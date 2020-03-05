Bakın o ölüm maskını çıkaran meğer kimmiş

“Mehmet Âkif’in maskı yazın çok ilginç. Ama şunu anlamadım. İslami gelenekte böyle ölüm maskı almak yoktur” dedi.
Aklıma takıldı, bu konuyu araştırdım... Altından çok ilginç ve hepimiz için derslerle dolu bir hikâye çıktı.
Buyurun birlikte okuyalım.
Mehmet Âkif Ersoy 27 Aralık 1936’da Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nda öldü.
Ölümden birkaç saat sonra ailenin hiç beklemediği bir gelişme olur.
Hiç tanımadıkları bir insan aileye başvurup “Ben merhumun ölüm maskını çıkarmak istiyorum” der.
*
Ailenin hiç beklemediği, ne cevap vereceğini bilemediği bir durumdur bu.
Ama başvuran kişinin çok ilginç bir gerekçesi vardır:
“Bu maskı ileride onun heykelini yapmak için kullanacağım.”
Aile mensupları aralarında tartışır ve evet cevabı verirler.
*
Peki bu mask nerede alınır?
Onun hikâyesi de ilginç. Devlet cenazesine ilgi göstermez.
Ancak İstanbul Üniversitesi öğrencileri sahip çıkar ve Edirnekapı Mezarlığı’na götürülür.
Maskın kalıbı işte orada, toprağa verilmeden yüzü açıldığında alınır.
Kefeni açanlar, milli şairimizin dudağından kan sızdığını fark ederler.
Peki kimdir bu ölüm maskını almak için başvuran ve mezarın başında kalıbı çıkaran esrarengiz kişi...
İşte onun hikâyesi de bu mask kadar etkileyici ve duygusal bir hikâyedir..
MENEMEN’DEKİ ŞEHİT KUBİLAY HEYKELİNİ YAPAN HEYKELTIRAŞ
Maskı alan kişi Ratip Aşır Acudoğlu adlı bir heykeltıraştır.
1898 yılında İstanbul’da doğmuştur.
1918’de Sanayi-i Nefise Mektebi’ne, yani güzel sanatlar okuluna girmiştir.
1920’de Almanya’da Münih Akademisi’ne gitmiştir.
Paris’te Julian Akademisi’nde dönemin ünlü heykeltıraşları Henri Bouchard ve Paul Landowski’den dersler almıştır.
Cumhuriyet’le birlikte Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği’ni kurmuştur.
Şimdi gelelim bu hikâyenin derslerle dolu tarafına...
Kimdir İslam’ın en büyük şairlerinden biri olan Mehmet Âkif Ersoy’a ve onun şiirine hayran bu heykeltıraş?
Kimdir biliyor musunuz? Aslında çok tanıdık bir insandır.
Menemen’deki Şehit Asteğmen Kubilay heykelini yapan sanatçıdır.
*
Başka kimdir biliyor musunuz?
1939 depreminden sonra Erzincan’a gösterdiği büyük ilgi ve desteğe minnet için dikilen İsmet İnönü anıt heykelini yapan sanatçıdır.
Başka kimdir bu insan biliyor musunuz?
Ankara’da Ziraat Fakültesi önündeki Atatürk heykelini yapan sanatçıdır...
Böyle bir Türkiye’nin insanıydı...
Yobazlar tarafından başı kesilen Kubilay’a gözyaşı dökecek kadar Cumhuriyetçi...
Ama devlet bile yalnız bırakırken Mehmet Âkif Ersoy’a son anına kadar hayran olacak, sahip çıkacak, ölümünden sonra ailesine hep yakınlık gösterecek kadar milli...
İnançlı...
İşte biz böyle bir millettik... Şimdi söyleyin bana...
Neler oldu bize...
ÖLÜM MASKININ YOLCULUĞU
MEHMET Âkif’in maskı, uzun yıllar Ratip Aşır Acudoğlu’nun atölyesinde durdu. Acudoğlu 17 Ocak 1957’de öldü.
Eşi Fahrunisa Acudoğlu 1997 yılına kadar bu maskı kutsal bir emanet gibi korudu.
18 Kasım 1997 günü, kızı Dr. Seda Güzelçam’la birlikte ortak imza atarak bu maskı Mehmet Âkif Ersoy Özel Müzesi’ne bağışladı. Bu bağış işlemi 2 Aralık 1997 günü Kültür Bakanlığı yetkilisi tarafından da onaylandı.
İşte bu mask 12 Mart günü ilk defa Ankara’da sergilenecek.
Sergiyi gezenler, bu maskın arkasındaki bu güzel hikâyeyi de bilerek bakarlarsa, eminim oradan milletimiz için çok güzel temennilerle ayrılacaktır...
BİR BAŞKAN DÖRT YILDA MİLLETİNE KAÇ YALAN SÖYLER
1970’li, 80’li yılların efsane sanatçısı...
Barbra Streisand...
“Woman in Love”, “Guilty” gibi efsane şarkıları söyleyen kadın.
Önceki gün öyle bir makale yazdı ki...
Bütün dünya konuşuyor.
*
Variety sitesinde okuduğum makale, Trump’ın seçimde kullandığı “Amerika’yı yeniden büyük yapalım” sloganına atıf yapan şu cümlelerle başlıyor:
“Evet Sayın Başkan... Amerika’yı yeniden büyük yapalım. Ama önce şunda anlaşalım.
Amerika siz seçilmeden önce büyüktü...”
*
Yazı şu cümlelerle devam ediyor:
“Her gün yatağımdan bugün dünden daha beter olamaz duygusuyla uyanıyorum.
Ama ne yazık ki her gelen gün daha beter oluyor...”
*
Ve yazısını şu cümlelerle tamamlıyor:
“Yeni bir Amerika yaratmalıyız.
Kirlenmemiş, bayağılaşmamış, küfürden, intikam duygularından arınmış bir Amerika...
Gerçeğin asaletini yeniden göstermeliyiz...
Bilelim ki Amerika ancak bundan sonra yeniden büyük olacaktır...”
*
Barbra Streisand...
“Paranoya, ikiyüzlülük ve yalan... İşte Trump’ın dünyası budur” dedikten sonra çok ilginç bir rakam veriyor...
16.000... On altı bin...
*
Saymışlar ABD Başkanı Trump bugüne kadar 16 bin yalan söylemiş...
Ve sayım devam ediyormuş...
YENİ MUHAFAZAKÂR ZENGİNİN PRESTİJ KULESİ NASIL YIKILDI
BAZILARIMIZIN neredeyse her gün önünden geçtiği bir bina... 2000’li yılların ilk 10 yılında yükselen inşaat sektörünün amiral gemilerinden biriydi...
Moda deyişle en kupon arazinin en baba yerindeydi...
Müthiş etkileyici bir de adı vardı:
“İstanbul Tower 205...”
New York’laşan İstanbul’un, Manhattan’laşan Büyükdere Caddesi’nin yükselen yıldızıydı.
“Yeni muhafazakâr zenginin” prestij rezidansıydı...
Ama ne olduysa şansı hiç yaver gitmedi.
Bu hafta yayın hayatına giren “Haftalık Gazete”de, Necla Gece bu binanın hikâyesini yazmış.
Başlığı da şöyle:
“Milyar dolar kazanç hayal ederken battılar...”
Çok ilginç bir hikâye...
Okumanızı tavsiye ederim.
İZMİR’DEN DE İYİ BİR KLARNETÇİ ÇIKAR MI
BU hafta dinlediğim yeni müzik parçaları içinde benim için sürpriz vardı.
Engin Yargıç’ın “İz” adlı parçası...
Daha ilk notasında insanı saran bir kanun ve arkasından gelen klarnet...
Engin Yargıç İzmirli bir klarnet sanatçısı...
Biz İzmirliler için klarnet çocukluğumuzda duyduğumuz ne ilk, ne ikinci, ne üçüncü enstrümandır.
Klarneti daha çok İstanbul ve Trakya’nın çalgısı diye biliriz.
Ama harika bir iş çıkarmış Engin Yargıç...
Bu arada şunu da söyleyeyim.
Engin Yargıç Türkiye’nin en iyi klarnetçilerinden İsmail Bergamalı’nın öğrencilerinden biri...
O da İzmirli...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin
Bakın o ölüm maskını çıkaran meğer kimmiş
Dün İslami konularda bilgili bir dostum aradı.
“Mehmet Âkif’in maskı yazın çok ilginç. Ama şunu anlamadım. İslami gelenekte böyle ölüm maskı almak yoktur” dedi.
Aklıma takıldı, bu konuyu araştırdım... Altından çok ilginç ve hepimiz için derslerle dolu bir hikâye çıktı.
Buyurun birlikte okuyalım.
Mehmet Âkif Ersoy 27 Aralık 1936’da Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nda öldü.
Ölümden birkaç saat sonra ailenin hiç beklemediği bir gelişme olur.
Hiç tanımadıkları bir insan aileye başvurup “Ben merhumun ölüm maskını çıkarmak istiyorum” der.
*
Ailenin hiç beklemediği, ne cevap vereceğini bilemediği bir durumdur bu.
Ama başvuran kişinin çok ilginç bir gerekçesi vardır:
“Bu maskı ileride onun heykelini yapmak için kullanacağım.”
Aile mensupları aralarında tartışır ve evet cevabı verirler.
*
Peki bu mask nerede alınır?
Onun hikâyesi de ilginç. Devlet cenazesine ilgi göstermez.
Ancak İstanbul Üniversitesi öğrencileri sahip çıkar ve Edirnekapı Mezarlığı’na götürülür.
Maskın kalıbı işte orada, toprağa verilmeden yüzü açıldığında alınır.
Kefeni açanlar, milli şairimizin dudağından kan sızdığını fark ederler.
Peki kimdir bu ölüm maskını almak için başvuran ve mezarın başında kalıbı çıkaran esrarengiz kişi...
İşte onun hikâyesi de bu mask kadar etkileyici ve duygusal bir hikâyedir..
MENEMEN’DEKİ ŞEHİT KUBİLAY HEYKELİNİ YAPAN HEYKELTIRAŞ
Maskı alan kişi Ratip Aşır Acudoğlu adlı bir heykeltıraştır.
1898 yılında İstanbul’da doğmuştur.
1918’de Sanayi-i Nefise Mektebi’ne, yani güzel sanatlar okuluna girmiştir.
1920’de Almanya’da Münih Akademisi’ne gitmiştir.
Paris’te Julian Akademisi’nde dönemin ünlü heykeltıraşları Henri Bouchard ve Paul Landowski’den dersler almıştır.
Cumhuriyet’le birlikte Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği’ni kurmuştur.
Şimdi gelelim bu hikâyenin derslerle dolu tarafına...
Kimdir İslam’ın en büyük şairlerinden biri olan Mehmet Âkif Ersoy’a ve onun şiirine hayran bu heykeltıraş?
Kimdir biliyor musunuz? Aslında çok tanıdık bir insandır.
Menemen’deki Şehit Asteğmen Kubilay heykelini yapan sanatçıdır.
*
Başka kimdir biliyor musunuz?
1939 depreminden sonra Erzincan’a gösterdiği büyük ilgi ve desteğe minnet için dikilen İsmet İnönü anıt heykelini yapan sanatçıdır.
Başka kimdir bu insan biliyor musunuz?
Ankara’da Ziraat Fakültesi önündeki Atatürk heykelini yapan sanatçıdır...
Böyle bir Türkiye’nin insanıydı...
Yobazlar tarafından başı kesilen Kubilay’a gözyaşı dökecek kadar Cumhuriyetçi...
Ama devlet bile yalnız bırakırken Mehmet Âkif Ersoy’a son anına kadar hayran olacak, sahip çıkacak, ölümünden sonra ailesine hep yakınlık gösterecek kadar milli...
İnançlı...
İşte biz böyle bir millettik... Şimdi söyleyin bana...
Neler oldu bize...
ÖLÜM MASKININ YOLCULUĞU
MEHMET Âkif’in maskı, uzun yıllar Ratip Aşır Acudoğlu’nun atölyesinde durdu. Acudoğlu 17 Ocak 1957’de öldü.
Eşi Fahrunisa Acudoğlu 1997 yılına kadar bu maskı kutsal bir emanet gibi korudu.
18 Kasım 1997 günü, kızı Dr. Seda Güzelçam’la birlikte ortak imza atarak bu maskı Mehmet Âkif Ersoy Özel Müzesi’ne bağışladı. Bu bağış işlemi 2 Aralık 1997 günü Kültür Bakanlığı yetkilisi tarafından da onaylandı.
İşte bu mask 12 Mart günü ilk defa Ankara’da sergilenecek.
Sergiyi gezenler, bu maskın arkasındaki bu güzel hikâyeyi de bilerek bakarlarsa, eminim oradan milletimiz için çok güzel temennilerle ayrılacaktır...
BİR BAŞKAN DÖRT YILDA MİLLETİNE KAÇ YALAN SÖYLER
1970’li, 80’li yılların efsane sanatçısı...
Barbra Streisand...
“Woman in Love”, “Guilty” gibi efsane şarkıları söyleyen kadın.
Önceki gün öyle bir makale yazdı ki...
Bütün dünya konuşuyor.
*
Variety sitesinde okuduğum makale, Trump’ın seçimde kullandığı “Amerika’yı yeniden büyük yapalım” sloganına atıf yapan şu cümlelerle başlıyor:
“Evet Sayın Başkan... Amerika’yı yeniden büyük yapalım. Ama önce şunda anlaşalım.
Amerika siz seçilmeden önce büyüktü...”
*
Yazı şu cümlelerle devam ediyor:
“Her gün yatağımdan bugün dünden daha beter olamaz duygusuyla uyanıyorum.
Ama ne yazık ki her gelen gün daha beter oluyor...”
*
Ve yazısını şu cümlelerle tamamlıyor:
“Yeni bir Amerika yaratmalıyız.
Kirlenmemiş, bayağılaşmamış, küfürden, intikam duygularından arınmış bir Amerika...
Gerçeğin asaletini yeniden göstermeliyiz...
Bilelim ki Amerika ancak bundan sonra yeniden büyük olacaktır...”
*
Barbra Streisand...
“Paranoya, ikiyüzlülük ve yalan... İşte Trump’ın dünyası budur” dedikten sonra çok ilginç bir rakam veriyor...
16.000... On altı bin...
*
Saymışlar ABD Başkanı Trump bugüne kadar 16 bin yalan söylemiş...
Ve sayım devam ediyormuş...
YENİ MUHAFAZAKÂR ZENGİNİN PRESTİJ KULESİ NASIL YIKILDI
BAZILARIMIZIN neredeyse her gün önünden geçtiği bir bina... 2000’li yılların ilk 10 yılında yükselen inşaat sektörünün amiral gemilerinden biriydi...
Moda deyişle en kupon arazinin en baba yerindeydi...
Müthiş etkileyici bir de adı vardı:
“İstanbul Tower 205...”
New York’laşan İstanbul’un, Manhattan’laşan Büyükdere Caddesi’nin yükselen yıldızıydı.
“Yeni muhafazakâr zenginin” prestij rezidansıydı...
Ama ne olduysa şansı hiç yaver gitmedi.
Bu hafta yayın hayatına giren “Haftalık Gazete”de, Necla Gece bu binanın hikâyesini yazmış.
Başlığı da şöyle:
“Milyar dolar kazanç hayal ederken battılar...”
Çok ilginç bir hikâye...
Okumanızı tavsiye ederim.
İZMİR’DEN DE İYİ BİR KLARNETÇİ ÇIKAR MI
BU hafta dinlediğim yeni müzik parçaları içinde benim için sürpriz vardı.
Engin Yargıç’ın “İz” adlı parçası...
Daha ilk notasında insanı saran bir kanun ve arkasından gelen klarnet...
Engin Yargıç İzmirli bir klarnet sanatçısı...
Biz İzmirliler için klarnet çocukluğumuzda duyduğumuz ne ilk, ne ikinci, ne üçüncü enstrümandır.
Klarneti daha çok İstanbul ve Trakya’nın çalgısı diye biliriz.
Ama harika bir iş çıkarmış Engin Yargıç...
Bu arada şunu da söyleyeyim.
Engin Yargıç Türkiye’nin en iyi klarnetçilerinden İsmail Bergamalı’nın öğrencilerinden biri...
O da İzmirli...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin