Banyan ağacına asılı 10 esrarengiz ceset

Ama bir ekonomist var ki, nereye baksam onu görüyorum şu son zamanlarda.
Mariana Mazzucato...
*
Dünyayı sarsan 68 Mayıs olaylarından bir ay sonra, 16 Haziran 1968’de doğmuş.
İtalyan asıllı ama çifte vatandaşlığı var.
Aynı zamanda Amerikalı...
Londra Kolej Üniversitesi’nde ekonomi bölümü öğretim üyesi.
Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Ekonomi Konseyi üyesi.
Yıl 2020...
Uzun yıllar yapılamayan Formula 1 yarışları yine Türkiye’ye dönmüş ama pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.
O gün F1 tarihinde bir rekor kırılıyor.
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Ne yapayım, dayanamıyorum... Bir de böyle dayaklara şerbetliyim.
Bugün pazar, kasveti atıp eğlenceli bir konuya gireceğim.
*
Geçen hafta itibarıyla “Türkiye’nin testosteronu en yüksek medya mensubu” tahtı beden değiştirdi. Geçen haftaya kadar en yüksek testosteronlu erkek medya mensubu bendim. Dr. Osman Müftüoğlu nezaretinde ölçülmüş testosteronum 623’tü...
Hatta Fenerbahçe benim için 623 numaralı bir de forma yaptırmıştı.
*
Sahip olduğum “E.T.” unvanım, yani “En yüksek Testosteron” tacım, geçen hafta itibarıyla elimden alındı.
Üstelik de bir magazinci tarafından alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir telefon konuşması yapmış.
Nedense bu haber bir gün önce pek dikkat çekmedi.
*
Acaba doğru mu diye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sitesine girip baktım.
Gerçekten bir gün önce açıklama yapılmış...
Açıklamada küçük bir cümle dikkatimi çekti:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.”
İfadede
Cumhur İttifakı yeni bir anayasa için düşünce egzersizine başlamıştı.
Millet İttifakı ise resmen veya gayriresmi olarak dahil 6 partinin temsilcileri iee yeni bir anayasa için masaya oturmuştu.
*
İki kanat, iki ayrı sistem üzerine anayasayı konuşuyordu.
Cumhur İttifakı “Güçlendirilmiş Başkanlık Sistemi” üzerine...
Millet İttifakı ise “Güçlendirilmiş Parlamento” sistemine dönüşü savunuyordu...
İkisi çok ayrı yerlerdeydi...
*
Orada bir gazeteci sormuş: “Siz burada neyin peşindesiniz?”
Yabancı gazeteci bu soruyu sorunca Francesca da ona bir başka soruyla cevap vermiş:
“Benim için burada bulduğumuz en önemli şey ne biliyor musunuz?”
Gazeteci merakla bakınca devam etmiş:
“Tohum. Evet kazı sırasında bulduğumuz en önemli şey tohumdu. Bir oda dolusu tohum bulduk. Çünkü en geç tabakalarda çalışıyoruz. O dönemde insanlar ne yiyor biliyoruz ama emin değildik. Çoğu buğday ama başka çok ince tohumlar da var. Seneye botanik antropologları bakacak ve ne yediklerine karar vereceğiz.”
‘Aslan’ın altındaki dünyaya yolculuğumuzun ikinci günü bu tohumların sırrıyla başlıyor.
Çünkü bu tohumlar daha şimdiden bize çok çarpıcı bir tarihi gerçeği anlatıyor.
Bu sokağın 18 numaralı binasının kapısında Türk ve İtalyan bayrakları asılı.
Çünkü burası Türkiye’nin Roma’daki Yunus Emre Kültür Merkezi...
İşte bu binada 28 Şubat 2021 günü çok ilginç bir söyleşi yapıldı. Söyleşiyi yapan kişi Marcella Frangipane isimli bir profesördü.
Roma’nın prestijli La Sapienza Üniversitesi’nin öğretim üyesi. Ama onun bizi çok yakından ilgilendiren bir başka unvanı daha var.
Malatya’daki Arslantepe Höyüğü’nün eski Kazı Heyeti Başkanı.
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Frangipane, Arslantepe’nin artık hepimizin bildiği önemini anlattı.
Burası MÖ 6 binden başlayıp, MS 1’inci yıla kadar uzanan bir dönemde bilinen en önemli yerleşim alanıydı.
Çünkü bana Avrupa ve insanlık tarihindeki çok önemli anlardan birini anlatır.
Fotoğrafta gördüğünüz kişi, Almanya’nın en önemli şansölyelerinden biri olan Helmut Kohl...
Fotoğraf 2014 yılında Bild gazetesi için ünlü fotoğrafçı Andreas Mühe tarafından çekildi.
*
Fikir, Bild’in eski Genel Yayın Yönetmeni, dostum Kai Diekmann’a ait...
Kohl, o sırada hastaydı ve çekime ancak tekerlekli sandalye ile gelebilmişti...
Kai, onu Ludwigshafen’den helikopterle alıp Berlin’e getirmişti.
Bu fotoğraf, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25’inci yılı için, sabaha karşı 05.00’te, Berlin’in Brandenburger Kapısı’nda çekildi...
Haberin başlığı şöyleydi:
“Dünyanın en uzun asma köprüsü Türkiye’de yapılıyor.”
*
Yazıdan öğrendiğime göre bugüne kadar dünyanın en uzun köprüsü Japonya’daki “Akashi Kaikyo” köprüsüymüş ve uzunluğu 1.992 metreymiş.
Çanakkale Köprüsü’nün uzunluğu ise 2.023 metre olacak.
ENR’daki İngilizce haberi iki defa dikkatle okudum.
Köprünün adı
Önceki akşam, Eintracht Frankfurt karşısındaki takım çıksaydı rahat 3 çekerdi bu Pire takımına...
Ama beni daha çok üzen Olympiakos’un hödük başkanının lafları oldu...
Hele hele bir de bazı Galatasaraylı dostların “Bizi bu hödüğün laflarına muhatap ettin ya Fener, helal olsun sana” yollu şakaları yok mu...
İşte o kahretti beni...
Delirdim...
*
Ama sonra herifin bu fotoğrafını gördüm...
Beşi de aynı şirkette çalışıyor.
Dünyanın iki numaralı alkollü içki şirketi Pernod Ricard’ın üst düzey çalışanı bu kadınlar.
Biri hariç hepsi Müslüman.
Yani alkollü içki sektöründe çalışıyorlar ve Erbil’de “Saha ziyareti” yapıyorlar. Yani, viski ve başka içkilerin pazar durumunu görmek için oradalar.
Ekipte görevli erkek eleman yok.
Fotoğraf, Pernod Ricard Irak distribütörü Swayish şirketinde çekildi.
Göcek Limanı bana hep Amerika’nın Florida bölgesindeki veya Long Island’daki sahil kasabalarını hatırlatır.
Marinaları, kafeleri, caddeleri, Türkiye’nin başka bölgelerindeki çirkin yapılaşmadan biraz olsun kendini koruyabilmiş mimarisiyle bana iyi gelen bir belde Göcek...
Göcek Türkiye’nin gündemine 1980’li yıllarda yerleşti. Yerleştiren de rahmetli Turgut Özal ve danışmanı Can Pulak oldu...
Özal yaz aylarında hafta sonlarını Göcek’te geçirirdi. Bir yandan turizm yatırımlarını yerinde görür, kararlar alır, bir yandan da ünlü bir patronun teknesinde gezerdi.
Türkiye’nin 24 Ocak kararları ve özellikle de Özal’ın iktidara gelişi ile başlayan liberal ekonomi dönemi yeni patronlar yaratıyordu. Özellikle inşaat şirketleri hızla büyüyordu.
Yeni patronlar da Türkiye’de “yat modası”nı yaratıyordu.
*
Onun “Davut” heykeli, sanatta ulaşılmazlığın sembolü olarak asırlardır yerini koruyor...
Peki bu heykeli yapan Michelangelo nasıl bir insandı...
*
Aslında hakkında epey şey biliyoruz.
Çünkü yanında hayatını yazacak Vasari adlı bir biyografi yazarı vardı.
Yani kendi hikâyesi ve efsanesini kendi yazdıran insandı.
Ama kendisi hakkında asıl somut bilgiyi meğer kendi bırakmış.
Üç boyutlu mermer bir heykel...
8 Eylül gününden beri dünya o üç kadını konuşuyor... Burası Fas ve ülkenin üç büyük şehrinin belediye başkanlığı koltuğuna üç kadın oturdu...
Gelin şimdi Müslüman dünyasının en karamsar günlerinde en iyimser rüzgârları estiren bu üç kadını tanıyalım.
Birincisi, Esma Ralalu...
Ekonomist ve gazeteci...
Başkent Rabat’ın, yani bir anlamda Fas’ın Ankara’sının, seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı...
Milli Bağımsız Birlik Hareketi’nin adayı...
Belediye Meclisi’ne seçilen 79 üyenin 58’inin oyunu alarak başkan seçildi.
Öteki iki rakibinden Sosyalist Halk Güçleri Birliği’nin adayı 7, İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı da 8 oy alabildi.
1. Kitabın adı “Les Inseparables”...
Kitap geçtiğimiz günlerde Amerika’da da İngilizce olarak yayınlandı ve dün New York Times’ta kitapla ilgili uzun bir de yazı vardı.
*
Simone de Beauvoir, bu kitabı 1954’te yazmış.
Aslında otobiyografik bir roman.
Başkalarının da vardır belki ama kendi payıma, eski ABD Başkanı Obama’dan sonra gördüğüm ikinci siyasetçi müzik listesi bu.
Kemal Bey’in böyle bir listeyi hazırlaması da hoşuma gitti.
*
3 saat 4 dakikalık bir liste bu.
Nagehan Alçı onunla yaptığı mülakatı iki gün üst üste yayınladı...
Oysa ilk günden beri orada CNN’in bir kadın muhabiri vardı...
BBC oradaydı...
Ama görüntülü olarak ilk mülakatını bir Türk kadın gazeteciye verdi.
Nagehan Alçı’nın başarısı kadar, Karzai’nin tercihi de anlamlı...
Öyleyse gelin bu mülakatın biraz arka odalarında dolaşalım.
SEFARET AVLUSUNDA BAŞI AÇIK, KARZAİ’NİN EVİNDE BİLE ÖRTÜLÜ
Konuşmanın bir bölümünün konusu “ateizmdi”...
Şimdi size o konuşmanın sözünü ettiğim bölümünü aynen aktarıyorum:
Mısır Devlet Başkanı Sisi diyor ki:
“İnancı olmayan insanlara saygılıyım. Herhangi bir insan bana Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi olmadığını veya dinlere inanmadığını söylerse, ‘Bu sizin kişisel seçiminizdir’ derim...”
Sisi bunları 11 Eylül günü yapılan “İnsan Hakları Strateji Toplantısı” için verilen yemekte söyledi.
Şöyle hafızamı yokladım...
Bugüne kadar herhangi bir Müslüman Arap ülkesinde resmi bir kişinin ağzından hiç bu sözleri işittik mi...
Kapıda biraz durup dinleyin...
Öğütülmemiş kahve çekirdeklerinin haykırarak size bağırdığını duyuyorsanız eğer...
Arkasından boş karton kahve kapları toplu halde üzerinize saldırıyorsa...
Böyle bir durum varsa yani...
Hemen bir psikiyatra gidin...
*
Büyük ihtimalle size şu teşhisi koyacaklar:
“Schizoaffective disorder...”
Banyan ağacına asılı 10 esrarengiz ceset
Her şey bir yaz sabahı, sokağın orta yerindeki bakkal dükkânının zamanında açılmaması ile başladı.
Sütçünün getirdiği süt kasaları hâlâ dükkânın önünde duruyordu.
Durumdan şüphelenen komşular eve girince dehşetten donup kaldılar...
Yıl 2018’di...
Olay yeri Hindistan’ın Delhi şehrinin kuzeyindeki popüler bir mahalleydi...
O sabah dükkân sahibinin üst kattaki evine giren komşular, evin tavanındaki mazgal şeklindeki demirlere asılı 10 cesetle karşılaştılar.
Bir ceset de içeride bir odada yatağın üzerinde yatık vaziyetteydi.
*
İlk bakışta dikkati çeken şeyler şunlardı:
Cesetler tavandaki mazgala geometrik biçimde, belli aralıklarla asılmıştı.
Her biri aynı kumaştan yapılmış ama renkleri farklı uzun şallarla asılmıştı.
Cesetlerin elleri arkadan bağlanmıştı. Aynı şekilde ağızları da kumaşla bağlı vaziyetteydi.
Ama en önemlisi, cesetler, sanki bir banyan ağacına asılmış gibi görünüyorlardı.
Ve son bir ayrıntı. Evin dışına doğru çıkan 11 boru ucu vardı.
Bir de şu: Aile küçük torunlara kadar asılıydı...
İşte 2018 yılında Hindistan’da yaşanan bu olay, bir belgesel haline getirildi ve streaming platformlarına kondu.
Adı “House of Secrets: The Burari Deaths”.
Türkiye’de de gösterime giren bu üç bölümlük belgeseli geçen hafta izledim.
Hemen şunu söyleyeyim.
David Fincher’ın elinde olağanüstü bir “Seven” filmi olacak kadar ilgi çekici.
*
Olay bir cinayet mi...
Hepsinin elleri arkadan bağlanmış olduğuna göre, cinayet ihtimali daha ağır...
Ama ne sokağa bakan kameralarda ne de evdeki olay yeri bulgularında dışardan gelen bir veya birkaç kişinin izi var...
Yoksa bir tarikatın toplu intiharı mı...
Aile üyelerinin özellikle üçüncü nesline bakıyorsunuz... Açık fikirli insanlar. Biri uluslararası bir şirkette çalışıyor.
Yani öyle kolayca bir tarikata kapılıp bir gurunun peşinden gidecek insanlar değil...
*
Öyleyse ne?
Olay nedir anlatmayacağım.
Çünkü bazıları beni “spoiling” yapmakla suçluyor.
Yani seyretme zevkinizi ve merakınızı kaçırmayacağım.
Sadece şunu söyleyebilirim.
Bugüne kadar seyrettiğim en ilginç “True Crime”, yani gerçek suç belgesellerinden biri.
*
İlginizi çekmek için bir ipucu vereyim.
Evde bulunan bir günce var...
Olaya tamamen bir psikolojik “thriller” havası veriyor.
*
Bu hafta için banko önereceğim belgesellerden biri bu.
Tekrar ediyorum.
Bir David Fincher filmi seyreder gibi seyredeceksiniz.
YILLAR ÖNCE BİR BANYAN AĞACININ DİBİNDEKİ KARE
BANYAN, daha çok Uzak Doğu’da görülen bir ağaç türü.
Kendine özgü bir kök sistemi var. Dipten değil yukardan sarkan kökleri var.
Budizmin kutsal ağacı olarak biliniyor.
Buda’nın ilk meditasyonunu yaptığı ağaç olarak biliniyor.
Kendi başına bir orman gibi.
Bir anlamda ölümsüzlüğü temsil ediyor.
Bu fotoğrafı 2017 yılında Etiyopya’ya yaptığım gezide bir banyan ağacının dibinde çektirmiştim.
Gerçekten etkileyici bir ağaç...
OKSİMORON DEĞİL GERÇEK
HIRİSTİYAN AŞIRI SAĞININ YENİ LİDERİ BİR YAHUDİ Mİ
FOTOĞRAFINI gördüğünüz bu adama iyi bakın...
Çünkü Avrupa siyasetinde doğmakta olan yeni fenomen o...
Herkes Fransa’da başkanlık yarışının Mösyö Macron’la, Madame Le Pen arasında geçeceğini tahmin ediyordu.
Ancak bugün kadar Fransa’da hiç rastlanmamış bir lider profili ortaya çıktı.
Ve anketlere göre, aşırı sağ seçmen gözünde Le Pen’i sürklase etti.
Gelin Avrupa’nın bu sürpriz ve şaşırtıcı yeni siyasetçi profiline yakından bakalım.
Adı Éric Zemmour...
Tam adı ise Éric Justin Léon Zemmour.
Cezayir’den göç etmiş bir Yahudi ailenin çocuğu...
Evet yanlış işitmediniz, Yahudi bir aile.
Yahudi ve göçmen ama; Fransa’yı göçmenlerden temizlemeye uğraşıyor.
Yahudi ama, Fransa’nın Hıristiyan değerlerini kaybetmesine şiddetle karşı ve değerleri tekrar yerleştirmeye uğraşıyor...
Yahudi ama çok şiddetle Amerika karşıtı, Fransa’yı Amerikan kültürünün hegemonyasından kurtarmayı vaat ediyor.
Gazeteci ve polemikçi.
SLOGANI: ‘METOO’CULAR ALFA ERKEĞİNİ YOK EDİYOR
ZEMMOUR’un en çok kullandığı argümanlardan biri de kadınlarla ilgili.
Çünkü “MeToo hareketinin Fransa’da güçlü erkekleri yok ettiğini” söylüyor durmadan.
Yani hedefi göçmenler ve MeToo’cular...
Bir tür maskülen faşizm diyebilir miyiz... Neden olmasın...
*
Peki bu tuhaf karakterin, 2022’de yapılacak seçimlerde şansı var mı?
Fransa’nın önde gelen seçim anketi şirketi Harris’in son anketine göre, bugün seçim yapılsa Macron yüzde 23-24 alıyor.
İkinci sırada yüzde 17-18’le Zemmour var.
Le Pen ise yüzde 15-16 ile üçüncü sırada.
Yani bugün seçim yapılsa ikinci tura Macron ve o kalıyor...
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Aşırı sağ Fransız milliyetçilerinin Cezayir kökenli bir Yahudi adaya yönelmesi bence önümüzdeki Avrupa siyasetinin en ilginç gelişmelerinden biri olabilir.
Bu arada şunu da ekleyeyim.
Eric Zemmour gazeteci. Yani meslektaş...
TAKIM ELBİSE GİYİP BUNLARI SÖYLEMEK
BU fotoğrafı pazar günü Hürriyet Ege’de Deniz Sipahi’nin köşesinde gördüm.
Yanındaki kişi, dünyaca ünlü giyim markası Hugo Boss’un Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Heiko Schafer...
Önce birbirlerine bakmışlar. İkisinin de üzerinde takım elbise var.
Sonra da “Yakında azınlıkta kalacağız” demişler.
Schafer’in verdiği bilgiye göre erkek giyiminde klasik elbise, yani takım elbise-gömlek satışları yüzde 50 düşmüş.
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Değişimi de şöyle özetliyor:
Ceketler spor hale gelmiş.
Klasik pantolonun yerini kemersiz, ipli pantolon almış.
Gömlek gitmiş, yerine “Basic bir tişört” gelmiş.
HEDONUTOPIA
BİR ŞARKI SADECE ÖNDEKİ SOLİSTİN SÖYLEDİĞİ ŞEY DEĞİL
HEDONUTOPIA grubunu ilk defa yıllar önce Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin girişindeki merdivenlerde verdiği küçük konserde dinlemiştim.
Bana göre Türkiye’nin en sofistike ve yenilikçi rock gruplarından biri.
Yeni şarkıları “Bi Sen Değil” geçen cuma streaming platformlarına kondu.
Son zamanlarda müzikal yapısı bu kadar zengin bir şarkı çok az dinledim. İnsan müzik dinlerken genellikle “Frontman”a yani öndeki şarkıcıya konsantre olur.
Ama Hedonutopia’ı dinlerken arka sıraya geçiyor, özellikle gitara takılıyorsunuz.
Bütün enstrümanları tek tek ayırıyor, her biriyle bir başka aleme gidiyorsunuz.
Özellikle de gitara...
Ve solist o zengin müziğin içine kendini öylesine bırakıyor ki...
Benim için şarkı olmaktan çıkıyor, içine atladığım bir uzay boşluğu haline geliyor.
REFERANDUMDA YETMEZ AMA EVET DİYENLERLE İLGİLİ DUYGULARIM ŞU
BİR: 12 Eylül Referandumu’nda “Hayır” oyu kullandım. Ama o referandumda “Evet” oyu kullananların evet deme haklarını sonuna kadar savunurum.
İKİ: O gün “Yetmez ama evet” diyenlerin çoğu bugün muhalefette. Bazıları yurtdışında, bazıları burada haksız yere hapis yattılar.
ÜÇ: Yetmez ama evet diyenlerin çoğunu, gençlik yıllarımdan beri tanıyorum. Zaman zaman benzer şeyleri savundum, zaman zaman çok karşıt fikirlere sahip olduk. Ama şuna inanıyorum ki çoğu bu ülkenin daha iyi bir yere gitmesi için mücadele etmiş insanlardır.
DÖRT: Son zamanlarda bazı kişilerin, onların yakalarına yapışıp yargılarcasına hesap sorma, suçlama hatta linç tavrına girmelerini de hiç doğru bulmuyorum, demokratça bir tavır olarak görmüyorum.
BEŞ: Bu ülkenin yakın tarihine baktığımda, Sezen Aksu’nun o şarkısını duyuyorum:
“Hiçbirimiz masum değiliz...”
DÜZELTME
DÜNKÜ “Bu kadın ‘Yetmez ama evet’çileri fabrika ayarlarına döndürür mü” yazımda, yanlışlıkla Haluk Şahin’in adını vermiştim. Doğrusu Şahin Alpay olacaktı.
Benim bildiğim Haluk Şahin “Hayır”cıydı...