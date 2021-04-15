Bodrum'dan doğan bir özel Türk 'Lirası'

“Türkiye’nin Ivy League okulları hangisidir...”
O nedenle, araya “Çaresiz ev kadını” ifadesinin girmesinin hikâyesiyle başlayayım.
*
Geçen ay bir streaming platformunda, ABD’de 2019 yılında yaşanan “üniversiteye giriş” skandalıyla ilgili belgeseli seyrediyordum.
ABD’nin önde gelen bazı varlıklı ve şöhretli aileleri çocuklarını en iyi üniversitelere sokmak için rüşvet tezgâhını kurmuş biri aracılığıyla bal gibi rüşvet anlamına gelecek paralar harcıyorlar.
*
Onlardan biri de “Çaresiz Ev Kadınları” dizisinde Lynette Scavo rolünü oynayan oyuncu Felicity Huffman...
Emmy, Altın Küre, SAG ödülleri var
Gerçi, onunla ilgili sadece kendilerinin konuşma hakkı bulunduğuna inanan bazı çevreler, “Ne alakası var Oğuz Atay’ın Cihangir’le” deyip durmadan bana yükleniyorlar...
Merakınızı tatmin edeyim. Hepsi biliyor ki “Upper Cihangir” lafını sembolik olarak kullanıyorum...
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(Bu arada Cihangir ahalisi galiba bu “Upper” lafından pek hazzetmedi ki, mahalle baskısı yapmış olmalılar ki, bu kavramın mucidi T24’in düzeyli magazin yazarı Tuğrul Eryılmaz da artık sadece “Cihangir” diye yazmaya başladı.)
Neyse asıl konuya gelelim...
Geçen cumartesi T24’te Ayça Atikoğlu’nun bir yazıyla bu “Upper Cihangir polisiyesinin” ikinci sezonu da yayına girdi.
Türkiye’nin
Tahrir Meydanı’ndaki Milli Müze’de bulunan, eski Mısır hanedanına ait 22 mumyayı yeni inşa edilen Mısır Medeniyetleri Müzesi’ne nakletti...
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18 kral, 4 kraliçeye ait 22 mumya, nitrojenle doldurulmuş cam lahitlere konup büyük ve çok renkli bir törenle yeni yerine götürüldü.
22 lahit 5 kilometrelik yolu 40 dakikada geçti...
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Bu, mumyaların ikinci yolculuğuydu.
Mısır hanedanlarına ait bu mumyalar 100 yıl önce Luksor’dan Kahire’ye getirilmişti...
Nakledilenler arasında bütün dünyanın bildiği İkinci Ramses ile Mısır tarihinin en başarılı kraliçesi olarak bilinen Hatshepsut’un mumyaları da vardı.
İstifasında “Kendi isteği ile ayrıldığı” belirtiliyor...
Ama artık orada kendine üç-beş trol dışında müttefik bulamadığı herkesin bildiği bir sırdı...
Bütün dünyanın gözü üzerinde bulunan bir mabetten her gün tuhaf seslerin yükselmesinin hiçbir makul AKP’linin de hoşuna gitmeyeceği bir gerçekti.
Nitekim ilk tepki AKP milletvekili Özlem Zengin’den geldi...
Sonra AKP’nin ağır toplarından da sesler yükseldi...
Sonunda ayrılmak zorunda kaldı ve çok hayırlı bir iş oldu...
İstifasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği de yazıldı, söylendi.
Beş dönem CHP milletvekilliği yapmıştı.
Babası CHP’nin tek parti dönemi Denizli il başkanıydı...
Ayrıca 1950 öncesi milletvekiliydi.
Kızının Adnan Menderes hayranı, koyu Demokrat Partili bir ailenin sonradan solcu olmuş oğluyla evlenmesini son derece normal karşılamıştı.
Hüdai Oral 1961 yılında kurulan İsmet İnönü hükümetinin en genç bakanıydı.
İnönü onu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirmişti.
O güne kadar öyle bir bakanlık yok...
Değil...
“Analiz” desem o da değil...
Öyleyse ne?
“Ayağınızı denk alın” uyarısı mı...
Önce neden söz ettiğimi anlatayım.
Dün, dünyanın önde gelen ekonomik medyalarından biri olan Bloomberg’de tuhaf bir yazı yayınlandı.
Yazının konusu Türkiye’de Bayraktar grubunun ürettiği SİHA’lardı...
Emekli WhatsApp’çı amirallerin yaptığı düşüncesizce işe tepki koyarken, çok yapıcı iki uyarıda da bulundu.
*
Bildiri yayınlayan amirallerin 10’unun o eski kötü alışkanlıkları hatırlatan biçimde sabah evlerinden alınmalarına tepki gösterdi.
Gözaltına alınmalarına karşı çıktı...
Ama daha önemlisi iktidara bence çok önemli ve yapıcı bir çağrı yaptı.
Özeti şuydu:
Emekli amirallerin seçilmişleri hedef alan açıklamalarına karşı çıkıyorsak...
Atanmış memurların, tayinle göreve gelmiş görevlilerin, valilerin, kaymakamların, maaşını devletten alan dini görevlilerin seçilmiş insanlar, parti başkanları, anamuhalefet partisi başkanı hakkındaki hakarete veren açıklamaları da önlenmelidir...
“Yaptığınızdan memnun musunuz...”
Ve devam etsem...
“Bakın Türkiye geçen hafta ne tartışıyordu...
Sizin bu düşüncesiz hareketinizden sonra bugün ne tartışıyor...”
*
Biliyorum bana diyecekler ki...
“Biz de vatandaşız ve düşüncemizi serbestçe söyleme hakkına sahibiz...”
Evet sahipsiniz...
Bu erkek milleti...
Yani biz ne hale düştük...
*
Dün gibi hatırlıyorum...
15 Mayıs 2016...
Berlin’de Final Four’un son günü... Fenerbahçe-CSKA maçını bekliyoruz...
Otelin lobisinde büyük bir tartışma patlıyor...
Bir erkekte ideal testosteron oranı nedir?
Ahmet Kural’ı o zamandan beri ilk defa görüyoruz.
Kıbrıs’ta TRT için bir dizi çekiyormuş.
Hürriyet Kelebek’te Tülay Demir’in yaptığı mülakattan öğrendik.
Çekim sırasında yeni sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile annesi ve babası da yanındaymış.
*
Hayatım boyunca şuna inandım.
Çok akıllı telefonuma, Music Business Worldwide müzik endüstrisi haber sitesinden bir son dakika notu düşüyor...
“Paul Simon bütün kataloğunu Sony şirketine satmış...”
Paul Simon...
Yani “Simon and Garfunkel” ikilisinin Simon’ı...
Daha o saniye onlarca şarkı geçmeye başlıyor aklımdan...
“Mrs Robinson”, “Sound of Silence”, “Scarborough Fair”, “Bridge Over Troubled Water”, “Boxer”, “Cecilia”, “A Hazy Shade of Winter”, “Homeward Bound”, “Me And Julio Down by the Schoolyard”...
Bütün bir gençliğim...
2005 yılının aralık ayıydı...
Los Angeles’ta güneşli bir günün gecesiydi... Hollywood ünlülerinin yaşadığı semtteki büyük villanın salonundaydım.
Biraz sonra şahane kadın merdivenlerden inmeye başladı...
Beş yıl önce Cannes Festivali’nde yanımdan geçerken nefesimi kesen şahane Sharon Stone karşımdaydı.
Üstelik üzerinde sadece bir bornoz vardı...
Ayağa kalkıp soruyorum...
“Yorgun musunuz...”
Doğum yeri İstanbul ama hayatının 17 yılını Göcek’te geçirmiş bir yönetici. Çünkü babası bir deniz subayıydı. 4 Ekim 1972 İstanbul doğumlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi’nden mezun. İş hayatına 1994’te başlamış. Coca-Cola, Michelin ve Nike gibi küresel şirketlerde çalışmış. 2008’de Vodafone’a girmiş ve 1 Şubat 2021’den itibaren de Vodafone Türkiye’nin CEO’su olmuş.
Zoom’la yaptığımız görüşmede bir şey dikkatimi çekiyor. Arkasında yan yana asılmış üç afiş var.
“Yeni İcat Çıkar-ma”, “Soru Sor-ma”, (her ikisinin de sonundaki ‘ma’ hecesinin üstü çizilmiş). Bir de “Sorumluluk bizim değil” cümlesi var onun da sonundaki ‘değil’ kelimesinin üstü çizilmiş.
Yani bugün “Yeni icat çıkarmayı seven” bir yönetici ile konuşacağız.
Ana konumuz da teknolojiden çok “kadın”.
Sözü ona bırakıyorum.
1) KADIN ÇALIŞANDA SİLİKON VADİSİ ŞİRKETLERİNDEN ÇOK İLERİYİZ
Geçen hafta sonu arabasında kokain çeken gencin görüntüleri önüme geldiğinde nedense aklıma o gün geldi...
Bugün hayatta olsaydı ve bu görüntüler önüne gelseydi acaba bu krizi nasıl yönetirdi...
*
Benim görüşüm şöyle...
Dünyanın her yerinde görülebilecek sıradan bir polisiye olay bu...
Böyle olayları bir siyasi partiyle ilişkilendirmek, bunun üzerinden o partiye vurmak ne adil bir davranış ne de çağdaş bir siyaset yapma tarzı...
Dolayısıyla kanunlar ne diyorsa o yapılır ve olay da geçer gider...
Bu yazıyı, epeydir milli takım maçlarını seyretmeyen bir futbol izleyicisi olarak yazıyorum.
Seyretmememin de nedeni vardı. Avrupa’da milli maçlar zevksiz geçer. Söylemek istediğim tek cümle var:
“Şenol Güneş Hoca önceki akşam ve ondan önceki maçta, Avrupa’da belki son 16 yıldır hüküm süren bu futbol yargısını yıktı.”
Nedir bu, anlatayım...
57’NCİ DAKİKADA SAHADA GÖRDÜĞÜM MANZARA ŞU
Maçın 57’nci dakikası...
Milli takım Norveç savunması önünde inanılmaz üçlü ve dar paslaşmalar yapıyor.
Bir La Liga tutkunu olarak, bilmesem karşımda Barcelona oynuyor sanacağım.
Yani geçen cuma...
İşte tam o gün dünya başka bir konuyu konuşuyordu.
*
Bundan 3 ay sonra...
Tam tarihiyle 23 Haziran günü İngiliz Merkez Bankası 50 pound’luk yeni bir banknot çıkaracak.
Bunun bir tarafında İngiltere Kraliçesi’nin resmi olacak...
Öteki tarafında ise Alan Turing isimli birinin fotoğrafı...
Yanda çocukluk resmini gördüğünüz insanın 41 yaşındaki halinin bir fotoğrafı olacak...
Yani önceki gün, biz Türkiye’de TBMM Başkanı’nın “Tek imza ile Montreux’den bile çekilebiliriz” açıklamasının yarattığı depremi yaşarken...
Atina’da çok önemli bir şey oldu...
Atina Büyükelçiliğimiz ve MİT’in yazdıkları raporlarda şu ayrıntılar var mıydı bilmiyorum...
Ama ben şahsi istihbaratımı yaptım ve yazıyorum...
İstihbarat dediğim de öyle gizli kapaklı bir şey değil...
Açık ve herkesin önünde olup biten şeyler.
Önce bir Google araması, sonra da Hürriyet’in Atina büro şefi Yorgo Kırbaki ile sohbet...
Bence herkesin dikkatle okuması gereken Atina raporumu sunuyorum...
Açıkça söyleyeyim, parti mitingleri de, parti kongreleri de bana artık eskimiş bir siyaset anlayışının nostaljik kalıntıları gibi görünüyor.
Ancak son 24 saatte iki ayrı partide iki ayrı gelişmeye baktım ve yazmaya karar verdim.
*
AKP kanadında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir cümlesi: Ve arkasından yeni AKP yönetimine giren bazı isimler bana umut verdi.
*
Öğleden sonra ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması...
“Gelin helalleşelim ve yeni bir Türkiye kuralım” mesajı... “Herkes hata yapabilir. Yeni bir siyaset anlayışını birlikte inşa edebiliriz” sözleri... Son günlerin en önemli cümleleri bunlar...
Hayal mi kuruyorum...
Acaba pandemi sırasında mı aldılar bu kiloları...
Ve kaç kilo aldılar...
Herhalde her evde her hafta en az birkaç kere, kendimizle de ilgili bu konuyu konuşmuşuzdur. Özellikle de daha çok eve kapanan 65 plus’lar...
Hürriyet başyazarı Prof. Osman Müftüoğlu hep bir “pandemi obezitesi”nden söz ediyor.
Ama şurası kesin...
Bu dönemde hepimiz daha kolay kilo aldık.
*
Bodrum'dan doğan bir özel Türk 'Lirası'
Önceki gün Türkiye’de çok ilginç bir şey oldu...
Ekonomi tarihimizde ilk defa bir şahsın Bitcoin hesabına haciz kondu...
Bunun anlamı şu...
Artık hepimizin hayatında “Bitcoin” denilen bir para var...
Aslında bu para cebimizde...
Tek farkı ceket cebinde değil cep telefonumuzda olması...
Üç yıla yakın bir süredir bir insan arıyorum...
Bana çok basit biçimde “Bitcoin nedir” anlatsın...
Bir de “Blockchain” nedir onu anlatsın...
Kime sorduysam, benim anlayabileceğim şekilde anlatamadı bunu...
Ama birçok kişi de bana şunu söyledi:
“Bunu sana anlatsa anlatsa bir tek Çağdaş Çağlar anlatabilir...”
İşte o kişiyi aradım, buldum ve bugün bir podcast sohbetle ona her şeyi soracağım.
Böylece belki çoğunuzla birlikte bu iki yeni kavramı öğrenebileceğiz...
1) 4 ÜLKEDE 7 ÜNİVERSİTEDE OKUYUP ‘BİTÇİ’ OLAN BODRUMLU BİR GARAJ ÇOCUĞU
ÇAĞDAŞ Çağlar kimdir diye sorarsanız benim vereceğim cevap şu:
“Türkiye’de kripto parayı icat eden kişi...”
Türkiye’nin ilk kripto para şirketinin kurucusu. Bodrum’da inşaat işleri yapan bir babanın oğlu. Önce İsviçre’ye gidiyor okumak için.
Oradan Amerika, İngiltere, İtalya... Yani 4 ülkede 7 üniversiteye devam ediyor.
Ama asıl ilgisi “dijital teknoloji...”
Yani ailesinin “garaj çocuğu” olmak istiyor ve 2018 yılında “Bitçi Teknoloji” şirketini kuruyor.
Türkiye’nin belki de ilk özel para basan merkezi olan “Blockchain” şirketini açıyor...
Arkasından resmen ilk özel “kripto” parasını çıkarma aşaması geliyor...
Yani bir tür “Dijital Merkez Bankası” gibi oluyorlar.
Sonra da kendi özel kripto borsasını kuruyor.
Ama durun önce şu “Bitcoin” nedir... “Blok zinciri” nedir onu hep birlikte bir anlayalım.
2) BLOKCHAIN SABİT KALEMLE YAZILMIŞ BİR BAKKAL DEFTERİ
Bana, dünyanın en aptal insanına anlatır gibi anlatır mısın. Bitcoin nedir? Kripto para nedir? Blockchain nedir?
“Bitcoin bir tür kripto para. 2009’da Bitcoin adıyla çıktı. Blockchain ise Bitcoin’in arkasındaki program. Yani yazılım. Ama Bitcoin’i anlamak için Blockchain’i anlamak lazım. Blockchain dağıtık veri taban yapısı. Yani bir bilgisayarda bulunan verinin aynı anda, aynı şekilde birden fazla bilgisayarda da bulunması. Bu bilgisayarlar çok güçlü şifrelenme yöntemleriyle şifreleniyor. Kırılması çok zor. Bir tanesi kırılsa da her bilgisayarda aynı bilgi olduğu için kırılan bilgisayar sistemden kopuyor, kırılmayanlar birbiriyle devam ediyor. O yüzden sistemin çökme şansı, kırılma şansı ve en önemlisi değiştirilme şansı yok. Mesela devlet kayıtlarından tutun, bildiğiniz bütün her sistem, kişi veya kişiler tarafından değiştirilebilir. Blockchain’de değiştirilemez, ne yazıldıysa o, o şekilde kalır. Sadece yenisi eklenebiliyor. Değiştirilemediği için, kanunları kuralları değiştirilmediği için daha güvenilir, hack’lenemediği için daha güvenilir bir sistem oluyor.”
3) BİTCOİN BİR PARA DEĞİL 21 MİLYON ADET KREDİ
“Bitcoin dediğimiz şeye gelince. Para dediğimiz şeyi aslında merkez bankaları yaratıyor. Ama şöyle bir gerçek var. Para dediğimiz şeyin % 97’si aslında dijital. Mesela Türkiye’de banknot olarak gördüğün dolar Türkiye’deki bütün doların sadece yüzde 20’si. Geriye kalan % 80’i dijital. Hiçbiri de gerçek değil. Yani aslında biz çoktan görünmeyen bir para sistemine geçtik.”
Ama yine de dolar deyince aklımıza bir birim geliyor. Bir dolar eşittir 8 küsur Türk Lirası. Bitcoin ne? Nedir değeri bunun ben hiçbir şey anlamıyorum.
“En basit şekliyle anlatayım. Bitcoin aslında bir para değil kredi. Bütün dünyada sadece 21 milyon adetle sınırlandırılmış bir kredi. Sizin 1 Bitcoininiz varsa bu demektir ki, dünyadaki 21 milyondan bir adedin sahibi sizsiniz.
Buna dolarla değer biçiliyor. Şu anda 50.000 $’lara, 57.000 $’lara geldi.”
4) ASLINDA O PARA CEBİNİZDE AMA YANKESİCİLER BUNU BİLMİYOR
“Hayır o para cüzdanınızda. Ama ceketinizin cebindeki cüzdanda değil, cep telefonunuzdaki blok zincirinde ve merak etmeyin hiçbir yankesici onu sizden çalamaz. Çünkü o para dijital cüzdanınızda bir bilgi olarak duruyor, sizden başka hiç kimsenin değiştiremeyeceği bir yatırım aracına dönüştü.”
Bitcoin almak istiyorum ben. Nasıl alacağım?
“Alım-satım platformları var, borsa dediğimiz. Mesela bizim ‘Bitci.com’umuz var. Diğer rakiplerimiz de var. Bu platformlardan alabilirsiniz. Ya da soğuk cüzdan denilen cüzdanlarda kişiler arasında hiçbir aracı firmaya gitmeden de alım-satım yapabilirsiniz. Yani ben size direkt Bitcoin de satabilirim. Ya da benim borsama gelip işlem yapıp birçok farklı insandan alıp satabilirsiniz.”
5) 5 BİNDEN FAZLA KRİPTO VAR AMA BAZILARI ÇÖP PARA
O zaman ikinci adıma geçelim. Döviz büfesinden dolar alırken Türk parası veriyorum. Bitcoin alırken karşılığında ne ödüyorum?
“Türkiye’de şu anda borsa olarak Türk Lirası’yla, dolarla ve Euro’yla da alabiliyorsunuz. Başka bir kripto parayla da alabiliyorsunuz. Şu anda kabul görmüş 5 binden fazla kripto para var. Çoğu tabii geleceği olmayan, çöp dediğimiz kripto paralar. Bunların hepsiyle satın alabiliyorsunuz. Aslında hepsi kendi aralarında takas oluyor.”
6) BURASI GERÇEK BİR BORSA MI YOKSA KÜÇÜK DÖVİZ BÜFESİ Mİ
Sizin en önemli bir özelliğiniz var. Kendi Blockchain sisteminiz var. Yani kendi merkez bankanız. Orada kendi Bitcoininiz var. Yani bastığınız para. Üstüne bir de kendi borsanız var. Soruyu biraz katı soracağım. Bu nedir? Gerçek bir borsa mı yoksa dijital bir döviz büfesi mi?
“Şu anda bir yasal düzenleme olmadığı için imkânı olan herkes borsa kurabilir.
Bunun denetimi var mı?
“Yok şu anda.”
Yani sadece güven üzerine kurulu.
“Evet, tamamen bu alım-satım platformlarına güvenmeniz lazım. Başka bir çareniz yok. O yüzden de bir an önce, acilen devletin denetimi başlatması lazım lisans anlamında.”
7) KONUŞMAYI YAPARKEN 57 BİN DOLARDI YAYINLARKEN 64 BİN DOLAR OLDU
Bugün itibarıyla bir Bitcoin biriminin dolar karşılığı nedir? Veya Türk parası karşılığı.
“Şu anda 57 bin $ olması lazım.”
Evet geçen hafta cuma günü, yani 9 Nisan’da bu konuşmayı yaparken 1 Bitcoin 57 bin dolardı.
Dün bu sayfayı hazırlarken 64 bin dolar oldu.
8) BİTCOİN’İN KURUŞLARI DA VAR: BİR KURUŞ EŞİTTİR 1 SATOSHİ
Bitcoin dediğimiz liranın kuruşları da var mı?
“Var. Bir Bitcoin’i sıfırdan sonra 18 haneye kadar bölebiliyorsunuz.
Normalde şu ana kadar kabul görmüş 8 hanesi ama 18’e kadar da uzayabiliyor.”
Bitcoin kuruşunun adı da var mı?
“Var. Bitcoin’in kurucusunun adıyla anılıyor ve Satoshi deniyor. Biz kripto paraya inananlar şunu iddia ediyoruz: Bir Satoshi 1 dolar olacak diyoruz, Bir Satoshi 1 olursa bir Bitcoin de 10 milyon $ olacak. Tabii o zaman 100 Bitcoin’i olan da dolar milyarderi olacak.”
9) TÜRKİYE’DE BİTCOİN MİLYARDERİ VAR MI VE VARSA KİMLERDİR
“Vardır ama Türkiye’deki yatırımcıların çoğu Türk borsalarından alıyor, ama ondan sonra hemen global borsalara çıkıyor. Yani Türk borsalarına güvenmiyor büyük oyuncular. Türk borsalarını sadece piyasaya girmek için kullanıyorlar. Dünyanın büyük borsalarına gidiyorlar, oralarda daha hızlı, daha büyük işlem limitleri olduğu için.”
10) CUMHURBAŞKANI’NIN İSTEDİĞİ MİLLİ VE YERLİ PARA OLABİLİR Mİ
“Bizim çıkardığımız coin yerli ve milli diyoruz. Niye? Açıklayayım. Bütün çalışanlarımız Türk, bu ülkenin insanları. Türkiye’den ilk defa çıkan böyle bir proje var. Ama önce size Coin’le Token arasındaki farkı açıklayayım.
Günlük dilde bütün kripto paralara coin diyor insanlar. Aslında bu yanlış. Coin olması için o kripto paranın Blockchain’e ait olması lazım. Mesela bizim kendi Blockchainimiz olduğu için bizim paramız coin oluyor. Bizim Blockchain üzerinde veya başka bir Blockchain üzerindeki kripto paralara da Token deniyor. Yani mesela piyasadaki birçok kripto para aslında Token’dir.
11) MCLAREN, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE NBA’İN ORTAK NOKTASI
“Çok sayıda projemiz var. Mesela dünyanın en önemli Formula 1 markası McLaren’le bir gelir dağılım projesi yaptık. Proje gelirinin % 75’i bizim, % 25’i McLaren’in. Türkiye’de futbol kulüpleri ile çok önemli gelir projeleri üzerinde çalışıyoruz. Henüz anlaşma yapılmadığı için ayrıntı veremiyorum. Sadece şu kadarını söyleyeyim, bu Blockchain sistemleri üzerinden 100 milyon lira gelir getirecek projeler bunlar. Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dedim ki: Kaç taraftarınız var? 25 milyon. Kaçına ulaşıyorsunuz? Stat kaç kişi olsun? 50 bin kişi. Her maç ful çekse kaç kişi alırsınız? Kaç kişiye forma, kaç kişiye atkı satabilirsiniz? Ama bu dijital gelirlerinizi çoğaltırsanız 25 milyon taraftarın 25 milyonuna da ulaşabilirsiniz. NBA’e de proje götürüyoruz.”
12) GÜNLÜK 450 MİLYON TL’LİK İŞLEM HACMİNİ YAKALADIK
Türkiye’de Bitcoin piyasasının en büyüğü kim, siz misiniz?
“En büyüğü biziz diyemem. Şöyle söyleyeyim: Paribu ve BTC Türk’tür en büyükleri. Ama ikisinin toplamından daha fazla insan geliyor bize günde şu anda.
Sadece benim kendi coinimde, borsamda değil, 450 milyon TL günlük hacmi yakaladık. Borsada 800 milyonu yakaladı. Sadece benim kendi coinim 450 milyondu.
Bitçi Teknoloji Şirketi. Şirketin içerisinde bizim üç tane markamız var. Bir tanesi bitci.com borsamız. Bir tanesi Bitcichain, bizim Blockchainimiz. Blockchain de Türkiye’de ilk ve tek Blockchain, başka yapılmadı. Tek bizde var.
Kapalı devre kendi Blockchainlerini kullananlar var. Şu anda Akbank da ripple filan yapıyor, ama şu anda coin yapıp piyasaya çıkmış olan bizden başka hiç
kimse yok. Tek biziz.”
KATI SORULAR
13) TOSUNCUKLAR ÜLKESİNDE İNSANLAR BİTCOİN’E NASIL YATIRIM YAPACAK
Peki insanlar paralarını emanet ederken güveneceği şirketi nasıl seçecek? Malum burası “Kastelli” olaylarının “Tosuncuk” olaylarının ülkesi.
“Güvenmek için gerçekten o firmayı iyi tanıyor, biliyor olmanız lazım. Çünkü teknoloji işi olduğu için anında hemen fişi çekip kaybolabilir alım-satım yaptığınız platform. Sahibi kim, arkasında kim var, bunları iyi bilmek lazım. Güvenmek şu anda çok zor. Devlet denetiminde bile olsa, şöyle söyleyeyim, hile yapmaya çok açık bu işler. Yani kötü niyetli birisi çok rahat suiistimal edebilir. Ve ediliyor da Türkiye’de, biliyoruz. Ciddi büyük firmalar yapıyor bu işi.”
14) ARTIK ŞİRKETLER DE BİTCOİN ALMAYA BAŞLADI
Değer çok şişti, bu patlayabilir deriyor.
“Ciddi bir hızla yükseldi, doğrudur. Ama ben o açıklamalara çok ihtimal vermiyorum, niye? Çünkü zaten limitli bir şey. Talep artıyor her geçen gün. Ve Amerika şimdi şöyle kanunlar çıkardı. Amerika’da bir şirket, şirket olarak satın alabiliyor ve milyar dolarlık satın almalar yapıyorlar. Eskiden sadece şahıs olarak alırdık, giderdik. Şu an Amerika’da 1 milyar $, 1.5 milyar $’lık Bitcoin alımları var. Grey Scale diye bir fon var, kripto paraları yönetiyor. 40 bin $’dan, 50 bin $’dan milyar $’lık Bitcoin alımı yapan dev şirketler var. Şu anda Türkiye Merkez Bankası da görüşüyor. Türkiye Merkez Bankası’na belki Bitcoin’i rezerv para olarak koyacaklar. Amerika’da bir fonla görüşüyorlar. Biliyoruz bu görüşmeleri. Adamların şartı verdiğimiz parayı Bitcoin olarak rezervine koy şeklinde.”
15) ‘BABA HOLDİNGİ YARI FİYATINA SATIP PARAYI BİTCOİN’E YATIRALIM’ DEDİM
“Babama dedim, holdingi yarı fiyatına satalım, her şeyi Bitcoin’e basalım dedim. 6 ayda 6 katı olacak dedim. 6 ay sonra gittim, baba, dedim böyle demiştim hatırlıyor musun? Evet dedi. 6 katı oldu baba dedim. Ben şöyle söyleyeyim, ben normal mevcut para düzenine inanmıyorum. Çünkü bu altına karşı olmasından sonra, bunun kalkmasından sonra karşılıksız basıldı.”
16) MİCHAEL JORDAN’A ‘BODRUM’A GEL SENİNLE NFT ÇALIŞIRIZ’ DİYECEĞİM
“Anlaşırsak Louvre Müzesi’ne özel bir site yapacağız. Bütün eserlerini, neleri varsa... Bunun haricinde British Museum’la görüşüyoruz. Cristiano Ronaldo, Floyd Mayweather, Michael Jordan, Tiger Woods, Nadal, bunların hepsiyle NFT projeleri konuşuyoruz. Ayrıca anlaşma şartı olarak hepsine Bodrum’a gelme maddesi koydum.”