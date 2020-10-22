Benim fikriyatım iktidarda olsaydı

Olay 1973 yılında, yani 12 Mart ara rejiminin yıllarında Ankara’nın Çankaya semtinde bir gazetecinin evinde geçiyor...
*
O yıl cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bu konu ordu ile siyaset arasına kara kedi gibi girmiş...
Askerler bir süre önce emekliye ayrılmış olan Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler’i cumhurbaşkanı seçtirmek istiyor.
Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partilerin büyük bölümü buna karşı.
Türkiye hâlâ 12 Mart ara rejiminin etkisinde.
Bir askeri darbenin kara bulutları rejimin üzerinde.
*
Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmemiş olsa da muhtemel bir hava saldırısına karşı geceleri şehirleri karartılmıştı.
Sonra bizim nesil de tanıdı karartma gecelerini...
Yunanistan’la ne zaman savaş ihtimali çıksa, okul kitaplarını kaplamak için kullandığımız mavi kaplama kâğıtları, bu defa Yunan uçakları görmesin diye pencerelerimize yapıştırılırdı.
Sonra 60’lar, 70’ler, 80’ler geldi... Ülkenin karanlık dönemlerini yaşadık.
Bu defa “karartma günleri” lafını öğrendik...
Hani Funda Arar’ın şarkısında söylediği gibi...
“Bir zindanda koy ver beni
Tabii ki var...
Ama yazmam...
Sadece benim mi, herkesin var.
Bir insan için kolayca “Ha o mu? Ruh hastasıdır” dediğimiz kaç kişi var...
Peki biz Türkler, Kürtler, Araplar, Lazlar, bu ülkede yaşayanlar...
“Ruh hastalıkları”
Bu süre içinde RTÜK’e başvuru yapmazsa Türkiye’de Spotify’a ulaşım engellenecekti.
*
Bu yazıyı okuduğunuz sırada bunun 24 saati geçmiş olacaktı...
Bir gelişme olmasaydı Türkiye, dünyada Spotify’ı engelleyen ilk ülke olacaktı...
Tabii Kuzey Kore gibi ülkeleri saymıyorum.
Neyse ki 72 saat dolmadan bir gelişme oldu. Hükümete yakın kaynaklarda Spotify’ın başvuracağı iddia edildi.
Şu yazıyı yazdığım saatte anlaşma oldu mu olmadı mı kesin bilmiyorum.
Türk cazının ilk başörtülü piyanisti...
Ama bakın geçen hafta, İstanbul Caz Festivali genç caz kategorisinde finalist seçilince başına neler geldi.
Kendine tarih profesörü diyen biri çıktı....
Adı da Ebubekir Sofuoğlu...
Sakarya Üniversitesi’nde hocaymış...
Arkadaş muhafazakâr ya...
Başörtülü kız caz mı çalar...
Hemen belirteyim, konuştuğum insanlar olaya ideolojik gözle bakan kimseler değildi.
Bunu bakana söylediğimde şu cevabı aldım:
“Keşke ideolojik bakanlara da sorsaydın...”
*
Bu sözlerine şaşırmadım. Çünkü Hürriyet’in Ankara’daki sağlık muhabiri Meltem Özgenç’ten şunu öğrendim.
Sağlık Bakanı, basın toplantılarında akreditasyon uygulamıyormuş.
Yani iktidar yanlısı veya muhalif bir yayın kuruluşu olsun, isteyen her gazeteci katılıp üstelik soru da sorabiliyormuş.
Ben de gitmeden önce konuştuğum insanların en merak ettikleri sorulardan biriyle başladım.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
COVID’le mücadelenin başkomutanı...
Nihayet geçen cuma onunla tanıştım.
Adana’ya gidiyordu, beni de davet etti.
*
Ben bakanla bu sohbeti yaparken, New York Times gazetesi çok güzel bir gazetecilikle COVID virüsünün insan hücrelerine nasıl saldırdığını anlattı.
Size onu da, yani ortak düşmanımızı da en basit cümlelerle tanıtacağım.
Tabii ki bakana da bu ortak düşmana karşı aşıyla mücadeleye ne zaman başlayacağımızı yine en basit sorularla soracağım.
Şapka aynı şapka, yanak ve dudaklar aynı yanak ve dudak...
Önce bu görüntünün nereden geldiğini anlatayım...
Torunum Sinan Ali, doğduğundan beri birçok çocuğun geçtiği evrelerden geçti.
Önce sempatik dinozor Barney... Sonra köpekbalıkları... Sonra Batman... Sonra Sünger Bob... Sonra bir ara Bruce Lee ve tabii ki bugün Marvel ve DC Comics süper kahramanları...
*
İşte bu aile geleneğinin başladığı günden beri nedense sabahları
Biri Kudüs’ten...
Öteki Riyad’dan...
Eminim bana ulaşan bu bilgiler ve bu fotoğraf şu an MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın önünde de bulunuyordur.
KUDÜS’TEN GELEN İSTİHBARAT: Önce Kudüs’ten gelen çok önemli bilgiyle başlayayım...
Konuşan kişi Majdi Khaldi...
Kudüs’ün tanınmış ailelerinden birinin mensubu...
Ancak 2006 yılından bu yana Filistin Devlet Başkanı
Ondan bir akşam önce, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bir grup medya yöneticisi ve yazarı kulenin en üst katında bir yemeğe davet etti...
Davetli listesine baktım.
İktidar-muhalefet ayrımı yapılmamıştı.
Kimler vardı: Mesela davetliler arasında Sözcü gazetesinin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, yazarı Deniz Zeyrek, gazetenin ve sahibi Burak Akbay’ın avukatı İsmail Yılmaz...
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sabah haberleri sunucusu İsmail Küçükkaya da vardı.
*
Kimler yoktu: Buna karşılık Karar, Aydınlık, Birgün gibi gazetelerden, Halk TV ve Tele 1 gibi kanallardan kimse göremedim.
*
Aslında savaş gazetenin açık sayfaları üzerinde...
Ama sayfalara yansımayan bir bölümü var ki onu da ben anlatayım.
*
Savaş 18 Eylül günü eski bir büyükelçi ve çok beğendiğim bir edebiyat denemecisi olan Oğuz Demiralp’in Cumhuriyet Kitap Eki’nde yayınlanan bir yazısıyla başladı.
Yazısı, kendi payıma resim sanatı konusunda Türkiye’nin en iyi denemecisi olarak gördüğüm Mehmet Ergüven’in kitapları üzerineydi. Ancak savaş Mehmet Ergüven yüzünden değil, yazının girişinde ve ileride bir yerde kullanılan kavram yüzünden patladı.
Fotoğraf çekmek ve konuşmayı yapmak için de beni İstanbul’un At Pazarı semtine götürdü.
At Pazarı Fatih’te bir yer...
Osmanlı döneminde at satılan yermiş. Bugün “Muhafazakârların Cihangir’i” olarak tanınıyor.
*
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Yunanistan’a yaptığı resmi ziyaretin perde arkasını çok güzel anlattı.
Böyle bir yazının çalıştığım Hürriyet gazetesinde çıkmasından dolayı da gurur duydum.
*
Yazı büyük ölçüde bu fotoğrafta gördüğünüz Girit’in Hanya bölgesinde çekilmiş fotoğraf üzerine kurulu.
Yer Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in baba evi.
Sedat mönüde neler var onu bile yazmış.
Çok tanıdık bir mönü.
Instagram’da Fenerbahçe’nin, Galatasaray’dan 3.4 milyon daha az takipçisi var.
Eğer “takipçi” sayısı “taraftar” sayısını yansıtıyorsa yıllardır “Türkiye’de en çok taraftarı olan kulüp Fenerbahçe’dir” inancım yerle bir olacak demektir.
Ancak iki kulübün takipçi profillerini ve davranışlarını çok dikkatle izlediğimde tuhaf bir durumla karşılaştım.
Sekiz yaşımdan beri iyi bir Fenerbahçeliyim ama önyargılı bir Fenerbahçeli olmamaya çalıştım.
O nedenle kulüplerin takipçi profillerini ve davranış biçimlerini vereceğim, yorumu sosyal medya analizcilerine bırakacağım.
GALATASARAY
“Kim Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba...”
Deniz Çakır da ana haber bülteni sunan bir insan için bu ifadenin güzel olmadığını söyleyip üslubunu eleştirdi.
*
Aslında iki kadın tartışıyor ve konu “cinsiyetçilik”.
Pek araya girmem böyle konularda ama burada ince bir nokta var.
Onu Ece Üner’le paylaşmak isterim.
Evet
Benim fikriyatım iktidarda olsaydı
Önceki akşam bir televizyon kanalının haber bölümünden aradılar.
Konu Cumhurbaşkanı’nın konuşmasıydı.
“Fikriyatımız iktidarda değil” demişti ve benim bu konudaki görüşümü soruyorlardı. “Mümkün olduğunca siyasi konulara girmiyorum artık, o nedenle sorunuza cevap veremeyeceğim” dedim.
“Peki hiç olmazsa kimin fikriyatı iktidarda, o konudaki görüşünüzü söyleyin” dediler.
“Hayır o da siyasete girer” dedim...
“Peki sizin fikriyatınız iktidarda mı” diye ısrar ettiler.
“Vallahi kimin fikriyatı iktidarda hiç fikrim yok” cevabını verdim.
Sonra da “Onu bilmem ama şunu biliyorum” dedim şu cevabı verdim:
“Eğer benim fikriyatım tek başına iktidarda olsaydı bu ülkede yaşamak istemezdim.”
Tabii arkasından beklediğim soru geldi:
“Neden?”
“Çünkü çok sıkıcı bir ülke olurdu” dedim ve siyasetin tamamen dışındaki samimi düşüncemi hiç sansürsüz anlattım:
*
“Düşünsenize bir...
Ülkenin her tarafında sadece rock’n roll, caz veya arya çalıyor...
Nereye gitsen Rolling Stones, Dire Straits, Kings of Leon, The Weeknd...
Wagner, hem de Tannhauser...”
*
“Under My Tumb” “İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açar”ın yerini almış.
‘Satisfaction’, neredeyse ülkenin milli marşı haline gelmiş...
Herkes birbirine bakıp ‘Tatmin olamıyorum’ diye haykırıyor...
*
“Her akşam saat 18.00’de bir kadeh viski mecburi...
İçki içmeyeni hapse atmasalar da içmeyene geri zekâlı muamelesi yapılıyor...”
*
“Televizyon kanalları David Fincher, Antonioni ve Scorsese’den başka kimsenin filmini göstermiyor...
Spotify dinlemeyene meydan dayağı çekiliyor...
‘Gusto’ kelimesinin manasını bilmeyene maskesiz gezenden daha fazla ceza kesiliyor...”
*
“Gri renk yasak...
Restoranda tandır isteyene tuhaf tuhaf bakılıyor...
Hele hele cağ kebabı isteyene kapı gösteriliyor... Bir yerde halay mı çekildi... Anında polis geliyor...
*
Burası böyle bir ülke olsaydı... Başka bir yere giderdim...”
*
Son soru şu oldu:
“Nereye giderdiniz?”
Hiçbir fikrin tek başına iktidarda olmadığı, fikirlerin, tarzların, zevklerin, renklerin birlikte yaşadığı, yan yana yaşadığı, kimsenin kimseye kapıyı göstermediği, herkesin herkesin fikrine katılmasa da saygı duyduğu bir ülkeye...
Orası neresiyse işte oraya...”
*
Evet benim apolitik fikrimin özeti şu:
Benim fikriyatımın tek başına iktidar olduğu ülke benim yaşayabileceğim bir ülke olmazdı.
HAY ALLAH... BU YAŞTA BİR KADIN GAZETECİYE ÂŞIK OLDUM
HER şey üç hafta önce başladı...
Kadının adı Franca Sozzani...
Üstelik bir meslektaşım...
İtalyan Vogue dergisinin genel yayın yönetmeni...
Ama o genel yayın yönetmeniyse, ben neydim dedirtecek bir kadın gazeteci...
Devrimci...
Moda dergilerine “kaos” ve “yaratıcılık” kelimelerini öğreten bir devrimci.
*
Dünyanın öteki moda dergileri süper modelleri en güzel halleri ile kapaklarına taşırken, o, kadınların sahne arkasında katlandıklarını kapaklarına taşıyordu...
Mesela erkek şiddetine uğramış hallerini...
Mesela estetik operasyonlardaki hallerini...
Mesela ölümlerini, mezarlıklarını...
Mesela onların bağımlılıktan kurtulmak için gittiği rehabilitasyon merkezlerindeki hüzünlerini...
Hem de Mario Testino, Peter Lindbergh, Paolo Roversi gibi fotoğrafçılarla çalışarak...
Maurizio Cattelan, Vanessa Beecroft gibi sanatçılarla işbirliği yaparak...
*
Bu kadını tanıyor, izliyordum, ama gerçek anlamda üç hafta önce tanıştım.
Şu an Türkiye’deki streaming platformlarda da gösterilen “Franca: Chaos and Creation” adlı filmde...
Filmi seyredince bir gazetecinin neler yapabileceğini de anladım.
Asıl cesaretin siyasette değil, her alanda müesses nizamı sarsabilmek olduğunu anladım.
Filmi seyrederseniz ne demek istediğimi anlarsınız.
*
Tansu’ya ayıp olacak diyecektim ama maalesef bu şahane kadını 2016 yılında kaybettik.
FRANÇESKA TANRI’YA MI İNANIRSIN YOKSA AŞKA MI
HAYATININ son yıllarında ona bu soruyu sorduklarında şu cevabı vermişti:
“İnsana inanırım... Çünkü ona inanmazsan hiçbir şeye inanamazsın...”
Filozof Bernard Henri Levy onun hakkında şunu söylemişti:
“Boticelli tablosundan çıkmış bir kadın... Veya bir Stendhal romanından...”
Arkasından kimler ağıt yakmamıştı ki...
Moda efsanesi Karl Lagerfeld, sanatçı Marina Abramovic, Moulin Rouge filminin yönetmeni Baz Luhrmann...
Hepsi de benim gibi bu devrimci gazeteciye hayrandı...
BİR MODA FİLMİ AFİŞİ BU KADAR MI GÜZEL OLUR
BU da dünyanın en ünlü kadın ayakkabısı tasarımcısı Manolo Blahnik’i anlatan bir filmin afişi...
Afişin üzerinde Marilyn Monroe’nun şu sözü de var:
“Bir kıza doğru ayakkabıyı verin, bütün dünyayı fethetsin...”
Franca Sozzani hakkındaki bir yazıyı tamamlayan şahane bir afiş...
ÇİZGİNİN GÜCÜ, GÜCÜN SINIR ÇİZGİSİNE KARŞI
BU harika illüstrasyonu dün Paris’te yaşayan bir arkadaşım gönderdi.
Portekizli çizer Vasco Gargalo çizmiş...
Bir kareye neredeyse bir dönemi sığdırmış...
Popülizm, otoriterlik,
özgürlük, pandemi, Trump, önümüzdeki seçimler...
Gücün sınır çizgilerinin çizildiği günlerde, çizginin gücü...
65 PLUS’A ZATÜRRE AŞISI İÇİN BİR NEDEN DAHA
VE yıl 1967...
Öyle bir şarkı geliyor ki...
Müzikte İngiliz devrimi devam ediyor diyor.
“Gimme Some Lovin”...
Yepyeni bir format, yepyeni bir ritim...
Ve yepyeni bir ses.
Grubun adı Spencerd Davis Group...
Şarkıyı söyleyen ve elektro klavyeyi çalan 15 yaşındaki çocuğun adı ise Steve Winwood...
Hâlâ dinliyoruz bu şarkıyı...
İşte o grubun kurucusu Spencerd Davis 81 yaşında öldü... Ölüm nedeni zatürre...
Bu hastalık bu yaşlarda geldi mi...
Acımıyor...
65 plus’a tavsiyem...
Zatürre aşısı olun...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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