Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ertuğrul ÖZKÖK>Bakın o ölüm maskını çıkaran meğer kimmiş
"Ertuğrul Özkök" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ertuğrul Özkök" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

Bakın o ölüm maskını çıkaran meğer kimmiş

5 Mart 2020

Dün İslami konularda bilgili bir dostum aradı.

“Mehmet Âkif’in maskı yazın çok ilginç. Ama şunu anlamadım. İslami gelenekte böyle ölüm maskı almak yoktur” dedi.

Aklıma takıldı, bu konuyu araştırdım... Altından çok ilginç ve hepimiz için derslerle dolu bir hikâye çıktı.

Buyurun birlikte okuyalım.

Bakın o ölüm maskını çıkaran meğer kimmiş

Mehmet Âkif Ersoy 27 Aralık 1936’da Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nda öldü.

Ölümden birkaç saat sonra ailenin hiç beklemediği bir gelişme olur.

Hiç tanımadıkları bir insan aileye başvurup “Ben merhumun ölüm maskını çıkarmak istiyorum” der.

*

Ailenin hiç beklemediği, ne cevap vereceğini bilemediği bir durumdur bu.

Ama başvuran kişinin çok ilginç bir gerekçesi vardır:

“Bu maskı ileride onun heykelini yapmak için kullanacağım.”

Aile mensupları aralarında tartışır ve evet cevabı verirler.

*

Peki bu mask nerede alınır?

Onun hikâyesi de ilginç. Devlet cenazesine ilgi göstermez.

Ancak İstanbul Üniversitesi öğrencileri sahip çıkar ve Edirnekapı Mezarlığı’na götürülür.

Maskın kalıbı işte orada, toprağa verilmeden yüzü açıldığında alınır.

Kefeni açanlar, milli şairimizin dudağından kan sızdığını fark ederler.

Bakın o ölüm maskını çıkaran meğer kimmiş

Peki kimdir bu ölüm maskını almak için başvuran ve mezarın başında kalıbı çıkaran esrarengiz kişi...

İşte onun hikâyesi de bu mask kadar etkileyici ve duygusal bir hikâyedir..

MENEMEN’DEKİ ŞEHİT KUBİLAY HEYKELİNİ YAPAN HEYKELTIRAŞ

Maskı alan kişi Ratip Aşır Acudoğlu adlı bir heykeltıraştır.

1898 yılında İstanbul’da doğmuştur.

1918’de Sanayi-i Nefise Mektebi’ne, yani güzel sanatlar okuluna girmiştir.

1920’de Almanya’da Münih Akademisi’ne gitmiştir.

Paris’te Julian Akademisi’nde dönemin ünlü heykeltıraşları Henri Bouchard ve Paul Landowski’den dersler almıştır.

Cumhuriyet’le birlikte Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği’ni kurmuştur.

Bakın o ölüm maskını çıkaran meğer kimmiş

Şimdi gelelim bu hikâyenin derslerle dolu tarafına...

Kimdir İslam’ın en büyük şairlerinden biri olan Mehmet Âkif Ersoy’a ve onun şiirine hayran bu heykeltıraş?

Kimdir biliyor musunuz? Aslında çok tanıdık bir insandır.

Menemen’deki Şehit Asteğmen Kubilay heykelini yapan sanatçıdır.

*

Başka kimdir biliyor musunuz?

1939 depreminden sonra Erzincan’a gösterdiği büyük ilgi ve desteğe minnet için dikilen İsmet İnönü anıt heykelini yapan sanatçıdır.

Başka kimdir bu insan biliyor musunuz?

Ankara’da Ziraat Fakültesi önündeki Atatürk heykelini yapan sanatçıdır...

Böyle bir Türkiye’nin insanıydı...

Yobazlar tarafından başı kesilen Kubilay’a gözyaşı dökecek kadar Cumhuriyetçi...

Ama devlet bile yalnız bırakırken Mehmet Âkif Ersoy’a son anına kadar hayran olacak, sahip çıkacak, ölümünden sonra ailesine hep yakınlık gösterecek kadar milli...

İnançlı...

Bakın o ölüm maskını çıkaran meğer kimmiş

İşte biz böyle bir millettik... Şimdi söyleyin bana...

Neler oldu bize...

ÖLÜM MASKININ YOLCULUĞU

MEHMET Âkif’in maskı, uzun yıllar Ratip Aşır Acudoğlu’nun atölyesinde durdu. Acudoğlu 17 Ocak 1957’de öldü.

Eşi Fahrunisa Acudoğlu 1997 yılına kadar bu maskı kutsal bir emanet gibi korudu.

18 Kasım 1997 günü, kızı Dr. Seda Güzelçam’la birlikte ortak imza atarak bu maskı Mehmet Âkif Ersoy Özel Müzesi’ne bağışladı. Bu bağış işlemi 2 Aralık 1997 günü Kültür Bakanlığı yetkilisi tarafından da onaylandı.

İşte bu mask 12 Mart günü ilk defa Ankara’da sergilenecek.

Sergiyi gezenler, bu maskın arkasındaki bu güzel hikâyeyi de bilerek bakarlarsa, eminim oradan milletimiz için çok güzel temennilerle ayrılacaktır...

BİR BAŞKAN DÖRT YILDA MİLLETİNE KAÇ YALAN SÖYLER

1970’li, 80’li yılların efsane sanatçısı...

Barbra Streisand...

“Woman in Love”, “Guilty” gibi efsane şarkıları söyleyen kadın.

Önceki gün öyle bir makale yazdı ki...

Bütün dünya konuşuyor.

*

Variety sitesinde okuduğum makale, Trump’ın seçimde kullandığı “Amerika’yı yeniden büyük yapalım” sloganına atıf yapan şu cümlelerle başlıyor:

“Evet Sayın Başkan... Amerika’yı yeniden büyük yapalım. Ama önce şunda anlaşalım.

Amerika siz seçilmeden önce büyüktü...”

*

Yazı şu cümlelerle devam ediyor:

“Her gün yatağımdan bugün dünden daha beter olamaz duygusuyla uyanıyorum.

Ama ne yazık ki her gelen gün daha beter oluyor...”

*

Ve yazısını şu cümlelerle tamamlıyor:

“Yeni bir Amerika yaratmalıyız.

Kirlenmemiş, bayağılaşmamış, küfürden, intikam duygularından arınmış bir Amerika...

Gerçeğin asaletini yeniden göstermeliyiz...

Bilelim ki Amerika ancak bundan sonra yeniden büyük olacaktır...”

*

Barbra Streisand...

“Paranoya, ikiyüzlülük ve yalan... İşte Trump’ın dünyası budur” dedikten sonra çok ilginç bir rakam veriyor...

16.000... On altı bin...

*

Saymışlar ABD Başkanı Trump bugüne kadar 16 bin yalan söylemiş...

Ve sayım devam ediyormuş...

YENİ MUHAFAZAKÂR ZENGİNİN PRESTİJ KULESİ NASIL YIKILDI

BAZILARIMIZIN neredeyse her gün önünden geçtiği bir bina... 2000’li yılların ilk 10 yılında yükselen inşaat sektörünün amiral gemilerinden biriydi...

Moda deyişle en kupon arazinin en baba yerindeydi...

Bakın o ölüm maskını çıkaran meğer kimmiş

Müthiş etkileyici bir de adı vardı:

“İstanbul Tower 205...”

New York’laşan İstanbul’un, Manhattan’laşan Büyükdere Caddesi’nin yükselen yıldızıydı.

“Yeni muhafazakâr zenginin” prestij rezidansıydı...

Ama ne olduysa şansı hiç yaver gitmedi.

Bu hafta yayın hayatına giren “Haftalık Gazete”de, Necla Gece bu binanın hikâyesini yazmış.

Başlığı da şöyle:

“Milyar dolar kazanç hayal ederken battılar...”

Çok ilginç bir hikâye...

Okumanızı tavsiye ederim.

İZMİR’DEN DE İYİ BİR KLARNETÇİ ÇIKAR MI

BU hafta dinlediğim yeni müzik parçaları içinde benim için sürpriz vardı.

Engin Yargıç’ın “İz” adlı parçası...

Daha ilk notasında insanı saran bir kanun ve arkasından gelen klarnet...

Engin Yargıç İzmirli bir klarnet sanatçısı...

Biz İzmirliler için klarnet çocukluğumuzda duyduğumuz ne ilk, ne ikinci, ne üçüncü enstrümandır.

Klarneti daha çok İstanbul ve Trakya’nın çalgısı diye biliriz.

Ama harika bir iş çıkarmış Engin Yargıç...

Bu arada şunu da söyleyeyim.

Engin Yargıç Türkiye’nin en iyi klarnetçilerinden İsmail Bergamalı’nın öğrencilerinden biri...

O da İzmirli...

KATKIDA BULUNANLAR

Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin

X
Ertuğrul ÖZKÖK Ertuğrul ÖZKÖKTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Trump’ın karşısına kim çıkacakKanat ATKAYATrump’ın karşısına kim çıkacak?05.03.2020
Kimselerin vakti yok…Elif Çongur Kimselerin vakti yok…05.03.2020
Bursa Kitap Fuarı başlıyorDoğan HIZLANBursa Kitap Fuarı başlıyor05.03.2020
Vergi iadesi alacak mülk sahipleri de varAhmet KARABIYIKVergi iadesi alacak mülk sahipleri de var!05.03.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.