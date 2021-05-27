Bir gazeteci gözüyle dört başka gazeteci

Çok tuhaf bir gün...
Gündem çok kalabalıktı...
Siyasette izdiham vardı...
Lakin benim için çok tenhaydı... Issızdı...
*
Bir gece önce bütün Türkiye o malum televizyon tartışmasını izliyor, konuşuyordu...
Dört gazeteci soruyor, İçişleri Bakanı da konuşuyordu...
Her taraftan mesaj akıyordu cep telefonuma...
Soru da bu değil...
Soruyu New York Times yazarı Thomas L. Friedman soruyor:
“Joe Biden Nobel Barış Ödülü’nü alabilir mi?”
Ben de aynı soruyu ülkemin Cumhurbaşkanı için soruyorum...
Ama önce gelin Thomas Friedman’ın yaklaşımına bir bakalım.
Friedman dün yayınlanan yazısına Sovyet devriminin önde gelen liderlerinden Leon Troçki’nin şu sözü ile başlıyor:
“Siz savaşla ilgilenmeyebilirsiniz... Ama savaş sizinle ilgilidir...”
Hikâye 5 Ocak 2021 günü başladı...
O gün limana gelen bir gemi taşıdığı konteynerleri boşaltmak üzere vinçlere yüklerken, birtakım resmi kişiler gelip yükün indirilmesini durdurdular.
Gelen kişiler Amerikan “Homeland Security”, yani “iç güvenlik” biriminin elemanlarıydı.
KONTEYNERDE NE VARDI SİLAH MI KOKAİN Mİ
Hayat her şeyimle geç başladı...
Öğleye doğru bir arkadaşım aradı ve “Twitter’da TT oldun” dedi...
İki numaraya kadar çıkmışım.
Gerçi geriye dönüp aradım üçer saat aralıklı listelerde görmedim ama galiba kısa bir süre TT olmuşum.
*
Biraz tuhaf değil mi...
TT olmama neden olan yazımın başlığı şuydu:
“Emin Çölaşan gibi yazmak istiyorum, lakin olmuyor”
“Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle meşgulsün... Bak Emin Çölaşan nasıl yazıyor...”
Her defasında açıp Emin Çölaşan nasıl yazıyor diye bakıyorum...
Her defasında hiç şaşırmıyorum...
Çünkü onu Ankara yıllarından tanıdığım günlerden beri her iktidar için hep aynı şeyleri yazıyor...
*
Takdir de ediyorum...
Hiç bıkmıyor, usanmıyor, hep aynı şeyleri yazıyorum demiyor, kendi değişmiyor, konularını hiç değiştirmiyor...
Her gün memleketin en önemli meselelerini yazıyor.
Özeti şuydu:
Her gün 10 bin adım atmanıza gerek yok, 4 bin 400 adım yeterli... Araştırmanın kaynağı da taş gibi sağlamdı: Harvard Üniversitesi...
Öyle olunca da zaten hazır olan ruhumuzu anında rehavet kapladı.
*
Dün sabah Prof. Melih Us aradı... Hani COVID sırasında yıldızı parlayan hoca.
“Sen o araştırmanın ayrıntılarını okudun mu” diye sordu.
Hayır sadece haberi üstünkörü okumuştum.
Prof.
Bu tabutta, hayatının daha baharına bile gelmeden katledilmiş bir kız çocuğu yatıyor...
Gazze’deki İsrail vahşetinden bir hafta önce, Kabil’de Taliban vahşetinin kurbanı oldu.
Taliban canilerinin, Saayed Ul-Shudada okulunun kapısında patlattıkları bombalar 90 çocuğun hayatına mal oldu...
Yani Gazze’de katledilen çocuk sayısından fazla çocuk katledildi...
100 de yaralı var...
Kimdi bu çocuklar?
Okumak için çalışmak zorunda kalan yoksul çocuklardı çoğu...
Ama ben o konuya girmeyeceğim...
Memleketin bunca meselesi varken benim aklım Upper Cihangir’de...
Neden derseniz, Upper Cihangir’in “seviyeli magazincilerinin” üzerine pandemi tembelliği çöktü.
Magazin halısı Upper Cihangir’in altından çekiliyor da haberleri yok..
O yüzden iş yine bana düştü ve bu sosyal sorumluluğumu yerine getiriyorum.
En vahimi de halıyı çeken kim biliyor musunuz...
Türk basınının yarım asırlık eski tüfek siyaset yazarları...
Ama anlatacağım olay o kadar pespaye ki, ancak onların seviyesine inerek böyle bir cümleyle ifade edebildim.
Şimdi şöyle rahat bir koltuğa oturun, arkanıza yaslanın.
Son yıllarda dinlediğiniz en pespaye siyaset kumpaslarından birini anlatacağım...
O AKŞAM YEMEĞİNDE
Şirketin bugüne kadarki ilk Türk CEO’su oldu...
1979’da İstanbul Şişli’de, Kent Sineması’nın arkasındaki bir evde doğdu. Robert Kolej, Boğaziçi Üniversitesi’nden sonra Manchester Business School’da MBA derecesi aldı.
Henüz 42 yaşında ama arkasında ancak çok uzun yıllar boyunca kat edilebilecek bir kariyer var.
Shell’e girdikten sonra çok genç yaşta 21 ülkenin filo yönetim başkanı olarak çalışmış. Almanya dağıtım sisteminin pazarlama konseyi üyesi olmuş.
*
Son yıllarda hayatım İstanbul-İzmir-Urla-Bodrum arasında yollarda geçiyor.
Dolayısıyla o yollarda meydana gelişen büyük dönüşüm ve gelişimin tanığıyım.
Bildiğimiz benzin istasyonları sadece benzin pompa istasyonu olmaktan çıkıp birer alışveriş merkezi haline dönüşüyor.
1) BIYIKTAN İBARET YAZIİŞLERİ BANA ESTETİK GÖRÜNMEDİ
BIYIKTAN ibaret bir yazıişleri bana hiç estetik görünmemişti...
O yüzden Hürriyet’in başında hep bir kadın genel yayın yönetmeni hayal etmiştim.
Birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan bugüne kadar, Ahmet Hakan dahil 10 genel yayın yönetmeni çıktı...
Benim Hürriyet’teki hayalim gerçekleşmedi, ama birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan ikisi, Nurcan Akad ve Neyirre Özkan başka yayın kuruluşlarında genel yayın yönetmeni oldular...
Her ikisi de çok başarılıydı...
“Hep kınıyoruz ama ümmet bizden adım atmamızı bekliyor...”
Çok basit bir cümle ama kendi payıma hiç anlamadım.
Anlamadığım şey de şu: “Hangi ümmet”, “hangi adımı” atmamızı bekliyor...
Gelin önce şu “ümmet” kelimesinin sözlük anlamına bir bakalım.
“Müslümanlığa bağlı olan, Hazreti Muhammed’in yolundan giden Müslümanların tümü...”
Tamam bu kelime sözlükte var...
Ama gerçekte böyle bir ümmet var mı...
Vatikan tarihinde ilk defa bir savcıyı törenle “kutsal” ilan etti...
Size bu töreni ve sonrasındaki ilginç ayrıntıları anlatacağım.
Ama önce siz de benimle birlikte şu soruların cevabını bir düşünün...
Hayatınızda hiç bir savcı türbesi gördünüz mü...
Kendim için konuşayım... Ben görmedim, bilmiyorum...
Peki bir mafya babasının, itibarlı bir din insanı tarafından en ağır kelimelerle eleştirildiğine tanık oldunuz mu?
Mesela bir cuma namazından önce, Diyanet İşleri’nin merkezi sisteminden çıkmış mafyanın kötülüklerini anlatan bir hutbe veya vaaz dinleyeniniz var mı?
Size maç analizi yapmayacağım. Kaç asist, kaç korner, kaç teknik faul istatistiği vermeyeceğim. Büyük gazetenin spor sayfasında psikolojik bir tahlil yapacağım...
Çünkü bir Fenerbahçeli için dün gece sahadan anlatılacak bir hikaye yoktu...
Teknik direktör açısından aklımda kalan tek şey, maç öncesi acılı Filistin halkı için söylediği şeylerdi...
Spora ait söylediği bir şey yoktu...
O nedenle size iki evi anlatacağım...
İki Fenerbahçeli evi..
Aynı saatlerde nefes nefese üç maç oynanıyor...
Biri Anadolu yakasında, biri Avrupa yakasında...
Z kuşağının hatta Y kuşağının da bilemeyeceği tek bir cümleydi bu:
“Devri sabık yaratmayacağız...”
Partisinin bir üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Onu Yüce Divan’a göndereceğiz” derken Kılıçdaroğlu’nun bütün Türkiye’ye verdiği o mesajı gençlerin de kolayca anlayabileceği bir Türkçe ile yazayım:
“İntikamcılık yapmayacağız...”
Ne gazetelerde, ne dijital medyada pek üzerinde duran olmadı.
Oysa söylediği söz o kadar önemli, yapıcı ve güven vericiydi ki...
Her gazetecinin iştahını kabartan o videoları bir kenara bırakıp bugünkü yazılarımın manşetine alacağım.
1- Sosyolog yanım ameliyatlı iki gözümü faltaşı gibi açtı.
*
- Kaynak devletin kurumunun yayınladığı bülten:
“İstatistiklerle Aile 2020”.
- Yayınlayan devletin resmi kurumu Anadolu Ajansı...
İşte bu bülten Türk toplumunun geçirdiği belki de en çarpıcı sosyolojik değişimi açıkça ortaya koydu.
*
Türkiye’de aile yapısı ile ilgili yıllardır hâkim olan görüş neydi?
Çünkü burada sadece siyasetçiler için değil, her fani için büyük bir ders yatıyor.
Fotoğraf, Paris’te Eyfel Kulesi’ne yakın bir yerde Les Invalides adı verilen binada çekildi.
Yukarıda gördüğünüz lahite benzeyen anıt Fransa’nın büyük imparatoru Napolyon’a ait.
Les Invalides Fransa’nın büyük komutanlarının bulunduğu bir anıt mekân.
Fotoğrafları Erman İştahlı çekmiş.
Eylül Solakoğlu da mülakat yapmış.
Kimdir bu fotoğraftaki genç erkek çoğumuz biliyoruz.
Kanal D’nin bu yıla damgasını vuran “Sadakatsiz” dizisinde Selçuk rolünde izlediğimiz Taro Emir...
Veya Tarık Emir Tekin... Veya Taro Emir Tekin...
InStyle dergisi 2 yıl önce onun için “Bu çocuğa dikkat” diye bir yazı yayınlamış.
Haklılarmış, iki yıl sonra bu dizide parladı...
Pimi çekilmiş bombayı mahallenin ortasına Hürriyet Kelebek yazarı Savaş Özbey bıraktı.
*
Özbey’in dünkü köşesindeki bomba iddia şuydu:
“Camdaki Kız” dizisinde “Nalan”, “Fatma” dizisinde “Fatma Yılmaz” rolünü başarıyla oynayan Burcu Biricik hayatında hiç estetik yaptırmadığı için rolünü yaparken kaşını gözünü rahatlıkla oynatabiliyor...
Bu da onu “yüzünü kullanmada” çok başarılı bir oyuncu haline getiriyor.
Yine Özbey’e göre bin bir estetik müdahaleyle gittikçe hepsi birbirine benzeyen diğer ünlülerden ayrıştırıyor.
Özbey bunu anlatmak için bir de çok ünlü bir kadın oyuncunun adını vermiş.
Bir gazeteci gözüyle dört başka gazeteci
1) Dün Sözcü gazetesinde yayınlanan iki yazı beni çok düşündürdü.
Konu Habertürk kanalında yayınlanan İçişleri Bakanı söyleşisiydi.
İki yazar kendi üsluplarıyla programa katılan gazetecileri eleştirmiş.
Emin Çölaşan neredeyse yerden yere vurmuş.
Deniz Zeyrek ise ılımlı bir üslupla eleştirmiş.
Bense farklı bakıyorum.
Önce bir risk analizi yapayım.
Habertürk’te gazetecilerin karşısına çıkmak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için riskli bir işti...
Hele hele aralarında, dosyalarına hâkim iki muhalif gazetecinin bulunması riski daha da arttırıyordu.
Çıktı...
*
Kübra Par için böyle bir programın moderatörlüğünü yapmak riskliydi...
Yaptı...
*
Medyada muhalif olarak bilinen iki gazeteci İsmail Saymaz ve Merdan Yanardağ için, Habertürk kanalında o programa çıkmak riskliydi.
Çıktılar.
*
Ama bana göre en büyük riski alan iki gazeteci Habertürk çalışanı Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’ti...
Neden derseniz...
Bakan hakkında çok ağır iddialar ortaya atılmıştı ve iktidar kanadı sessizliğe bürünmüştü.
Böyle bir programda 50 milyon kere izlenmiş birinin iddialarına hedef olan bakanın karşısına çıkmak riskliydi...
Bakanı desteklemeye kalksalar, muhalefet tarafından yemedikleri dayak kalmayacaktı.
Bakanı zorda bırakacak soru sorsalar, iktidar kanadından ve trollerden nasıl bir tepki geleceğini kestiremeyeceklerdi.
Yani çok zordu işleri.
Çıktılar.
Peki sonuç?
O ikinci yazıda...
2) OMBUDSMANLIK HİÇ HAZZETMEDİĞİM BİR ŞEY, BUNLAR ŞAHSİ GÖRÜŞÜM
BİR: Bence Emin Çölaşan iki muhalif gazeteciye insafsızlık etmiş.
Deniz Zeyrek’e gelince eleştirilerinin üslubu makul olduğu için ona da sadece “Görüşlerine katılmıyorum” demekle yetineceğim.
İKİ: İsmail Saymaz ve Merdan Yanardağ bence gazetecilik sınırları içinde sorulması gereken soruları sordular.
Soru sorma üslupları saygı sınırları içinde kaldığı için eleştirmek doğru değil.
Bazı gazeteciler soru sormayı kavga etmekle karıştırıyor. Bakanın sözünü kesmeyi, cevap alamayınca boğazına sarılmayı gazetecilik olarak görüyorlar.
İki arkadaşımız bunu yapmadılar.
Bana göre gazeteci olarak yapılması gerekeni yaptılar.
ÜÇ: Ama artık öylesine kutuplaşmış, duygu ve öfkelerin öylesine keskinleşmiş bir ruh halindeyiz ki...
Sosyal medyada, köşelerde ve kendi gazetelerinde bile hiç de hak etmedikleri hakaretlere maruz kaldılar.
3) HABERTÜRK MENSUBU İKİ GAZETECİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCE VE NOTUM
HABERTÜRK’ün iki gazetecisine gelince...
BİR: Bence ikisi de büyük stres altındaydı.
Dediğim gibi bir yandan bakana destek niteliğinde bir yaklaşım sergilemek, bir yandan içlerindeki gazeteciliği dışarı vurmak arasında gidip geldiler.
Ama şahsi görüşümü sorarsanız...
Onlar da yapabileceklerinin sınırını zorlayıp yaptılar.
İKİ: Bu programın çok önemli bir özelliği vardı. 28 Şubat döneminden beri süren bir “akreditasyon zinciri”ni kırdı.
Programın aldığı anormal “share” gösterdi ki...
Siyasetçiler için dengeli bir gazeteci kadrosunun karşısına çıkmak her zaman akredite bir kadronun karşısında oturmaktan daha iyidir.
ÜÇ: Bu program bana Gezi
olayları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ekrana çıkaran Fatih Altaylı’nın uğradığı eleştiri yağmurunu hatırlattı.
Ben o gün de Altaylı’nın yaptığı işi desteklemiş ve yaptığının doğru olduğunu savunmuştum.
DÖRT: Her şeye rağmen bu program Türk medyası açısından hayırlı olmuştur.
Programa katılan bütün gazeteci arkadaşlarımız üzerine düşeni yapmıştır.
AYNI GÜN BU ÜÇ ULTRA ZENGİNİN SERVETİ NE OLDU
BİRİNCİ GELİŞME: Önceki gün itibarıyla dünyanın en zengin insanı değişti.
Listenin başında Amazon’un sahibi Jeff Bezos vardı.
Forbes dergisinin yayınladığı yeni listeye göre dün itibarıyla bir numaraya Bernard Arnault çıkmış.
Serveti 186.3 milyar doları bulmuş.
*
Kimdir bu Bernard Arnault?
LVMH grubunun CEO’su ve patronu...
Yani Louis Vuitton Moet Hennessy...
Peki ne satar bu adam?
Elindeki markaların ismini verirsem anlarsınız:
Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Mark Jacobs, Tag Heuer, De Beers (mücevherci), Fendi...
Dünyanın en önemli konyak markası Hennessy...
En önemli şampanya markalarından Moeat Chandon...
Yani adam bir lüks imparatoru...
*
AYNI GÜN İKİNCİ GELİŞME: Aynı gün bir başka şey daha açıklandı.
Dünyanın iki numaralı lüks devi François Pinault’nun serveti de 27 milyar dolardan 55.1 milyar dolara çıktı...
O da Gucci, ST Laurent ve Alexandre McQueen gibi ultra lüks markaların sahibi.
*
AYNI GÜN ÜÇÜNCÜ GELİŞME: Aynı gün bir başka şey daha açıklandı.
Fransız kozmetik devi Loreal’in sahiplerinin serveti de 40 milyar dolardan 87.8 milyar dolara çıkmış.
PANDEMİDE NE OLDU DA SERVETLERİ BÖYLE KATLANDI
PEKİ ne oldu da, pandemi sırasında bütün ülkelerin orta sınıfları, çalışan sınıfları yoksullaşırken, işsizlik tavan yaparken lüks mal satanlar servetlerine servet katıyor?
Acaba pandemi dediğimiz bu dönem yine zenginlerin işine mi geldi?
Yoksa pandemide varlıklı insanlar bilmediğimiz bir psikolojiye mi büründü?
Mesela “Her an ölebiliriz öyleyse yaşayalım” gibi bir duygu mu...
Gençliğimden beri hayat felsefem haline gelen o söz hâlâ geçerli.
İnsana ait hiçbir şey beni şaşırtmaz...
Pandemide de şaşırtmadı...
GÜNÜN DİZİSİ
BİR FİLMLE TANIDIĞIM HARİKA SİCİLYA ŞEHRİ
DİYORUM ya bir süredir eski İtalyan filmlerine sardırdım...
Biri de “Komiser Montalbano”...
Şehrindeki cinayetleri çözen bir komiserin hikâyesi...
O filmin özellikle jeneriği sayesinde harika bir Sicilya şehrini de tanıdım....
Dizi Sicilya’nın Vigata şehrinde geçiyor...
Yani dizi bir tür CSI Vigata...
Tepelerin üzerine kurulmuş ama aynı zamanda sahili de olan harikulade bir şehir...
Konular da güzel ama ben diziyi daha çok bu şehrin sokakları için izliyorum.
Hele o meydandaki restoran yok mu...
İçimdeki İtalya’yı alevlendirdi.
BUGÜN TRT’DEYİM
İSMAİL Özkan TRT’de büyük ilgi ve saygıyla izlediğim sanatçılardan biri.
Hem söylediği şarkılarla, hem de yaptığı programlarla dikkatimi çekiyor.
Bağırmayan, saygılı bir üslup...
Çok iyi seçilmiş şarkılar ve icralar...
Şimdi bir de “Sanatın İncileri”
diye bir programa başladı.
Tanınmış kişilerin hayatını anlatıyor, onlarla sohbet ediyor ve araya da şarkılar koyuyor.
Çok başarılı bir format.
Program TRT İstanbul Radyosu’nda (TRT Nağme) yayınlanıyor.
Bugün saat 16.05’te yayınlanacak programın konuğu da benim.
Meraklısına duyururum.
BU YOUTUBE YAYINI İSE YAVRU LEYLEĞİ KURTARDI
TÜRKİYE YouTube’dan yapılan yayınlarla sarsılırken, bir başka YouTube yayını bana öyle moral verdi ki...
Geçtiğimiz aylarda Karacabey Belediyesi’nin “Yaren Leylek” için canlı yayına başladığını yazmıştım.
Arada bir izliyorum...
O canlı yayın sayesinde bazı dikkatli izleyiciler, yeni doğan yavrulardan birinin ayağına, annenin yuva malzemesi diye getirdiği plastik torba ve iplerin dolaştığını fark etti.
Bunun üzerine belediye bir kurtarma operasyonu düzenledi ve onu da canlı yayında izledik.
Bravo başkan...
Başkaları Türkiye’yi Narcos dizisi gibi göstermeye çalışırken, sen bütün dünyaya Türkiye’nin güzel yüzünü gösteriyorsun...
Alkışlar sana ve bütün belediye çalışanlarına...
Alkışlar dikkatli izleyicilere...
Alkışlar kurtarma ekibine...
Bizi rahatlattınız...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin