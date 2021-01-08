Bir gün herkes o koltuktan kalkmayı tadacak ama nasıl

Onun adı yok...
Sadece “The Stranger”, yani “Yabancı” diye biliyoruz...
Arada bir bowling salonunun barında tek başına otururken görürüz onu...
Genellikle de Jeffrey Lebowski’ye ettiği büyük laflarıyla hatırlarız...
Mesela aklımdan hiç çıkmayan şu lafı:
“Bir ülkede bazen bir adam gelir ve...”
“Yabancı”
Epeydir aradığım bir insandı.
Çünkü elinde müthiş bir veri tabanı var.
20 milyon müşteriye hizmet götürüyor. 11 bin çalışanı var.
Dolayısıyla pandemi sırasında kim ne tüketti, ne kadar evde oturdu, ne harcadı, bugün durum ne herkesten iyi biliyor.
Karşımda uzun saçları ve hali tavrı ile klasik bir enerji şirketinden çok Silikon Vadisi’nde yükselen bir startup tipi duruyor.
Murat Pınar
Türkiye hakkında ona sormak istediğim çok şey var.
Mini Cooper araba büyüklüğünde bir araç Mars’ın yörüngesine oturacak.
Ve bu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) uzaya gönderdiği bir araç olacak.
Aracın adı “Hope”.
Yani “Umut”.
Tarihte ilk defa Müslüman bir ülkenin uzaya attığı araç böylesine ileri bir noktaya gidiyor...
Üstelik güzel bir haber daha var. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu bilimsel Mars projesinin başında 33 yaşında bir kadın var.
Adı
77 yaşındaydı...
Geçen yılın sessiz ölümlerinden biriydi... Ama, bu dünyadan ayrılırken arkasında çok gürültülü bir yakın geçmiş bırakmıştı...
Simone de Beauvoir’larla başlayan “birinci dalga feminizm”in, ikinci dalga sörfçülerinden biriydi...
Ve o kadın bizim erkek neslimizin dimağına çok korkutucu iki soruyu sokmuştu...
Bu ülkenin iyiye gitmesi için...
Şu Allah’ın belası kutuplaşmadan kurtulması için...
Allah rızası için...
Bazı tipleri televizyonda canlı yayına katiyen çıkarmamak gerekiyor...
İki nedenden dolayı bilerek erteledim.
Birincisi bu sözleri söyleyen Kılıçdaroğlu’ndan yazmak için izin istedim.
İkinci ve daha önemlisi ise...
Bu konuşmayı yılın ilk günü yayınlamak istedim.
Çünkü o felaket yılından sonra 2021’e umutla girmeyi arzuladım...
Geçen salı günü...
Yer Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi...
İlk defa Kuzey Marmara otoyolunu kullandım...
İstanbul dışına çıkışı çok kolaylaştırmış...
Yolu en az 30-40 dakika kısaltıyor.
İstanbul’a dönüşte, bugüne kadar bana en çok heyecan veren duvar resimlerinden birine rastladım.
“Pasific” benzin istasyonunun market duvarına çizilmiş olağanüstü bir Türk bayrağıydı bu...
Kim çizdiyse gerçekten çok başarılı...
Bayrağın dalgalanışına o kadar güzel bir hareket vermiş ki, insan önünde durup fotoğraf çektirmeden geçemiyor....
Biliyorum bazılarınızın aklına hemen şu soru gelecek.
“Ne işin var senin oralarda?”
Sedat Ergin soktu kanıma bunu...
Biliyorsunuz, o, başlığında “resmi” kelimesi bulunan her devlet sitesini ziyaret eder.
Tabii ki, onun Rusya resmi internet sitesine girip dolaşması ile benimki arasında esaslı bir fark var.
Onun ilgi alanı “Diplomatik belgeler”, “Resmi heyetler arasındaki görüşmeler” ve “Dokümanlar” bölümü olur...
Ya ben Rusya Devlet Başkanı’nın sitesine girersem ne görürüm?
Kendinizi mütevazı ve sakin bir yılbaşına hazırlarken çalar birden kapınızı...
En hazırlıksız olanı ise yüzünüzdür öyle anlarda...
O yüz ne hissettiğini anlatamayacak kadar çaresizdir çünkü...
Pazar akşamı işte böyle oldu...
Hiç beklemediğimiz, en hazırlıksız anımızda öğrendik oda arkadaşımın ölümünü...
ODTÜ’nün eski rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar benim ilk akademik yoldaşımdı...
Aynı yıl yurtdışından dönüp, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde göreve başladık....
Tahmin ediyorum yaptığı heykel de anatomik olarak 20-30 yaşlarında bir erkektir...
Biliyorum başlıktaki soruyu okuduğunuz an, “Yine ne saçmalamış” diyeceksiniz...
Hayır ciddiyim...
O nedenle, soruyu yeniden soruyorum:
Evrensel güzellik ölçülerine vurursanız, Michelangelo’nun David heykelindeki erkek mi daha güzel ben mi...
*
Hiç kuşkusuz David de kusursuz bir erkek değildi... Başı normalden büyük, elleri de öyle...
Genital organı küçük...
Bir bankın ucunda yapayalnız oturuyordu...
1970’lerin terör yıllarına döndüm...
Sonra 1980’li yıllara...
12 Eylül’ün o karanlığında bile siyasi hicivleri, mizahı ile bizi gülümseterek, kahkahalar attırarak dayanma gücümüzü nasıl arttırdıklarını hatırladım...
İzmir? İstanbul... Antalya... Edirne...
Yanıldınız...
Dünyanın en büyük iki içki grubundan biri olan “Pernod-Ricard”ın Türkiye, Afrika ve Ortadoğu (MENAT) bölgesinden sorumlu CEO’su Selçuk Tümay, Karaman doğumlu...
Yani eskiden Konya Karaman diye bildiğimiz şehirden...
O zaman geleyim ikinci soruya...
Pernod-Ricard grubunun, daha çok Müslüman ülkeleri kapsayan “Ortadoğu, Afrika ve Türkiye” bölümünün yönetim kurulunda sizce kimler vardır?
Sakın “İçmeyi seven erkekler” demeyin...
“Dünyanın en sempatik tabutçu paparazzisi...”
Ve yazıya şöyle başlamıştım:
“Sakın ola başlıktaki ‘tabutçu’ lafına takılmayın.”
*
Bugün çok üzgünüm...
Çünkü bir magazinci olarak, Türkiye’nin en sempatik en renkli magazincilerinden birini kaybettik...
Adı Zozo Toledo’ydu...
Ama aslında ne adı Zozo’ydu...
Bana göre pandemi döneminden kalacak 10 fotoğraftan biri bu olabilir...
Çünkü şehirli insanın hayatındaki en büyük değişikliklerden birini anlatıyor...
Ve bu fotoğrafta tam 10 adet gizli rakam var.
Fotoğrafa bakarken şöyle bir düşündüm: Acaba son defa bir restoranda ne zaman yemek yedim?
Galiba yaz ortasında bir gündü...
O da dış mekândaydı...
Yani kapalı bir restoranda son defa ne zaman yemek yedin diye sorarsanız, cevabım şu:
Adnan Oktar’ın çizgi romanı yapılmış...
Tabii çocukluğundan beri çizgi roman hastası olan benim için günün en önemli haberiydi...
İlk aklıma gelen de şu oldu:
“Bu çizgi romanın bir kopyasını hemen çizgi roman koleksiyonuma eklemem lazım...”
Çünkü bu çizgi roman sadece 3 nüsha basılmış.
Yani harika bir “Collectors Item”...
Koleksiyon malzemesi...
Hemen söyleyeyim, tamamen kendi görüşüme dayalı sübjektif bir seçimdi bu...
Ama yaparken elimden geldiğince objektif olmaya çalıştım.
Kutuplaşmış bir ülkede “yılın insanını seçmek” çok zor bir iş...
Tabii ki bu yıl da böyle olacak.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da siyasetçileri liste dışı tuttum.
İZMİR DEPREMİNİN İKİ UMUT BEBEĞİ
Dönüp dönüp dinliyorum, dinledikçe daha çok seviyorum...
Neden böyle derken geçen gün Vanity Fair’in internet sitesinde ilginç bir sosyal medya olayının hikâyesini okudum.
Önce onu özetleyeyim.
*
Geçtiğimiz eylül ayının 25’inci günü Nathan Apodaca isimli Idaholu bir Amerikalı TikTok’a bir video yükledi.
Aslında sıradan, çok az insanın ilgisini çekecek, patates fabrikası ile ilgili bir videoydu...
Ancak videoyu yükleyip Idaho otoyoluna çıktıktan kısa süre sonra çok ilginç bir şey oldu. Yüklediği video milyonu geçen insan tarafından seyredilmişti.
*
Bunun ne anlama geldiğini ise daha sonra anlayacağız...
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun önceki günden beri başında bir sorun var.
Ama buna “sorun” mu yoksa “başarı” mı demek gerekir bunu konuşalım.
Fransa hükümeti Paris Belediyesi’ne 90 bin Euro para cezası kesti...
Yani 110 bin dolar civarında bir şey...
Miktar önemli değil, önemli olan cezanın gerekçesi...
Merkezi hükümet Paris Belediye Başkanı’na 2012 yılında çıkan bir yasaya aykırı davrandığı için bu para cezasını vermiş.
Nedir bu diye sorarsanız, anlatayım.
Ama gelin önce fotoğrafa yakından bakalım...
*
Bu “Zoom”la veya ordunun kendi içinde daha güvenli bir sistemi ile yapılan telekonferansın fotoğrafı.
Ekranda 18 kutu var ve her birinde bazı insanları görüyorsunuz.
En üst sağdaki sivil kişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar...
Akar her pazartesi Silahlı Kuvvetlerimizin üst komutanları ile böyle görüntülü bir toplantı yapıyor.
Bu da bu hafta yapılan son toplantının ekran görüntüsü...
Bir gün herkes o koltuktan kalkmayı tadacak ama nasıl
Amerikan Senatosu’nun seçilmiş insanları, alenen kışkırtılmış kadınların ve adamların saldırısına uğradığı sırada...
Avrupa’nın seçilmiş insanlarından birinden şu Twitter mesajı geldi:
“Şundan emin olun. Benim başbakanlıktan ayrılmam çok sıradan ve sıkıcı bir şekilde olacaktır...”
Mesajın altında, Almanya’nın seçilmiş başbakanı ve şu an dünyanın en başarılı lideri sayılan Angela Merkel’in adı vardı.
Hesap gerçekten onun mu, yoksa birisi onun adına şaka mı yapıyor tam öğrenemedim...
Ama hepimiz biliyoruz ki, onun görevden ayrılması gerçekten çok sıradan bir şekilde olacak...
Nasıl mı?
*
Ben bunun provasını gözlerimle gördüm.
Hatta yakın gelecekte gerçekleşecek olan o anın önceden çekilmiş bir prova fotoğrafı bile var...
Ve o fotoğraf çekilirken ben de oradaydım.
*
Gördüğünüz bu fotoğraf 25 Temmuz 2019 günü Almanya’nın Bayreuth şehrinde çekildi.
O gün dünyaca ünlü Wagner Festivali’nin açılış konseri vardı.
Wagner’in Tannhauser eseri sahnelenecekti.
Dünyanın en büyük üç ekonomik devinden biri olan Almanya’nın başbakanı o festivalin açılışına işte bu siyah arabayla geldi.
Arkasındaki bir
arabada asistanı veya özel kalemi vardı.
Önünde de yol açan bir polis eskortu....
Arabanın kapısını kendi açtı...
Kırmızı halıda yürürken yanında, arkasında, önünde hiçbir koruma görevlisi yoktu...
Kimse rahatsız edilmedi...
Giderken de aynı şekilde ayrıldı...
*
Size şimdiden şunu yazabilirim.
Başbakanlık görevinden ayrılışı da aynen böyle olacaktır.
Devir teslimi yaptıktan sonra kapıya gidecektir.
Muhtemelen başbakanlığa ait resmi arabasını bırakıp tahsis edilen başka bir arabaya binecektir.
Muhtemelen arkasında ve önünde araba olmayacaktır.
Sessizce evine gidip kocasıyla televizyonun karşısına oturacaktır.
Ve aynı dakikalarda Almanya’nın seçilmiş yeni başbakanı da onun bıraktığı koltukta sessizce çalışmaya başlayacaktır...
*
Ve bu devir teslim bize şu gerçeği bir kere daha anlatacaktır.
Kendi isteği ile veya seçim kaybederek o koltuktan kalkmak da seçim kazanarak oraya oturmak kadar şerefli bir şeydir...
*
Ne yazık ki Trump bu şerefi hak etmedi...
Kendinden önceki başkan Obama bütün dünyada göğsünü gere gere dolaşırken....
O, adını dünya tarihine süfli bir sivil darbeci ve diktatör olarak yazdıracak...
ELİ BALTALI BU YÜCE MANİTU HEPİMİZE ŞUNU HATIRLATIYOR
ÖNCEKİ gece Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan feci olaydan geleceğe kalacak en çarpıcı iki-üç kareden biri işte şu tuhaf adam olacak...
Güya, “Ezilmiş, katliama uğramış” bir halkın kıyafetine bürünmüş... Ama arkasındaki “azmettirici kişiliğin” bu kıyafetle yakın uzak hiçbir ilişkisi yok.
Dünyanın başına, “popülizm” denilen 21’inci yüzyıl belasını açan süfli kişiliktir o.
Ve bu fotoğraf bize demokrasiler hakkındaki iki yeni gerçeği anlatıyor:
BİR: Biz bugüne kadar demokrasiyi sadece “Kazanılan seçimle iktidara gelme rejimi” sanıyorduk...
Meğer ondan önemli bir şey varmış:
“Demokrasi asıl kazanılan seçimle oturulan koltuktan, kaybedilen seçimle ayrılma rejimiymiş...”
*
İKİ: Biz bugüne kadar demokrasilere karşı en büyük tehdidin, askeri darbelerden geldiğini sanıyorduk.
Meğer asıl pusuda bekleyen tehlike seçimi kaybeden ve kaybetmekten korkanların yapmayı hayal edeceği, yapmaya cüret edeceği şeylermiş....
*
Bence iyi oldu...
Çünkü geçen yüzyıl başında Hitler ve Mussolini gibi seçimle geldikten sonra devlet içinde sivil darbe yaparak, sadece kendi ülkelerinin değil dünyanın başına da en büyük felaketleri açan popülist canileri galiba çok çabuk unutmuştuk...
*
O nedenle bu eli baltalı ‘yüce manitu’yu bir totem gibi demokrasi meydanlarına dikip sık sık bakmakta ve hatırlamakta yarar var.
EV MAHKÛMU 65 PLUS’ÇI, KUR MASAYI VAPURİDİS VE ‘SAMYOTİSA’ GELİYOR
JUSTİN Bieber falan diyorum da, bu hafta asıl takıldığım şarkı “Samyotisa”...
Söyleyen “Tavernalar Kralı Yorgo Vapuridis”...
Türkiye’nin ender kalmış Rum vatandaşlarından biri...
Geçen ay çıkan “Unutulmaz Hayatların Reçeteleri”(*) adlı kitabı okudum.
Yorgo Vapuridis’i de orada okuyup hatırladım.
Vapuridis, bir zamanlar İstanbul ve İzmir’in gecelerini renklendiren harika bir taverna şarkıcısıydı.
*
Söylediği, “Samyotisa” küçüklüğümde İzmir’in meyhanelerinde babamla birlikte dinlediğim çok güzel bir Rum şarkısı...
“Sisamlı Kız” demek...
Facebook’ta izlediğim “Giritliyiz” adlı sitede bu şarkı şöyle tanıtılıyor:
“Samyotisa için Giritli mübadillerin milli şarkısı diyebiliriz. Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu seslendiriyor...”
*
Şu eve kapanmalarda benim gibi bir 65 plus için harika bir masa kurma bahanesi oldu bu şarkı...
Yılbaşından beri dinleyip dinleyip yeniden dinliyorum....
Çocukluğumun Gümüldür’ünde karşı sahildeki Sisam yine karşımda...
Ve mırıldanıyorum:
“Sisamlı kız Sisamlı kız
Ne zaman gideceksin Sisam’a...”
Bu şarkı bütün bu ay beni idare eder...
..........................................
(*)Meri Çevik Simyonidis: “Unutulmaz Hayatların Reçeteleri”, İnkılap Kitabevi, 2020, İstanbul...
İZMİR’İN KRAL DAİRELERİNDEN BALIKLI RUM İHTİYARHANESİ’NE
VAPURİDİS kitapta, “İzmir’in kral dairelerinde kalırdım” diyor.
Şimdi Balıklı Rum İhtiyarhanesi’nde yaşıyormuş...
Hastanede kendine fotoğrafta gördüğünüz bu fantastik dünyayı kurmuş.
Bir insan yaşlılığında kendine bu kadar renkli bir dünya kurabiliyorsa...
Kral dairelerinin şaşaasından, kendi küçük şaşaasına böylesine rengârenk bir yatay geçiş yapabilmişse eğer...
Kitsch’i böylesine kendi rengârenk dünyası haline getirebiliyorsa...
O zaman içilir bu adamın şerefine...
Vallahi Spotify’daki şarkılarınla şu 65 plus hayatımın tam ortasına harika bir taverna açtın arkadaş....
Sen hâlâ bizi böyle güzel eğlendiriyorsun ya...
Allah da sana uzun ömürler versin Yorgo Vapuridis...
DİNLEDİĞİM EN GÜZEL JUSTİN BİEBER ŞARKISI
SON iki haftadır favori şarkılarımdan biri Justin Bieber’ın “Anyone”ı...
Aralık sonunda çıkan parça onun bugüne kadarki en iyi şarkılarından biri...
Justin Bieber kariyerine çocuk sesiyle başladı.
Bugün 26 yaşında ve sesi giderek mükemmelleşti ve oturdu...
Sanıyorum bu şarkıyla birlikte artık onun olgunluk dönemi başlıyor...
ACABA REKTÖRÜN EN SEVDİĞİ METALLİCA ŞARKISI HANGİSİ
BOĞAZİÇİ’nin yeni rektörü Metallica dinliyormuş...
Ben Metallica’cı değilim... Buna karşılık “hayatımın fon müziği” diye yaptığım Spotify listemde bir Metallica şarkısı var.
O da “Unforgiven”...
Şarkının Türkçe sözleri şöyle:
“Genç bir insan dünyaya katılıyor...
Ve hemen boyunduruk altına alınıyor...
Genç çocuk onların kurallarını öğreniyor...
Zamanla içine kapanıyor...”
Şarkı sonra şu nakaratla devam ediyor:
“Hiç özgür olmadım, hiç ben olmadım...”
Dün grubun bu şarkısını bir kere daha dinlerken düşündüm.
Acaba yeni rektörün en sevdiği Metallica şarkısı hangisidir...
Bence öğrencilerle birlikte bu şarkıyı birlikte söylemeyi bir denemeli...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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