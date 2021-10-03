Bu köprü küresel bir eserse eğer, adı ‘Troya’ olmalıydı

Önceki akşam, Eintracht Frankfurt karşısındaki takım çıksaydı rahat 3 çekerdi bu Pire takımına...
Ama beni daha çok üzen Olympiakos’un hödük başkanının lafları oldu...
Hele hele bir de bazı Galatasaraylı dostların “Bizi bu hödüğün laflarına muhatap ettin ya Fener, helal olsun sana” yollu şakaları yok mu...
İşte o kahretti beni...
Delirdim...
*
Ama sonra herifin bu fotoğrafını gördüm...
Beşi de aynı şirkette çalışıyor.
Dünyanın iki numaralı alkollü içki şirketi Pernod Ricard’ın üst düzey çalışanı bu kadınlar.
İsimleri de şöyle:
Aslı Tekeş: Pernod Ricard MENA (Ortadoğu, Kuzey Afrika) Genel Müdür, Paris’te görevli.
Deste Durmuş: Pernod Ricard MENAT (Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye) Pazarlama Direktörü, İstanbul’da görevli.
Meline Panossian: Pernod Ricard MENA (Ortadoğu, Kuzey Afrika) Irak Bölge Direktörü, Paris’te görevli.
Bengü Tiner:
Göcek Limanı bana hep Amerika’nın Florida bölgesindeki veya Long Island’daki sahil kasabalarını hatırlatır.
Marinaları, kafeleri, caddeleri, Türkiye’nin başka bölgelerindeki çirkin yapılaşmadan biraz olsun kendini koruyabilmiş mimarisiyle bana iyi gelen bir belde Göcek...
Göcek Türkiye’nin gündemine 1980’li yıllarda yerleşti. Yerleştiren de rahmetli Turgut Özal ve danışmanı Can Pulak oldu...
Özal yaz aylarında hafta sonlarını Göcek’te geçirirdi. Bir yandan turizm yatırımlarını yerinde görür, kararlar alır, bir yandan da ünlü bir patronun teknesinde gezerdi.
Türkiye’nin 24 Ocak kararları ve özellikle de Özal’ın iktidara gelişi ile başlayan liberal ekonomi dönemi yeni patronlar yaratıyordu. Özellikle inşaat şirketleri hızla büyüyordu.
Yeni patronlar da Türkiye’de “yat modası”nı yaratıyordu.
*
Onun “Davut” heykeli, sanatta ulaşılmazlığın sembolü olarak asırlardır yerini koruyor...
Peki bu heykeli yapan Michelangelo nasıl bir insandı...
*
Aslında hakkında epey şey biliyoruz.
Çünkü yanında hayatını yazacak Vasari adlı bir biyografi yazarı vardı.
Yani kendi hikâyesi ve efsanesini kendi yazdıran insandı.
Ama kendisi hakkında asıl somut bilgiyi meğer kendi bırakmış.
Üç boyutlu mermer bir heykel...
8 Eylül gününden beri dünya o üç kadını konuşuyor... Burası Fas ve ülkenin üç büyük şehrinin belediye başkanlığı koltuğuna üç kadın oturdu...
Gelin şimdi Müslüman dünyasının en karamsar günlerinde en iyimser rüzgârları estiren bu üç kadını tanıyalım.
Birincisi, Esma Ralalu...
Ekonomist ve gazeteci...
Başkent Rabat’ın, yani bir anlamda Fas’ın Ankara’sının, seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı...
Milli Bağımsız Birlik Hareketi’nin adayı...
Belediye Meclisi’ne seçilen 79 üyenin 58’inin oyunu alarak başkan seçildi.
Öteki iki rakibinden Sosyalist Halk Güçleri Birliği’nin adayı 7, İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı da 8 oy alabildi.
1. Kitabın adı “Les Inseparables”...
Kitap geçtiğimiz günlerde Amerika’da da İngilizce olarak yayınlandı ve dün New York Times’ta kitapla ilgili uzun bir de yazı vardı.
*
Simone de Beauvoir, bu kitabı 1954’te yazmış.
Aslında otobiyografik bir roman.
Başkalarının da vardır belki ama kendi payıma, eski ABD Başkanı Obama’dan sonra gördüğüm ikinci siyasetçi müzik listesi bu.
Kemal Bey’in böyle bir listeyi hazırlaması da hoşuma gitti.
*
3 saat 4 dakikalık bir liste bu.
Nagehan Alçı onunla yaptığı mülakatı iki gün üst üste yayınladı...
Oysa ilk günden beri orada CNN’in bir kadın muhabiri vardı...
BBC oradaydı...
Ama görüntülü olarak ilk mülakatını bir Türk kadın gazeteciye verdi.
Nagehan Alçı’nın başarısı kadar, Karzai’nin tercihi de anlamlı...
Öyleyse gelin bu mülakatın biraz arka odalarında dolaşalım.
SEFARET AVLUSUNDA BAŞI AÇIK, KARZAİ’NİN EVİNDE BİLE ÖRTÜLÜ
Konuşmanın bir bölümünün konusu “ateizmdi”...
Şimdi size o konuşmanın sözünü ettiğim bölümünü aynen aktarıyorum:
Mısır Devlet Başkanı Sisi diyor ki:
“İnancı olmayan insanlara saygılıyım. Herhangi bir insan bana Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi olmadığını veya dinlere inanmadığını söylerse, ‘Bu sizin kişisel seçiminizdir’ derim...”
Sisi bunları 11 Eylül günü yapılan “İnsan Hakları Strateji Toplantısı” için verilen yemekte söyledi.
Şöyle hafızamı yokladım...
Bugüne kadar herhangi bir Müslüman Arap ülkesinde resmi bir kişinin ağzından hiç bu sözleri işittik mi...
Kapıda biraz durup dinleyin...
Öğütülmemiş kahve çekirdeklerinin haykırarak size bağırdığını duyuyorsanız eğer...
Arkasından boş karton kahve kapları toplu halde üzerinize saldırıyorsa...
Böyle bir durum varsa yani...
Hemen bir psikiyatra gidin...
*
Büyük ihtimalle size şu teşhisi koyacaklar:
“Schizoaffective disorder...”
Dünyanın belki de en renkli, en büyük festivali İzmir’den doğabilir...
Hatta iddiamı daha da büyüteyim...
İzmir’den “Halloween” kadar küresel bir festival doğabilir...
Adı da harika...
“Süslü Kadınlar...”
Dokuz yıl önce İzmir’den o ilk fotoğraf geldiğinde içim öylesine açılmıştı ki...
Rengârenk kadınlar bisiklet üzerinde şehri turluyorlardı...
Tam tarihi ile 12 Ağustos 1975 günü İsviçre’nin Zürih şehrinde bir binada kahverengi iplerle bağlı paketlerin mühürleri açıldı.
Paketlerin içinde 32 defter vardı.
Her defter, her birinde 100 ile 200 sayfa arasında elle yazılmış notlardan oluşuyordu.
*
Defterler, dünyanın en büyük romancılarından biri olan Thomas Mann’ın tuttuğu günlük ve aldığı notlardan oluşuyordu.
Thomas Mann, 12 Ağustos 1955’te Zürih’te ölmüştü.
Başkent Ankara’da bir temsilcilik ofisi açtı...
Ne olduğunu anlamak için bir yıl geriye gidelim.
*
Geçen yıl pandeminin tam ortasında, yani 2020’nin ağustos ayında birden şu haberler çıktı:
“İmamoğlu Ankara’da ofis mi tuttu?”
Üstelik İmamoğlu’nun tuttuğu ofis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 10 dakika mesafedeydi.
Bu gelişme o günlerde Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olmayı arzu ettiği biçimde yorumlandı.
*
Son 20 yılda beni en etkileyen sözlerden birini, çok ilgiyle okuduğum sanat yazarı Mehmet Ergüven söylemişti: “Aldığımız zevklerden bıkarız, ama verdiğimiz zevklerden hiç bıkmayız.”
Önceki akşam maç bittiğinde Fenerbahçeli futbolcuların tek tek yüzlerine baktım...
Hepsinin yüzündeki ifade neredeyse aynıydı. Bu takım yıllardır, taraftarına belki de ilk defa verdiği zevkin keyfini çıkarıyordu. Evet, çocuklar oyundan aldıkları keyfi değil, takımıyla gurur duymanın hasretini çeken bir taraftara o zevki vermenin keyfini yaşıyordu.
Ben bir futbol uzmanı değilim... İyi bir taraftarım... Tıpkı bir şarap uzmanı olmayıp, çok iyi bir şarap içicisi olduğum gibi... Şarap yapımcısının kendi aldığı zevki değil, bana verdiği zevki önemserim.
FUTBOLUN 'YENİ NORMALİ' BU
Öyle bir çağa geldik ki; artık herkes futboldan anlıyor. Hem de çok iyi anlıyor. O nedenle, futbol artık, oyuncuların oynarken aldığı keyiften çok, seyreden taraftarına verdiği zevkle ölçülüyor.
Futbolun ‘yeni normali’ bu... Frankfurt deplasmanındaki Fenerbahçe, işte futbolun bu ‘yeni normalini’ anlamış bir takımdı.
TAKIMDAŞLIK RUHUNU ÖĞRENEN BİR MESUT VARDI
Bugün de ülkemizin seçilmiş başbakanı Adnan Menderes’in idamının 60’ıncı yılı...
O meşum geceyi çok iyi hatırlıyorum...
Dün Sedat Ergin o idamları öylesine etkileyici ve dramatik bir şekilde yazdı ki...
Yine o gecelere döndüm...
*
İzmir’de 13 yaşında bir çocuktum...
Hepsi Demokrat Parti’ye oy veren Bulgaristan göçmeni bir aileydik...
Evimizde sabaha kadar Kuran okunmuştu...
Her MET Balosu gibi kırmızı halısı rengârenkti...
Ama bu defaki kırmızı halı aynı zamanda “Post Covid-19” döneminin yeni normalinin çizgilerini de verdi.
Bununla ilgili haberleri televizyonlarda ve gazetelerde izlediniz...
Ben size oralarda görmediğim önemli bir ayrıntıyı aktaracağım.
Benim için gecenin en şaşırtan kişiliği genç şarkıcı Billie Eilish’ti ve ötekilerden farklı bir yazıyı hak ediyordu.
MET’in bütün merdivenlerini kaplayan bir Oscar de la Renta ile gelmişti...
Bol pantolonlar, ondan bol tişörtler, yeşil-mavi saçları ile “yeni sallapatiliğin” simgesi olan Billie Eilish adeta Pamuk Prenses kılığında bir Marilyn Monroe’ya dönüşmüştü.
O gün, ben de bizim tarihimizin en ünlü “milli ve yerli çapkını” Süha Özgermi’yi tanıtmıştım...
1980’li yıllarda Türk magazin medyasının en önemli ve en renkli figürlerinden biriydi...
Yazının çıktığı gün Habertürk yazarı Murat Bardakçı aradı...
“Süha Bey’i yazmışsın... Onu bir de ben yazayım. Bakın, çoğu insanın ‘Ha, milli çapkın mı?’ diye dudak büktüğü o karakterin arkasında nasıl bir insan var...”
Murat, bunu 22 Eylül 2013 günü, onun ölümünden sonra Habertürk’te yazmış.
Yazının başlığı şu:
“‘Milli çapkın’ Süha Özgermi’nin Abdülhamid’e uzanan aile öyküsü”
İşinsanı Sadettin Saran’la birlikte Hırvatistan’ın Split şehrine gittik.
Saran grubunun orada çok güzel bir oteli var.
Adı “Le Méridien Lav”...
*
İlk akşam Split’in yeni seçilen Belediye Başkanı Ivica Puljak ve eşi Marjiana Puljak’la yemek yedik...
Hırvat sisteminde “seçimle gelen” belediye başkanı şehrin en üst yöneticisi oluyor.
Yani merkezi hükümetin atadığı bir vali yok ve yetkiler seçimle gelen belediye başkanı ile Belediye Meclisi’nde...
Alpay’ın “Eylül’de Gel”i...
Ve Natalie Imbruglia’nın “Come September”ı..
Bu sonbaharı da geçen perşembe Şarköy’e giderken bu şarkıları dinleyerek açtım...
*
Tabii benim için sonbahar açılışı çocukluğumdan beri bağbozumlarıdır...
Bu yılki Baküs mevsimimi de Kayra’nın Şarköy Dedeçeşme Bağları’nda yaptım...
Son yıllarda daha çok Denizli Güney ve Urla bağlarında dolaşıyor, Trakya bağlarına gidemiyordum...
Oysa Trakya Türkiye’nin en önemli üç bağ bölgesinden biri...
Bu köprü küresel bir eserse eğer, adı ‘Troya’ olmalıydı
Dünyanın önemli mühendislik haber sitelerinden biri olan “ENR” (Engineering News-Record) geçen çarşamba günü Çanakkale Boğazı üzerinde yapımı süren “1915 Çanakkale Köprüsü” ile ilgili ayrıntılı ve övücü bir yazı yayınladı.
Haberin başlığı şöyleydi:
“Dünyanın en uzun asma köprüsü Türkiye’de yapılıyor.”
*
Yazıdan öğrendiğime göre bugüne kadar dünyanın en uzun köprüsü Japonya’daki “Akashi Kaikyo” köprüsüymüş ve uzunluğu 1.992 metreymiş.
Çanakkale Köprüsü’nün uzunluğu ise 2.023 metre olacak.
ENR’daki İngilizce haberi iki defa dikkatle okudum.
Köprünün adı “1915 Çanakkale” ama daha haberin girişindeki altyazıda burasının adı “Dardanelle Boğazı” olarak geçiyor.
Derginin muhabirine konuşan Türk mühendis bile anlatırken Dardanelle adını kullanıyor.
Neticede yazıda Çanakkale kelimesinden çok boğazın İngilizce adı olan Dardanelle kelimesi geçiyor.
*
Köprüye adını veren “Çanakkale Savaşı” dünyada Gallipoli Savaşı olarak biliniyor...
Bunda şaşılacak bir taraf da yok.
Çünkü Türkiye’nin bağımsızlık tarihinde çok önemli bir yere sahip olan bu savaş yapılırken oranın adı Çanakkale değildi.
Osmanlı döneminde adı Sultaniye Kalesi veya Kala Sultan’dı...
O şehre Çanakkale adı, Cumhuriyet döneminde verildi.
*
Ama o bölgenin bütün dünya tarafından bilinen bir ismi var.
Troya...
Belki de dünyanın en önemli 10 tarihi markasından biridir bu...
O nedenle başından beri hep aynı şeyi söylüyorum...
Cumhurbaşkanı Erdoğan bana göre vizyoner bir tavırla, bu köprüyü yaptırmaya karar verdi.
Sonunda dünyanın en büyük mühendislik haber sitelerinden birinin dikkatini çekecek kadar küresel bir eser ortaya çıkıyor.
Bu köprü sadece denizin üzerinden geçişi sağlayacak sıradan bir yapı değil.
Aynı zamanda bütün dünya için önemli bir sembol...
İlyada gibi tarihin en önemli hikâyelerinden birinin mekânı...
*
Yani böyle küresel bir sembolün üzerine inşa edilen bir mühendislik harikasına küresel bir isim verilmeli...
Ve hepimiz emin olalım ki o isim o köprüyü bir günde dünyanın gözünde tanınır hale getirecektir.
KÖPRÜNÜN ADINDAKİ 1915 TARİHİ YENİDEN TARTIŞILMALI
Köprünün adının başındaki “1915” tarihi de yeniden düşünülmeli... Evet biz bu tarihi Çanakkale Savaşı’nın tarihi olarak veriyoruz.
Ancak 1915 tarihi dünyanın kolektif hafızasına sözde “Ermeni Soykırımı” tarihi olarak geçmiştir.
Türkler dışında bu tarih çoğu insanın aklına bizim zaferimizi değil, bize karşı en haksız suçlamayı getirecektir.
Hükümeti ve inşaatı yapan Limak’ı daha şimdiden dünya mühendislik tarihine geçen anıt köprü için kutluyorum.
Umarım bu görüşlerimle, bu milli eseri küresel bir anıt haline getirmeyi amaçladığımı anlatabilmişimdir.
Bilelim ki bu eseri küresel bir anıt haline getirirsek Çanakkale Savaşı’nı da çok daha iyi anlatmış oluruz.
HARDAL OTUNUN ESRARI
BİR DRAKULA HİKÂYESİ Mİ, GILGAMIŞ’IN KAYNAĞI MI
Şu günler bazı bilimciler tuhaf bir ikilem yaşıyor.
O ikilem de şu fotoğrafını gördüğünüz bir tür hardal otunun yapraklarından kaynaklanıyor. Çünkü bu bitki, onlar için “hep genç kalan, ölümsüz bir vampirle, yaşayan ölüler hikâyesini bir araya getiren bir sır”rı taşıyor.
*
Aslında bu, bitkinin değil, onun üzerinde yaşamaya başlayan bir parazitin hikâyesi.
Yani asıl vampir o...
Hardal otu ise bir tür “Walking Dead”, yani “yaşayan ölü”...
*
Hikâye bu parazitin bir gün hardal otunu ısırmasıyla başlıyor. Enfekte olan hardal otu tuhaf şekilde gelişmeye başlıyor. Önce korku verici bir gelişme oluyor. Bitkinin yaprakları aynen bir “cadı süpürgesine” dönüşüyor. Sonra bu cadı süpürgesinden çiçekler oluşuyor. Ancak bu çiçekler tohum vermiyor.
Ve sonunda asıl olay meydana geliyor.
*
Parazit tarafından adeta ısırılan bu bitki, yan taraftaki enfekte olmayan öteki hardal otlarına göre çok daha uzun yaşıyor. Sadece uzun yaşamıyor, aynı zamanda hep genç kalıyor.
*
Peki kim bu gelip bitkiyi ısırıp ona ebedi gençlik veren “Drakula parazit”?
Türkçe adını bulamadım, İngilizcesini dün New York Times’taki makalede okudum: SAP05 (Aster Yellows Phytoplasma)...
*
Bilim insanları “Adeta bir korku filmi seyreder gibiyiz” diyorlar.
Filmin adı da “Drakula ve Yaşayan Ölüler Gecesi”...
Çünkü bu parazit sadece ısırdığı bitkiye ebedi bir gençlik vermiyor. Aynı zamanda komşu bitkileri de yaşayan birer ölüye çeviriyor ve parazit bu bitkilerden beslenmeye devam ediyor.
*
Cevabı aranan soru ise şu:
Bu bitkiler aleminde bir vampir ve yaşayan ölü korku filmi mi... Yoksa Gılgamış destanında sırrı aranan ölümsüzlüğün kaynağı mı...
*
Şu an için bir korku filmi... Çünkü bu parazitin öteki bitkileri de ısırmaya başlaması ihtimali var.
İlk hedef de havuç olabilir deniyor... Yani Yaşayan Ölüler ve Drakula filminin ikinci bölümü şimdiden çevrilmeye başlandı bile... Ve geceleri rahat uyuyamayacak bir kişiyi çok iyi tanıyorum...
Bugs Bunny... Yani o hergele “Tavşan Kardeş”...
Her an bir yaşayan ölüye dönüşebilir...
BİR HATIRLATMA
Madem vampir bitkiden söz ettik, 1990’ların kült filmi “Little Shop of Horrors”ı da hatırlayalım.
Türkiye’de “Küçük Korku Dükkânı” adı altında gösterilmişti.
Küçük bir dükkâna saksı içinde konulduktan sonra insanları yemeye başlayan bir yamyama dönüşen bitkiyi anlatan harika bir komediydi.
Müthiş bir oyuncu kadrosu ile hepimizi mest etmişti.
Bugünlerde yeniden seyretmenin zamanı...
GÜNÜN SERSEMİ
HÖDÜK BAŞKAN OLAYINDA İKİNCİ PERDE NASIL AÇILACAK
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un fotoğrafını aldım. Pire’nin Olympiakos takımı başkanı Vangelis Marinakis’in fotoğrafının yanına koydum.
Biraz geri çekilip şöyle uzaktan bir süre baktım.
*
Kadıköy’de 3-0 biten maçın bir de Atina’daki rövanşı var...
O maç nasıl biter bilmiyorum...
Ali Koç o maça gider mi, onu da bilmiyorum.
Olympiakos’un hödük başkanı o maçtan sonra neler yumurtlar, onu da bilmiyorum.
Ama her halükârda Ali Koç da o maçtan sonra bir şeyler söyleyecek...
Bence şimdiden o cevabı düşünmekte yarar var...
*
- Orada yensek bile bizim başkan herhalde, “400 yıl hükmettiğimiz Atina’yı yeniden fethettik ve bir mutasarrıf tayin ettik” demeyecek.
- Herhalde, “Bundan 100 yıl önce Yunan’ı İzmir’de denize dökmüştük, şimdi de Pire’de döktük” de demeyecek.
- Herhalde üç yıl önce EuroLeague play off maçında, Yunan takımını pestile çevirince, takımın üşütük başkanının uçakla gelen oyuncuları otobüsle evine gönderdiğini hatırlatmayacak...
ALİ KOÇ DİYEBİLİR Kİ
ÇAKMA RECEP İVEDİK, KENDİNİ ZACK SNYDER’IN ‘300’Ü MÜ SANDIN
Ali Başkan öyle bir şeyler söylemeli ki...
Olympiakos olmasa bile, mesela Panathinaikos taraftarı bu iki fotoğrafı yan yana koyup bakmalı ve “Adam doğru söylüyor” demeli...
Neticede futbol bir oyundur...
Ne “300” filmindeki kahraman Yunanların anormal abartılmış savaşı...
Ne de onları İzmir’de denize döken Kurtuluş Savaşı kahramanlarının abartılmamış zaferi...
Öyleyse şunu diyebilir:
*
- “Futbol, basket, voleybol takımlarımız daha yüzlerce kere karşı karşıya gelecek...
Bazen biz yeneceğiz, bazen siz...”
- “Yeter ki bizim taraftarımız maç gecesi Atina’da Pire lokantalarında keyifle yesin yemeğini...
Siz de Boğaz’da. İzmir’in Kordon’unda, uzo yerine rakınızı için keyifle...”
*
Hey... Olympiakos başkanı...
Çakma Recep İvedik...
Medeni insanlar böyle konuşmaz mı...
YENİ KLASİK
ANNA NETREBKO ŞAHANE BİR PARÇAYLA DÖNDÜ
Geçen cuma streaming platformlarına konan klasik müzik parçalarından en dikkatimi çeken şu parça oldu:
- Adriana Lecouvreur: “Poveri fiori”... Francesco Cilea, Anna Netrebko, Orchestra Del Teatro alla Scala, Riccardo Chailly...
Anna Netrebko’nun son yıllarda dinlediğim en güzel yorumu buydu diyebilirim.
YENİ MÜZİK
UPPER CİHANGİR’İN 60’LI YILLAR NOSTALJİKLERİNE GÜZEL BİR PARÇA
- Slowhand & Van (Eric Clapton, Van Morrison): “This Has Gotta Stop”
Altmışlı yıllar British Pop rönesansının iki baba figürü...
Eric Clapton ve Van Morrison...
Bir araya gelmişler...
Tarz tam British blues...
Üstelik sözler de muhalif mi muhalif...
Upper Cihangir’in “65 Plus” sakinlerine bundan güzel bir “Post COVID-19” nostaljik sürprizi olamaz...
Ben de çok sevdim...