Bir Big Lebowski atasözü: Bir gün bir adam gelir ve

Epeydir aradığım bir insandı.
Çünkü elinde müthiş bir veri tabanı var.
20 milyon müşteriye hizmet götürüyor. 11 bin çalışanı var.
Dolayısıyla pandemi sırasında kim ne tüketti, ne kadar evde oturdu, ne harcadı, bugün durum ne herkesten iyi biliyor.
Karşımda uzun saçları ve hali tavrı ile klasik bir enerji şirketinden çok Silikon Vadisi’nde yükselen bir startup tipi duruyor.
Murat Pınar
Türkiye hakkında ona sormak istediğim çok şey var.
Mini Cooper araba büyüklüğünde bir araç Mars’ın yörüngesine oturacak.
Ve bu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) uzaya gönderdiği bir araç olacak.
Aracın adı “Hope”.
Yani “Umut”.
Tarihte ilk defa Müslüman bir ülkenin uzaya attığı araç böylesine ileri bir noktaya gidiyor...
Üstelik güzel bir haber daha var. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu bilimsel Mars projesinin başında 33 yaşında bir kadın var.
Adı
77 yaşındaydı...
Geçen yılın sessiz ölümlerinden biriydi... Ama, bu dünyadan ayrılırken arkasında çok gürültülü bir yakın geçmiş bırakmıştı...
Simone de Beauvoir’larla başlayan “birinci dalga feminizm”in, ikinci dalga sörfçülerinden biriydi...
Ve o kadın bizim erkek neslimizin dimağına çok korkutucu iki soruyu sokmuştu...
Bu ülkenin iyiye gitmesi için...
Şu Allah’ın belası kutuplaşmadan kurtulması için...
Allah rızası için...
Bazı tipleri televizyonda canlı yayına katiyen çıkarmamak gerekiyor...
İki nedenden dolayı bilerek erteledim.
Birincisi bu sözleri söyleyen Kılıçdaroğlu’ndan yazmak için izin istedim.
İkinci ve daha önemlisi ise...
Bu konuşmayı yılın ilk günü yayınlamak istedim.
Çünkü o felaket yılından sonra 2021’e umutla girmeyi arzuladım...
Geçen salı günü...
Yer Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi...
İlk defa Kuzey Marmara otoyolunu kullandım...
İstanbul dışına çıkışı çok kolaylaştırmış...
Yolu en az 30-40 dakika kısaltıyor.
İstanbul’a dönüşte, bugüne kadar bana en çok heyecan veren duvar resimlerinden birine rastladım.
“Pasific” benzin istasyonunun market duvarına çizilmiş olağanüstü bir Türk bayrağıydı bu...
Kim çizdiyse gerçekten çok başarılı...
Bayrağın dalgalanışına o kadar güzel bir hareket vermiş ki, insan önünde durup fotoğraf çektirmeden geçemiyor....
Biliyorum bazılarınızın aklına hemen şu soru gelecek.
“Ne işin var senin oralarda?”
Sedat Ergin soktu kanıma bunu...
Biliyorsunuz, o, başlığında “resmi” kelimesi bulunan her devlet sitesini ziyaret eder.
Tabii ki, onun Rusya resmi internet sitesine girip dolaşması ile benimki arasında esaslı bir fark var.
Onun ilgi alanı “Diplomatik belgeler”, “Resmi heyetler arasındaki görüşmeler” ve “Dokümanlar” bölümü olur...
Ya ben Rusya Devlet Başkanı’nın sitesine girersem ne görürüm?
Kendinizi mütevazı ve sakin bir yılbaşına hazırlarken çalar birden kapınızı...
En hazırlıksız olanı ise yüzünüzdür öyle anlarda...
O yüz ne hissettiğini anlatamayacak kadar çaresizdir çünkü...
Pazar akşamı işte böyle oldu...
Hiç beklemediğimiz, en hazırlıksız anımızda öğrendik oda arkadaşımın ölümünü...
ODTÜ’nün eski rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar benim ilk akademik yoldaşımdı...
Aynı yıl yurtdışından dönüp, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde göreve başladık....
Tahmin ediyorum yaptığı heykel de anatomik olarak 20-30 yaşlarında bir erkektir...
Biliyorum başlıktaki soruyu okuduğunuz an, “Yine ne saçmalamış” diyeceksiniz...
Hayır ciddiyim...
O nedenle, soruyu yeniden soruyorum:
Evrensel güzellik ölçülerine vurursanız, Michelangelo’nun David heykelindeki erkek mi daha güzel ben mi...
*
Hiç kuşkusuz David de kusursuz bir erkek değildi... Başı normalden büyük, elleri de öyle...
Genital organı küçük...
Bir bankın ucunda yapayalnız oturuyordu...
1970’lerin terör yıllarına döndüm...
Sonra 1980’li yıllara...
12 Eylül’ün o karanlığında bile siyasi hicivleri, mizahı ile bizi gülümseterek, kahkahalar attırarak dayanma gücümüzü nasıl arttırdıklarını hatırladım...
İzmir? İstanbul... Antalya... Edirne...
Yanıldınız...
Dünyanın en büyük iki içki grubundan biri olan “Pernod-Ricard”ın Türkiye, Afrika ve Ortadoğu (MENAT) bölgesinden sorumlu CEO’su Selçuk Tümay, Karaman doğumlu...
Yani eskiden Konya Karaman diye bildiğimiz şehirden...
O zaman geleyim ikinci soruya...
Pernod-Ricard grubunun, daha çok Müslüman ülkeleri kapsayan “Ortadoğu, Afrika ve Türkiye” bölümünün yönetim kurulunda sizce kimler vardır?
Sakın “İçmeyi seven erkekler” demeyin...
“Dünyanın en sempatik tabutçu paparazzisi...”
Ve yazıya şöyle başlamıştım:
“Sakın ola başlıktaki ‘tabutçu’ lafına takılmayın.”
*
Bugün çok üzgünüm...
Çünkü bir magazinci olarak, Türkiye’nin en sempatik en renkli magazincilerinden birini kaybettik...
Adı Zozo Toledo’ydu...
Ama aslında ne adı Zozo’ydu...
Bana göre pandemi döneminden kalacak 10 fotoğraftan biri bu olabilir...
Çünkü şehirli insanın hayatındaki en büyük değişikliklerden birini anlatıyor...
Ve bu fotoğrafta tam 10 adet gizli rakam var.
Fotoğrafa bakarken şöyle bir düşündüm: Acaba son defa bir restoranda ne zaman yemek yedim?
Galiba yaz ortasında bir gündü...
O da dış mekândaydı...
Yani kapalı bir restoranda son defa ne zaman yemek yedin diye sorarsanız, cevabım şu:
Adnan Oktar’ın çizgi romanı yapılmış...
Tabii çocukluğundan beri çizgi roman hastası olan benim için günün en önemli haberiydi...
İlk aklıma gelen de şu oldu:
“Bu çizgi romanın bir kopyasını hemen çizgi roman koleksiyonuma eklemem lazım...”
Çünkü bu çizgi roman sadece 3 nüsha basılmış.
Yani harika bir “Collectors Item”...
Koleksiyon malzemesi...
Hemen söyleyeyim, tamamen kendi görüşüme dayalı sübjektif bir seçimdi bu...
Ama yaparken elimden geldiğince objektif olmaya çalıştım.
Kutuplaşmış bir ülkede “yılın insanını seçmek” çok zor bir iş...
Tabii ki bu yıl da böyle olacak.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da siyasetçileri liste dışı tuttum.
İZMİR DEPREMİNİN İKİ UMUT BEBEĞİ
Dönüp dönüp dinliyorum, dinledikçe daha çok seviyorum...
Neden böyle derken geçen gün Vanity Fair’in internet sitesinde ilginç bir sosyal medya olayının hikâyesini okudum.
Önce onu özetleyeyim.
*
Geçtiğimiz eylül ayının 25’inci günü Nathan Apodaca isimli Idaholu bir Amerikalı TikTok’a bir video yükledi.
Aslında sıradan, çok az insanın ilgisini çekecek, patates fabrikası ile ilgili bir videoydu...
Ancak videoyu yükleyip Idaho otoyoluna çıktıktan kısa süre sonra çok ilginç bir şey oldu. Yüklediği video milyonu geçen insan tarafından seyredilmişti.
*
Bunun ne anlama geldiğini ise daha sonra anlayacağız...
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun önceki günden beri başında bir sorun var.
Ama buna “sorun” mu yoksa “başarı” mı demek gerekir bunu konuşalım.
Fransa hükümeti Paris Belediyesi’ne 90 bin Euro para cezası kesti...
Yani 110 bin dolar civarında bir şey...
Miktar önemli değil, önemli olan cezanın gerekçesi...
Merkezi hükümet Paris Belediye Başkanı’na 2012 yılında çıkan bir yasaya aykırı davrandığı için bu para cezasını vermiş.
Nedir bu diye sorarsanız, anlatayım.
Ama gelin önce fotoğrafa yakından bakalım...
*
Bu “Zoom”la veya ordunun kendi içinde daha güvenli bir sistemi ile yapılan telekonferansın fotoğrafı.
Ekranda 18 kutu var ve her birinde bazı insanları görüyorsunuz.
En üst sağdaki sivil kişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar...
Akar her pazartesi Silahlı Kuvvetlerimizin üst komutanları ile böyle görüntülü bir toplantı yapıyor.
Bu da bu hafta yapılan son toplantının ekran görüntüsü...
Hürriyet’in eski başyazarı Oktay Ekşi, Aydınlık’taki yazısında şöyle bir şey demiş:
Kılıçdaroğlu’nun ABD’nin yeni başkanı Biden’a çektiği kutlama mesajında, ‘Türkiye’deki demokrasiyi destekleyiniz’ anlamındaki sözlerini son derece isabetli buluyorum. Çünkü hem insan hakları hem de demokrasi son 50 seneden beri artık hiçbir ülkenin ‘iç işi’ değildir. Bunlar ‘uluslararası değerlerdir’ demiş.
*
Aydınlık gazetesi bu yazıyı yayınlamış ama altına şu itiraz notunu düşmüş:
“Hangi gerekçe ile olursa olsun ABD’nin ülkemiz siyasi arenasına demokrasi söylemiyle müdahil olmasını doğru bulmuyoruz.”
Gazete ile yazarı arasındaki bu görüş farklılığında ben kimden yanayım diye sorarsanız, hiç düşünmeden cevabını verebilirim:
“Oktay Ekşi’den yana...”
Bir Big Lebowski atasözü: Bir gün bir adam gelir ve
Benim kült filmim “Big Lebowski”nin 3 bowlingci kahramanının yanında, bir de yan karakteri var...
Onun adı yok...
Sadece “The Stranger”, yani “Yabancı” diye biliyoruz...
Arada bir bowling salonunun barında tek başına otururken görürüz onu...
Genellikle de Jeffrey Lebowski’ye ettiği büyük laflarıyla hatırlarız...
Mesela aklımdan hiç çıkmayan şu lafı:
“Bir ülkede bazen bir adam gelir ve...”
“Yabancı” kısa süre susar ve devam eder:
“Bazen iki adam gelir...”
*
Nedense her defasında aklımda daha çok bu ikinci cümle kalır...
Bir an o barda rahmetli Süleyman Demirel’in oturduğunu ve şunu söylediğini görürüm:
“Demokrasilerde çareler tükenmez...”
İşte ondan aldığı cesaretle, yarım kalmış bu iki cümleyi hep benim şu muzır beynim tamamlar: “Bazen üç, beş kadın gelir ve...”
*
Geldiler de nitekim....
*
Bugün Yeni Zelanda’nın başında bir kadın başbakan var...
Jacinda Ardern...
Ülkesinin iki çok tehlikeli ve devasa sorununu...
Cami bombalanması ve COVID pandemisini çok başarılı bir şekilde yönetti...
*
Almanya Başbakanı Angela Merkel...
Bugün dünya demokrasilerinin tartışmasız bir numaralı lideri...
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin...
Harikalar yaratıyor...
*
Norveç Başbakanı Erna Solberg...
Dünyanın en zengin vatandaşlarını huzur içinde yaşatıyor...
*
Bugün dünya genelinde 21 ülkede kadın devlet başkanı veya başbakanlar iktidarda...
Bunların 11’i Avrupa’da...
Yani demokrasileri yönetiyor...
Ve hiçbiri de Trump gibi seçimi kaybedince “Ben gitmem” diye mızıkçılık yapmıyor...
*
Evet, gelin şimdi hep birlikte, “bardaki yabancı”nın yarım kalmış cümlesini bir kere daha söyleyelim:
“Bazen bir ülkeye bir adam gelir...”
Atatürk gibi...
Ülkesine çağ atlatır...
*
Sonra bir gün bir adam daha gelir...
O da harika işler yapar...
Sonra üç-beş kadın gelir...
Ve demokrasilerde çareler hiç tükenmez...
Bu rejimin güzelliği de budur zaten... Seçimle gelen yine seçimle kalır...
Veya yine seçimle giderse...
Çareler hiç tükenmez...
*
Amerikan halkı şimdi “Bazen bir adam gelir” filminin son sahnesini izliyor.
Kazandığı seçimle gelip de, kaybettiği seçimle gitmek istemeyen süfli bir karakterin sefaletini...
SEVİYELİ MAGAZİN
650 MİLYON DOLARLIK ÜÇLÜ BİR ‘SADAKATSİZ’ SİTCOM’U
Vallahi kimse üzerine alınmasın ama “Memleketin bunca meselesi varken” ben yine “seviyeli magazin”e dalacağım...
Rus oligark Ferhad Ahmedov ve sevgilisi Rusya güzellik kraliçesi
Bugünlerde yakından izlediğim en harika sitcom, İngiltere’de Azeri bir ailenin üç üyesi arasında geçen gerçek bir boşanma hikâyesi.
Rusya’nın en büyük enerji şirketi Northgas’ın patronu Azeri asıllı Ferhad Ahmedov, karısı Tatiana Ahmedova ve oğulları Timur Ahmedov arasında geçen olayın bugüne kadarki ilk iki bölümünün özeti şöyle...
İLK SEZON: EŞİM BENİ ALDATIYOR
Ferhad Ahmedov ve eşi Tatiana, karşılıklı olarak “Eşim beni aldatıyor” iddiasıyla mahkemeye başvurdular.
Her ikisi de Rus vatandaşı ama bütün oligarklar gibi paralarını Londra’da yedikleri için eşler orada yaşıyorlar.
Koca, davayı hâkimleri etkileyebileceğini düşündüğü Moskova’da açtı...
Karısı ise hâkimlerine daha çok güvendiği Londra’da...
İKİNCİ SEZON: ERKEK MOSKOVA KADIN LONDRA’DA BOŞANIYOR
Ferhad Ahmedov, “kendisini aldattığını” iddia ettiği karısına çok kızgın ve “Beş kuruş tazminat vermem” diyor.
Kocasının kendisini aldattığını iddia eden Tatiana ise “Bana bütün paranın yarısını vereceksin” diyor.
Peki sonuç ne?
Sonuç tahmin ettiğiniz gibi...
Moskova mahkemesi boşadı ve tazminata gerek yok dedi...
Londra mahkemesi ise kocayı 650 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm etti.
ÜÇÜNCÜ SEZON: KOCAM BÜTÜN PARAYI OĞLUMUN ÜZERİNE YAPTI
Mahkeme faslı tamam ama şimdi bu gerçek sitcom’un üçüncü sezonu başlıyor.
Rus işadamı “Benim Londra’da tek kuruşum yok” deyip tazminat parasını ödemiyor.
Tatiana Ahmedova ise bu defa oğluna dönüp, “Babanın parası senin üzerinde, bu parayı sen ödeyeceksin” demeye başladı.
Bütün bunlar olup biterken Ferhad Ahmedov’un 500 milyon dolar değer biçilen mega ötesi yatı ise sakin sularda sahibini bekliyor...
17 YIL ÖNCE
‘ZAMANIN RUHU’NU BİLİYORUZ MEĞER BİR DE RUHSUZLUĞU VARMIŞ
Bu fotoğraf 2003 yılının ağustos ayında Rusya’nın Karadeniz sahilindeki Soçi şehrinde çekildi.
Yer Rusya Devlet Başkanı Putin’in yazlık sarayı... Fotoğrafı çeken ise Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov...
Putin’in etrafında 6 Türk gazetecisi var...
Soldan ayakta duranlar...
Cenk Başlamış (Milliyet Moskova temsilcisi), Mehmet Yılmaz (Milliyet Genel Yayın Yönetmeni), Mehmet Ali Birand (Milliyet yazarı ve 32’nci Gün yapımcısı), Putin, ben (Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni), Ergun Babahan (Sabah Genel Yayın Yönetmeni).
Önde diz çökmüş olan ise Hürriyet’in Moskova temsilcisi Nerdun Hacıoğlu...
*
Mehmet Yılmaz, Ergun Babahan ve kendi gözlüklerime takıldım.....
Üçümüzünki de ince çerçeve.... 20’nci yüzyılın ilk yarısında Almanya’da muhafazakâr bir doktor veya Nazi partisinin sivil propaganda görevlisi gibi bir havamız var...
Üzerimizdeki kostümler desen dökülüyor...
Özellikle de ceketler...
Hepsi “zamanın ruhsuzluğu”...
*
Aradan geçen 17 yılda, yuvarlak çerçeveli gözlük yüzümüzü, slim fit ise bedenimizi kurtarmış...
Darısı hepimizin kafasına...
ERKEK PSİKOLOJİSİ
BÖYLE BİR KADIN TARAFINDAN ŞIMARTILMAK NASIL BİR DUYGUDUR
KENDİ payıma cevabımı hemen vereyim:
Bir kadını şımartmak da, onun tarafından şımartılmak da çok güzel bir şeydir... Ama isterseniz benim değil de büyük bir tenor Pavarotti’nin duygu dünyasına bakalım.
Digitürk Amerikalı yönetmen Ron Howard’ın yaptığı Pavarotti belgesellerini yayınlıyor.
2019 tarihli filmi çok sevdim. Sesinden tanıdığım Pavarotti’yi insan olarak da tanıdım...
*
Orada yıllarca asistanlığını üstlenmiş soprano Madelyn Renee ile yapılmış konuşmalar da var. Madelyn Renee Amerika’da Julliard mezunu bir soprano...
Öyle kariyeri parlak bir soprano değil.
Uzun yıllar Pavarotti’nin asistanlığını yaptı...
Kendisini şöyle anlatıyor: “Pavarotti ile çizgiyi nerede çekeceğinizi bilemezsiniz. O, benim için bir arkadaş, dost, öğretmen ve aşkımdı...”
Yani sevgilisi aynı zamanda... İşte o Pavarotti’nin kadınlar tarafından şımartılmayı çok sevdiğini söylüyor.
Filmden anladığım kadarı ile çok da güzel şımartmışlar onu...
DAĞINIK BİR BAVUL, DAĞINIK BİR YATAK
FİLMDE Pavarotti’nin bana çok benzeyen bir yanını da öğrendim.
Konser seyahatlerine 28 bavulla çıkarmış...
Ve bavul hazırlamaktan nefret edermiş, öldüğü güne kadar hiçbir bavulunu kendi hazırlamamış...
Ortak yanımız şu:
Ben de sevmem bavul hazırlamayı...
Hiç beceremem...
Evden ayrılırken mutlaka biri yardım eder...
Ama o dönüşler yok mu...
İşte orada kendim hazırlarım...
Ve insanın kendi dağıttığı bir bavulu ve yatağı kendinin toplamasının ne kadar zor olduğunu hep yaşayarak öğrendim.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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