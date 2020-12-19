Ben böyleyim de biz neden böyle değiliz

Bunun ne anlama geldiğini ise daha sonra anlayacağız...
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun önceki günden beri başında bir sorun var.
Ama buna “sorun” mu yoksa “başarı” mı demek gerekir bunu konuşalım.
Fransa hükümeti Paris Belediyesi’ne 90 bin Euro para cezası kesti...
Yani 110 bin dolar civarında bir şey...
Miktar önemli değil, önemli olan cezanın gerekçesi...
Merkezi hükümet Paris Belediye Başkanı’na 2012 yılında çıkan bir yasaya aykırı davrandığı için bu para cezasını vermiş.
Nedir bu diye sorarsanız, anlatayım.
Ama gelin önce fotoğrafa yakından bakalım...
*
Bu “Zoom”la veya ordunun kendi içinde daha güvenli bir sistemi ile yapılan telekonferansın fotoğrafı.
Ekranda 18 kutu var ve her birinde bazı insanları görüyorsunuz.
En üst sağdaki sivil kişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar...
Akar her pazartesi Silahlı Kuvvetlerimizin üst komutanları ile böyle görüntülü bir toplantı yapıyor.
Bu da bu hafta yapılan son toplantının ekran görüntüsü...
Hürriyet’in eski başyazarı Oktay Ekşi, Aydınlık’taki yazısında şöyle bir şey demiş:
Kılıçdaroğlu’nun ABD’nin yeni başkanı Biden’a çektiği kutlama mesajında, ‘Türkiye’deki demokrasiyi destekleyiniz’ anlamındaki sözlerini son derece isabetli buluyorum. Çünkü hem insan hakları hem de demokrasi son 50 seneden beri artık hiçbir ülkenin ‘iç işi’ değildir. Bunlar ‘uluslararası değerlerdir’ demiş.
*
Aydınlık gazetesi bu yazıyı yayınlamış ama altına şu itiraz notunu düşmüş:
“Hangi gerekçe ile olursa olsun ABD’nin ülkemiz siyasi arenasına demokrasi söylemiyle müdahil olmasını doğru bulmuyoruz.”
Gazete ile yazarı arasındaki bu görüş farklılığında ben kimden yanayım diye sorarsanız, hiç düşünmeden cevabını verebilirim:
“Oktay Ekşi’den yana...”
1) ‘ÇILGIN SAYISAL LOTO’ BU HAFTA 87 MİLYON TL’YE GELDİ
Ben bir Milli Piyango kullanıcısıyım ama tanıdığım Sayısal Loto oynayan çok kişi var. Orada neler oluyor?
“Operasyonu biz devraldıktan sonra önemli değişiklikler yaptık. Çılgın Sayısal Loto’da oynama şeklini 49 sayıdan 90 sayıya çıkardık. Haftada 2 gün olan çekiliş günlerini de 3’e çıkardık. Geçtiğimiz dönemde en yüksek 17 milyon TL olan büyük ikramiye miktarı bugün 87.5 milyon TL’ye ulaştı.”
2) BİR KİŞİNİN KAZANMA İHTİMALİ 54’TE 1’DEN 20’DE 1’E YÜKSELDİ
Konunun cahili olarak merak ettiğim bir şey var. Son zamanlarda şöyle bazı sözler duydum: Mesela büyük ikramiye çıkmıyormuş. Üst üste kazanan numara oluyormuş diye... Mesela Sayısal’da bana sanki çıkması mümkün değilmiş gibi görünüyor. Nedir bunun aslı?
“Aslında oyunların ikramiye kazandırması belli bir matematiksel tahmine dayanıyor ve demin bahsettiğim üzere herhangi bir müdahaleye açık olmayan makinelerin yaptığı çekilişlerde çıkan rakamlar ile oyunseverlerimizin tahmin ettikleri rakamların eşleşmesi gerekiyor. Örneğin istatistiki olarak Süper Loto’da büyük ikramiye çıkması için 50 milyon adet kolonun oynanmış olması gerekiyor gibi bir varsayım var. Hatırlarsanız 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinden 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL çıkmıştı, halbuki o güne kadar oynanan kolon sayısı 50 milyona ulaşmamıştı. Adı üzerinde, şans oyunu bu.”
İnsan merak ediyor, böyle bir oyunu oynadığı zaman kazanma şansı nedir diye...
Bir süredir bunu Sisal’ın marka yöneticileri ile konuşmak istiyordum.
Ayrıca çocukluğumdan beri yılbaşı hayallerimizin en büyüğü hep Milli Piyango olmuştu...
O gecelerde çekilişi merakla beklerdik.
Tabii bir de gazeteci olarak özel bir ilgim var Milli Piyango’ya...
Her senenin en çok satış yaptığımız günü 1 Ocak’ta sıralı kazanan listesi verdiğimiz gün olurdu.
300-400 bin tiraj eklerdik günlük satışımıza...
Geçen ağustos ayından beri Türkiye’de şans oyunlarının çekilişleri ilk defa özel bir şirket tarafından yapılıyor.
Mesaj genç bir şifre çözüm uzmanından geliyordu. Ve bu mesaj benim gibi milyonlarca sinema izleyicisini de yakından ilgilendiren bir konu üzerineydi.
Dünyanın birbirinden uzak üç ayrı yerindeki üç genç bilgisayar uzmanı bütün dünyanın 51 yıldır merakla beklediği bir şifreyi çözdüklerini iddia ediyorlardı.
Neydi bu geçen hafta cuma günü FBI’a ulaşan çözülmüş şifre...
Şimdi 51 yıl önceye dönelim.
HALEN TÜRKİYE’DE DE GÖSTERİLEN ZODIAC FİLMİNİN ŞİFRELERİ
Amerika’nın San Francisco şehri 1969 yılında işlenen bir cinayetle sarsıldı...
Temmuz ayı içinde bir araba içinde yan yana oturan bir genç kız ve erkek kimliği belirsiz biri tarafından tabancayla vurulup öldürülmüştü. Bir süre sonra göl kenarında sevişen iki genç, bir katil tarafından öldürülünce işin rengi değişmeye başladı...
Bir süre sonra başlayan bazı gelişmeler neticesinde San Francisco cinayetleri Amerika tarihinin en esrarlı olaylarından birine dönüşecekti.
Önceki gece takıldığım filmin adı “The Tick”ti.
Türkçe “Kene” anlamına geliyor...
Bildiğimiz kene...
*
Üç gözlemimi söyleyeyim...
BİR: Maskeyi çok estetik buldum. Rengi, formu çok iyi seçilmiş.
İKİ: N95 benzeri en koruyucu maskelerden birini seçmiş.
ÜÇ: Üzerindeki tuğra gibi yazıyı merak ettim.
Ne anlama geldiğini öğrendim. “Ya Şafi” yazıyormuş.
Allah’ın 99 isminden biriymiş...
Ama bu ismin özelliği var.
Durun “Pandemi mizahı” diye bir şey var...
Gelin daha muzip laflar bulalım...
*
Kim ne derse desin “Bizim Boris” büyük bir işe imza attı.
İngiltere dünyada aşıya yaygın olarak başlayan ilk ülke oldu.
Dün bütün dünya İngiltere’den gelen “ilk aşı” haberleriyle doluydu.
Aralarında çok eğlenceli olanlar da vardı...
Önceki gece onun hakkında yapılan belgeseli seyrettiğimde ilk aklıma gelen cümle şu oldu...
Vay canına... Meğer aradan 9 yıl geçmiş...
Neyin üzerinden mi?
Hani şu günlerce yazdığım 2806 numaralı odada yaşananlar var ya işte o...
Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın New York’ta lüks bir otelin 2806 numaralı odasında, temizlik görevlisi kadına tecavüz olayı...
İşte onun belgeseli yapıldı ve Türkiye’de de yayınlanmaya başladı...
Mükemmel bir belgesel...
Çünkü o cümle, geçen pazar günü, ileride çok kullanılacak bir referans cümle haline geldi.
*
Olay şu: Geçen cumartesi günü “Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin” 86’ncı yılıydı... Demek ki bu Cumhuriyet 86 yıl önce kadına bu hakkı tanımış...
Tartışma AKP milletvekili Özlem Zengin’in kısaca özetlediğim şu sözleri ile başladı:
“Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu sadece oy verme ile ilgili bir hak olarak kalmıştır. Ama başörtülü olarak Meclis’e girebilme, yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur.”
Buraya kadar hiçbir itirazım yok...
Yani konu sadece başörtüsü olan kadının seçilme hakkıysa bu cümle doğru...
Ama
Ama önce bir gün öncesinden, yani çarşambadan başlayayım...
*
Geçen çarşamba günü...
O gün Amerika Birleşik Devletleri günlük ölüm sayısında ölümcül bir rekora tanık oldu.
Bir günde 2 bin 885 kişi öldü...
Aynı gün COVID pozitif insan sayısı 14 milyonu aştı.
İşte o günün ertesinde üç ayrı kişiden üç ayrı haber geldi...
Üçünün de kaynağı görevden ayrılmış üç eski ABD başkanıydı.
Bazen o nehrin başında karşınızdan öyle bir şey geçiyor ki...
Kahkahalar atmaya başlıyorsunuz...
Gülerken de yukarılara bakıp “Allahım sen ne büyüksün” diyorsunuz...
Olay şu...
Şu sıralar Avrupa’da popülizmin en karanlık rejimi haline dönüştüğü Macaristan’da iktidar partisine mensup bir milletvekili var...
Bu adam Macar Parlamentosu’ndaki iktidar partisinin ahlak timsali...
Eşcinselliğe karşı anti-LGBT kanunun meclise getirilişi ve kanunlaşması sırasında en önde savaşan bir ahlakçılık abidesiydi güya...
Benim gibi düşünen köşe yazarlarına, hayatın siyaset dışındaki konularını açan öncü bir insandır...
*
Dün bana bir mesaj atmış...
“Artık seni okumayacağım” diyor...
Çünkü Spotify’da bu yıl en çok dinlenen şarkılarla ilgili yazımı “Tık almak uğruna yazılmış” gereksiz yazılar olarak görüyor...
Bense bu görüşe hiç katılmıyorum...
Hıncal
Haklısınız hayatımın bu döneminde boş işlerin boş kalfası olduğum için böyle şeylerle oyalanıyorum...
*
Dünyanın en büyük streaming müzik platformu Spotify dün 2020 yılına ait izlenme rakamlarını açıkladı.
Bu yıl müzikte, dünyada Bad Bunny ve Billie Eilish; Türkiye’de ise Sezen Aksu, Ezhel ve Murda yılı oldu.
Bunları Hürriyet’in sayfalarında bulacaksınız...
Ben de bundan istifade edip Spotify yönetimine aklıma gelen bazı soruları sordum.
Mesela onlar bu yıl en çok dinlenen şarkıcıları ve şarkılarını açıklıyor ya, ben farklı bazı bilgileri öğrenmek istedim.
O sabah çok tuhaf duygular yaşadım...
*
Üç gün önce Diego Maradona ölmüştü ve henüz 60 yaşındaydı...
O sabah ise karşımda biri 54, öteki 51 yaşında iki boksör vardı ve birbirlerine kıyasıya vuruyorlardı.
Seyircisiz ringde duyulan tek ses 54 yaşındaki Tyson’ın öfkeli bir boğanınkini andıran nefes alış verişleriydi...
Maçı seyrederken kendimi de bir cevapsız sorular girdabında buldum.
O yaşta bir insanın kalbi böylesine göğüs göğüse, yumruk yumruğa güçlü bir mücadeleye nasıl dayanır?
O nedenle küçük şahsi tarihlerimizde mutlaka “Bir hayata kaç araba, kaç berber sığar” bölümleri bulunur.
Ha bir de “Bir hayata kaç sığar bölümü”...
*
Benim hayatta kendime ait sadece iki arabam oldu.
New York Eyaleti özellikle Noel sırasında kiliselere gidişe de sınırlama getirmek istiyordu.
*
Ülkede “Şükran Günü” ve Noel dolayısıyla büyük bir iç hareketlenme olacak.
Kiliseler dolacak...
Araştırma Amerika’da yapılmış, kitap ise Türkiye’de yazılmış.
Araştırmayı Amerikalı yatırım şirketi Piper Sandler yaptırmış.
Kitabı ise Türkiye’de Aydınlık grubuna ait Kaynak Yayınları yayınlamış.
*
Araştırma ABD’de “Z kuşağı”nın pandemi dönemindeki yeni trendlerinin insan ve çevre konusunda nasıl duyarlı bir kuşak yarattığını ortayla koyuyor.
Türkiye’de yayınlanan kitap ise “Z kuşağı”nın “emperyalizmin dayatması”, ruhsuz, vatan duygusundan yoksun zehirli bir sarmaşık olduğunu anlatmaya çalışıyor.
Kısaca bir tarafta K kuşağı (GENK) denilebilecek “korona öncesi” bir Kızılelma kuşağının bakış açısı...
Öteki tarafta ise postkorona dönemin işaretini veren yeni bir Z kuşağı (GENZ) duyarlılığı...
Ben böyleyim de biz neden böyle değiliz
Son günlerde fena halde Ayten Alpman’ın “Ben Böyleyim” şarkısına taktım.
Dönüp dönüp dinliyorum, dinledikçe daha çok seviyorum...
Neden böyle derken geçen gün Vanity Fair’in internet sitesinde ilginç bir sosyal medya olayının hikâyesini okudum.
Önce onu özetleyeyim.
*
Geçtiğimiz eylül ayının 25’inci günü Nathan Apodaca isimli Idaholu bir Amerikalı TikTok’a bir video yükledi.
Aslında sıradan, çok az insanın ilgisini çekecek, patates fabrikası ile ilgili bir videoydu...
Ancak videoyu yükleyip Idaho otoyoluna çıktıktan kısa süre sonra çok ilginç bir şey oldu. Yüklediği video milyonu geçen insan tarafından seyredilmişti.
*
Biraz sonra nedeni anlaşıldı.
Apodaca, videoda müzik olarak Fleetwood Mac’in “Dreams” adlı şarkısını kullanmıştı.
Videoyu uçuran bu şarkı olmuştu...
“Dreams”, Fleetwood Mac’in 1977 yılında çıkan efsanevi “Rumours” albümünün bir şarkısıydı...
*
25 Eylül’deki olay orada da kalmadı...
Aynı zamanda “Dreams” adlı şarkıyı da yeniden uçurdu...
Şarkı bir anda Billboard Top 100 listesinde 21 numaraya çıktı.
Spotify ölçümlerinde, bu şarkıyı “ilk defa dinleyenler” sayısında yüzde 242 artış oldu.
Bu olay Amerikan medyasında pandeminin insanlarda yarattığı “Nostaljiye dönüş” trendi olarak değerlendirildi...
*
Bizde de böyle bir durum var...
“Bir Başkadır” dizisinde Ferdi Özbeğen şarkılarının patlaması....
Özellikle “O Günler” şarkısının bu kadar tutması....
Galiba bütün dünya geride kalan güzel günlerini kolektif bilinçaltından geri çağırıyor...
Popülist yönetimler, baskılar, bölgesel felaketler, pandemiler çok yordu dünyayı...
Herkes “Daha güzel günlerimiz vardı” diye düşünmeye...
Hissetmeye başladı...
*
Ben de biraz öyleyim...
Her ne kadar nostalji denen duyguyu pek sevmesem de bugünlerde hayatın “vintage” tadı iyi geliyor bana...
Hele hele “Ben böyleyim” diye haykırabilmek...
İşte öyle anlarımda artık şu hüznü yaşıyorum...
Ben böyleyim, sen böylesin de...
Biz millet olarak neden hep bir ağızdan “Biz böyleyiz” diye haykıramıyoruz....
Hepimizin tek tek “Ben böyleyim” diyebileceği, ama ülkemizin demokrasisi, adaleti, ekonomisi, sporu, sanatı ile “İşte biz böyleyiz” diye gurur duyacağı bir Türkiye....
İşte bu şarkılar bana onu özletiyor...
BEN BÖYLEYİM
Üzgünüm, acı sözlerim için
Üzgünüm, seni kırdığım için
Haklısın, bana darılsan bile
Beni terk etsen bile
Ne yapayım ben böyleyim
Üzgünüm, bütün olanlar için
Üzgünüm, mutlu yıllarım için
AKUT’UN 25’İNCİ YIL ŞARKISI İÇİN DUMAN’A TEŞEKKÜR
KİMSE inkâr edemez...
Türkiye’nin son 25 yılında bir “AKUT” gerçeği var...
Türkiye’ye gerçek “sivil toplum” olgusunu öğreten sivil kuruluşların başında o vardı... Depreme karşı toplumsal dayanışma duygusunu onlar verdi bu ülkeye...
“Vatandaş inisiyatifi” ve “fedakârlığı” nedir onlar anlattı bize...
25 yıl olmuş...
Şimdi 25’inci yıl için harika bir şarkı yapmışlar...
“25’inci Yıl Marşı”...
Duman’ın 2010 yılından beri genç nesillere konserlerde hep bir ağızdan söylettiği kült şarkısı “Senden Daha Güzel”i uyarlamışlar...
Harika bir şarkı olmuş...
Yıllarca söylenir bu şarkı....
*
Teşekkürler Duman...
Şarkınızı bu kadar fedakâr sivil toplum örgütüne verdiğiniz için...
Teşekkürler AKUT...
Bunca yıl depremlerde insanların yardımına koştuğunuz... Hepimize dayanışma duygusunu aşıladığınız için...
Sizinle gurur duyuyoruz...
*
Daha nice yıllara AKUT... Allah bize başka felaket vermesin...
Ama siz hep orada olun....
YENİ
GÜNÜN CAZIMSI ŞARKISI
- DÜN streaming platformlara konan cazımsı, hafif, biraz iç gıcıklayıcı cover bir parça...
- Jazzystics, Urselle: “Everybody Wants to Rule he World”
GİTAR KABİLİYETSİZLİĞİM GENETİK BİR DURUM MU
DÜN “Hangisinin babanız olmasını tercih ederdiniz” konusunu yazdıktan sonra aklıma bir şey takıldı...
Hatırlayın Melissa Etheridge ile partneri çocuk sahibi olmak için donör ararken, iki arkadaşları gönüllü olmuş. Şarkıcı David Crosby ve aktör Brad Pitt...
Çift David Crosby’yi seçmiş.
“Genlerinde müzisyenlik olsun” demişler.
*
Bunu okuyunca aklıma takıldı...
“Müzik kabiliyeti genetik bir şey midir?”
Lise ikinci sınıftayken babam bütün maddi imkânlarını zorlayarak bana Almanya’dan Framus marka bir bas gitar getirtmişti.
Kırık beyaz renkli harika bir gitardı...
Biraz Fender kopyasıydı...
Ama hiçbir zaman gitar çalmayı öğrenemedim... Öğrenemeyince sattık ama hâlâ özlüyorum o Framus bası...
*
Ailemin, hatta sülalemin geçmişine bakıyorum.
Bilebildiğim bir tek müzisyen yok...
Acaba genetik mirasımızda müzik yok mu...
Enstrüman çalmaya karşı kabiliyetsizliğimi başka türlü açıklayamıyorum...
O YIL İŞTE BU KAFAYLA BODRUM’DA EV ALSAYDIM
YIL 1968... Üniversite 3’üncü sınıftayım. O yıl bu kafayla Bodrum’da bir ev alsaydım ne olurdu?
GEÇEN akşam “Leonard and Marianne” adlı belgeseli izledim.
Kanadalı şarkıcı Leonard Cohen’in Yunanistan’ın Hydra Adası’nda geçen günlerini anlatıyor...
Daha doğrusu Hydra’da tanıştığı İsveçli kadın Marianne ile hayatlarının son günlerine kadar devam eden aşklarını...
*
Orada bir şey fark ettim... 1960’lı yıllarda, yani hippi yıllarında Hydra’ya gidip yerleşenlerin çok büyük çoğunluğu orada kalıp bohem bir hayat sürmüşler...
Bir kısmının hayatı tam anlamıyla kaymış. Kendimi düşündüm...
Bodrum’a ilk defa 1968 yılında gittim.
Yaz boyunca harika bir hayatım oldu...
O yıl, bugün Barlar Sokağı diye bilinen sokağın arka mahallelerinden birinde satılık bir ev buldum. Fiyatı 1.500 liraydı. Babam bana üniversitede okurken ayda 500 lira gönderirdi.
Telefon edip “Bana 3 aylık paramı gönderirsen burada bir ev alacağım” dedim...
Babam, “Gönderebilirim ama göndermem. Orada ev alırsan bohem bir hayata kapılır Ankara’ya gitmezsin” dedi...
*
Şimdi düşünüyorum da... Bodrum’da bu yaz geçirdiğim günlerden sonra anlıyorum ki...
Babam çok haklıymış...
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