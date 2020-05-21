Bir 'Korona ayı' kaç miladi yıldır

Gözlerini her zamanki gibi kocaman açarak konuştu ve dedi ki:
“17 yıllık Skype ya... 17 yıllık... Gözümüzün önünde bir karantina ayında kaybolup gitti... Yerini bir ayda Zoom aldı...”
*
- Düşünebiliyor musunuz, dijital tarihin ilk görüntülü konuşma teknolojisini bulmuşsunuz.
- 17 yıl bu teknolojiyi neredeyse tekel olarak yönetmişsiniz...
- Görüntülü konuşma kavramını dünyanın kafasına “Skype’laşma” olarak sokmuşsunuz...
*
Sonra koronavirüs gelmiş...
Karantinalar başlamış...
Ve bir anda bütün dünya “Zoom” adını duymuş.
“House Party” adını duymuş ve onların üzerinden görüntülü konuşmaya başlamış.
Hem de nasıl bir konuşma, üçlü, dörtlü, beşli, onlu...
*
Ve siz kendinizi padişah sandığınız bir anda kaybolup gitmişsiniz. Tıpkı dijital devrimi göremeyen Kodak gibi...
Tıpkı akıllı telefon devrimini göremeyen Nokia gibi...
*
Hasan Minhaj o müthiş zekâsı ve esprisiyle bize bir kere daha postkorona gerçeğini hatırlatıyor:
- Bu devirde kimse padişah değil...
- Ayak uyduramayan, değişimi göremeyen, hiçbir şeyin değişmeyeceğini sanan, bildiğini okumaya devam eden...
- İşte bunu yapan markalar, siyasetçiler, işinsanları, köşe yazarları, gazeteciler sanatçılar, sporcular için yeni normal artık şudur:
- Bir korona ayı, 20 miladi yıldan uzundur...
KORONA YILDIZLARI
POPSTAR JÜRİSİNDEN 1.7 MİLYON İZLENMEYE
KARANTİNA günlerinin yükselen “yeni medya yıldızlarından” biri Armağan Çağlayan...
Bu dönemin en başarılı YouTube kanallarından birini gerçekleştirdi. Yaptığı sohbetlerin bazıları 2 milyona yakın insan tarafından seyredildi. Popstar’ın kötü çocuğuydu, ama burada sakin sorularla insanı açan başka bir psikolojiyle karşımızda...
BAHANE YARATMAYALIM SEVGİLİ NAGEHAN HANIM
BEKLEDİĞİM şey oldu...
Ben “yürüyen adam” olayını açınca, tepkileri de gelmeye başladı. Nagehan Alçı aynen şöyle yazdı:
“Gerçekçi olalım, Ertuğrul Özkök’ün evde ‘yürüyen adam’ skorlarına bakmayın, koridorda volta atmakla bu rakamların yanına bile yaklaşamazsınız...”
Sevgili Nagehan Hanım her ne kadar soruşturmacı gazeteci değilsek de belgeli konuşuyor, yazıyoruz.
Ben evde yürüyorum.
Salonum ve ona açılan koridoru birleştirince 16.70 metrelik bir parkurum oluştu.
Adım saymıyorum 5 km yürüyorum. Ayrıca mantıken 1.5 metrelik yürüme bandında 6-7 km yürüyebilen bir insan evdeki 15-20 metre mesafede niye yürüyemesin... Karantina bahanesi yaratmayalım lütfen...
YENİ BİR ‘YÜRÜYEN İNSAN’ TEORİSİ:
KAOTİK EGZERSİZ
HÜRRİYET başyazarı Osman Müftüoğlu’na bir karantina sorusu sordum... Hocam... Bugünler geçecek... İnsanlar tekrar çalışmaya başlayacak.
Büyük bir ihtimalle günde 20-25 bin adımlar hayal olacak. Peki alışan vücudun buna tepkisi ne olacak?
Aynı performansı bulamayınca 10 bin adım bile işe yaramaz hale gelmeyecek mi?
Tabii onun hocanın her duruma uygun bir teorisi var.
“Yeni teori kaotik egzersiz” dedi...
Yani “Zaman zaman vücudu aldatacaksın...”
Anlayacağınız hocam bugünkü 25 bin adımları, “vücudu geçici olarak aldatma taktiği” kabul ediyor.
BİR EGE DUASI
BU fotoğrafı Pazartesi akşamüzeri Akbük’te çektim.
Bomboş bir deniz...
Bir tek kadın balıkçı...
Ve dua ettim.
İnşallah korona sonrası ülkemiz bu huzura kavuşur.
Kutuplaşmalar, kavgalar sona erer...
Müreffeh bir ülkede barış içinde, korkusuzca yaşarız.
Hak ettik çünkü bu huzuru...
‘YÜRÜYEN KADIN’
OSMAN HOCA’YI BİR GÜNDE SOLLADI
HÜRRİYET başyazarı Osman Müftüoğlu geçen gün, kendi kafasına göre bir karantina dönemi ‘yürüyen adam’ sıralamasını yayınladı.
Tabii ilk sıraya kendisini koymuş.
Ama bendeki belgelere göre bu liste doğru değil.
Üstelik bu hafta listeye sürpriz bir atakla günlük yürüyüşünü 8 km’den 12.5 km’ye çıkaran bir kadın girdi ve Müftüoğlu’nun önceki gün 11 km’yi bulan son performansını geçti.
Dolayısıyla listemizin adı da artık “yürüyen adam” değil “yürüyen insan”...
Nagehan Hanım sizi de bekliyoruz bu listeye...
YÜRÜYEN İNSAN TOP 5 GÜNCELLENMİŞ LİSTE
- Cavit Çağlar: 30 bin adım ve 21.1 km
- Osman Müftüoğlu: 25 bin adım, 18.6 km
- Ayşegül Dinçkök (Sualtı fotoğrafçısı): 12.5 km.
- Levent Kızıl: 15 bin adım, 12.3 km (adımları büyük)
- Rıfat Ababay: 17 bin adım, 10.6 km
*
- Liste, adayların rekor günleri esas alınarak hazırlandı.
‘YÜRÜYEN İNSAN’ COOL SPORT LİSTESİ
YÜRÜYÜŞTE ritim önemli. “Yürüyen adam”, pardon “yürüyen insan” için iyi bir müzik listesi var.
Spotify’da Ertuğrul Özkök, “Cool happy Sport”...
Yürürken belli bir ritmi koruyabilmek için hazırlandı.
Ancak dikkat sahte bazı Ertuğrul Özkök listeleri var.
Benim listenin yanında şu fotoğrafım var.
Ona bakıp bulabilirsiniz.
Bir 'Korona ayı' kaç miladi yıldır
Olayın adını evinden yaptığı yayında Hint asıllı Müslüman stand-up’çı Hasan Minhaj koydu.
Gözlerini her zamanki gibi kocaman açarak konuştu ve dedi ki:
“17 yıllık Skype ya... 17 yıllık... Gözümüzün önünde bir karantina ayında kaybolup gitti... Yerini bir ayda Zoom aldı...”
*
- Düşünebiliyor musunuz, dijital tarihin ilk görüntülü konuşma teknolojisini bulmuşsunuz.
- 17 yıl bu teknolojiyi neredeyse tekel olarak yönetmişsiniz...
- Görüntülü konuşma kavramını dünyanın kafasına “Skype’laşma” olarak sokmuşsunuz...
*
Sonra koronavirüs gelmiş...
Karantinalar başlamış...
Ve bir anda bütün dünya “Zoom” adını duymuş.
“House Party” adını duymuş ve onların üzerinden görüntülü konuşmaya başlamış.
Hem de nasıl bir konuşma, üçlü, dörtlü, beşli, onlu...
*
Ve siz kendinizi padişah sandığınız bir anda kaybolup gitmişsiniz. Tıpkı dijital devrimi göremeyen Kodak gibi...
Tıpkı akıllı telefon devrimini göremeyen Nokia gibi...
*
Hasan Minhaj o müthiş zekâsı ve esprisiyle bize bir kere daha postkorona gerçeğini hatırlatıyor:
- Bu devirde kimse padişah değil...
- Ayak uyduramayan, değişimi göremeyen, hiçbir şeyin değişmeyeceğini sanan, bildiğini okumaya devam eden...
- İşte bunu yapan markalar, siyasetçiler, işinsanları, köşe yazarları, gazeteciler sanatçılar, sporcular için yeni normal artık şudur:
- Bir korona ayı, 20 miladi yıldan uzundur...
KORONA YILDIZLARI
POPSTAR JÜRİSİNDEN 1.7 MİLYON İZLENMEYE
KARANTİNA günlerinin yükselen “yeni medya yıldızlarından” biri Armağan Çağlayan...
Bu dönemin en başarılı YouTube kanallarından birini gerçekleştirdi. Yaptığı sohbetlerin bazıları 2 milyona yakın insan tarafından seyredildi. Popstar’ın kötü çocuğuydu, ama burada sakin sorularla insanı açan başka bir psikolojiyle karşımızda...
BAHANE YARATMAYALIM SEVGİLİ NAGEHAN HANIM
BEKLEDİĞİM şey oldu...
Ben “yürüyen adam” olayını açınca, tepkileri de gelmeye başladı. Nagehan Alçı aynen şöyle yazdı:
“Gerçekçi olalım, Ertuğrul Özkök’ün evde ‘yürüyen adam’ skorlarına bakmayın, koridorda volta atmakla bu rakamların yanına bile yaklaşamazsınız...”
Sevgili Nagehan Hanım her ne kadar soruşturmacı gazeteci değilsek de belgeli konuşuyor, yazıyoruz.
Ben evde yürüyorum.
Salonum ve ona açılan koridoru birleştirince 16.70 metrelik bir parkurum oluştu.
Adım saymıyorum 5 km yürüyorum. Ayrıca mantıken 1.5 metrelik yürüme bandında 6-7 km yürüyebilen bir insan evdeki 15-20 metre mesafede niye yürüyemesin... Karantina bahanesi yaratmayalım lütfen...
YENİ BİR ‘YÜRÜYEN İNSAN’ TEORİSİ:
KAOTİK EGZERSİZ
HÜRRİYET başyazarı Osman Müftüoğlu’na bir karantina sorusu sordum... Hocam... Bugünler geçecek... İnsanlar tekrar çalışmaya başlayacak.
Büyük bir ihtimalle günde 20-25 bin adımlar hayal olacak. Peki alışan vücudun buna tepkisi ne olacak?
Aynı performansı bulamayınca 10 bin adım bile işe yaramaz hale gelmeyecek mi?
Tabii onun hocanın her duruma uygun bir teorisi var.
“Yeni teori kaotik egzersiz” dedi...
Yani “Zaman zaman vücudu aldatacaksın...”
Anlayacağınız hocam bugünkü 25 bin adımları, “vücudu geçici olarak aldatma taktiği” kabul ediyor.
BİR EGE DUASI
BU fotoğrafı Pazartesi akşamüzeri Akbük’te çektim.
Bomboş bir deniz...
Bir tek kadın balıkçı...
Ve dua ettim.
İnşallah korona sonrası ülkemiz bu huzura kavuşur.
Kutuplaşmalar, kavgalar sona erer...
Müreffeh bir ülkede barış içinde, korkusuzca yaşarız.
Hak ettik çünkü bu huzuru...
‘YÜRÜYEN KADIN’
OSMAN HOCA’YI BİR GÜNDE SOLLADI
HÜRRİYET başyazarı Osman Müftüoğlu geçen gün, kendi kafasına göre bir karantina dönemi ‘yürüyen adam’ sıralamasını yayınladı.
Tabii ilk sıraya kendisini koymuş.
Ama bendeki belgelere göre bu liste doğru değil.
Üstelik bu hafta listeye sürpriz bir atakla günlük yürüyüşünü 8 km’den 12.5 km’ye çıkaran bir kadın girdi ve Müftüoğlu’nun önceki gün 11 km’yi bulan son performansını geçti.
Dolayısıyla listemizin adı da artık “yürüyen adam” değil “yürüyen insan”...
Nagehan Hanım sizi de bekliyoruz bu listeye...
YÜRÜYEN İNSAN TOP 5 GÜNCELLENMİŞ LİSTE
- Cavit Çağlar: 30 bin adım ve 21.1 km
- Osman Müftüoğlu: 25 bin adım, 18.6 km
- Ayşegül Dinçkök (Sualtı fotoğrafçısı): 12.5 km.
- Levent Kızıl: 15 bin adım, 12.3 km (adımları büyük)
- Rıfat Ababay: 17 bin adım, 10.6 km
*
- Liste, adayların rekor günleri esas alınarak hazırlandı.
‘YÜRÜYEN İNSAN’ COOL SPORT LİSTESİ
YÜRÜYÜŞTE ritim önemli. “Yürüyen adam”, pardon “yürüyen insan” için iyi bir müzik listesi var.
Spotify’da Ertuğrul Özkök, “Cool happy Sport”...
Yürürken belli bir ritmi koruyabilmek için hazırlandı.
Ancak dikkat sahte bazı Ertuğrul Özkök listeleri var.
Benim listenin yanında şu fotoğrafım var.
Ona bakıp bulabilirsiniz.