Bu kriz bittiğinde maaşım ne olacak

“Kriz geçtiğinde ekonomik durumum ne olacak?”
Daha açıkça sorayım:
“Bu kriz bitip işyerimize döndüğümüzde...” diye başlayan cümle nasıl bitecek?
* * *
İki soruyla bitebilir:
*BİR: Kriz bitip işime döndüğümde maaşım aynı maaş olmaya devam edecek mi?
Bu nispeten umutlu bir cümle...
*İKİ: Kriz bitip işime dönmek istediğimde hâlâ işim olacak mı?
* * *
Dünyanın en büyük araştırma kuruluşlarından İPSOS bunu 10 ülkenin vatandaşına sordu.
Hem de iki defa sordu.
Birincisi krizin nispeten başlarında...
14-15 Şubat günleri...
İkincisi ise iki hafta sonra...
Yani 28-29 Şubat...
* * *
Hemen sonucu vereyim...
İnsanların moralinde iki hafta içinde büyük bir düşüş var.
*İTALYA: “Bu kriz benim işimi ve gelirimi etkileyecek” diyenlerin oranı iki haftada 22 puan artarak yüzde 41’e yükselmiş.
*ÖTEKİ ÜLKELERDE: “Durumum bozulacak” diyenlerin oranı iki hafta içinde Kanada’da 20, Rusya’da 19, Japonya’da 18, ABD’de 16, İngiltere’de 16, Fransa’da 14 puan artmış.
*EN FECİ VİETNAM: Halkın yüzde 78’i krizden sonra durumunun bozulacağına inanıyor.
* * *
Peki Türkiye’de durum ne?
Yüzde 84’ümüz çok veya biraz endişeli...
İLK TEŞHİSTEN ÖNCE KAÇIMIZ STOK YAPTI
AMERİKA ve Avrupa’dan gelen mağaza boşaltma ve eve stok yapma manzaralarını hayretle seyrediyoruz.
Peki Türkiye’de durum ne?
İlk resmi koronavirüs teşhisi 10 Mart’ta konuldu.
Ondan hemen önce Ipsos’un elindeki ‘Hane Tüketim Paneli’ üyesi 1000 hanede yaptığı araştırmanın sonucu şu:
*YÜZDE 24: Alışverişte stok yapmaya başlamış.
*YÜZDE 100: Koronavirüsten haberdar.
*YÜZDE 7: Koronavirüse karşı hiçbir önlem almamış.
*YÜZDE 45: Birkaç ay içinde sona ereceğine inanıyor.
‘MÜDÜRÜN KIZI KARANTİNADAN KAÇTI’ VİDEOSUNA NİYE KIZDIK
DÜN belki 15 ayrı yerden, doğru olup olmadığını bilmediğim şu video bana da yollandı:
Yurtdışından gelen bir genç kız havayolu şirketinin otobüsünden indirilip başka bir araca bindiriliyor.
Otobüsteki yolcular da bu sahneyi videoya çekip tepki gösteriyor. Bunun nedeni de açık...
Dünyanın her yerinde insanlar gönüllü olarak karantinaya girmeye çok büyük destek veriyor.
Ipsos araştırmasına göre...
Çeşitli ülkelerde yaşayan halkların en az yüzde 60’ı (çoğu yüzde 70’in üzerinde) karantina fikrine destek veriyor.
İnsanlar devletlerinin aldığı karantina kararına bu kadar büyük destek verirken, bazı imtiyazlı kişilerin bundan kaçtığı söylentisinin tepkiye neden olması normal değil mi...
DİKKAT SANAL MÜZELERİN ÖNÜNDE HÂLÂ KUYRUK VAR
BU fotoğraf dünyanın 1 numaralı müzesi Louvre’un önünde çekildi...
Günde 30 bin kişinin gezdiği müzenin önü önceki gün böyleydi...
Ama ben şunu iddia ediyorum.
İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde müzeler bugünkü kadar fazla insan tarafından ziyaret edilmedi.
Çünkü girin Google’ın Top 10 sanal müze ziyareti sayfasına...
Dünyanın en ünlü müzeleri galerilerini bedava sanal ziyarete açtı.
Ve biliyor musunuz, şimdi orada izdiham var.
Mesela New York’taki Metropolitan Müzesi’nin internet sitesine girdiğinizde karşınıza şöyle bir yazı çıkıyor:
“Bekleme odası...”
“Ücretsiz opera streaming sistemimize müthiş bir talep olduğu için, seyretmek isteyenlere bekleterek cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz...”
DÜN MET’TE PUCCİNİ’NİN LA BOHEME’İNİ SEYRETTİM
Dün hayatımda ilk defa New York Metropolitan Operası’nda bir gösteri seyrettim.
Önce taktik vereyim...
Metropolitan Müzesi’ndeki bekleme salonuna girdim ve Amerika uyurken talebin düştüğü saatlerde Puccini’nin “La Boheme” operasını seyrettim.
*Üstelik Franco Zeffirelli’nin yıllardır insanları kendine çeken yorumuna uygun olarak.
*Üstelik, Angela Gheorghiu gibi olağanüstü bir soprano ve Ramon Vargas gibi yine efsane bir tenorun yorumu ile...
*Üstelik high definition, yani yüksek çözünürlüklü bir teknoloji ile...
EVE KAPANDIĞIMIZ GÜNLERDE SOKAKTAN İÇ AÇICI BİR FOTO
VANITY Fair dergisi üç gün önce harika bir sokak fotoğrafı yayınladı.
Steven Spielberg 1961 yılının büyük filmi “Batı Yakasının Hikâyesi”ni yeniden çekti.
Yeni bir Tony yeni bir Maria ile efsane geri dönüyor. Eve kapandığımız şu günlerde filmden gelen bu ilk sokak fotoğrafı bana çok iyi geldi.
Ben Egeliyim...
Ve yaşayan bir sokak benim hayat filmimin doğal dekorudur.
GÜNÜN TARTIŞMASI: KORONAVİRÜS AVM’LERE RANDEVU İLE Mİ GELECEK
GÜNLERDİR bazı AVM’lerle mağazacılar arasında bir tartışma devam ediyor.
Bazı AVM sahipleri alışveriş merkezlerinin tamamen kapanmasından yana. Bazıları ise değil. Kapanmaya karşı olan büyük AVM şirketlerinden biri içerideki mağaza sahiplerine bir bilgilendirme notu yazarak hangi saatlerde açık tutulacağını bildirmiş. O AVM’lerde mağazası olan Mustafa Taviloğlu da şu cevabı yazmış:
“Kusura bakmayın çok komik bir mesaj atmışsınız. Bakan Bey sokağa katiyen çıkmayın diyor, sosyalleşmeyin diyor. Sinemalar kapalı. Siz nasıl olur da gel çalış diyeceksiniz bu insanlara? Saat kısıtlaması da neymiş? Virüslerin randevusu mu var? Hayret. Siz zahmet etmeyin halk zaten kapattı AVM’leri.
Bu da benim bilgilendirme notum.”
YARARLI ADRES
BİLGİ Üniversitesi bedava dijital ziyarete açılan dünyadaki bütün müzelerin web adreslerini yayınladı.
Şu adresten ulaşabilirsiniz:
Kpy.bilgi.edu.tr/tr/haber/tum-dijital-platformlar/1252
Bu kriz bittiğinde maaşım ne olacak
EMİNİM evde oturan insanların kafasındaki ikinci en büyük soru şu:
“Kriz geçtiğinde ekonomik durumum ne olacak?”
Daha açıkça sorayım:
“Bu kriz bitip işyerimize döndüğümüzde...” diye başlayan cümle nasıl bitecek?
* * *
İki soruyla bitebilir:
*BİR: Kriz bitip işime döndüğümde maaşım aynı maaş olmaya devam edecek mi?
Bu nispeten umutlu bir cümle...
*İKİ: Kriz bitip işime dönmek istediğimde hâlâ işim olacak mı?
* * *
Dünyanın en büyük araştırma kuruluşlarından İPSOS bunu 10 ülkenin vatandaşına sordu.
Hem de iki defa sordu.
Birincisi krizin nispeten başlarında...
14-15 Şubat günleri...
İkincisi ise iki hafta sonra...
Yani 28-29 Şubat...
* * *
Hemen sonucu vereyim...
İnsanların moralinde iki hafta içinde büyük bir düşüş var.
*İTALYA: “Bu kriz benim işimi ve gelirimi etkileyecek” diyenlerin oranı iki haftada 22 puan artarak yüzde 41’e yükselmiş.
*ÖTEKİ ÜLKELERDE: “Durumum bozulacak” diyenlerin oranı iki hafta içinde Kanada’da 20, Rusya’da 19, Japonya’da 18, ABD’de 16, İngiltere’de 16, Fransa’da 14 puan artmış.
*EN FECİ VİETNAM: Halkın yüzde 78’i krizden sonra durumunun bozulacağına inanıyor.
* * *
Peki Türkiye’de durum ne?
Yüzde 84’ümüz çok veya biraz endişeli...
İLK TEŞHİSTEN ÖNCE KAÇIMIZ STOK YAPTI
AMERİKA ve Avrupa’dan gelen mağaza boşaltma ve eve stok yapma manzaralarını hayretle seyrediyoruz.
Peki Türkiye’de durum ne?
İlk resmi koronavirüs teşhisi 10 Mart’ta konuldu.
Ondan hemen önce Ipsos’un elindeki ‘Hane Tüketim Paneli’ üyesi 1000 hanede yaptığı araştırmanın sonucu şu:
*YÜZDE 24: Alışverişte stok yapmaya başlamış.
*YÜZDE 100: Koronavirüsten haberdar.
*YÜZDE 7: Koronavirüse karşı hiçbir önlem almamış.
*YÜZDE 45: Birkaç ay içinde sona ereceğine inanıyor.
‘MÜDÜRÜN KIZI KARANTİNADAN KAÇTI’ VİDEOSUNA NİYE KIZDIK
DÜN belki 15 ayrı yerden, doğru olup olmadığını bilmediğim şu video bana da yollandı:
Yurtdışından gelen bir genç kız havayolu şirketinin otobüsünden indirilip başka bir araca bindiriliyor.
Otobüsteki yolcular da bu sahneyi videoya çekip tepki gösteriyor. Bunun nedeni de açık...
Dünyanın her yerinde insanlar gönüllü olarak karantinaya girmeye çok büyük destek veriyor.
Ipsos araştırmasına göre...
Çeşitli ülkelerde yaşayan halkların en az yüzde 60’ı (çoğu yüzde 70’in üzerinde) karantina fikrine destek veriyor.
İnsanlar devletlerinin aldığı karantina kararına bu kadar büyük destek verirken, bazı imtiyazlı kişilerin bundan kaçtığı söylentisinin tepkiye neden olması normal değil mi...
DİKKAT SANAL MÜZELERİN ÖNÜNDE HÂLÂ KUYRUK VAR
BU fotoğraf dünyanın 1 numaralı müzesi Louvre’un önünde çekildi...
Günde 30 bin kişinin gezdiği müzenin önü önceki gün böyleydi...
Ama ben şunu iddia ediyorum.
İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde müzeler bugünkü kadar fazla insan tarafından ziyaret edilmedi.
Çünkü girin Google’ın Top 10 sanal müze ziyareti sayfasına...
Dünyanın en ünlü müzeleri galerilerini bedava sanal ziyarete açtı.
Ve biliyor musunuz, şimdi orada izdiham var.
Mesela New York’taki Metropolitan Müzesi’nin internet sitesine girdiğinizde karşınıza şöyle bir yazı çıkıyor:
“Bekleme odası...”
“Ücretsiz opera streaming sistemimize müthiş bir talep olduğu için, seyretmek isteyenlere bekleterek cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz...”
DÜN MET’TE PUCCİNİ’NİN LA BOHEME’İNİ SEYRETTİM
Dün hayatımda ilk defa New York Metropolitan Operası’nda bir gösteri seyrettim.
Önce taktik vereyim...
Metropolitan Müzesi’ndeki bekleme salonuna girdim ve Amerika uyurken talebin düştüğü saatlerde Puccini’nin “La Boheme” operasını seyrettim.
*Üstelik Franco Zeffirelli’nin yıllardır insanları kendine çeken yorumuna uygun olarak.
*Üstelik, Angela Gheorghiu gibi olağanüstü bir soprano ve Ramon Vargas gibi yine efsane bir tenorun yorumu ile...
*Üstelik high definition, yani yüksek çözünürlüklü bir teknoloji ile...
EVE KAPANDIĞIMIZ GÜNLERDE SOKAKTAN İÇ AÇICI BİR FOTO
VANITY Fair dergisi üç gün önce harika bir sokak fotoğrafı yayınladı.
Steven Spielberg 1961 yılının büyük filmi “Batı Yakasının Hikâyesi”ni yeniden çekti.
Yeni bir Tony yeni bir Maria ile efsane geri dönüyor. Eve kapandığımız şu günlerde filmden gelen bu ilk sokak fotoğrafı bana çok iyi geldi.
Ben Egeliyim...
Ve yaşayan bir sokak benim hayat filmimin doğal dekorudur.
GÜNÜN TARTIŞMASI: KORONAVİRÜS AVM’LERE RANDEVU İLE Mİ GELECEK
GÜNLERDİR bazı AVM’lerle mağazacılar arasında bir tartışma devam ediyor.
Bazı AVM sahipleri alışveriş merkezlerinin tamamen kapanmasından yana. Bazıları ise değil. Kapanmaya karşı olan büyük AVM şirketlerinden biri içerideki mağaza sahiplerine bir bilgilendirme notu yazarak hangi saatlerde açık tutulacağını bildirmiş. O AVM’lerde mağazası olan Mustafa Taviloğlu da şu cevabı yazmış:
“Kusura bakmayın çok komik bir mesaj atmışsınız. Bakan Bey sokağa katiyen çıkmayın diyor, sosyalleşmeyin diyor. Sinemalar kapalı. Siz nasıl olur da gel çalış diyeceksiniz bu insanlara? Saat kısıtlaması da neymiş? Virüslerin randevusu mu var? Hayret. Siz zahmet etmeyin halk zaten kapattı AVM’leri.
Bu da benim bilgilendirme notum.”
YARARLI ADRES
BİLGİ Üniversitesi bedava dijital ziyarete açılan dünyadaki bütün müzelerin web adreslerini yayınladı.
Şu adresten ulaşabilirsiniz:
Kpy.bilgi.edu.tr/tr/haber/tum-dijital-platformlar/1252