Bu fotoğraf bana niye Cem Karaca'yı hatırlattı

Bu maç Avrupa’nın seyircili futbola dönüşüydü. 16 bin taraftar sahada 60 binlik bir atmosfer yarattı. Şurası kesin; seyircisiz bir maç baharatsız bir yemek gibiydi. Futbol önceki gece aromasını ve baharatına kavuştu. Stattaki seyirci yerleşiminde sosyal mesafe ve hijyen şartlarına uygun bir oturum planlaması yapıldı. Ama daha maç başlamadan önce bütün sosyal mesafe kuralları bir yana bırakıldı. Maskeler tamamen atıldı.
Önceki gece her futbolsevere nasip olmayacak bir olayı yaşadım.
Tabii ki bu bir UEFA Şampiyonlar Ligi finaliydi. Tabii ki o maçı seyretmek bir şanstı.
Ancak bir sosyolog olarak benim için en az onun kadar güzel bir fırsat daha vardı.
Bütün dünyada 1.5 yıllık aradan sonra seyircili ilk futbol finalini seyredecektim.
Gerçekten çok zengin gözlemlerle dolu bir gece geçirdim.
Cumartesi gecesi Porto’nun Drago Stadı’nda sadece bir UEFA finali oynanmadı.
Futbolun geleceği açısından çok başka şeyler de oldu.
Twitter’da TT olmuştu.
Bu defa 10 saniyelik yarım kalmış bir cümle ile yine TT oldum.
Üstelik bu defa bir gece ve bir gün TT kaldım...
*
Olay perşembe akşamı bir arkadaşımdan gelen telefonla başladı:
“Sen gerçekten Tayyip Erdoğan büyük lider mi dedin?”
“Evet” dedim...
Şaşırdı... Herhalde
İstanbul’dan neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilen final maçına içim buruk geldim. Ama iyi ki gelmişim. İnsanlar saha içindeki futbola susamış. Ama sokaklardaki heyecanına da susamış. Ve bilin ki sahaya dönen seyirci aynı seyirci olmayacak. Daha mı iyi olur daha mı kötü bilmiyorum ama, daha agresif bir seyirci görürsek kimse şaşırmasın.
Dün UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için Portekiz’in Porto şehrindeydim. Aslında İstanbul’da seyredeceğimiz bir final bizden neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilmişti. O nedenle biraz içim buruk geldim buraya. Ama iyi ki gelmişim... Maçın sahadaki ayrıntılarını yarın yazacağım. Bugün saha dışını yazayım.
MAÇA CHELSEA KULÜBÜ BiLETiYLE GiREBiLDiM
Portekiz’e gelişim kolay olmadı. Bilet bulmak hiç kolay değildi. Çünkü stada 16 bin 500 kişi alınacaktı. Son anda maça gitmekten vazgeçen bir Chelsea Kulübü üyesi arkadaşım sayesinde bilet bulabildim.
OTEL FiYATLARI FÜZE GiBi FIRLAMIŞ
İkincisi Portekiz’e giriş koşulları. Kimi, “karantina var” diyordu, kimi “Yok” diyordu. Ama hemen herkese göre Portekiz’e girmek için bir davet lazımdı. Onları da hallettik... Ama en zoru otel bulmaktı... Epeydir kapalı olan oteller, restoranlar sanki bir yılın parasını bir günde çıkarmak ister gibiydi. Sadece 3 metrekare otel odasının fiyatı 600 Euro’dan başlıyordu.
BEŞ UÇAK iNiNCE COViD DUVARI YIKILDI
Şaşırıp kalacaksınız...
Ama önce dün dikkatimi çeken bir gelişme ile başlayayım.
*
Dün beni en şaşırtan haber İsrail’den geldi...
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde toplantılar yapılıyordu.
En sembolik olan ise tabii ki, yargılamaların yapıldığı Yassıada’daydı.
Olay oradan Türkiye’yi sarsan YouTube videolarına geliyordu.
İşte tam o saatlerde dünyada herkesi şaşırtan bir başka darbe yaşandı.
Bir şirket içi darbe...
Ama darbe yapılan yer öyle bir şirketti ve darbeyi yapanlar da öyle kişilerdi ki...
Dünya ekonomisinde yeni bir çağ başlıyordu.
Bir tarafta Altınordu... Mahalleme yakın bir başka mahallenin takımı. Küçükken okul dönüşü hep top oynadığım halk sahasının ilk sahibi. Metin Oktay olmak isteyen çocukların hayal arenası. Büyük Altınordu... 1923’te kurulmuş, Süper Lig kurulduğunda ilk 16 takımdan biri olmuş, Cumhuriyet’le yaşıt bir kulüp. İzmir’in ‘Kırmızı Şeytanlar’ı.
Öteki ise Altay... İlkokulu okuduğum Gazi İlkokulu’nun, orta ve liseyi okuduğum Namık Kemal Lisesi’nin mahallesinin takımı. Ben İzmirsporluyum ama öte yanım İzmirli.
Ve maç bitti. Altay Süper Lig’de... Kazanan İzmir... Ama asıl kazanan Süper Lig. İzmir’siz bir Süper Lig hep eksikti. Göztepe geldi... Zenginleşti. Şimdi Altay geldi. Yani Alsancak. Ege modernitesi. Ve İzmir artık tam kadro sahada...
Tebrikler Büyük Altay. Tebrikler Mustafa Denizli. Altay’dan aldığın parayı Şehit Aileleri’ne bağışladığın için de ayrıca teşekkürler, benim sevgili arkadaşım. Tebrikler Alsancak, Birinci, İkinci Kordon, Mustafa Bey Caddesi, Gül Sokak. Sana da tebrikler Büyük Altınordu. Tebrikler İzmir. Tabii ki tebrikler Mustafa Hocamın Çeşmesi, Alaçatı’sı. Tabii basketboldaki başarısı ile tebrikler Karşıyaka...
Önümüzdeki sezon her takım iki defa İzmir’e gidecek... Emin olun ki Süper Lig bu sezon çok daha renkli olacak.
Konu Habertürk kanalında yayınlanan İçişleri Bakanı söyleşisiydi.
İki yazar kendi üsluplarıyla programa katılan gazetecileri eleştirmiş.
Emin Çölaşan neredeyse yerden yere vurmuş.
Deniz Zeyrek ise ılımlı bir üslupla eleştirmiş.
Bense farklı bakıyorum.
Önce bir risk analizi yapayım.
Habertürk’te gazetecilerin karşısına çıkmak İçişleri Bakanı
Çok tuhaf bir gün...
Gündem çok kalabalıktı...
Siyasette izdiham vardı...
Lakin benim için çok tenhaydı... Issızdı...
*
Bir gece önce bütün Türkiye o malum televizyon tartışmasını izliyor, konuşuyordu...
Dört gazeteci soruyor, İçişleri Bakanı da konuşuyordu...
Her taraftan mesaj akıyordu cep telefonuma...
Soru da bu değil...
Soruyu New York Times yazarı Thomas L. Friedman soruyor:
“Joe Biden Nobel Barış Ödülü’nü alabilir mi?”
Ben de aynı soruyu ülkemin Cumhurbaşkanı için soruyorum...
Ama önce gelin Thomas Friedman’ın yaklaşımına bir bakalım.
Friedman dün yayınlanan yazısına Sovyet devriminin önde gelen liderlerinden Leon Troçki’nin şu sözü ile başlıyor:
“Siz savaşla ilgilenmeyebilirsiniz... Ama savaş sizinle ilgilidir...”
Hikâye 5 Ocak 2021 günü başladı...
O gün limana gelen bir gemi taşıdığı konteynerleri boşaltmak üzere vinçlere yüklerken, birtakım resmi kişiler gelip yükün indirilmesini durdurdular.
Gelen kişiler Amerikan “Homeland Security”, yani “iç güvenlik” biriminin elemanlarıydı.
KONTEYNERDE NE VARDI SİLAH MI KOKAİN Mİ
Hayat her şeyimle geç başladı...
Öğleye doğru bir arkadaşım aradı ve “Twitter’da TT oldun” dedi...
İki numaraya kadar çıkmışım.
Gerçi geriye dönüp aradım üçer saat aralıklı listelerde görmedim ama galiba kısa bir süre TT olmuşum.
*
Biraz tuhaf değil mi...
TT olmama neden olan yazımın başlığı şuydu:
“Emin Çölaşan gibi yazmak istiyorum, lakin olmuyor”
“Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle meşgulsün... Bak Emin Çölaşan nasıl yazıyor...”
Her defasında açıp Emin Çölaşan nasıl yazıyor diye bakıyorum...
Her defasında hiç şaşırmıyorum...
Çünkü onu Ankara yıllarından tanıdığım günlerden beri her iktidar için hep aynı şeyleri yazıyor...
*
Takdir de ediyorum...
Hiç bıkmıyor, usanmıyor, hep aynı şeyleri yazıyorum demiyor, kendi değişmiyor, konularını hiç değiştirmiyor...
Her gün memleketin en önemli meselelerini yazıyor.
Özeti şuydu:
Her gün 10 bin adım atmanıza gerek yok, 4 bin 400 adım yeterli... Araştırmanın kaynağı da taş gibi sağlamdı: Harvard Üniversitesi...
Öyle olunca da zaten hazır olan ruhumuzu anında rehavet kapladı.
*
Dün sabah Prof. Melih Us aradı... Hani COVID sırasında yıldızı parlayan hoca.
“Sen o araştırmanın ayrıntılarını okudun mu” diye sordu.
Hayır sadece haberi üstünkörü okumuştum.
Prof.
Bu tabutta, hayatının daha baharına bile gelmeden katledilmiş bir kız çocuğu yatıyor...
Gazze’deki İsrail vahşetinden bir hafta önce, Kabil’de Taliban vahşetinin kurbanı oldu.
Taliban canilerinin, Saayed Ul-Shudada okulunun kapısında patlattıkları bombalar 90 çocuğun hayatına mal oldu...
Yani Gazze’de katledilen çocuk sayısından fazla çocuk katledildi...
100 de yaralı var...
Kimdi bu çocuklar?
Okumak için çalışmak zorunda kalan yoksul çocuklardı çoğu...
Ama ben o konuya girmeyeceğim...
Memleketin bunca meselesi varken benim aklım Upper Cihangir’de...
Neden derseniz, Upper Cihangir’in “seviyeli magazincilerinin” üzerine pandemi tembelliği çöktü.
Magazin halısı Upper Cihangir’in altından çekiliyor da haberleri yok..
O yüzden iş yine bana düştü ve bu sosyal sorumluluğumu yerine getiriyorum.
En vahimi de halıyı çeken kim biliyor musunuz...
Türk basınının yarım asırlık eski tüfek siyaset yazarları...
Ama anlatacağım olay o kadar pespaye ki, ancak onların seviyesine inerek böyle bir cümleyle ifade edebildim.
Şimdi şöyle rahat bir koltuğa oturun, arkanıza yaslanın.
Son yıllarda dinlediğiniz en pespaye siyaset kumpaslarından birini anlatacağım...
O AKŞAM YEMEĞİNDE
Şirketin bugüne kadarki ilk Türk CEO’su oldu...
1979’da İstanbul Şişli’de, Kent Sineması’nın arkasındaki bir evde doğdu. Robert Kolej, Boğaziçi Üniversitesi’nden sonra Manchester Business School’da MBA derecesi aldı.
Henüz 42 yaşında ama arkasında ancak çok uzun yıllar boyunca kat edilebilecek bir kariyer var.
Shell’e girdikten sonra çok genç yaşta 21 ülkenin filo yönetim başkanı olarak çalışmış. Almanya dağıtım sisteminin pazarlama konseyi üyesi olmuş.
*
Son yıllarda hayatım İstanbul-İzmir-Urla-Bodrum arasında yollarda geçiyor.
Dolayısıyla o yollarda meydana gelişen büyük dönüşüm ve gelişimin tanığıyım.
Bildiğimiz benzin istasyonları sadece benzin pompa istasyonu olmaktan çıkıp birer alışveriş merkezi haline dönüşüyor.
1) BIYIKTAN İBARET YAZIİŞLERİ BANA ESTETİK GÖRÜNMEDİ
BIYIKTAN ibaret bir yazıişleri bana hiç estetik görünmemişti...
O yüzden Hürriyet’in başında hep bir kadın genel yayın yönetmeni hayal etmiştim.
Birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan bugüne kadar, Ahmet Hakan dahil 10 genel yayın yönetmeni çıktı...
Benim Hürriyet’teki hayalim gerçekleşmedi, ama birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan ikisi, Nurcan Akad ve Neyirre Özkan başka yayın kuruluşlarında genel yayın yönetmeni oldular...
Her ikisi de çok başarılıydı...
Bu fotoğraf bana niye Cem Karaca'yı hatırlattı
Bu fotoğraf cep telefonuma geçen pazar günü, Porto şehrinde nehir kenarında dolaşırken saat 14.03’te geldi.
Gönderen Ahmet Özal’dı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ı İstanbul’daki evinde ziyareti sırasında çekilmişti.
Hemen söyleyeyim...
Tarihi bir fotoğraftır bu...
Büyük bir barışın fotoğrafı...
Cumhuriyet’i kuran partinin, Cumhuriyet’in liberal devrimini yapan insanı ile vefa buluşmasıdır...
Yeni CHP’nin temellerini atan bir karedir...
*
Bu kareye bakarken insan ne hatırlar...
Özal’ın liberal devrimlerini mi...
Türkiye’de gümrük duvarlarını yıkarak rekabetçi bir ekonomi yaratmasını mı...
KDV devrimini mi yoksa Türk Parasını Koruma Kanunu’nu yerle bir ederek serbest piyasayı yaratmasını mı...
*
Ben Cem Karaca’yı hatırladım...
Yani, 12 Eylül darbesinin ardından yurtdışına sürgüne gitmek zorunda kalan büyük sanatçımızın özgür bir vatandaş olarak yurduna dönüşünü...
Zülfü Livaneli’yi hatırladım.
Askeri darbelerden sonra gittiği İsveç’ten onun başbakanlığı sırasında ülkesine dönüşünü...
Bir de Haydar Kutlu’yu hatırladım...
Daha doğrusu sürgünde Haydar Kutlu adıyla tanıdığımız Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Nabi Yağcı’nın, gerçek adıyla anavatanına dönüşünü...
Melike Demirağ’ı hatırladım.
12 Eylül askeri darbesinden sonra vatanlarını terk edip, yurtdışında sürgünde yaşamak zorunda kalan aydınlarımızın başları dik yurtlarına dönüşünü....
*
Benim gözümdeki Özal işte onları sürgünden yurtlarına getiren hürriyet iklimini yaratan insandı.
“Üç hürriyet” kavramını hepimizin kafasına yerleştiren büyük siyasetçi...
“Düşünce ve ifade hürriyeti, inanç hürriyeti, girişim hürriyeti...”
“Bunlar olmadan kalkınma olamaz” diyen insan....
*
Yılda en az üç-beş kere, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptırdığı Osmangazi Köprüsü’nden geçip onun yaptırdığı otoyoldan İzmir’e gidiyorum.
Sonra Turgut Özal’ın yaptırdığı Çeşme yoluna girip Urla’ya geçiyorum....
Yollar yaşadığımız sürece hayatımıza kolaylık getiren güzel yatırımlar...
Ama çok iyi biliyorum ki, bir siyasetçinin tarihe bırakacağı asıl büyük miras yollar değil, vatandaşına sağladıkları özgürlük, adalet ve vicdan duyguları oluyor...
*
İşte o yüzden dün Almanya’nın bütün otobanlarını yapan Hitler’i, İtalya’nın otostaratalarını inşa eden Mussolini’yi bugün kimse hayırla anmıyor.
Ama Cem Karaca’yı sürgünden getiren Turgut Özal’ı, 12 Mart’ta yurtdışına gitmek zorunda kalan aydınları bir afla tekrar yurduna getiren rahmetli Ecevit ve rahmetli Erbakan’ı bunca yıl sonra hayırla anıyoruz...
Türkiye’nin aydınlarının, sanatçılarının onlara büyük bir vefa borcu var...
CHP Genel Başkanı’nın bu ziyaretini de o nedenle çok önemli buldum.
TARİH MÜLAKAT
‘SAYIN BAŞBAKANIM BURAMA GELDİ ARTIK ÜLKEME DÖNMEK İSTİYORUM’
CEM Karaca, şimdi rahmetli olan gazeteci Yener Süsoy’a sürgün günlerini bütün ayrıntıları ile anlattı.
O mülakat 24 Aralık 1999 günü Hürriyet’te yayınlandı.
O sohbetten bazı bölümler bugüne de ışık tutacak özellikte.
İNSAN ŞARKI SÖYLEMEKLE SÜRGÜNE GİTMEZ OĞLUM
CEM KARACA: “1985 yılında Münih’teki ünlü ‘Dört Mevsim’ otelinde Turgut Bey’le buluştuk. Odada benim dışımda Semra Özal ve Mesut Yılmaz vardı.
Bir merhaba lafından sonra Turgut Bey, Semra Hanım’a dönerek ‘Hani meşhur şarkıcı Cem Karaca var ya, işte Semra o’ dedi.
Bu da onun insani tarafı, kibarlığıydı işte.
‘Sayın Başbakanım ülkeme dönmek istiyorum, artık burama geldi’ dedim.
‘Sen gereken müracaatları yap, gelirsin memlekete, aklanırsın, hiçbir mesele olmaz oğlum. Gördüğüm kadarıyla şarkı söylemişsin, şarkı söylemekle böyle işler olmaz’ dedi.”
BANA VATAN HAİNİ DENDİ, ASIL BENDEN ÖZÜR DİLENMELİYDİ
CEM KARACA: “Özür dilemek bir erdemdir, hata yapmışsam ben de özür dilemesini bilirim. Benim özür dilemem gereken bir konu yoktu ki. Hatta sanırım özür dilenmesi gereken kişi bendim. Çünkü benim kutsal vatandaşlık hakkım üzerinde büyük spekülasyonlar yapılmıştı. Vatan haini bile ilan edilmiştim. Hayatımın en güzel sekiz yılı çalınmıştı.”
EMNİYET MÜDÜRÜ ‘YURDUNA HOŞ GELDİN SAYIN KARACA’ DEDİ
CEM KARACA: “Özal bana hiçbir garanti vermedi. Türkiye, Birleşik Arap Emirliği mi yani?
Türkiye Cumhurbaşkanı’nın, Başbakanı’nın böyle bir yetkisi var mı? Açıkçası ben Yeşilköy’e indiğimde tutuklanmayı bekliyordum. O heyecanımı asla unutamam. Otobüsle terminale geldiğimde Havaalanı Emniyet Müdürü gülerek ‘Yurdunuza hoş geldiniz Sayın Karaca’ dedi. Orada sadece ikametgâhımı kayıt ettiler, çıkıp evime gittim.”
VATANIMA DÖNMEK İSTİYORDUM ÇAVUŞESKU’YLA MI GÖRÜŞECEKTİM
CEM KARACA: “Niye Özal’la görüştün diyorlar. Ee be kardeşim, Behice Boran’la mı görüşecektim, Gorbaçov’la mı, yoksa Çavuşesku’yla mı?.. Ben Türkiye’ye dönmek istiyordum, Romanya’ya değil yahu... Memleketini özleyen benim hemşerim!.. Sen Boğaz’a karşı balığını yiyorsun, rakını içiyorsun, eşinle dostunla sazını çalıyorsun, ben hasretten geberiyorum.”
ŞARKININ SONUNDA LADY GAGA PHOEBE’YE NE İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ
1994-2004 yılları arasında 10 yıl boyunca bütün dünyayı etkileyen harika dizi “Friends”in 6 kahramanını yeniden bir araya getiren “Reunion” filmi nihayet gösterime girdi.
Diziden aklımızda kalan en önemli şeylerden biri, Lisa Kudrow’un canlandırdığı Phoebe Buffay karakteriydi.
Şarkıcı olmaya çalışan ama bir türlü olamayan, belki de dünyanın en çirkin şarkısını en çirkin şekilde okuyan bir kişilik olarak tanıdık kendisini...
Bir de kendi bestesi diye durmadan söylediği o meşhur “Smelly Cat” şarkısını...
Yeni filmde işte o şarkıyı yine söylüyor.
Ama bu defa yanında müthiş bir konuk sanatçı var...
Lady Gaga...
Harley Quinn tarzı saçıyla gelmişti.
Smelly Cat adlı o korkunç şarkı işte onun ağzından bambaşka bir şey haline geliyor...
*
Bu bölüm YouTube’da var. Seyredebilirsiniz.
O sahnede o şarkıdan sonra Lady Gaga’nın söylediği bir cümle var ki... YouTube’da o bölüm yok...
Şöyle diyor Lady Gaga Friends’in bu tuhaf kadınına:
“Yıllar boyunca bize tuhaf olmanın güzelliğini anlattığınız için size teşekkür ederim...”
*
Ben de teşekkür ederim...
Tuhaf olmanın adaba aykırı sayıldığı gri ve vasat bir dünyada bize tuhaflığın, çılgınlığın, farklı olmanın adabını ve güzelliğini anlattılar...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin