Bu krizden nasıl mı çıkarız? İşte size iki başarı örneği

Dünyada 1.6 milyar işsiz...
Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde 30 milyon insan işini kaybetmiş...
Dün Avrupa’nın rakamları açıklandı...
Bu 3 korona ayında Fransa ekonomisi yüzde 5.8 küçülmüş...
İspanya yüzde 5.2, İtalya 4.7...
Türkiye’de de durum farklı değil...
*
Ve herkes tartışıyor...
Dünya bu krizden nasıl çıkacak... Yani artık başarının ölçüsü koronayı yenmek kadar sonrasında ekonomiyi yoluna koymak olacak.
Peki nasıl çıkarız...
Benim yakın tarih hafızamda iki çok başarılı örnek var.
*
Biri Türkiye...
Yıl 2001 ...
Ekonomi dibe vurmuş... Dolar almış başını gitmiş... Bankalar batıyor... Yüz binlerce insan işini kaybediyor...
*
İşte o dönemde seçim yapılıyor...
Ekonomiyi o duruma düşüren merkez sağ-merkez sol koalisyonu hezimete uğruyor.
Yepyeni bir parti, AKP iktidara geliyor. Ekonomik programı çok iyi yönetiyor...
Demokratik açılımları birbiri arkasına yapıyor... Türkiye’nin AB’ye tam üyelik müzakereleri başlıyor.
*
Kısaca ülkemiz, tarihinin bu en büyük ekonomik krizinden demokrasisini güçlendirerek çıkıyor...
*
İkinci örnek Yunanistan...
Yıl 2008... Dünya krizde, ama Yunanistan daha da dibe vurmuş.
Avrupa, “Adalarını sat, parayı bütçene koy” diye dalga geçiyor.
İşte o tarihi krizin tam göbeğinde Yunanistan seçime gidiyor.
Ülke ekonomisini dibe vurduran klasik sağ ve sol hezimete uğruyor.
Ve genç bir komünist iktidara geliyor... Sıkı bir ekonomik program uyguluyor.
Ülke yavaş yavaş krizden çıkıyor... Sonra yapılan seçimde ise onlar kaybediyor, merkez sağ iktidara geliyor.
*
İşte o Yunanistan bugün korona krizini en iyi yöneten ülkelerden biri...
Tarihinin gördüğü en büyük ekonomik krizden demokrasisini daha da güçlendirerek çıkıyor...
*
İşte size iki örnek...
Bu iki başarı hikâyesinden birini Türkiye ve AKP yazdı...
Benim gözümde krizlerden çıkışın başarı ölçüsü işte bu...
İşte o nedenle Mehmet Barlas’ın son günlerde yazdığı yazıları ilgiyle okuyorum...
Türkiye’nin önümüzdeki günlerde düşünce suçundan içeride bulunan insanları çıkaracağını ve bu krizden de yine demokrasiyle çıkacağı umudunu taşıyorum.
AAA O MASKE TAM ADRESİNE GİTMİŞ
İŞİN suyunu çıkarmakta üstümüze katiyen kimseyi tanımayız...
Ülke olarak Amerika’ya yardım gönderiyoruz ya...
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan geri kalır mı...
Hemen hazırlamış bir yardım kolisi, içine kolonya, maske falan koyup Başkan Trump’a göndermiş. “Biz Nuh’un gemisinin bulunduğu yerin insanıyız. Siz, biz hepimiz bu gemiden çıktık. Dolayısıyla hemşeri sayılırız” diyor...
Ama durun sadece Trump değil, Amerika’da 78 şöhretli insana daha göndermiş.
Elindeki listeyi sallarken farkına vardım.
Woody Allen falan da var.
Ama bir kişi var, onun adını görünce “Hah maske tam adresine gitmiş” dedim. Listede ünlü komedyen Jim Carrey de var...
Yani o harika “Maske” filminin oyuncusu...
O maskenin üzerine bir de belediye başkanının maskesi...
*
Başkan listeye bir de “Maskeli Süvari” rolünü oynayan Johnny Depp’i ve “Zorro”yu oynayan Antonio Banderas’ı da eklerse...
Amerika’nın maske sorunu çözülmüş olur.
BU FOTOĞRAFA BAKTIM KONSERLER GELDİ AKLIMA
KANAT Atkaya önceki gün Instagram hesabından bu fotoğrafını paylaştı.
Çok sevdim fotoğrafı... Tam tanıdığım Kanat...
Cool yani...
Onu görünce aklıma birlikte gittiğimiz konserleri ne kadar özlediğim geldi.
Berlin’de Kings of Leon... Aynı yerde Radiohead...
Sonra Londra Hyde Park’ta Rolling Stones...
Bütün konserler iptal edildi...
BİLETLER SATIŞTA AMA KONSER 19 HAZİRAN’DA YAPILABİLİR MI
RADIOHEAD’in solisti Thom Yorke’un Amerika ve Latin Amerika konserleri ekim ayına atıldı.
Ama nedense İngiltere’de, Glasgow şehrinde 19 Haziran için planlanan konseri hâlâ yapılacakmış gibi ilan ediliyor.
Ticketmaster’a girip baktım, biletleri 51 pound üzerinden hâlâ satılıyor. İngiltere’de hâlâ günde 300-400 kişi ölüyor...
Merak ediyorum o konser yapılabilecek mi gerçekten...
GÜNÜN MÜZİĞİ
HARULA’DAN KORONA GURBETİ ŞARKILARI
YUNAN şarkıcı Haris Aleksiu’nun Türkiye’de de çok hayranı var.
Bunlardan biri de benim.
Halk arasındaki adı Harula’dır...
*
Dün Spotify’a yeni bir albümünü koydular.
Yeni şarkılar mı, yoksa eski şarkıları yeniden bir albümde mi topladı çıkaramadım.
Atina’dan Yorgo Kırbaki’yi aradım ve sordum.
Aslında 1987 yılında söylediği şarkılarmış.
Adı da “Gurbet Şarkıları”...
*
Yorgo’nın anlattığına göre Harula koronadan evde otururken, bunun 33’lüğünü bulmuş.
Bazı şarkıları yeniden düzenleyerek tekrar okumuş ve albüm 27 Nisan günü yeniden yayınlanmış.
Bu bakımdan yeni de sayılır yani...
Özellikle “Metanastes” adlı şarkısını keyifle dinliyorum...
Çünkü denizi özlüyorum...
Benim için deniz, Ege... Ege deyince de önce Sezen Aksu ve Harula geliyor hâlâ aklıma...
GÜNDE 4 BİN KİŞİ ÖLÜRKEN AY TANRIÇASI’NA DÖNMEK
NASA önceki gün insanı ikinci defa Ay’a götürecek araçların çizimlerini yayınladı.
Amerika 2024 yılında Ay’a yeniden insan gönderme misyonunu gerçekleştirecek.
Projenin adı Artemis...
Yani “Ay Tanrıçası”...
Şimdilik üç araç üzerinde tartışılıyor.
Birincisi vizyoner işinsanı Elon Musk’ın “Space X”i... İkincisi Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un “Blue Origin”i...
Önceki gün de Dynetics şirketinin çizimi tanıtıldı. Yani “Amerika çöktü” falan diye düşünenler biraz erken davranıyor.
Bu krizden nasıl mı çıkarız? İşte size iki başarı örneği
Önümüzdeki tablo şu:
Dünyada 1.6 milyar işsiz...
Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde 30 milyon insan işini kaybetmiş...
Dün Avrupa’nın rakamları açıklandı...
Bu 3 korona ayında Fransa ekonomisi yüzde 5.8 küçülmüş...
İspanya yüzde 5.2, İtalya 4.7...
Türkiye’de de durum farklı değil...
*
Ve herkes tartışıyor...
Dünya bu krizden nasıl çıkacak... Yani artık başarının ölçüsü koronayı yenmek kadar sonrasında ekonomiyi yoluna koymak olacak.
Peki nasıl çıkarız...
Benim yakın tarih hafızamda iki çok başarılı örnek var.
*
Biri Türkiye...
Yıl 2001 ...
Ekonomi dibe vurmuş... Dolar almış başını gitmiş... Bankalar batıyor... Yüz binlerce insan işini kaybediyor...
*
İşte o dönemde seçim yapılıyor...
Ekonomiyi o duruma düşüren merkez sağ-merkez sol koalisyonu hezimete uğruyor.
Yepyeni bir parti, AKP iktidara geliyor. Ekonomik programı çok iyi yönetiyor...
Demokratik açılımları birbiri arkasına yapıyor... Türkiye’nin AB’ye tam üyelik müzakereleri başlıyor.
*
Kısaca ülkemiz, tarihinin bu en büyük ekonomik krizinden demokrasisini güçlendirerek çıkıyor...
*
İkinci örnek Yunanistan...
Yıl 2008... Dünya krizde, ama Yunanistan daha da dibe vurmuş.
Avrupa, “Adalarını sat, parayı bütçene koy” diye dalga geçiyor.
İşte o tarihi krizin tam göbeğinde Yunanistan seçime gidiyor.
Ülke ekonomisini dibe vurduran klasik sağ ve sol hezimete uğruyor.
Ve genç bir komünist iktidara geliyor... Sıkı bir ekonomik program uyguluyor.
Ülke yavaş yavaş krizden çıkıyor... Sonra yapılan seçimde ise onlar kaybediyor, merkez sağ iktidara geliyor.
*
İşte o Yunanistan bugün korona krizini en iyi yöneten ülkelerden biri...
Tarihinin gördüğü en büyük ekonomik krizden demokrasisini daha da güçlendirerek çıkıyor...
*
İşte size iki örnek...
Bu iki başarı hikâyesinden birini Türkiye ve AKP yazdı...
Benim gözümde krizlerden çıkışın başarı ölçüsü işte bu...
İşte o nedenle Mehmet Barlas’ın son günlerde yazdığı yazıları ilgiyle okuyorum...
Türkiye’nin önümüzdeki günlerde düşünce suçundan içeride bulunan insanları çıkaracağını ve bu krizden de yine demokrasiyle çıkacağı umudunu taşıyorum.
AAA O MASKE TAM ADRESİNE GİTMİŞ
İŞİN suyunu çıkarmakta üstümüze katiyen kimseyi tanımayız...
Ülke olarak Amerika’ya yardım gönderiyoruz ya...
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan geri kalır mı...
Hemen hazırlamış bir yardım kolisi, içine kolonya, maske falan koyup Başkan Trump’a göndermiş. “Biz Nuh’un gemisinin bulunduğu yerin insanıyız. Siz, biz hepimiz bu gemiden çıktık. Dolayısıyla hemşeri sayılırız” diyor...
Ama durun sadece Trump değil, Amerika’da 78 şöhretli insana daha göndermiş.
Elindeki listeyi sallarken farkına vardım.
Woody Allen falan da var.
Ama bir kişi var, onun adını görünce “Hah maske tam adresine gitmiş” dedim. Listede ünlü komedyen Jim Carrey de var...
Yani o harika “Maske” filminin oyuncusu...
O maskenin üzerine bir de belediye başkanının maskesi...
*
Başkan listeye bir de “Maskeli Süvari” rolünü oynayan Johnny Depp’i ve “Zorro”yu oynayan Antonio Banderas’ı da eklerse...
Amerika’nın maske sorunu çözülmüş olur.
BU FOTOĞRAFA BAKTIM KONSERLER GELDİ AKLIMA
KANAT Atkaya önceki gün Instagram hesabından bu fotoğrafını paylaştı.
Çok sevdim fotoğrafı... Tam tanıdığım Kanat...
Cool yani...
Onu görünce aklıma birlikte gittiğimiz konserleri ne kadar özlediğim geldi.
Berlin’de Kings of Leon... Aynı yerde Radiohead...
Sonra Londra Hyde Park’ta Rolling Stones...
Bütün konserler iptal edildi...
BİLETLER SATIŞTA AMA KONSER 19 HAZİRAN’DA YAPILABİLİR MI
RADIOHEAD’in solisti Thom Yorke’un Amerika ve Latin Amerika konserleri ekim ayına atıldı.
Ama nedense İngiltere’de, Glasgow şehrinde 19 Haziran için planlanan konseri hâlâ yapılacakmış gibi ilan ediliyor.
Ticketmaster’a girip baktım, biletleri 51 pound üzerinden hâlâ satılıyor. İngiltere’de hâlâ günde 300-400 kişi ölüyor...
Merak ediyorum o konser yapılabilecek mi gerçekten...
GÜNÜN MÜZİĞİ
HARULA’DAN KORONA GURBETİ ŞARKILARI
YUNAN şarkıcı Haris Aleksiu’nun Türkiye’de de çok hayranı var.
Bunlardan biri de benim.
Halk arasındaki adı Harula’dır...
*
Dün Spotify’a yeni bir albümünü koydular.
Yeni şarkılar mı, yoksa eski şarkıları yeniden bir albümde mi topladı çıkaramadım.
Atina’dan Yorgo Kırbaki’yi aradım ve sordum.
Aslında 1987 yılında söylediği şarkılarmış.
Adı da “Gurbet Şarkıları”...
*
Yorgo’nın anlattığına göre Harula koronadan evde otururken, bunun 33’lüğünü bulmuş.
Bazı şarkıları yeniden düzenleyerek tekrar okumuş ve albüm 27 Nisan günü yeniden yayınlanmış.
Bu bakımdan yeni de sayılır yani...
Özellikle “Metanastes” adlı şarkısını keyifle dinliyorum...
Çünkü denizi özlüyorum...
Benim için deniz, Ege... Ege deyince de önce Sezen Aksu ve Harula geliyor hâlâ aklıma...
GÜNDE 4 BİN KİŞİ ÖLÜRKEN AY TANRIÇASI’NA DÖNMEK
NASA önceki gün insanı ikinci defa Ay’a götürecek araçların çizimlerini yayınladı.
Amerika 2024 yılında Ay’a yeniden insan gönderme misyonunu gerçekleştirecek.
Projenin adı Artemis...
Yani “Ay Tanrıçası”...
Şimdilik üç araç üzerinde tartışılıyor.
Birincisi vizyoner işinsanı Elon Musk’ın “Space X”i... İkincisi Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un “Blue Origin”i...
Önceki gün de Dynetics şirketinin çizimi tanıtıldı. Yani “Amerika çöktü” falan diye düşünenler biraz erken davranıyor.