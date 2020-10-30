'Beyaz muhafazakârlar' Fransa'ya boykottan ne kadar etkilenecek

Bu Cumhuriyet Bayramı günü...
Yazıma Sabancı Grubu’nun hazırlattığı “29 Ekim” videosu ile başlayacağım... Çünkü çok sevdim bu videoyu...
Ekrandaki Cumhuriyet sanatçısı soruyor:
“Cumhuriyet kaç kere ilan edildi bilir misiniz?”
Ve başlıyor saymaya...
“Her kız çocuğu ilkokula başladığında, Cumhuriyet bir kere daha ilan edildi...”
*
Bütün dünyada İslam’ın tartışıldığı şu günlerde Türkiye Cumhuriyeti devletinden gelen en önemli sözler diye okumuştum...
Önce İslamofobinin yaygınlaştığı ülkelere Müslüman ülkelerde yükselen tepkiyi anlatıyor: Diyor ki:
“Müslümanlar kendi kutsallarına yapılan saldırıları sonuna kadar reddetmek ve meşru kurallar çerçevesinde tepkisini göstermek zorunda. Aksi halde kendisine ihanet etmiş olur.”
Arkasından Müslüman dünyaya sesleniyor, diyor ki:
“Fakat bunu şiddet, terör ve cinayet yoluyla yapmaya başladığında bu mücadeleyi daha baştan kaybetmiş olur. Zira Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi ‘Savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir’.”
Sonra Fransa’da başı kesilerek öldürülen öğretmen olayına tepkisini çok net ifadelerle belirtiyor, diyor ki:
“Fransa’da malum karikatürleri derste gösterdiği için bir öğretmenin öldürülmesi de asla kabul edilemez, asla meşru gösterilemez. Bu kısırdöngüden çıkmak zorundayız, aksi halde ‘Dişe diş, göze göz’ diye diye ortada sağlam bir tane insan kalmayacak.”
Ama geçen hafta bir gelişme daha oldu ki, onu da muhtemelen benden okuyacaksınız...
Önce hikâyenin başından başlayalım.
Povalikhino Moskova’nın 500 km kadar doğusunda küçücük bir kasaba...
Eylül ayının başında bu kasabada yerel seçim vardı.
Kasabanın belediye başkanı Nikolay Loktev tekrar seçileceğinden emindi ama bir sorunu vardı.
Seçimde karşısına hiçbir aday çıkmamıştı.
Bu da seçimi şaibeli hale getirebilirdi.
Onu Türk magazin tarihine geçiren olaylarından biri “bir gün” süren evliliğiydi. Geçen gün Jülide Ateş’in programında o bir günlük evliliğini anlattı.
Bozulmasının arkasında bir evlilik sözleşmesi hikâyesi varmış.
Tesadüf dün bunu okuduğumda, Tansu ile benim evliliğimizin 50’nci yıldönümüydü.
*
Tansu’yla 24 Ekim 1970 günü İzmir’de evlendik.
Anadolu Ajansı’nın bu yıl temmuz ayında, yani pandemi ortasında yayınladığı “Türkiye ve Dünyada 100 Yıl” adlı albümünü okuyor ve fotoğraflara bakıyorum.
Hemen söyleyeyim...
Çok güzel bir çalışma...
Türkiye ve dünyanın 100 yılı benim de 73 yılım oluyor... Albümün üçte ikisi benim de yaşadığım, tanık olduğum olaylar zinciri...
Bazı bölümlerini gurur duyarak, bazı bölümlerini çok üzülerek, bazı bölümlerini kaşlarımı çatarak, bazılarını seven bir gülümsemeyle hatırlayarak tek tek seyrettim...
Ajansa bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum...
*
Varlıklı “Beyaz Türk” çevrelerinin son günlerdeki en moda güzergâhı hiç şüphesiz Urla...
Gün geçmiyor ki, Instagram’da, arkadaş sohbetlerinde Urla’ya gidip oradan paylaşım yapan bir grup tanıdık insan görmeyeyim...
Dikkat ediyorum yeni ziyaret güzergâhında “olmazsa olmaz” üç-beş yer var.
Bir numara hiç şüphesiz, bir gün başlarsa, şu an için Türkiye’nin Michelin yıldızı almaya en yakın adayı Od Restoran...
İki numara Can Ortabaş ve Bülent Akgerman’ın “Şarap bağları” ve öteki şarap üreticilerini de kapsayan “Urla Bağ Yolu”...
Daha genç ve daha butik bir restoran “Vino Locale”...
Tasarım olarak
Konu Cumhurbaşkanı’nın konuşmasıydı.
“Fikriyatımız iktidarda değil” demişti ve benim bu konudaki görüşümü soruyorlardı. “Mümkün olduğunca siyasi konulara girmiyorum artık, o nedenle sorunuza cevap veremeyeceğim” dedim.
“Peki hiç olmazsa kimin fikriyatı iktidarda, o konudaki görüşünüzü söyleyin” dediler.
“Hayır o da siyasete girer” dedim...
“Peki sizin fikriyatınız iktidarda mı” diye ısrar ettiler.
“Vallahi kimin fikriyatı iktidarda hiç fikrim yok” cevabını verdim.
Sonra da “Onu bilmem ama şunu biliyorum” dedim şu cevabı verdim:
Geçen hafta: Rusya ve Mısır Karadeniz’de ortak tatbikat yaptı.
Nedir bu? Kime karşı?
Herhalde Gürcistan’a değil...
Biz S-400’leri Sinop’ta kime karşı denediysek, bu tatbikat da onun karşılığı olmalı...
Önceki gün: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’a çok yakın bir güvenlik ekibinin ağustos ayında gizlice Şam’a giderek Esad yönetimi ile görüştüğü ortaya çıktı.
Alın size bir gerçekçilik örneği...
İddiam şu.
Tansu aradı.
Andre’yle konuşmuş...
“Bekir pek iyi değilmiş” dedi...
Artık böyle cümleleri sık sık işittiğimiz bir yaştayız...
Veda zamanı geldiğini hatırlatır sık sık bizim neslimize...
Tansu, Bekir’le de konuşmuş...
Sık sık konuşurlar...
Olay 1973 yılında, yani 12 Mart ara rejiminin yıllarında Ankara’nın Çankaya semtinde bir gazetecinin evinde geçiyor...
*
O yıl cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bu konu ordu ile siyaset arasına kara kedi gibi girmiş...
Askerler bir süre önce emekliye ayrılmış olan Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler’i cumhurbaşkanı seçtirmek istiyor.
Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partilerin büyük bölümü buna karşı.
Türkiye hâlâ 12 Mart ara rejiminin etkisinde.
Bir askeri darbenin kara bulutları rejimin üzerinde.
*
Aslında olay öyle çok büyük bir şey değil...
Ama benim gözümde büyük bir sosyolojik anlamı var.
Olay şu...
Güney Kore’nin en büyük eğlence şirketi Big Hit Entertainment halka açılıyor...
Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir değer bekleniyordu...
Yani bugünün eğlence dünyasında öyle çok büyük bir volüm değil...
Ancak dün bu açılışta çok önemli bir gelişme oldu.
Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmemiş olsa da muhtemel bir hava saldırısına karşı geceleri şehirleri karartılmıştı.
Sonra bizim nesil de tanıdı karartma gecelerini...
Yunanistan’la ne zaman savaş ihtimali çıksa, okul kitaplarını kaplamak için kullandığımız mavi kaplama kâğıtları, bu defa Yunan uçakları görmesin diye pencerelerimize yapıştırılırdı.
Sonra 60’lar, 70’ler, 80’ler geldi... Ülkenin karanlık dönemlerini yaşadık.
Bu defa “karartma günleri” lafını öğrendik...
Hani Funda Arar’ın şarkısında söylediği gibi...
“Bir zindanda koy ver beni
Tabii ki var...
Ama yazmam...
Sadece benim mi, herkesin var.
Bir insan için kolayca “Ha o mu? Ruh hastasıdır” dediğimiz kaç kişi var...
Peki biz Türkler, Kürtler, Araplar, Lazlar, bu ülkede yaşayanlar...
“Ruh hastalıkları”
Bu süre içinde RTÜK’e başvuru yapmazsa Türkiye’de Spotify’a ulaşım engellenecekti.
*
Bu yazıyı okuduğunuz sırada bunun 24 saati geçmiş olacaktı...
Bir gelişme olmasaydı Türkiye, dünyada Spotify’ı engelleyen ilk ülke olacaktı...
Tabii Kuzey Kore gibi ülkeleri saymıyorum.
Neyse ki 72 saat dolmadan bir gelişme oldu. Hükümete yakın kaynaklarda Spotify’ın başvuracağı iddia edildi.
Şu yazıyı yazdığım saatte anlaşma oldu mu olmadı mı kesin bilmiyorum.
Türk cazının ilk başörtülü piyanisti...
Ama bakın geçen hafta, İstanbul Caz Festivali genç caz kategorisinde finalist seçilince başına neler geldi.
Kendine tarih profesörü diyen biri çıktı....
Adı da Ebubekir Sofuoğlu...
Sakarya Üniversitesi’nde hocaymış...
Arkadaş muhafazakâr ya...
Başörtülü kız caz mı çalar...
Hemen belirteyim, konuştuğum insanlar olaya ideolojik gözle bakan kimseler değildi.
Bunu bakana söylediğimde şu cevabı aldım:
“Keşke ideolojik bakanlara da sorsaydın...”
*
Bu sözlerine şaşırmadım. Çünkü Hürriyet’in Ankara’daki sağlık muhabiri Meltem Özgenç’ten şunu öğrendim.
Sağlık Bakanı, basın toplantılarında akreditasyon uygulamıyormuş.
Yani iktidar yanlısı veya muhalif bir yayın kuruluşu olsun, isteyen her gazeteci katılıp üstelik soru da sorabiliyormuş.
Ben de gitmeden önce konuştuğum insanların en merak ettikleri sorulardan biriyle başladım.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
COVID’le mücadelenin başkomutanı...
Nihayet geçen cuma onunla tanıştım.
Adana’ya gidiyordu, beni de davet etti.
*
Ben bakanla bu sohbeti yaparken, New York Times gazetesi çok güzel bir gazetecilikle COVID virüsünün insan hücrelerine nasıl saldırdığını anlattı.
Size onu da, yani ortak düşmanımızı da en basit cümlelerle tanıtacağım.
Tabii ki bakana da bu ortak düşmana karşı aşıyla mücadeleye ne zaman başlayacağımızı yine en basit sorularla soracağım.
Ankara Tuzluçayır’da hırsızın biri güvenlik kamerasını çalmış.
*
En komiği haberin fotoğrafıydı.
Hırsız, güvenlik kamerasını çalarken yüzünde en küçük bir endişe yoktu.
Üstelik ağzına bir de COVID maskesi takmıştı.
Kurallara uyan bir arkadaş yani...
Herhalde kamerayı çalınca, kendisiyle ilgili görüntüleri de alıp götürdüğünü sanıyordu.
Şapka aynı şapka, yanak ve dudaklar aynı yanak ve dudak...
Önce bu görüntünün nereden geldiğini anlatayım...
Torunum Sinan Ali, doğduğundan beri birçok çocuğun geçtiği evrelerden geçti.
Önce sempatik dinozor Barney... Sonra köpekbalıkları... Sonra Batman... Sonra Sünger Bob... Sonra bir ara Bruce Lee ve tabii ki bugün Marvel ve DC Comics süper kahramanları...
*
İşte bu aile geleneğinin başladığı günden beri nedense sabahları
'Beyaz muhafazakârlar' Fransa'ya boykottan ne kadar etkilenecek
‘Beyaz muhafazakâr’ kavramı bana ait değil...
İki yıl önce Yeni Şafak gazetesinde Ergün Yıldırım’ın yazısında okumuştum.
Beyaz muhafazakâr portresini şöyle çiziyordu:
*
Bunlar “kentlileşen muhafazakârlardır”.
Ekonomik açıdan belli üst gelir grubuna mensupturlar.
Çocukları kolejlerde okuyor.
Tüccar, sanayici, bankalarda tepe yönetici ve iyi para kazanan doktorlar gibi meslek gruplarında yer alıyorlar.
Çocuklarını kolejlere göndermek için çok para harcıyorlar.
*
Fransa’ya boykot olayından sonra şimdi asıl tartışma başlıyor.
Cevabı aranan soru da şu:
“Beyaz Türkler” gibi “beyaz muhafazakârlar” da Fransa boykotundan ne kadar etkilenecek?
Ama önce şu sorunun cevabını vermeliyiz:
“Beyaz muhafazakârlar para kazandıkça inançlarının gereklerini yerine getirme biçimi değişiyor mu?”
*
Yeni Şafak yazarı 2 yıl önce bu soruya da şu cevabı vermişti.
Gelin ikinci yazıda ona da bakalım.
‘BEYAZ MUHAFAZAKÂR’IN DÜĞÜNÜ HÂLÂ AYNI SALONDA MI YAPILIYOR
Yeni Şafak yazarı 2018’de şöyle yazmıştı:
“Beyaz muhafazakârlar, geniş muhafazakâr kesimle aynı idealleri paylaşıyorlar.”
“Hepsi oruç tutar, aynı camilerde teravih ifa ederler...”
Arkasından “Ancak” diyerek şöyle devam ediyor:
“Ancak tüketim alışkanlıkları, gündelik sosyal mekân ve tatil yerleri ile ciddi bir farklılaşma içine girdiler...”
“Diğer muhafazakârlardan birçok açıdan farklılaşıyorlar. Kaldıkları siteler lüks, düğünlerini yaptıkları mekânlar da lüks...”
*
Sosyoloji eğitimi almış biri olarak bu tespit bana şunu söylüyor:
Geleneksel muhafazakârlarla, beyaz muhafazakârlar artık “Yağan aynı yağmurda birlikte yürümüyor”...
Çünkü, dışa verdiğiniz imaj ne olursa olsun, ‘Nasıl yaşıyorsanız, nasıl tüketiyorsanız’, içinizdeki gerçek siz ‘o’sunuzdur.
*
O nedenle Fransız mallarını boykotu konuşurken, tüketimin küresel markalarını konuşmak da son derece normal.
Bugün Zorlu Center’da, Nişantaşı’nda, Vakko’da, Beymen’de en lüks çantaları, en pahalı ayakkabı markalarını, en pahalı elbiseleri “beyaz Arapların” üzerinde görüyorsak, bunda şaşırtıcı hiçbir şey yok...
Kazanılan para ile “tüketimde beyazlaşma” siyam ikizleri gibidir.
*
Bence asıl önemlisi şu...
Bu ülkede Beyaz Türkler demokratikleşiyorsa...
Beyaz muhafazakârlar sekülerleşiyorsa...
Beyaz Araplar Beyaz Türkleşiyorsa...
İyidir...
*
Sonuç:
Bembeyazlaşma, kapkaralaşmadan çok daha güzel ve umut verici bir şeydir...
NİCOLE KİDMAN O ŞAHANE ŞARKIYI ŞAHANE SÖYLEMİŞ
DİGİTÜRK, geçen pazartesi şahane bir diziyi yayına soktu.
Adı “The Undoing”.
Yapımcısı ve yazarı “Büyük Küçük Yalanlar” dizisinin de yapımcısı olan David E. Kelley...
Psikolojik gerilim türünde bir dizi...
*
Dizide Nicole Kidman ve Hugh Grant oynuyor...
Jenerikte, çok sevdiğim bir şarkı olan “Dream a Little Dream of Me” var...
Ve şarkıyı Nicole Kidman hem de çok güzel söylüyor.
*
Bu şarkıyı ilk defa 1968 yılında “The Mamas and The Papas”tan dinlemiştim.
Oysa 1931 yılında yazılmış çok eski bir şarkı.
İlk olarak Wayne King tarafından klasik bir caz ritmiyle söylendi.
Ama şarkıyı meşhur eden 1950 yılında, yine caz ritmiyle söyleyen Frankie Laine oldu.
Bildiğimiz slow ritmiyle ilk defa 1957’de Doris Day söyledi.
Daha sonra Louis Armstrong ve Ella Fitzgerald birlikte yorumladı.
*
Büyük bir klasiktir ve ben hâlâ en çok The Mamas and The Papas yorumunu seviyorum.
Ama Nicole Kidman yorumunu da listeme aldım.
BENCE EDA TAHTINI KENAN’A KAPTIRDI
YAZ boyu Instagram paylaşımlarını bir jüri üyesi gibi dikkatle izledim.
Notlarımı aldım. Yazın trendy ve farklı olma yarışının Eda Taşpınar’la birisi arasında geçeceğini tahmin ediyordum.
Ama Eda Taşpınar bence kendi açısından çok akıllıca bir değişiklik yaptı.
Tarz değiştirdi...
Artık beach’lerde görüntülenen kadından, kendi imajını kendi kuran kadına geçti.
Instagram paylaşımlarını da beğeniyorum.
O yarışmadan çekilince, meydan eski bir magazinci Kenan Erçetingöz’e kaldı.
Bu yaz şahane, rengârenk, içimi açan fotoğraflar paylaştı. O nedenle bu yazın Instagram şampiyonu olarak Gecce.com’un kurucusu Kenan Erçetingöz’ü seçtim.
HANGİSİ
İSMAİL’İN ‘BÜTÜN ESERLERİ’ Mİ ENVER HOCA’NIN ‘TOPLU ESERLERİ’ Mİ
ODATV internet sitesine ne zaman girsem karşıma İsmail Saymaz’ın bu ilanı geliyor.
“İsmail Saymaz’ın bütün eserleri...”
Tabii benim 70’lerde kalmış vintage kafam bunu şöyle okuyor: “İsmail Saymaz’ın toplu eserleri...”
Bunu öyle okuyunca da aklıma tabii ki kimler geliyor?
Lenin, Mao, Enver Hoca...
Çünkü solculuk yıllarımda kitaplığımda hepsinin “toplu eserleri” vardı...
Allah’tan ki hiçbirini ne topluca ne de tek tek okumuştum. Bugün geriye baktığımda çok bir şey kaybettiğimi de düşünmüyorum... Oysa İsmail’in tarikat şehvetini anlatan kitaplarını okurken ne kadar eğleniyorum...
O yüzden İsmail Allah aşkına şu ilanı değiştir... Bana her baktığımda seni değil, Kim İl-Sung’u ve onun, alabros kafalı oğlu Kim Jong-Un’u hatırlatıyor.
KALE ARKASINDAKİ O YAZI DOĞRU MU
ÖNCEKİ akşam Old Trafford’da oynanan Manchester United-Leipzig maçını izliyorum. Tribünler bomboş... Ve kale arkasında, tribünü baştan sona kaplayan şu cümleyi okuyorum:
“Taraftar yoksa futbol bir hiçtir...”
Aynı gece iki büyük maç izlemişim. Juventus da Barcelona ile oynuyor...
Futbolcularda heyecan sıfır...
Bende enerji sıfır...
Kamera, seyretmeyi çok sevdiğim Mourinho’yu gösterdiği anlarda bile dolduruşa getiremiyorum kendimi...
Anlıyorum ki o cümle çok doğru...
Tribünde o taraftar yoksa eğer... Futbol bir hiçmiş...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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