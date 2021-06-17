Bu mektuplar sadece platonik bir aşkın mı ürünüydü... Yoksa

Ancak bu NATO Zirvesi bence son yılların en önemlisiydi...
O nedenle, sıkıcılığı göze alarak bu zirve ile ilgili görüşlerimi yazmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki temasları bence Türkiye açısından son derece önemli oldu.
Bunu hangi somut bilgiye dayanarak söylüyorsun diye sorarsanız, cevabım şu...
Kimsenin bilmediği ve benim bildiğim şeylerden biliyordum demeyeceğim. Çünkü kimsenin bilmediği şeyleri şu an itibarıyla ben de bilmiyorum...
Ama yıllardır bu tür olayları izleyen bir gazeteci olarak, yapılan açıklamalardan, gördüğüm fotoğraflardan, vücut dillerinden çıkardığım bazı sonuçlar var.
Kaynaklarım, liderlerin karşılaşma anlarındaki vücut dilleri, dokunuşları, yüz ifadeleri...
Ortadoğu’nun en tehlikeli “popülisti” iktidar koltuğunu kaybetti...
Yerine bir koalisyon geldi...
Hem İsrail “Oh” dedi...
Hem dünya...
Gelin olanları alt alta yazalım ve biraz geri çekilip bakalım:
İsrail halkı ve parlamentosu, Netanyahu’nun “Ben gidersem İsrail batar” şantajına kulak asmadı.
İsrail halkı ve parlamentosu,
Dünyanın en güçlü 7 ekonomisinin lideri ise önceki gün İngiltere’de Cornwall Plajı’nda bir araya gelip geleneksel aile fotoğrafını çektirdi.
Yüzlerinde maske yoktu ama aralarına sosyal mesafe koymuşlardı.
Böyle olunca da hepsinin duruşu ve kıyafeti daha çok ortaya çıkıyordu.
Ben de bu dünyanın en gelişmiş 7 ülkesini yöneten liderlerin kıyafet ve vücut dili analizini yaptım.
Yanıma danışman olarak da eski Radikal gazetesinin moda yazarı ve erkek giyim markası Milimetric’in kurucu ortağı Kağan Gökalp’i aldım.
İşte bizim gözümüzden dünyayı yöneten “maskesiz yedili”....
Eski milletvekili Nevzat Yalçıntaş Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi’nde ölmüştü.
83 yaşındaydı ve ölüm nedeni kalp kriziydi...
*
Prof. Yalçıntaş, eğitimini Fransa ve İngiltere’de yapmış, parlak bir öğretim üyesiydi.
TRT’nin eski genel müdürlerinden biriydi.
İki dönem milletvekilliği yapmıştı.
Muhafazakâr kesimin en demokrat insanlarından biriydi...
İktisat fakültesinde eski Cumhurbaşkanı
Birçok yerden, “Halkalı tutulma” denen bu olayı gösteren harika fotoğraflar geldi.
Bana göre en güzeli de manşete koyduğum bu fotoğraf oldu...
Halkalı tutulma gözümüzü yine uzaya çevirdi.
Bundan istifade ederek ben de son yıllarda size kâinatla ilgili en ilginç olaylardan birini anlatayım.
12 Nisan 2019 günkü yazımda, insanoğlunun yıllardır konuştuğu “karadelik” denilen “şey”in fotoğrafının çekilmesinin hikâyesini yazmıştım.
Karadelik için, “öteki dünyanın kapısı” da diyebiliriz.
Kâinatın en az bilinen boşluklarıdır karadelikler.
Geçen yıl yapılamayan Avrupa Futbol Şampiyonası bu maçla başlıyor.
Hürriyet Avrupa baskısı bugün şampiyona için hazırladığı 28 sayfalık güzel bir ek veriyor.
O ek için benden de bir yazı istediler.
O yazıyı hazırlarken farkına vardım şimdi yazacaklarımın.
Yarın sahaya belki de tarihimizin en genç milli takımı ile çıkacağız.
Gelin şu rakamlara bakalım.
*
Takımızın yaş ortalaması 25 ve şampiyonaya katılan 24 takım arasında en genci...
Harika Kırmızı Kraliçe oyununu sevmemize çocuk gibi sevinmişti...
O gece üzerinde bu fotoğrafta gördüğünüz “Kırmızı Kraliçe” kıyafeti vardı.
“Bu rolü Türkiye’de en iyi oynayacak isim” demiştim.
*
Dün milletçe öğrendik ki Ezgi Mola hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılmış.
Nedeni de tecavüze uğrayıp intihar eden genç kızı savunmak için attığı tweet’miş.
İddiaya göre intihar eden kıza tecavüz iddiasıyla yargılanan kişiye hakaret etmiş.
Ne kadar da onuruna düşkün bir arkadaşmış meğer...
Hürriyet’in haberine göre Türkiye’de bu yıl düğün patlaması yaşanacakmış.
Normal yıllarda 500 bin olan düğün sayısının bu yıl 750 bine çıkması bekleniyormuş.
New York Times’ın haberine göre de İtalya da 17 Mayıs’tan itibaren düğünleri serbest bırakmış.
Düğünlerin serbest bırakılması bu iki ülkenin iki şehrinde özel bir sevince yol açtı.
Türkiye’de İzmir...
Çünkü İzmir gelinlik üretiminde belki de dünyanın en büyük şehri...
Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın gelinlik ve damatlık kıyafetleri oradan gidiyor.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinden alınıp götürülüşü hâlâ gözümün önünde...
Saracoğlu Stadı’nda FETÖ’cü polislerin provokasyonunu hiç unutmayacağım... Orada yediğim biber gazı hâlâ genzimde...
*
Neler yaptılar bu kulübe...
Sırf Atatürkçü diye... Sırf herkes FETÖ yalakalığı yaparken onlar yapmadı diye...
Önceki gün aldığım bir bilgiye göre Erdoğan bu görüşmede ABD Başkanı’na bir boksörden söz edecek.
Bir de kitap hediye edecek.
Kitabın adı da şu: “A Golden Heart Mitten...”
Yani “Altın Kalpli Eldiven...”
*
Önceki gün AKP’li bir başkanla ringe çıktım.
Beyoğlu’nun göbeğine kurulmuş bir ringin kenarındaki halatları kaldırıp birlikte içine girdik ve bu fotoğrafı çektirdik.
Ringe çıkma daveti Beyoğlu Belediye Başkanı
Bu hafta başında spor dünyasını çok yakından etkileyen çok önemli bir tartışma başladı... Tartışmayı başlatan kadın bir sporcuydu ve şu anda spor medyasında toz duman. Olay şu:
KADIN SPORCU MAÇ SONU TOPLANTISINI REDDEDİNCE
Paris'te yapılan Fransa Açık Tenis turnuvasında Naomi Osaka maç sonunda yapması gereken basın toplantısına çıkmayı reddetti... Böylece tenis tarihinde bir ilke imza attı. Nedenini de şöyle açıkladı: “Bu basın toplantılarında sorulan negatif ve öfkeli sorular psikolojimi bozuyor ve benim mücadele azmimi kırıyor...”
KIZGIN ORGANİZATÖRLER PARA CEZASI VERDİ, İHRAÇLA TEHDİT ETTİ
Tabii organizatörler Naomi Osaka’ya hemen 15 bin dolar para cezası verdiler. Onunla da kalmadılar, turnuvadan ihraç edebileceklerini ve disiplin soruşturması başlatılabileceklerini ifade ettiler.
Naomi Osaka da ceza almasından 1 gün sonra turnuvadan çekildiğini açıkladı. Spor dünyasında büyük bir tartışma başladı ve çok sayıda sporcu Naomi Osaka’ya destek verdi. Kadın tenisçinin kararı, aynı zamanda bütün dünyada ‘sporcuların mental sağlığı’ konusunu da tartışmaya açtı.
BAZI GAZETECİLER SORU SORMUYOR KENDİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR
İlk açılış “Perakende Günleri” toplantısıydı.
Toplantı sonunda, “Perakende Güneşi Ödülleri” verildi.
Birincisi pandemi sırasında başarılı olan şirketler ödüllendirildi.
Bir de “Yirminci Yıl Özel Ödülü” vardı.
Buna “Ödüllerin Ödülü” deniyordu....
Perakende sektörünü temsil eden 15 dernek ve iki ana sponsordan oluşan büyük jüri belirledi.
Ödülü Mudo mağazalarının kurucusu Mustafa Taviloğlu’na verdiler.
Ve onu, kendisinin yıllar önce söylediği şu cümleyle tanıttılar:
O meşum sabaha...
19 Aralık 2009 sabahı Beylerbeyi’ndeki bir askeri lojmanda silah sesi duyuldu.
Türk ordusunun bir subayı, o sabah tabancasını şakağına dayadı ve tetiği çekti. Arkasında da şu mektubu bıraktı:
“Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu, ne yaşayacak bir Cumhuriyet, bir ülke bulamayacaksınız.
Şunu bilin ki en küçük suçu ve günahı olmayan ben bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum.”
*
Yarbayın adı
Gönderen Ahmet Özal’dı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ı İstanbul’daki evinde ziyareti sırasında çekilmişti.
Hemen söyleyeyim...
Tarihi bir fotoğraftır bu...
Büyük bir barışın fotoğrafı...
Cumhuriyet’i kuran partinin, Cumhuriyet’in liberal devrimini yapan insanı ile vefa buluşmasıdır...
Yeni CHP’nin temellerini atan bir karedir...
Benim gibi artık ne ruhen, ne de fiziken öyle bir beklentisi kalmamış eski genel yayın yönetmeninin de içinde vardır o nöbetçi...
Öyle bir gün gelir ki...
“Keşke bu gazeteyi bugün ben yapsaydım” derdi...
Veya benim gibi onu demez de şunu yapar.
İçindeki gazeteyi içinden yapar...
Pazar gecesi öyle bir geceydi işte...
İçimdeki nöbetçi, o gece kendi gazetesini yaptı...
Yaptı da ne yaptı...
Bu maç Avrupa’nın seyircili futbola dönüşüydü. 16 bin taraftar sahada 60 binlik bir atmosfer yarattı. Şurası kesin; seyircisiz bir maç baharatsız bir yemek gibiydi. Futbol önceki gece aromasını ve baharatına kavuştu. Stattaki seyirci yerleşiminde sosyal mesafe ve hijyen şartlarına uygun bir oturum planlaması yapıldı. Ama daha maç başlamadan önce bütün sosyal mesafe kuralları bir yana bırakıldı. Maskeler tamamen atıldı.
Önceki gece her futbolsevere nasip olmayacak bir olayı yaşadım.
Tabii ki bu bir UEFA Şampiyonlar Ligi finaliydi. Tabii ki o maçı seyretmek bir şanstı.
Ancak bir sosyolog olarak benim için en az onun kadar güzel bir fırsat daha vardı.
Bütün dünyada 1.5 yıllık aradan sonra seyircili ilk futbol finalini seyredecektim.
Gerçekten çok zengin gözlemlerle dolu bir gece geçirdim.
Cumartesi gecesi Porto’nun Drago Stadı’nda sadece bir UEFA finali oynanmadı.
Futbolun geleceği açısından çok başka şeyler de oldu.
Twitter’da TT olmuştu.
Bu defa 10 saniyelik yarım kalmış bir cümle ile yine TT oldum.
Üstelik bu defa bir gece ve bir gün TT kaldım...
*
Olay perşembe akşamı bir arkadaşımdan gelen telefonla başladı:
“Sen gerçekten Tayyip Erdoğan büyük lider mi dedin?”
“Evet” dedim...
Şaşırdı... Herhalde
İstanbul’dan neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilen final maçına içim buruk geldim. Ama iyi ki gelmişim. İnsanlar saha içindeki futbola susamış. Ama sokaklardaki heyecanına da susamış. Ve bilin ki sahaya dönen seyirci aynı seyirci olmayacak. Daha mı iyi olur daha mı kötü bilmiyorum ama, daha agresif bir seyirci görürsek kimse şaşırmasın.
Dün UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için Portekiz’in Porto şehrindeydim. Aslında İstanbul’da seyredeceğimiz bir final bizden neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilmişti. O nedenle biraz içim buruk geldim buraya. Ama iyi ki gelmişim... Maçın sahadaki ayrıntılarını yarın yazacağım. Bugün saha dışını yazayım.
MAÇA CHELSEA KULÜBÜ BiLETiYLE GiREBiLDiM
Portekiz’e gelişim kolay olmadı. Bilet bulmak hiç kolay değildi. Çünkü stada 16 bin 500 kişi alınacaktı. Son anda maça gitmekten vazgeçen bir Chelsea Kulübü üyesi arkadaşım sayesinde bilet bulabildim.
OTEL FiYATLARI FÜZE GiBi FIRLAMIŞ
İkincisi Portekiz’e giriş koşulları. Kimi, “karantina var” diyordu, kimi “Yok” diyordu. Ama hemen herkese göre Portekiz’e girmek için bir davet lazımdı. Onları da hallettik... Ama en zoru otel bulmaktı... Epeydir kapalı olan oteller, restoranlar sanki bir yılın parasını bir günde çıkarmak ister gibiydi. Sadece 3 metrekare otel odasının fiyatı 600 Euro’dan başlıyordu.
BEŞ UÇAK iNiNCE COViD DUVARI YIKILDI
Şaşırıp kalacaksınız...
Ama önce dün dikkatimi çeken bir gelişme ile başlayayım.
*
Dün beni en şaşırtan haber İsrail’den geldi...
Bu mektuplar sadece platonik bir aşkın mı ürünüydü... Yoksa
Yoksa... Aralarında fiziki ilişki de var mıydı...
Upper Cihangir toplu halde “Villegiatura” (Sayfiye) mevsimi için Bodrum Gümüşlük’e gittiği için edebiyat dedektifliği görevi yine bana düştü.
Dünün en güzel haberi Hürriyet’te kültür yazarımız İhsan Yılmaz’ın köşesindeydi.
Şiirde “İkinci Yeni” akımının en sevdiğim dört şairinden biri olan Edip Cansever’in, seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’ya yazdığı 123 aşk mektubu yayınlanmış.
Edip Cansever bugün artık hayatta olmayan büyük bir şair...
Alev Ebüzziya büyük bir seramik sanatçısı ve hâlâ hayatta... Aynı zamanda o kuşağın en güzel ve çekici kadınlarından biri...
Edebiyat aleminde bu tür mektuplaşmalar her iki taraf da hayattan ayrıldıktan sonra yayınlanır...
Öyleyse bu mektuplar nasıl yayınlandı?
*
Şunu biliyoruz: Cansever ölmeden önce Ebüzziya’nın yazdığı mektupları ve kendi yazdıklarının kopyalarının hepsini yakmış.
Alev Ebüzziya ise Cansever’in mektuplarını saklamış, ama kendi yazdığı mektupları da saklamış mı, bilmiyoruz.
İkinci bilgi de şu:
Mektupları Alev Ebüzziya vermiş, Cansever’in ailesi de yayınlanmasına izin vermiş.
Tabii bu mektuplarla ilgili haberi okurken, aklımdaki hınzır soru şuydu:
Cansever bu mektupları sadece platonik bir aşkla mı yazdı, yoksa aralarında cinsel ilişki de var mıydı...
Dün bu işin peşine düştüm...
İşte ilk sonuçları...
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İki Satır İki Satırdır: “Alev Ebuzziya’ Mektuplar 1962-1977” Yayına hazırlayan; Habil Sağlam, Yapı Kredi Yay. 2021
DOSTLARIMI HÂLÂ HATIRLIYORUM AMA SEVGİLİLERİMİ UNUTTUM
Önce haberi yazan İhsan Yılmaz’a sordum.
“Platonik mi yoksa onu aşan bir ilişki mi, mektuplarda bunun cevabı yok” dedi.
Ancak mektuplarda Arif Keskiner’in adı da geçiyormuş, açıp ona sormuş.
Keskiner’in cevabı şu olmuş:
“Buluşup gezerlerdi ama ilişkinin derecesi neydi bilmiyorum” demiş.
Yine de bir ipucu var. Keskiner bunu merak edip Ebüzziya’ya sormuş. O soruya aldığı cevap da şu:
“Vallahi dostlarımın hepsi hafızamda ama sevgililerimin hepsini unuttum...”
Güzel kadına yakışan güzel bir cevap...
*
Sonra edebiyat dünyasının kara kutusu Doğan Hızlan’a sordum...
Onun cevabı da şu:
“Vallahi balıkçıyla, restorana sık sık giderlerdi. Bir keresinde bir otelde buluştukları da söylenirdi ama benim kanaatim sadece platonik bir aşktı...”
*
Geldiğimiz nokta şu: Başlıkta sorduğum sorunun cevabı hâlâ meçhul...
Ama üzerindeyim...
BİR TÜRK, ALMAN MİLLİ MARŞINI GÖĞSÜNÜ GERE GERE SÖYLERSE
Onu alkışlamalı mıyız? Yoksa yerden yere mi vurmalıyız...
Önceki akşam TRT 1 ekranından Fransa-Almanya maçını izlemeye hazırlanıyorum.
İki takımın oyuncuları yan yana diziliyor ve ülkelerinin milli marşları çalınmaya başlıyor...
Önce Fransız milli takımına bakıyorum...
Mbappé’den başlayarak bütün oyuncular hep birlikte Marseilles’i söylüyor.
Fransa 1998 yılında dünya şampiyonu olduğunda, Paris’te kendi ülkesinin stadında hep birden milli marşı söylememişti.
Demek ki Fransa futbol takımında “milli bir ruh” yaratmayı başarmış...
*
Sonra Almanya’ya bakıyorum...
Gözüm Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan’ın üzerinde...
O da Alman milli marşını söylüyor...
Takımın Afrika kökenli ülkelerden gelmiş çocukları da söylüyor...
Hatırlayın bundan önceki şampiyonalarda Almanya’da Mesut Özil’e en büyük eleştirilerden biri takımla birlikte milli marşı söylememesiydi...
*
Ben şuna inanıyorum.
Türk asıllı Alman vatandaşları, o topluma ne kadar iyi entegre olur, kendi kültürel özelliklerini koruyarak o ülkenin etkili vatandaşları haline gelirlerse, bu hem Almanya hem de Türkiye için çok iyi bir şey olur.
O yüzden bu yıl Premier League’de çok başarılı bir sezon geçiren İlkay Gündoğan’ı ben de ayakta alkışlıyorum.
BU RECEP İVEDİK KARESİ BANA NELER ANLATIYOR
Bu fotoğrafı dün Hürriyet Kelebek’te gördüm....
Şahan Gökbakar aşı olurken çekilen bu fotoğrafını paylaşmış.
Altına da şunu yazmış:
“Vurdular bana, yetişin dostlaaar..”
Bu fotoğrafı Instagram’da paylaşmış...
Baktım beğenenler arasında Ercan Saatçi ve Mazhar Alanson gibi sanatçılar var...
Şahan Gökbakar 28 Ekim 1980 doğumlu... Yani 40 yaşında... Yaptığı filmlerin her birini en az 5 milyon insan izledi...
Yani parası olan bir genç insan...
Ailesine ne kadar düşkün olduğunu her fırsatta görüyoruz... İstese kendi imkânları ile daha ilk gün bu aşıyı yaptırabilirdi.
Ama demek ki aşı olmak için kendi günü ve sırasının gelmesini beklemiş.
*
Evet Recep İvedik’in vatandaşlık dersi dersem.... Acaba kim alınır...
Kim avuçlarını patlatırcasına alkışlayıp “Helal olsun sana Recep İvedik” diye haykırır...
Biliyorsunuz ben Magazin Gazetecileri Derneği üyesiyim...
Ve Şahan Gökbakar’ı yürekten alkışlıyorum...
GÜNÜN TARTIŞMASI
İŞÇİ SINIFI MI BURJUVAZİ Mİ DAHA DEVRİMCİ VE İLERİCİDİR
CÜneyt Özdemir ilginç bir yeniliğe daha imzasını attı.
YouTube kanalını sadece kendinin sunduğu haberlerden ibaret bir mecra olmaktan çıkarıp, medya haline getirdi.
Yani kanalında artık başka programlar da yayınlıyor.
Bunlardan biri Elif Dürüst’ün hazırlayıp sunduğu “Sanatın Ruhu” adlı program...
İlkini bugünlerde Amadeus oyununu yeniden oynamaya başlayan Selçuk Yöntem’le yaptı.
Çok samimi ve eğlenceli bir programdı.
İkincisi ise “pandeminin sanatçılar üzerindeki etkisini” anlatan bir program oldu.
Bu programın girişinde Davranış Bilimleri Enstitüsü Başkanı Emre Konuk’la çok ilginç bir sohbet yaptı.
*
Ona, “Sanatın insanı ve toplumu değiştirici rolü ve gücü var mı?” diye sordu.
Konuk şu cevabı verdi:
“Tarihe baktığımız zaman toplumlar hep gelişmiştir, ileri gitmiştir. Bu değişimi sağlayan güçler, sanatçılar, felsefeciler ve biliminsanlarıdır. Belki herkes kabul etmez ama ben buna işinsanlarını da eklerim...”
*
Dikkat ettiyseniz, Emre Konuk, toplumları değiştiren, ileri götüren toplumsal kesimler içinde emekçileri, işçileri, çalışanları saymadı.
Tabii benim gibi gençliğinde sosyalizm tezgâhından geçmiş biri için kabul edilecek bir tez değil...
Ama bugünün gözüyle baktığımda ben de burjuvaziyi ve girişimci işinsanlarını toplumun en büyük değiştirici ve ilerletici güçleri arasında sayıyorum...
Konuk’un saymadığı iki kesim daha vardı... Siyasetçiler ve sporcular...
BİRİNCİ EKSİK
MASADAKİ COCA COLA’YA 4 MİLYAR DOLAR KAYBETTİREN İKİ KELİME
Dünya tarihi önceki gün çok önemli bir anı yaşadı...
Her geçen gün sporcu disiplini ve toplumsal bilinci ile daha fazla takdir ettiğim Ronaldo, Portekiz maçı sonrasında basın toplantısı yaparken, önündeki Coca Cola şişelerini görünce kaldırttı ve şöyle dedi:
“Su için...”
Bu iki kelime o gün Coca Cola şirketinin değerinin 4 milyar dolar düşmesine neden oldu... Diyeceğim, Emre Konuk hocanın toplumu değiştiren insanlar grubuna artık sporcuları da eklemesinde yarar var...