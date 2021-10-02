Bu hödüğün hakkından vallahi Recep İvedik gelir

Beşi de aynı şirkette çalışıyor.
Dünyanın iki numaralı alkollü içki şirketi Pernod Ricard’ın üst düzey çalışanı bu kadınlar.
İsimleri de şöyle:
Aslı Tekeş: Pernod Ricard MENA (Ortadoğu, Kuzey Afrika) Genel Müdür, Paris’te görevli.
Deste Durmuş: Pernod Ricard MENAT (Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye) Pazarlama Direktörü, İstanbul’da görevli.
Meline Panossian: Pernod Ricard MENA (Ortadoğu, Kuzey Afrika) Irak Bölge Direktörü, Paris’te görevli.
Bengü Tiner:
Göcek Limanı bana hep Amerika’nın Florida bölgesindeki veya Long Island’daki sahil kasabalarını hatırlatır.
Marinaları, kafeleri, caddeleri, Türkiye’nin başka bölgelerindeki çirkin yapılaşmadan biraz olsun kendini koruyabilmiş mimarisiyle bana iyi gelen bir belde Göcek...
Göcek Türkiye’nin gündemine 1980’li yıllarda yerleşti. Yerleştiren de rahmetli Turgut Özal ve danışmanı Can Pulak oldu...
Özal yaz aylarında hafta sonlarını Göcek’te geçirirdi. Bir yandan turizm yatırımlarını yerinde görür, kararlar alır, bir yandan da ünlü bir patronun teknesinde gezerdi.
Türkiye’nin 24 Ocak kararları ve özellikle de Özal’ın iktidara gelişi ile başlayan liberal ekonomi dönemi yeni patronlar yaratıyordu. Özellikle inşaat şirketleri hızla büyüyordu.
Yeni patronlar da Türkiye’de “yat modası”nı yaratıyordu.
*
Onun “Davut” heykeli, sanatta ulaşılmazlığın sembolü olarak asırlardır yerini koruyor...
Peki bu heykeli yapan Michelangelo nasıl bir insandı...
*
Aslında hakkında epey şey biliyoruz.
Çünkü yanında hayatını yazacak Vasari adlı bir biyografi yazarı vardı.
Yani kendi hikâyesi ve efsanesini kendi yazdıran insandı.
Ama kendisi hakkında asıl somut bilgiyi meğer kendi bırakmış.
Üç boyutlu mermer bir heykel...
8 Eylül gününden beri dünya o üç kadını konuşuyor... Burası Fas ve ülkenin üç büyük şehrinin belediye başkanlığı koltuğuna üç kadın oturdu...
Gelin şimdi Müslüman dünyasının en karamsar günlerinde en iyimser rüzgârları estiren bu üç kadını tanıyalım.
Birincisi, Esma Ralalu...
Ekonomist ve gazeteci...
Başkent Rabat’ın, yani bir anlamda Fas’ın Ankara’sının, seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı...
Milli Bağımsız Birlik Hareketi’nin adayı...
Belediye Meclisi’ne seçilen 79 üyenin 58’inin oyunu alarak başkan seçildi.
Öteki iki rakibinden Sosyalist Halk Güçleri Birliği’nin adayı 7, İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı da 8 oy alabildi.
1. Kitabın adı “Les Inseparables”...
Kitap geçtiğimiz günlerde Amerika’da da İngilizce olarak yayınlandı ve dün New York Times’ta kitapla ilgili uzun bir de yazı vardı.
*
Simone de Beauvoir, bu kitabı 1954’te yazmış.
Aslında otobiyografik bir roman.
Başkalarının da vardır belki ama kendi payıma, eski ABD Başkanı Obama’dan sonra gördüğüm ikinci siyasetçi müzik listesi bu.
Kemal Bey’in böyle bir listeyi hazırlaması da hoşuma gitti.
*
3 saat 4 dakikalık bir liste bu.
Nagehan Alçı onunla yaptığı mülakatı iki gün üst üste yayınladı...
Oysa ilk günden beri orada CNN’in bir kadın muhabiri vardı...
BBC oradaydı...
Ama görüntülü olarak ilk mülakatını bir Türk kadın gazeteciye verdi.
Nagehan Alçı’nın başarısı kadar, Karzai’nin tercihi de anlamlı...
Öyleyse gelin bu mülakatın biraz arka odalarında dolaşalım.
SEFARET AVLUSUNDA BAŞI AÇIK, KARZAİ’NİN EVİNDE BİLE ÖRTÜLÜ
Konuşmanın bir bölümünün konusu “ateizmdi”...
Şimdi size o konuşmanın sözünü ettiğim bölümünü aynen aktarıyorum:
Mısır Devlet Başkanı Sisi diyor ki:
“İnancı olmayan insanlara saygılıyım. Herhangi bir insan bana Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi olmadığını veya dinlere inanmadığını söylerse, ‘Bu sizin kişisel seçiminizdir’ derim...”
Sisi bunları 11 Eylül günü yapılan “İnsan Hakları Strateji Toplantısı” için verilen yemekte söyledi.
Şöyle hafızamı yokladım...
Bugüne kadar herhangi bir Müslüman Arap ülkesinde resmi bir kişinin ağzından hiç bu sözleri işittik mi...
Kapıda biraz durup dinleyin...
Öğütülmemiş kahve çekirdeklerinin haykırarak size bağırdığını duyuyorsanız eğer...
Arkasından boş karton kahve kapları toplu halde üzerinize saldırıyorsa...
Böyle bir durum varsa yani...
Hemen bir psikiyatra gidin...
*
Büyük ihtimalle size şu teşhisi koyacaklar:
“Schizoaffective disorder...”
Dünyanın belki de en renkli, en büyük festivali İzmir’den doğabilir...
Hatta iddiamı daha da büyüteyim...
İzmir’den “Halloween” kadar küresel bir festival doğabilir...
Adı da harika...
“Süslü Kadınlar...”
Dokuz yıl önce İzmir’den o ilk fotoğraf geldiğinde içim öylesine açılmıştı ki...
Rengârenk kadınlar bisiklet üzerinde şehri turluyorlardı...
Tam tarihi ile 12 Ağustos 1975 günü İsviçre’nin Zürih şehrinde bir binada kahverengi iplerle bağlı paketlerin mühürleri açıldı.
Paketlerin içinde 32 defter vardı.
Her defter, her birinde 100 ile 200 sayfa arasında elle yazılmış notlardan oluşuyordu.
*
Defterler, dünyanın en büyük romancılarından biri olan Thomas Mann’ın tuttuğu günlük ve aldığı notlardan oluşuyordu.
Thomas Mann, 12 Ağustos 1955’te Zürih’te ölmüştü.
Başkent Ankara’da bir temsilcilik ofisi açtı...
Ne olduğunu anlamak için bir yıl geriye gidelim.
*
Geçen yıl pandeminin tam ortasında, yani 2020’nin ağustos ayında birden şu haberler çıktı:
“İmamoğlu Ankara’da ofis mi tuttu?”
Üstelik İmamoğlu’nun tuttuğu ofis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 10 dakika mesafedeydi.
Bu gelişme o günlerde Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olmayı arzu ettiği biçimde yorumlandı.
*
Son 20 yılda beni en etkileyen sözlerden birini, çok ilgiyle okuduğum sanat yazarı Mehmet Ergüven söylemişti: “Aldığımız zevklerden bıkarız, ama verdiğimiz zevklerden hiç bıkmayız.”
Önceki akşam maç bittiğinde Fenerbahçeli futbolcuların tek tek yüzlerine baktım...
Hepsinin yüzündeki ifade neredeyse aynıydı. Bu takım yıllardır, taraftarına belki de ilk defa verdiği zevkin keyfini çıkarıyordu. Evet, çocuklar oyundan aldıkları keyfi değil, takımıyla gurur duymanın hasretini çeken bir taraftara o zevki vermenin keyfini yaşıyordu.
Ben bir futbol uzmanı değilim... İyi bir taraftarım... Tıpkı bir şarap uzmanı olmayıp, çok iyi bir şarap içicisi olduğum gibi... Şarap yapımcısının kendi aldığı zevki değil, bana verdiği zevki önemserim.
FUTBOLUN 'YENİ NORMALİ' BU
Öyle bir çağa geldik ki; artık herkes futboldan anlıyor. Hem de çok iyi anlıyor. O nedenle, futbol artık, oyuncuların oynarken aldığı keyiften çok, seyreden taraftarına verdiği zevkle ölçülüyor.
Futbolun ‘yeni normali’ bu... Frankfurt deplasmanındaki Fenerbahçe, işte futbolun bu ‘yeni normalini’ anlamış bir takımdı.
TAKIMDAŞLIK RUHUNU ÖĞRENEN BİR MESUT VARDI
Bugün de ülkemizin seçilmiş başbakanı Adnan Menderes’in idamının 60’ıncı yılı...
O meşum geceyi çok iyi hatırlıyorum...
Dün Sedat Ergin o idamları öylesine etkileyici ve dramatik bir şekilde yazdı ki...
Yine o gecelere döndüm...
*
İzmir’de 13 yaşında bir çocuktum...
Hepsi Demokrat Parti’ye oy veren Bulgaristan göçmeni bir aileydik...
Evimizde sabaha kadar Kuran okunmuştu...
Her MET Balosu gibi kırmızı halısı rengârenkti...
Ama bu defaki kırmızı halı aynı zamanda “Post Covid-19” döneminin yeni normalinin çizgilerini de verdi.
Bununla ilgili haberleri televizyonlarda ve gazetelerde izlediniz...
Ben size oralarda görmediğim önemli bir ayrıntıyı aktaracağım.
Benim için gecenin en şaşırtan kişiliği genç şarkıcı Billie Eilish’ti ve ötekilerden farklı bir yazıyı hak ediyordu.
MET’in bütün merdivenlerini kaplayan bir Oscar de la Renta ile gelmişti...
Bol pantolonlar, ondan bol tişörtler, yeşil-mavi saçları ile “yeni sallapatiliğin” simgesi olan Billie Eilish adeta Pamuk Prenses kılığında bir Marilyn Monroe’ya dönüşmüştü.
O gün, ben de bizim tarihimizin en ünlü “milli ve yerli çapkını” Süha Özgermi’yi tanıtmıştım...
1980’li yıllarda Türk magazin medyasının en önemli ve en renkli figürlerinden biriydi...
Yazının çıktığı gün Habertürk yazarı Murat Bardakçı aradı...
“Süha Bey’i yazmışsın... Onu bir de ben yazayım. Bakın, çoğu insanın ‘Ha, milli çapkın mı?’ diye dudak büktüğü o karakterin arkasında nasıl bir insan var...”
Murat, bunu 22 Eylül 2013 günü, onun ölümünden sonra Habertürk’te yazmış.
Yazının başlığı şu:
“‘Milli çapkın’ Süha Özgermi’nin Abdülhamid’e uzanan aile öyküsü”
İşinsanı Sadettin Saran’la birlikte Hırvatistan’ın Split şehrine gittik.
Saran grubunun orada çok güzel bir oteli var.
Adı “Le Méridien Lav”...
*
İlk akşam Split’in yeni seçilen Belediye Başkanı Ivica Puljak ve eşi Marjiana Puljak’la yemek yedik...
Hırvat sisteminde “seçimle gelen” belediye başkanı şehrin en üst yöneticisi oluyor.
Yani merkezi hükümetin atadığı bir vali yok ve yetkiler seçimle gelen belediye başkanı ile Belediye Meclisi’nde...
Alpay’ın “Eylül’de Gel”i...
Ve Natalie Imbruglia’nın “Come September”ı..
Bu sonbaharı da geçen perşembe Şarköy’e giderken bu şarkıları dinleyerek açtım...
*
Tabii benim için sonbahar açılışı çocukluğumdan beri bağbozumlarıdır...
Bu yılki Baküs mevsimimi de Kayra’nın Şarköy Dedeçeşme Bağları’nda yaptım...
Son yıllarda daha çok Denizli Güney ve Urla bağlarında dolaşıyor, Trakya bağlarına gidemiyordum...
Oysa Trakya Türkiye’nin en önemli üç bağ bölgesinden biri...
Çünkü bir İzmirli olarak çok dikkatimi çekti.
*
Sitenin birinci sayfasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İzmir’e yaptığı ziyaretle ilgili bir haber vardı.
Bakan, KKTC Cumhurbaşkanı
Bu hödüğün hakkından vallahi Recep İvedik gelir
Fenerbahçe'nin yenilgisine üzüldüm...
Önceki akşam, Eintracht Frankfurt karşısındaki takım çıksaydı rahat 3 çekerdi bu Pire takımına...
Ama beni daha çok üzen Olympiakos’un hödük başkanının lafları oldu...
Hele hele bir de bazı Galatasaraylı dostların “Bizi bu hödüğün laflarına muhatap ettin ya Fener, helal olsun sana” yollu şakaları yok mu...
İşte o kahretti beni...
Delirdim...
*
Ama sonra herifin bu fotoğrafını gördüm...
Adam bizim Recep İvedik’in tıpatıp ikizi...Vallahi rahatladım...
Ne bekleyeceksin bu hödükten, diye biraz rahatladım...
Allah aşkına siz de bakın herifin şu haline...
Bildiğimiz sıfır numara maganda...
Hani bizim Recep İvedik’i yanına koy, bizimkine “Monşer” demezse ne olayım...
*
Hele hele Şahan Gökbakar şu son yangınlardaki kahramanlığı ile gözümüzde iyice büyüdü ya...
Recep İvedik de büyüdü...
Hadi Recep, dedim...
Madem hödüğün hakkından hödük gelir...
Giy çubuklu formayı, ver şu hıyarın ağzının payını...
*
Ne mi yapacaksın...
Çak filmlerden birkaç replik...
Ufaktan birkaç “Hööyyttt”...
Fotoğraftaki bu hıyar dörtnala olmazsa ne olayım...
RECEP İVEDİK GİYDİ ÇUBUKLUYU VE SAYDIRDI ‘PİRE’Lİ HÖDÜĞE
“Lan Matrakis, bu internet aleminde çok garı gız va diyorlar doğru mu la...”
*
“Lan ikiz dingiller, o dilini gobartırım senin...”
*
“Problem nedir gardaş? Hı Takaşi Hiroşi Mahat hı? Nedir lan sizin derdiniz, geldiniz burda artistlik yapıyonguz...”
*
“Sen suya düşsen batmazsın biliyo musun neden? Çünkü senin tipin kayık...”
*
“Gonuşma lan... Akülü araba mı bu...”
*
“Senin içine bir şey kaçmış yavrum, ortasında i var.”
*
“Kadının yaşı, erkeğin maaşı sorulmaz koçum, biraz yol yordam öğren dingil...”
*
“Kan görüyorum hocam, vahşet görüyorum, şakak kemiğinden girmiş levye görüyorum hocam, levye hocam...”
YUNAN KARDEŞİM, SEN BİR ŞEY DE BU DENSİZE
Yukarıdaki yazı tabii ki bir şaka...
Ama o herifin anlayacağı dilden bir şaka...
Bu bir spor yahu... Daha geçenlerde Barcelona kendi sahasında Bayern Munich’ten 3 gol yedi...
Siz Bayern başkanından böyle densizlik gördünüz mü... Şurada komşuyuz... Zaten siyaseten gerilmiş bir hava var. Avrupa kupalarında, futbolda, baskette kim bilir kaç karşılaşma olacak daha aramızda... Yani şu güzel olayı böyle magandaların insafına mı bırakacağız...
Siz bir şey söyleyin bu herife lütfen...
DENİZCİ YELKENLİNİN DENİZCİSİ BİLE BUNU YAPARSA
Dokuz gün boyunca Türkiye’nin en ıssız sahillerindeydik, diye yazmıştım.
Karayolu bağlantısı olmayan, kıyıları yapılaşmaya açılmamış, olağanüstü bakir bir bölge burası...
Ama orada bile başımıza şu tür olaylar geldi.
*
Mesela pazartesi sabahı Kalkan’ın yan tarafındaki büyük koydaydık.
Sabah pırıl pırıl bir denize uyandık. Yan tarafımızda geceyi geçiren üç-beş yelkenli tekne erkenden kalktıktan sonra denize girdim.
Ama daha beş dakika geçmemişti ki açıktan gelen inanılmaz bir sintine atığı deryasında buldum kendimi...
İğrenç bir salya ve köpük atığıydı...
Belli ki ayrılan teknelerden biri bırakmıştı daha koyu terk etmeden.
*
Türkiye’de tekne sayısı inanılmaz bir hızla artıyor.
Ismarlanan teknelerin boyları 70-80 metreye doğru gidiyor.
Ama denize sahip çıkma kültürü gelişmez, güçlü kontrol mekanizmaları ve teknolojileri geliştirilmezse korkarım ki 10 yıl sonra bu sahillerde denize girmek hayal olur.
*
En denizci tekneleri kullanan, denizin çevrecisi sayılan insanlar bile sintinesini böylesine vurdumduymazlıkla denize bırakıyorsa...
Vay halimize...
32 YIL SONRA SEINFELD’İ SALONDA DEĞİL, YATAKTA SEYRETMENİN FARKI
Seinfeld televizyon tarihinin en önemli dizilerinden biri.
Dizinin ilk bölümü 5 Temmuz 1989 günü yayınlandı.
O gün 42 yaşındaydım...
Seinfeld bu hafta yeniden streaming platformlarına kondu.
Önceki akşam ilk bölümü yeniden seyrettim.
Aradan 32 yıl geçmiş ve ben bugün 74 yaşındayım.
İşte 32 yılın farkı...
*
- 32 yıl önce bu ilk bölümü salondaki analog televizyon ekranında seyretmiştim.
Önceki gece ise yatakta iPad’imde bir streaming platformda izledim ve kulağımda kulaklık vardı.
- 32 yıl önce ilk bölümde evdeki telefon çaldığında hiç şaşırmamıştım, önceki gece o kablolu telefon bana boynuma bağlanmış zincir gibi göründü.
- 32 yıl önce ilk bölümde kimsenin elinde cep telefonu, masasının üzerinde bilgisayarı yoktu.
- 32 yıl önce Jerry Seinfeld, kaçırdığı maçı kaydedilmiş bir video kasetten seyrediyordu... Bense aynı gece maçı bir streaming kanaldan seyretmiştim.
- 32 yıl önce seyrettiğim ilk bölümde ne çok ceketli insan vardı. Şimdiyse etrafımda ne çok tişörtlü, sweatshirt’lü insan var.
- 32 yıl önce ilk bölümde New York’taki Kennedy Havalimanı’nda ne maskeli ne CovId-19’lu insan vardı, ne de sosyal mesafe kuralları...
MAVİ KALP EMOJİ’Sİ
DİKKAT, ‘MAVİ’DE ‘GRİ’NİN 51’İNCİ BDSM’Sİ DE VAR
Son zamanlarda gelen mesajlarda çok sayıda mavi kalp emoji’si görüyorum. Özellikle kadınlardan gelen mavi kalp emoji’sinin ne anlama geldiğini tam anlamış değilim.
Dün Google’da araştırdım.
Sonuç şu:
- “Güven, uyum, savaş ve sadakati gösterir.”
- “Derin dostluğu temsil eder...”
Bunlar tamam, ama şunun anlamını çözemedim:
- “BDSM ilişki türüne hizmet eder. Ve arzuyu içerisinde barındırır.”
*
Yahu bu BDSM, “Grinin Elli Tonu”ndan sonra meşhur olan BDSM değil mi...
Hani tarifi şöyle olan:
“Rızaya bağlı olarak, fiziksel güç ve baskı kullanılarak duygusal uyarının sağlandığı ve fantezi olarak baskının rol oynadığı bir cinsel tercih...”
*
Google uyarıyor.
Bu emoji çift taraflıdır. Kullanırken dikkatli olun.
Yanlış bir mesaj vermiş olabilirsiniz...
SAĞLIK
BU BİRA FESTİVALİNDEN SONRA NABZINIZ DAKİKADA KAÇA ÇIKAR
Hayır sadece fotoğraftaki bu dekolteye bakıp birasını çeken erkeklere sormuyorum.
Kadınlara da soruyorum.
Diyelim ki bir bira festivalinden veya içkili ve sıkı bir arkadaş grubu yemeğinden çıkan herkese soruyorum.
Siz bilmiyorsanız veya farkında değilseniz, bilenlere danışıp öğrendim.
*
Dünyanın en ilginç araştırmalarından biri 2017 yılında Münih’te yapılmış.
Geleneksel Oktoberfest, yani bira bayramına katılan 3 bin gönüllü üzerinde alkolün etkisi araştırılmış.
Bu kişilerin hepsi içtikten sonra kan vermişler ve EKG’leri çekilmiş.
İşte sonuçları:
*
- YÜZDE 26’SININ nabzı dakikada 100 atışa çıkmış.
Ancak bu atış hızı ölümcül bir risk taşımıyormuş.
- YÜZDE 5-6’SINDA ise daha tehlikeli düzensiz kalp atışları tespit edilmiş.
*
SONUÇ: Alkol tüketimi kalp atış hızında artışa neden oluyor. Ancak bu etki herkeste aynı değil. Bazıları alkolü daha iyi tolere ediyor, bazılarında ise etki daha ağır oluyor.
İÇ HATLARDA YEMEK SERVİSİ BAŞLADI
Dün Bodrum’dan İstanbul’a dönerken fark ettim.
THY, iç hatlar business sınıfında COVID-19 nedeniyle kestiği yemek servisine başlamış.
Dün “Türk mezeleri” ile başlayan, “Panna Cotta” ile devam eden mönü güzeldi.
Ancak alkollü içki servisi başlamamış. Buna karşılık meşrubat, çay, kahve, ayran gibi içecek mönüsü genişlemiş.
COVID-19 öncesinde Anadolu şehirlerine uçuşta business’ta alkollü içki servisi kaldırılmıştı.
Ancak Bodrum, İzmir, Antalya gibi turistik hatlarda vardı.
Sordum, “COVID-19 önlemleri nedeniyle alkollü içki vermiyorlar”mış.