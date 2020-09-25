Bana ve Beatles'a siyah dik yaka kazak giydiren kadın

Fotoğrafın en solunda bir lider daha vardı ve o da Putin’di.
O gün bu kareyi yorumlayan bir yazı yazmıştım...
Hepsinin beden dilini ve psikolojilerini yorumlamıştım.
Önceki gün telefonla yapılan üçlü zirveden ve AB’nin Türkiye’ye yaptırımlar çıkması beklenen zirvesi ertelendikten sonra bu kareye bir de şu açıdan baktım.
Bu fotoğrafı çok sevdim... Çünkü dış politikada Cumhurbaşkanı ve ülkemi görmek istediğim yeri anlatıyor...
Yani Avrupa’yı...
Dolayısıyla, ülkemin Cumhurbaşkanı’nı o fotoğrafta Avrupa ile el ele görmek bana umut veriyor.
Yoksa içimden mi gelmedi pek karar veremedim.
Ama bu topa girenlerin yazdıklarını, Instagram ve Twitter’da oluşturulan sosyal medya jürisinin neredeyse oybirliğiyle aldığı “Tutukla” kararını görünce, doğrusu bir jüri üyesi olarak ben de görüşümü yazmadan duramadım.
İşte benim itiraz şerhim:
*
BİR: Sosyal medyaya yansıtılan görüntüleri seyrettim, olayı tam anlayamadım.
Vardığım sonuç şu oldu:
Görüntüler ya çok yeteneksiz bir montajcının ya da çok manipülatif bir makasçının elinden çıkmış gibiydi.
*
“Pisliğin teki” deyip geçtim...
Ama iş büyüdü...
Büyüyünce de Hürriyet’in Atina muhabiri Yorgo Kırbaki’yi arayıp sordum:
Neyin nesidir bu gazete?
“Aşırı sağın da aşırı sağı bir gazetedir...”
Ya tirajı nedir? Kim alır, kim okur?
“Yunan gazeteleri artık tiraj açıklamıyor. Ama son açıklamada 5-6 bin satan (bana göre bedava dağıtılan) bir gazete...
Dünyaca tanınmış siyasetçiler... Bütün bu insanlar önceki gün ve dün Instagram’da bir kadının ardından veda mesajları attılar...
Bugün size, erkek heykelleri altında oturan bu iki kadının hikâyesini anlatacağım...
*
Hikâyeme, önce sağdaki kadından başlayacağım.
ODTÜ gibi muhteşem bir üniversitede sosyoloji okumuş...
Gidip Amerikalarda eğitimine devam etmiş....
Bir de İran Araştırma Merkezi’ni kuran kişiymiş...
*
İşte bu hoca çıkıp televizyonda insanların gözüne baka baka, “Balkan göçmenleri Türk değildir, Türkleştirilmiştir” diyor...
Orada da durmuyor devam ediyor:
“Bunlar Türkçeyi bile sonradan öğrenmiştir” diyor...
Ve sonunda asıl söylemek istediği noktaya geliyor:
Anladım, şimdi artık işin en heyecanlı bölümüne, çarpışma anına gelelim. Ama önce bana neyi hızlandırdığınızı ve protona bir tekme atmanın, bir tokat atmanın kaça mal olduğunu anlatın.
İşin aslında en ucuz kısmı neyi hızlandırdığımız. Protonu hızlandırıyoruz. Proton ne? Hidrojen. Hidrojen atomundaki elektronu sıyır, al sana proton. Çünkü hidrojen temelde bir proton ve etrafındaki bir elektrondur. En basit, periyodik cetveldeki başlangıç atomumuz yani.
Bunu nasıl elde ediyorsunuz?
Hidrojen tüpümüz var. Yani bildiğimiz küçük bir şişe büyüklüğünde oksijen tüpleri gibi. Bir tüp bizi aylarca götürüyor. Bir prosesle o hidrojenler elektronlarından ayrıştırılıyor ve haliyle artı yüklü hidrojen haline geliyorlar. Ama artı yüklü hidrojen dediğin, yani elektronsuz hidrojen dediğin şey zaten protonun tek başına hali. Biz onları alıyoruz ve bunları “bohça” haline sokuyoruz.
Bu bohçalardan iki tanesini mi alıp çarpıştırıyorsunuz?
Bir tane protonu elde ederek hızlandırmak hem zor hem de aynı zamanda değmez. Biz aşağı yukarı 10 üzeri 11 tane yani birin yanına 11 tane sıfır koyun o kadar sayıda proton hızlandırıyoruz, bir bohça dediğimiz bu. Bu da 100 milyar ediyor. Yaklaşık 100 küsur milyar tane protonu, bir arada hızlandırıyoruz. Ve bu çok ama çok küçük bir hacim içinde. Yani şu elimdeki çakmağı düşünün bunun gibi bir tane daha karşıda hazırlanmış...
HER SANİYE 40 MİLYON BOHÇA KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Serkant Hocam, Dan Brown’ın romanında okuduğum günden beri CERN’e gitmek isterim. Ne yapıyorsunuz orada, yerin 100 metre altında? Nerede başladı bu hikâye?
Anneannemin evinde başladı. Ben küçükken anne ve babam çalıştığı için anneannem bana bakardı. Anneanne evinde de çok fazla oyuncak yoktu. En güzel meşgalem eski gazete kâğıtlarını alıp anneannemin yere serdiği bir çarşaf üzerinde kesmekti. Derdim gazeteyi kaç parçaya bölebileceğimi anlamaktı. Çünkü durmadan parçalayabildiğime göre içinde bir şey olması lazım. Sonradan öğrendim ki sadece matematiksel olarak bir şeyi sonsuz kere parçalayabiliriz. İşte buna ‘parçacık fiziği’ diyoruz. Her şeyin nüvesinde daha da ne olduğunu anlamak.
BİR PİNPON TOPU ATARAK DUVARI DELEBİLİRSİNİZ
İtalyan Fizikçi Carlo “Bilimde görmediğimiz bir şeyi anlamaya çalışırız” diyor. Siz görüyor musunuz?
Bir pinpon topu alalım, bunu bir duvara atarsak öteki tarafa geçmez. Ama teorik olarak geçmesi mümkündür. Biz buna “Tanımlanabilir olasılık” diyoruz. İşte evrenin şöyle bir gücü var. Bizim 30 birimle geçebileceğimiz bir duvarı o 3 birimlik enerjiyle atıp öbür tarafa geçirebiliyor. Günlük hayattaki işleyişte bunları beynimize kabul ettirmek zor. Kuantum deryası böyle sürprizlerle dolu.
CERN BİZİM BÜYÜK KULÜP GİBİ BİR YER
Peki İsviçre’deki CERN’e gidersek, orası neresi? Gerçekten Dan Brown’ın anlattığı gibi esrarengiz bir yer mi?
O gün İstanbul-Isparta seferini yapan uçak, normal saatinde kalkmış ve rahat bir yolculuktan sonra Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na doğru alçalmaya başlamıştır.
World Focus şirketinden kiralanan yolcu uçağında 7’si mürettebat 57 kişi bulunmaktadır.
Ne olduysa o iniş anında olur. Uçak havalimanının yakındaki bir dağa çarparak parçalanır.
İşte bu uçak, Türk bilim tarihinde, ünlü romancı Dan Brown’a kadar uzanacak bir tartışmayı başlatacaktır.
MELEKLER VE ŞEYTANLARIN MERKEZİNE GELEN HABER
Uçağın yolcularından biri Engin Arık adında bir kadındır. Onun kazada öldüğü haberinin ulaştığı yerlerden biri, Türkiye’den uzakta, yerin 100 metre altında dünyanın en ilginç deneylerinden birinin yapıldığı yer.
Burası, bütün dünyanın
Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra Bahreyn de İsrail’le diplomatik ilişkiler kurdu...
Yani...
Yanisi şu...
Türkiye’nin yıllarca önce yaptığı, bugün de yapmaya devam ettiği şeyi yapıyorlar...
Demek ki dış politikamızda serinkanlı bir akıl varmış...
*
Sırbistan ve Kosova...
Türkiye’nin Balkanlar’da en çok yardım yaptığı,
Hayatımda aldığım ilk şarkılar 78 devirlik üç plaktı.
Biri Erol Büyükburç’un ‘Little Lucy’si, öteki ise Paul Anka’nın ‘Diana’sıydı...
Üçüncüsü, Elvis Presley’in iki şarkısıydı...
İki tarafında birer şarkı olan 3 plağı eve getirirken otobüste kırmamak için harcadığım çabayı ve yaşadığım korkuyu hâlâ unutmadım.
Hepsi hepsi 6 şarkıydı...
Federica’ya sordum.
Bugün Spotify arşivinde toplam kaç şarkı var?
60 milyondan çok şarkı varmış.
Pazar şovuma hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim konu ile karşınızdayım.
Müzik...
*
Müzik deyince de aklımıza artık “streaming” platformlar geliyor.
Spotify, Apple Music, Deezer, Fizy ve yeni oyuncu olarak Amazon ve ötekiler.
Şu an için Türkiye’de en tanınanı Spotify...
*
Spotify’ın artık Türkiye pazarını yöneten bir yöneticisi var.
Evet cevabı buymuş...
Eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve şimdilerde büyük ilgiyle izlediğim YouTube kanalı yorumcusu Kemal Öztürk’ün bu hafta çıkan kitabında okudum.
Kitapta çok ilginç ve tartışılacak anekdotlar var...
Ama ben, bukalemun ruhuma uygun birini seçtim...
Çok vahim bir olayın eğlenceli tarafı...
Kemal Öztürk başından itibaren, o zamanki deyişi ile “Gülen cemaati”ne uzak durmuş.
Ama AA Genel Müdürü olunca, personel alımında FETÖ kesiminden çok baskı gelmeye başlamış.
Geminin sahibi, Güney Kıbrıs’ta yaşayan bir Rus...
Yükün gideceği yer Mozambik’te patlayıcı madde yapan bir şirket.
Mal kime aittir, kim yüklemiştir hâlâ bilinmiyor.
*
Ancak gemi Ürdün’den gelecek bir yükü almak üzere Beyrut limanına geliyor.
İşte ne oluyorsa orada oluyor...
Mozambik’teki şirket parayı ödememiştir.
İki avukat Lübnan adli makamlarına başvurarak gemiye el konulmasını istiyor...
“Memleketin bunca meselesi varken sen neyle uğraşıyorsun...”
Dünyanın her yerinde vardır böyle eleştiriler...
Çünkü bazı insanlar sadece ve sadece “memleket meselesini” konuşmaktan zevk alır...
Ama bu defa itiraz hiç beklemediğim bir yerden, Serdar Turgut’tan geldi...
Galiba onunla hayatımız boyunca ilk defa ciddi bir meseleyi konuşacağız...
Umarım son olur, çünkü daha şimdiden bana sıkıcı gelmeye başladı.
*
Tam logomu değiştirdiğim gün
Bakan turizmi çok iyi bilen, rahat konuşan, hiç öfkelenmeyen bir karaktere sahip.
O nedenle sohbet etmek keyifli oluyor...
*
Geçen cumartesi Bodrum’daki evinde buluşup geçen yazın sonuçlarını değerlendirdik.
Turizm konusunda ihtiyatlı bir iyimserlikle konuştu.
Çıkardığım sonuç, sezonun “beklenilenden ve umulandan iyi geçtiği” yolunda...
Yaz başında da sonunda da turizm konusunda en büyük coşkuyla konuştuğu konulardan biri Çeşme Yarımadası...
Toplantılara katılanlar hep aşağıdaki otellerde kalırken ben fünikülerle çıkılan tepedeki bu oteli tercih ederdim.
Çünkü o otel, hayatımın en önemli romancılarından biri olan Thomas Mann’ın “Büyülü Dağ” romanını yazdığı yerdi.
Heybeliada’da çekilen Kelebeğin Rüyası filminden.
Roman, Hans Castorp isimli bir gemi mühendisinin verem hastası akrabasını ziyarete gittiğinde kendisinin de verem olduğunu öğrenip o sanatoryumda 7 yıl kalışını anlatır.
Thomas Mann romanı, 1912 yılında Davos’un tepesindeki, Dr. Friedrich Jessen’in Waldsanatorium’unda yazmaya başladı.
Karısı solunum yollarındaki bir hastalık nedeniyle orada yatıyordu.
1. Batı Afrika’nın en Batı ucundaki Dakar şehrinden Fransa’nın Marsilya limanına giden bir gemide, yıllar sonra ortaya çıkacak esrarengiz bir ölüm olayı yaşanır.
Geminin yük taşınan bölümlerinde kafeslerin içinde bulunan üç maymundan ikisi ölmüştür.
*
Görevli personel bunu kaptana haber verir.
“Uşşaki” diye bir isim...
Nereden bulmuşlar bu ismi derseniz, sıkı durun...
Anlamı “âşık” kelimesinin çoğulu olan “uşşak”tan geliyormuş...
*
Yaz 2020 - 1
Daha önce gitmediğim veya gidip de fark edemediğim birçok yeri bu yaz keşfettim.
Bugün size pandemi gölgesindeki “2020 Türkiye yazı” ile ilgili gözlemlerimi aktaracağım.
*
Çünkü derdiniz uzun oluyor... Uzun yılların derdi... Ta gençlik yıllarınıza giden dertlerin, çöp yığını haline geldiği durumlar oluyor...
*
Son 3 günün en çok konuşulan ismi Işıl Özgentürk...
Tecavüze uğradıktan sonra intihar eden Batmanlı genç kızla ilgili bir yazı yazdı...
Ortalık karıştı...
*
Önce yazısıyla ilgili düşünceler dile getirildi...
Sonra
Bana ve Beatles'a siyah dik yaka kazak giydiren kadın
İzmirli bir delikanlı olarak bana “varoluşçuluğun siyah dik yaka kazağını” giydiren kadındı o...
Sadece bana değil, 1963 yılında Beatles’a da siyah dik yaka kazağı giydirip “With The Beatles” kapağına bu kazaklarla poz verdiren kadın yine oydu...
Adı Juliette Greco’ydu...
Fransa’da Saint Germain semtinin egzistansiyalizmin başkenti olduğu yıllarda, o sol entelektüel mahallenin kraliçesiydi...
Onun ilk fotoğraflarını, İzmir Namık Kemal Lisesi bahçesinde, Varlık Yayınları’ndan Sartre, Camus ve Gide’i okurken görmüştüm.
Ben, egzistansiyalizmin ne olduğunu öğrenmeden önce egzistansiyalist olan bir neslin çocuğuyum...
*
Beatles ve Rolling Stones ile Sartre ve Camus’yü aynı anda sevmeyi bir çocukluk hastalığı, uzaklarda, Ege kıyısında bir kafa karışıklığı sanmıştım yıllarca...
Sonra öğrendim ki, John Lennon ve Paul McCartney’de de varmış aynı kafa karışıklığı...
Paul McCartney yıllarca sonra “Michelle” şarkısını Juliette Greco’dan etkilenerek yazdığını söylemişti.
John Lennon ise yıllarca sonra şunu diyecekti:
“Hayatım boyunca Juliette Greco gibi entelektüel, güzel, elmacıkkemikleri çıkık, siyah saçlı ve özgür fikirli bir kadını hayal ettim.”
Kim bilir onun bizleri alıp götüren şarkısı “Imagine”de belki Greco’nun “Si Tu T’imagine” şarkısının da bir payı vardır.
Sadece erkekler değil...
Mick Jagger’ın 60’lı yıllardaki sevgilisi ve o dönemin en tanınmış şarkıcılarından Marianne Faithful da rol modelinin bu kadın olduğunu söyleyecekti.
*
Fransa’nın Montpellier şehrinde, sevgisiz bir annenin çocuğu olarak doğmuştu.
Annesi onu bir “tecavüz çocuğu” olarak gördüğü için anneannesine bırakıp gitmişti.
Babası ise kökenlerinde Yunanlık bulunan bir Korsikalıydı.
İkisi de Nazilere karşı direniş hareketine katılıp toplama kampına gönderilmişti.
Kız kardeşi ve o ise Paris civarında bir hapishaneye...
Serbest bırakıldığında 18 kilometre yolu yürüyerek Gestapo merkezine gidecek ve “Eşyalarımı geri verin” diyecek kadar dimdik ve cesurdu...
*
Bugünkü nesiller belki pek fazla tanımaz ama hiç şüphesiz benim gibi taşra şehirlerinin kenar mahallelerinden çıkıp da metropolleri fethetmek isteyen varoluşçu çocukları en çok etkileyen kadınlardan biridir.
Sadece beni mi?
Jean-Paul Sartre da onun hayranıydı. Bizim kuşaklarımız üzerinde büyük etkisi olan “Özgürlüğün Yolları” kitabında ona önemli bir yer ayırmıştı.
Bir iddiaya göre, ki ben inanıyorum, Albert Camus’nün gizli sevgilisiydi.
*
Caz müziğinin en büyük devrimcisi Miles Davis onun ebedi aşkıydı.
Sartre “Neden evlenmiyorsunuz” diye sorduğunda Miles Davis şu cevabı vermişti: “Çünkü onu çok seviyorum...”
Miles Davis 1991’de ölünceye kadar sevgili kalmışlardı.
Miles Davis’le bu ebedi aşkı yaşarken araya müzik tarihinin en önemli simalarından biri olan Quincy Jones da girmiş, onunla flört ettiği ortaya çıkmıştı.
Eh ne de olsa Sartre ve Simone de Beauvoir’ın arkadaşı değil miydi...
Seine Nehri’nin sol yakasında nehirler aşk köprülerinin altından farklı akıyordu.
*
Brigitte Bardot’nun eski kocası şarkıcı Sacha Distel
ve Hollywood’un en önemli yapımcılarından Darryl F. Zanuck da onun aşk zincirinin halkalarıydı.
Fransa’nın çok ünlü iki aktörü Philippe Lemaire ve Michel Piccoli ise aynı zamanda kocası olmuştu.
*
Evet bizim neslimizin erkeklerine dik yaka siyah kazağı giydiren bu kadın önceki gün öldü...
Dün bütün gün onun en sevdiğim şarkılarını dinledim.
“Sous le Ciel de Paris”... “Jolie Mome”... “La Marche Nuptiale”
Ve özellikle “Deshabillez Moi”...
Nedense Simone de Beauvoir’ın bir ayna önünde çırılçıplak saçlarını toplarken sevgilisinin çektiği fotoğraf geldi gözümün önüne...
ERKEKTE TAKIM ELBİSEYİ İŞTE BU TARZ KURTARABİLİR
GQ dergisinin internet sitesi, bu yıl erkek modasındaki temel trendleri anlatan bir yazı yayınladı.
Özellikle Dolce&Gabbana’nın bu erkek takımı çok dikkatimi çekti. Pandemide en büyük darbeyi yiyenlerden biri erkek takım elbisesi...
Satışları neredeyse sıfıra indi. Ama ne yalan söyleyeyim bu tasarıma bayıldım.
Kesinlikle giymek istediğim bir tarz bu...
Ve şuna inanıyorum.
Erkek takım elbise anlayışı büyük bir devrim geçirmezse ölmeye mahkûm.
Onu ancak böyle erkeği cüretkâr bir farklılaşmaya götürecek yaklaşım kurtarabilir.
TÜRK VİSKİ YAZARLARI KADINDAN YANA OLDU
Dünyaca ünlü viski yazarı Jim Murray’ın “Whisky Bible” kitabında viskileri kadın ve orgazm kavramları üzerinden tanımlaması üzerine başlayan tartışmaya “A’dan Z’ye Viski” kitabının iki yazarı da katıldı.
Mehmet Yalçın Instagram hesabından görüşlerini paylaştı.
Teoman Hünal ise görüşlerini bana gönderdi.
İşte iki Türk viskicisinin “viski, orgazm, kadın” konusundaki görüşleri...
MEHMET YALÇIN
VİSKİ FUARINDA ŞİŞESİNE PREZERVATİF TAKMIŞLARDI
“Dünyanın ilk popüler viski yazarı Michael Jackson’ın 2007’deki ölümünün ardından tahta geçen Jim Murray, viski dünyasında fazla sevilmeyen, biraz ‘katlanılan’ bir figür.
Egzantrik çıkışlardan hoşlanıyor, bir sabah radyo röportajında dünyanın en iyi viskilerinin İskoçya’da değil, Kentucky’de yapıldığını iddia edip ortalığı karıştırıyor mesela...
Her yıl yayınladığı ve binlerce viskiye not verdiği ‘Whisky Bible’ kitabında da öteden beri abartılı ifadeler kullanıyor.
2009 edisyonunda çok beğendiği Bruichladdich Port Charlotte’u ‘Ohhhhh... Ahhhh... Mmmmm... Yessss... O my god...’ gibi ‘orgazmik’ nidalarla övmüş, o yıl katıldığım Frakfurt’taki viski fuarında bununla dalga geçmek isteyenler de şişeye prezervatif takmışlardı. Murray bu yıl işi iyice abarttı, kitabında tam 34 tane buna benzer ‘seksist’ ifadeye yer verip protestolarla karşılaştı.”
TEOMAN HÜNAL
20 YIL ÖNCE ‘CHEEKY’ DEDİĞİMİZ AMA BUGÜN YANLIŞ TANIMLAR
“Bira ve viskiyi, hatta herhangi bir içkiyi kadın veya erkek içkisi olarak nitelendirmek çok yanlış. Benim publarda yıllardır gördüğüm kadınların da biradan, hatta (özellikle malt) viskiden erkekler kadar keyif almaları...
Çok sayıdaki viski tadım gruplarında kadınlar olduğu gibi sadece kadınlardan oluşan bir grup bile var.
Jim Murray’nin başına gelen ise tabiri caiz ise tam bir ‘zamane’ tatsızlığı. Adam kitabın hiçbir yerinde viski kadın içkisi değildir demiyor. Tatları anlatırken seksist beyanları var, ama bunlar da aslında yirmi sene önce hepimizin ‘cheeky’” deyip kullandığımız, ama bugünlerde artık neredeyse ‘illegal’ olan yorumlar. Yani yanlış zamanda yanlış yorum yapmış.”
ONUN KİMLİĞİNE UYGUN BİR CEVAP NASIL VERİLİR
AKP’li bir milletvekili, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı için “Kimliğine uygun hareketi yok” demiş ya...
Demek ki kimliklerimizde “uygun hareket” diye bir şey de yazarmış ve bu pespaye laf da onun kimliğine pek uygunmuş.
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu iyi tanırım. Karşılıklı zeybek oynamışlığımız vardır. Bu arkadaşın kafasında yazan kadın kimliğine uygun mudur bilmem ama Ege’nin silme erkeğinden iyi zeybek oynar.
Kadın kimliğinde yazar mı bilmem ama yerel seçimde onunla çatır çatır mücadele ederek Adnan Menderes’in memleketinde yüzde 53 oyla başkan seçilmiştir.
Baktım erkekler savunuyor Özlem başkanı...
Hiç gerek yok arkadaşlar... Hele siz bir adım geri çekilin...
O sözleri söyleyen arkadaşın kimliğine uygun biçimde ağzının payını Topuklu Efe kendisi verir...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü:
Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin
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