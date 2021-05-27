Bir gazeteci gözüyle dört başka gazeteci

Ne zaman Instagram’da bir paylaşım yapsam altına mutlaka şu yorumlar geliyor:

“Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle meşgulsün... Bak Emin Çölaşan nasıl yazıyor...”

Her defasında açıp Emin Çölaşan nasıl yazıyor diye bakıyorum...

Her defasında hiç şaşırmıyorum...

Çünkü onu Ankara yıllarından tanıdığım günlerden beri her iktidar için hep aynı şeyleri yazıyor...

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Takdir de ediyorum...

Hiç bıkmıyor, usanmıyor, hep aynı şeyleri yazıyorum demiyor, kendi değişmiyor, konularını hiç değiştirmiyor...

Her gün memleketin en önemli meselelerini yazıyor.