Bodrum mu Urla mı? İşte benim cevabım

Konu Cumhurbaşkanı’nın konuşmasıydı.
“Fikriyatımız iktidarda değil” demişti ve benim bu konudaki görüşümü soruyorlardı. “Mümkün olduğunca siyasi konulara girmiyorum artık, o nedenle sorunuza cevap veremeyeceğim” dedim.
“Peki hiç olmazsa kimin fikriyatı iktidarda, o konudaki görüşünüzü söyleyin” dediler.
“Hayır o da siyasete girer” dedim...
“Peki sizin fikriyatınız iktidarda mı” diye ısrar ettiler.
“Vallahi kimin fikriyatı iktidarda hiç fikrim yok” cevabını verdim.
Sonra da “Onu bilmem ama şunu biliyorum” dedim şu cevabı verdim:
Geçen hafta: Rusya ve Mısır Karadeniz’de ortak tatbikat yaptı.
Nedir bu? Kime karşı?
Herhalde Gürcistan’a değil...
Biz S-400’leri Sinop’ta kime karşı denediysek, bu tatbikat da onun karşılığı olmalı...
Önceki gün: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’a çok yakın bir güvenlik ekibinin ağustos ayında gizlice Şam’a giderek Esad yönetimi ile görüştüğü ortaya çıktı.
Alın size bir gerçekçilik örneği...
İddiam şu.
Tansu aradı.
Andre’yle konuşmuş...
“Bekir pek iyi değilmiş” dedi...
Artık böyle cümleleri sık sık işittiğimiz bir yaştayız...
Veda zamanı geldiğini hatırlatır sık sık bizim neslimize...
Tansu, Bekir’le de konuşmuş...
Sık sık konuşurlar...
Olay 1973 yılında, yani 12 Mart ara rejiminin yıllarında Ankara’nın Çankaya semtinde bir gazetecinin evinde geçiyor...
*
O yıl cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bu konu ordu ile siyaset arasına kara kedi gibi girmiş...
Askerler bir süre önce emekliye ayrılmış olan Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler’i cumhurbaşkanı seçtirmek istiyor.
Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partilerin büyük bölümü buna karşı.
Türkiye hâlâ 12 Mart ara rejiminin etkisinde.
Bir askeri darbenin kara bulutları rejimin üzerinde.
*
Aslında olay öyle çok büyük bir şey değil...
Ama benim gözümde büyük bir sosyolojik anlamı var.
Olay şu...
Güney Kore’nin en büyük eğlence şirketi Big Hit Entertainment halka açılıyor...
Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir değer bekleniyordu...
Yani bugünün eğlence dünyasında öyle çok büyük bir volüm değil...
Ancak dün bu açılışta çok önemli bir gelişme oldu.
Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmemiş olsa da muhtemel bir hava saldırısına karşı geceleri şehirleri karartılmıştı.
Sonra bizim nesil de tanıdı karartma gecelerini...
Yunanistan’la ne zaman savaş ihtimali çıksa, okul kitaplarını kaplamak için kullandığımız mavi kaplama kâğıtları, bu defa Yunan uçakları görmesin diye pencerelerimize yapıştırılırdı.
Sonra 60’lar, 70’ler, 80’ler geldi... Ülkenin karanlık dönemlerini yaşadık.
Bu defa “karartma günleri” lafını öğrendik...
Hani Funda Arar’ın şarkısında söylediği gibi...
“Bir zindanda koy ver beni
Tabii ki var...
Ama yazmam...
Sadece benim mi, herkesin var.
Bir insan için kolayca “Ha o mu? Ruh hastasıdır” dediğimiz kaç kişi var...
Peki biz Türkler, Kürtler, Araplar, Lazlar, bu ülkede yaşayanlar...
“Ruh hastalıkları”
Bu süre içinde RTÜK’e başvuru yapmazsa Türkiye’de Spotify’a ulaşım engellenecekti.
*
Bu yazıyı okuduğunuz sırada bunun 24 saati geçmiş olacaktı...
Bir gelişme olmasaydı Türkiye, dünyada Spotify’ı engelleyen ilk ülke olacaktı...
Tabii Kuzey Kore gibi ülkeleri saymıyorum.
Neyse ki 72 saat dolmadan bir gelişme oldu. Hükümete yakın kaynaklarda Spotify’ın başvuracağı iddia edildi.
Şu yazıyı yazdığım saatte anlaşma oldu mu olmadı mı kesin bilmiyorum.
Türk cazının ilk başörtülü piyanisti...
Ama bakın geçen hafta, İstanbul Caz Festivali genç caz kategorisinde finalist seçilince başına neler geldi.
Kendine tarih profesörü diyen biri çıktı....
Adı da Ebubekir Sofuoğlu...
Sakarya Üniversitesi’nde hocaymış...
Arkadaş muhafazakâr ya...
Başörtülü kız caz mı çalar...
Hemen belirteyim, konuştuğum insanlar olaya ideolojik gözle bakan kimseler değildi.
Bunu bakana söylediğimde şu cevabı aldım:
“Keşke ideolojik bakanlara da sorsaydın...”
*
Bu sözlerine şaşırmadım. Çünkü Hürriyet’in Ankara’daki sağlık muhabiri Meltem Özgenç’ten şunu öğrendim.
Sağlık Bakanı, basın toplantılarında akreditasyon uygulamıyormuş.
Yani iktidar yanlısı veya muhalif bir yayın kuruluşu olsun, isteyen her gazeteci katılıp üstelik soru da sorabiliyormuş.
Ben de gitmeden önce konuştuğum insanların en merak ettikleri sorulardan biriyle başladım.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
COVID’le mücadelenin başkomutanı...
Nihayet geçen cuma onunla tanıştım.
Adana’ya gidiyordu, beni de davet etti.
*
Ben bakanla bu sohbeti yaparken, New York Times gazetesi çok güzel bir gazetecilikle COVID virüsünün insan hücrelerine nasıl saldırdığını anlattı.
Size onu da, yani ortak düşmanımızı da en basit cümlelerle tanıtacağım.
Tabii ki bakana da bu ortak düşmana karşı aşıyla mücadeleye ne zaman başlayacağımızı yine en basit sorularla soracağım.
Ankara Tuzluçayır’da hırsızın biri güvenlik kamerasını çalmış.
*
En komiği haberin fotoğrafıydı.
Hırsız, güvenlik kamerasını çalarken yüzünde en küçük bir endişe yoktu.
Üstelik ağzına bir de COVID maskesi takmıştı.
Kurallara uyan bir arkadaş yani...
Herhalde kamerayı çalınca, kendisiyle ilgili görüntüleri de alıp götürdüğünü sanıyordu.
Şapka aynı şapka, yanak ve dudaklar aynı yanak ve dudak...
Önce bu görüntünün nereden geldiğini anlatayım...
Torunum Sinan Ali, doğduğundan beri birçok çocuğun geçtiği evrelerden geçti.
Önce sempatik dinozor Barney... Sonra köpekbalıkları... Sonra Batman... Sonra Sünger Bob... Sonra bir ara Bruce Lee ve tabii ki bugün Marvel ve DC Comics süper kahramanları...
*
İşte bu aile geleneğinin başladığı günden beri nedense sabahları
Biri Kudüs’ten...
Öteki Riyad’dan...
Eminim bana ulaşan bu bilgiler ve bu fotoğraf şu an MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın önünde de bulunuyordur.
KUDÜS’TEN GELEN İSTİHBARAT: Önce Kudüs’ten gelen çok önemli bilgiyle başlayayım...
Konuşan kişi Majdi Khaldi...
Kudüs’ün tanınmış ailelerinden birinin mensubu...
Ancak 2006 yılından bu yana Filistin Devlet Başkanı
Ondan bir akşam önce, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bir grup medya yöneticisi ve yazarı kulenin en üst katında bir yemeğe davet etti...
Davetli listesine baktım.
İktidar-muhalefet ayrımı yapılmamıştı.
Kimler vardı: Mesela davetliler arasında Sözcü gazetesinin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, yazarı Deniz Zeyrek, gazetenin ve sahibi Burak Akbay’ın avukatı İsmail Yılmaz...
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sabah haberleri sunucusu İsmail Küçükkaya da vardı.
*
Kimler yoktu: Buna karşılık Karar, Aydınlık, Birgün gibi gazetelerden, Halk TV ve Tele 1 gibi kanallardan kimse göremedim.
*
Aslında savaş gazetenin açık sayfaları üzerinde...
Ama sayfalara yansımayan bir bölümü var ki onu da ben anlatayım.
*
Savaş 18 Eylül günü eski bir büyükelçi ve çok beğendiğim bir edebiyat denemecisi olan Oğuz Demiralp’in Cumhuriyet Kitap Eki’nde yayınlanan bir yazısıyla başladı.
Yazısı, kendi payıma resim sanatı konusunda Türkiye’nin en iyi denemecisi olarak gördüğüm Mehmet Ergüven’in kitapları üzerineydi. Ancak savaş Mehmet Ergüven yüzünden değil, yazının girişinde ve ileride bir yerde kullanılan kavram yüzünden patladı.
Fotoğraf çekmek ve konuşmayı yapmak için de beni İstanbul’un At Pazarı semtine götürdü.
At Pazarı Fatih’te bir yer...
Osmanlı döneminde at satılan yermiş. Bugün “Muhafazakârların Cihangir’i” olarak tanınıyor.
*
Memleketin bunca sorunu varken bakın nelerle uğraşıyor.
Neyse ki şu fani dünyada yalnız değilmişim.
COVID-19 belasıyla mücadele eden İtalyan hükümeti de böyle bir günde bakın neyle uğraşmaya karar vermiş.
Michelangelo’nun ünlü Davut heykelinin bire bir ölçüde 3D replikası yapılacakmış.
Bence buraya kadar pek ilginç hiçbir bir şey yok.
Davut heykelinin bugüne kadar yüzlerce replikası yapıldı.
Las Vegas’ta Caesars Palace Oteli’nde bile bire bir replikası var.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Yunanistan’a yaptığı resmi ziyaretin perde arkasını çok güzel anlattı.
Böyle bir yazının çalıştığım Hürriyet gazetesinde çıkmasından dolayı da gurur duydum.
*
Yazı büyük ölçüde bu fotoğrafta gördüğünüz Girit’in Hanya bölgesinde çekilmiş fotoğraf üzerine kurulu.
Yer Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in baba evi.
Sedat mönüde neler var onu bile yazmış.
Çok tanıdık bir mönü.
Bodrum mu Urla mı? İşte benim cevabım
Pandemi sosyolojisinde son durum...
Varlıklı “Beyaz Türk” çevrelerinin son günlerdeki en moda güzergâhı hiç şüphesiz Urla...
Gün geçmiyor ki, Instagram’da, arkadaş sohbetlerinde Urla’ya gidip oradan paylaşım yapan bir grup tanıdık insan görmeyeyim...
Dikkat ediyorum yeni ziyaret güzergâhında “olmazsa olmaz” üç-beş yer var.
Bir numara hiç şüphesiz, bir gün başlarsa, şu an için Türkiye’nin Michelin yıldızı almaya en yakın adayı Od Restoran...
İki numara Can Ortabaş ve Bülent Akgerman’ın “Şarap bağları” ve öteki şarap üreticilerini de kapsayan “Urla Bağ Yolu”...
Daha genç ve daha butik bir restoran “Vino Locale”...
Tasarım olarak “Hiç”...
Bir sahil Urla’sı klasiği olarak “Yengeç”...
Tabii ki kasaba Urla’sının tencere yemekleri yapan onlarca küçük restoranı...
Son günlerde ise yeni olduğu halde sık sık sözü edilen “Terroir Urla’sı”...
*
Geçen yıla kadar ana tartışma “Bodrum mu, Alaçatı mı” sorusu etrafında geçiyordu...
Pandemi ekseni “Bodrum mu, Urla mı” sorusuna çevirdi...
*
Hayatımın en uzun tatilini yaptım...
Bu tartışmada şimdilik görüşüm şu:
Eğlencede banko Bodrum...
Gastronomide banko Urla...
Ama genel olarak “Hayat tarzı coğrafyası” derseniz...
Banko Urla...
GASTRONOMİDE URLA İLE BODRUM ARASINDAKİ 2 FARK
URLA ile Bodrum gastronomisi arasındaki iki temel fark bana göre şu:
Urla şefleri ile gelişiyor...
Bodrum ise daha çok markaları ile...
Aret Sahakyan gibi çok iyi bir şef bile “Maça Kızı” markasının arkasında gizli kalıyor...
*
Bodrum deniz kenarı sahil restoranları ile gelişiyor...
Urla ise içerideki restoranları ile...
*
Peki gastronomide hangisi daha avantajlıdır?
Dünyanın ünlü şef restoranlarına bakarsanız, çoğu manzaradan çok yemeği pazarlayanlardır.
YAZ SONUNDA BİR BODRUM SÜRPRİZİ
BU yaz sonu Bodrum’da finali, harika bir restoran ve genç şefi keşfederek yaptım.
Aslında yeni değil, 3 yıl önce açılmış ama ben ilk defa gittim.
Adı “Zai Bodrum”...
Kurucusu Derya ve Yunus Büyükkuşoğlu...
*
Önce şunu söyleyeyim... Yeri Bitez’de ama bir sahil restoranı değil...
Çok yaşlı zeytin ağaçları arasında harika bir kültür vahası yaratmışlar.
Daha kapıda farklı bir yere girdiğinizi hissediyorsunuz.
İçinde insana acayip güzel duygu veren bir kütüphanesi ve küçük bir şehir müzesi sayılabilecek çok iyi seçilmiş tablo ve heykellerden oluşan bir galerisi var.
*
Bazıları 2 bin yıl geçmişi olan zeytin ağaçları bahçeye müthiş bir karakter veriyor.
Servis kadrosu, pandemi kurallarına tam uyan genç ve sempatik insanlardan oluşuyor.
Masaların her biri farklı...
*
Geceleri canlı müzik ve gösterisi çok özel.
Ali Poyrazoğlu, Kerem Görsev, Ferit Odman, Selen Baytekin, Aylin Aslım, Elif Çağlar, Jülide Özçelik, Ayşe Sicimoğlu bunlardan bazıları...
Yani burası çok farklı bir gastronomi ve kültür vahası olmuş...
Ama sadece bu değil...
Bir de şefi var...
BÖYLE BİR MEKÂNDA BİLE EZİLMEYEN GENÇ BİR ŞEF
ANLATTIĞIM mekân benim gibi bir gözlemcide ilk şu etkiyi yaratıyor...
Çok etkileyici bir mekân ve burası şefi ezer...
Hele hele daha kariyerinin başlarında genç bir şefse, orada kaybolur gider...
Ama hiç öyle olmamış...
Anıl Karaduman, bundan 7-8 yıl önce Selimiye’de küçük bir kıyı lokantasında tanıdığım genç bir şef.
Bu onun ilk büyük işi...
Kendisi gibi genç bir açık mutfak ekibi ile öyle bir gastronomi modernitesi yaratmış ki...
Mutfakta gördüğüm kadro Od Urla’dan sonra gördüğüm en genç ve kadın sayısı en büyük kadro...
*
Mutfak bildiğimiz bir füzyon değil... Türk ve İtalyan mutfağının harika bir kombinezonu...
*
Özetlersem...
Kendini şefe ezdirmeyen bir mekân...
Kendini mekâna ezdirmeyen bir şef...
Bence 21’inci yüzyılın gastronomisi bu altın dengeyi kurabilen markalar tarafından taşınacak...
PANDEMİ DÖNEMİNİN EN BÜYÜK TUTKU HİKÂYESİ
BU fotoğrafı geçenlerde Instagram’da gördüm...
Ama gerçek hikâyesini sonradan yabancı gazetelerde okudum.
Fotoğraf Peru’da Machu Picchu’da çekilmiş.
Ortada gördüğünüz kişi Jesse Katayama adlı 26 yaşında bir Japon genci...
Onun için “Machu Picchu’nun son turisti” veya “ilk turisti” diyebilirsiniz.
Pandemiden sonra, İnkaların antik şehri Machu Picchu ziyarete kapandı.
Ancak bu Japon genci Peru Kültür Bakanlığı’na müracaat edip şehri gezmek için başvurmuş.
Bu amaçla 16 Mart günü antik şehrin bulunduğu dağın eteğindeki Aguas Calientes kasabasına gelmiş.
Orada 7 ay bekledikten sonra izni almış.
Kendisi şu an Machu Picchu’yu tek başına gezen belki de ilk ve son kişi olarak tarihe geçti.
Tutku böyle bir şey işte...
Şu fotoğrafı çektirmek için neler verirdim...
GÜNÜN SORUSU
BU TUHAF KELİMENİN MANASI NE:
BAŞLIKTAKİ tuhaf kelimenin anlamını merak ettiniz herhalde...
Sizi daha fazla merakta bırakmamak için anlamını hemen söyleyeyim...
Bülent Eczacıbaşı...
Daha doğrusu adının İngilizce nasıl okunabileceğini yazmış... Eczacıbaşı bir ay önce fotoğraf albümünü çıkarmıştı.
Şimdi de İngilizce yazılmış bir ekonomi kitabı çıkardı...
Adı “A Rip in The Sea: New Responsibilities For Business”...
Kitap Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlandı.
Eczacıbaşı giriş yazısında Türkçe isimlerin okunmasındaki zorluğu fark ederek, kendi adının nasıl telaffuz edildiğini işte İngilizce bu tuhaf karakterlerle yazmış.
Bu bana yıllardır bütün gençlere verdiğim bir tavsiyeyi hatırlattı.
Diyorum ki:
Çocuklarınız küresel bir dünyada yaşayacak... Onlara bütün dillerde kolayca telaffuz edilecek, kolayca akılda kalabilecek isimler koyun...
GÜNÜN ŞİFRESİ
FEHMİ ABİ GÖZÜYLE ‘DALGACI MAHMUT EKONOMİSİ’NİN ADI
BÜLENT Eczacıbaşı’nı arayıp, kitabın adındaki “Rip” kelimesini Türkçe hangi anlamda kullandığını sordum.
Kitabın Türkçe baskısında, Orhan Veli’nin “Dalgacı Mahmut” şiirindeki bir mısradan almış:
“Deniz yırtılır
kimi zaman
Bilmezsiniz kim diker;
Ben dikerim...”
O da kitabın adını Türkçeye “Denizdeki Yırtık” olarak çeviriyormuş.
*
Ama benim hınzır kafam olaya “Fehmi Abi” kafasıyla da baktı hemen...
“Rip” kelimesini büyük harflerle “RIP” olarak yazarsanız, yeni sosyal medya dilinde, ölen insanların arkasından söylenen “Rest in Peace” yani “Huzur içinde yatsın” anlamına da gelebilir...
Yani ölmekte olan bir ekonomi anlayışının arkasından yakılan modern bir ağıt gibi...
Özetle... Ekonomide artık, ‘kâr”, “zarar”, “faiz”, “kur”, “marjinal fayda” gibi klasik kelimeler dışında yeni şeyler söyleme zamanıdır.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü:
Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin
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