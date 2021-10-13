Bu kadın 'Yetmez ama evetçi'leri fabrika ayarlarına döndürür mü

Yıl 2020...
Uzun yıllar yapılamayan Formula 1 yarışları yine Türkiye’ye dönmüş ama pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.
O gün F1 tarihinde bir rekor kırılıyor.
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Ne yapayım, dayanamıyorum... Bir de böyle dayaklara şerbetliyim.
Bugün pazar, kasveti atıp eğlenceli bir konuya gireceğim.
*
Geçen hafta itibarıyla “Türkiye’nin testosteronu en yüksek medya mensubu” tahtı beden değiştirdi. Geçen haftaya kadar en yüksek testosteronlu erkek medya mensubu bendim. Dr. Osman Müftüoğlu nezaretinde ölçülmüş testosteronum 623’tü...
Hatta Fenerbahçe benim için 623 numaralı bir de forma yaptırmıştı.
*
Sahip olduğum “E.T.” unvanım, yani “En yüksek Testosteron” tacım, geçen hafta itibarıyla elimden alındı.
Üstelik de bir magazinci tarafından alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir telefon konuşması yapmış.
Nedense bu haber bir gün önce pek dikkat çekmedi.
*
Acaba doğru mu diye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sitesine girip baktım.
Gerçekten bir gün önce açıklama yapılmış...
Açıklamada küçük bir cümle dikkatimi çekti:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.”
İfadede
Cumhur İttifakı yeni bir anayasa için düşünce egzersizine başlamıştı.
Millet İttifakı ise resmen veya gayriresmi olarak dahil 6 partinin temsilcileri iee yeni bir anayasa için masaya oturmuştu.
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İki kanat, iki ayrı sistem üzerine anayasayı konuşuyordu.
Cumhur İttifakı “Güçlendirilmiş Başkanlık Sistemi” üzerine...
Millet İttifakı ise “Güçlendirilmiş Parlamento” sistemine dönüşü savunuyordu...
İkisi çok ayrı yerlerdeydi...
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Orada bir gazeteci sormuş: “Siz burada neyin peşindesiniz?”
Yabancı gazeteci bu soruyu sorunca Francesca da ona bir başka soruyla cevap vermiş:
“Benim için burada bulduğumuz en önemli şey ne biliyor musunuz?”
Gazeteci merakla bakınca devam etmiş:
“Tohum. Evet kazı sırasında bulduğumuz en önemli şey tohumdu. Bir oda dolusu tohum bulduk. Çünkü en geç tabakalarda çalışıyoruz. O dönemde insanlar ne yiyor biliyoruz ama emin değildik. Çoğu buğday ama başka çok ince tohumlar da var. Seneye botanik antropologları bakacak ve ne yediklerine karar vereceğiz.”
‘Aslan’ın altındaki dünyaya yolculuğumuzun ikinci günü bu tohumların sırrıyla başlıyor.
Çünkü bu tohumlar daha şimdiden bize çok çarpıcı bir tarihi gerçeği anlatıyor.
Bu sokağın 18 numaralı binasının kapısında Türk ve İtalyan bayrakları asılı.
Çünkü burası Türkiye’nin Roma’daki Yunus Emre Kültür Merkezi...
İşte bu binada 28 Şubat 2021 günü çok ilginç bir söyleşi yapıldı. Söyleşiyi yapan kişi Marcella Frangipane isimli bir profesördü.
Roma’nın prestijli La Sapienza Üniversitesi’nin öğretim üyesi. Ama onun bizi çok yakından ilgilendiren bir başka unvanı daha var.
Malatya’daki Arslantepe Höyüğü’nün eski Kazı Heyeti Başkanı.
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Frangipane, Arslantepe’nin artık hepimizin bildiği önemini anlattı.
Burası MÖ 6 binden başlayıp, MS 1’inci yıla kadar uzanan bir dönemde bilinen en önemli yerleşim alanıydı.
Çünkü bana Avrupa ve insanlık tarihindeki çok önemli anlardan birini anlatır.
Fotoğrafta gördüğünüz kişi, Almanya’nın en önemli şansölyelerinden biri olan Helmut Kohl...
Fotoğraf 2014 yılında Bild gazetesi için ünlü fotoğrafçı Andreas Mühe tarafından çekildi.
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Fikir, Bild’in eski Genel Yayın Yönetmeni, dostum Kai Diekmann’a ait...
Kohl, o sırada hastaydı ve çekime ancak tekerlekli sandalye ile gelebilmişti...
Kai, onu Ludwigshafen’den helikopterle alıp Berlin’e getirmişti.
Bu fotoğraf, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25’inci yılı için, sabaha karşı 05.00’te, Berlin’in Brandenburger Kapısı’nda çekildi...
Haberin başlığı şöyleydi:
“Dünyanın en uzun asma köprüsü Türkiye’de yapılıyor.”
*
Yazıdan öğrendiğime göre bugüne kadar dünyanın en uzun köprüsü Japonya’daki “Akashi Kaikyo” köprüsüymüş ve uzunluğu 1.992 metreymiş.
Çanakkale Köprüsü’nün uzunluğu ise 2.023 metre olacak.
ENR’daki İngilizce haberi iki defa dikkatle okudum.
Köprünün adı
Önceki akşam, Eintracht Frankfurt karşısındaki takım çıksaydı rahat 3 çekerdi bu Pire takımına...
Ama beni daha çok üzen Olympiakos’un hödük başkanının lafları oldu...
Hele hele bir de bazı Galatasaraylı dostların “Bizi bu hödüğün laflarına muhatap ettin ya Fener, helal olsun sana” yollu şakaları yok mu...
İşte o kahretti beni...
Delirdim...
*
Ama sonra herifin bu fotoğrafını gördüm...
Beşi de aynı şirkette çalışıyor.
Dünyanın iki numaralı alkollü içki şirketi Pernod Ricard’ın üst düzey çalışanı bu kadınlar.
Biri hariç hepsi Müslüman.
Yani alkollü içki sektöründe çalışıyorlar ve Erbil’de “Saha ziyareti” yapıyorlar. Yani, viski ve başka içkilerin pazar durumunu görmek için oradalar.
Ekipte görevli erkek eleman yok.
Fotoğraf, Pernod Ricard Irak distribütörü Swayish şirketinde çekildi.
Göcek Limanı bana hep Amerika’nın Florida bölgesindeki veya Long Island’daki sahil kasabalarını hatırlatır.
Marinaları, kafeleri, caddeleri, Türkiye’nin başka bölgelerindeki çirkin yapılaşmadan biraz olsun kendini koruyabilmiş mimarisiyle bana iyi gelen bir belde Göcek...
Göcek Türkiye’nin gündemine 1980’li yıllarda yerleşti. Yerleştiren de rahmetli Turgut Özal ve danışmanı Can Pulak oldu...
Özal yaz aylarında hafta sonlarını Göcek’te geçirirdi. Bir yandan turizm yatırımlarını yerinde görür, kararlar alır, bir yandan da ünlü bir patronun teknesinde gezerdi.
Türkiye’nin 24 Ocak kararları ve özellikle de Özal’ın iktidara gelişi ile başlayan liberal ekonomi dönemi yeni patronlar yaratıyordu. Özellikle inşaat şirketleri hızla büyüyordu.
Yeni patronlar da Türkiye’de “yat modası”nı yaratıyordu.
*
Onun “Davut” heykeli, sanatta ulaşılmazlığın sembolü olarak asırlardır yerini koruyor...
Peki bu heykeli yapan Michelangelo nasıl bir insandı...
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Aslında hakkında epey şey biliyoruz.
Çünkü yanında hayatını yazacak Vasari adlı bir biyografi yazarı vardı.
Yani kendi hikâyesi ve efsanesini kendi yazdıran insandı.
Ama kendisi hakkında asıl somut bilgiyi meğer kendi bırakmış.
Üç boyutlu mermer bir heykel...
8 Eylül gününden beri dünya o üç kadını konuşuyor... Burası Fas ve ülkenin üç büyük şehrinin belediye başkanlığı koltuğuna üç kadın oturdu...
Gelin şimdi Müslüman dünyasının en karamsar günlerinde en iyimser rüzgârları estiren bu üç kadını tanıyalım.
Birincisi, Esma Ralalu...
Ekonomist ve gazeteci...
Başkent Rabat’ın, yani bir anlamda Fas’ın Ankara’sının, seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı...
Milli Bağımsız Birlik Hareketi’nin adayı...
Belediye Meclisi’ne seçilen 79 üyenin 58’inin oyunu alarak başkan seçildi.
Öteki iki rakibinden Sosyalist Halk Güçleri Birliği’nin adayı 7, İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı da 8 oy alabildi.
1. Kitabın adı “Les Inseparables”...
Kitap geçtiğimiz günlerde Amerika’da da İngilizce olarak yayınlandı ve dün New York Times’ta kitapla ilgili uzun bir de yazı vardı.
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Simone de Beauvoir, bu kitabı 1954’te yazmış.
Aslında otobiyografik bir roman.
Başkalarının da vardır belki ama kendi payıma, eski ABD Başkanı Obama’dan sonra gördüğüm ikinci siyasetçi müzik listesi bu.
Kemal Bey’in böyle bir listeyi hazırlaması da hoşuma gitti.
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3 saat 4 dakikalık bir liste bu.
Nagehan Alçı onunla yaptığı mülakatı iki gün üst üste yayınladı...
Oysa ilk günden beri orada CNN’in bir kadın muhabiri vardı...
BBC oradaydı...
Ama görüntülü olarak ilk mülakatını bir Türk kadın gazeteciye verdi.
Nagehan Alçı’nın başarısı kadar, Karzai’nin tercihi de anlamlı...
Öyleyse gelin bu mülakatın biraz arka odalarında dolaşalım.
SEFARET AVLUSUNDA BAŞI AÇIK, KARZAİ’NİN EVİNDE BİLE ÖRTÜLÜ
Konuşmanın bir bölümünün konusu “ateizmdi”...
Şimdi size o konuşmanın sözünü ettiğim bölümünü aynen aktarıyorum:
Mısır Devlet Başkanı Sisi diyor ki:
“İnancı olmayan insanlara saygılıyım. Herhangi bir insan bana Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi olmadığını veya dinlere inanmadığını söylerse, ‘Bu sizin kişisel seçiminizdir’ derim...”
Sisi bunları 11 Eylül günü yapılan “İnsan Hakları Strateji Toplantısı” için verilen yemekte söyledi.
Şöyle hafızamı yokladım...
Bugüne kadar herhangi bir Müslüman Arap ülkesinde resmi bir kişinin ağzından hiç bu sözleri işittik mi...
Kapıda biraz durup dinleyin...
Öğütülmemiş kahve çekirdeklerinin haykırarak size bağırdığını duyuyorsanız eğer...
Arkasından boş karton kahve kapları toplu halde üzerinize saldırıyorsa...
Böyle bir durum varsa yani...
Hemen bir psikiyatra gidin...
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Büyük ihtimalle size şu teşhisi koyacaklar:
“Schizoaffective disorder...”
Dünyanın belki de en renkli, en büyük festivali İzmir’den doğabilir...
Hatta iddiamı daha da büyüteyim...
İzmir’den “Halloween” kadar küresel bir festival doğabilir...
Adı da harika...
“Süslü Kadınlar...”
Dokuz yıl önce İzmir’den o ilk fotoğraf geldiğinde içim öylesine açılmıştı ki...
Rengârenk kadınlar bisiklet üzerinde şehri turluyorlardı...
Bu kadın 'Yetmez ama evetçi'leri fabrika ayarlarına döndürür mü
Bu yıl ekonomi dalında Nobel alan üç ekonomisti tanımıyorum.
Ama bir ekonomist var ki, nereye baksam onu görüyorum şu son zamanlarda.
Mariana Mazzucato...
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Dünyayı sarsan 68 Mayıs olaylarından bir ay sonra, 16 Haziran 1968’de doğmuş.
İtalyan asıllı ama çifte vatandaşlığı var.
Aynı zamanda Amerikalı...
Londra Kolej Üniversitesi’nde ekonomi bölümü öğretim üyesi.
Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Ekonomi Konseyi üyesi.
İskoç hükümetinin ekonomi danışmanı.
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Peki neden Papa dahil birçok insan onu konuşuyor?
Çünkü, herkesin özel girişimin erdemlerini sayıp bitiremediği bir dönemde o, devlet ve kamu girişimciliğinin hayati önemini savunuyor.
Diyor ki: “Hepiniz Silicon Vadisi’ne bakıp bir efsane yaratıyorsunuz. Oysa, “Tembel Devlet” ve “dinamik, çalışkan, yaratıcı özel girişimci” klişesi bir safsatadır.
“Bugün Amerika’da devletin internet alanında, telekomünikasyon alanında devasa yatırımları olmasaydı, ne Apple, ne Facebook, ne Google, ne Microsoft olabilirdi...”
Yani diyor ki:
Devlet ekonomide bir “tamirci” değildir. Tam aksine yaratıcı bir girişimcidir.
Mazzucato’nun yeni kitabı “Girişimci Devlet” bu ağustos ayında Türkçe de yayınlandı.
Yayınlayan da Koç Üniversitesi...
Geçen hafta başladım ve altını çize çize okudum.
Vallahi kafam karıştı.
Gözümün önüne benim eski solcu arkadaş takımım geldi.
Cengiz Çandar’lar, Haluk Şahin’ler, Mehmet Altan’lar, Halil Berktay’lar...
Yani bilumum “Yetmez Ama Evet” takımı.
Şimdi çoğu muhalif...
İster misiniz bu kadın hepsini yeniden fabrika ayarlarına döndürsün...
Malum eskiden hepsi sosyalistti.
Mariana Mazzucato: “Girişimci Devlet” Kamu Sektörü-Özel Sektör Karşıtlığı Masalının Çürütülmesi, Çev: Esin Soğancılar, Koç Üniversitesi Yayınları, Ağustos 2021
KENDİNİ ‘SERVET YARATICI’ İLAN EDENLERE KARŞI SAVAŞ
BU kitabı yazma amacını şöyle anlatıyor:
“2008 ekonomik krizinin ardından büyümeyi yeniden başlatmak için atılması gereken tek adımın kamu harcamalarında kesinti yapılarak, açıkların daraltılması olduğu görüşüne karşı çıkmak için yazdım...”
Ve tezi şu:
Yatırımları sıkmak yerine şu dönemde daha da arttırılmalıdır.
Böylece “Kendini ‘servet yaratıcı’ ilan eden dar bir grubun kolektif olarak yaratılan değere el koyması da zorlaştırılabilir.”
Kitabın özellikle Apple’ın büyüme dönemine ait bölümünü çok dikkatle okudum.
Bu bölümün yazılmasında, birlikte çalıştığı Öner Tulum isimli bir Türk ekonomistin de büyük katkısı olmuş.
Özellikle Apple ile ilgili verilerin işlenmesini o yapmış.
KAPİTALİZMİ PAPA’NIN ÖVDÜĞÜ MAZZUCATO MU KURTARACAK
PAPA Francis, Mariana Mazzucato’nun “Her Şeyin Değeri” adlı kitabı için şöyle diyor:
“Bu kitap geleceği nasıl düşüneceğimize yardımcı olabilir...”
Daha şimdiden The Economist, McKinsey gibi ekonomi ile ilgili ciddi kuruluşlardan çok sayıda ödül almış.
Bazıları onu Nobel’e aday gösteriyor.
COVID-19 sonrasında kapitalizmi kurtarmanın reçetesi bu kitap olabilir.
Hatırlayın...
Türkiye’yi 2001 krizinden Kemal Derviş’in politikaları çıkarmıştı.
Bu kitabı okurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk yıllarını, altyapı konusundaki ısrarlı çabalarını ve başardıklarını düşündüm. Galiba Mazzucato’nun bugün dediği şeyleri yapıyordu.
*
Uzmanlığımla değil ama hissiyatımla, Mazzucato’nun yazdıklarına bir ölçüde hak veriyorum...
Ama bir yandan da çok güçlü endişelerim var.
Aşırı güçlenmiş devlet ekonomisi, aşırı güç kazanmış bir devlet ve siyasi liderlik sağlam bir adalet ve demokrasi temeline dayanmazsa...
Bu gücü de arkasına alarak, kafasındaki ideolojiyi veya misyonu herkese empoze etmeye kalkarsa doğacak sıkıntılar nasıl giderilecek?
Bence buna çare bulunmazsa, korkarım ki Mazzucato’nun teorileri, ekonominin büyümesinden çok otoriterliğin azmanlaşmasına hizmet eder... Ki o da dünyayı iyi bir yere götürmez...
ŞAMPANYA OLAYI
VALİLİKTEN GELEN YAZIDA OYBİRLİĞİ İLE YAZILAN SON CÜMLE NE DİYOR
BAŞARILI Formula 1 yarışı sonunda kazananların yaptığı şampanyalı kutlamayı yazmıştım.
Valiliğin buna izin veren bir yazı gönderdiğini de eklemiştim.
Yazıda bunun “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun izni ile yapıldığını” da eklemiştim.
Dün Soylu’nun basın bürosundan aradılar.
Bakanın bu izinden haberi yokmuş. Ayrıca kendisi de haberim yok diye bir tweet attı.
*
Dün konuyu tekrar araştırdım.
Valilikte Formula 1’le ilgili bir koordinasyon toplantısı yapılmış.
Bu toplantıya il emniyet yetkilileri, sağlık yetkilileri, asayiş yetkilileri ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katılmış.
Orada düzenleme ile ilgili alınan kararlar da Formula 1 yetkililerine resmi bir yazıyla bildirilmiş.
İşte o yazının son cümlesi aynen şöyle:
“Yarışlarda derece alan pilotların şampanyalı kutlama yapmasına izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.”
Yani karar oybirliği ile alınmış.
Ama anlıyorum ki, Valilik bunu rutin bir işlem olarak görmüş.
Yani Bakan’ın iznini almak gibi bir durum söz konusu olmamış.
*
Bence de doğrusunu yapmışlar.
Geçen yıl şampanyalı kutlama yapılmamasını yasaklama olarak görüp, siyasi karara bağlayanlar vardı.
Hep bu tür kararların siyaset dışı kalmasını savunmuyor muyuz...
Neticede geçen yıl Türkiye ile ilgili şakalara yol açan bir uygulamadan vazgeçilmiş.
Böylece bu konu, İçişleri Bakanı’nın haberi bile olmadan en pratik şekilde çözülmüş.
BİLETLERİ EN HIZLI ‘SOLD OUT’ OLAN SANATÇI KİM
TÜRKİYE’de biletleri en hızlı “sold out” olan (tükenen) sanatçıları say deseniz, ilk iki sıraya Sezen Aksu ve Tarkan’ı koyardım. Bu yaz onlara Fazıl Say da eklendi.
Ama şimdi hiç beklenmedik biri de “Sold out lobisi”ne katıldı...
Hem de hayatta olmayan biri... Atlantik Plak şirketinin kurucusu Ahmet Ertegün...
26 Ekim akşamı New York’ta yapılacak “Ahmet Ertegün’ü Anma Gecesi”nin biletleri geçen ay satışa çıktığı gün tükendi neredeyse... Türkiye’nin “Cream de la Cream”i belki de en büyük “post COVID-19 açılımı”nı New York’ta yapacak.
*
Amerikan Türk Cemiyeti’nin düzenlediği gecenin bütün biletleri o kadar hızlı tükendi ki anlatamam.
Geçen gün çok yakın bir arkadaşım benim vasıtamla bilet bulmaya çalıştı ama bulamadık.
AHMET ERTEGÜN’ÜN EN ÖNEMLİ GRUBU DA TURNEDE ‘SOLD OUT’
GEÇENLERDE bir arkadaşımın kardeşi Rolling Stones’un ABD’deki Charlotte konserine gitmiş.
Müthiş bir “post COVID-19 coşku patlaması” bu...
Rolling Stones, grubun kuruluşundaki orijinal beşlisinden üç üyesini kaybetti.
Brian Jones ve Charlie Watts öldü.
Bill Wyman ise bir anlamda müziği bıraktı...
Ama grubun iki ana elemanı Mick Jagger ve Keith Richards, en gencinden en yaşlısına hâlâ o enerjiyi vermeye devam ediyor.
Turnede bütün biletleri sold out...
Amerikan şehirleri COVID-19’dan çıkışı adeta onlarla kutluyor.
Rolling Stones’u Amerika Birleşik Devletleri’nde Ahmet Ertegün lanse etmişti. Eminim Mick Jagger turnede olmasaydı Ertegün’ün gecesine mutlaka gelirdi.
Bakalım en azından bir Zoom mesajı gönderecek mi...
BU FOTOĞRAFA BAKIP ‘KOÇ GİBİ’ DER MİSİNİZ
PAZAR günü Kelebek’te organizatör Ata Çağlayan’la, sevgilisi yaşam koçu İlknur Özkuş arasındaki kavgayla ilgili haberi okurken “koç” kelimesine takıldım.
Bir Özkuş’un fotoğrafına baktım, bir de koç kelimesine...
Sizce de bir tuhaflık yok mu...
*
Bizde “koç” çok dominant ve belirgin bir kavram.
Sözlüğe baktım şu yazıyor:
“Damızlık erkek koyun...”
Bir anlamı da şu:
“Sağlıklı, gürbüz, delikanlı, yiğit...”
Yani bu fotoğrafa bakıp, öyle “Koç gibi” veya “Koçum benim” diyeceğiniz bir durum yok ortada.
*
Kelime bize İngilizceden geçti.
Tabii orada “coach” diye yazılıyor, “koç” olarak okunuyor.
Anlamı da şu:
“Danışan kişinin potansiyelinin en üst limitlerine çıkmasını ve yaşam hedeflerine ulaşmasını sağlayan profesyonel bir rehberlik sistemi.”
*
Bence “yaşam danışmanı” demek daha doğru olacak.