Beluga balinası ve Amur kaplanı ile uyuyan hücrelere mesaj mı

Kendinizi mütevazı ve sakin bir yılbaşına hazırlarken çalar birden kapınızı...
En hazırlıksız olanı ise yüzünüzdür öyle anlarda...
O yüz ne hissettiğini anlatamayacak kadar çaresizdir çünkü...
Pazar akşamı işte böyle oldu...
Hiç beklemediğimiz, en hazırlıksız anımızda öğrendik oda arkadaşımın ölümünü...
ODTÜ’nün eski rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar benim ilk akademik yoldaşımdı...
Aynı yıl yurtdışından dönüp, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde göreve başladık....
Tahmin ediyorum yaptığı heykel de anatomik olarak 20-30 yaşlarında bir erkektir...
Biliyorum başlıktaki soruyu okuduğunuz an, “Yine ne saçmalamış” diyeceksiniz...
Hayır ciddiyim...
O nedenle, soruyu yeniden soruyorum:
Evrensel güzellik ölçülerine vurursanız, Michelangelo’nun David heykelindeki erkek mi daha güzel ben mi...
*
Hiç kuşkusuz David de kusursuz bir erkek değildi... Başı normalden büyük, elleri de öyle...
Genital organı küçük...
Bir bankın ucunda yapayalnız oturuyordu...
1970’lerin terör yıllarına döndüm...
Sonra 1980’li yıllara...
12 Eylül’ün o karanlığında bile siyasi hicivleri, mizahı ile bizi gülümseterek, kahkahalar attırarak dayanma gücümüzü nasıl arttırdıklarını hatırladım...
İzmir? İstanbul... Antalya... Edirne...
Yanıldınız...
Dünyanın en büyük iki içki grubundan biri olan “Pernod-Ricard”ın Türkiye, Afrika ve Ortadoğu (MENAT) bölgesinden sorumlu CEO’su Selçuk Tümay, Karaman doğumlu...
Yani eskiden Konya Karaman diye bildiğimiz şehirden...
O zaman geleyim ikinci soruya...
Pernod-Ricard grubunun, daha çok Müslüman ülkeleri kapsayan “Ortadoğu, Afrika ve Türkiye” bölümünün yönetim kurulunda sizce kimler vardır?
Sakın “İçmeyi seven erkekler” demeyin...
“Dünyanın en sempatik tabutçu paparazzisi...”
Ve yazıya şöyle başlamıştım:
“Sakın ola başlıktaki ‘tabutçu’ lafına takılmayın.”
*
Bugün çok üzgünüm...
Çünkü bir magazinci olarak, Türkiye’nin en sempatik en renkli magazincilerinden birini kaybettik...
Adı Zozo Toledo’ydu...
Ama aslında ne adı Zozo’ydu...
Bana göre pandemi döneminden kalacak 10 fotoğraftan biri bu olabilir...
Çünkü şehirli insanın hayatındaki en büyük değişikliklerden birini anlatıyor...
Ve bu fotoğrafta tam 10 adet gizli rakam var.
Fotoğrafa bakarken şöyle bir düşündüm: Acaba son defa bir restoranda ne zaman yemek yedim?
Galiba yaz ortasında bir gündü...
O da dış mekândaydı...
Yani kapalı bir restoranda son defa ne zaman yemek yedin diye sorarsanız, cevabım şu:
Adnan Oktar’ın çizgi romanı yapılmış...
Tabii çocukluğundan beri çizgi roman hastası olan benim için günün en önemli haberiydi...
İlk aklıma gelen de şu oldu:
“Bu çizgi romanın bir kopyasını hemen çizgi roman koleksiyonuma eklemem lazım...”
Çünkü bu çizgi roman sadece 3 nüsha basılmış.
Yani harika bir “Collectors Item”...
Koleksiyon malzemesi...
Hemen söyleyeyim, tamamen kendi görüşüme dayalı sübjektif bir seçimdi bu...
Ama yaparken elimden geldiğince objektif olmaya çalıştım.
Kutuplaşmış bir ülkede “yılın insanını seçmek” çok zor bir iş...
Tabii ki bu yıl da böyle olacak.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da siyasetçileri liste dışı tuttum.
İZMİR DEPREMİNİN İKİ UMUT BEBEĞİ
Dönüp dönüp dinliyorum, dinledikçe daha çok seviyorum...
Neden böyle derken geçen gün Vanity Fair’in internet sitesinde ilginç bir sosyal medya olayının hikâyesini okudum.
Önce onu özetleyeyim.
*
Geçtiğimiz eylül ayının 25’inci günü Nathan Apodaca isimli Idaholu bir Amerikalı TikTok’a bir video yükledi.
Aslında sıradan, çok az insanın ilgisini çekecek, patates fabrikası ile ilgili bir videoydu...
Ancak videoyu yükleyip Idaho otoyoluna çıktıktan kısa süre sonra çok ilginç bir şey oldu. Yüklediği video milyonu geçen insan tarafından seyredilmişti.
*
Bunun ne anlama geldiğini ise daha sonra anlayacağız...
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun önceki günden beri başında bir sorun var.
Ama buna “sorun” mu yoksa “başarı” mı demek gerekir bunu konuşalım.
Fransa hükümeti Paris Belediyesi’ne 90 bin Euro para cezası kesti...
Yani 110 bin dolar civarında bir şey...
Miktar önemli değil, önemli olan cezanın gerekçesi...
Merkezi hükümet Paris Belediye Başkanı’na 2012 yılında çıkan bir yasaya aykırı davrandığı için bu para cezasını vermiş.
Nedir bu diye sorarsanız, anlatayım.
Ama gelin önce fotoğrafa yakından bakalım...
*
Bu “Zoom”la veya ordunun kendi içinde daha güvenli bir sistemi ile yapılan telekonferansın fotoğrafı.
Ekranda 18 kutu var ve her birinde bazı insanları görüyorsunuz.
En üst sağdaki sivil kişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar...
Akar her pazartesi Silahlı Kuvvetlerimizin üst komutanları ile böyle görüntülü bir toplantı yapıyor.
Bu da bu hafta yapılan son toplantının ekran görüntüsü...
Hürriyet’in eski başyazarı Oktay Ekşi, Aydınlık’taki yazısında şöyle bir şey demiş:
Kılıçdaroğlu’nun ABD’nin yeni başkanı Biden’a çektiği kutlama mesajında, ‘Türkiye’deki demokrasiyi destekleyiniz’ anlamındaki sözlerini son derece isabetli buluyorum. Çünkü hem insan hakları hem de demokrasi son 50 seneden beri artık hiçbir ülkenin ‘iç işi’ değildir. Bunlar ‘uluslararası değerlerdir’ demiş.
*
Aydınlık gazetesi bu yazıyı yayınlamış ama altına şu itiraz notunu düşmüş:
“Hangi gerekçe ile olursa olsun ABD’nin ülkemiz siyasi arenasına demokrasi söylemiyle müdahil olmasını doğru bulmuyoruz.”
Gazete ile yazarı arasındaki bu görüş farklılığında ben kimden yanayım diye sorarsanız, hiç düşünmeden cevabını verebilirim:
“Oktay Ekşi’den yana...”
1) ‘ÇILGIN SAYISAL LOTO’ BU HAFTA 87 MİLYON TL’YE GELDİ
Ben bir Milli Piyango kullanıcısıyım ama tanıdığım Sayısal Loto oynayan çok kişi var. Orada neler oluyor?
“Operasyonu biz devraldıktan sonra önemli değişiklikler yaptık. Çılgın Sayısal Loto’da oynama şeklini 49 sayıdan 90 sayıya çıkardık. Haftada 2 gün olan çekiliş günlerini de 3’e çıkardık. Geçtiğimiz dönemde en yüksek 17 milyon TL olan büyük ikramiye miktarı bugün 87.5 milyon TL’ye ulaştı.”
2) BİR KİŞİNİN KAZANMA İHTİMALİ 54’TE 1’DEN 20’DE 1’E YÜKSELDİ
Konunun cahili olarak merak ettiğim bir şey var. Son zamanlarda şöyle bazı sözler duydum: Mesela büyük ikramiye çıkmıyormuş. Üst üste kazanan numara oluyormuş diye... Mesela Sayısal’da bana sanki çıkması mümkün değilmiş gibi görünüyor. Nedir bunun aslı?
“Aslında oyunların ikramiye kazandırması belli bir matematiksel tahmine dayanıyor ve demin bahsettiğim üzere herhangi bir müdahaleye açık olmayan makinelerin yaptığı çekilişlerde çıkan rakamlar ile oyunseverlerimizin tahmin ettikleri rakamların eşleşmesi gerekiyor. Örneğin istatistiki olarak Süper Loto’da büyük ikramiye çıkması için 50 milyon adet kolonun oynanmış olması gerekiyor gibi bir varsayım var. Hatırlarsanız 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinden 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL çıkmıştı, halbuki o güne kadar oynanan kolon sayısı 50 milyona ulaşmamıştı. Adı üzerinde, şans oyunu bu.”
İnsan merak ediyor, böyle bir oyunu oynadığı zaman kazanma şansı nedir diye...
Bir süredir bunu Sisal’ın marka yöneticileri ile konuşmak istiyordum.
Ayrıca çocukluğumdan beri yılbaşı hayallerimizin en büyüğü hep Milli Piyango olmuştu...
O gecelerde çekilişi merakla beklerdik.
Tabii bir de gazeteci olarak özel bir ilgim var Milli Piyango’ya...
Her senenin en çok satış yaptığımız günü 1 Ocak’ta sıralı kazanan listesi verdiğimiz gün olurdu.
300-400 bin tiraj eklerdik günlük satışımıza...
Geçen ağustos ayından beri Türkiye’de şans oyunlarının çekilişleri ilk defa özel bir şirket tarafından yapılıyor.
Mesaj genç bir şifre çözüm uzmanından geliyordu. Ve bu mesaj benim gibi milyonlarca sinema izleyicisini de yakından ilgilendiren bir konu üzerineydi.
Dünyanın birbirinden uzak üç ayrı yerindeki üç genç bilgisayar uzmanı bütün dünyanın 51 yıldır merakla beklediği bir şifreyi çözdüklerini iddia ediyorlardı.
Neydi bu geçen hafta cuma günü FBI’a ulaşan çözülmüş şifre...
Şimdi 51 yıl önceye dönelim.
HALEN TÜRKİYE’DE DE GÖSTERİLEN ZODIAC FİLMİNİN ŞİFRELERİ
Amerika’nın San Francisco şehri 1969 yılında işlenen bir cinayetle sarsıldı...
Temmuz ayı içinde bir araba içinde yan yana oturan bir genç kız ve erkek kimliği belirsiz biri tarafından tabancayla vurulup öldürülmüştü. Bir süre sonra göl kenarında sevişen iki genç, bir katil tarafından öldürülünce işin rengi değişmeye başladı...
Bir süre sonra başlayan bazı gelişmeler neticesinde San Francisco cinayetleri Amerika tarihinin en esrarlı olaylarından birine dönüşecekti.
Önceki gece takıldığım filmin adı “The Tick”ti.
Türkçe “Kene” anlamına geliyor...
Bildiğimiz kene...
*
Üç gözlemimi söyleyeyim...
BİR: Maskeyi çok estetik buldum. Rengi, formu çok iyi seçilmiş.
İKİ: N95 benzeri en koruyucu maskelerden birini seçmiş.
ÜÇ: Üzerindeki tuğra gibi yazıyı merak ettim.
Ne anlama geldiğini öğrendim. “Ya Şafi” yazıyormuş.
Allah’ın 99 isminden biriymiş...
Ama bu ismin özelliği var.
Durun “Pandemi mizahı” diye bir şey var...
Gelin daha muzip laflar bulalım...
*
Kim ne derse desin “Bizim Boris” büyük bir işe imza attı.
İngiltere dünyada aşıya yaygın olarak başlayan ilk ülke oldu.
Dün bütün dünya İngiltere’den gelen “ilk aşı” haberleriyle doluydu.
Aralarında çok eğlenceli olanlar da vardı...
Önceki gece onun hakkında yapılan belgeseli seyrettiğimde ilk aklıma gelen cümle şu oldu...
Vay canına... Meğer aradan 9 yıl geçmiş...
Neyin üzerinden mi?
Hani şu günlerce yazdığım 2806 numaralı odada yaşananlar var ya işte o...
Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın New York’ta lüks bir otelin 2806 numaralı odasında, temizlik görevlisi kadına tecavüz olayı...
İşte onun belgeseli yapıldı ve Türkiye’de de yayınlanmaya başladı...
Mükemmel bir belgesel...
Beluga balinası ve Amur kaplanı ile uyuyan hücrelere mesaj mı
Dün Rusya Devlet Başkanlığı’nın internet sitesinde dolaşırken çok ilginç bir şeyle karşılaştım.
Biliyorum bazılarınızın aklına hemen şu soru gelecek.
“Ne işin var senin oralarda?”
Sedat Ergin soktu kanıma bunu...
Biliyorsunuz, o, başlığında “resmi” kelimesi bulunan her devlet sitesini ziyaret eder.
Tabii ki, onun Rusya resmi internet sitesine girip dolaşması ile benimki arasında esaslı bir fark var.
Onun ilgi alanı “Diplomatik belgeler”, “Resmi heyetler arasındaki görüşmeler” ve “Dokümanlar” bölümü olur...
Ya ben Rusya Devlet Başkanı’nın sitesine girersem ne görürüm?
Hemen söyleyeyim...
“Beluga balinalarını görürüm...”
*
Kafadan atmıyorum vallahi devletin resmi sitesinde şöyle bir bölüm var...
“Devlet başkanının hayvanlarla resmi temasları...”
Şaka yapıyorum, tam ve resmi başlığı öyle değil de şöyle:
“Özel hayvanlarla ilgili koruma projeleri...”
O bölümün altında bir de hayvan listesi var:
Amur kaplanı
Beluga balinası
Kutup ayısı
Kar leoparı
Uzakdoğu leoparı...
*
İnternet sitesinde dikkatimi çeken iki şey daha oldu.
Birincisi sitenin adı “Rusya Devlet Başkanlığı” değil “Rusya Devlet Başkanı”...
Yani kurumsal konum değil, “şahsı” ön plana çıkarılmış.
İkincisi ise konuştuğu Savunma Bakanı ona “Sayın Başkanım” değil, “Sayın Başkomutanım” diye sesleniyor.
Bu da insanda sanki gerçek resmi unvanı “Rusya Devlet Başkomutanı” imiş gibi bir his yaratıyor.
Sanırsınız ki ülke bir savaşın içinde...
Ama şaşırtıcı değil...
Popülist ülke liderleri kendilerini hep hayali düşmanlara karşı hayali savaşlar içinde görüyor.
*
Neyse internet sitesinde beni en çok ilgilendiren bu nadir hayvanlarla ilgili temaslar bölümünü bitirdikten sonra öteki bölümlere geçtim...
İşte o bölgede dolaşırken öyle ilginç bir olayla karşılaştım ki...
Aklıma çok munzırca sorular takıldı.
BAŞKOMUTANIN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİĞİ ESRARENGİZ KİŞİ KİM
RUSYA Devlet Başkanı resmi internet sitesinin açılış sayfasında “Events” diye bir bölüm var.
O bölümü tıklayınca karşınıza çok ilginç bir başlık çıkıyor:
“Müteveffa George Blake için başsağlığı...”
Mesaj sayfaya geçen pazar günü konmuş.
Bir Rus ismi değil... Dört yıl Moskova’da Hürriyet bürosunu yönetmiş bir gazeteci olarak işittiğim bir isim de değil...
“Allah Allah kim bu George Blake” diye merak ettim...
Başsağlığı mesajının biraz altlarına inince şaşkınlığım daha da arttı.
Çünkü ölen kişinin “MI6 ajanı” olduğu yazılıydı...
Yani İngiliz istihbaratının bir ajanı resmen...
*
Düşünebiliyor musunuz, mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan ölen bir KGB ajanı için başsağlığı yayınlıyordu.
Merakım daha da artınca mesajın daha da derinine indim.
Baktım ki MI6 kelimesinin yanında bir başka unvanı daha var:
“Efsanevi Sovyet Ajanı...”
*
Meğer George Blake iki taraflı bir ajanmış...
Soğuk Savaş döneminde İngiliz MI6 istihbarat servisinde çalışırken Kore’de Ruslar tarafından deşifre edilince KGB için çalışmaya başlamış.
Sonra İngiliz istihbaratı 1961 yılında onun Sovyetler Birliği için çalışan bir ajan olduğunu keşfedince yakalanmış ve 42 yıl hapse mahkûm edilmiş.
1966 yılında Londra’daki hapishaneden kaçıp Sovyetler Birliği’ne sığınmış. Onun verdiği bilgilerle çok sayıda MI6 ajanı deşifre edilmiş.
*
İşte o ajan geçen pazar günü 98 yaşında ölünce Putin onu öven bir mesaj yayınlamış.
Mesajda “Onun Rusya’nın stratejik çalışmalarına ve dünya barışına yaptığı katkı” övülmüş.
*
Rusya Başkomutanı “Onun aziz ve sıcak hatırasını hiç unutmayacağız” diyor.
“Açık istihbarat” şeklindeki bu başsağlığı mesajını okurken, birden bir kelime dikkatimi çekti.
Ve hemen aklıma MİT geldi...
‘IN PART’ MİT’İN KOZMİK ODASINDA NASIL ÇEVRİLDİ
RUSYA Devlet Başkanı Putin’in 98 yaşında ölen eski MI6 ve yeni KGB ajanı için yayınladığı “başsağlığı” mesajında adres yoktu...
Yani kime başsağlığı dilendiği belli değildi.
Dikkatimi çeken kelime ise başsağlığı mesajının başlığının yanındaki “In part” kelimesi oldu...
Yani mesajın tamamı değil, bir bölümü siteye konmuştu.
Demek ki mesajın siteye konmayan bir bölümü daha vardı.
*
Tabii hınzır aklım hemen bu mesajın tamamına takıldı...
Acaba bu mesaj kimlere gönderilmişti? Ve mesajın tamamında “kime” veya “kimlere” başsağlığı dilendiği daha açıkça ifade edilmiş miydi?
98 yaşında ölen bir eski ajanın ailesinden kalan kaç kişi vardır bilemiyorum ama şunu tahmin edebiliyorum.
Mesajı yayınlayan Putin eski bir KGB ajanı olduğuna göre bu çok özel mesajın asıl adresi başka...
*
Kimler öyleyse?
Acaba dünyanın her yerindeki “uyuyan hücrelere” veya “canlı ajanlara” veya “çift taraflı ajanlara”, “Bakın merak etmeyin biz 98 yaşında bile size sahip çıkacağız” mesajı mı veriliyor?
*
Tahmin ediyorum, Beluga balinaları, Amur kaplanları, Sibirya leoparları arasındaki bu “Başkomutan mesajı” MİT, CIA ve MI6’nın kozmik odalarında da epey konuşulmuştur...
*
Bana gelince...
Bundan böyle, “Rusya Devlet Başkanı” internet sayfasını artık daha dikkatle izleyeceğim...
Umarım Putin “Kamçatka kral yengeçleri” ile ilgili bir bölümü de ekler...
BİZ DE KORONA AŞISI İÇİN SEMPATİK BİR SEMBOL BULSAK
İTALYA korona aşısını teşvik için güzel bir amblem bulmuş.
Biraz yakından bakarsanız, COVID-19 virüsünün çiziminden hareketle bir tür hayali çiçek yaratmışlar.
Duvarlara, billboard’lara, aşı yapılan mekânlara bu sembol yerleştirilmiş.
Acaba bizde de böyle bir sembol bulunsa iyi olmaz mı?
Ama Allah aşkına Diriliş Ertuğrul veya Payitaht dizilerinden, Kızılelma
efsanesinden esinlenmiş bir şey olmasın...
Bize baharı hatırlatan bir sembol....
Öyle bir şey işte...
DOYUMSUZ BİR KADININ EN TATMİN OLMUŞ HALİ
ÖNCEKİ akşam İsveçli aktris Ingrid Bergman’ın hayatını anlatan belgeseli seyrettim.
“Kazablanka” filminin efsane kadınını nedense hep soğuk bir İsveç nevalesi sanırdım. Meğer yüzü ile oynayan, şahane gülen ve kafasının dikine özgür mü özgür bir kadınmış.
67 yaşında ölüp gitmiş ama geriye muazzam bir Hollywood efsanesi bırakmış.
Bu arada filmde bir cümle var ki...
Bir insanın isteklerinin sınırsızlığı bu kadar harika bir mizahi zekâyla anlatılabilir:
Şöyle diyor filmdeki ara yazısı:
“Çok şey istemiyorum...
Her şeyi verin yeter...”
Gözü doymamışlık, bu kadar zarif bir “gözü doymuşlukla” anlatılabilir mi...
SON 24 SAATTE İKİ FİLM VE AKLIMDA KALAN İKİ CÜMLE
NINA SIMON BELGESELİ: Amerikan siyah müzik tarihinin en isyankâr kadınlarından biri hiç şüphesiz Nina Simon’dur...
‘I Put a Spell on You’ şarkısını onun kadar güzel söyleyen şarkıcı yoktur.
Hayatını anlatan belgeselde söylediği şu cümleyi not ettim: “Bir sabah uyandım ki, artık uçabiliyorum...”
Darısı benim başıma...
HITCHCOCK-TRUFFAUT BELGESELİ’NDEN: Fransız “Yeni Dalga” akımının öncülerinden, “400 Darbe” ve “Jules et Jim” fimlerinin yönetmeni François Truffaut’nun, hayatımın en önemli filmlerinden biri olan “Arka Pencere”nin yönetmeni Alfred Hitchcock ile yaptığı belgesel filminden bir bölüm.
Hitchcock şunu söylüyor: “Mantık sıkıcıdır...”
Bugünlerde tam benlik...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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