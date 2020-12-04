Bu adamın suratı neden bana 'dürüst gazeteci'yi hatırlattı

Benim gibi düşünen köşe yazarlarına, hayatın siyaset dışındaki konularını açan öncü bir insandır...
*
Dün bana bir mesaj atmış...
“Artık seni okumayacağım” diyor...
Çünkü Spotify’da bu yıl en çok dinlenen şarkılarla ilgili yazımı “Tık almak uğruna yazılmış” gereksiz yazılar olarak görüyor...
Bense bu görüşe hiç katılmıyorum...
Hıncal
O sabah çok tuhaf duygular yaşadım...
*
Üç gün önce Diego Maradona ölmüştü ve henüz 60 yaşındaydı...
O sabah ise karşımda biri 54, öteki 51 yaşında iki boksör vardı ve birbirlerine kıyasıya vuruyorlardı.
Seyircisiz ringde duyulan tek ses 54 yaşındaki Tyson’ın öfkeli bir boğanınkini andıran nefes alış verişleriydi...
Maçı seyrederken kendimi de bir cevapsız sorular girdabında buldum.
O yaşta bir insanın kalbi böylesine göğüs göğüse, yumruk yumruğa güçlü bir mücadeleye nasıl dayanır?
O nedenle küçük şahsi tarihlerimizde mutlaka “Bir hayata kaç araba, kaç berber sığar” bölümleri bulunur.
Ha bir de “Bir hayata kaç sığar bölümü”...
*
Benim hayatta kendime ait sadece iki arabam oldu.
New York Eyaleti özellikle Noel sırasında kiliselere gidişe de sınırlama getirmek istiyordu.
*
Ülkede “Şükran Günü” ve Noel dolayısıyla büyük bir iç hareketlenme olacak.
Kiliseler dolacak...
Araştırma Amerika’da yapılmış, kitap ise Türkiye’de yazılmış.
Araştırmayı Amerikalı yatırım şirketi Piper Sandler yaptırmış.
Kitabı ise Türkiye’de Aydınlık grubuna ait Kaynak Yayınları yayınlamış.
*
Araştırma ABD’de “Z kuşağı”nın pandemi dönemindeki yeni trendlerinin insan ve çevre konusunda nasıl duyarlı bir kuşak yarattığını ortayla koyuyor.
Türkiye’de yayınlanan kitap ise “Z kuşağı”nın “emperyalizmin dayatması”, ruhsuz, vatan duygusundan yoksun zehirli bir sarmaşık olduğunu anlatmaya çalışıyor.
Kısaca bir tarafta K kuşağı (GENK) denilebilecek “korona öncesi” bir Kızılelma kuşağının bakış açısı...
Öteki tarafta ise postkorona dönemin işaretini veren yeni bir Z kuşağı (GENZ) duyarlılığı...
Adı “O Günler...”
Hiç de alışık olmadığımız bir Selda Bağcan şarkısı...
Söylendiği yıl 1974...
12 Mart ara rejimi geride kalmış.
Türkiye Kıbrıs’a çıkmış.
Ülkenin en laik kesimi ile en muhafazakâr kesimi koalisyon hükümetinde bir araya gelmiş.
Türkiye yaralarını sarıyor...
Belki de Amerika’nın ilk “X kuşağı kabinesi” olacak bu.
Dün yeni dışişleri bakanını anlatmıştım.
Aynı gün bütün Amerikan istihbaratının başına kimi getireceği de belli oldu.
Gelin şimdi onu tanımaya, hayat hikâyesinin en ilginç bölümünden başlayalım.
1) UYUŞTURUCU SATILAN BAR SONRA NE OLUYOR
HİKÂYEMİZ 90’lı yılların ortalarında, Amerika’nın Baltimore şehrinde başlıyor.
O yıl polis, şehirdeki bir bara baskın yapıyor.
Daha doğrusu Maçakızı’nın kurucu ortağı Sahir’in İstanbul’daki yalısından.
Arkasında çok güzel bir hikâye var ama önce dün gece gelen haberle başlayayım.
ABD’nin yeni başkanı Biden dün sabaha karşı Dışişleri Bakanlığı’na kimi getireceğini açıkladı.
Bakanlığa getireceği isim Antony Blinken’miş...
Şimdilik sadece şunu söyleyeyim.
ABD Dışişleri Bakanlığı’na bir gitarist geliyor.
Ama önce dün sabaha karşı bu haberi okuduğumda ilk aklıma gelen şeyi yazayım...
Bu sezonun bana en ilgi çekici gelen bölümü, sonlarda Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Thatcher arasındaki konuşmaydı.
*
Falkland savaşını kazanan, yaptığı radikal reformlarla İngiliz ekonomisini düze çıkarmak üzere olan Thatcher, bunlara rağmen popülaritesini kaybetmiş, artık partisi içinde zayıflamıştır.
Partisi istifa etmesini istemektedir.
1. Dördüncü gidişimdi. Bugüne kadar bana kimse orada bir “Mob Museum” olduğunu söylememişti.
Yani bir “mafya müzesi”nin...
Bu müze 14 Şubat 2012 günü açılmış. Bina 1933 yılında yapılmış ve uzun yıllar Las Vegas posta bürosu ve mahkemesi olarak hizmet vermiş.
Yani Las Vegas mafyasının üyeleri bu binadaki mahkeme salonunda yargılanmış ve mahkûm olmuş.
İlk gören eşim Tansu’ydu...
Altında şu yazıyordu:
“En sağdaki Prof. Uğur Şahin, aşıyı bulan biliminsanı. Almanya’da çekilmiş. Kucaktaki kardeşi diş hekimi, ayakta çorabı delik olan modacı olmuş.”
*
Evde hepimiz ilk bakışta çok sevdik bu kareyi.
Tansu çok etkilendi ve Instagram hesabından paylaştı.
Ancak bir süre sonra bir izleyicisinden şu notu aldı:
“Fotoğraf 1975’de Düsseldorf’a göçmüş bir aileye ait...”
Belgenin adı “Mülhak Vakıflar Devir Teslim Tutanağı”...
Bu tutanağı görmedim
ama eski tutanaklardan
bildiğim bir şey var.
Bu tür vakıf devir teslimlerinde her şey madde madde yazılır.
Neler mi?
Caminin işletme defteri.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürü Musa Akdeniz bir bilgi notu gönderdi.
Arkasından Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da aradı.
Her ikisi de ilginç bilgiler verdi.
Geçen pazar gününden beri kamuoyunun dikkatini çeken bu camiyle ilgili ilginç bilgilere yer verilmişti.
Bugün bu bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum.
*
Bu cami 1671 yılında Bursa’da
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp, Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
*
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Herkes Formula 1’in geleneksel şampanya patlatma seansını bekliyor.
Ama o ne?
Gazoz patlıyor...
Bir bahane uydurularak Türk ordusunun en gizli kalması gereken bölümünün kapıları kırılarak içine girildi.
Girdikleri yer “Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı”ydı.
Orası neresi mi...
Ülkemiz işgale uğrarsa, vereceğimiz kurtuluş savaşında hangimizin nerede görev alacağını, hangi silahın nerede gömülü olduğunu, nasıl haberleşeceğimizi gösteren planlar ve isimler...
*
Hepsi tek tek çalındı.
Bir savaş halinde işgalci düşmana karşı vereceğimiz savaşın, yani beka savaşının bütün şifreleri, planları çalındı.
Ve kopyalandı...
Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve dedi ki:
“Önümüzdeki aylarda öngörülebilir, kolay erişilebilen yargı sistemi için adımlar atacağız...”
*
Bu cümlelerin ne anlama geldiğini ise iki gün sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı.
Bir kere daha benim şahsi zabıtlarıma geçmesi için en önemli maddelerini yazıyorum.
*
“Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekâleten konuşamaz.”
*
“Ben de tarihe ‘Yetmez ama evet’çi olarak mı geçeceğim...”
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün önce Külliye’de “Adalet ve Yargı Reform Paketi”ni açıklamıştı...
Cumhurbaşkanı o gün Türkiye’ye ve bütün dünyaya şu mesajı vermişti:
“Olağanüstü hal hukuku dönemi kapanıyor...”
*
Cumhurbaşkanı o gün Adalet Reformu’nu “9 Amaç” başlığı altında toplamıştı.
Konuşmasında şu cümleleri dikkatle not almıştım.
*
1) Özlem Türeci ve Uğur Şahin...
Bu iki isim, şu an dünyayı sarsan, ekonomileri durduran, milyonlarca insanın hayatına ve işine mal olan COVID-19 virüsüne karşı ilk etkili aşıyı bulan insanlardı...
Yani onlar antibiyotiği bulan Alexander Fleming kadar önemliydi.
O nedenle haklı olarak dünyanın önde gelen bütün medya kuruluşlarının manşetindeydiler...
2) DÜN NAVTEX İLAN EDİLİRKEN MANŞETTEKİ O ÜÇÜNCÜ KİŞİ
ANCAK bu buluşun üçüncü bir kişisi daha vardı ki, onu manşetlerde fazla görememiştik...
Bazılarımız yabancı televizyonlarda rastlamıştı ama bu üçlü arasındaki ilişkinin en renkli ve sembolik kısmını görememiştik.
Bu adamın suratı neden bana 'dürüst gazeteci'yi hatırlattı
Hayat bir nehir...
Bazen o nehrin başında karşınızdan öyle bir şey geçiyor ki...
Kahkahalar atmaya başlıyorsunuz...
Gülerken de yukarılara bakıp “Allahım sen ne büyüksün” diyorsunuz...
Olay şu...
Şu sıralar Avrupa’da popülizmin en karanlık rejimi haline dönüştüğü Macaristan’da iktidar partisine mensup bir milletvekili var...
Bu adam Macar Parlamentosu’ndaki iktidar partisinin ahlak timsali...
Eşcinselliğe karşı anti-LGBT kanunun meclise getirilişi ve kanunlaşması sırasında en önde savaşan bir ahlakçılık abidesiydi güya...
Başına geleni okudunuz değil mi...
*
İşte bu adam, Brüksel’de bir eşcinsel partisinde yakalandı...
Hem de pandemi uygulamalarını hiçe sayan toplu seks ayininde...
Sonunda hem Avrupa Parlamentosu’ndan, hem Orban’ın partisinden istifa etmek zorunda kaldı...
*
Üç günden beri gülüyorum...
Gülerken de gözümün önüne bu sakallı adamın suratı geliyor hep...
Bir de başka suratlar geliyor gözümün önüne...
Siyasetçi, gazeteci portreleri... Durun onları da anlatayım.
DÜRÜST GAZETECİ DÜRÜST MÜDÜR, ARAŞTIRMACI GAZETECİ ARAŞTIRIR MI
TAMZAMANLI gazeteciliğe 1987 yılında başladım.
Bunun 24 yılı üst düzey yöneticilikte geçti.
İnsan bu kadar süre böyle bir yerde oturunca bazı gözlemleri oluşuyor...
Bu da onda bazı kavram ve prototiplere karşı duygular geliştiriyor...
*
Bu 24 yıl boyunca çok fazla gözlem ve örnekle şunu öğrendim...
BİR: Bir gazeteci durup dururken ve çok sık kendine “Ben dürüst gazeteciyim” diyorsa...
Bilin ki o karakterde bir sorun vardır...
Hayatımda tanıdığım gerçek manada dürüst gazetecilerin hiçbirinin ağzından, kaleminden “Ben dürüstüm” cümlesini işitmedim. Kendisi için “dürüst” kelimesini kullanmamış insanlardı...
*
İKİ: Bu 24 yıl boyunca bir gazetecinin ağzından “Ben araştırmacı gazeteciyim” lafını duyduğum zaman bilirim ki, geride ne araştırmacılık ne soruşturmacılık vardır.
Polisten şuradan buradan gelen belgeleri hiç soruşturmadan servise koyan insanlardır çoğu...
O nedenle bu kelime de bende nedense hep “infazcı”, “linççi” gazeteci çağrışımı yapar...
Sedat Ergin gibi gerçek araştırmacı gazetecilerin ağzından da üç cümlede bir “Ben araştırmacı gazeteciyim” cümlesini hiç duymazsınız.
*
O nedenle durmadan ahlaktan, dürüstlükten, mertlikten, şereften bahseden insanların gölgelerinde hep başka şeyler görürüm...
Bilirim ki, “Ahlak, dürüstlük, namus, şeref”, insanın kendi kendine verebileceği payeler değildir...
CADILAR GERÇEKTEN CADI MIYDI FAHİŞELER DE AHLAKSIZ MIYDI
ÖNCEKİ hafta Amerika’da yeni çıkmış bir kitabın tanıtımını okudum.
Okur okumaz da ısmarladım.
Kitabın adı “The Ones and Future Witches”...
Türkçesi “Dünün ve Geleceğin Cadıları”...
Yazarı Alix E. Harrow.
Cadılık ortaçağdan beri Hıristiyan dünyasının büyük meselelerinden biri...
Toplumun fanatik dindarları bazı kadınları şeytan gibi görüp, “cadılık” suçlaması altında ateşte yakıyor, idam ediyorlardı...
Bunların tarihteki en önemli örneklerinden biri Amerika’nın Salem kasabasında cadı diye yargılanıp idam edilen kadınlardı.
*
Feminizmin hayatımıza girmesinden ve özellikle de MeToo hareketinden sonra ortaçağın “cadı” olayına bakışta yepyeni bir yorum var.
Cadı denilen kadınların aslında dünyadaki ilk “feminist” hareketlerin öncüleri olduğu sık sık yazılıyor.
Bu da öyle bir kitap.
Bu kitabın özeti okurken önüme bir de Türkçe bir kitap geldi.
Kitabın adı “Yeni Öncüler”...
İşte o kitapta da “cadı” kelimesine yeni bir yorum gördüm.
Size o yorumu da aktarmak istiyorum.
*
Göreceksiniz ki, erkek egemen toplumlarda erkeklerin kendi yarattıkları ve “cadı”, “fahişe”, “ahlaksız” gibi kavramlar üzerine oturttukları tarih kadınlar tarafından yeniden yazılıyor.
PERU’NUN AVCI KADINLARI TÜRKİYE’NİN EKO CADILARI
GEÇEN kasım ayı içinde Peru’da bulunan, bir kadına ait kalıntılar, yüzyıllardır geçerli olan antropolojik bir inancı yıktı.
Neydi o inanç?
Erkek avcıdır, kadın toplayıcı...
Hayır, Perulu kadın basbayağı avcıydı ve av aletlerini kullanıyordu.
Bu buluş, kadının tabiatla ilişkisi konusunda da yeni ufuklar açıyor.
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Ebru Güzel’in “Yeni Öncüler” adlı kitabında “Ekofeminizm” diye bir bölüm var...
İşte o bölümün ara başlıklarından biri de “Eko Cadılar”...
Anlayacağınız “cadı” kelimesi artık önündeki kazanda tuhaf büyüler kaynatan şeytanımsı bir varlık değil, tam aksine kadın hakları için dişe diş mücadele eden bir kadını anlatıyor.
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(*) Ebru Güzel: “Yeni Öncüler”, Alfa Yayınları, Eylül 2020
ROCK’ÇI SANIYORDUM MEĞER KLASİKÇİYMİŞİM
HINCAL abi yine kızacak ama 2020 yılına ait Spotify sicilimi yazmaya devam edeceğim. Eğer bir streaming müzik dinleyicisi iseniz siz de kendinize ait bazı şeyleri keşfedebilirsiniz. Çocukluğumdan beri kendimi bir Rock müzik hayranı olarak biliyorum. Ama Spotify müzik konusundaki gerçek profilimi ortaya koydu. 2020 yılında en çok dinlediğim parçalar şunlarmış:
İlk 10 şarkıda bir tane rock parça yok. Bir numaradaki parça Lang Lang’ın çaldığı Mozart’ın 16 numaralı piyano sonatı. Bu yıl çıkan bir yorum...
Geriye kalanların çoğu smooth jazz... Meğer buymuşum...
Siz de araştırın...
Galiba hepimizin içinde kendimizin bile tanımadığımız daha smooth, yumuşak biri var...
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