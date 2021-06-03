Bir sivil darbe mağduruna postmortem iade-i itibar

Gönderen Ahmet Özal’dı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ı İstanbul’daki evinde ziyareti sırasında çekilmişti.
Hemen söyleyeyim...
Tarihi bir fotoğraftır bu...
Büyük bir barışın fotoğrafı...
Cumhuriyet’i kuran partinin, Cumhuriyet’in liberal devrimini yapan insanı ile vefa buluşmasıdır...
Yeni CHP’nin temellerini atan bir karedir...
Benim gibi artık ne ruhen, ne de fiziken öyle bir beklentisi kalmamış eski genel yayın yönetmeninin de içinde vardır o nöbetçi...
Öyle bir gün gelir ki...
“Keşke bu gazeteyi bugün ben yapsaydım” derdi...
Veya benim gibi onu demez de şunu yapar.
İçindeki gazeteyi içinden yapar...
Pazar gecesi öyle bir geceydi işte...
İçimdeki nöbetçi, o gece kendi gazetesini yaptı...
Yaptı da ne yaptı...
Bu maç Avrupa’nın seyircili futbola dönüşüydü. 16 bin taraftar sahada 60 binlik bir atmosfer yarattı. Şurası kesin; seyircisiz bir maç baharatsız bir yemek gibiydi. Futbol önceki gece aromasını ve baharatına kavuştu. Stattaki seyirci yerleşiminde sosyal mesafe ve hijyen şartlarına uygun bir oturum planlaması yapıldı. Ama daha maç başlamadan önce bütün sosyal mesafe kuralları bir yana bırakıldı. Maskeler tamamen atıldı.
Önceki gece her futbolsevere nasip olmayacak bir olayı yaşadım.
Tabii ki bu bir UEFA Şampiyonlar Ligi finaliydi. Tabii ki o maçı seyretmek bir şanstı.
Ancak bir sosyolog olarak benim için en az onun kadar güzel bir fırsat daha vardı.
Bütün dünyada 1.5 yıllık aradan sonra seyircili ilk futbol finalini seyredecektim.
Gerçekten çok zengin gözlemlerle dolu bir gece geçirdim.
Cumartesi gecesi Porto’nun Drago Stadı’nda sadece bir UEFA finali oynanmadı.
Futbolun geleceği açısından çok başka şeyler de oldu.
Twitter’da TT olmuştu.
Bu defa 10 saniyelik yarım kalmış bir cümle ile yine TT oldum.
Üstelik bu defa bir gece ve bir gün TT kaldım...
*
Olay perşembe akşamı bir arkadaşımdan gelen telefonla başladı:
“Sen gerçekten Tayyip Erdoğan büyük lider mi dedin?”
“Evet” dedim...
Şaşırdı... Herhalde
İstanbul’dan neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilen final maçına içim buruk geldim. Ama iyi ki gelmişim. İnsanlar saha içindeki futbola susamış. Ama sokaklardaki heyecanına da susamış. Ve bilin ki sahaya dönen seyirci aynı seyirci olmayacak. Daha mı iyi olur daha mı kötü bilmiyorum ama, daha agresif bir seyirci görürsek kimse şaşırmasın.
Dün UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için Portekiz’in Porto şehrindeydim. Aslında İstanbul’da seyredeceğimiz bir final bizden neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilmişti. O nedenle biraz içim buruk geldim buraya. Ama iyi ki gelmişim... Maçın sahadaki ayrıntılarını yarın yazacağım. Bugün saha dışını yazayım.
MAÇA CHELSEA KULÜBÜ BiLETiYLE GiREBiLDiM
Portekiz’e gelişim kolay olmadı. Bilet bulmak hiç kolay değildi. Çünkü stada 16 bin 500 kişi alınacaktı. Son anda maça gitmekten vazgeçen bir Chelsea Kulübü üyesi arkadaşım sayesinde bilet bulabildim.
OTEL FiYATLARI FÜZE GiBi FIRLAMIŞ
İkincisi Portekiz’e giriş koşulları. Kimi, “karantina var” diyordu, kimi “Yok” diyordu. Ama hemen herkese göre Portekiz’e girmek için bir davet lazımdı. Onları da hallettik... Ama en zoru otel bulmaktı... Epeydir kapalı olan oteller, restoranlar sanki bir yılın parasını bir günde çıkarmak ister gibiydi. Sadece 3 metrekare otel odasının fiyatı 600 Euro’dan başlıyordu.
BEŞ UÇAK iNiNCE COViD DUVARI YIKILDI
Şaşırıp kalacaksınız...
Ama önce dün dikkatimi çeken bir gelişme ile başlayayım.
*
Dün beni en şaşırtan haber İsrail’den geldi...
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde toplantılar yapılıyordu.
En sembolik olan ise tabii ki, yargılamaların yapıldığı Yassıada’daydı.
Olay oradan Türkiye’yi sarsan YouTube videolarına geliyordu.
İşte tam o saatlerde dünyada herkesi şaşırtan bir başka darbe yaşandı.
Bir şirket içi darbe...
Ama darbe yapılan yer öyle bir şirketti ve darbeyi yapanlar da öyle kişilerdi ki...
Dünya ekonomisinde yeni bir çağ başlıyordu.
Bir tarafta Altınordu... Mahalleme yakın bir başka mahallenin takımı. Küçükken okul dönüşü hep top oynadığım halk sahasının ilk sahibi. Metin Oktay olmak isteyen çocukların hayal arenası. Büyük Altınordu... 1923’te kurulmuş, Süper Lig kurulduğunda ilk 16 takımdan biri olmuş, Cumhuriyet’le yaşıt bir kulüp. İzmir’in ‘Kırmızı Şeytanlar’ı.
Öteki ise Altay... İlkokulu okuduğum Gazi İlkokulu’nun, orta ve liseyi okuduğum Namık Kemal Lisesi’nin mahallesinin takımı. Ben İzmirsporluyum ama öte yanım İzmirli.
Ve maç bitti. Altay Süper Lig’de... Kazanan İzmir... Ama asıl kazanan Süper Lig. İzmir’siz bir Süper Lig hep eksikti. Göztepe geldi... Zenginleşti. Şimdi Altay geldi. Yani Alsancak. Ege modernitesi. Ve İzmir artık tam kadro sahada...
Tebrikler Büyük Altay. Tebrikler Mustafa Denizli. Altay’dan aldığın parayı Şehit Aileleri’ne bağışladığın için de ayrıca teşekkürler, benim sevgili arkadaşım. Tebrikler Alsancak, Birinci, İkinci Kordon, Mustafa Bey Caddesi, Gül Sokak. Sana da tebrikler Büyük Altınordu. Tebrikler İzmir. Tabii ki tebrikler Mustafa Hocamın Çeşmesi, Alaçatı’sı. Tabii basketboldaki başarısı ile tebrikler Karşıyaka...
Önümüzdeki sezon her takım iki defa İzmir’e gidecek... Emin olun ki Süper Lig bu sezon çok daha renkli olacak.
Konu Habertürk kanalında yayınlanan İçişleri Bakanı söyleşisiydi.
İki yazar kendi üsluplarıyla programa katılan gazetecileri eleştirmiş.
Emin Çölaşan neredeyse yerden yere vurmuş.
Deniz Zeyrek ise ılımlı bir üslupla eleştirmiş.
Bense farklı bakıyorum.
Önce bir risk analizi yapayım.
Habertürk’te gazetecilerin karşısına çıkmak İçişleri Bakanı
Çok tuhaf bir gün...
Gündem çok kalabalıktı...
Siyasette izdiham vardı...
Lakin benim için çok tenhaydı... Issızdı...
*
Bir gece önce bütün Türkiye o malum televizyon tartışmasını izliyor, konuşuyordu...
Dört gazeteci soruyor, İçişleri Bakanı da konuşuyordu...
Her taraftan mesaj akıyordu cep telefonuma...
Soru da bu değil...
Soruyu New York Times yazarı Thomas L. Friedman soruyor:
“Joe Biden Nobel Barış Ödülü’nü alabilir mi?”
Ben de aynı soruyu ülkemin Cumhurbaşkanı için soruyorum...
Ama önce gelin Thomas Friedman’ın yaklaşımına bir bakalım.
Friedman dün yayınlanan yazısına Sovyet devriminin önde gelen liderlerinden Leon Troçki’nin şu sözü ile başlıyor:
“Siz savaşla ilgilenmeyebilirsiniz... Ama savaş sizinle ilgilidir...”
Hikâye 5 Ocak 2021 günü başladı...
O gün limana gelen bir gemi taşıdığı konteynerleri boşaltmak üzere vinçlere yüklerken, birtakım resmi kişiler gelip yükün indirilmesini durdurdular.
Gelen kişiler Amerikan “Homeland Security”, yani “iç güvenlik” biriminin elemanlarıydı.
KONTEYNERDE NE VARDI SİLAH MI KOKAİN Mİ
Hayat her şeyimle geç başladı...
Öğleye doğru bir arkadaşım aradı ve “Twitter’da TT oldun” dedi...
İki numaraya kadar çıkmışım.
Gerçi geriye dönüp aradım üçer saat aralıklı listelerde görmedim ama galiba kısa bir süre TT olmuşum.
*
Biraz tuhaf değil mi...
TT olmama neden olan yazımın başlığı şuydu:
“Emin Çölaşan gibi yazmak istiyorum, lakin olmuyor”
“Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle meşgulsün... Bak Emin Çölaşan nasıl yazıyor...”
Her defasında açıp Emin Çölaşan nasıl yazıyor diye bakıyorum...
Her defasında hiç şaşırmıyorum...
Çünkü onu Ankara yıllarından tanıdığım günlerden beri her iktidar için hep aynı şeyleri yazıyor...
*
Takdir de ediyorum...
Hiç bıkmıyor, usanmıyor, hep aynı şeyleri yazıyorum demiyor, kendi değişmiyor, konularını hiç değiştirmiyor...
Her gün memleketin en önemli meselelerini yazıyor.
Özeti şuydu:
Her gün 10 bin adım atmanıza gerek yok, 4 bin 400 adım yeterli... Araştırmanın kaynağı da taş gibi sağlamdı: Harvard Üniversitesi...
Öyle olunca da zaten hazır olan ruhumuzu anında rehavet kapladı.
*
Dün sabah Prof. Melih Us aradı... Hani COVID sırasında yıldızı parlayan hoca.
“Sen o araştırmanın ayrıntılarını okudun mu” diye sordu.
Hayır sadece haberi üstünkörü okumuştum.
Prof.
Bu tabutta, hayatının daha baharına bile gelmeden katledilmiş bir kız çocuğu yatıyor...
Gazze’deki İsrail vahşetinden bir hafta önce, Kabil’de Taliban vahşetinin kurbanı oldu.
Taliban canilerinin, Saayed Ul-Shudada okulunun kapısında patlattıkları bombalar 90 çocuğun hayatına mal oldu...
Yani Gazze’de katledilen çocuk sayısından fazla çocuk katledildi...
100 de yaralı var...
Kimdi bu çocuklar?
Okumak için çalışmak zorunda kalan yoksul çocuklardı çoğu...
Ama ben o konuya girmeyeceğim...
Memleketin bunca meselesi varken benim aklım Upper Cihangir’de...
Neden derseniz, Upper Cihangir’in “seviyeli magazincilerinin” üzerine pandemi tembelliği çöktü.
Magazin halısı Upper Cihangir’in altından çekiliyor da haberleri yok..
O yüzden iş yine bana düştü ve bu sosyal sorumluluğumu yerine getiriyorum.
En vahimi de halıyı çeken kim biliyor musunuz...
Türk basınının yarım asırlık eski tüfek siyaset yazarları...
Ama anlatacağım olay o kadar pespaye ki, ancak onların seviyesine inerek böyle bir cümleyle ifade edebildim.
Şimdi şöyle rahat bir koltuğa oturun, arkanıza yaslanın.
Son yıllarda dinlediğiniz en pespaye siyaset kumpaslarından birini anlatacağım...
O AKŞAM YEMEĞİNDE
Şirketin bugüne kadarki ilk Türk CEO’su oldu...
1979’da İstanbul Şişli’de, Kent Sineması’nın arkasındaki bir evde doğdu. Robert Kolej, Boğaziçi Üniversitesi’nden sonra Manchester Business School’da MBA derecesi aldı.
Henüz 42 yaşında ama arkasında ancak çok uzun yıllar boyunca kat edilebilecek bir kariyer var.
Shell’e girdikten sonra çok genç yaşta 21 ülkenin filo yönetim başkanı olarak çalışmış. Almanya dağıtım sisteminin pazarlama konseyi üyesi olmuş.
*
Son yıllarda hayatım İstanbul-İzmir-Urla-Bodrum arasında yollarda geçiyor.
Dolayısıyla o yollarda meydana gelişen büyük dönüşüm ve gelişimin tanığıyım.
Bildiğimiz benzin istasyonları sadece benzin pompa istasyonu olmaktan çıkıp birer alışveriş merkezi haline dönüşüyor.
Bir sivil darbe mağduruna postmortem iade-i itibar
Önceki gün Türkiye’de bir “milli mutabakat” olayı yaşadık. Yakın tarihimizin, şimdi hayatta olmayan bir “sivil darbe mağdurunun” ayaklar altına alınmış onurunu iade ettik. Şimdi sizi bu “postmortem” yani ölümü sonrası gerçekleşen iade-i itibar olayının ilk gününe götüreceğim.
O meşum sabaha...
19 Aralık 2009 sabahı Beylerbeyi’ndeki bir askeri lojmanda silah sesi duyuldu.
Türk ordusunun bir subayı, o sabah tabancasını şakağına dayadı ve tetiği çekti. Arkasında da şu mektubu bıraktı:
“Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu, ne yaşayacak bir Cumhuriyet, bir ülke bulamayacaksınız.
Şunu bilin ki en küçük suçu ve günahı olmayan ben bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum.”
*
Yarbayın adı Ali Tatar’dı...
Türk siyasi tarihinin ilk sivil darbesi olan “FETÖ emniyet/savcı/hâkim kumpaslarının” mağdurlarından sadece biriydi.
Şimdi bir kısmı içeride, bir kısmı firarda olan Beşiktaş ve Silivri sivil darbecilerinin kumpas ve iftiralarıyla içeri alınmıştı.
FETÖ’nün hizmetindeki medya günlerce onu kurşuna dizmiş, onuruyla oynamış, alay etmişti. Türk ordusunun şerefli subayı bunu onuruna yediremedi.
Tabancasını şakağına dayadı, tetiği çekti...
19 Aralık 2009 sabahıydı...
Zekeriya Öz’lerin, Türkan Saylan’ları, kanser tedavisinden dökülmüş saçlarını örttükleri eşarpları başlarına takmalarına izin vermeden sabahın 5’inde evlerinden aldıkları günlerden birinin sabahıydı... 15 Temmuz 2016’da askeri darbeye dönecek olan günlerin sivil bot seslerinin, rapraplarının Türkiye’ye korku saldığı günlerdi...
*
Peki önceki gün ne oldu...
Ona bu zulmü yapan çetenin firardaki bir üyesi önceki gün ona yine çamur atmaya kalktı.
“Ali Tatar Alevi olmasaydı ona bu kadar sahip çıkılır mıydı” diye iğrenç bir mesaj yolladı...
Aradan 12 yıl geçmişti...
Sivil darbeci bu defa artık hepimize iftira atıyordu.
Türkiye’nin bütün makul insanları, hatta 12 yıl önce onu manşetlerinde kurşuna dizen, idam eden gazete ve yazarlar bile bu defa Ali Yarbayına sahip çıktı.
*
Ali Yarbay bugün Ankara’da mütevazı bir mezarda yatıyor.
İki başucunda birer Türk bayrağı dalgalanıyor.
O, bugün, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefli bir subayı olarak herkes tarafından saygıyla anılıyor.
Ama ona o gün o iftiraları atarak ölüme zorlayan sivil darbeciler, şerefsiz birer firari olarak kuytularda gizleniyorlar...
Zamanın ruhu işte böyle bir şeydir.... Gerçekte kimin hain, kimin vatansever olduğuna bugün değil, artık çok kısa süre sonra gelen tarih karar veriyor.
*
Nur içinde yat Ali Yarbayım... Mektubun adresine ulaşmıştır.
Sen artık bu millete emanetsin...
EZHEL ARTIK TÜRKİYE’NİN ‘EN KÜRESEL’ SANATÇISI
GEÇEN cuma streaming platformlarına bir ikilinin söylediği şarkı kondu. Şarkının adı “Astronaut In The Ocean”...
Bu şarkı geçtiğimiz aylarda bütün dünya listelerinde 1 numaraya kadar çıkmış, benim de Number 1 FM’de pazar günleri yayınlanan Top 20 listeme aldığım, çok ünlü bir hip hop şarkısıydı.
Şarkıyı söyleyen “Masked Wolf” (Maskeli Kurt) adlı Avustralyalı bir sanatçı...
Asıl adı Harry Michael...”
İşte o Masked Wolf bu şahane şarkısını şimdi Türk sanatçısı Ezhel’le birlikte söylüyordu.
Üstelik şarkıyı Ezhel remikslemişti.
*
Bir süredir Almanya’da yaşayan ve dünyanın en büyük müzik şirketi Universal’la anlaşma imzalayan Ezhel’in küresel sahnedeki ilk büyük çıkışı bu.
Ezhel artık küresel bir sanatçı ve emin olun bu “Astronaut In The Ocean” orijinalinden daha güzel olmuş.
Tebrikler Ezhel.
Bir de son ayrıntı...
Şarkıyı söyleyen Harry Michael Yunan asıllı bir sanatçı...
Yani yurtdışındaki bir Yunan, yurtdışındaki bir Türk’le birlikte söylüyor.
GEÇEN HAFTA ‘SON’ DİYEN DENİZCİNİN BAŞA DÖNÜŞÜ
İKİ hafta önce Bodrum’da dolaşırken, son yılların yükselen Türk markası Bluemint’in vitrininde bu çizgili tişörtü gördüm.
Bana 1980’lerde ve özellikle de 90’lardaki Jean Paul Gaultier’nin “sailor” (bahriyeli) tarzını hatırlattı.
Gaultier, Paris’te öğrencilik yıllarımda parlamış bir tasarımcı.
Özellikle 80’lerde “modern fashion”ın doğuşuna katkısı olan bir devrimci...
1987’de yayınlanan “Elveda Başkaldırı” kitabımda onu geniş biçimde anlatmıştım.
*
Son 6 yıldır yeni koleksiyon yapmıyordu. Vitrinde o tişörtü görüp almamdan bir hafta sonra Gaultier’nin Instagram sayfasında ilginç bir paylaşım yapıldı.
Siyah bir zemin üzerinde “End” (Son) yazıyordu. “Aaaa artık çekiliyor mu” diye düşündüm.
Meğer tam aksine dönüş yapıyormuş.
Hem de 6 genç “misafir tasarımcı” ile “sailor” tarzını yeniden yaratıyormuş.
Bu arada onun eski vintage ürünleri de acayip fiyatlarla alıcı buluyormuş. Geçen hafta Porto’da, onun tarzını yansıtan bu tişörtle dolaştım ve bir mantar ağacı önünde bu pozu verdim.
*
Üç yıl önce Gaultier’nin Paris’te büyük sükse yapan şovunu izlemiştim. Kırk yıl önce onun fashion’da yarattığı tarzın önemini vurgulamakta çok haklıymışım.
DÜNYADA BİR TEK BENİM YAPABİLDİĞİM DÖRT ŞEY
SPOTIFY dün akşamdan beri çok ilginç bir uygulamayı başlattı. Spotify’ın 345 milyon kullanıcısı var.
Bu 345 milyon kullanıcı içinde sadece size ait müzik dinleme alışkanlıklarını bildiriyor.
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Bunun için arama tuşuna dokunuyorsunuz.
Yukarıya spotify:datastories:onlyyou yazıyorsunuz.
Ve sadece size ait özellikler geliyor. 345 milyon kişi içinde, müzik dinlerken sadece benim yaptığım özellikler şunlarmış:
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SADECE BEN: 1971 ile 1951 yıllarının şarkıları arasında dolaşıp, oradan direkt 2021 yılının bir şarkısına geçiyormuşum. (1951 Astrud Gilberto, 1971 Selda Bağcan, 2021 Blank&Jones)
SADECE BEN: Simon&Garfunkel dinledikten sonra direkt The Weeknd’e geçiyormuşum.
SADECE BEN: Çok özel bir tür olan “Canzone Napoletana”dan (Napoli şarkılarından) direkt Anadolu Rock’ına gidiyormuşum.
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MÜZİK BURÇLARI OLARAK:
Güneş burcuymuşum. En çok “Papik” dinliyormuşum.
Ay burcu olarak beni en çok duygulandıran sanatçı, bir caz topluluğu olan “Stella Starlight Trio”muş.
Yükselen burcum olarak, en yeni keşfim “Big Freedia”mış.