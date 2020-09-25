MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Ertuğrul ÖZKÖK>Bana ve Beatles'a siyah dik yaka kazak giydiren kadın

Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

Yazarın tüm yazarları

Bana ve Beatles'a siyah dik yaka kazak giydiren kadın

25 Eylül 2020

İzmirli bir delikanlı olarak bana “varoluşçuluğun siyah dik yaka kazağını” giydiren kadındı o...

Sadece bana değil, 1963 yılında Beatles’a da siyah dik yaka kazağı giydirip “With The Beatles” kapağına bu kazaklarla poz verdiren kadın yine oydu...

Bana ve Beatlesa siyah dik yaka kazak giydiren kadın

Adı Juliette Greco’ydu...

Fransa’da Saint Germain semtinin egzistansiyalizmin başkenti olduğu yıllarda, o sol entelektüel mahallenin kraliçesiydi...

Onun ilk fotoğraflarını, İzmir Namık Kemal Lisesi bahçesinde, Varlık Yayınları’ndan Sartre, Camus ve Gide’i okurken görmüştüm.

Ben, egzistansiyalizmin ne olduğunu öğrenmeden önce egzistansiyalist olan bir neslin çocuğuyum...

*

Beatles ve Rolling Stones ile Sartre ve Camus’yü aynı anda sevmeyi bir çocukluk hastalığı, uzaklarda, Ege kıyısında bir kafa karışıklığı sanmıştım yıllarca...

Sonra öğrendim ki, John Lennon ve Paul McCartney’de de varmış aynı kafa karışıklığı...

Paul McCartney yıllarca sonra “Michelle” şarkısını Juliette Greco’dan etkilenerek yazdığını söylemişti.

John Lennon ise yıllarca sonra şunu diyecekti:

“Hayatım boyunca Juliette Greco gibi entelektüel, güzel, elmacıkkemikleri çıkık, siyah saçlı ve özgür fikirli bir kadını hayal ettim.”

Kim bilir onun bizleri alıp götüren şarkısı “Imagine”de belki Greco’nun “Si Tu T’imagine” şarkısının da bir payı vardır.

Bana ve Beatlesa siyah dik yaka kazak giydiren kadın

Sadece erkekler değil...

Mick Jagger’ın 60’lı yıllardaki sevgilisi ve o dönemin en tanınmış şarkıcılarından Marianne Faithful da rol modelinin bu kadın olduğunu söyleyecekti.

*

Fransa’nın Montpellier şehrinde, sevgisiz bir annenin çocuğu olarak doğmuştu.

Annesi onu bir “tecavüz çocuğu” olarak gördüğü için anneannesine bırakıp gitmişti.

Babası ise kökenlerinde Yunanlık bulunan bir Korsikalıydı.

İkisi de Nazilere karşı direniş hareketine katılıp toplama kampına gönderilmişti.

Kız kardeşi ve o ise Paris civarında bir hapishaneye...

Serbest bırakıldığında 18 kilometre yolu yürüyerek Gestapo merkezine gidecek ve “Eşyalarımı geri verin” diyecek kadar dimdik ve cesurdu...

*

Bugünkü nesiller belki pek fazla tanımaz ama hiç şüphesiz benim gibi taşra şehirlerinin kenar mahallelerinden çıkıp da metropolleri fethetmek isteyen varoluşçu çocukları en çok etkileyen kadınlardan biridir.

Sadece beni mi?

Jean-Paul Sartre da onun hayranıydı. Bizim kuşaklarımız üzerinde büyük etkisi olan “Özgürlüğün Yolları” kitabında ona önemli bir yer ayırmıştı.

Bir iddiaya göre, ki ben inanıyorum, Albert Camus’nün gizli sevgilisiydi.

*

Caz müziğinin en büyük devrimcisi Miles Davis onun ebedi aşkıydı.

Sartre “Neden evlenmiyorsunuz” diye sorduğunda Miles Davis şu cevabı vermişti: “Çünkü onu çok seviyorum...”

Miles Davis 1991’de ölünceye kadar sevgili kalmışlardı.

Miles Davis’le bu ebedi aşkı yaşarken araya müzik tarihinin en önemli simalarından biri olan Quincy Jones da girmiş, onunla flört ettiği ortaya çıkmıştı.

Eh ne de olsa Sartre ve Simone de Beauvoir’ın arkadaşı değil miydi...

Seine Nehri’nin sol yakasında nehirler aşk köprülerinin altından farklı akıyordu.

*

Brigitte Bardot’nun eski kocası şarkıcı Sacha Distel
ve Hollywood’un en önemli yapımcılarından Darryl F. Zanuck da onun aşk zincirinin halkalarıydı.

Fransa’nın çok ünlü iki aktörü Philippe Lemaire ve Michel Piccoli ise aynı zamanda kocası olmuştu. 

*

Evet bizim neslimizin erkeklerine dik yaka siyah kazağı giydiren bu kadın önceki gün öldü...

Dün bütün gün onun en sevdiğim şarkılarını dinledim.

“Sous le Ciel de Paris”... “Jolie Mome”... “La Marche Nuptiale”

Ve özellikle “Deshabillez Moi”...

Nedense Simone de Beauvoir’ın bir ayna önünde çırılçıplak saçlarını toplarken sevgilisinin çektiği fotoğraf geldi gözümün önüne...

Bana ve Beatlesa siyah dik yaka kazak giydiren kadın

ERKEKTE TAKIM ELBİSEYİ İŞTE BU TARZ KURTARABİLİR

GQ dergisinin internet sitesi, bu yıl erkek modasındaki temel trendleri anlatan bir yazı yayınladı.

Özellikle Dolce&Gabbana’nın bu erkek takımı çok dikkatimi çekti. Pandemide en büyük darbeyi yiyenlerden biri erkek takım elbisesi...

Satışları neredeyse sıfıra indi. Ama ne yalan söyleyeyim bu tasarıma bayıldım.

Kesinlikle giymek istediğim bir tarz bu...

Ve şuna inanıyorum.

Erkek takım elbise anlayışı büyük bir devrim geçirmezse ölmeye mahkûm.

Onu ancak böyle erkeği cüretkâr bir farklılaşmaya götürecek yaklaşım kurtarabilir.

TÜRK VİSKİ YAZARLARI KADINDAN YANA OLDU

Dünyaca ünlü viski yazarı Jim Murray’ın “Whisky Bible” kitabında viskileri kadın ve orgazm kavramları üzerinden tanımlaması üzerine başlayan tartışmaya “A’dan Z’ye Viski” kitabının iki yazarı da katıldı.

Mehmet Yalçın Instagram hesabından görüşlerini paylaştı.

Teoman Hünal ise görüşlerini bana gönderdi.

İşte iki Türk viskicisinin “viski, orgazm, kadın” konusundaki görüşleri...

MEHMET YALÇIN

VİSKİ FUARINDA ŞİŞESİNE PREZERVATİF TAKMIŞLARDI

“Dünyanın ilk popüler viski yazarı Michael Jackson’ın 2007’deki ölümünün ardından tahta geçen Jim Murray, viski dünyasında fazla sevilmeyen, biraz ‘katlanılan’ bir figür.

Egzantrik çıkışlardan hoşlanıyor, bir sabah radyo röportajında dünyanın en iyi viskilerinin İskoçya’da değil, Kentucky’de yapıldığını iddia edip ortalığı karıştırıyor mesela...

Her yıl yayınladığı ve binlerce viskiye not verdiği ‘Whisky Bible’ kitabında da öteden beri abartılı ifadeler kullanıyor.

2009 edisyonunda çok beğendiği Bruichladdich Port Charlotte’u ‘Ohhhhh... Ahhhh... Mmmmm... Yessss... O my god...’ gibi ‘orgazmik’ nidalarla övmüş, o yıl katıldığım Frakfurt’taki viski fuarında bununla dalga geçmek isteyenler de şişeye prezervatif takmışlardı. Murray bu yıl işi iyice abarttı, kitabında tam 34 tane buna benzer ‘seksist’ ifadeye yer verip protestolarla karşılaştı.”

TEOMAN HÜNAL

20 YIL ÖNCE ‘CHEEKY’ DEDİĞİMİZ AMA BUGÜN YANLIŞ TANIMLAR

Bira ve viskiyi, hatta herhangi bir içkiyi kadın veya erkek içkisi olarak nitelendirmek çok yanlış. Benim publarda yıllardır gördüğüm kadınların da biradan, hatta (özellikle malt) viskiden erkekler kadar keyif almaları...

Çok sayıdaki viski tadım gruplarında kadınlar olduğu gibi sadece kadınlardan oluşan bir grup bile var.

Jim Murray’nin başına gelen ise tabiri caiz ise tam bir ‘zamane’ tatsızlığı. Adam kitabın hiçbir yerinde viski kadın içkisi değildir demiyor. Tatları anlatırken seksist beyanları var, ama bunlar da aslında yirmi sene önce hepimizin ‘cheeky’” deyip kullandığımız, ama bugünlerde artık neredeyse ‘illegal’ olan yorumlar. Yani yanlış zamanda yanlış yorum yapmış.”

Bana ve Beatlesa siyah dik yaka kazak giydiren kadın

ONUN KİMLİĞİNE UYGUN BİR CEVAP NASIL VERİLİR

AKP’li bir milletvekili, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı için “Kimliğine uygun hareketi yok” demiş ya...

Demek ki kimliklerimizde “uygun hareket” diye bir şey de yazarmış ve bu pespaye laf da onun kimliğine pek uygunmuş.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu iyi tanırım. Karşılıklı zeybek oynamışlığımız vardır. Bu arkadaşın kafasında yazan kadın kimliğine uygun mudur bilmem ama Ege’nin silme erkeğinden iyi zeybek oynar.

Kadın kimliğinde yazar mı bilmem ama yerel seçimde onunla çatır çatır mücadele ederek Adnan Menderes’in memleketinde yüzde 53 oyla başkan seçilmiştir.

Baktım erkekler savunuyor Özlem başkanı...

Hiç gerek yok arkadaşlar... Hele siz bir adım geri çekilin...

O sözleri söyleyen arkadaşın kimliğine uygun biçimde ağzının payını Topuklu Efe kendisi verir...

KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü:
Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin

Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle
X

İkinci bakışta bu karede gizli bir triumvira gördüm

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

24 Eylül 2020
Bu fotoğraf 2018 yılında İstanbul’da yapılan Suriye zirvesinden sonra çekilmiş bir kareydi...

Fotoğrafın en solunda bir lider daha vardı ve o da Putin’di.

O gün bu kareyi yorumlayan bir yazı yazmıştım...

Hepsinin beden dilini ve psikolojilerini yorumlamıştım.

Önceki gün telefonla yapılan üçlü zirveden ve AB’nin Türkiye’ye yaptırımlar çıkması beklenen zirvesi ertelendikten sonra bu kareye bir de şu açıdan baktım.

Bu fotoğrafı çok sevdim... Çünkü dış politikada Cumhurbaşkanı ve ülkemi görmek istediğim yeri anlatıyor...

Yani Avrupa’yı...

Dolayısıyla, ülkemin Cumhurbaşkanı’nı o fotoğrafta Avrupa ile el ele görmek bana umut veriyor.

Yazının Devamını Oku

Şömine odununu 'uncut' seyretmek istiyorum

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

23 Eylül 2020
Halil Sezai olayına bilerek mi girmedim...

Yoksa içimden mi gelmedi pek karar veremedim.

Ama bu topa girenlerin yazdıklarını, Instagram ve Twitter’da oluşturulan sosyal medya jürisinin neredeyse oybirliğiyle aldığı “Tutukla” kararını görünce, doğrusu bir jüri üyesi olarak ben de görüşümü yazmadan duramadım.

İşte benim itiraz şerhim:

*

BİR: Sosyal medyaya yansıtılan görüntüleri seyrettim, olayı tam anlayamadım.

Vardığım sonuç şu oldu:

Görüntüler ya çok yeteneksiz bir montajcının ya da çok manipülatif bir makasçının elinden çıkmış gibiydi.

*

Yazının Devamını Oku

Yuh artık, bu adamları bir de uçaklarınıza mı alıyorsunuz

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

22 Eylül 2020
O gazetenin manşeti önüme geldiğinde, önce üzerinde durmadım.

“Pisliğin teki” deyip geçtim...

Ama iş büyüdü...

Büyüyünce de Hürriyet’in Atina muhabiri Yorgo Kırbaki’yi arayıp sordum:

Neyin nesidir bu gazete?

“Aşırı sağın da aşırı sağı bir gazetedir...”

Ya tirajı nedir? Kim alır, kim okur?

“Yunan gazeteleri artık tiraj açıklamıyor. Ama son açıklamada 5-6 bin satan (bana göre bedava dağıtılan) bir gazete...

Yazının Devamını Oku

Erkek heykelleri arasında iki kadının iki ayrı hikâyesi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

20 Eylül 2020
Sharon Stone... Patti Smith... Joan Baez... Jennifer Garner... Jennifer Lopez... Kristen Bell... Reese Witherspoon... Kate Hudson... Stevie Nicks... Barbra Streisand.. Annie Lenox... Dünyaca tanınmış sanatçılar...

Dünyaca tanınmış siyasetçiler... Bütün bu insanlar önceki gün ve dün Instagram’da bir kadının ardından veda mesajları attılar...

Bugün size, erkek heykelleri altında oturan bu iki kadının hikâyesini anlatacağım...



*

Hikâyeme, önce sağdaki kadından başlayacağım.

Yazının Devamını Oku

Hadi biz Türkleştirildik ya sen 'Ne'leştirildin'

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

19 Eylül 2020
Adının önünde Prof. unvanı var...

ODTÜ gibi muhteşem bir üniversitede sosyoloji okumuş...

Gidip Amerikalarda eğitimine devam etmiş....

Bir de İran Araştırma Merkezi’ni kuran kişiymiş...

*

İşte bu hoca çıkıp televizyonda insanların gözüne baka baka, “Balkan göçmenleri Türk değildir, Türkleştirilmiştir” diyor...

Orada da durmuyor devam ediyor:

“Bunlar Türkçeyi bile sonradan öğrenmiştir” diyor...

Ve sonunda asıl söylemek istediği noktaya geliyor:

Yazının Devamını Oku

'Tanrı parçacığı' yerin 100 metre altında mı, gökyüzünde mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

18 Eylül 2020
13 yıl önceki kazadan kurtulan CERN Yedilisi'nin son üyesi Prof. Serkant Ali Çetin anlatıyor (3)

Anladım, şimdi artık işin en heyecanlı bölümüne, çarpışma anına gelelim. Ama önce bana neyi hızlandırdığınızı ve protona bir tekme atmanın, bir tokat atmanın kaça mal olduğunu anlatın.

İşin aslında en ucuz kısmı neyi hızlandırdığımız. Protonu hızlandırıyoruz. Proton ne? Hidrojen. Hidrojen atomundaki elektronu sıyır, al sana proton. Çünkü hidrojen temelde bir proton ve etrafındaki bir elektrondur. En basit, periyodik cetveldeki başlangıç atomumuz yani.

Bunu nasıl elde ediyorsunuz?

Hidrojen tüpümüz var. Yani bildiğimiz küçük bir şişe büyüklüğünde oksijen tüpleri gibi. Bir tüp bizi aylarca götürüyor. Bir prosesle o hidrojenler elektronlarından ayrıştırılıyor ve haliyle artı yüklü hidrojen haline geliyorlar. Ama artı yüklü hidrojen dediğin, yani elektronsuz hidrojen dediğin şey zaten protonun tek başına hali. Biz onları alıyoruz ve bunları “bohça” haline sokuyoruz.

Bu bohçalardan iki tanesini mi alıp çarpıştırıyorsunuz?

Bir tane protonu elde ederek hızlandırmak hem zor hem de aynı zamanda değmez. Biz aşağı yukarı 10 üzeri 11 tane yani birin yanına 11 tane sıfır koyun o kadar sayıda proton hızlandırıyoruz, bir bohça dediğimiz bu. Bu da 100 milyar ediyor. Yaklaşık 100 küsur milyar tane protonu, bir arada hızlandırıyoruz. Ve bu çok ama çok küçük bir hacim içinde. Yani şu elimdeki çakmağı düşünün bunun gibi bir tane daha karşıda hazırlanmış...

HER SANİYE 40 MİLYON BOHÇA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Yazının Devamını Oku

Bir tekmeci, bir tokatçı ve tanrı parçacığına ilk adım

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

17 Eylül 2020
13 yıl önceki kazadan kurtulan CERN Yedilisi'nin son üyesi Prof. Serkant Ali Çetin anlatıyor(2)

Serkant Hocam, Dan Brown’ın romanında okuduğum günden beri CERN’e gitmek isterim. Ne yapıyorsunuz orada, yerin 100 metre altında? Nerede başladı bu hikâye?

Anneannemin evinde başladı. Ben küçükken anne ve babam çalıştığı için anneannem bana bakardı. Anneanne evinde de çok fazla oyuncak yoktu. En güzel meşgalem eski gazete kâğıtlarını alıp anneannemin yere serdiği bir çarşaf üzerinde kesmekti. Derdim gazeteyi kaç parçaya bölebileceğimi anlamaktı. Çünkü durmadan parçalayabildiğime göre içinde bir şey olması lazım. Sonradan öğrendim ki sadece matematiksel olarak bir şeyi sonsuz kere parçalayabiliriz. İşte buna ‘parçacık fiziği’ diyoruz. Her şeyin nüvesinde daha da ne olduğunu anlamak.

BİR PİNPON TOPU ATARAK DUVARI DELEBİLİRSİNİZ

İtalyan Fizikçi Carlo “Bilimde görmediğimiz bir şeyi anlamaya çalışırız” diyor. Siz görüyor musunuz?

Bir pinpon topu alalım, bunu bir duvara atarsak öteki tarafa geçmez. Ama teorik olarak geçmesi mümkündür. Biz buna “Tanımlanabilir olasılık” diyoruz. İşte evrenin şöyle bir gücü var. Bizim 30 birimle geçebileceğimiz bir duvarı o 3 birimlik enerjiyle atıp öbür tarafa geçirebiliyor. Günlük hayattaki işleyişte bunları beynimize kabul ettirmek zor. Kuantum deryası böyle sürprizlerle dolu.

CERN BİZİM BÜYÜK KULÜP GİBİ BİR YER

Peki İsviçre’deki CERN’e gidersek, orası neresi? Gerçekten Dan Brown’ın anlattığı gibi esrarengiz bir yer mi?

Yazının Devamını Oku

Ucu melekler ve şeytanlara giden bir kazadan 13 yıl sonra

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

16 Eylül 2020
Türk bilim tarihinin en karanlık 24 saati 30 Kasım 2007 günü yaşandı. Şimdi 13 yıl önce yaşanan o karanlık güne dönüyoruz.

O gün İstanbul-Isparta seferini yapan uçak, normal saatinde kalkmış ve rahat bir yolculuktan sonra Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na doğru alçalmaya başlamıştır.

World Focus şirketinden kiralanan yolcu uçağında 7’si mürettebat 57 kişi bulunmaktadır.

Ne olduysa o iniş anında olur. Uçak havalimanının yakındaki bir dağa çarparak parçalanır.

İşte bu uçak, Türk bilim tarihinde, ünlü romancı Dan Brown’a kadar uzanacak bir tartışmayı başlatacaktır.

MELEKLER VE ŞEYTANLARIN MERKEZİNE GELEN HABER

Uçağın yolcularından biri Engin Arık adında bir kadındır. Onun kazada öldüğü haberinin ulaştığı yerlerden biri, Türkiye’den uzakta, yerin 100 metre altında dünyanın en ilginç deneylerinden birinin yapıldığı yer.

Burası, bütün dünyanın

Yazının Devamını Oku

Fırtınayı sevenler de bazen sakin limanlara sığınmalı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

15 Eylül 2020
Dünyada ne ilginç şeyler oluyor...

Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra Bahreyn de İsrail’le diplomatik ilişkiler kurdu...

Yani...

Yanisi şu...

Türkiye’nin yıllarca önce yaptığı, bugün de yapmaya devam ettiği şeyi yapıyorlar...

Demek ki dış politikamızda serinkanlı bir akıl varmış...

*

Sırbistan ve Kosova...

Türkiye’nin Balkanlar’da en çok yardım yaptığı,

Yazının Devamını Oku

Cebimde kaç milyon şarkı var her gün kaç şarkı ekleniyor

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

14 Eylül 2020
Spotify Güney ve Doğu Avrupa Yöneticisi Federica Tremolada ile pandemi dönemi müziği sohbeti devam ediyor.

Hayatımda aldığım ilk şarkılar 78 devirlik üç plaktı.

Biri Erol Büyükburç’un ‘Little Lucy’si, öteki ise Paul Anka’nın ‘Diana’sıydı...

Üçüncüsü, Elvis Presley’in iki şarkısıydı...

İki tarafında birer şarkı olan 3 plağı eve getirirken otobüste kırmamak için harcadığım çabayı ve yaşadığım korkuyu hâlâ unutmadım.

Hepsi hepsi 6 şarkıydı...

Federica’ya sordum.

Bugün Spotify arşivinde toplam kaç şarkı var?

60 milyondan çok şarkı varmış.

Yazının Devamını Oku

Pandemide en mutlu ayımız temmuz, en mutsuzu nisandı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

13 Eylül 2020
“Welcome to Ertuğrul Özkök Pazar Show...”

Pazar şovuma hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim konu ile karşınızdayım.

Müzik...

*

Müzik deyince de aklımıza artık “streaming” platformlar geliyor.

Spotify, Apple Music, Deezer, Fizy ve yeni oyuncu olarak Amazon ve ötekiler.

Şu an için Türkiye’de en tanınanı Spotify...

*

Spotify’ın artık Türkiye pazarını yöneten bir yöneticisi var.

Yazının Devamını Oku

Mutasyona uğramış bir FETÖ'cüyü nasıl tanıdım

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

12 Eylül 2020
‘Yumurtasından tanırsınız...’

Evet cevabı buymuş...

Eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve şimdilerde büyük ilgiyle izlediğim YouTube kanalı yorumcusu Kemal Öztürk’ün bu hafta çıkan kitabında okudum.

Kitapta çok ilginç ve tartışılacak anekdotlar var...

Ama ben, bukalemun ruhuma uygun birini seçtim...

Çok vahim bir olayın eğlenceli tarafı...

Kemal Öztürk başından itibaren, o zamanki deyişi ile “Gülen cemaati”ne uzak durmuş.

Ama AA Genel Müdürü olunca, personel alımında FETÖ kesiminden çok baskı gelmeye başlamış.

Yazının Devamını Oku

12 No'lu hangarda 4 Ağustos günü ve öncesi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

11 Eylül 2020
Her şey 2013 yılının kasım ayında Moldova bandıralı bir gemiye Ukrayna’dan yüklenen 2 bin 750 ton amonyum nitratla başlıyor.

Geminin sahibi, Güney Kıbrıs’ta yaşayan bir Rus...

Yükün gideceği yer Mozambik’te patlayıcı madde yapan bir şirket.

Mal kime aittir, kim yüklemiştir hâlâ bilinmiyor.

*

Ancak gemi Ürdün’den gelecek bir yükü almak üzere Beyrut limanına geliyor.

İşte ne oluyorsa orada oluyor...

Mozambik’teki şirket parayı ödememiştir.

İki avukat Lübnan adli makamlarına başvurarak gemiye el konulmasını istiyor...

Yazının Devamını Oku

Medya parkının albino boası, pandası ve orangutanları

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

10 Eylül 2020
Hemen her gün en az üç-beş kişiden şu eleştiri geliyor:

“Memleketin bunca meselesi varken sen neyle uğraşıyorsun...”

Dünyanın her yerinde vardır böyle eleştiriler...

Çünkü bazı insanlar sadece ve sadece “memleket meselesini” konuşmaktan zevk alır...

Ama bu defa itiraz hiç beklemediğim bir yerden, Serdar Turgut’tan geldi...

Galiba onunla hayatımız boyunca ilk defa ciddi bir meseleyi konuşacağız...

Umarım son olur, çünkü daha şimdiden bana sıkıcı gelmeye başladı.

*

Tam logomu değiştirdiğim gün

Yazının Devamını Oku

Turizm ve kültür şapkamla bu pandemi yazı nasıl geçti

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

9 Eylül 2020
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la, yaz başında İstanbul’da buluşup nasıl bir pandemi yazı beklediğini konuşmuştuk.

Bakan turizmi çok iyi bilen, rahat konuşan, hiç öfkelenmeyen bir karaktere sahip.

O nedenle sohbet etmek keyifli oluyor...

*

Geçen cumartesi Bodrum’daki evinde buluşup geçen yazın sonuçlarını değerlendirdik.

Turizm konusunda ihtiyatlı bir iyimserlikle konuştu.

Çıkardığım sonuç, sezonun “beklenilenden ve umulandan iyi geçtiği” yolunda...

Yaz başında da sonunda da turizm konusunda en büyük coşkuyla konuştuğu konulardan biri Çeşme Yarımadası...

Yazının Devamını Oku

Heybeliada Sanatoryumu'nu görünce hatırladıklarım

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

8 Eylül 2020
Yıllar önce, Davos’a ilk gittiğim yıl kaldığım otelin adı Schatzalp’tı...

Toplantılara katılanlar hep aşağıdaki otellerde kalırken ben fünikülerle çıkılan tepedeki bu oteli tercih ederdim.

Çünkü o otel, hayatımın en önemli romancılarından biri olan Thomas Mann’ın “Büyülü Dağ” romanını yazdığı yerdi.


Heybeliada’da çekilen Kelebeğin Rüyası filminden.

Roman, Hans Castorp isimli bir gemi mühendisinin verem hastası akrabasını ziyarete gittiğinde kendisinin de verem olduğunu öğrenip o sanatoryumda 7 yıl kalışını anlatır.

Thomas Mann romanı, 1912 yılında Davos’un tepesindeki, Dr. Friedrich Jessen’in Waldsanatorium’unda yazmaya başladı.

Karısı solunum yollarındaki bir hastalık nedeniyle orada yatıyordu.


Yazının Devamını Oku

Kızıl Frankenstein'ın üç maymunu ne oldu

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

6 Eylül 2020
1927 yılının bahar aylarında bir gün...

1. Batı Afrika’nın en Batı ucundaki Dakar şehrinden Fransa’nın Marsilya limanına giden bir gemide, yıllar sonra ortaya çıkacak esrarengiz bir ölüm olayı yaşanır.

Geminin yük taşınan bölümlerinde kafeslerin içinde bulunan üç maymundan ikisi ölmüştür.



*

Görevli personel bunu kaptana haber verir.

Yazının Devamını Oku

Tükürük hokkasında birkaç santimetreküp de...

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

5 Eylül 2020
Önce o sözde “tarikat”ın adından başlayayım...

“Uşşaki” diye bir isim...

Nereden bulmuşlar bu ismi derseniz, sıkı durun...

Anlamı “âşık” kelimesinin çoğulu olan “uşşak”tan geliyormuş...

*



Yazının Devamını Oku

Türkiye'nin 'Amalfi' sahili tam burası mı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

4 Eylül 2020
Mayıs sonundan itibaren Ege ve Akdeniz’deydim.

Yaz 2020 - 1

Daha önce gitmediğim veya gidip de fark edemediğim birçok yeri bu yaz keşfettim.

Bugün size pandemi gölgesindeki “2020 Türkiye yazı” ile ilgili gözlemlerimi aktaracağım.



*

Yazının Devamını Oku

'Hain, faşist, ırkçı': Bir kim kimdir ansiklopedisi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

3 Eylül 2020
Bazen uzun yazmak gerekiyor...

Çünkü derdiniz uzun oluyor... Uzun yılların derdi... Ta gençlik yıllarınıza giden dertlerin, çöp yığını haline geldiği durumlar oluyor...

*

Son 3 günün en çok konuşulan ismi Işıl Özgentürk...

Tecavüze uğradıktan sonra intihar eden Batmanlı genç kızla ilgili bir yazı yazdı...

Ortalık karıştı...

*

Önce yazısıyla ilgili düşünceler dile getirildi...

Sonra

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları