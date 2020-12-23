Bu fotoğrafta gizli 10 rakamı gördün mü

Hemen söyleyeyim, tamamen kendi görüşüme dayalı sübjektif bir seçimdi bu...
Ama yaparken elimden geldiğince objektif olmaya çalıştım.
Kutuplaşmış bir ülkede “yılın insanını seçmek” çok zor bir iş...
Tabii ki bu yıl da böyle olacak.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da siyasetçileri liste dışı tuttum.
İZMİR DEPREMİNİN İKİ UMUT BEBEĞİ
Dönüp dönüp dinliyorum, dinledikçe daha çok seviyorum...
Neden böyle derken geçen gün Vanity Fair’in internet sitesinde ilginç bir sosyal medya olayının hikâyesini okudum.
Önce onu özetleyeyim.
*
Geçtiğimiz eylül ayının 25’inci günü Nathan Apodaca isimli Idaholu bir Amerikalı TikTok’a bir video yükledi.
Aslında sıradan, çok az insanın ilgisini çekecek, patates fabrikası ile ilgili bir videoydu...
Ancak videoyu yükleyip Idaho otoyoluna çıktıktan kısa süre sonra çok ilginç bir şey oldu. Yüklediği video milyonu geçen insan tarafından seyredilmişti.
*
Bunun ne anlama geldiğini ise daha sonra anlayacağız...
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun önceki günden beri başında bir sorun var.
Ama buna “sorun” mu yoksa “başarı” mı demek gerekir bunu konuşalım.
Fransa hükümeti Paris Belediyesi’ne 90 bin Euro para cezası kesti...
Yani 110 bin dolar civarında bir şey...
Miktar önemli değil, önemli olan cezanın gerekçesi...
Merkezi hükümet Paris Belediye Başkanı’na 2012 yılında çıkan bir yasaya aykırı davrandığı için bu para cezasını vermiş.
Nedir bu diye sorarsanız, anlatayım.
Ama gelin önce fotoğrafa yakından bakalım...
*
Bu “Zoom”la veya ordunun kendi içinde daha güvenli bir sistemi ile yapılan telekonferansın fotoğrafı.
Ekranda 18 kutu var ve her birinde bazı insanları görüyorsunuz.
En üst sağdaki sivil kişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar...
Akar her pazartesi Silahlı Kuvvetlerimizin üst komutanları ile böyle görüntülü bir toplantı yapıyor.
Bu da bu hafta yapılan son toplantının ekran görüntüsü...
Hürriyet’in eski başyazarı Oktay Ekşi, Aydınlık’taki yazısında şöyle bir şey demiş:
Kılıçdaroğlu’nun ABD’nin yeni başkanı Biden’a çektiği kutlama mesajında, ‘Türkiye’deki demokrasiyi destekleyiniz’ anlamındaki sözlerini son derece isabetli buluyorum. Çünkü hem insan hakları hem de demokrasi son 50 seneden beri artık hiçbir ülkenin ‘iç işi’ değildir. Bunlar ‘uluslararası değerlerdir’ demiş.
*
Aydınlık gazetesi bu yazıyı yayınlamış ama altına şu itiraz notunu düşmüş:
“Hangi gerekçe ile olursa olsun ABD’nin ülkemiz siyasi arenasına demokrasi söylemiyle müdahil olmasını doğru bulmuyoruz.”
Gazete ile yazarı arasındaki bu görüş farklılığında ben kimden yanayım diye sorarsanız, hiç düşünmeden cevabını verebilirim:
“Oktay Ekşi’den yana...”
1) ‘ÇILGIN SAYISAL LOTO’ BU HAFTA 87 MİLYON TL’YE GELDİ
Ben bir Milli Piyango kullanıcısıyım ama tanıdığım Sayısal Loto oynayan çok kişi var. Orada neler oluyor?
“Operasyonu biz devraldıktan sonra önemli değişiklikler yaptık. Çılgın Sayısal Loto’da oynama şeklini 49 sayıdan 90 sayıya çıkardık. Haftada 2 gün olan çekiliş günlerini de 3’e çıkardık. Geçtiğimiz dönemde en yüksek 17 milyon TL olan büyük ikramiye miktarı bugün 87.5 milyon TL’ye ulaştı.”
2) BİR KİŞİNİN KAZANMA İHTİMALİ 54’TE 1’DEN 20’DE 1’E YÜKSELDİ
Konunun cahili olarak merak ettiğim bir şey var. Son zamanlarda şöyle bazı sözler duydum: Mesela büyük ikramiye çıkmıyormuş. Üst üste kazanan numara oluyormuş diye... Mesela Sayısal’da bana sanki çıkması mümkün değilmiş gibi görünüyor. Nedir bunun aslı?
“Aslında oyunların ikramiye kazandırması belli bir matematiksel tahmine dayanıyor ve demin bahsettiğim üzere herhangi bir müdahaleye açık olmayan makinelerin yaptığı çekilişlerde çıkan rakamlar ile oyunseverlerimizin tahmin ettikleri rakamların eşleşmesi gerekiyor. Örneğin istatistiki olarak Süper Loto’da büyük ikramiye çıkması için 50 milyon adet kolonun oynanmış olması gerekiyor gibi bir varsayım var. Hatırlarsanız 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinden 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL çıkmıştı, halbuki o güne kadar oynanan kolon sayısı 50 milyona ulaşmamıştı. Adı üzerinde, şans oyunu bu.”
İnsan merak ediyor, böyle bir oyunu oynadığı zaman kazanma şansı nedir diye...
Bir süredir bunu Sisal’ın marka yöneticileri ile konuşmak istiyordum.
Ayrıca çocukluğumdan beri yılbaşı hayallerimizin en büyüğü hep Milli Piyango olmuştu...
O gecelerde çekilişi merakla beklerdik.
Tabii bir de gazeteci olarak özel bir ilgim var Milli Piyango’ya...
Her senenin en çok satış yaptığımız günü 1 Ocak’ta sıralı kazanan listesi verdiğimiz gün olurdu.
300-400 bin tiraj eklerdik günlük satışımıza...
Geçen ağustos ayından beri Türkiye’de şans oyunlarının çekilişleri ilk defa özel bir şirket tarafından yapılıyor.
Mesaj genç bir şifre çözüm uzmanından geliyordu. Ve bu mesaj benim gibi milyonlarca sinema izleyicisini de yakından ilgilendiren bir konu üzerineydi.
Dünyanın birbirinden uzak üç ayrı yerindeki üç genç bilgisayar uzmanı bütün dünyanın 51 yıldır merakla beklediği bir şifreyi çözdüklerini iddia ediyorlardı.
Neydi bu geçen hafta cuma günü FBI’a ulaşan çözülmüş şifre...
Şimdi 51 yıl önceye dönelim.
HALEN TÜRKİYE’DE DE GÖSTERİLEN ZODIAC FİLMİNİN ŞİFRELERİ
Amerika’nın San Francisco şehri 1969 yılında işlenen bir cinayetle sarsıldı...
Temmuz ayı içinde bir araba içinde yan yana oturan bir genç kız ve erkek kimliği belirsiz biri tarafından tabancayla vurulup öldürülmüştü. Bir süre sonra göl kenarında sevişen iki genç, bir katil tarafından öldürülünce işin rengi değişmeye başladı...
Bir süre sonra başlayan bazı gelişmeler neticesinde San Francisco cinayetleri Amerika tarihinin en esrarlı olaylarından birine dönüşecekti.
Önceki gece takıldığım filmin adı “The Tick”ti.
Türkçe “Kene” anlamına geliyor...
Bildiğimiz kene...
*
Üç gözlemimi söyleyeyim...
BİR: Maskeyi çok estetik buldum. Rengi, formu çok iyi seçilmiş.
İKİ: N95 benzeri en koruyucu maskelerden birini seçmiş.
ÜÇ: Üzerindeki tuğra gibi yazıyı merak ettim.
Ne anlama geldiğini öğrendim. “Ya Şafi” yazıyormuş.
Allah’ın 99 isminden biriymiş...
Ama bu ismin özelliği var.
Durun “Pandemi mizahı” diye bir şey var...
Gelin daha muzip laflar bulalım...
*
Kim ne derse desin “Bizim Boris” büyük bir işe imza attı.
İngiltere dünyada aşıya yaygın olarak başlayan ilk ülke oldu.
Dün bütün dünya İngiltere’den gelen “ilk aşı” haberleriyle doluydu.
Aralarında çok eğlenceli olanlar da vardı...
Önceki gece onun hakkında yapılan belgeseli seyrettiğimde ilk aklıma gelen cümle şu oldu...
Vay canına... Meğer aradan 9 yıl geçmiş...
Neyin üzerinden mi?
Hani şu günlerce yazdığım 2806 numaralı odada yaşananlar var ya işte o...
Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın New York’ta lüks bir otelin 2806 numaralı odasında, temizlik görevlisi kadına tecavüz olayı...
İşte onun belgeseli yapıldı ve Türkiye’de de yayınlanmaya başladı...
Mükemmel bir belgesel...
Çünkü o cümle, geçen pazar günü, ileride çok kullanılacak bir referans cümle haline geldi.
*
Olay şu: Geçen cumartesi günü “Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin” 86’ncı yılıydı... Demek ki bu Cumhuriyet 86 yıl önce kadına bu hakkı tanımış...
Tartışma AKP milletvekili Özlem Zengin’in kısaca özetlediğim şu sözleri ile başladı:
“Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu sadece oy verme ile ilgili bir hak olarak kalmıştır. Ama başörtülü olarak Meclis’e girebilme, yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur.”
Buraya kadar hiçbir itirazım yok...
Yani konu sadece başörtüsü olan kadının seçilme hakkıysa bu cümle doğru...
Ama
Ama önce bir gün öncesinden, yani çarşambadan başlayayım...
*
Geçen çarşamba günü...
O gün Amerika Birleşik Devletleri günlük ölüm sayısında ölümcül bir rekora tanık oldu.
Bir günde 2 bin 885 kişi öldü...
Aynı gün COVID pozitif insan sayısı 14 milyonu aştı.
İşte o günün ertesinde üç ayrı kişiden üç ayrı haber geldi...
Üçünün de kaynağı görevden ayrılmış üç eski ABD başkanıydı.
Bazen o nehrin başında karşınızdan öyle bir şey geçiyor ki...
Kahkahalar atmaya başlıyorsunuz...
Gülerken de yukarılara bakıp “Allahım sen ne büyüksün” diyorsunuz...
Olay şu...
Şu sıralar Avrupa’da popülizmin en karanlık rejimi haline dönüştüğü Macaristan’da iktidar partisine mensup bir milletvekili var...
Bu adam Macar Parlamentosu’ndaki iktidar partisinin ahlak timsali...
Eşcinselliğe karşı anti-LGBT kanunun meclise getirilişi ve kanunlaşması sırasında en önde savaşan bir ahlakçılık abidesiydi güya...
Benim gibi düşünen köşe yazarlarına, hayatın siyaset dışındaki konularını açan öncü bir insandır...
*
Dün bana bir mesaj atmış...
“Artık seni okumayacağım” diyor...
Çünkü Spotify’da bu yıl en çok dinlenen şarkılarla ilgili yazımı “Tık almak uğruna yazılmış” gereksiz yazılar olarak görüyor...
Bense bu görüşe hiç katılmıyorum...
Hıncal
Haklısınız hayatımın bu döneminde boş işlerin boş kalfası olduğum için böyle şeylerle oyalanıyorum...
*
Dünyanın en büyük streaming müzik platformu Spotify dün 2020 yılına ait izlenme rakamlarını açıkladı.
Bu yıl müzikte, dünyada Bad Bunny ve Billie Eilish; Türkiye’de ise Sezen Aksu, Ezhel ve Murda yılı oldu.
Bunları Hürriyet’in sayfalarında bulacaksınız...
Ben de bundan istifade edip Spotify yönetimine aklıma gelen bazı soruları sordum.
Mesela onlar bu yıl en çok dinlenen şarkıcıları ve şarkılarını açıklıyor ya, ben farklı bazı bilgileri öğrenmek istedim.
O sabah çok tuhaf duygular yaşadım...
*
Üç gün önce Diego Maradona ölmüştü ve henüz 60 yaşındaydı...
O sabah ise karşımda biri 54, öteki 51 yaşında iki boksör vardı ve birbirlerine kıyasıya vuruyorlardı.
Seyircisiz ringde duyulan tek ses 54 yaşındaki Tyson’ın öfkeli bir boğanınkini andıran nefes alış verişleriydi...
Maçı seyrederken kendimi de bir cevapsız sorular girdabında buldum.
O yaşta bir insanın kalbi böylesine göğüs göğüse, yumruk yumruğa güçlü bir mücadeleye nasıl dayanır?
Bu fotoğrafta gizli 10 rakamı gördün mü
Bu fotoğraf dünkü New York Times gazetesinde yayınlandı.
Bana göre pandemi döneminden kalacak 10 fotoğraftan biri bu olabilir...
Çünkü şehirli insanın hayatındaki en büyük değişikliklerden birini anlatıyor...
Ve bu fotoğrafta tam 10 adet gizli rakam var.
Fotoğrafa bakarken şöyle bir düşündüm: Acaba son defa bir restoranda ne zaman yemek yedim?
Galiba yaz ortasında bir gündü...
O da dış mekândaydı...
Yani kapalı bir restoranda son defa ne zaman yemek yedin diye sorarsanız, cevabım şu:
Unuttum....
*
Durum bizim için böyle, restoran sahipleri için ise çok farklı boyutta...
BİR: Atlantik dergisinde gördüğüm bir rakama göre sadece ABD’de yeme-içme ekonomisi 900 milyar dolar civarında...
Bu işin finansal yanı...
Bir de insani boyutu var...
İKİ: Yine Amerika’da 15 milyon insan ekmeğini bu sektörden kazanıyor.
*
Peki ne olacak bu sektörün hali... Sadece New York’taki rakamı vereyim.
ÜÇ: Metropol sınırları içindeki 24 bin restoranın yarıya yakını 2021 yılını göremeyecek.
*
Gelelim Türkiye’deki duruma...
DÖRT: Türkiye’de yeme-içme sektöründe 100 bin işletme var.
BEŞ: Bu işletmelerden, aileleri ile birlikte 2 milyon insan geçiniyor...
ALTI: Parasal ekonomisi ise geçen yıl 135 milyar TL’ydi...
*
Şu an restoranların durumu nedir diye sorarsanız cevabım şu:
Hiç iyi değil...
Restoranlar 16 Mart’ta kapandı, 6 Haziran’da sınırlı olarak açıldı...
Ancak 18 Kasım’da yeniden kapandı...
*
YEDİ: Geçen gün evlere yemek paket servisi yapan bir kuruluştan öğrendiğime göre iş yaptıkları restoranların yüzde 15’i şimdiden dükkânı kapatıp sektörden çıkmış vaziyetteymiş.
SEKİZ: Eğer pandemi yasağı süresi mart ayına kadar sürerse kapanacak işletme sayısının yüzde 30’u bulacağı tahmin ediliyor...
*
Bir kısım restoran paket servisine geçti...
Ama bu çözüm onları kurtaracak durumda değil...
DOKUZ: Şu an için eve yemek servisi sektörünün büyüklüğü, toplam pazarın en fazla yüzde 5’i düzeyinde...
ON: Yani maksimum 10 milyar TL’yi bulabilecek...
RESTORANLARIN KAPALI KALDIĞI HER GÜN PARASAL KAYIP NE
Peki alınan pandemi kredileri?
Çoğu restoran ödeyemez durumda...
*
Kısaca bu restoranların kapalı kaldığı her gün Türk ekonomisi 350 milyon TL kaybediyor... Ve düşünün....
Bu sektörün yüzde 30’u batarsa bu parayı artık geri getirmek mümkün olmayacak....
*
Ama asıl önemlisi.... Şehirli bir insanın hayatında restoran ve
barlar bir tür sosyal hub...
Hayatımızda bizi stresten kurtaracak an ve mekânlar gidiyor demektir...
Bir şehir kültürü kaybolabilir yani...
*
Öyleyse çözüm ne?
Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi Derneği Başkanı Kaya Demirer dün İsmail Küçükkaya’nın programında çözümü özetledi:
“Kredilerin bir bölümünü hibe edin...”
Bence bu fotoğraftaki boş masalara bakıp ciddi ciddi düşünmek iyi olur.
‘KEDİCİK KEŞFİ’ VE İLK TEMAS ŞİFRELERİ
İsmail Saymaz sözünü tuttu ve Adnan Hoca mağdurlarının avukatı Eser Çömlekçioğlu’nun hazırladığı “Kedicik çizgi romanı”nın bir nüshasını gönderdi.
108 sayfalık çizgi romanın ilk basımının bir kopyası artık benim koleksiyonumda...
*
Eserin telif sahibini biliyoruz, ama çizeri hâlâ bir “ghost” çizer...
Yani gölge çizer...
*
Çizgi romanı baştan sona okudum ve çizgilerini inceledim...
Yorumum şu: İlginç....
Eğlenceli diyeceğim ama kızacaklar...
Ciddiye alıp bir şeyler yazacağım yine kızacaklar...
O nedenle bulabildiğim tek ifade bu... İlginç....
*
Yılbaşı yaklaşıyor, sizi biraz sıkıcı siyasetten uzaklaştırmak için bu Adnan Hoca külliyatından ilginizi çekecek bazı bölümler aktarayım.
Kararı siz verin.
KEDİCİK SÖZLÜĞÜ
ADNANCI TARİKATIN ‘KIZ BULMA İMAMI’
KIZ BULMA İMAMI: Örgütün, ‘hedef kızları’ tuzağa düşürmekle görevli 7-8 kişilik YOG (yakışıklı operasyon grubu) yöneticisi.
HEDEF KIZ: AVM, okul ve dershane çevrelerinde tek başına veya grup halinde dolaşan kızlara verilen isim.
HEDEF KIZ KEŞFİ: YOG mensuplarının hedef kız bulunan yerlerde dolaşıp aranan standarda uygun kızları belirlemesi.
YOG BAŞKANI
İLK ATIŞ PROSEDÜRÜ: Keşif sonucu belirlenen kıza gidecek YOG mensubunun belirlenmesinden sonra yanına yaklaşma ve prosedür gereği kullanılacak, psikolojik açıdan en etkileyici ilk cümlenin tespiti. Bu cümle genellikle şu oluyor: “Manken misiniz?”
İKİNCİ ATIŞ PROSEDÜRÜ: Hedef kızdan alınan ilk cevap yüzde 95 ihtimalle “Hayır manken değilim” olunca YOG mensubu prosedür gereği şu cevabı verir: “Çok iyi zaten biz de profesyonel olmayanlarla çalışmayı tercih ediyoruz.”
İKİNCİ YOG MENSUBU PROSEDÜRÜ: Mankenlik teklif edilen kızla ikinci teması bir başka YOG mensubu yapıyor. O da kendini “Bora Bey’in asistanı” olarak tanıtıp ilk teklifi sunuyor: Fotoğraf çekimi için her gün 1000 TL önerme.
TANIŞTIRMA
KEDİCİK ADAYI ADNAN HOCA’YA SUNULUYOR
ÇİZGİ romanda adı Bora olarak geçen “kız bulma imamı” kızla tanıştıktan sonra, güvenini kazanmak için ilk buluşmayı bir kahvaltıda yapar.
Sonraki aşamada onu Boğaz’daki bir yalıya götürür.
Ve son aşama artık “kedicik adayı” haline gelen kızı Adnan Oktar’a takdim etmek olur.
(Burada Adnan Hoca’nın konuşmalarını gazetenin ahlak sınırlarını aştığı için veremiyorum.)
İLK MUHABBET
GÜZELİMİN SANDALYESİNİ BENİM YANIMA KOY BORA
Adnan Oktar: Selam
Bora: Selam hocam inşallah
Hale: Se... selam
Adnan
Oktar: Maşallah benim güzelime. Maşallah ne kadar da güzel bir kız, dünya çapında güzel. Bora, nereden buldun bunu hiç kaçırma hemen evlen. Adın ne senin bitanem
Hale: Hale...
Adnan
Oktar: Gel şöyle otur canım. Bora sandalyesini benim yanıma koy güzelimin. Nerelisin bitanem?
Hale: Edirneliyim. Çok teşekkür ederim iltifatlarınız için.
ALDATMA TEORİSİ
ADNAN HOCA’YA GÖRE EVDE PARTİ YAPMAK YASAK MI
MAĞDUR avukatlarının hazırladığı “Adnan Oktar Silahlı Örgütünün Cinsel İstismar Sistemi” adlı kitapta YOG üyeleri, cinsel özgürlük konusundaki görüşlerini kediciklere şöyle anlatıyorlar:
*
YOG ÜYESİ KARTAL: “Mesela Avrupa’da seks doğal bir şey olduğu için insanların birbirlerini aldatma olayı çok az. Türkiye’de kızların çok tabusu olduğu için evlendikten sonra çiftler birbirini aldatıyor.”
*
YOG ÜYESİ ENDER: “Kartal çok doğru bir şey söyledi. Bir de mesela bizde dinde cinselliğin yasak olduğu, haram olduğu düşüncesi var. Halbuki dinde zannettiğiniz gibi bir kısıtlama yok. Hatta şarap hariç alkol içebilirsin, müzik dinleyebilirsin, parti yapabilirsin.”
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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