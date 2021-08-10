Bu yangında çalışan 350 gönüllünün 250’si kadın

O gün, New York Times gazetesinin Kahire bürosundaki gazeteci Vivian Yee, merkezden şu talimatı aldı:
“Hemen Tunus’a geçip olayı oradan takip edin...”1. ERTESİ SABAH İLK UÇAKTAN İNER İNMEZ BAŞINA GELEN
- VIVIAN Yee ertesi sabah ilk uçakla Tunus’a uçuyordu.
Yanında iki yardımcı daha vardı.
1. Ağustos ayının en sıcak günlerinden biri...
İslam ülkeleri başkanları Müslüman aleminin en kutsal mekânına bakan bir otelin geniş salonunda bir araya gelmişler.
*
Ramazan ayı olduğu için toplantı iftardan sonra başlıyor. Açılış oturumunda çok ilginç bir manzara var.
Yangın o zamana kadar çok az insanın bildiği bir olayı gün yüzüne çıkarmıştı.
Dünyaca ünlü Notre Dame Kilisesi’nin çatısında gizli bir canlı kolonisi yaşıyordu.
Üç kovan ve 200 bin arıdan oluşan bir koloniydi bu.
*
Yine yangın sayesinde öğrendik ki, bu arıların Nicolas Geant adlı bir de bakıcısı vardı.
Geant, Paris’teki arı nüfusunu arttırmak için başlatılan proje kapsamında 2013’te çatıya arı kovanları yerleştirmişti.
O devasa yangında herkes binaya ağlarken Geant arılarına ağlıyordu.
Oraya çok yakın Akbük’te evim var...
Ama endişem katiyen evimiz değildi...
Neticede evler yanar, yıkılır, yeniden inşa edilir...
Endişem Ören’deki Kemerköy Termik Santralı’ydı...
Korlar hâlâ kızgın...
Bir türlü ruhumuzu soğutma aşamasına geçemiyoruz...
*
Savaş sonrası enkaza dönmüş bu ormanın içinden yine de bana umut veren öyle şeyler geliyor ki...
Kurtuluş Savaşımızda mermi taşıyan kadınlarımız yine cephede...
Bu defa su hortumu taşıyorlar...
Dünyanın en büyük insanlık zinciri kurulmuş...
Göz yaşartıcı bir imece...
Saçları iyice kırlaşmış, sakalı ise iyice beyazlaşmış...
Bu yüz benim kuşağımın en tanıdık yüzlerinden biri...
*
Gerisinde onca eğlenceli şeyler var ama...
Ne yazık ki artık o insanı işte bu hüzünlü fotoğrafı ile hatırlayacağız...
Bu iki kare ile...
Biri, ülkesinin adaletine hâlâ duyduğu saygı nedeniyle, gardrobunda artık pek giymediği bu eski kruvaze takım elbisesi ile mahkemeye giderken...
Ama size önce bu serginin açıldığı mekânı anlatayım.
Tempelhof Havalimanı bugün boş ve neredeyse metruk devasa bir bina...
1923’te inşasına başlanmış ama Hitler döneminde totalitarizmin anıtsal bir binası haline gelmiş. Yani Nazi ruhunun dolaştığı hayalet bir hangar burası...
İşte burada “Diversity United” isimli, Türkçe’ye “Birleşik Farklılık” olarak çevrilebilecek bir sergi açıldı.
Daha doğrusu sınırlı bir bienal diyebilirsiniz.
*
Avrupa’nın 34 ülkesinden 90 sanatçının eseri sergileniyor.
Aralarında
Dün Türkiye, yanan ormanlarına, kaybolan canlarına, çaresiz hayvanlarına...
Ve bir de o ormanlar, oradaki canlılar için hayatını feda eden genç çocuğumuza ağlarken, ben Almanya’nın Bayreuth şehrinde Wagner’in “Die Walküre” (Valküreler) operasını seyrediyordum...
*
Türkiye’den ayrılırken, ülkem tatil yapıyordu...
Ve bir anda o duygusal tatil bitti...
Operanın her arasında insanlar bir önceki sahneyi konuşurken, ben Türkiye ile konuşuyordum...
Dün geceden beri o görüntüler gözümün önünde...
Bir de
Kai Diekmann ayrıldıktan sonra dijital dünyaya geçti. Artık “Story Machine” adlı, Almanya’nın en büyük sosyal medya içerik yönetim şirketinin hissedarı. Yeni bir hayatı var. Almanya’nın birçok ünlü kişisinin sosyal medya hesaplarına içerik üretiyor. Artık o eski güçlü insan değil, ama dijital alemin krallarından biri...
*
Bugün onunla yeni hayatı üzerine konuşacağız... Eskiden neler kaldı, neler geçip gitti... Özledikleri, özlemedikleri... Hiç pişman olmadıkları, çok pişman oldukları... Altmışlı yaşlarına giderken hayata yeni bir bakış...
*
Almanya’da iki güçlü insanın dönemi kapanıyor... Kai Diekmann Bild’in başından ayrıldı... Merkel de ayrılmaya hazırlanıyor... Karşınızda Türkiye’nin büyük dostu yeni Kai Diekmann...
1) SONUNDA DYLAN’IN ŞARKISINDAKİ GİBİ OLDUM, MASAM YOK, KENDİ KAHVEMİ YAPMAYI BİLE ÖĞRENDİM
ERTUĞRUL ÖZKÖK:
Bundan 4 yıl öncesine kadar Merkel’den sonra belki Almanya’nın en kudretli insanıydı...
16 yıl boyunca genel yayın yönetmenliğini yaptığı “Bild” gazetesi, 5 milyon tirajı ile Avrupa’nın en büyük gazetesiydi...
Dijital yayını ile her gün 22 milyon Alman vatandaşına ulaşıyordu.
Attığı bir manşet Almanya Cumhurbaşkanı’nın istifasına yol açmıştı...
*
Dünyanın belki en güçlü genel yayın yönetmeni Diekmann 2017 yılında o koltuktan kalktı...
Bugün 57 yaşında...
Uzun yıllar Hürriyet’in de yönetim kurulu üyeliğini yaptı...
Önce olay yeri keşfi yapalım... Dünyanın en meşhur golf kulübü, herhalde, Amerika’nın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago Golf Kulübü’dür... Çünkü burası ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu bir yer... Daha önemlisi Trump başkanlığı boyunca orasını “Kışlık Beyaz Saray” olarak tanımlıyor...
Kulübün 500’e yakın üyesi var...
Trump burayı kendine merkez olarak seçtikten sonra giriş aidatı 150 bin dolardan 250 bin dolara çıktı...
Bu golf kulübünün çok özel ve öteki alanlarından ayrılmış bir bölgesinde Trump’ın malikânesi var.
Bu yapı, Florida’nın en büyük üçüncü, bütün Amerika’nın ise 20’nci en büyük malikânesi olarak biliniyor. Ancak kulübün yakın geçmişinde kötü bir olay var.
Çocuk tacizi ve tecavüzü nedeniyle girdiği cezaevinde intihar eden Epstein de bu kulübün üyesiymiş.
Kulüp üyelerinden birinin kız çocuğunu taciz edince üyelikten çıkarılmış.
Oradan öğrendim...
Selvi Hanım’ın hayalindeki meslek gazetecilikmiş...
Çubuk’ta eşine yapılan linç girişiminin onu çok üzdüğünü söylüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu’na “Eve yemeğe gelmeyeceğini” söylemediği zaman kızıyormuş.
Çok insani bir sohbetti ve baştan sona keyifle izledim.
*
Bu yayını izlerken, Armağan Çağlayan’ın programına kimlerin çıktığını bir düşündüm...
Hiçbir yerlere çıkmayan
Google’da bir arama yaparsanız karşınıza 24 Ağustos 2020 tarihli bir haber çıkıyor:
Bursa’da bir düğüne katılanlar arasında 42 kişide COVID-19 vakası saptandı...
Bu soruyu sormamın nedeni şu. Türkiye’de düğün mevsimi açıldı... Geçen yıldan ertelenen 300 bin düğünle birlikte bu yıl 900 bin düğün bekleniyor... Yeni vaka sayısı önceki gün itibarıyla 10 bine yaklaştı.
Bu durumda şu soruları sormamız da normal:
- Bir düğünden...
- Bir siyasi parti toplantısından
- Bir bar gecesinden
- Bir toplu yemekten
Çok haklısınız...
Hele hele benim gibi “Hayat varsa ölüm yoktur” diye düşünen bir insanın durup dururken bu soruyu sorması ve keyfimizi kaçırması çok manasız. Ama kızmayın. Ben sadece piyanistim...
Soruyu ben sormuyorum, o nedenle bana ateş etmeyin...
Dün New York Times’ta okudum.
Pandemi bir buçuk yıl içinde Amerikan halkının ortalama ömrünü 1.5 yıl kısaltmış...
2019’da yeni doğan bir çocuğun ortalama ömür beklentisi 78.8 iken, 2020 sonunda bu rakam 77.3’e inmiş...
*
Hatta “siyaset” yazmamanın Allah’ın bana bahşettiği bir güzellik ve fırsat olduğunu düşünmeye başladım.
*
Türk dilinin en büyük şairlerinden Orhan Veli 14 Kasım 1950 günü İstanbul’da öldü...
Bugün Aşiyan Mezarlığı’nda yatıyor.
Onun Rumelihisarı sahilinde bir heykeli var...
Üzerinde ceketle otururken temsil edilmiş...
Oysa dün öğrendim ki, Orhan Veli ceketsiz ölmüş...
Bunu da dün
Thomas Mann’ın çok sevdiğim aynı isimdeki novellasından çekilen film, hayatım boyunca beni en çok etkileyen sanat eserlerinden biriydi...
*
Nasıl olmasın ki...
- Yazarı Thomas Mann...
- Yönetmeni Luchino Visconti... “Leopar”ı da çeken insan...
- Baş oyuncu Dirk Bogarde...
İngiliz sinemasının büyük oyuncusu...
- Kadın oyuncu
Pilot anons yapınca, çantanın kemerleri bağlandı.
Sivil havacılık tarihinin belki de en tuhaf yolculuğu işte böyle başladı.
Kavanozun içinde ise Türkiye’de de iyi tanınan, dünya starı bir yolcu...
Zsa Zsa Gábor...
*
Gábor, 18 Aralık 2016 günü Los Angeles’taki Ronald Reagan UCLA Medical Center Hastanesi’nde öldü.
Öldüğünde 99 yaşındaydı... Vasiyeti üzerine yakılarak külleri bir kavanoz içinde Los Angeles’taki Westwood Mezarlığı’na kondu.
Ancak
Pandemi sırasında Marcello Mastroianni’yi yeniden keşfettik.
Bu yıl Türkiye’de ve dünyada 1960’lı yılların İtalyan filmlerini seyretme modası var...
Dino Risi, Ettore Scola, Fellini, Vittorio de Sica gibi popüler yönetmenlerin anlattığı o İtalya hepimize çok tanıdık geliyor... Seviyoruz o İtalya’yı...
*
TL değil, 3 milyar dolarlık patron...
Yanda gördüğünüz fotoğraf 3 yıl önce İstanbul Tünel’de “Soho House”da çekildi.
Barın müşteri tarafında ben varım.
Karşımdaki barmenin adı ise Nick Jones...
Gördüğünüz gibi gayet mütevazı ve sempatik bir ifadeyle bana içki servisi yapıyor.
Kendisi, Pink Floyd hayranı, rock’çı bir arkadaşımızdır.
Bu yangında çalışan 350 gönüllünün 250’si kadın
Fotoğrafta gördüğünüz yer, Bodrum’un Konacık bölgesindeki Herodot Kültür Merkezi’nin ana salonu...
Yangından evvel bu salonda bir sanat sergisi vardı. Felaketle birlikte, yardım depolama ve dağıtım merkezi haline dönüştürüldü.
*
İtiraf edeyim dememe bile gerek yok.
Bu büyük yangında ne yazık ki Şahan Gökbakar gibi kahramanca savaşamadım.
Birçok gazeteci arkadaşım gibi yangın bölgelerine gidip yerinde göremedim.
Milyonlarca insan gibi, televizyonumun karşısında çaresizce gözyaşı döktüm.
Türkiye’yi bir baştan ötekine saran muazzam insanlık zincirinin gönül halkalarından biri olabildim sadece...
Başta Şahan olmak üzere bu fedakâr arkadaşlarımızın hepsine teşekkür borçluyuz...
İnanıyorum ki bu yangın yeniden bir millet doğurdu...
*
İşte bu duygularla pazar günü Konacık’taki Herodot Kültür Merkezi’ndeki yardım merkezine gidip, orada çalışan insanlara vatandaş olarak teşekkür etmek istedim.
Tabii başta günlerdir sahada yangınla göğüs göğüse savaşan Belediye Başkanı Ahmet Aras’a...
Ve Türkiye’nin her yerinden akan yardımın lojistik organizasyonunu, dağıtımını büyük başarıyla koordine eden Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun’a...
Şimdi yazacaklarım, o yardım merkezinde gördüklerim ve dinlediklerimin küçük bir özeti...
1. İNSAN ILKYARDIM MALZEMESI KADAR HAYVAN ILKYARDIM MALZEMESI GELMIŞ
KAPISINDA dev bir Atatürk portresi ve Türk bayrağı asılı kültür merkezinin içine daha ilk adımınızı attığınızda insanı afallatan yardım dağları ile karşılaşıyorsunuz.
Girişte, ilkyardım malzemesi ve ilaçlardan oluşan bir tepe var... Koliler dolusu malzeme kayda geçirilerek oraya istiflenmiş.
Büyük salonun bir bölümünde 5 bin yangın söndürücü duruyor.
Bir taraf devasa su kolileri yığını...
Bir başka tarafta ise yangında yaralanan, kurtulan hayvanlar için gönderilen ilaç, tedavi ve beslenme maddesi görülüyor.
İlginç olan, hayvanlar için gönderilen malzeme tepesi, insanlar için gönderilenler kadar büyük.
Bu ilaçların önemli bir bölümü kalacakmış ve kullanım süreleri geçmemesi için bölgedeki sağlık ocaklarına dağıtılacaklarmış.
AYRINTILAR
2. 10 BİN ŞARJ ALETİ, 60 BİN KUTU AYRAN
SALONUN bir tarafında teknoloji köşesi var... Sahada çalışan insanların iletişiminin kopmaması için her tür malzeme yardımı gönderilmiş.
Mesela 10 bin telefon şarj aleti gelmiş.
Şarj kablosundan çok prizli donanımlara kadar her şeyi düşünmüş vatandaş.
Bu arada sahadakilerin dumandan zehirlenme ihtimallerine karşı 60 bin kutu ayran gelmiş.
AYRINTILAR
3. SEYYAR TUVALETLER VE SEYYAR DUŞLAR
YARDIM gönderen vatandaşlar, ancak gelişmiş ülkelerde görülebilecek ayrıntıları da dikkate almışlar.
Mesela 100 seyyar konteyner gönderilmiş.
Bunlar seyyar tuvalet ve seyyar duş haline gelebilen ünitelermiş.
Ayrıca 100 jeneratör yardımı yapılmış.
YARATICILIK
4. DAHİYANE BİR BULUŞ: BETON KARMA MAKİNELERİ FORMÜLÜ
- KONUŞTUĞUM çok sayıda yetkili Çağdaş İnşaat Holding’in, daha ilk anda, elindeki 40 beton karma makinesini su taşıma ve pompalama aracı haline dönüştürüp, sahaya su taşımasını anlatıyor. Bu araçların taşıdığı suyla, yangın bölgesine çok yakın yerlerde suni gölet yapılıp, helikopterlerin su alması sağlanmış. Bu buluşun önümüzdeki dönemde dünyada birçok yerde orman yangınları için bir model formül olacağı konuşuluyor.
- Yetkililer bir de “Hepsiburada”nın lojistik araçlarının, yardımın yerine ulaştırılmasında büyük katkısı bulunduğunu söylediler.
EN UZUN GECE
5. İKİ GÜN İKİ GECE BOYUNCA “ÇOCUK MEZARLIĞI’ SAVAŞI
YANGININ en kritik anlarını sordum. “Çocuk Mezarlığı” savaşı dediler. Burası, yanan Mazı’nın bir mahallesi...
Eski Bodrum internet sitesinde Yılmaz Bozkurt’un yazısında okuduğuma göre, mahallenin “Çocuk Mezarlığı” adı şuradan geliyormuş.
Rivayete göre eski Yörük beylerinden birinin çocuğunu yılan sokmuş ve ölmüş.
Çocuk buraya gömülmüş ve bu yerin adı ‘Çocuk Mezarlığı’ olmuş. İlginç olanı burada çok sayıda başka çocuk mezarı da varmış. İşte itfaiyeciler tam o boşaltılmış mahallede yangını döndürmek için iki gün iki gece savaşmışlar.
Çünkü yangın oradan geçseymiş Bodrum’u tehdit eder hale gelecekmiş.
YENİ OLGU
6. KADIN GÖNÜLLÜLER ORDUSUNUN DOĞUŞU
BU yangının sembol fotoğraflarından biri, hortum taşıyan köylü kadınlardı. Bu fotoğraf Kurtuluş Savaşı’nda sırtında top mermisi taşıyan kadınlara benzetildi. Benzer bir tabloyu pazar günü Konacık Heredot Kültür Merkezi’nde de gördüm.
Burada 350’ye yakın gönüllü çalışmış. Bunların 250’si kadınmış. Tepedeki fotoğrafta arka plana bakarsanız, çalışanların çoğunun kadın gönüllü olduğunu siz de göreceksiniz.
Şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Bu büyük felaket Türkiye’de muazzam bir “kadın gönüllü ordusu”nun doğuşuna neden oldu.
Yeşil vatana sahip çıktılar.
İnşallah ülkemizin kadınlarını hayatın her alanında böyle sivil aktif toplumsal çalışmalarda göreceğiz.
7. İTFAİYECİ-ORMANCI KOORDİNASYONU VE 'HAVA YÖNETİM UZMANI' EKSİKLİĞİ
HAVA Kuvvetleri’nde her operasyon sonunda yapılan değerlendirmeye “debriefing” denir. Bodrum Belediyesi de daha şimdiden bunu yapmaya başlamış.
Onların görüşü şu:
- Bu yangında belediyelere ait itfaiyeler gerçekten çok iyi çalışmış. Ormancılar da aynı şekilde fedakârca mücadele etmiş.
- Ancak orman yetkilileri ile itfaiye arasında belirgin bir koordinasyon bozukluğu yaşanmış.
- Onların gözlemlerine göre el atılması gereken ilk ve en acil konu, “hava koordinasyon ve yönlendirme yetkisi”nin düzenlenmesi.
Hangi helikopterin ve uçağın nereye yönlendirileceği konusunda karar mekanizması hiç iyi çalışmamış. Bu görevin çok uzman kişilere verilmesi gerekiyor.
TERSANEDEKİ TİNER DEPOLARI KÂBUSU
- BODRUM açısından en büyük tehlike, yangının Yalıçiftlik’le Bodrum arasındaki tersanelere yaklaştığı gece olmuş.
Tersanelerde tiner depoları varmış ve her an patlayabilirmiş.
Yangın oraya gelmeden çevrilmiş.
LANSKY KANUNLARI: MAFYA’YA YARADI BELKİ SİZE DE YARAR
Las Vegas’a son gidişimde oradaki “Mob Müzesi”ni (Mafya müzesi) gezerken gözlemlediğim bir şey beni şaşırtmıştı. Mafya denince benim aklıma Al Capone, Lucky Luciano gibi isimler gelirdi. Ama o müzenin iki efsane ismi “Bugsy” lakaplı Benjamin Siegel ve özellikle de Meyer Lansky’di...
*
Lansky, İtalyan ve İrlanda egemenliğindeki Amerikan organize suç aleminin belki de tek Yahudi üyesiydi. “Mafya Muhasebecisi” olarak biliniyordu.
Küçükken Rusya’da, Kazak bir süvari gözünün önünde amcasının elini kılıçla kesmiş. ABD’ye göç ettikten sonra mahallesinde barbut atanları matematiksel bir bakışla izleyip olasılık hesapları yaparak büyümüş. Sonra Mafya’nın en güvenilen ismi olmuş.
*
Sadece parayı değil, suç eylemini de öylesine mahir biçimde yönetiyordu ki, Amerikan polisi onun hakkında “yasadışı kumar oynatmak”tan başka hiçbir suç bulamadı.
O yıllarda 300 milyonluk bir mafya parasının bulunduğu söyleniyordu.
O parayı öylesine başarılı bir biçimde saklamıştı ki, bugüne kadar bulunamadı.
O nedenle hiç hapse girmeden 81 yaşına kadar yaşadı.
*
Geçen akşam onun hayatını anlatan “Lansky” adlı filmi seyrettim. Lansky rolünü çok sevdiğim Harvey Keitel oynuyordu. Filmi izlerken onun konuşmalarından “Lansky Kanunları” diye 4 madde çıkardım.
Belli ki bunlar onun işine yaramış.
Belki sizin ve benim de işime yarar.
BİRİNCİ KANUN: YERALTINDA KAZAN YERÜSTÜNDE HARCA
- BİRİNCİ KANUN: “Mafyadan para kazanmak istiyorsan yeraltında kalma, yerüstüne çık. Yeraltında kazandığın parayı ancak yerüstünde yiyebilirsin.”
*
- İKİNCİ KANUN: “Hayatını bir kumar olarak yaşayabilirsin. Bu kumarda çeşitli olasılıkları deneyebilirsin. Ama şunu asla unutma ki; günün sonunda hep kasa kazanır.”
*
- ÜÇÜNCÜ KANUN: “Paranı kaybedersen, hiçbir şey kaybetmiş olmazsın. Sağlığını kaybedersen, birkaç şeyini kaybetmiş olursun. Ancak karakterini kaybedersen, bil ki her şeyini kaybedersin.”
*
- DÖRDÜNCÜ KANUN: “Hayatta birçok şey gelir, geçer. Ama sonunda öyle bir noktaya gelirsin ki orada ne olduğunu, yani kendini ancak sevdiklerinin gözünde ölçebilirsin.”
HAFTANIN ŞARKISI
THE WEEKND’İN YENİ ŞARKISI VE DİSKONUN ŞAHANE DÖNÜŞÜ
AŞAĞI yukarı 5 yıldan beri her cuma sabahı çok erken kalkıp, streaming platformlara o gece konan yeni şarkıları dinliyorum. Spotify gibi platformlar yeni şarkıları cuma sabahı koyuyor. Pazar günleri de o hafta yeni çıkan şarkılardan bazılarını, türlerine göre size yazıyorum.
*
Dün sabah gördüm ki New York Times da bir yazarını görevlendirmiş ve artık okuyucularına yeni şarkıları tanıtıyor.
Geçen cumanın süper şarkısı hiç şüphesiz The Weeknd’in yeni şarkısı “Take My Breath”ti...
Geçen yıl “After Hours” gibi şahane bir albüm yapan The Weeknd, başarı çıtasını giderek yükseltiyor.
*
Yeni single’ı “Take My Breath” de çok güzel bir şarkı... Bee Gees’in disko yıllarını hatırlatan bir ritim ve ses... 1970’lerin diskosu dönüyor. Pandeminin sonunu inşallah diskolarda kutlayacağız.
‘ERKEK ADAM OL’ DERGİSİNDE İLGİNÇ BİR KAPAK FOTOĞRAFI
KANAL D’nin dizisi “Baht Oyunları”nın başrol oyuncusu Aytaç Şaşmaz, “BeMan” dergisine kapak olmuş.
Kapak tasarımı için Jean Paul Gaultier’nin bu yıl yine patlayan, çizgili “sailor” (denizci) tasarımı kullanılmış. “BeMan” ilgiyle izlediğim ve modernitesini çok beğendiğim bir dergi. Derginin adı Türkçede “Erkek ol” anlamına geliyor ama siz isterseniz, “Adam ol” veya “Erkek adam ol” diye çevirebilirsiniz.
Ama herhalde burada kastedilen kesinlikle “Maço adam ol” değil...
Çünkü Gaultier’nin çizgili marin tişörtleri ve “sailor” tasarımı maço erkekler için hiç de uygun bir kıyafet değil... Tişört ve denizci kepi Aytaç Şaşmaz’a çok iyi gitmiş...