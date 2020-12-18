Bu kadın çok fazla feminist mi yoksa 'Helal olsun yaptı' mı

Nedir bu diye sorarsanız, anlatayım.
Ama gelin önce fotoğrafa yakından bakalım...
*
Bu “Zoom”la veya ordunun kendi içinde daha güvenli bir sistemi ile yapılan telekonferansın fotoğrafı.
Ekranda 18 kutu var ve her birinde bazı insanları görüyorsunuz.
En üst sağdaki sivil kişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar...
Akar her pazartesi Silahlı Kuvvetlerimizin üst komutanları ile böyle görüntülü bir toplantı yapıyor.
Bu da bu hafta yapılan son toplantının ekran görüntüsü...
Hürriyet’in eski başyazarı Oktay Ekşi, Aydınlık’taki yazısında şöyle bir şey demiş:
Kılıçdaroğlu’nun ABD’nin yeni başkanı Biden’a çektiği kutlama mesajında, ‘Türkiye’deki demokrasiyi destekleyiniz’ anlamındaki sözlerini son derece isabetli buluyorum. Çünkü hem insan hakları hem de demokrasi son 50 seneden beri artık hiçbir ülkenin ‘iç işi’ değildir. Bunlar ‘uluslararası değerlerdir’ demiş.
*
Aydınlık gazetesi bu yazıyı yayınlamış ama altına şu itiraz notunu düşmüş:
“Hangi gerekçe ile olursa olsun ABD’nin ülkemiz siyasi arenasına demokrasi söylemiyle müdahil olmasını doğru bulmuyoruz.”
Gazete ile yazarı arasındaki bu görüş farklılığında ben kimden yanayım diye sorarsanız, hiç düşünmeden cevabını verebilirim:
“Oktay Ekşi’den yana...”
1) ‘ÇILGIN SAYISAL LOTO’ BU HAFTA 87 MİLYON TL’YE GELDİ
Ben bir Milli Piyango kullanıcısıyım ama tanıdığım Sayısal Loto oynayan çok kişi var. Orada neler oluyor?
“Operasyonu biz devraldıktan sonra önemli değişiklikler yaptık. Çılgın Sayısal Loto’da oynama şeklini 49 sayıdan 90 sayıya çıkardık. Haftada 2 gün olan çekiliş günlerini de 3’e çıkardık. Geçtiğimiz dönemde en yüksek 17 milyon TL olan büyük ikramiye miktarı bugün 87.5 milyon TL’ye ulaştı.”
2) BİR KİŞİNİN KAZANMA İHTİMALİ 54’TE 1’DEN 20’DE 1’E YÜKSELDİ
Konunun cahili olarak merak ettiğim bir şey var. Son zamanlarda şöyle bazı sözler duydum: Mesela büyük ikramiye çıkmıyormuş. Üst üste kazanan numara oluyormuş diye... Mesela Sayısal’da bana sanki çıkması mümkün değilmiş gibi görünüyor. Nedir bunun aslı?
“Aslında oyunların ikramiye kazandırması belli bir matematiksel tahmine dayanıyor ve demin bahsettiğim üzere herhangi bir müdahaleye açık olmayan makinelerin yaptığı çekilişlerde çıkan rakamlar ile oyunseverlerimizin tahmin ettikleri rakamların eşleşmesi gerekiyor. Örneğin istatistiki olarak Süper Loto’da büyük ikramiye çıkması için 50 milyon adet kolonun oynanmış olması gerekiyor gibi bir varsayım var. Hatırlarsanız 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinden 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL çıkmıştı, halbuki o güne kadar oynanan kolon sayısı 50 milyona ulaşmamıştı. Adı üzerinde, şans oyunu bu.”
İnsan merak ediyor, böyle bir oyunu oynadığı zaman kazanma şansı nedir diye...
Bir süredir bunu Sisal’ın marka yöneticileri ile konuşmak istiyordum.
Ayrıca çocukluğumdan beri yılbaşı hayallerimizin en büyüğü hep Milli Piyango olmuştu...
O gecelerde çekilişi merakla beklerdik.
Tabii bir de gazeteci olarak özel bir ilgim var Milli Piyango’ya...
Her senenin en çok satış yaptığımız günü 1 Ocak’ta sıralı kazanan listesi verdiğimiz gün olurdu.
300-400 bin tiraj eklerdik günlük satışımıza...
Geçen ağustos ayından beri Türkiye’de şans oyunlarının çekilişleri ilk defa özel bir şirket tarafından yapılıyor.
Mesaj genç bir şifre çözüm uzmanından geliyordu. Ve bu mesaj benim gibi milyonlarca sinema izleyicisini de yakından ilgilendiren bir konu üzerineydi.
Dünyanın birbirinden uzak üç ayrı yerindeki üç genç bilgisayar uzmanı bütün dünyanın 51 yıldır merakla beklediği bir şifreyi çözdüklerini iddia ediyorlardı.
Neydi bu geçen hafta cuma günü FBI’a ulaşan çözülmüş şifre...
Şimdi 51 yıl önceye dönelim.
HALEN TÜRKİYE’DE DE GÖSTERİLEN ZODIAC FİLMİNİN ŞİFRELERİ
Amerika’nın San Francisco şehri 1969 yılında işlenen bir cinayetle sarsıldı...
Temmuz ayı içinde bir araba içinde yan yana oturan bir genç kız ve erkek kimliği belirsiz biri tarafından tabancayla vurulup öldürülmüştü. Bir süre sonra göl kenarında sevişen iki genç, bir katil tarafından öldürülünce işin rengi değişmeye başladı...
Bir süre sonra başlayan bazı gelişmeler neticesinde San Francisco cinayetleri Amerika tarihinin en esrarlı olaylarından birine dönüşecekti.
Önceki gece takıldığım filmin adı “The Tick”ti.
Türkçe “Kene” anlamına geliyor...
Bildiğimiz kene...
*
Üç gözlemimi söyleyeyim...
BİR: Maskeyi çok estetik buldum. Rengi, formu çok iyi seçilmiş.
İKİ: N95 benzeri en koruyucu maskelerden birini seçmiş.
ÜÇ: Üzerindeki tuğra gibi yazıyı merak ettim.
Ne anlama geldiğini öğrendim. “Ya Şafi” yazıyormuş.
Allah’ın 99 isminden biriymiş...
Ama bu ismin özelliği var.
Durun “Pandemi mizahı” diye bir şey var...
Gelin daha muzip laflar bulalım...
*
Kim ne derse desin “Bizim Boris” büyük bir işe imza attı.
İngiltere dünyada aşıya yaygın olarak başlayan ilk ülke oldu.
Dün bütün dünya İngiltere’den gelen “ilk aşı” haberleriyle doluydu.
Aralarında çok eğlenceli olanlar da vardı...
Önceki gece onun hakkında yapılan belgeseli seyrettiğimde ilk aklıma gelen cümle şu oldu...
Vay canına... Meğer aradan 9 yıl geçmiş...
Neyin üzerinden mi?
Hani şu günlerce yazdığım 2806 numaralı odada yaşananlar var ya işte o...
Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın New York’ta lüks bir otelin 2806 numaralı odasında, temizlik görevlisi kadına tecavüz olayı...
İşte onun belgeseli yapıldı ve Türkiye’de de yayınlanmaya başladı...
Mükemmel bir belgesel...
Çünkü o cümle, geçen pazar günü, ileride çok kullanılacak bir referans cümle haline geldi.
*
Olay şu: Geçen cumartesi günü “Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin” 86’ncı yılıydı... Demek ki bu Cumhuriyet 86 yıl önce kadına bu hakkı tanımış...
Tartışma AKP milletvekili Özlem Zengin’in kısaca özetlediğim şu sözleri ile başladı:
“Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu sadece oy verme ile ilgili bir hak olarak kalmıştır. Ama başörtülü olarak Meclis’e girebilme, yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur.”
Buraya kadar hiçbir itirazım yok...
Yani konu sadece başörtüsü olan kadının seçilme hakkıysa bu cümle doğru...
Ama
Ama önce bir gün öncesinden, yani çarşambadan başlayayım...
*
Geçen çarşamba günü...
O gün Amerika Birleşik Devletleri günlük ölüm sayısında ölümcül bir rekora tanık oldu.
Bir günde 2 bin 885 kişi öldü...
Aynı gün COVID pozitif insan sayısı 14 milyonu aştı.
İşte o günün ertesinde üç ayrı kişiden üç ayrı haber geldi...
Üçünün de kaynağı görevden ayrılmış üç eski ABD başkanıydı.
Bazen o nehrin başında karşınızdan öyle bir şey geçiyor ki...
Kahkahalar atmaya başlıyorsunuz...
Gülerken de yukarılara bakıp “Allahım sen ne büyüksün” diyorsunuz...
Olay şu...
Şu sıralar Avrupa’da popülizmin en karanlık rejimi haline dönüştüğü Macaristan’da iktidar partisine mensup bir milletvekili var...
Bu adam Macar Parlamentosu’ndaki iktidar partisinin ahlak timsali...
Eşcinselliğe karşı anti-LGBT kanunun meclise getirilişi ve kanunlaşması sırasında en önde savaşan bir ahlakçılık abidesiydi güya...
Benim gibi düşünen köşe yazarlarına, hayatın siyaset dışındaki konularını açan öncü bir insandır...
*
Dün bana bir mesaj atmış...
“Artık seni okumayacağım” diyor...
Çünkü Spotify’da bu yıl en çok dinlenen şarkılarla ilgili yazımı “Tık almak uğruna yazılmış” gereksiz yazılar olarak görüyor...
Bense bu görüşe hiç katılmıyorum...
Hıncal
Haklısınız hayatımın bu döneminde boş işlerin boş kalfası olduğum için böyle şeylerle oyalanıyorum...
*
Dünyanın en büyük streaming müzik platformu Spotify dün 2020 yılına ait izlenme rakamlarını açıkladı.
Bu yıl müzikte, dünyada Bad Bunny ve Billie Eilish; Türkiye’de ise Sezen Aksu, Ezhel ve Murda yılı oldu.
Bunları Hürriyet’in sayfalarında bulacaksınız...
Ben de bundan istifade edip Spotify yönetimine aklıma gelen bazı soruları sordum.
Mesela onlar bu yıl en çok dinlenen şarkıcıları ve şarkılarını açıklıyor ya, ben farklı bazı bilgileri öğrenmek istedim.
O sabah çok tuhaf duygular yaşadım...
*
Üç gün önce Diego Maradona ölmüştü ve henüz 60 yaşındaydı...
O sabah ise karşımda biri 54, öteki 51 yaşında iki boksör vardı ve birbirlerine kıyasıya vuruyorlardı.
Seyircisiz ringde duyulan tek ses 54 yaşındaki Tyson’ın öfkeli bir boğanınkini andıran nefes alış verişleriydi...
Maçı seyrederken kendimi de bir cevapsız sorular girdabında buldum.
O yaşta bir insanın kalbi böylesine göğüs göğüse, yumruk yumruğa güçlü bir mücadeleye nasıl dayanır?
O nedenle küçük şahsi tarihlerimizde mutlaka “Bir hayata kaç araba, kaç berber sığar” bölümleri bulunur.
Ha bir de “Bir hayata kaç sığar bölümü”...
*
Benim hayatta kendime ait sadece iki arabam oldu.
New York Eyaleti özellikle Noel sırasında kiliselere gidişe de sınırlama getirmek istiyordu.
*
Ülkede “Şükran Günü” ve Noel dolayısıyla büyük bir iç hareketlenme olacak.
Kiliseler dolacak...
Araştırma Amerika’da yapılmış, kitap ise Türkiye’de yazılmış.
Araştırmayı Amerikalı yatırım şirketi Piper Sandler yaptırmış.
Kitabı ise Türkiye’de Aydınlık grubuna ait Kaynak Yayınları yayınlamış.
*
Araştırma ABD’de “Z kuşağı”nın pandemi dönemindeki yeni trendlerinin insan ve çevre konusunda nasıl duyarlı bir kuşak yarattığını ortayla koyuyor.
Türkiye’de yayınlanan kitap ise “Z kuşağı”nın “emperyalizmin dayatması”, ruhsuz, vatan duygusundan yoksun zehirli bir sarmaşık olduğunu anlatmaya çalışıyor.
Kısaca bir tarafta K kuşağı (GENK) denilebilecek “korona öncesi” bir Kızılelma kuşağının bakış açısı...
Öteki tarafta ise postkorona dönemin işaretini veren yeni bir Z kuşağı (GENZ) duyarlılığı...
Adı “O Günler...”
Hiç de alışık olmadığımız bir Selda Bağcan şarkısı...
Söylendiği yıl 1974...
12 Mart ara rejimi geride kalmış.
Türkiye Kıbrıs’a çıkmış.
Ülkenin en laik kesimi ile en muhafazakâr kesimi koalisyon hükümetinde bir araya gelmiş.
Türkiye yaralarını sarıyor...
Belki de Amerika’nın ilk “X kuşağı kabinesi” olacak bu.
Dün yeni dışişleri bakanını anlatmıştım.
Aynı gün bütün Amerikan istihbaratının başına kimi getireceği de belli oldu.
Gelin şimdi onu tanımaya, hayat hikâyesinin en ilginç bölümünden başlayalım.
1) UYUŞTURUCU SATILAN BAR SONRA NE OLUYOR
HİKÂYEMİZ 90’lı yılların ortalarında, Amerika’nın Baltimore şehrinde başlıyor.
O yıl polis, şehirdeki bir bara baskın yapıyor.
Bu kadın çok fazla feminist mi yoksa 'Helal olsun yaptı' mı
Önceki gün dünya MeToo tarihine geçecek bir gün yaşadık.
Bunun ne anlama geldiğini ise daha sonra anlayacağız...
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun önceki günden beri başında bir sorun var.
Ama buna “sorun” mu yoksa “başarı” mı demek gerekir bunu konuşalım.
Fransa hükümeti Paris Belediyesi’ne 90 bin Euro para cezası kesti...
Yani 110 bin dolar civarında bir şey...
Miktar önemli değil, önemli olan cezanın gerekçesi...
Merkezi hükümet Paris Belediye Başkanı’na 2012 yılında çıkan bir yasaya aykırı davrandığı için bu para cezasını vermiş.
*
Yasa da şu:
“Kamu kurumlarında üst yönetimde bir cinsiyetin oranı yüzde 60’ı geçemez...”
Hemen anlayacağınız gibi yasanın amacı, kamu kurumlarında erkek egemenliği uygulamasına son vermek.
Tabii yasa koyucunun aklına gelmeyen bir şey var...
Ya iş tersine dönerse...
İşte o oldu...
*
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, belediyenin 16 üst düzey kadrosunun 11’ine kadın yönetici getirmiş.
Bu durumda yüzde 60 çizgisi erkekler aleyhine aşılmış durumda...
Yanılmıyorsam dünyada ilk defa böyle bir durumla karşı karşıyayız...
Kanunda hangi cinsiyet olursa olsun yüzde 60’ı geçemez yazıyor.
*
Anne Hidalgo sosyalist bir başkan.
İkinci defa seçilirken sloganlarından biri Paris’i “feminist başkent” yapmaktı.
Başkan şehir meclisi toplantısında bu haberi şöyle duyurmuş:
“Size büyük bir gururla hükümet tarafından 90 bin Euro cezaya çarptırıldığımızı bildirmek istiyorum.”
Fransa’da kamu yönetiminde üst düzey yöneticiler içinde kadın oranı yüzde 31...
Hidalgo göreve geldikten sonra Paris Belediyesi’nde bu oranı yüzde 47’ye çıkardı.
*
Öyle görülüyor ki,
önümüzdeki yıllarda MeToo hareketinin çok ilginç ve çarpıcı sonuçlarıyla karşılaşacağız...
2 SORUN: ‘ÇİN AŞISINA GÜVEN YOK, AŞI YAPTIRMAM’ DİYENLER 13 PUAN ARTTI
ÖNÜMDE İPSOS araştırma kuruluşunun aralık ayı anketinin iki ilginç sonucu duruyor.
İYİ HABER: Ülkenin en önemli sorunu nedir sorusunun cevabında “korona” yeniden “ekonomi”nin önüne geçmiş.
İyi olmasının nedeni şu.
Halk COVID konusunda yeniden alarme olmuş durumda.
KÖTÜ HABER: Ancak şu an için acil ve önemli bir başka sorun var.
Türkiye aşı konusunda daha çok Çin’den gelen aşıya ağırlık veriyor.
Ancak halkın Çin aşısına güveni çok düşük.
Anket sonuçları şöyle:
En çok hangi aşıya güveniyorsunuz:
Alman BioNThec ile Pfizer’in aşısına: Yüzde 41 güveniyor, yüzde 23 güvenmiyor.
İngiliz Oxford Üniversitesi ile Astra Zeneca aşısına: Yüzde 29 güveniyor, yüzde 30 güvenmiyor.
Amerikan Moderna aşısına: Yüzde 16 güveniyor, yüzde 40 güvenmiyor.
Rus aşısına: Yüzde 15 güveniyor, yüzde 40 güvenmiyor.
Çin aşısına: Yüzde 11 güveniyor, yüzde 50 güvenmiyor.
GURUR VERİCİ HABER: Türk halkı iki Türk’ün sahibi olduğu şirketin bulduğu aşıya, öteki aşılardan çok daha fazla güveniyor.
Tabii buna Financial Times’ın COVID-19 aşısını bulan iki Türk’ü “Yılın insanı” seçmesini de eklersek bu yılın biz Türkler açısından en güzel haberi de bu...
‘COVID AŞISINA GÜVENMİYORUM’ DİYENLERİN İKİ ÖNEMLİ NEDENİ
İNSANLAR aşıya neden güvenmiyor?
Benci ilk 2 neden önemli:
Yüzde 50’si “Aşının yan etkilerinin ne olacağını bilmiyorum” diyor.
Yüzde 10 “Türkiye’nin satın alacağı aşı veya firmaya güvenmiyor”.
Bir üçüncü bölüm var ki...
Yüzde 9 “Aşı ücretli olursa maddi durumum elvermeyebilir” diyor.
Üçüncüsünü devlet rahatlıkla halledebilir ama ilk ikisi için insanların ikna edilmesi gerektiği açık.
‘AŞI YAPTIRMAM’ DİYENLER İKNA EDİLEMEZSE NE OLUR
EN KÖTÜ HABER: En kötü haberi sona bırakıyorum.
Aşılara karşı bu güvensizlik başka bir sonuca yol açıyor.
Kasım ayından bu yana “Aşı yaptırmam” diyenlerin oranında 7 puan artış var.
“Yaptırırım” diyenlerin oranı ekim ayında yüzde18 iken, 2-7 Aralık arasında yüzde 26’ya çıkmış.
Yaptırırım diyenlerin oranı ise yüzde 51’den yüzde 43’e düşmüş...
Yaptırmam diyenlerdeki en büyük artış da Çin aşısına ağırlık verileceğinin belli olduğu son hafta olmuş.
Bir başka sonuç da şu:
“Aşı yaptırmam” diyenlerin oranı kadınlarda erkeklere göre daha yüksek.
Aşı sürecinde en büyük sorunumuz insanları güvenmedikleri Çin aşısına ikna etmek olacak.
Bunun aşılması için şimdiden iyi bir iletişim stratejisine ihtiyaç var.
COVID SITCOM’U
PANDEMİDEKİ HALLERİMİZE KAHKAHALARLA GÜLEBİLİR MİYİZ
BEKLEDİĞİM oldu...
BBC bir “pandemi sitcom’u” yaptırmış.
Dizi Disneyland’a gitmeye hazırlanırken bir sahil kasabasında eve kapanmak zorunda kalan bir ailenin başına gelenleri anlatıyormuş.
Pandeminin başından bu yana 9 ay geçti...
Acaba bu dönemle dalga geçmeye hazır mıyız?
İşin aslına bakarsanız bazı evlerde büyük trajediler yaşandı...
Ama aynı zamanda hepimizin başına çok komik işler de geldi...
İnşallah aşıdan olumlu sonuç alırız da bütün bunlardan geriye bize gülümseyerek bakacağımız olaylar da kalır...
Ben diziyi ilgiyle bekliyorum.
BU İKİ ADAMDAN HANGİSİNİN ÇOCUĞU OLMAK İSTERDİNİZ
New Yorker dergisinden küçük bir haber.
Amerikalı şarkıcı Melissa Etheridge ve birlikte yaşadığı partneri çocuk sahibi olmak istemiş.
Ancak çocukları olmadığı için bir donörün spermiyle yapmaya karar vermişler.
*
Donörlük için de iki arkadaşları akıllarına gelmiş.
Biri David Crosby, öteki Brad Pitt...
Biri 1970’li yılların en kült rock’çılarından biri...
Benim de hayran olduğum ve hâlâ dinlemekten bıkmadığım “Crosby, Still, Nash and Young” dörtlüsünün üyesi.
Daha eski yıllarda ise “Mr. Tambourine Man” şarkısıyla tanıdığımız Byrds topluluğunun üyesi...
Öteki ise Brad Pitt...
Anlatmama gerek yok.
*
İkisinin fotoğraflarını yan yana koyuyorum...
Siz olsanız hangisinin babanız olmasını isterdiniz?
Bir de sizce Melissa Etheridge ve partneri hangisi seçmişlerdir?
Cevabı şu:
David Crobsy’yi seçmişler...
Ama şimdi çocukları “Keşke Brad Pitt’i seçseydiniz, şimdi yakışıklı birer çocuk olurduk” diyormuş.
GÜNÜN TESTİ
GİZLİ DONÖRLÜK İÇİN SİZCE KİM KİMİ SEÇERDİ
Jack Nicholson mu Warren
Beatty mi...
Jean Reno mu, Alain Delon mu...
John Lennon mu, Tom
Cruise mu...
Cem Yılmaz mı, Kıvanç Tatlıtuğ mu...
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