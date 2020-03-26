Bu sokakta ölen her 10 kişiden 7’si son sözü olarak aynı şeyi söyledi

Bella Italia’yı anlatan bir andır bu...
Bir zamanlar, hayatın volta attığı bu ülkenin sokaklarında şimdi ölüm devriye geziyor...
* * *
Geçen gün televizyonda Prof. Melih Us’un söylediği bir söze takıldım.
“Düne kadar İtalya ve Çin’den gelen on binlerce rakamı inceledim. Orada, rakamların arasında saklanmış öyle bir şey var ki gözlerimi açtı, kulaklarımı dikleştirdi...”
* * *
Dün Prof. Us’u arayıp sordum: “Hocam nedir elinize gelen rakamlar ve gözlerinizi fal taşı gibi açan o şey, çok merak ettim.”
Anlattı...
* * *
Özellikle İtalya’da ölen insanların adeta son söz olarak bizlere söylediği öyle bir şey var ki...
Ben dahil, 50 yaş insanların pek çoğunu yakından, çok yakından ilgilendiriyor.
ÖNCE POZİTİF ÇIKANİTALYAN'DA GÖRÜLDÜ
*“Dün itibarıyla elimize gelen bilgi şu: Çin’de 81.218 vaka, 3281 ölüm. İtalya’da 69.176 vaka, 6820 ölüm. Gelen bu rakamlarda hepimizi çok şaşırtan ve çok kesinlikle görünen çarpıcı bir durum var. İtalya da pozitiv çıkanlarda da çok sayıda tansiyon hastası var.”
*“Çin’de hastalığa yakalanan kişilerin yaklaşık %20'si kalp damar veya tansiyon hastası.”
*“Yani bu rakamlardan sonra artık kesin olarak bildiğimiz bir şey var; COVID-19 en büyük riski kalp damar ve tansiyon hastaları açısından oluşturuyor.”
KARŞIMIZA HEP O AYNI ŞEY ÇIKIYOR
*“Pozitif çıkanların tümü için durum bu. Ama asıl çarpıcı rakam ölümlerle ilgili. Çin’de ölenlerin yüzde 40’ı tansiyon hastası.”
*“Bu oran İtalya’da yüzde 74, yani ölen her 10 kişiden 7’si tansiyon hastası.”
*“Türkiye’de ise hem hastalığa yakalanan hem de hayatını kaybeden kişilerin bu ilaçları kullanıp kullanmadığı ile ilgili bir veri elimize ulaşmadı.”
BÜYÜK ŞÜPHE: O İLAÇLAR VİRÜSÜN GİZLİ MÜTTEFİKİ Mİ
*“Yüksek tansiyon ile COVID-19 arasındaki ilişki nedir? Bir teoriye göre tansiyon hastalarının kullandığı bazı spesifik ilaçlar bu hastalığın seyrini hızlandırıyor.”
*“ACE inhibitörü ve ‘anjiotensin reseptör blokeri’ grubu tansiyon ilaçlarının, koronavirüsün insan organizmasında tutunduğu bir enzimin üretimini arttırdığı yönünde çalışmalar var.”
*“İtalya Sağlık Bakanlığı, ölen hastaların yarısının bu grup tansiyon ilaçlarını kullandığını tespit ettiğini açıkladı.”
KARDİYOLOJİ DERNEKLERİ BU ŞÜPHE İÇİN NE DİYOR
*“Ancak telaşa kapılmak gerekmiyor. Henüz kesin bilgi olmadığı için Amerika ve Avrupa’daki kardiyoloji dernekleri ilaç değişikliği yapmaktan yana değil.”
*“Bu ilaçlar kesin olarak COVID-19 ile ilgilidir demek de mümkün değil. Bu grup ilaçları kullanan hastalar eğer COVID-19 açısından risk altındalarsa doktorlarına danışarak geçici bir dönem için başka tür tansiyon ilaçları kullanmayı düşünebilir.”
PROF. MELİH US
1988’de Gülhane Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2008’de profesör oldu. Erişkin kalp cerrahisi, minimal invaziv kalp ve damar cerrahisi alanlarında 68’i uluslararası olmak üzere toplam 149 yayını var. Çok sayıda ulusal ve uluslararası derneğin üyesi.
ERKEKLERİ DAHA FAZLA ÖLDÜRDÜĞÜ KESİNLEŞTİ
*Yine dün itibarıyla gelen rakamlara bakıp artık şunu kesinlikle söyleyebiliriz: Virüs erkekleri daha çok öldürüyor.
*Virüsü kapan kadın erkek sayısı birbirine çok yakın ama İtalya’da ölenlerin yüzde 70’i, Çin’de yüzde 63’ü erkek.
ÇİN’DE 50 YAŞ ALTI VE ÜSTÜ HASTA SAYISI EŞİT
“Şu ana kadar Çin toplam 81 bin vaka ve 3 bin 200 ölüm raporladı. İtalya ise 64 bin vaka ve 6 binden fazla ölüm ile tüm dünyada ilk sıraya yükseldi.”
“Bu bilgiler ışığında artık kesin olarak biliyoruz ki koronavirüs sadece yaşlıları değil gençleri de etkiliyor.”
“Çin’de hastalığa yakalanan 50 yaş altı ve üstü kişi sayısı sanılanın aksine birbirine hemen hemen eşit.”
“30 ve 50 yaş arası on binlerce kişide koronavirüs pozitif çıkmış, üstelik bu yaş grubunda yoğun bakım ve ölümler de var.”
ÇİN’DE YÜZDE 4, NEDEN İTALYA’DA YÜZDE 10
“İtalya’da ise durum biraz daha farklı. Yaşlı nüfus ön planda. Koronavirüs testi pozitif çıkan hastaların yüzde 75’i 50 yaş üstü.”
“Ölümlerin de yüzde 99’u 50 yaş üzerindeki hastalardan olmuş. Özellikle 70 yaş sonrası hastalarda ölümler çok yaygın, tüm ölümlerin yüzde 85’ini oluşturuyor.”
“Virüsün ilk çıktığı ülke olan Çin’de güncel rakamlara göre yüzde 4 olarak raporlanan ölüm oranı, koronavirüsün en çok can aldığı İtalya’da ise yüzde 10’lara dayandı.”
“Ölüm oranlarının bu kadar yüksek olmasının nedeni İtalya’nın yaşlı nüfusunun Çin’e göre çok daha fazla olması.”
TÜRKİYE’DE ÇOK DAHA AZ MI İNSAN ÖLECEK
“Gelen ilk rakamlar Türkiye için iyi haber. Çünkü İtalya’da 65 yaş üstü yaşlı nüfus tüm nüfusun yüzde 23’ü iken Türkiye’de bu oran yüzde 9. Yani Türkiye’de tablo İtalya kadar yıkıcı olmayabilir.”
“Ama bu bir garanti değil. Bu avantajdan yararlanabilmemiz için bugüne kadar hızlı yükselen artışı durdurmamız lazım. İyi haber ancak çok etkili bir mücadeleyle elde edilebilir.”
ALMANLAR VE GÜNEY KORELİLER NİYE AZ ÖLDÜ
“Almanya ve Güney Kore örneklerinde ölüm oranları yüzde 1 ve hatta yüzde 1’in altında seyrediyor.”
“Güney Kore bu başarıyı günlük 20 binlere varan yaygın test yapma stratejisine borçlu. Bu testler ile tespit ettikleri enfekte kişileri yenilikçi stratejilerle izleyerek ve gerekirse sosyal kontağı sınırlayarak virüsün yayılımını engelledi.”
ÇİN'DE TUHAF BİR TİP KAFALARI KARIŞTIRDI
“Virüsün yayılıp yayılmamasında ne rol oynadığı tam bilinmeyen çok ilginç bir tip var. Hastalık testi yapılmış, pozitif çıkmış. Ama buna rağmen hiçbir hastalık belirtisi göstermiyor. Bunlara asemptomatik tip deniyor.”
“Peki kaç kişidir bunlar? Çin asemptomatik vakayı %1 olarak raporladı ancak bu oran İtalya’da %7.”
“Dünya Sağlık Örgütü ve Çin ortak raporunda asemptomatikleri bulaşının temel bir kaynağı olarak görmediğini söyledi.”
“Bu kişiye 1000’e yakın insana çeşitli defalar test yapılmış, hepsi pozitif çıkmış. Buna rağmen hastalığın hiç bir belirtisini göstermiyor. Bu gibi kişilerin virüsü yaymadaki rolü henüz tam olarak bilinmiyor.”
Bu sokakta ölen her 10 kişiden 7’si son sözü olarak aynı şeyi söyledi
GÖRDÜĞÜNÜZ fotoğraf, İtalyan sokağını anlatan en güzel, en estetik karelerden biridir.
Bella Italia’yı anlatan bir andır bu...
Bir zamanlar, hayatın volta attığı bu ülkenin sokaklarında şimdi ölüm devriye geziyor...
* * *
Geçen gün televizyonda Prof. Melih Us’un söylediği bir söze takıldım.
“Düne kadar İtalya ve Çin’den gelen on binlerce rakamı inceledim. Orada, rakamların arasında saklanmış öyle bir şey var ki gözlerimi açtı, kulaklarımı dikleştirdi...”
* * *
Dün Prof. Us’u arayıp sordum: “Hocam nedir elinize gelen rakamlar ve gözlerinizi fal taşı gibi açan o şey, çok merak ettim.”
Anlattı...
* * *
Özellikle İtalya’da ölen insanların adeta son söz olarak bizlere söylediği öyle bir şey var ki...
Ben dahil, 50 yaş insanların pek çoğunu yakından, çok yakından ilgilendiriyor.
ÖNCE POZİTİF ÇIKANİTALYAN'DA GÖRÜLDÜ
*“Dün itibarıyla elimize gelen bilgi şu: Çin’de 81.218 vaka, 3281 ölüm. İtalya’da 69.176 vaka, 6820 ölüm. Gelen bu rakamlarda hepimizi çok şaşırtan ve çok kesinlikle görünen çarpıcı bir durum var. İtalya da pozitiv çıkanlarda da çok sayıda tansiyon hastası var.”
*“Çin’de hastalığa yakalanan kişilerin yaklaşık %20'si kalp damar veya tansiyon hastası.”
*“Yani bu rakamlardan sonra artık kesin olarak bildiğimiz bir şey var; COVID-19 en büyük riski kalp damar ve tansiyon hastaları açısından oluşturuyor.”
KARŞIMIZA HEP O AYNI ŞEY ÇIKIYOR
*“Pozitif çıkanların tümü için durum bu. Ama asıl çarpıcı rakam ölümlerle ilgili. Çin’de ölenlerin yüzde 40’ı tansiyon hastası.”
*“Bu oran İtalya’da yüzde 74, yani ölen her 10 kişiden 7’si tansiyon hastası.”
*“Türkiye’de ise hem hastalığa yakalanan hem de hayatını kaybeden kişilerin bu ilaçları kullanıp kullanmadığı ile ilgili bir veri elimize ulaşmadı.”
BÜYÜK ŞÜPHE: O İLAÇLAR VİRÜSÜN GİZLİ MÜTTEFİKİ Mİ
*“Yüksek tansiyon ile COVID-19 arasındaki ilişki nedir? Bir teoriye göre tansiyon hastalarının kullandığı bazı spesifik ilaçlar bu hastalığın seyrini hızlandırıyor.”
*“ACE inhibitörü ve ‘anjiotensin reseptör blokeri’ grubu tansiyon ilaçlarının, koronavirüsün insan organizmasında tutunduğu bir enzimin üretimini arttırdığı yönünde çalışmalar var.”
*“İtalya Sağlık Bakanlığı, ölen hastaların yarısının bu grup tansiyon ilaçlarını kullandığını tespit ettiğini açıkladı.”
KARDİYOLOJİ DERNEKLERİ BU ŞÜPHE İÇİN NE DİYOR
*“Ancak telaşa kapılmak gerekmiyor. Henüz kesin bilgi olmadığı için Amerika ve Avrupa’daki kardiyoloji dernekleri ilaç değişikliği yapmaktan yana değil.”
*“Bu ilaçlar kesin olarak COVID-19 ile ilgilidir demek de mümkün değil. Bu grup ilaçları kullanan hastalar eğer COVID-19 açısından risk altındalarsa doktorlarına danışarak geçici bir dönem için başka tür tansiyon ilaçları kullanmayı düşünebilir.”
PROF. MELİH US
1988’de Gülhane Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2008’de profesör oldu. Erişkin kalp cerrahisi, minimal invaziv kalp ve damar cerrahisi alanlarında 68’i uluslararası olmak üzere toplam 149 yayını var. Çok sayıda ulusal ve uluslararası derneğin üyesi.
ERKEKLERİ DAHA FAZLA ÖLDÜRDÜĞÜ KESİNLEŞTİ
*Yine dün itibarıyla gelen rakamlara bakıp artık şunu kesinlikle söyleyebiliriz: Virüs erkekleri daha çok öldürüyor.
*Virüsü kapan kadın erkek sayısı birbirine çok yakın ama İtalya’da ölenlerin yüzde 70’i, Çin’de yüzde 63’ü erkek.
ÇİN’DE 50 YAŞ ALTI VE ÜSTÜ HASTA SAYISI EŞİT
“Şu ana kadar Çin toplam 81 bin vaka ve 3 bin 200 ölüm raporladı. İtalya ise 64 bin vaka ve 6 binden fazla ölüm ile tüm dünyada ilk sıraya yükseldi.”
“Bu bilgiler ışığında artık kesin olarak biliyoruz ki koronavirüs sadece yaşlıları değil gençleri de etkiliyor.”
“Çin’de hastalığa yakalanan 50 yaş altı ve üstü kişi sayısı sanılanın aksine birbirine hemen hemen eşit.”
“30 ve 50 yaş arası on binlerce kişide koronavirüs pozitif çıkmış, üstelik bu yaş grubunda yoğun bakım ve ölümler de var.”
ÇİN’DE YÜZDE 4, NEDEN İTALYA’DA YÜZDE 10
“İtalya’da ise durum biraz daha farklı. Yaşlı nüfus ön planda. Koronavirüs testi pozitif çıkan hastaların yüzde 75’i 50 yaş üstü.”
“Ölümlerin de yüzde 99’u 50 yaş üzerindeki hastalardan olmuş. Özellikle 70 yaş sonrası hastalarda ölümler çok yaygın, tüm ölümlerin yüzde 85’ini oluşturuyor.”
“Virüsün ilk çıktığı ülke olan Çin’de güncel rakamlara göre yüzde 4 olarak raporlanan ölüm oranı, koronavirüsün en çok can aldığı İtalya’da ise yüzde 10’lara dayandı.”
“Ölüm oranlarının bu kadar yüksek olmasının nedeni İtalya’nın yaşlı nüfusunun Çin’e göre çok daha fazla olması.”
TÜRKİYE’DE ÇOK DAHA AZ MI İNSAN ÖLECEK
“Gelen ilk rakamlar Türkiye için iyi haber. Çünkü İtalya’da 65 yaş üstü yaşlı nüfus tüm nüfusun yüzde 23’ü iken Türkiye’de bu oran yüzde 9. Yani Türkiye’de tablo İtalya kadar yıkıcı olmayabilir.”
“Ama bu bir garanti değil. Bu avantajdan yararlanabilmemiz için bugüne kadar hızlı yükselen artışı durdurmamız lazım. İyi haber ancak çok etkili bir mücadeleyle elde edilebilir.”
ALMANLAR VE GÜNEY KORELİLER NİYE AZ ÖLDÜ
“Almanya ve Güney Kore örneklerinde ölüm oranları yüzde 1 ve hatta yüzde 1’in altında seyrediyor.”
“Güney Kore bu başarıyı günlük 20 binlere varan yaygın test yapma stratejisine borçlu. Bu testler ile tespit ettikleri enfekte kişileri yenilikçi stratejilerle izleyerek ve gerekirse sosyal kontağı sınırlayarak virüsün yayılımını engelledi.”
ÇİN'DE TUHAF BİR TİP KAFALARI KARIŞTIRDI
“Virüsün yayılıp yayılmamasında ne rol oynadığı tam bilinmeyen çok ilginç bir tip var. Hastalık testi yapılmış, pozitif çıkmış. Ama buna rağmen hiçbir hastalık belirtisi göstermiyor. Bunlara asemptomatik tip deniyor.”
“Peki kaç kişidir bunlar? Çin asemptomatik vakayı %1 olarak raporladı ancak bu oran İtalya’da %7.”
“Dünya Sağlık Örgütü ve Çin ortak raporunda asemptomatikleri bulaşının temel bir kaynağı olarak görmediğini söyledi.”
“Bu kişiye 1000’e yakın insana çeşitli defalar test yapılmış, hepsi pozitif çıkmış. Buna rağmen hastalığın hiç bir belirtisini göstermiyor. Bu gibi kişilerin virüsü yaymadaki rolü henüz tam olarak bilinmiyor.”