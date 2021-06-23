Başkanlar anketi kaybetti ama sandığı da kaybetti mi

Yürüyen kadın Sophia Loren...
Önceki akşam streaming platformlarda İtalya’nın efsane kadın oyuncusu Sophia Loren’in hayatını anlatan “Cercando Sophia” adlı belgeseli seyrettim.
Belgeselde Sophia’nın Napoli’de çekilen “İtalyan Usulü Evlilik” filminde şahane bir elbiseyle caddedeki yürüyüşünü gösteren bu sahne var...
*
Suratına tükürmeden önce iyice bakın ki gerçek yüzünü iyi görebilin.
İster AKP’li olun, ister CHP’li...
İster İyi Partili olun, ister MHP’li...
İster Deva Partili, Gelecek Partili, İP’li olun...
“Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan.”
*
“Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükûnet meydana gelsin, düşmanlıklar kalksın.”
*
“Gürcistan’ın bazı kendine has sualleri vardı. Son Türkiye ziyaretinde tekrar konuştuk. Bu Gürcistan’ın da lehine olacaktır.”
*
“Bu bölgenin barışa ihtiyacı var, bunu başarmamız lazım. Ermenistan, Azerbaycan’la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak gereken adımları atacağız.”
*
Upper Cihangir toplu halde “Villegiatura” (Sayfiye) mevsimi için Bodrum Gümüşlük’e gittiği için edebiyat dedektifliği görevi yine bana düştü.
Dünün en güzel haberi Hürriyet’te kültür yazarımız İhsan Yılmaz’ın köşesindeydi.
Şiirde “İkinci Yeni” akımının en sevdiğim dört şairinden biri olan Edip Cansever’in, seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’ya yazdığı 123 aşk mektubu yayınlanmış.
Edip Cansever bugün artık hayatta olmayan büyük bir şair...
Alev Ebüzziya büyük bir seramik sanatçısı ve hâlâ hayatta... Aynı zamanda o kuşağın en güzel ve çekici kadınlarından biri...
Edebiyat aleminde bu tür mektuplaşmalar her iki taraf da hayattan ayrıldıktan sonra yayınlanır...
Öyleyse bu mektuplar nasıl yayınlandı?
Ortadoğu’nun en tehlikeli “popülisti” iktidar koltuğunu kaybetti...
Yerine bir koalisyon geldi...
Hem İsrail “Oh” dedi...
Hem dünya...
Gelin olanları alt alta yazalım ve biraz geri çekilip bakalım:
İsrail halkı ve parlamentosu, Netanyahu’nun “Ben gidersem İsrail batar” şantajına kulak asmadı.
İsrail halkı ve parlamentosu,
Dünyanın en güçlü 7 ekonomisinin lideri ise önceki gün İngiltere’de Cornwall Plajı’nda bir araya gelip geleneksel aile fotoğrafını çektirdi.
Yüzlerinde maske yoktu ama aralarına sosyal mesafe koymuşlardı.
Böyle olunca da hepsinin duruşu ve kıyafeti daha çok ortaya çıkıyordu.
Ben de bu dünyanın en gelişmiş 7 ülkesini yöneten liderlerin kıyafet ve vücut dili analizini yaptım.
Yanıma danışman olarak da eski Radikal gazetesinin moda yazarı ve erkek giyim markası Milimetric’in kurucu ortağı Kağan Gökalp’i aldım.
İşte bizim gözümüzden dünyayı yöneten “maskesiz yedili”....
Eski milletvekili Nevzat Yalçıntaş Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi’nde ölmüştü.
83 yaşındaydı ve ölüm nedeni kalp kriziydi...
*
Prof. Yalçıntaş, eğitimini Fransa ve İngiltere’de yapmış, parlak bir öğretim üyesiydi.
TRT’nin eski genel müdürlerinden biriydi.
İki dönem milletvekilliği yapmıştı.
Muhafazakâr kesimin en demokrat insanlarından biriydi...
İktisat fakültesinde eski Cumhurbaşkanı
Birçok yerden, “Halkalı tutulma” denen bu olayı gösteren harika fotoğraflar geldi.
Bana göre en güzeli de manşete koyduğum bu fotoğraf oldu...
Halkalı tutulma gözümüzü yine uzaya çevirdi.
Bundan istifade ederek ben de son yıllarda size kâinatla ilgili en ilginç olaylardan birini anlatayım.
12 Nisan 2019 günkü yazımda, insanoğlunun yıllardır konuştuğu “karadelik” denilen “şey”in fotoğrafının çekilmesinin hikâyesini yazmıştım.
Karadelik için, “öteki dünyanın kapısı” da diyebiliriz.
Kâinatın en az bilinen boşluklarıdır karadelikler.
Geçen yıl yapılamayan Avrupa Futbol Şampiyonası bu maçla başlıyor.
Hürriyet Avrupa baskısı bugün şampiyona için hazırladığı 28 sayfalık güzel bir ek veriyor.
O ek için benden de bir yazı istediler.
O yazıyı hazırlarken farkına vardım şimdi yazacaklarımın.
Yarın sahaya belki de tarihimizin en genç milli takımı ile çıkacağız.
Gelin şu rakamlara bakalım.
*
Takımızın yaş ortalaması 25 ve şampiyonaya katılan 24 takım arasında en genci...
Harika Kırmızı Kraliçe oyununu sevmemize çocuk gibi sevinmişti...
O gece üzerinde bu fotoğrafta gördüğünüz “Kırmızı Kraliçe” kıyafeti vardı.
“Bu rolü Türkiye’de en iyi oynayacak isim” demiştim.
*
Dün milletçe öğrendik ki Ezgi Mola hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılmış.
Nedeni de tecavüze uğrayıp intihar eden genç kızı savunmak için attığı tweet’miş.
İddiaya göre intihar eden kıza tecavüz iddiasıyla yargılanan kişiye hakaret etmiş.
Ne kadar da onuruna düşkün bir arkadaşmış meğer...
Hürriyet’in haberine göre Türkiye’de bu yıl düğün patlaması yaşanacakmış.
Normal yıllarda 500 bin olan düğün sayısının bu yıl 750 bine çıkması bekleniyormuş.
New York Times’ın haberine göre de İtalya da 17 Mayıs’tan itibaren düğünleri serbest bırakmış.
Düğünlerin serbest bırakılması bu iki ülkenin iki şehrinde özel bir sevince yol açtı.
Türkiye’de İzmir...
Çünkü İzmir gelinlik üretiminde belki de dünyanın en büyük şehri...
Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın gelinlik ve damatlık kıyafetleri oradan gidiyor.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinden alınıp götürülüşü hâlâ gözümün önünde...
Saracoğlu Stadı’nda FETÖ’cü polislerin provokasyonunu hiç unutmayacağım... Orada yediğim biber gazı hâlâ genzimde...
*
Neler yaptılar bu kulübe...
Sırf Atatürkçü diye... Sırf herkes FETÖ yalakalığı yaparken onlar yapmadı diye...
Önceki gün aldığım bir bilgiye göre Erdoğan bu görüşmede ABD Başkanı’na bir boksörden söz edecek.
Bir de kitap hediye edecek.
Kitabın adı da şu: “A Golden Heart Mitten...”
Yani “Altın Kalpli Eldiven...”
*
Önceki gün AKP’li bir başkanla ringe çıktım.
Beyoğlu’nun göbeğine kurulmuş bir ringin kenarındaki halatları kaldırıp birlikte içine girdik ve bu fotoğrafı çektirdik.
Ringe çıkma daveti Beyoğlu Belediye Başkanı
Bu hafta başında spor dünyasını çok yakından etkileyen çok önemli bir tartışma başladı... Tartışmayı başlatan kadın bir sporcuydu ve şu anda spor medyasında toz duman. Olay şu:
KADIN SPORCU MAÇ SONU TOPLANTISINI REDDEDİNCE
Paris'te yapılan Fransa Açık Tenis turnuvasında Naomi Osaka maç sonunda yapması gereken basın toplantısına çıkmayı reddetti... Böylece tenis tarihinde bir ilke imza attı. Nedenini de şöyle açıkladı: “Bu basın toplantılarında sorulan negatif ve öfkeli sorular psikolojimi bozuyor ve benim mücadele azmimi kırıyor...”
KIZGIN ORGANİZATÖRLER PARA CEZASI VERDİ, İHRAÇLA TEHDİT ETTİ
Tabii organizatörler Naomi Osaka’ya hemen 15 bin dolar para cezası verdiler. Onunla da kalmadılar, turnuvadan ihraç edebileceklerini ve disiplin soruşturması başlatılabileceklerini ifade ettiler.
Naomi Osaka da ceza almasından 1 gün sonra turnuvadan çekildiğini açıkladı. Spor dünyasında büyük bir tartışma başladı ve çok sayıda sporcu Naomi Osaka’ya destek verdi. Kadın tenisçinin kararı, aynı zamanda bütün dünyada ‘sporcuların mental sağlığı’ konusunu da tartışmaya açtı.
BAZI GAZETECİLER SORU SORMUYOR KENDİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR
İlk açılış “Perakende Günleri” toplantısıydı.
Toplantı sonunda, “Perakende Güneşi Ödülleri” verildi.
Birincisi pandemi sırasında başarılı olan şirketler ödüllendirildi.
Bir de “Yirminci Yıl Özel Ödülü” vardı.
Buna “Ödüllerin Ödülü” deniyordu....
Perakende sektörünü temsil eden 15 dernek ve iki ana sponsordan oluşan büyük jüri belirledi.
Ödülü Mudo mağazalarının kurucusu Mustafa Taviloğlu’na verdiler.
Ve onu, kendisinin yıllar önce söylediği şu cümleyle tanıttılar:
O meşum sabaha...
19 Aralık 2009 sabahı Beylerbeyi’ndeki bir askeri lojmanda silah sesi duyuldu.
Türk ordusunun bir subayı, o sabah tabancasını şakağına dayadı ve tetiği çekti. Arkasında da şu mektubu bıraktı:
“Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu, ne yaşayacak bir Cumhuriyet, bir ülke bulamayacaksınız.
Şunu bilin ki en küçük suçu ve günahı olmayan ben bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum.”
*
Yarbayın adı
Gönderen Ahmet Özal’dı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ı İstanbul’daki evinde ziyareti sırasında çekilmişti.
Hemen söyleyeyim...
Tarihi bir fotoğraftır bu...
Büyük bir barışın fotoğrafı...
Cumhuriyet’i kuran partinin, Cumhuriyet’in liberal devrimini yapan insanı ile vefa buluşmasıdır...
Yeni CHP’nin temellerini atan bir karedir...
Başkanlar anketi kaybetti ama sandığı da kaybetti mi
Dünyanın en azgın iki popülisti seçimle gitti.
Önce Trump...
Sonra Netanyahu...
Önceki gün de Fransa’daki yerel seçimlerde Avrupa aşırı muhafazakâr sağ popülizminin en güçlü figürlerinden biri olan Marine Le Pen’in partisi beklediğini bulamadı...
O nedenle dünden itibaren Avrupa’da şu soru sorulmaya başlandı:
Son 15 yıldır Avrupa’da yükselen “Sağ muhafazakâr popülizm artık geriliyor mu?”
Evet bunun işaretleri var.
EN AZILI POPÜLİSTİN KORKTUĞU OLDU KARŞISINDAKİ MUHALEFET CEPHESİ BİRLEŞTİ
Avrupa sağ ve muhafazakâr popülizminin en azılı ve feci profili olan Macaristan Başbakanı Victor Orban, pandemide büyük bir yara aldı.
Macaristan COVID-19’a bağlı ölüm oranlarında bir numarada.
Ve şimdi hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya.
Karşısındaki muhalefet birleşti.
Polonya’da aşırı muhafazakâr popülist lider Jaroslaw Kaczynski, ekonomide sağ politikaları bırakıp sola dönüş yapmak zorunda kaldı.
DEVLETİN BEKASI SÖYLEMİ BAŞKANI KURTARACAK MI
Daha 2018’de, seçim kampanyasını “Slovenya’nın bekası” üzerine kurarak kazanmış, geçen yılki anketlerde halktan yüzde 85 destek almış Slovenya’daki aşırı sağ popülist lider Janes Jansa’nın halk gözündeki desteği yüzde 26’lara inmiş durumda.
Yani “Avrupa’da demokrasileri zorlayan, insan hakları ve medya özgürlükleri konusunda büyük eleştirilere hedef olan “popülizmin sonbaharı”, bundan sonraki seçimlerde “popülizmin karakışı”na mı dönüşecek?
Göstergeler öyle...
POPÜLER SOL FİLOZOF UYARDI O KADAR ACELE ETMEYİN
Ama şu an Slovenya’nın dünyada en tanınmış düşünürü olan ılımlı Marksist Slavoj Zizek, “Bir dakika” deyip şunları söyledi.
Ona göre aslında popülist liderlerin hiçbir zaman çok geniş bir halk desteği yoktu.
Ama ellerinde çok büyük iki koz vardı.
BİR: Karşılarındaki muhalefet birleşemiyordu.
İKİ: Muhalefet aşırı derecede “etik” ve “ahlaki” değerler üzerinden siyaset yapıyordu.
Oysa halkın seçim tercihinde baktığı yer ekonomiydi.
Yani popülist liderler şu an için anketlerdeki oylamayı kaybediyor.
AMA MUHALEFET CEPHESİ BİRLEŞİK KALIRSA POPÜLİSTİN KARAKIŞI GELEBİLİR
Ama günü gelip seçim sandığı ortaya konduğunda da kaybedecek mi, şüpheli.
Yine de şunu unutmayalım ki, bu iki konuda da işler popülist liderler için iyi gitmiyor.
Avrupa popülizminin keyfi uygulamalarından, kayırmacı yönetim tarzlarından, baskıcılıklarından iyice bunalan muhalefet partileri sağlam bağlarla birbirlerine bağlanmaya başladılar.
COVID-19, ekonomi ve “Zamanın Ruhu” artık popülist liderlerin dostu değil.
‘İKİ GİTARIMI SATTIM’ DEYİNCE, AKLIMA GELEN İLK SORU ŞU OLDU
GEÇTİĞİMİZ hafta beni en çok etkileyen haberlerden biri Redd grubunun gitaristinin açıklamasıydı.
Çok beğendiğim grubun gitaristi Doğan Duru “Ev kirasını ödemek için iki gitarımı sattım” dedi.
Arkasından ekledi:
“Destek, yardım gibi şeyler yerine sesimizi yükseltmeli, sahnelerimizle savaşmalıyız...”
*
İnsan beyni ne tuhaf, bu haberi okuduğumda çok etkilendim ama aklıma takılan ilk soru şu oldu:
“Acaba sattığı gitarlar neydi?”
Müzisyenlerin gitarlarına olan bağlarının ne kadar güçlü duygular olduğunu bildiğim için böyle düşündüm.
Yatak odamda iki gitarım var. Tam karşımda duruyor.
Biri Fender Stratocaster...
Öteki Paul McCartney’in kullandığı tipten bir Epiphone viola basgitar... Çalmasını bilmediğim halde sırf çok sevdiğim için aldığım, rock müzisyenlerinin kült enstrümanları bunlar.
Müzisyen olmadığım halde bu iki gitarımı satmak zorunda kalsam çok üzülürdüm.
*
Geçenlerde İzel’in de çok etkilendiğim bir açıklaması oldu.Konserler ve barlara müzik yasağı geldiği için arabasını satmak zorunda kalmış.
“İki ay daha ancak idare edebilirim” diyor.
O nedenle pandemi sonrası normalleşirken müzisyenlerin bu durumunu dikkate almakta yarar var.
Bilelim ki bir buçuk yıldır büyük bir hayat mücadelesi veren müzisyenler, gitarlarını, kemanlarını, piyanolarını, davullarını satmak zorunda kalıyorlarsa, artık satacak hiçbir şeyleri kalmamış demektir.
EĞER AKDENİZ SOKAĞI MÜZİKSİZ KALIRSA ÖLÜR
Geçenlerde Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’la İstiklal Caddesi’nde dolaşırken bana bir binayı gösterdi ve “Burayı sokak müzisyenlerine ayırdık” dedi.
O kadar hoşuma gitti ki...
Müzik, sokaklara ruhunu veren üç beş şeyden biri...
Özellikle Akdeniz’de müziksiz bir gece, sedasız bir sokak bana hep hüzün veriyor. Sokaktan gelen müzik bana hayatın devam ettiğini anlatıyor.
Gece belli saatten sonra gürültüye dönen müziğe hayır...
Ama makul saatlerde şehirlerin müziğini dinlemeye devam edersek daha keyifli oluruz diye düşünüyorum.
Müziksiz bir Akdeniz, artık Akdeniz değildir, olamaz...
Ege, Karadeniz, Marmara da olamaz...
ESKİ ŞİRKETLERİ 1980’LER VE GENÇ TASARIMCIMLAR KURTARIYOR
PANDEMİ boyunca en dikkatimi çeken markalardan biri “Banana Republic” oldu. Tasarımında müthiş bir gençleşme ve atak yaptı...
Dijital iletişiminde de müthiş bir performans...
*
Ne oldu bu şirkette diye düşünürken öğrendim. Banana Republic, 4 ay önce Ana Andjelic isimli bir yöneticiyi “Marka Yönetimi Başkanlığı”na getirdi.
Harvard Business Review dergisine göre Andjelic bir “strateji yönetmeni”...
“Business of Aspiration” adlı bir kitabı var.
Yani bir insanın, tutku, özlem, arzulama duygularının ekonomisini iyi bilen biri.
Geçen çarşamba günü de “BR Vintage” adı altında 225 vintage ürünü mağazalarına koydu. Bunlar 1980’lerin çizgilerini taşıyan yeni ürünlerdi.
Hep söylüyorum, “nostalji” yaygın bir duygudur, ama hem şirketleri hem insanları durgunlaştırır, geri götürür.
Ama özlenen eski bir ürünü yeniden tarif ederek, “vintage” hale getiren kazanır.
KİM KENDİNİ KİMLE KURTARMAYA ÇALIŞIYOR
BATMAKTA olan “J Crew” markası, son zamanların yükselen markalarından “Noah”ın başındaki Brendon Babenzien ile anlaşarak kendini yenilemeye çalışıyor.
GAP ise ünlü hiphop’çı Kanye West’le çalışıyor.
Türkiye’de medyada ve tasarımdaki bütün klasik markalara tavsiyem de bu...
Kendinizi yeniden tarif edin. Çok güçlü geçmişi olan bir markaysanız, geçmişe bağımlı kalmayın.
Başarılı starlarla çalışmaktan korkmayın. Markanızın adını onlarla yan yana getirmeye çekinmeyin.
Geçmişteki başarılı ürünlerinizi, yeniden tarif ederek vintage bir duygu yaratın.
Ama yeni ürün yaratma tutkusunu hiç kaybetmeyin.
İYİ BİR FOTOĞRAFÇI ÇEKİNCE AYAKKABI DA SANAT OLUYOR
MİNE Tugay’ın bu fotoğrafını dün Kelebek’te gördüm.
Daha ilk bakışta çok hoşuma gitti.
Duruş...
Beden hareketi...
Yüz...
Ve bir de ayakkabılar...
Bunu çeken iyi biri olmalı, dedim.
Yanılmamışım.
Genç nesil fotoğrafçılar arasında çok sevdiklerimden Cem Talu çekmiş...
Böyle olunca da bu fotoğraf sıradan bir magazin karesi olmaktan çıkıp, sanata dönüşmüş...
Tabii ayakkabılara takıldım.
Önce yükselen yeni yıldız Amina Muaddi sandım.
Değilmiş...
Raisa Vanessa’ymış.
Yani Türkiye’den çıkmış bir tasarım markası.
Bunu öğrenince fotoğrafı daha da sevdim.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin