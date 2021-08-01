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Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

Yazarın tüm yazıları

Bu karedeki tek farkı bulun çünkü tarihi işte o insan yazdı

1 Ağustos 2021

Geçen çarşamba Berlin’in Tempelhof Havaalanı’nda açılan olağanüstü bir sergiyi geziyorum...

Ama size önce bu serginin açıldığı mekânı anlatayım.

Tempelhof Havalimanı bugün boş ve neredeyse metruk devasa bir bina...

1923’te inşasına başlanmış ama Hitler döneminde totalitarizmin anıtsal bir binası haline gelmiş. Yani Nazi ruhunun dolaştığı hayalet bir hangar burası...

İşte burada “Diversity United” isimli, Türkçe’ye “Birleşik Farklılık” olarak çevrilebilecek bir sergi açıldı.

Daha doğrusu sınırlı bir bienal diyebilirsiniz.

*

Avrupa’nın 34 ülkesinden 90 sanatçının eseri sergileniyor.

Aralarında Maurizio Cattelan, Anself Kiefer gibi, eserleri dünyanın en ünlü müzelerinde yer alan sanatçılar var.

Türkiye’den de iki sanatçının 8 eseri sergileniyor.

Amsterdam’da yaşayan Diyarbakır doğumlu, Hacettepe ve Yıldız Teknik’te okumuş sanatçı Ahmet Öğüt...

Kahire doğumlu, liseyi İstanbul’da Robert Kolej’de okumuş sanatçı Nil Yalter...

Bu karedeki tek farkı bulun çünkü tarihi işte o insan yazdı
Rus sanatçı Ekaterina Muromtseva’nın eserinin önünde...

İşte o sergiyi gezerken binlerce post-it’in yapıştırıldığı bir duvarın tam ortasındaki bir fotoğrafın önünde yere çakılmış gibi kaldım...

Bence Hitler’in hayaletinin hâlâ dolaştığı dünyamızda, serginin merkezi işte tam burasıydı...

1989’da yıkılmış bir duvarın, Berlin duvarının, yıllarca totaliter bölgesinde kalan metruk bir havalimanı binasında anlatılabilecek en etkili hikâye buydu...

Ben de size kısaca bu duvarın üzerinde muazzam bir sanat eserine dönüşen eski bir fotoğrafın hikâyesini anlatacağım. Ama önce fotoğrafa bir kere daha dikkatle bakın...

Bu karedeki tek farkı bulun çünkü tarihi işte o insan yazdı

KOLUNU UZATMAYIP ÖNÜNE BAĞLAYAN ADAMIN HİKÂYESİ

Bu fotoğraf 13 Haziran 1936 yılında Almanya’da çekilmiş... Hitler’in iktidara geldiği yıldan 3 yıl sonra yani... Nazizm artık Almanya’nın insanlık suçu ideolojisi haline gelmiş...

Büyük kitlelerde sürü ruhu oluşmuş... Ve bu sürü ruhunun en etkili sembolü, ileri, Führer’e doğru uzatılan eller...

Şuursuz bir sadakatin, şartsız şurtsuz bir biatın suç duvarındaki bir tuğla haline dönüşmesinin en irkiltici hareketi...

“Hepimiz biriz” diyen bir biatın bayrak direği gibi ileri doğru dikilmiş anıtı...

*

O sürünün tam ortasında bir insan görüyoruz...

Sürü kollarını ileri uzatıp, Führer’e sadakatini tescil ettirirken, sadece bir kişi kolunu kaldırmadan duruyor...

“Ulu emre itaat etmeyen” bir ayrık otu adeta.

Kollarını ileri uzatmadan önüne bağlamış... “Ben bu sürünün bir koyunu değilim” diyor...

*

Evet fotoğraf bundan ibaret...

Milyonlarca insanın hayatına mal olan o süfli ideolojinin, o biat ruhunun anında “hastalıklı koyun” veya “hain” diye damgalayacağı bir birey...

Sürünün ve fotoğrafın tam ortasındaki bu “farklı hain”in adı August Landmesser...

Fotoğraf 13 Haziran 1936 günü, Hamburg’da Blohm&Voss tersanesinde Horst Wessel adlı savaş gemisinin tanıtımında çekilmiş.

İşte bu insan, Nazi selamı vermeyi reddeden tek kişi olarak tarihe geçti...

*

Bugün onun adını herkes biliyor...

Etrafında Nazi selamı verenlerin ise hiçbirini artık akrabaları bile tanımıyor... Çünkü diktatör kaybetti... O tek kişi, o birey kazandı ve bugün tarihi o yazıyor.

Bu karedeki tek farkı bulun çünkü tarihi işte o insan yazdı

BU FOTOĞRAFA EKLEDİĞİM POST-İT’E BEN NE YAZDIM

GELELİM o karenin üçüncü kahramanına...

Sergide bu fotoğrafı sanat eseri haline getiren sanatçı Fernando Sanchez Castillo...

Madrid’de yaşayan bir sanatçı...

Bu karedeki tek farkı bulun çünkü tarihi işte o insan yazdı

Bu fotoğrafa iki şey eklemiş... Nazi selamı vermeyi reddeden adamın fotoğraftaki duruşunu küçücük plastik heykeller haline getirmiş...

Onlardan 5 bin tanesini duvarın önünde bir platforma yerleştirmiş.

İsteyen herkes o tek adamdan birini hatıra olarak alabiliyor.

HAFTANIN KİTABI

1) YEŞİLÇAM’IN ‘KOLEJLİ KIZI’ AKADEMİK KİTAPTA NE DEDİ

ADINA baktığınız zaman sıkıcı gibi gelebilecek bir tartışma kitabı...

Ama başladığınız zaman Türkiye’nin tam da şu “anomi” (Değerlerin, normların yok oluşu) yaşadığı dönemde çok gerekli bir çalışma olduğunu anlıyorsunuz.

Tartışmayı çok takdir ettiğim bir akademisyen olan Memduh Karakullukçu yönetmiş. Dışişleri Bakanlığı’nın “Efsane Büyükelçiler” döneminin iki eski mensubu tartışıyor. Özdem Sanberk ve Sönmez Köksal...

*

Kitabın kapağında üçüncü bir isim daha var...Filiz Akın...

Tartışmanın üçüncü üyesi olarak o da orada...

*

Yeşilçam’ın Avrupalı yüzü... Kolejli kız rollerinin oyuncusu...

Kitapta Filiz Akın’ın nasıl bir entelektüel donanıma sahip olduğunu görmek benim için çok güzel bir sürpriz oldu...

*

Bu kitap önemli...

Özdem Sanberk ve Sönmez Köksal’ın analizlerini gelecek hafta yazacağım. Bugün sözü Filiz Akın’a bırakıyorum.

Özdem Sanberk, Sönmez Köksal, Memduh Karakullukçu: “Değerler, Çıkarlar ve Dönüşüm”, Konuk: Filiz Akın, Editör: Gökberk Kızıltan, Doğan Kitap, Haziran 2021

TEZ

2) ARAP BAHARI’NI AŞK YAŞAYAN TÜRK KADINLARI MI BAŞLATTI

FİLİZ Akın diyor ki:

“Sinema ve diziler Türkiye’de çok ilerledi. Dizilerimiz dünyada birçok ülkeye satıldı, hatta Arap ayaklanmasının başlangıcında Türk dizilerinde gösterilen hayat tarzının, güzel evlerin, daha iyi yaşayan, hakları olan, konuşabilen ve aşk yaşayabilen kadın tasvirinin etkisi olabileceği söylendi.”

Bu karedeki tek farkı bulun çünkü tarihi işte o insan yazdı

3) İNSANLAR YEŞİLÇAM’I MASUM BİR TÜRKİYE’Yİ ANLATTIĞI İÇİN SEVİYOR

ÖNCE belirteyim... Başlıktaki “Masum Türkiye” sözü bana ait...

Filiz Akın bunu şöyle anlatıyor: “Değerlerin tekrar toplumdaki yerini bulmaları özlenen bir durum. Bunun bir göstergesi bizim filmlerimiz. Yeşilçam filmlerinin hâlâ izlenmesinin sebebi, bizim harika oyunculuğumuz değil, tüketim toplumuna geçerken kaybettiğimiz değerlerin bir kısmının bizim filmlerimizde hâlâ yaşıyor olması. İnsanlar bu filmleri ve bizleri bu değerlerin bir simgesi olarak gördükleri için hâlâ izliyorlar...”

EVDEN ÇALIŞMA DÖNEMİNİN EN BÜYÜK BULUŞU NE OLDU

MCKINSEY grubunun “Strateji Odası” adlı bir podcast’i var.

Dün sabaha karşı bu podcast’te çok ilginç bir sohbetin yazılı hali abonelere gönderildi. Konuşan kişi “Global Managing Partners” danışmanlık şirketinin eğitmenlerinden Kevin Sneader.

Anlatacağım bilgiyi oradan aktarıyorum.

Bu karedeki tek farkı bulun çünkü tarihi işte o insan yazdı

İnsanlık ilk “home office” yani evden çalışma uygulamasına 17’nci yüzyılda geçmiş. Londra ve Güney İngiltere’deki veba salgını sırasında Cambridge Üniversitesi öğrencilerini evlerine yollamış.

Eve gönderilen genç öğrencilerden birinin adı da Isaac Newton’muş...

Newton işte o dönemde evinin bahçesinde otururken elmaların düşüşünü gözlemlemiş ve belki de fizik tarihinin en büyük buluşu olan yerçekimini keşfetmiş...

*

Yaşadığımız pandemi döneminin en önemli sonuçlarından biri “yenilik” olacak.

Amerika Birleşik Devletleri’nde pandemi döneminde alınan yeni patent sayısı 2019 yılına göre iki kat artmış. Öteki ülkelerde de durum aynıymış.

*

SONUÇ: Bizi eve kapatan pandemiden belki de yeni Newtonlar çıkacak...

1) HAFİF CAZ SEVENLERE İKİ YENİ YAZ SONU PARÇASI

BENİM gibi akşam üzeri, elinizde bir kadeh, hafif cazımsı müzikleri seviyorsanız...

Bu cuma streaming platformlarına konan iki parçayı tavsiye ederim.

Papik, Alfredo Bochicchio: “Samba Pa Ti”

Jaimee Paul, Pat Coli, Jacob Jeziero, Danny Gotlieb: “I Could Have Danced All Night” 1956 yılının bir şarkısı. My Fair Lady müzikalinin en önemli parçasıydı. Çok güzel yorumlamışlar.

2) 1970 MOTOWN TARZI SOUL MÜZİK SEVENLERE

BU hafta çıkan parçalardan dikkatimi çeken biri de, yeni neslin Michael Jackson’u adaylarından biri olan Bruno Mars’ın, Andersen, Paak ve Silk Sonic’le birlikte söylediği “Skate” adlı şarkı.

Bana 1970’lerin ünlü siyah grubu “Temptations”ın efsane şarkılarını hatırlattı.

TÜRKÇE İLK 3’ÜNCÜ CİNSİYET KUTUSU

ALMANYA’ya gidecek kişilerin, pandemi nedeniyle bir belge doldurmaları gerekiyor.

Almanya’da nerede kalacağınız, sokak ve ev numarasına kadar, kendi telefon numaranız, kalacağınız yerin telefon numarası gibi bilgiler isteniyor.

Bu belgenin üzerinde bir de cinsiyetinize ait bir bölüm var.

Türkiye’de bu bölümlerde “Erkek” ve “Kadın” şeklinde iki kutu var.

Almanların doldurmanız için size verdiği belgede ise üç kutu bulunuyor.

“Erkek”, “Kadın” ve “Farklı...”

Belki benim gözümden kaçmıştır ama Türkçe bir belgede ilk defa böyle bir şeye rastlıyorum.

MURAT BARDAKÇI’NIN MARİA CALLAS İTİRAZI

DÜN, “21’inci yüzyılın yeni Callas’ı Lise Davidsen mi olacak” diye yazmıştım.

Murat Bardakçı bir mesaj attı. Şöyle diyor:

Callas Wagnerien soprano değildi. Gençliğinde kısa süre Wagner okumuştu ama sonra repertuvarından tamamen çıkardı. Dolayısıyla Lise Davidsen ile karşılaştırmak doğru değil. Davidsen gelecekte diğer Wagnerci sopranolar, mesela Birgit Nillson, Lili Lehmann veya Kirsten Flagrstad’la karşılaştırılabilir.”

X

Aziz Nesin’in, Cem Yılmaz’ın ülkesi neden artık gülmüyor

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

31 Temmuz 2021
1) Öyle bir çağdayız ki artık duygusal planlama yapmak mümkün değil...

Dün Türkiye, yanan ormanlarına, kaybolan canlarına, çaresiz hayvanlarına...

Ve bir de o ormanlar, oradaki canlılar için hayatını feda eden genç çocuğumuza ağlarken, ben Almanya’nın Bayreuth şehrinde Wagner’in “Die Walküre” (Valküreler) operasını seyrediyordum...

*

Türkiye’den ayrılırken, ülkem tatil yapıyordu...

Ve bir anda o duygusal tatil bitti...

Operanın her arasında insanlar bir önceki sahneyi konuşurken, ben Türkiye ile konuşuyordum...

Dün geceden beri o görüntüler gözümün önünde...

Bir de

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Hâlâ rüyamda kendimi o koltukta görüyorum

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

30 Temmuz 2021
Almanya’nın en büyük gazetesi Bild’in eski genel yayın yönetmeni ile Gökova’nın Börtübet Koyu’nda yaptığımız sohbet devam ediyor. Bugünkü konumuz “yeni hayat...”

Kai Diekmann ayrıldıktan sonra dijital dünyaya geçti. Artık “Story Machine” adlı, Almanya’nın en büyük sosyal medya içerik yönetim şirketinin hissedarı. Yeni bir hayatı var. Almanya’nın birçok ünlü kişisinin sosyal medya hesaplarına içerik üretiyor. Artık o eski güçlü insan değil, ama dijital alemin krallarından biri...

*

Bugün onunla yeni hayatı üzerine konuşacağız... Eskiden neler kaldı, neler geçip gitti... Özledikleri, özlemedikleri... Hiç pişman olmadıkları, çok pişman oldukları... Altmışlı yaşlarına giderken hayata yeni bir bakış...

*

Almanya’da iki güçlü insanın dönemi kapanıyor... Kai Diekmann Bild’in başından ayrıldı... Merkel de ayrılmaya hazırlanıyor... Karşınızda Türkiye’nin büyük dostu yeni Kai Diekmann...

1) SONUNDA DYLAN’IN ŞARKISINDAKİ GİBİ OLDUM, MASAM YOK, KENDİ KAHVEMİ YAPMAYI BİLE ÖĞRENDİM

ERTUĞRUL ÖZKÖK:

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Genel yayın yönetmenliğimin bittiğini bir soruyla anladım

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

29 Temmuz 2021
Kai Deikmann...

Bundan 4 yıl öncesine kadar Merkel’den sonra belki Almanya’nın en kudretli insanıydı...

16 yıl boyunca genel yayın yönetmenliğini yaptığı “Bild” gazetesi, 5 milyon tirajı ile Avrupa’nın en büyük gazetesiydi...

Dijital yayını ile her gün 22 milyon Alman vatandaşına ulaşıyordu.

Attığı bir manşet Almanya Cumhurbaşkanı’nın istifasına yol açmıştı...

*

Dünyanın belki en güçlü genel yayın yönetmeni Diekmann 2017 yılında o koltuktan kalktı...

Bugün 57 yaşında...

Uzun yıllar Hürriyet’in de yönetim kurulu üyeliğini yaptı...

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‘Düşman’ gazeteciyle 18’inci delikte çok gizli bir buluşma

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

28 Temmuz 2021
1)“18’inci delik” bir golf deyimi...Golf sahalarında ya 9 ya 18 delik bulunuyor. Bugünkü hikâyemiz işte orada, 18’inci deliğin başında geçiyor...

Önce olay yeri keşfi yapalım... Dünyanın en meşhur golf kulübü, herhalde, Amerika’nın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago Golf Kulübü’dür... Çünkü burası ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu bir yer... Daha önemlisi Trump başkanlığı boyunca orasını “Kışlık Beyaz Saray” olarak tanımlıyor...

Kulübün 500’e yakın üyesi var...

Trump burayı kendine merkez olarak seçtikten sonra giriş aidatı 150 bin dolardan 250 bin dolara çıktı...

Bu golf kulübünün çok özel ve öteki alanlarından ayrılmış bir bölgesinde Trump’ın malikânesi var.

Bu yapı, Florida’nın en büyük üçüncü, bütün Amerika’nın ise 20’nci en büyük malikânesi olarak biliniyor. Ancak kulübün yakın geçmişinde kötü bir olay var.

Çocuk tacizi ve tecavüzü nedeniyle girdiği cezaevinde intihar eden Epstein de bu kulübün üyesiymiş.

Kulüp üyelerinden birinin kız çocuğunu taciz edince üyelikten çıkarılmış.

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Neden herkes bir zamanların en kötü adamına konuşuyor

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

25 Temmuz 2021
CHP Genel Başkanı’nın eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalının konuğu olmuş.

Oradan öğrendim...

Selvi Hanım’ın hayalindeki meslek gazetecilikmiş...

Çubuk’ta eşine yapılan linç girişiminin onu çok üzdüğünü söylüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’na “Eve yemeğe gelmeyeceğini” söylemediği zaman kızıyormuş.

Çok insani bir sohbetti ve baştan sona keyifle izledim.

*

Bu yayını izlerken, Armağan Çağlayan’ın programına kimlerin çıktığını bir düşündüm...

Hiçbir yerlere çıkmayan

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Bir düğün gecesinden kaç COVID-19 pozitif çıkar ‘Dört Nikâh Bir Cenaze’ mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

24 Temmuz 2021
Amerika Birleşik Devletleri’nin Oklahoma eyaletinde bir düğünden sonra 18 kişide COVID-19 Delta varyantı görülmüş. Peki Türkiye’de bir düğünden kaç COVID-19 pozitif çıkar?

Google’da bir arama yaparsanız karşınıza 24 Ağustos 2020 tarihli bir haber çıkıyor:

Bursa’da bir düğüne katılanlar arasında 42 kişide COVID-19 vakası saptandı...

Bu soruyu sormamın nedeni şu. Türkiye’de düğün mevsimi açıldı... Geçen yıldan ertelenen 300 bin düğünle birlikte bu yıl 900 bin düğün bekleniyor... Yeni vaka sayısı önceki gün itibarıyla 10 bine yaklaştı.

Bu durumda şu soruları sormamız da normal:

- Bir düğünden...

- Bir siyasi parti toplantısından

- Bir bar gecesinden

- Bir toplu yemekten

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Pandemi, 60 üstü bir Beyaz Türk’ün ömrünü kaç yıl daha kısalttı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

23 Temmuz 2021
Biliyorum, şu güzel bayram gününde böyle bir sorunun ne manası var diyeceksiniz...

Çok haklısınız...

Hele hele benim gibi “Hayat varsa ölüm yoktur” diye düşünen bir insanın durup dururken bu soruyu sorması ve keyfimizi kaçırması çok manasız. Ama kızmayın. Ben sadece piyanistim...

Soruyu ben sormuyorum, o nedenle bana ateş etmeyin...

Dün New York Times’ta okudum.

Pandemi bir buçuk yıl içinde Amerikan halkının ortalama ömrünü 1.5 yıl kısaltmış...

2019’da yeni doğan bir çocuğun ortalama ömür beklentisi 78.8 iken, 2020 sonunda bu rakam 77.3’e inmiş...

*

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Rumeli sahilinde ceketli bir heykel ve onun ceketsiz ölen büyük şairi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

22 Temmuz 2021
Şu günlerde “memleket meselesi” yazmamanın kıymetini daha iyi anladım.

Hatta “siyaset” yazmamanın Allah’ın bana bahşettiği bir güzellik ve fırsat olduğunu düşünmeye başladım.

*

Türk dilinin en büyük şairlerinden Orhan Veli 14 Kasım 1950 günü İstanbul’da öldü...

Bugün Aşiyan Mezarlığı’nda yatıyor.

Onun Rumelihisarı sahilinde bir heykeli var...

Üzerinde ceketle otururken temsil edilmiş...

Oysa dün öğrendim ki, Orhan Veli ceketsiz ölmüş...

Bunu da dün

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15’inde dünyanın en güzel çocuğu 66’sında Gandalf

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

21 Temmuz 2021
Dünya sinemasının en önemli eserlerinden biri İtalyan yönetmen Visconti’nin “Venedik’te Ölüm” filmiydi...

Thomas Mann’ın çok sevdiğim aynı isimdeki novellasından çekilen film, hayatım boyunca beni en çok etkileyen sanat eserlerinden biriydi...

*

Nasıl olmasın ki...

- Yazarı Thomas Mann...

- Yönetmeni Luchino Visconti... “Leopar”ı da çeken insan...

- Baş oyuncu Dirk Bogarde...

İngiliz sinemasının büyük oyuncusu...

- Kadın oyuncu

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First class koltuğunda, havyarlı, şampanyalı, bir kavanoz yolcu

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

20 Temmuz 2021
Geçen hafta cuma günü Los Angeles’tan kalkan bir uçağın first class mevkisindeki bir koltuğa Louis Vuitton bir çanta kondu.

Pilot anons yapınca, çantanın kemerleri bağlandı.

Sivil havacılık tarihinin belki de en tuhaf yolculuğu işte böyle başladı.

Kavanozun içinde ise Türkiye’de de iyi tanınan, dünya starı bir yolcu...

Zsa Zsa Gábor...

*

Gábor, 18 Aralık 2016 günü Los Angeles’taki Ronald Reagan UCLA Medical Center Hastanesi’nde öldü.

Öldüğünde 99 yaşındaydı... Vasiyeti üzerine yakılarak külleri bir kavanoz içinde Los Angeles’taki Westwood Mezarlığı’na kondu.

Ancak

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Yani erkek dediğin: Zampara ve iyi sevişen bir makarnacı mıdır

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

18 Temmuz 2021
Şurası kesin...

Pandemi sırasında Marcello Mastroianni’yi yeniden keşfettik.

Bu yıl Türkiye’de ve dünyada 1960’lı yılların İtalyan filmlerini seyretme modası var...



Dino Risi, Ettore Scola, Fellini, Vittorio de Sica gibi popüler yönetmenlerin anlattığı o İtalya hepimize çok tanıdık geliyor... Seviyoruz o İtalya’yı...

*

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Ben barın bu tarafında kaldım, barmenim 3 milyarlık patron oldu

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

17 Temmuz 2021
Evet ben hâlâ barların bu tarafındayım, barmenim ise 3 milyarlık patron oldu.

TL değil, 3 milyar dolarlık patron...

Yanda gördüğünüz fotoğraf 3 yıl önce İstanbul Tünel’de “Soho House”da çekildi.

Barın müşteri tarafında ben varım.

Karşımdaki barmenin adı ise Nick Jones...

Gördüğünüz gibi gayet mütevazı ve sempatik bir ifadeyle bana içki servisi yapıyor.

Kendisi, Pink Floyd hayranı, rock’çı bir arkadaşımızdır.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 19 Temmuz Cinderella Bayramı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

16 Temmuz 2021
Bu şahane fotoğraf Andrew Lloyd Webber’in son müzikal oyunu “Cinderella”dan bir sahne...

Lloyd Webber, 20’nci yüzyılın en büyük müzikal bestecilerinden biri...

*

18-19’uncu yüzyıl ve 20’nci yüzyılın ilk çeyreği opera dönemiydi...

Yirminci yüzyıl ise müzikaller çağı oldu...

Webber geçen yüzyıla damgasını vuran “Cats” ve “Phantom of the Opera” müzikallerinin yazarı...

Şimdi de onun yeni eseri “Cinderella” sahneleniyor... Fotoğrafını gördüğünüz bu oyunun, İngiltere’nin COVID-19 tarihinde çok önemli bir yeri olacak.

İngiltere 19 Temmuz yani bu pazartesi günü normal hayata geçişini ilan edecek.

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Bu duvara iyi bakın: yıkılışı Berlin Duvarı kadar önemli

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

15 Temmuz 2021
Manchester şehrinin güneyindeki Withington bölgesi polisi geçen pazartesi sabahı çok sayıda vatandaştan şikâyet telefonu aldı...

Vatandaşlar, şehrin bir binasının duvarına çizilen graffitiyi şikâyet ediyordu.

Çünkü o duvar graffitisinde üç isim hakkında ırkçı ifadeler ve çizimler vardı.

Hedefteki üç isim şunlardı:

Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka...

Bu üç kişi İngiliz milli takımının beş siyah oyuncusundan üçüydü... Üçü de bir gece önce oynanan İngiltere-İtalya maçında penaltı kaçırarak, takımlarının şampiyonluğu kaçırmasına neden olmuşlardı.

O gece İngiltere’nin ırkçı trolleri bu insanların hayatını cehenneme çevirdi.

Ve sonunda iş

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Otuz yaş altı dünyanın en önemli 30 müzisyeninden biri

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

14 Temmuz 2021
“OHHH Zoom konserler bitti...”

Önceki akşam Bodrum Zai’de, pandeminin başından beri fiziksel ortamda ilk konseri izledim.

Böylece sadece “dinleme” kodundan “izleme” moduna geçtim.

Özlemişim...

*

Konseri ÇEV Sanat’ın genç müzisyenleri verdi.

Solistler kemancı Bade Daştan ile çellist Jamal Aliyev’di...

Bodrum’un klasik müzikteki açılış konserini Fazıl Say şu cümleyle yaptı:

“Türkiye öyle az buz bir yer değil...”

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Shakespeare penaltı kaçırınca Dante ve Caravaggio mu kazandı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

13 Temmuz 2021
Önceki gece ne seyrettiğimizi düşündünüz mü...

Evet çok güzel bir futbol seyrettik...

Maç öncesi iki takım da diz çökerek ırkçılığa karşı çok güzel bir dayanışma fotoğrafı verdiler...

İnsanlar iki yıldan beri ilk defa yan yana, omuz omuza maç seyrettiler.

Ama sahada sadece bu mu vardı?

Sahada, dünyanın en demokratik ülkelerinden ikisinin milli takımları vardı...

Biri İngiltere...

Shakespeare

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Çingenepalamutu ve 'Lymantria Dispar'ın hayatında özel bir gün

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

11 Temmuz 2021
“Entomological Society of America...”

Yani Türkçe deyişle “Amerikan Böcekbilimi Cemiyeti” geçen salı günü bizim bildiğimiz çingenepalamutunu da ilgilendiren bir karar aldı.

Bundan böyle “Lymantria Dispar”ın adı değişecek...

Daha doğrusu bilimsel adı “Lymantria Dispar” olan böceğin halk arasındaki adı artık başka olacak...

Bu tırtıl böceğin halk arasındaki adı “Gypsy Moth”du...

Yani “Çingene güvesi...”

Dernek geçen yıl bu isme gelen bir itirazı incelemeye aldı ve sonunda geçen salı günü bu ismin “halk dili sözlüğünden” çıkarılmasına karar verdi.

Nedeni de şu:

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Cavit... Rıfat! Bırakın Forrest Gump gibi yürümeyi, 10 bin adım balonmuş

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

10 Temmuz 2021
1) Bana göre dün hepimizin sağlığını ilgilendiren bir devrim oldu...

Pandemi boyunca hepimiz adım saydık...

Rekor işinsanı Cavit Çağlar’daydı.

Günde 25 bin adım.

*

Posta gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Rıfat Ababay...

Her gün 15 bin adım ata ata bitirdi kendini, o aslan gibi adam kuşa döndü, sadece bir tutam bıyık kaldı yüzünde...

Çetenin elebaşısı ve azmettiricisi tabii ki Hürriyet’in başyazarı Osman Müftüoğlu’ydu...

Her gün iWatch’unun, üzerinde 17 bin adım yazan ekranını yüzlerce insana postaladı...

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Salı akşamı HALK TV’de beni şaşırtan bir ‘sayın’ hitabı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

9 Temmuz 2021
Geçen salı akşamı beni şaşırtan bir şey oldu.

Belki de “umutlandıran” demem daha doğru olur.

Halk TV’de ana haber bültenini sunan Özlem Gürses, Zülfü Livaneli’nin CHP içinde başlattığı tartışmayı anlatırken, kendisine bir mesaj gelmiş.

WhatsApp mesajını gönderen kişi MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter...

Ama dikkat...

Mesaj ona ait değil...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gönderiyor mesajı...

Konu da ilginç...

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