dünyada seyahat neredeyse sıfıra indi.
Peki hiç merak ettiniz mi Airbnb ve patronu ne oldu?
Bakın ne oldu...
BAKIN O MEKTUBU YAZAN PATRON DÜN DE NE DEDİ
AIRBNB şirketi geçen hafta başında halka açıldı...
Herkesi şaşırtan bir taleple karşılandı...
Ve dün itibarıyla değeri 100 milyar doları geçti...
*
Peki Brian Chesky nasıl başardı bunu?
Dün bunu da şöyle açıkladı:
“Şirketimin borsadaki değerini ben tayin edemem ama şirketimin hikâyesini ben yazabilirim...”
*
Çalışanlarına dürüst davranan, işten çıkarırken bütün nezaketi ve yardımı gösteren, iş bulmaları için yardım eden...
Yani onları insan yerine koyan vizyoner bir patron...
Hiç kuşkusuz mavi kostümlü bir ‘Kene’ arkadaşı var.
Kendi yolunun üstünde durup kendi yolunu kapatmıyor.
Pandemi sonrası için şimdiden müthiş bir rol modeli...
*
Yazıyorum şuraya:
Pandemiden sonra insana saygılı, çevreye duyarlı, çalışanına müşfik ve adil patronlar kazanacak...
KAPIMIZA YEMEK GETİREN MOTOSİKLET KAPALI RESTORANI KURTARABİLİR Mİ
AIRBNB’den bir gün önce Amerika’da bir başka dijital servis şirketi daha halka arzedildi.
O da bizdeki yemek ve gıda dağıtım şirketi “DoorDash”tı...
O da hiç beklenmeyen bir taleple 86 milyar dolarlık değere ulaştı...
Bizde de pandemi döneminin kazananlarından biri “Getir” şirketi oldu...
2019 yılında “Eve yemek servisi” taşıma işine de girdiler...
Dün öğrendim ki, kapalı durumdaki restoranlara yardım için bir “Mutluluk hareketi” başlatmışlar.
Ocak ayı sonuna kadar restoranlardan aldıkları komisyonları kaldırmışlar.
Ayrıca yemek tesliminden alınan parayı da en geç ertesi gün restoranlara ödeyecek.
Zordaki restoran sektörü için çok güzel bir girişim...
Aynı şeyi söyleyeceğim...
Pandemi sonrası insan ilişkileri ve ticaret yapma biçimleri değişecek...
Böyle şirketler kazanacak...
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