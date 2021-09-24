Birincisi trajediydi... İkincisi komedi, ya üçüncüsü ne olur

Konuşmanın bir bölümünün konusu “ateizmdi”...
Şimdi size o konuşmanın sözünü ettiğim bölümünü aynen aktarıyorum:
Mısır Devlet Başkanı Sisi diyor ki:
“İnancı olmayan insanlara saygılıyım. Herhangi bir insan bana Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi olmadığını veya dinlere inanmadığını söylerse, ‘Bu sizin kişisel seçiminizdir’ derim...”
Sisi bunları 11 Eylül günü yapılan “İnsan Hakları Strateji Toplantısı” için verilen yemekte söyledi.
Şöyle hafızamı yokladım...
Bugüne kadar herhangi bir Müslüman Arap ülkesinde resmi bir kişinin ağzından hiç bu sözleri işittik mi...
Kapıda biraz durup dinleyin...
Öğütülmemiş kahve çekirdeklerinin haykırarak size bağırdığını duyuyorsanız eğer...
Arkasından boş karton kahve kapları toplu halde üzerinize saldırıyorsa...
Böyle bir durum varsa yani...
Hemen bir psikiyatra gidin...
*
Büyük ihtimalle size şu teşhisi koyacaklar:
“Schizoaffective disorder...”
Dünyanın belki de en renkli, en büyük festivali İzmir’den doğabilir...
Hatta iddiamı daha da büyüteyim...
İzmir’den “Halloween” kadar küresel bir festival doğabilir...
Adı da harika...
“Süslü Kadınlar...”
Dokuz yıl önce İzmir’den o ilk fotoğraf geldiğinde içim öylesine açılmıştı ki...
Rengârenk kadınlar bisiklet üzerinde şehri turluyorlardı...
Tam tarihi ile 12 Ağustos 1975 günü İsviçre’nin Zürih şehrinde bir binada kahverengi iplerle bağlı paketlerin mühürleri açıldı.
Paketlerin içinde 32 defter vardı.
Her defter, her birinde 100 ile 200 sayfa arasında elle yazılmış notlardan oluşuyordu.
*
Defterler, dünyanın en büyük romancılarından biri olan Thomas Mann’ın tuttuğu günlük ve aldığı notlardan oluşuyordu.
Thomas Mann, 12 Ağustos 1955’te Zürih’te ölmüştü.
Başkent Ankara’da bir temsilcilik ofisi açtı...
Ne olduğunu anlamak için bir yıl geriye gidelim.
*
Geçen yıl pandeminin tam ortasında, yani 2020’nin ağustos ayında birden şu haberler çıktı:
“İmamoğlu Ankara’da ofis mi tuttu?”
Üstelik İmamoğlu’nun tuttuğu ofis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 10 dakika mesafedeydi.
Bu gelişme o günlerde Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olmayı arzu ettiği biçimde yorumlandı.
*
Son 20 yılda beni en etkileyen sözlerden birini, çok ilgiyle okuduğum sanat yazarı Mehmet Ergüven söylemişti: “Aldığımız zevklerden bıkarız, ama verdiğimiz zevklerden hiç bıkmayız.”
Önceki akşam maç bittiğinde Fenerbahçeli futbolcuların tek tek yüzlerine baktım...
Hepsinin yüzündeki ifade neredeyse aynıydı. Bu takım yıllardır, taraftarına belki de ilk defa verdiği zevkin keyfini çıkarıyordu. Evet, çocuklar oyundan aldıkları keyfi değil, takımıyla gurur duymanın hasretini çeken bir taraftara o zevki vermenin keyfini yaşıyordu.
Ben bir futbol uzmanı değilim... İyi bir taraftarım... Tıpkı bir şarap uzmanı olmayıp, çok iyi bir şarap içicisi olduğum gibi... Şarap yapımcısının kendi aldığı zevki değil, bana verdiği zevki önemserim.
FUTBOLUN 'YENİ NORMALİ' BU
Öyle bir çağa geldik ki; artık herkes futboldan anlıyor. Hem de çok iyi anlıyor. O nedenle, futbol artık, oyuncuların oynarken aldığı keyiften çok, seyreden taraftarına verdiği zevkle ölçülüyor.
Futbolun ‘yeni normali’ bu... Frankfurt deplasmanındaki Fenerbahçe, işte futbolun bu ‘yeni normalini’ anlamış bir takımdı.
TAKIMDAŞLIK RUHUNU ÖĞRENEN BİR MESUT VARDI
Bugün de ülkemizin seçilmiş başbakanı Adnan Menderes’in idamının 60’ıncı yılı...
O meşum geceyi çok iyi hatırlıyorum...
Dün Sedat Ergin o idamları öylesine etkileyici ve dramatik bir şekilde yazdı ki...
Yine o gecelere döndüm...
*
İzmir’de 13 yaşında bir çocuktum...
Hepsi Demokrat Parti’ye oy veren Bulgaristan göçmeni bir aileydik...
Evimizde sabaha kadar Kuran okunmuştu...
Her MET Balosu gibi kırmızı halısı rengârenkti...
Ama bu defaki kırmızı halı aynı zamanda “Post Covid-19” döneminin yeni normalinin çizgilerini de verdi.
Bununla ilgili haberleri televizyonlarda ve gazetelerde izlediniz...
Ben size oralarda görmediğim önemli bir ayrıntıyı aktaracağım.
Benim için gecenin en şaşırtan kişiliği genç şarkıcı Billie Eilish’ti ve ötekilerden farklı bir yazıyı hak ediyordu.
MET’in bütün merdivenlerini kaplayan bir Oscar de la Renta ile gelmişti...
Bol pantolonlar, ondan bol tişörtler, yeşil-mavi saçları ile “yeni sallapatiliğin” simgesi olan Billie Eilish adeta Pamuk Prenses kılığında bir Marilyn Monroe’ya dönüşmüştü.
O gün, ben de bizim tarihimizin en ünlü “milli ve yerli çapkını” Süha Özgermi’yi tanıtmıştım...
1980’li yıllarda Türk magazin medyasının en önemli ve en renkli figürlerinden biriydi...
Yazının çıktığı gün Habertürk yazarı Murat Bardakçı aradı...
“Süha Bey’i yazmışsın... Onu bir de ben yazayım. Bakın, çoğu insanın ‘Ha, milli çapkın mı?’ diye dudak büktüğü o karakterin arkasında nasıl bir insan var...”
Murat, bunu 22 Eylül 2013 günü, onun ölümünden sonra Habertürk’te yazmış.
Yazının başlığı şu:
“‘Milli çapkın’ Süha Özgermi’nin Abdülhamid’e uzanan aile öyküsü”
İşinsanı Sadettin Saran’la birlikte Hırvatistan’ın Split şehrine gittik.
Saran grubunun orada çok güzel bir oteli var.
Adı “Le Méridien Lav”...
*
İlk akşam Split’in yeni seçilen Belediye Başkanı Ivica Puljak ve eşi Marjiana Puljak’la yemek yedik...
Hırvat sisteminde “seçimle gelen” belediye başkanı şehrin en üst yöneticisi oluyor.
Yani merkezi hükümetin atadığı bir vali yok ve yetkiler seçimle gelen belediye başkanı ile Belediye Meclisi’nde...
Alpay’ın “Eylül’de Gel”i...
Ve Natalie Imbruglia’nın “Come September”ı..
Bu sonbaharı da geçen perşembe Şarköy’e giderken bu şarkıları dinleyerek açtım...
*
Tabii benim için sonbahar açılışı çocukluğumdan beri bağbozumlarıdır...
Bu yılki Baküs mevsimimi de Kayra’nın Şarköy Dedeçeşme Bağları’nda yaptım...
Son yıllarda daha çok Denizli Güney ve Urla bağlarında dolaşıyor, Trakya bağlarına gidemiyordum...
Oysa Trakya Türkiye’nin en önemli üç bağ bölgesinden biri...
Çünkü bir İzmirli olarak çok dikkatimi çekti.
*
Sitenin birinci sayfasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İzmir’e yaptığı ziyaretle ilgili bir haber vardı.
Bakan, KKTC Cumhurbaşkanı
1- Bu takımın hâlâ şansı var. O şansı da ben yarattım. Hollanda’yı, Norveç’i bu takımla yenip 11 puan aldım.
2- Şimdi burada 3 ay kalsam ne olacak? Önemli olan şu; Türkiye Dünya Kupası’na gittiği zaman bir vizyon çizmeli.
3- Yeni gelecek kişi mutlaka şunu yapmalı; futbolun kalkınması için bir danışma kurulu kurup bunları konuşmalıyız.
Önceki gün telefonla Şenol Güneş hocayı aradım. Ama gazeteci olarak değil, onu seven takdir eden bir dostu olarak aradım. Amacım sadece “Üzülme hocam” demekti.
Uzun bir sohbet yaptık. Çok ilginç şeyler anlattı.
Konuştuğumda henüz Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le görüşmüş değildi.
Tabi gazetecilik yanım da heyecana geldi.
Bu sonbaharda İstanbul Beyoğlu’nda Tünel’e yakın bir binada “kırmızı bir rüya” yaşanacak...
İsterseniz siz de bu rüyayı görebilirsiniz.
O nedenle ayrıntılarını anlatayım.
Bu bina 3 gün boyunca kırmızı ışıkla aydınlatılacak ve aynı zamanda bir “Sound and Light” gösterisi yapacak.
Yani “Ses ve Işık” şovu olacak...
Burası İsveç’in, İstanbul Osmanlı’nın payitahtı iken açılan sefaret binası...
Cumhuriyet’in ilanından sonra
Salı gece yarısı maç bittiğinde kafamda durmadan çınlayan soru şuydu: Kadın voleybolcularımız olimpiyatlarda ve Avrupa’da harikalar yarattı. Kadın boksörlerimiz, cimnastikçilerimiz, güreşçilerimiz müthiş sonuçlar aldı.
Aklınıza gelebilecek bütün branşlarda kadınlarımız harikalar yaratıyor.
İyi de arkadaş Hollanda’daki bu 6-1 ne?
Sizin de aklınıza aynı şeytani soru gelmiyor mu?
Bu ülkenin erkek sporcuları, kadınlarından daha mı az yetenekli?
Yoksa futbol sadece erkek sporu ve biz orada kabiliyetsiz miyiz?
O zaman da insana “İlkay Gündoğan neden Almanya Milli Takımı’nda banko oynuyor?” diye sorarlar.
ŞENOL GÜNEŞ'İ DE AŞAN VE YÜRÜMEYEN BİR ŞEYLER VAR
Biraz sonra Necati Şaşmaz, sırtına atılmış paltosu ve iki elinin parmakları arasına sıkıştırdığı tesbihle yanlarına geldiğinde, hepsinin yerlerinden kalkıp onun önünde öğle bir eğilişleri vardı ki kendi kendime şunu demiştim:
“Yahu bunlar Kurtlar Vadisi’ni oynamıyor, resmen yaşıyorlar...”
O tablonun asıl nedenini geçen hafta anladık...
Meğer mesele daha derinmiş...
*
Geçen gün “Vadi”den gelen ilahi bir sesle uyandık ve Polat Alemdar’ın etrafındaki o kutsal haleyi hep birlikte gördük...
Meğer Necati Şaşmaz kendini “Mehdi” ilan etmiş...
“Maalesef seçilmiş biriyim”
Biri kötü, öteki ikisi çok iyi haberlerdi.
Önce kötü haberden başlayayım...
*
Dünyanın en önemli haber ajansı Associated Press geçen cuma günü abonelerine bir haber geçti.
Dubai kaynaklı haberin başlığı şöyleydi: “Afgan Özel Televizyonları kendilerini Taliban yönetimine hazırlıyor...”
Habere göre, Afganistan’ın en büyük özel haber kanalı gönüllü olarak bazı programlarını yayından kaldırmıştı.
Yayından ilk kaldırılanlar da Türk dizileri ve müzik şovları olmuştu.
Hepsini gururla, göğsüm kabararak izledim.
Özellikle de kadın voleybolcularımızınkini...
A Milli Kadın Voleybol Takımı 124 gün süren yaz serüvenini iki bronz madalya ile noktaladı ve Türkiye’ye döndü.
Milli takımımızın uluslararası yaz performansı şöyleydi:
Milletler Ligi’nde 12 galibiyet, 5 yenilgi ile üçüncülük...
Olimpiyatlarda 3 galibiyet, 3 yenilgi ile beşincilik...
Avrupa Şampiyonası’nda 8 galibiyet, 1 yenilgi ile üçüncülük...
Lütfen anlatacaklarımı “cinsel içerikli” bir yazı olarak okumayın.
Çünkü şimdi yazacağım soru, hemen akla öyle bir şey getiriyor.
Ama aslı çok başka...
*
Bundan tam 20 yıl önce genç bir öğrenci, çok tanınmış bir kadına şu soruyu sordu:
“Bütün Amerika’nın Blow Job kraliçesi olmak nasıl bir duygudur?”
“Blow Job” Amerikan argosunda “Oral seks yapmak” anlamına geliyor...
Bu olay 2001 yılının ilk aylarında
Birincisi trajediydi... İkincisi komedi, ya üçüncüsü ne olur
Afganistan’ın eski devlet başkanı Hamid Karzai, Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinden sonraki ilk görüntülü mülakatı bir Türk kadın gazeteciye verdi.
Nagehan Alçı onunla yaptığı mülakatı iki gün üst üste yayınladı...
Oysa ilk günden beri orada CNN’in bir kadın muhabiri vardı...
BBC oradaydı...
Ama görüntülü olarak ilk mülakatını bir Türk kadın gazeteciye verdi.
Nagehan Alçı’nın başarısı kadar, Karzai’nin tercihi de anlamlı...
Öyleyse gelin bu mülakatın biraz arka odalarında dolaşalım.
SEFARET AVLUSUNDA BAŞI AÇIK, KARZAİ’NİN EVİNDE BİLE ÖRTÜLÜ
NAGEHAN, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği’nin avlusunda bir hatıra fotoğrafı çektirmiş.
Orada başı açık. Ancak Karzai’nin yanına çekilen fotoğraflarda başı örtülü. Yani onun evine bile başı kapalı gitmek zorunda hissetmiş.
*
İşte böyle bir ortamda Karzai diyor ki:
“Artık Taliban hareketine işleri daha iyi yapması için yardımcı olmalıyız, ülkeyi ileri götürmesini sağlamalıyız...”
Arkasından ekliyor:
“Ama biz hükümette yer almamalıyız. Yeni ve genç isimler gelmeli ama onlar tüm Afganistan’ı temsil etmeli... Bu ülkenin tüm unsurları kendini hükümette görebilmeli...”
Karzai her iyi niyetli insan gibi yapıcı ve iyimser bir dille konuşuyor.
Afganistan’ı ileriye götürecek bir yönetimin kurulması konusunda umutlu olmalı ki destek vereceğini söylüyor.
Peki bundan 2, 5, 10 yıl sonra Afganistan’da nasıl bir tablo görebiliriz?
Bu iyimserlik nasıl bir sonuç verir?
BEN BU İYİMSERLİĞİ BİR YERDEN HATIRLIYORUM
Allah bana epey tarihi olay görecek kadar ömür verdi.
Karzai’nin sözleri bana, bundan 42 yıl önce İran’ın liberal aydınlarının, seküler demokratlarının, sosyalistlerinin, komünistlerinin Şah’a karşı Humeyni’ye destek verirken söylediklerini hatırlattı.
42 yıl sonra gelinen nokta ortada...
İran’da ne muhalefet kaldı, ne solcu, ne seküler siyasi oluşumlar...
DAHA 11 YIL ÖNCE MISIR’DA GÖRDÜĞÜMÜZ BİR TABLO
Daha yakına geleyim.
On bir yıl önce Mısır’daki Hüsnü Mübarek’in devrilmesiyle sonuçlanan Arap Baharı hareketi sonunda seçimler yapıldı.
İhvancılar yüzde 25 oy aldılar.
Ülkenin liberal aydınları, solcuları, sekülerleri de destek verince İhvancı Mursi cumhurbaşkanı oldu.
Ne yaptı?
Kendisine destek verenlerin uyarılarını dikkate almadı, aldığı yüzde 25 oyla oturduğu Devlet Başkanlığı koltuğunda geniş bir mutabakat anayasası yerine, bir şeriat anayasası hazırladı...
Sonunda maalesef insafsız bir darbe ile devrildi...
Ülke demokrasiye geçeceğine askeri rejime gitti.
Ne yazık ki son 50 yılda radikal İslami hareketlerin hiçbirinden bir demokrasi çıkmadı...
MÜSLÜMANLARIN TARİHİ İLKİNDE TRAJİK, İKİNCİSİNDE KOMİK Mİ TEKERRÜR EDER
Karzai’nin destek verdiği Taliban, İran’da Mollaların, Mısır’da İhvancıların yapmadığını yapar mı...
Yani bütün ülkeyi temsil edecek, herkese güven verebilecek demokratik bir rejim kurabilir mi?
Yoksa İslam aleminin makus talihi tekerrür mü eder...
Karl Marx, “Tarihte olaylar iki kere tekerrür eder. İlkinde trajedi, ikincisinde komedi olarak” demişti.
İslam dünyasının tarihinde ise ikincisi de “trajedi” şeklinde oldu...
PEKİ TARİHİN ÜÇÜNCÜ TEKERRÜRÜ NASIL OLACAK
Ya üçüncü nasıl olur?
Umut edelim ki hiç olmazsa bu defa “komedi” şeklinde olsun, fazla zulüm ve kan, gözyaşı ve düş kırıklığı olmasın...
Çünkü bütün dünyanın Müslümanları son 50 yılda çok fazla trajedi yaşadı...
Hem de kendi kendilerine
zulüm ederek...
Bütün bunlara bakınca Atatürk’ün kurduğu ve ondan sonraki nesillerin seçimler ve mutabakat ile yaşattığı bu laik Cumhuriyet gözünüzde daha da büyümüyor mu... Hatta gözbebeğiniz haline gelmiyor mu...
Eğer öyleyse hepimiz onu gözbebeğimiz gibi koruyalım.
SOPRANOS MERAKLILARINA YENİ DİZİ 1 EKİM’DE GELİYOR
21’İNCİ yüzyılı açan en önemli televizyon dizilerinden biriydi “Sopranos”...
1999’da başlayıp, 2007’de bitmişti...
New Jersey’de mahalli bir mafyayı anlatıyordu.
*
HBO’yu HBO yapan dizilerden biriydi...
Benim gibi çok hayran bıraktı geride.
Başoyuncu James Gandolfini diziye karakterini vermişti.
Ne yazık ki 2013 yılında, henüz 51 yaşında kalp krizinden öldü.
İşte o kült dizinin şimdi bir tür devamı çekiliyor...
Pardon devamı değil, başlangıcı denilebilecek bölümü...
Adı “The Many Saints of Newark”...
Dizinin en büyük sürprizi ise James Gandolfini’nin oğlu Michael Gandolfini’nin de dizide en önemli rollerden birine sahip olması...
Bu hafta dizinin tanıtım filmi yayınlandı.
Babasına çok benziyor...
Sopranos hayranlarına şimdiden müjdeyi vereyim.
1 Ekim’de gösterime giriyor.
SU TARTIŞMASI PERDE 3
Mehmet Yılmaz’ın üçlü su formülüİLK iki bölümün özeti:
Perde 1: New York Times gazetesinin geçen hafta yayınladığı bir araştırmaya göre, insanlara galon galon su içirmek gereksizdi.
Vücut zaten ihtiyacı olan suyu çeşitli yerlerden alıyordu ve o nedenle “Susadığınız zaman su için” deniyordu.
Perde 2: Prof. Melih Us ise bu yaklaşımın yanlış olduğunu ve her insanın günde 2-3 litre su içmesi gerektiğini söylüyordu.
Perde 3: Türkiye’de bu tartışmayı başlatan Mehmet Yılmaz dün bana 2005 yılında yayınlanmış kapsamlı bir araştırmayı göndererek son noktayı koydu.
Onun formülü şu:
Acıkmadıkça yeme...
Susamadıkça içme...
Kaşınmadıkça kaşıma...
*
Şimdi dördüncü perde olarak Osman Hoca’nın acil müdahale birliğini bekliyorum.
Ama onu beklerken ben, susamadıkça da içmeye başladım...
KELEBEK YAZARININ 10 ÜZERİNDEN 1 VERDİĞİ ELBİSEYE BEN KAÇ VERDİM
DÜN Kelebek’te Zeynep Bastık konserinde onunla düet yapan Reyn-men’in sahnedeki bu fotoğrafı vardı.
Hürriyet Kelebek’in ilgiyle okuduğum yazarı Orkun Ün bu kıyafeti hiç beğenmemiş.
Bu kıyafeti “Fortnite” oyununa benzetmiş ve şu yorumu yapmış:
“Üstündeki şişme yeleği bir tuşla açılacak; pantolon mu, şalvar mı ne olduğunu anlamadığım o ‘şey’ de ilk rüzgârda şişecek ve hava yastığı görevi görecek gibi duruyor.”
Verdiği not da şu:
“10 üzerinden 1...”
“New Fashion” olayına klasik
bakan çoğu yorumcunun notunun bundan fazla olacağını sanmıyorum. Ama artık “anti-fashion” dönemindeyiz...
Sokak ve sahne modasının kanunlarını artık “Prada, Dior, Oscar de la Renta” yazmıyor...
Kaotik ve özgür bir giyim anlayışı her şeyin üzerine çıktı.
*
Sonuç olarak gelelim benim Reynmen’in kıyafetine verdiğim nota...
10 üzerinden 10 değil ama rahatlıkla 5 veriyorum...
Neden 10 vermiyorum derseniz, 10 vermiyorum çünkü, post pandemi “yeni normal”i daha da cesaret istiyor.
KIRMIZI HALIDA ÜÇÜNCÜ DALGA DEVRİMİ: LİL NAS X
SİNEM Vural dünkü Kelebek’te önemli bir yazı yazdı. Başlığı şöyleydi:
“Pop bir tür değil, bir kültür...”
Bu tezini anlatmak için de çok doğru bir örnek almış. Lil Nas X’i anlatıyor.
Onun yeni çıkan ilk albümü “Montero”yu tanıtırken, bunun bir albüm olmaktan öte anlamı olduğunu söylüyor. Lil Nas X, kendisini star yapan ilk şarkısı “Old Town Road”dan beri sarsılmaz gibi görünen ‘hip hop’u bile sallamaya başladı.
*
Geçen hafta yapılan MET Galası’nın kırmızı halısına iki yeni genç şarkıcı damgasını vurdu.
Billie Eilish ve özellikle Lil Nas X...
Amerika’daki “post COVID-19” kültürünü bu iki genç insan açıyor... 1970’lerdeki “Karşı Kültür”, 1990’lardaki “Hip Hop” devriminden sonra Amerikan kültürünün üçüncü dalgası geliyor...
*
Meraklılarına Sinem Vural’ın yazısını tavsiye ederim...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Nagehan Keleş
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin