Başkan babaların korona sonbaharı

Biri ABD Başkanı Donald Trump...
“Sıradan bir girip vakası...”
Sonuç: 3 milyon kayıtlı vaka. 131 bin ölüm.
O virüs Beyaz Saray’a kadar girdi. Oğlunun kız arkadaşını bile vurdu.
Öteki İngiltere Başbakanı Boris Johnson...
“Canım ne var bunda” deyip gidip hastalara sarılmıştı...
Sonuç: 286 bin kayıtlı vaka. 45 bin ölüm.
Kendisi, “entübe” oldu, oksijen çadırında bir hafta yattı.
*
Ve Brezilya’nın Trump mukalliti zıpır mı zıpır, popülist mi popülist başkanı Jair Bolsonaro...
“Canım yağmur gibi bir şey işte... Hepimizi ıslatır geçer...”
“Kızamık gibi bir şey...”
Sonra ülkesinde ölümler durmadan artınca da...
“Ne yani, benim ne yapmamı istiyorsunuz...”
Evet böyle de demişti...
Sonuç: 1.6 milyon kayıtlı vaka... 65 bin ölüm...
Ya kendisi? Ve önceki gün itibarıyla yapılan testte “başkan baba”da “COVID-19 pozitif” çıktı...
*
Bunlara virüsün ilk gününden beri abuk sabuk işler yapan Hindistan’ın popülist mi popülist, baskıcı mı baskıcı başbakanı Narendra Modi’yi de ekleyin...
720 bin kaydedilmiş vaka... 20 bin ölüm...
*
“Başkan babaların sonbaharı” işte böyle...
MAGAZİN
İŞTE MUSTAFA’NIN KORONA ‘SİX PACK’İ
MUSTAFA Sandal bu köşeden ne söz vermişti?
“Bu ev hapsinde ya korona beni 6 baklava yapacak, ya ben koronayı ‘six pack’...”
Dün spor salonunda çektirdiği fotoğrafı gönderdi ve şunu söyledi:
“Daha üzerinde çalışıyorum abi... Size verdiğim sözün yüzde 89’unu gerçekleştirdim...”
Peki herkes kilo alırken o nasıl başardı bunu?
Cevabı şu:
“Kafaya koymak önemli. Kendimizi ne zaman fazla konfor alanında hissedersek acilen oradan çıkma vaktimiz geldi demektir...”
Fotoğrafa dikkatle baktım.
Vallahi tam 6 tane baklava açık ve net şekilde görülüyor...
GÜNÜN SÜRPRİZİ
İBRAHİM SADRİ TARZI İLE ŞAİR AHMET ÖZAL
NUMBER 1 Türk FM program ve sunucusu Kadir Çetin “Ahmet Özal’la şiir” diye bir programa başladı.
Tanıtımlarına baktığımda “Herhalde Ahmet Özal diye başka biri” dedim...
Yani bayağı İbrahim Sadri tarzı şiir okuyor...
Meğer bizim bildiğimiz rahmetli Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal’mış...
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu.
Meğer şiire merak sarmış.
Kendine yeni bir tarz yapmış...
Şimdi haftada üç gün Number 1 Türk FM’de şiirler okuyacakmış.
Bildiğimiz o adam gitmiş, bambaşka biri gelmiş.
Vay canına dedim...
Bu nasıl bir değişimdir.
Hele hele şu illüstrasyon foto var ya... İşte o yıktı geçti...
HANGİ ŞİİRLERİ OKUDU, RAHMETLİYİ KİM ÖLDÜRDÜ
AHMET Özal’ın radyoda okuduğu şiirleri istedim.
Orhan Veli: “Beni Güzel Hatırla”
Özdemir Asaf: “Özlem” ve “Bir Kadının Dudaklarında Değildir”
Cemal Süreya: “Uzaktan Seviyorum” ve “Sana Giden Yollar Kapalı”
İbrahim Sadri: “Ben Seni Hiç Sevmedim ki”
Ümit Yaşar: “Bir Gecen Ansızın Gelebilirim”
Can Yücel: “Sen...”
Yok Turgut Bey’i ne bu şairler ne de
bu şiirler öldürmüştür... Olsa olsa Ahmet Bey’in okuması öldürmüştür...
(Bu sonuncusu şaka. Fena da okumuyor yani...)
AHMET ÖZAL: BABAMI BU ŞİİRLER ÖLDÜRDÜ
AHMET Özal denince akla ne gelir?
“Babasını öldüren” yüzlerce ayrı insan ve çete...
Tabii tahmin ettiğim gibi anında sosyal medya geyikleri başlamış.
“Babamı Number 1 Türk FM öldürdü” diye başlayıp onlarca mesaj atılmış.
Ama en yaratıcısı şuydu:
“Babamı bu şiirler öldürdü...”
MODA SOSYOLOJİSİ
TÜRBANIN YERİNİ BANDANA MI ALIYOR
“FASHION”, yani giyim tasarımı, benim pop sosyolog tarafımın en ilgiyle izlediği konulardan biri.
“Tesettür modasını” da çok yakından takip ettiğimi biliyorsunuz. Dün “Aişe Tesettür” markasının internet sitesini incelerken aklıma bir soru takıldı.
“Tesettür tasarımcıları” bazı kavramları değiştiriyor mu?
Mesela, başörtüsü konusunda “türban” kelimesi çok azalırken, yerini “bandana”, “şal”, “bone”, “şapka bone” “tokalı bone” gibi kavramlar almış.
Şirketin Medya Tava sitesinde yayınlanan reklamında 7 başörtüsünden sadece biri “türban” olarak isimlendirilmiş. Geriye kalan altısı “bandana”...
Şunu da söyleyeyim. Başörtüsü konusundaki tasarımda çok estetik dokunuşlar gelmiş.
YAZ MAYOLARI
MUHAFAZAKÂR MODA ‘PAREO’YU DA YARATTI
AYNI tasarımcının “tesettür mayolar” bölümünde de çok ilginç gelişmeler var.
Mesela tesettür mayoya çiçekli desenler girmiş.
Kesimler daha slim fit (bedene yapışan) hale gelmiş.
Ama en çarpıcısı tesettür yaz modasının “pareo”yu keşfi olmuş...
Bence bunlar iyi haber...
DÜNYA
EN ÜNLÜ KADIN İÇ GİYİM MARKASININ ALTI KARESİ
BU arada dünyanın en ünlü kadın iç giyim markalarından La Perla da koleksiyonlarına adını koymadan “tesettür mayolar” koydu.
Üstelik bunların sunumunu bikini ve tek parça mayolar arasına yerleştirdi.
Bakarken düşündüm: Acaba “yeni normal”in sonuçlarından biri de bu “cohabitation”, yani barış içinde birlikte yaşama adabı mı...
İnşallah öyledir.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
Başkan babaların korona sonbaharı
Üç popülist başkan korona olayının başında neler demişti?
Biri ABD Başkanı Donald Trump...
“Sıradan bir girip vakası...”
Sonuç: 3 milyon kayıtlı vaka. 131 bin ölüm.
O virüs Beyaz Saray’a kadar girdi. Oğlunun kız arkadaşını bile vurdu.
Öteki İngiltere Başbakanı Boris Johnson...
“Canım ne var bunda” deyip gidip hastalara sarılmıştı...
Sonuç: 286 bin kayıtlı vaka. 45 bin ölüm.
Kendisi, “entübe” oldu, oksijen çadırında bir hafta yattı.
*
Ve Brezilya’nın Trump mukalliti zıpır mı zıpır, popülist mi popülist başkanı Jair Bolsonaro...
“Canım yağmur gibi bir şey işte... Hepimizi ıslatır geçer...”
“Kızamık gibi bir şey...”
Sonra ülkesinde ölümler durmadan artınca da...
“Ne yani, benim ne yapmamı istiyorsunuz...”
Evet böyle de demişti...
Sonuç: 1.6 milyon kayıtlı vaka... 65 bin ölüm...
Ya kendisi? Ve önceki gün itibarıyla yapılan testte “başkan baba”da “COVID-19 pozitif” çıktı...
*
Bunlara virüsün ilk gününden beri abuk sabuk işler yapan Hindistan’ın popülist mi popülist, baskıcı mı baskıcı başbakanı Narendra Modi’yi de ekleyin...
720 bin kaydedilmiş vaka... 20 bin ölüm...
*
“Başkan babaların sonbaharı” işte böyle...
MAGAZİN
İŞTE MUSTAFA’NIN KORONA ‘SİX PACK’İ
MUSTAFA Sandal bu köşeden ne söz vermişti?
“Bu ev hapsinde ya korona beni 6 baklava yapacak, ya ben koronayı ‘six pack’...”
Dün spor salonunda çektirdiği fotoğrafı gönderdi ve şunu söyledi:
“Daha üzerinde çalışıyorum abi... Size verdiğim sözün yüzde 89’unu gerçekleştirdim...”
Peki herkes kilo alırken o nasıl başardı bunu?
Cevabı şu:
“Kafaya koymak önemli. Kendimizi ne zaman fazla konfor alanında hissedersek acilen oradan çıkma vaktimiz geldi demektir...”
Fotoğrafa dikkatle baktım.
Vallahi tam 6 tane baklava açık ve net şekilde görülüyor...
GÜNÜN SÜRPRİZİ
İBRAHİM SADRİ TARZI İLE ŞAİR AHMET ÖZAL
NUMBER 1 Türk FM program ve sunucusu Kadir Çetin “Ahmet Özal’la şiir” diye bir programa başladı.
Tanıtımlarına baktığımda “Herhalde Ahmet Özal diye başka biri” dedim...
Yani bayağı İbrahim Sadri tarzı şiir okuyor...
Meğer bizim bildiğimiz rahmetli Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal’mış...
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu.
Meğer şiire merak sarmış.
Kendine yeni bir tarz yapmış...
Şimdi haftada üç gün Number 1 Türk FM’de şiirler okuyacakmış.
Bildiğimiz o adam gitmiş, bambaşka biri gelmiş.
Vay canına dedim...
Bu nasıl bir değişimdir.
Hele hele şu illüstrasyon foto var ya... İşte o yıktı geçti...
HANGİ ŞİİRLERİ OKUDU, RAHMETLİYİ KİM ÖLDÜRDÜ
AHMET Özal’ın radyoda okuduğu şiirleri istedim.
Orhan Veli: “Beni Güzel Hatırla”
Özdemir Asaf: “Özlem” ve “Bir Kadının Dudaklarında Değildir”
Cemal Süreya: “Uzaktan Seviyorum” ve “Sana Giden Yollar Kapalı”
İbrahim Sadri: “Ben Seni Hiç Sevmedim ki”
Ümit Yaşar: “Bir Gecen Ansızın Gelebilirim”
Can Yücel: “Sen...”
Yok Turgut Bey’i ne bu şairler ne de
bu şiirler öldürmüştür... Olsa olsa Ahmet Bey’in okuması öldürmüştür...
(Bu sonuncusu şaka. Fena da okumuyor yani...)
AHMET ÖZAL: BABAMI BU ŞİİRLER ÖLDÜRDÜ
AHMET Özal denince akla ne gelir?
“Babasını öldüren” yüzlerce ayrı insan ve çete...
Tabii tahmin ettiğim gibi anında sosyal medya geyikleri başlamış.
“Babamı Number 1 Türk FM öldürdü” diye başlayıp onlarca mesaj atılmış.
Ama en yaratıcısı şuydu:
“Babamı bu şiirler öldürdü...”
MODA SOSYOLOJİSİ
TÜRBANIN YERİNİ BANDANA MI ALIYOR
“FASHION”, yani giyim tasarımı, benim pop sosyolog tarafımın en ilgiyle izlediği konulardan biri.
“Tesettür modasını” da çok yakından takip ettiğimi biliyorsunuz. Dün “Aişe Tesettür” markasının internet sitesini incelerken aklıma bir soru takıldı.
“Tesettür tasarımcıları” bazı kavramları değiştiriyor mu?
Mesela, başörtüsü konusunda “türban” kelimesi çok azalırken, yerini “bandana”, “şal”, “bone”, “şapka bone” “tokalı bone” gibi kavramlar almış.
Şirketin Medya Tava sitesinde yayınlanan reklamında 7 başörtüsünden sadece biri “türban” olarak isimlendirilmiş. Geriye kalan altısı “bandana”...
Şunu da söyleyeyim. Başörtüsü konusundaki tasarımda çok estetik dokunuşlar gelmiş.
YAZ MAYOLARI
MUHAFAZAKÂR MODA ‘PAREO’YU DA YARATTI
AYNI tasarımcının “tesettür mayolar” bölümünde de çok ilginç gelişmeler var.
Mesela tesettür mayoya çiçekli desenler girmiş.
Kesimler daha slim fit (bedene yapışan) hale gelmiş.
Ama en çarpıcısı tesettür yaz modasının “pareo”yu keşfi olmuş...
Bence bunlar iyi haber...
DÜNYA
EN ÜNLÜ KADIN İÇ GİYİM MARKASININ ALTI KARESİ
BU arada dünyanın en ünlü kadın iç giyim markalarından La Perla da koleksiyonlarına adını koymadan “tesettür mayolar” koydu.
Üstelik bunların sunumunu bikini ve tek parça mayolar arasına yerleştirdi.
Bakarken düşündüm: Acaba “yeni normal”in sonuçlarından biri de bu “cohabitation”, yani barış içinde birlikte yaşama adabı mı...
İnşallah öyledir.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin