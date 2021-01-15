Bir selfie fotoğrafı ve üç gün önce atılan bir tweet

“Ebru’nun zaferi”...
Aslında, bu başlığı Adnancı çetenin mahkûm olduğu gün ben atmalıydım...
Ama Posta’yı kutluyorum...
Benim 25 yıldır takip ettiğim bir olaydı bu...
Adnancı zalimlerin “Adnan Hoca” olduğu günlerde, herkesin ondan korkup sindiği günlerde, onun zulmüne uğrayıp da tek başına mücadele eden bir kadın vardı.
Adı Ebru Şimşek...
Bu çete ona yapmadığı zulmü bırakmamıştı...
Çünkü Türk dış politikasının en gizli nabzı orada atıyor....
Özellikle Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dış gezilerinde...
Bakanlık sitesi arşivine konan bu gezilere ait görüntüler, gazete ve televizyon haberlerine pek yansımayan “yeni trendleri” anlatıyor...
Şu an önümde son iki geziye ait görüntüler var...
Birincisi Libya’dan...
Savunma Bakanı geçenlerde Libya’yı ziyaret etti...
Orada düzenlenen gecenin en vurucu cümlesini gazetelerde ve internet sitelerinde okuduk.
O iki fotoğraf şu:
Sakallı bir adam, Senato başkanının koltuğunda oturuyor...
Bir başka sakallı adam da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin koltuğunda...
Pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar...
Avrupa’nın seçilmiş insanlarından birinden şu Twitter mesajı geldi:
“Şundan emin olun. Benim başbakanlıktan ayrılmam çok sıradan ve sıkıcı bir şekilde olacaktır...”
Mesajın altında, Almanya’nın seçilmiş başbakanı ve şu an dünyanın en başarılı lideri sayılan Angela Merkel’in adı vardı.
Hesap gerçekten onun mu, yoksa birisi onun adına şaka mı yapıyor tam öğrenemedim...
Ama hepimiz biliyoruz ki, onun görevden ayrılması gerçekten çok sıradan bir şekilde olacak...
Nasıl mı?
*
Onun adı yok...
Sadece “The Stranger”, yani “Yabancı” diye biliyoruz...
Arada bir bowling salonunun barında tek başına otururken görürüz onu...
Genellikle de Jeffrey Lebowski’ye ettiği büyük laflarıyla hatırlarız...
Mesela aklımdan hiç çıkmayan şu lafı:
“Bir ülkede bazen bir adam gelir ve...”
“Yabancı”
Epeydir aradığım bir insandı.
Çünkü elinde müthiş bir veri tabanı var.
20 milyon müşteriye hizmet götürüyor. 11 bin çalışanı var.
Dolayısıyla pandemi sırasında kim ne tüketti, ne kadar evde oturdu, ne harcadı, bugün durum ne herkesten iyi biliyor.
Karşımda uzun saçları ve hali tavrı ile klasik bir enerji şirketinden çok Silikon Vadisi’nde yükselen bir startup tipi duruyor.
Murat Pınar
Türkiye hakkında ona sormak istediğim çok şey var.
Mini Cooper araba büyüklüğünde bir araç Mars’ın yörüngesine oturacak.
Ve bu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) uzaya gönderdiği bir araç olacak.
Aracın adı “Hope”.
Yani “Umut”.
Tarihte ilk defa Müslüman bir ülkenin uzaya attığı araç böylesine ileri bir noktaya gidiyor...
Üstelik güzel bir haber daha var. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu bilimsel Mars projesinin başında 33 yaşında bir kadın var.
Adı
77 yaşındaydı...
Geçen yılın sessiz ölümlerinden biriydi... Ama, bu dünyadan ayrılırken arkasında çok gürültülü bir yakın geçmiş bırakmıştı...
Simone de Beauvoir’larla başlayan “birinci dalga feminizm”in, ikinci dalga sörfçülerinden biriydi...
Ve o kadın bizim erkek neslimizin dimağına çok korkutucu iki soruyu sokmuştu...
Bu ülkenin iyiye gitmesi için...
Şu Allah’ın belası kutuplaşmadan kurtulması için...
Allah rızası için...
Bazı tipleri televizyonda canlı yayına katiyen çıkarmamak gerekiyor...
İki nedenden dolayı bilerek erteledim.
Birincisi bu sözleri söyleyen Kılıçdaroğlu’ndan yazmak için izin istedim.
İkinci ve daha önemlisi ise...
Bu konuşmayı yılın ilk günü yayınlamak istedim.
Çünkü o felaket yılından sonra 2021’e umutla girmeyi arzuladım...
Geçen salı günü...
Yer Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi...
İlk defa Kuzey Marmara otoyolunu kullandım...
İstanbul dışına çıkışı çok kolaylaştırmış...
Yolu en az 30-40 dakika kısaltıyor.
İstanbul’a dönüşte, bugüne kadar bana en çok heyecan veren duvar resimlerinden birine rastladım.
“Pasific” benzin istasyonunun market duvarına çizilmiş olağanüstü bir Türk bayrağıydı bu...
Kim çizdiyse gerçekten çok başarılı...
Bayrağın dalgalanışına o kadar güzel bir hareket vermiş ki, insan önünde durup fotoğraf çektirmeden geçemiyor....
Biliyorum bazılarınızın aklına hemen şu soru gelecek.
“Ne işin var senin oralarda?”
Sedat Ergin soktu kanıma bunu...
Biliyorsunuz, o, başlığında “resmi” kelimesi bulunan her devlet sitesini ziyaret eder.
Tabii ki, onun Rusya resmi internet sitesine girip dolaşması ile benimki arasında esaslı bir fark var.
Onun ilgi alanı “Diplomatik belgeler”, “Resmi heyetler arasındaki görüşmeler” ve “Dokümanlar” bölümü olur...
Ya ben Rusya Devlet Başkanı’nın sitesine girersem ne görürüm?
Kendinizi mütevazı ve sakin bir yılbaşına hazırlarken çalar birden kapınızı...
En hazırlıksız olanı ise yüzünüzdür öyle anlarda...
O yüz ne hissettiğini anlatamayacak kadar çaresizdir çünkü...
Pazar akşamı işte böyle oldu...
Hiç beklemediğimiz, en hazırlıksız anımızda öğrendik oda arkadaşımın ölümünü...
ODTÜ’nün eski rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar benim ilk akademik yoldaşımdı...
Aynı yıl yurtdışından dönüp, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde göreve başladık....
Tahmin ediyorum yaptığı heykel de anatomik olarak 20-30 yaşlarında bir erkektir...
Biliyorum başlıktaki soruyu okuduğunuz an, “Yine ne saçmalamış” diyeceksiniz...
Hayır ciddiyim...
O nedenle, soruyu yeniden soruyorum:
Evrensel güzellik ölçülerine vurursanız, Michelangelo’nun David heykelindeki erkek mi daha güzel ben mi...
*
Hiç kuşkusuz David de kusursuz bir erkek değildi... Başı normalden büyük, elleri de öyle...
Genital organı küçük...
Bir bankın ucunda yapayalnız oturuyordu...
1970’lerin terör yıllarına döndüm...
Sonra 1980’li yıllara...
12 Eylül’ün o karanlığında bile siyasi hicivleri, mizahı ile bizi gülümseterek, kahkahalar attırarak dayanma gücümüzü nasıl arttırdıklarını hatırladım...
İzmir? İstanbul... Antalya... Edirne...
Yanıldınız...
Dünyanın en büyük iki içki grubundan biri olan “Pernod-Ricard”ın Türkiye, Afrika ve Ortadoğu (MENAT) bölgesinden sorumlu CEO’su Selçuk Tümay, Karaman doğumlu...
Yani eskiden Konya Karaman diye bildiğimiz şehirden...
O zaman geleyim ikinci soruya...
Pernod-Ricard grubunun, daha çok Müslüman ülkeleri kapsayan “Ortadoğu, Afrika ve Türkiye” bölümünün yönetim kurulunda sizce kimler vardır?
Sakın “İçmeyi seven erkekler” demeyin...
“Dünyanın en sempatik tabutçu paparazzisi...”
Ve yazıya şöyle başlamıştım:
“Sakın ola başlıktaki ‘tabutçu’ lafına takılmayın.”
*
Bugün çok üzgünüm...
Çünkü bir magazinci olarak, Türkiye’nin en sempatik en renkli magazincilerinden birini kaybettik...
Adı Zozo Toledo’ydu...
Ama aslında ne adı Zozo’ydu...
Bir selfie fotoğrafı ve üç gün önce atılan bir tweet
Önümüzdeki not defterinde iki tarih var...
Biri 11 Ocak 2021...
Yani geçen pazartesi günü...
Öteki ise bundan 3 gün öncesine ait...
Yani 8 Ocak 2021...
Önce ikincisinden başlayayım...
Gördüğünüz bu fotoğraf geçen pazartesi günü Kahire’de çekildi... Eminim MİT’in elinde de vardır, çünkü açık istihbarattan gelen bir fotoğraf...
Dikkatle bakarsanız arka planda 4 bayrak göreceksiniz...
Mısır, Ürdün, Almanya ve Fransa bayrakları...
Çünkü önde oturan 4 kişi bu 4 ülkenin dışişleri bakanları...
Yani Almanya, Fransa, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları...
Şimdi bu fotoğrafın teknik bir analizini yapalım.
*
Samimiyetlerini göstermek için böyle bir selfie yapmışlar...
Ama amaç bir hatıra selfie’si değil. Çünkü bir de fotoğrafçı çağırıp bu aşırı samimi “sempatik selfie” sahnesini görüntülettirmişler.
Orada da kalmayıp bu sahneyi bütün dünyaya servis etmişler...
*
Öyleyse nedir bu selfie’nin amacı?
Fotoğrafın adresi neresidir?
Bana sorarsanız bu fotoğrafın görünmesini istedikleri tek yer var orası da Ankara...
Öyleyse gelelim toplantının amacına...
Dört ülkenin dışişleri bakanlarının o toplantısından dışarı yansıtılan resmin amacı şu:
“İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmelerine arabuluculuk etmek...”
Ve açıkladıkları bir şey daha var:
Bu konuda Biden yönetimi ile işbirliği yapacaklar ve ona zemin hazırlıyorlar...
Bu “işbirliği” kelimesi size bir şey hatırlattı mı?
Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yaptırımlar konusundaki son kararında bir cümle vardı hani...
Doğu Akdeniz ve Türkiye konusunda ABD’nin yeni yönetimiyle birlikte hareket edileceği cümlesi...
İşte bu onun ilk karesi...
*
Şimdi bu selfie karesinin hikâyesini burada kesip 3 gün önceye dönüyorum...
Yine çok önemli ve ilginç bir istihbarat...
8 OCAK GÜNÜ SADECE 225 KİŞİNİN OKUDUĞU BİR TWEET
8 Ocak Cuma günü Fatih Yıldız isimli bir kişi bir tweet attı. Bu tweet’i sadece 225 kişi görüntüledi.
Fatih Yıldız, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi...
*
Attığı tweet şuydu:
“Türk müteahhitler Musul Havalimanı’nı, doğrudan yatırım yoluyla, işletmesini de içerecek şekilde yeniden imar etmek üzere cazip tekliflerde bulunmuşlardı. Görüntüye göre bu projeyi başkaları yapacak...”
*
Büyükelçinin attığı bu tweet aslında 12 gün gecikmiş bir bilgiydi...
Çünkü büyükelçi, 27 Aralık 2020 günü Bağdat’ta bu bilgiyi almıştı.
Musul Havalimanı inşaat ve işletmesi Türk şirketlerine verilmeyecekti...
Bu haber Türk büyükelçi için neredeyse bir şoktu...
Çünkü daha 10 gün önce, Irak Başbakanı Türkiye’ye gelmiş, bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bu konu konuşulmuştu.
Musul ve Kerkük, Türkiye açısından hem stratejik, hem psikolojik, hem askeri alanlarda çok önemli bir yerdi.
Bu bölgedeki varlığı açısından sembolik bir anlam taşıyordu.
*
İşin çok ilginç ve şoke edici bir yanı daha vardı. Musul Havalimanı inşaatını ve işletmesini alan bir Fransız şirketiydi.
Şirketin adı da “Aeroport de Paris Ingenierie” idi.
Yani Türkiye’de Atatürk Havalimanı’nı işleten, orası kapanınca başka havalimanlarında faaliyetini sürdüren şirketin bir kolu...
Ancak buradaki şirketle ilişkisi yoktu.
İşte bu noktada kafamı karıştıran bazı sorular var...
Adı geçen Fransız şirket bir tasarım şirketi...
Ve duyduğum doğruysa kapatılmış.
Onlar daha önce havalimanının sadece tasarımını yapmışlar ve ihale henüz sonuçlanmamış. Öyleyse çıkan bu haberler ne?
Üçüncü yazıda kendi yorumumu anlatayım.
YORUM
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ÇOK SIK GÖRECEĞİMİZ KARELER
BU selfie ve Bağdat’tan gelen tweet bize bu yılın bir yol haritasını veriyor.
Buna Suudi Arabistan ve öteki Arap ülkelerinin Katar’la anlaşmasını da ekleyin.
Yanına Arap ülkelerinin İsrail’le verdikleri fotoğrafları ekleyin.
2021 yılında bu bölgede hemen her yerde karşımıza çıkacak olan adı konmamış ittifakların ilk selfie kareleridir bunlar...
Bu ittifakın “konmamış adını” da ben koyayım: “Bu Türkler de çok oluyor” cephesidir bu...
Açıkça görelim.
Ortadoğu’da, Doğu Akdeniz’de, Afrika’da, Kafkasya ve Balkanlar’da giderek bizi yalnızlaştırmak ve hareket alanımızı kısıtlamak isteyen bir dönem başladı...
Ve şimdilik burada “evde tek başınayız”...
Bana göre bunu kırmanın tek yolu, reformlar ve Avrupa Birliği ile ilişkileri sağlam bir zemine oturtmaktır...
BREAK VE SOKAK DANSININ EN BÜYÜK KOREOGRAFI ÖLDÜ
KENDİNE bulduğu son isim “Shabba Doo”ydu...
1980’li yıllarda benim sosyoloji derslerime konu olan “break dansı”nın en büyük koreografıydı o...
Banksy nasıl şehir duvarlarının ressamıysa...
O da şehir sokaklarının dansçısıydı...
“Sokakların Bob Fosse’u” deniyordu ona...
Pop sokak kültürünün bir efsanesiydi...
Chicago’da büyümüştü ama asıl kariyerini tabii ki Los Angeles sokaklarında yapmıştı.
Aslında onu hiç tanımadan çok seyretmiştik.
Michael Jackson’ın “Bad” klibinde o vardı.
Madonna’nın “Who’s That Girl”ünde...
Lionel Richie’nin “All Night Long” klibinde de o vardı.
65 yaşında hayata veda etti...
Haa bir de asıl adı Adolfo Quinones’di...
‘ERKEKTEN NEFRET EDİYORUM’ DEMEK NEFRET SUÇU MUDUR
BİZ “yeni normal”in “heteronormatif müesses nizamı” ile boğuşurken, Fransa geçen ağustos ayından beri çok hassas bir konuyu tartışıyor.
Konu şu:
Pauline Harmange adlı 26 yaşında bir kadın bir kitap yazdı:
Adı “Erkekten Nefret Ediyorum”...
Kitabı daha çok feminist kitaplar basan ve kâr amacı gütmeyen “Monstrograph” isimli yayınevi bastı.
İlk baskısı sadece 400 kopyaydı...
*
Kitabın yazarı bir anda sosyal medya lincine uğradı.
Kendisini tecavüz ve ölümle tehdit edenler oldu.
Bunlardan biri polis tarafından ciddi görülüp gözaltına alındı.
Ama en şaşırtıcı tepki hiç beklenmedik bir yerden geldi.
Fransa Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı’nın Ralph Zurmely adlı bir çalışanı yazara bir mesaj atarak, “Bu kitap insanlar arasında nefreti körüklüyor. O nedenle hemen yayından çekin yoksa adli takibat başlar” diyerek tehdit etti.
İşte olay bundan sonra patladı...
Gelin ikinci yazıda bu kitabın akıbetine bakalım.
ERKEKTEN NEFRET ETMENİN REYTİNGİ VE TİRAJI NEDİR
BU tehdidi gören Fransa’nın en büyük yayınevleri harekete geçti.
Kıyasıya bir rekabet sonunda Seuil, kitabı yayınlama hakkını elde etti.
Yayınlanan kitap 20 bin adet satıldı.
Aynı anda 17 ayrı dile çevrildi.
Ve 19 Ocak günü de MeToo Amerika’sında hem de Harper Collins gibi büyük bir yayınevi tarafından yayınlanacak.
*
Ama tartışma devam ediyor...
Fransa Cinsiyet Eşitliği Bakanı söz konusu çalışanının fikirlerine katılmadığını açıkladı.
O mesajı yazan çalışan ise başka bir bakanlığa nakledilmesini istedi.
*
Şimdi şu sorular tartışılmaya başlandı:
“Erkekten nefret ediyorum” demek bir nefret suçu mudur?
Bir erkek çıkıp, “Kadından nefret ediyorum” diye kitap yazsa tepkiler ne olur?
300 YILLIK BİR BALIKÇI ŞARKISI NASIL VİRAL OLDU
2020’nin son haftasında Nathan Evans adlı 26 yaşında İskoçyalı bir genç adam TikTok’a bir video yükledi.
Kameranın karşısına tek başına geçip “Soon May the Wellerman Come” adlı bir şarkıyı söylüyordu.
Bu şarkı 1700’lü yıllarda balıkçıların denizde hep birlikte söyledikleri bir şarkıydı.
Bu şarkıyla ekip ruhu ve moral buluyorlardı.
Şarkı TikTok’ta birden patladı...
Bir hafta içinde 1 milyona yakın insan bunu seyretmişti...
Bu köşeden hep anlatıyorum ya... Bu yüzyılın en önemli kavramı “viral”.
Bulaşıcılık yani...
Bu bulaşıcılık herkese inanılmaz bir başarı ve şöhret yolu da açıyor...
Nathan Evans adını düne kadar yaşadığı mahalle dışında bilen yoktu...
Şimdi TikTok’a koyduğu her şarkı en az 100 bin kere görüntüleniyor...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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