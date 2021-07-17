Ben barın bu tarafında kaldım, barmenim 3 milyarlık patron oldu

Lloyd Webber, 20’nci yüzyılın en büyük müzikal bestecilerinden biri...
*
18-19’uncu yüzyıl ve 20’nci yüzyılın ilk çeyreği opera dönemiydi...
Yirminci yüzyıl ise müzikaller çağı oldu...
Webber geçen yüzyıla damgasını vuran “Cats” ve “Phantom of the Opera” müzikallerinin yazarı...
Şimdi de onun yeni eseri “Cinderella” sahneleniyor... Fotoğrafını gördüğünüz bu oyunun, İngiltere’nin COVID-19 tarihinde çok önemli bir yeri olacak.
İngiltere 19 Temmuz yani bu pazartesi günü normal hayata geçişini ilan edecek.
Vatandaşlar, şehrin bir binasının duvarına çizilen graffitiyi şikâyet ediyordu.
Çünkü o duvar graffitisinde üç isim hakkında ırkçı ifadeler ve çizimler vardı.
Hedefteki üç isim şunlardı:
Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka...
Bu üç kişi İngiliz milli takımının beş siyah oyuncusundan üçüydü... Üçü de bir gece önce oynanan İngiltere-İtalya maçında penaltı kaçırarak, takımlarının şampiyonluğu kaçırmasına neden olmuşlardı.
O gece İngiltere’nin ırkçı trolleri bu insanların hayatını cehenneme çevirdi.
Ve sonunda iş
Önceki akşam Bodrum Zai’de, pandeminin başından beri fiziksel ortamda ilk konseri izledim.
Böylece sadece “dinleme” kodundan “izleme” moduna geçtim.
Özlemişim...
*
Konseri ÇEV Sanat’ın genç müzisyenleri verdi.
Solistler kemancı Bade Daştan ile çellist Jamal Aliyev’di...
Bodrum’un klasik müzikteki açılış konserini Fazıl Say şu cümleyle yaptı:
“Türkiye öyle az buz bir yer değil...”
Evet çok güzel bir futbol seyrettik...
Maç öncesi iki takım da diz çökerek ırkçılığa karşı çok güzel bir dayanışma fotoğrafı verdiler...
İnsanlar iki yıldan beri ilk defa yan yana, omuz omuza maç seyrettiler.
Ama sahada sadece bu mu vardı?
Sahada, dünyanın en demokratik ülkelerinden ikisinin milli takımları vardı...
Biri İngiltere...
Shakespeare
Yani Türkçe deyişle “Amerikan Böcekbilimi Cemiyeti” geçen salı günü bizim bildiğimiz çingenepalamutunu da ilgilendiren bir karar aldı.
Bundan böyle “Lymantria Dispar”ın adı değişecek...
Daha doğrusu bilimsel adı “Lymantria Dispar” olan böceğin halk arasındaki adı artık başka olacak...
Bu tırtıl böceğin halk arasındaki adı “Gypsy Moth”du...
Yani “Çingene güvesi...”
Dernek geçen yıl bu isme gelen bir itirazı incelemeye aldı ve sonunda geçen salı günü bu ismin “halk dili sözlüğünden” çıkarılmasına karar verdi.
Nedeni de şu:
Pandemi boyunca hepimiz adım saydık...
Rekor işinsanı Cavit Çağlar’daydı.
Günde 25 bin adım.
*
Posta gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Rıfat Ababay...
Her gün 15 bin adım ata ata bitirdi kendini, o aslan gibi adam kuşa döndü, sadece bir tutam bıyık kaldı yüzünde...
Çetenin elebaşısı ve azmettiricisi tabii ki Hürriyet’in başyazarı Osman Müftüoğlu’ydu...
Her gün iWatch’unun, üzerinde 17 bin adım yazan ekranını yüzlerce insana postaladı...
Belki de “umutlandıran” demem daha doğru olur.
Halk TV’de ana haber bültenini sunan Özlem Gürses, Zülfü Livaneli’nin CHP içinde başlattığı tartışmayı anlatırken, kendisine bir mesaj gelmiş.
WhatsApp mesajını gönderen kişi MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter...
Ama dikkat...
Mesaj ona ait değil...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gönderiyor mesajı...
Konu da ilginç...
Aslında bütün gazetelere, internet sitelerine vermek isterdim bu ilanı...
Çünkü arkasında öylesine güzel bir Türkiye hikâyesi var ki...
İmkânlarım bu kadarına el verdi. Köşemde yayınlıyorum.
“Üç beş iyi insan” dedim...
Bu yazı iyi insanlara ve onların çalıştığı kurumlara teşekkürdür...
Ama aynı zamanda, bu ülkede hep birlikte yarattığımız bir “hayvan sevgisi ve saygısı” hikâyesidir...
***
Hikâyemiz geçen yaz haziran ayında Beykoz’daki evimizin bahçesine, kül rengi hamile bir kedinin gelmesiyle başladı.
Ancak önceki gün Nişantaşı’nda Kruvasan Kafe’de otururken, Zülfü Livaneli’den gelen bir mesaj üzerine, bir haksızlığı önlemek amacıyla yazıyorum bu yazıyı.
ZÜLFÜ LİVANELİ: ‘BU TARTIŞMAYI SEN BAŞLATMIŞTIN, SEN YAZMALISIN’
Zülfü Livaneli bana 1995’te yazdığım bir yazıyı hatırlatıyor ve “Sen bunu yazmıştın” diyordu...
Evet
Küçük bir arkadaş ve aile grubu davetliydi...
Bizim kuşağın bir tür pandemi sonrası açılışıydı...
*
Kapıda bizi karşılayan Işıl ve Mehmet’i görünce gerilere döndüm. Mehmet’le uzun bir yol arkadaşlığımız var...
İkimiz de akademisyen kökenliyiz...
Kimdir o derseniz, tanıtayım size...
*
1994 doğumlu bir Fransız...
“Erkeklerden Nefret Ediyorum” adlı kitabın yazarı...
“Yeni lider için yerlerinizi önceden ayırtın...”
*
Seçildikten hemen sonra Davos’a geliyordu ve onun yapacağı konuşma merakla bekleniyordu.
Davos popülist ve otoriter liderleri dinlemeyi çok sever...
Sırp mezaliminden kaçan insanları gösteren bir kare...
Çünkü önceki günden itibaren bu fotoğraf, dünyadaki bütün savaş bölgelerindeki üst düzey memurları çok yakından ilgilendirir hale geldi.
Şimdi size bunu anlatacağım.
* * *
Dünya savaş suçluları tarihinde önceki gün çok önemli bir şey oldu.
Lahey Savaş Suçluları Mahkemesi, tarihinde ilk kez, siyasetçiler dışında iki üst düzey memuru savaş suçlusu olarak mahkûm etti.
Böylece artık uluslararası suçlar bakımından sadece siyasetçiler, başkanlar, başbakanlar, bakanlar, yani karar alıcılar değil, o kararın uygulanmasında görev alan memurlar da suçlu sayılacak.
Henüz 26 yaşındayken, Balmain gibi dev bir dünya markasının yaratıcı direktörü oldu.
*
Ama daha öncesi de var...
Henüz 18 yaşındayken İtalya’da Roberto Cavalli ile çalıştı ve yaratıcı direktörlüğe getirildi.
İlgiyle izlediğim ve çok beğendiğim bir tasarımcı.
Çocuk tacizinin sembolik mahpushanesi...
Dün Gürbüz Doğan Ekşioğlu çizmiş ve Instagram hesabından paylaşmış...
Elmalı’da hepimizin içini paramparça eden o iki çocuğun dramı daha güzel nasıl anlatılabilirdi ki...
*
İki küçücük çocuk...
20. ve 21. yüzyıl tarihinde en uzun süre iktidarda kalabilen totaliter parti, kendine yakışır biçimde kutlayacak bu günü...
Şu günlerde Çin’de büyük bir “kızıl turizm” başlamış bile. İnsanlar Mao’nun uzun yıllar partinin merkezi olarak kullandığı Yan’an’a ziyaretler yapıyorlarmış.
Mao’nun evini ziyaret ediyor, şimdi parti ve devlet başkanı Şi Cinping’in oturduğu sandalyelerde fotoğraf çektiriyorlarmış.
*
Size önce olayı, o kitaptan aynen aktaracağım...
Sonra hikâyede geçen iki kişinin adlarını açıklayacağım...
1950’li yılların sonu...
Şimdi gelin o sabaha dönelim...
*
David, Ankara Gar Gazinosu’nda çalışmaya başlayınca hem para kazanıyor hem de sevdiği işi yapıyor.
Ne var ki Ankara’da kalacak yeri yok... Hangi otele gitse her seferinde “Yer yok” diyorlar.
Zaten o zamanlar, Ankara’da Ulus gazetesinin ve Zafer gazetesinin bulunduğu yerde topu topu birkaç tane otel var.
Emin olun hiç öyle değil...
Z kuşağının, yani çocuklarınızın âlemine gireceğiz.
Şu cumartesi gününde sadece biraz ergen zihin jimnastiği yapacağız.
*
Marvel, 9 Haziran günü, “Pandemi sonrası yeni nesil süper antikahraman” dönemini “Loki” dizisiyle açtı.
Marvelcı olmayanlara “Loki”yi tanıtayım önce...
Kendim rekabet içinde yaşadım...
Hürriyet içinde ilk büyük yöneticilik mücadelemi, dönemin fiili Hürriyet CEO’sunun bir mülakatı üzerine verdim.
*
Sabah gazetesi ile büyük bir tiraj savaşı içindeydik.
O yönetici bir mülakatında “Biz ikinciliği kabul ettik. Fark 50 bini geçmediği sürece bizim için mesele olmaz” dedi...
O sabahı hiç unutmuyorum...
Sinirimden duvarları tekmelemiştim...
Çok iyi biliyorum ki büyük bir gazeteyi yönetiyorsanız, ikinciliği kabul etmek havlu atmak anlamına gelirdi...
Ben barın bu tarafında kaldım, barmenim 3 milyarlık patron oldu
Evet ben hâlâ barların bu tarafındayım, barmenim ise 3 milyarlık patron oldu.
TL değil, 3 milyar dolarlık patron...
Yanda gördüğünüz fotoğraf 3 yıl önce İstanbul Tünel’de “Soho House”da çekildi.
Barın müşteri tarafında ben varım.
Karşımdaki barmenin adı ise Nick Jones...
Gördüğünüz gibi gayet mütevazı ve sempatik bir ifadeyle bana içki servisi yapıyor.
Kendisi, Pink Floyd hayranı, rock’çı bir arkadaşımızdır.
Adı Nick Jones’tur...
Kendisi, Soho House kulüplerinin kurucusu ve CEO’sudur...
İşte bu şahane barmenim için önceki gün çok önemli bir gündü...
Neden önemliydi, söylemeden önce kısaca hayatını anlatayım.
*
Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak doğdu.
Ama ailenin en şanslı çocuğu mu derseniz, o kadar şanslı değildi.
Belirgin bir disleksi sorunu vardı.
Bu sorunu, annesi babası onu yatılı okula gönderince daha da belirgin şekilde ortaya çıktı.
Bunun sonunda da 17 yaşında okuldan ayrılmak zorunda kaldı...
Gerisi...
*
Gerisi tam anlamıyla bir “Self made man” olayı...
Yani kendini yaratan insan hikâyesi...
Catering şirketlerinde işçilikten komiliğe, bulaşıkçılıktan garsonluğa, oradan otel yöneticiliğine giden bir kariyer...
Sonunda 1995 yılında Londra’da kendi “dükkânını” kurdu...
*
İlk dükkân, Greek Street 40 numarada açılan “Soho House”du...
Londra’da birçok örneği olan, sadece üyelerin girebildiği bir kulüp...
Sonra bir tane daha açıldı...
Sonra bir tane daha...
Sonra İstanbul’da eski İngiliz Konsolosluğu binasında bir tane daha...
Şu an 30 Soho House, 9 Soho Work mekânı var...
Bütün dünyadaki kulüplerinin üye sayısı 119 bin...
*
1 Eylül 2018 günü İstanbul’daki kulüpte bana barmenlik yapan dostum o Nick Jones, 15 Temmuz günü bütün üyelerine bir mektup gönderdi.
Mektupta şunu yazdı:
“Bugün Soho House, Membership Collective Group’un bir parçası olarak New York Menkul Kıymetler Borsası’nda halka açılıyor.”
Evet 26 yıl önce Londra’da Greek Street’te açılan ilk dükkânla başlayan bu yolculuk, önceki gün New York Borsası’nda hedefine ulaştı.
Soho House ilk gün tam 2.8 milyar dolarlık bir şirket haline geldi.
*
Nick Jones, her yıl Londra’nın en önemli rock festivallerinden birinin sponsorluğunu yapıyor.
Pandemiden önceki yaz beni de o festivale davet etmişti...
Damardan rock’çı bir dostumun bu büyük başarısı beni mutlu etti.
Şimdi size 3 yıl önce yaptığım sohbetin bir bölümünü aktarmak istiyorum.
Sıfırdan başlayıp 3 milyar dolarlık bir şirketin sahibi olan barmenimi siz de iyi tanıyın.
SOHBET 1
BİTMEYEN KRİZ, GEÇMEYEN PANDEMİ YOKTUR, İSTANBUL’DAN AYRILMAM
- DURMADAN İstanbul Soho House’u anlatıyorsunuz, bu bir hırs mı yoksa şehre tutku mu?
“Bu şehir çok güzel ama ben asıl enerjisine hayranım. İyi geliyor bana.”
- Ekonomik kriz ve pandemi kulübü etkilemiyor mu?
“Etkilese de önemi yok. Şehirlerin hayatında krizler olabilir. Londra’nın da oldu, New York’un da. Ama bitmeyen kriz yoktur. Bir süre sonra bu eğri yukarı doğru yeniden çıkar. O nedenle İstanbul’dan asla vazgeçmem.”
SOHBET 2
İNGİLİZİZ AMA GELENEKÇİ DEĞİLİZ KULÜBE KRAVATSIZ DA GİRİLİR
- İNGİLİZ kulübü deyince aklıma hemen sıkı kurallar geliyor. Kravat, ceket falan. Sizde durum ne? Kılık kıyafet zorunluluğu var mı? Mesela ceket ve kravat zorunlu mu?
“Biz o gelenekten değiliz. Dediğim gibi yaratıcı insanlar olduğu için ceket, kravat falan zorunluluğu yok.”
SOHBET 3
YÜZDE 49 KADIN, 49 ERKEK GERİYE KALAN YÜZDE 2 NE
- İNGİLİZ kulüp geleneğinde kadına pek yer olmaz. Sizde kadın üye var mı?
“Olmaz olur mu, var hem de bayağı yüksek.”
- Bir oran verebilir misiniz?
“Yüzde 49’a yüzde 49... Yani üyelerin yüzde 49’u kadın.”
- Geriye kalan yüzde 2?
“Transgender...”
SOHBET 4
NİCK, SİZİN SOHO HOUSE’LARA TRUMPÇILAR DA GELİYOR MU
- AMERİKA’DAKİ ve İngiltere’deki kulüplerinizde daha çok hangi siyasi görüşten üye var? Demokrat mı muhafazakâr mı?
“Emin olun böyle bir istatistiki bilgimiz yok. Fikrim de yok.”
- İyi ama yaratıcı sektörlerden insanların üye olduğunu söylüyorsunuz. Mesela Amerika’daki kulüplerde daha çok Trump aleyhtarı insanların üye olması beklenmez mi?
“Gelip bunu bir gün siz gözlemleyin.”
SOHBET 5
DANİSH GİRL’ÜN EN İYİ ARKADAŞI VE THY HAYRANI BİR YOLCU
- Kendi merakım için soruyorum. İngiltere’deki üyeleriniz arasında Mick Jagger veya Keith Richards, Paul McCartney gibi isimler var mı?
“Bildiğim kadarı ile yok.”
- İstanbul Soho House’un açılışına “Danimarkalı Kız” filmiyle Oscar ödülü kazanan Eddie Redmayne de gelmişti. Sizin dostunuz mu?
“Evet. Düğününü de Soho House’da yaptı.”
(Oscar ödüllü Eddie Redmayne, ‘Her Şeyin Teorisi’ filminde Stephen Hawking’i ve ‘Danish Girl’ filminde de başrolü oynayan aktör.)
Bu arada Nick Jones’la ilgili son bir ayrıntı daha vereyim.
Türk Hava Yolları’nın en iyi müşterilerinden biri. Bağlantılı olan her yere THY ile uçuyor ve bunu da her yerde anlatıyor.
STARBUCKS DEMOKRATLARIN VE SOLCULARIN KAHVECİSİ Mİ
NEW York Times gazetesi bu soruyu tersinden şöyle soruyor:
“Black Rifle Coffee sağcıların Starbucks’ı mı oluyor?”
Bunun ilk işareti de Trump yanlısı aktivistlerin Amerikan Parlamentosu’nu
bastığı gün bazı saldırganların başlarında “Black Rifle Coffee” yazılı şapkaların görünmesiymiş...
Ayrıca hareketin sembol isimlerinden birinin fotoğrafında bu kahve şirketinin giderek yayılan amblemi de görüntülenmiş.
*
“Kara Tüfek Kahvecisi” olarak Türkçeye çevrilebilecek bu yeni şirketin kurucuları, Irak ve Afganistan’da görev yapmış eski iki asker...
Trumpçı Amerikan sağının aktivistleri giderek bu markayı sembolleri haline getirmişler.
*
Starbucks Amerika’da insan haklarına saygılı, LGBT hareketlerini destekleyen, şehirli liberal ve demokrat kesimlerin gözdesi bir marka...
Demek ki “post-Trump” dönemde artık kahve alınan dükkânlar bile ayrılacak.
STARBUCKSÇI MIYIM YOKSA KARA TÜFEKÇİ Mİ
- BANA gelince...
- Sadık bir Starbucks ve Kahve Dünyası müdavimi olarak hayatımı sürdürmeye kararlıyım.
- Cafe Nero ve Petra’ya da itirazım olmaz.
- Ama “Kara Tüfek Kahvecisi” gibi bir isim?
İşte o bana pek uymaz...
CEM KARACA, SERTAB ERENER... TEŞEKKÜRÜ HAK EDEN BİR ŞARKI
“Bugün sen çok gençsin yavrum...
Ne yalnızlık, ne yalan üzmesin seni
Doğarken ağladı insan
Bu son olsun bu son...”
*
Rahmetli Cem Karaca’nın en sevdiğim şarkısı “Bu Son Olsun” bu sözlerle başlıyordu. Şimdi o şarkının aşı kampanyalarına destek için bir versiyonu yapılmış.
Sertab Erener söylüyor.
Bu tür kampanya şarkıları genellikle belli bir çizginin altında olur.
Ama Sertab şahane söylemiş...
*
Aşı kampanyalarına destek veren sanatçılarımızı hep yürekten alkışladım.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir tweet atıp hem Cem Karaca’yı anmış hem de Sertab Erener’e teşekkür etmiş...
Teşekkürü fazlasıyla hak eden bir çalışma... Sözlerini yazanı, müziği yeniden düzenleyeni, arkada çalan müzisyenleri ve Sertab’ı ben de gönülden alkışlıyorum.
Tabii öncelikle de bu vizyonu kampanyaya taşıyan bakanı... İyi ki varsınız...