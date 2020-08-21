Aynı gün gördüklerim-'Cuma müjdesi'ni beklerken çarşamba gelen öteki haber

Apple şirketinin piyasa değeri 2 trilyon doları geçmiş.
Böylece sadece Amerikan değil, dünya ekonomi tarihinde bu değeri geçen ilk şirket oldu.
Ayrıca dünyanın en değerli şirketi sayılan Suudi Petrol şirketi Aramco’yu da geçti.
*
Bunun anlamı şu:
Apple’ın değeri bugün 82 milyonluk Türkiye gayrisafi milli hasılasının iki katından fazla...
Ancak önceki gün dünya tarihinde yaşanan başka olaylar da vardı...
Şimdi bunları alt alta yazıyorum...
*
- Apple’ın değeri korona salgınının başladığı günlerde, yani 23 Mart günü 1 trilyon dolar civarındaydı.
Bu demektir ki şirketin değeri bu 4 ayda iki katına çıktı.
Ancak daha önemlisi şirketin sadece 21 haftada 1 trilyon değer kazanmasıydı.
*
- Aynı gün sadece Apple değil, öteki 4 teknoloji devi Alphabet, Amazon, Microsoft, Facebook da toplam 2 trilyon dolar değer kazandı.
*
- Bu artış, S&P 500 listesindeki en değerli öteki 50 şirketin aldığı değerden fazlaydı.
*
- 44 yıl önce kurulan Apple 1 trilyon çizgisine 2018 yılında gelmişti. Ancak buna gelirken 41 yıllık hayatı boyunca birçok yenilik ve buluşa imza atmıştı.
Şimdiyse son 2 yılda çok büyük buluşlar yapmasa da 42 yılda kazandığına eşit değeri 4 ayda kazandı.
- Bunda iPad’in, AirPods kulaklıkların, iWatch 5 serisinin geliştirilmesi ve özellikle iPhone 11’in sağladığı büyük başarı rol oynadı.
Ayrıca müzik ve video alanındaki streaming şirketlerinin performansı da etkili oldu.
*
- Üstelik, bu yıl nisan ayından temmuza kadar bütün Apple mağazaları kapalı olduğu halde şirket 11.2 milyar dolar gelir elde etti.
Bu da geçen yıla göre yüzde 12 artış anlamına geliyor.
Bu olurken aynı gün bir başka şey daha oldu...
İNSAN HİKAYESİ 1
GAY OLDUĞUNU AÇIKLAYAN İLK CEO VE İKİ TRİLYONU GEÇEN İLK ŞİRKET
HATIRLAYIN Steve Jobs öldüğünde herkes şunu söylüyordu:
Apple’ın yaratıcı, vizyoner ve para kazandırıcı dehası öldü.
Onun ölümü, şirketin de yavaş yavaş ölümünü başlatacak...
Hiç öyle olmadı... Steve Jobs’un yerine sakin, pek tanınmayan, şirketin içinden çıkmış, sıradan gibi görünen bir yönetici olan Tim Cook getirildi...
Amerikan ekonomi tarihinde “gay” olduğunu açıklayan ilk CEO’ydu...
Ve işte o insan bu şirketi uçurdu...
İNSAN HİKAYESİ 2
AYNI GÜN BİR BAŞKA CEO DA ŞUNU YAPTI
BİZ heyecanla bugünkü müjdeli açıklamaya konsantre olmuşken, Microsoft şirketi de Internet Explorer’ı kapattığını açıkladı. Bu, Microsoft’un yıllarca başarıyla kullandığı internet tarayıcısıydı ve şirket kendi eliyle ürününü öldürdü.
Çünkü artık bir anlamı kalmamıştı.
Değeri 1 trilyon doları geçen Microsoft’un arkasında hiç beklenmeyen bir insan hikâyesi var.
Şirketin dâhi kurucusu, vizyoneri Bill Gates görevlerinden ve yönetimden ayrıldıktan sonra CEO olarak Hint asıllı Satya Nadella getirildi.
Bitmekte olan bir Windows şirketi olan Microsoft’u yeniden tarif etti ve onu bulut teknolojisinde zirveye çıkararak değerini 1 trilyon doların üzerine çıkardı. Peki nedir bu iki insan ve 5 şirket hikâyesinden çıkarabileceğimiz sonuç?
AYNI GÜN
VAZGEÇİLMEZLER GİDER AMA VAZGEÇİLEBİLECEKLER UÇURUR
O akşam bir yandan cuma sürprizini merak ederken, bir yandan da şunu düşünüyordum:
Şu gökyüzünün altında yaşayan herkesin, her siyasetçinin, devlet insanının, işinsanının, sanatçı, sporcu herkesin, hepimizin çıkarması gereken 4 ders vardı:
- BİR: Kimse, hiçbirimiz vazgeçilmez değiliz.
- İKİ: En başarılımızın yeri bile doldurulabilir.
- ÜÇ: En başarılımızdan bile daha başarılısı bulunabilir.
- DÖRT: Dünyanın gözü teknoloji şirketlerine çevrildi. Hâlâ 20’nci yüzyıl sanayi ve ticaret zihniyeti ile yönetilen devletler hep geriden gelecek.
- BEŞ: Eğitim sistemi ve zihniyetini bilim ve teknolojiye çevirmeyip muhafazakâr eğitim sistemi içinde kalmaya devam eden ülkeler kaybedecek.
AYNI GÜN
ÇOK ZEKİ VE SICAK BİR PAYLAŞIM YAZISI
AYNI gün, yani çarşamba akşamüzeri Instagram ve sosyal medya turuma devam ediyorum.
Sinema ve dizi oyuncusu Hazal Kaya geçen hafta bu fotoğrafı paylaşırken altına şunu yazmış:
“Workin Mom Season 4”.
Türkçesi şöyle:
“Çalışan Anne 4’üncü Sezon...”
Fotoğraf “Benden Ne Olur” filminin setinde çekilmiş.
Hazal Kaya yönetmen ve oyuncu Ali Atay’la evli...
Yeni bebekleri oldu ve Hazal Kaya sete bebeği ile gelmiş.
Makyaj ve saç provasında da bu fotoğrafı çekip paylaşmış. Çok sıcak bir kare ve çok zeki, çok esprili bir yazı...
Filmde benden ne olur diye soruyor ya...
Hazal senden çok iyi bir sanatçı ve çalışan anne olur...
AYNI GÜN
YAN YANA BU İKİ BAYRAK BİZE ŞUNU MU ANLATIYOR
YİNE aynı saatlerde İsrail’den gelen bu fotoğraftaki yan yana iki bayrağı gördüm.
Biri İsrail öteki BAE bayrağıydı. Altındaki haber de ilginçti.
MOSSAD Başkanı Yossi Cohen ziyaret için BAE’ye gitmiş...
İki ülkenin güvenlik konusunda işbirliğini görüşüyorlarmış.
Bu fotoğrafa bakarken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son 6 ay içinde yaptığı iki açıklamayı hatırladım.
Önce Türk ve Suriye istihbarat yetkililerinin görüştüğünü söylemişti.
Geçen hafta da Türk ve Mısır istihbarat yetkililerinin görüştüğünü açıkladı.
Bu üç haberi yan yana koyunca ister istemez şu soru aklıma takıldı:
- BİR: Acaba şu sıralar Türk ve Yunan istihbaratı arasında da böyle bir görüşme var mı...
- İKİ: Bölgesel sorunların çözümünde siyasetçinin başaramadığını istihbaratçılar başarabilir mi?
AYNI GÜN
SPOTIFY TÜRKİYE TOP 50 LİSTESİNDE DE ŞU OLDU
VİSKİMİN son yudumunu alırken sıra pop sosyologluğuma geldi.
Her gün yaptığım gibi, Spotify Top 50 Türkiye listesine baktığımda bugüne kadar hiç görmediğim bir durumla karşılaştım.
- 50 şarkılık listenin 48’i Türkçe şarkıydı...
- Listenin ilk 24’ü tamamen Türk şarkıları tarafından tutulmuştu.
- İlk yabancı şarkı ancak 25’inci sıradaydı.
- Tek dil müziğin tamamıyla hâkim olduğu tek ülke ABD’ydi... Ama onda da çok sayıda İngiliz ve Kanadalı müzisyen vardı.
- Müzikte en kuvvetli ülkelerden biri olan Hindistan’da bile 50 şarkılık listenin 24’ü yerli müzikti.
Ancak analizim burada bitmiyor...
AYNI GÜN
YAŞASIN MİLLİ VE YERLİ DİYENLER BİRAZ DURUN
- Bu durum, kültürde “milli ve yerli” kavramını sevenler için iyi haber...
Ancak bir de şu haberim var. Bu 48 şarkının büyük çoğunluğu hip hop tarzında... Yani Batılı, Amerika kökenli bir format.
- Ayrıca bu şarkıların çok büyük bölümü müthiş muhalif bir içeriğe sahip.
Örnek mi? Geçen hafta çıkan Server Uraz’ın “Bahamalar” şarkısı...
Aynı gün gördüklerim-'Cuma müjdesi'ni beklerken çarşamba gelen öteki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “cuma günü bir müjde vereceğini” açıkladığı dakikalarda, New York Times gazetesi “Breaking News”, son dakika haberi olarak şu bilgiyi geçti:
Apple şirketinin piyasa değeri 2 trilyon doları geçmiş.
Böylece sadece Amerikan değil, dünya ekonomi tarihinde bu değeri geçen ilk şirket oldu.
Ayrıca dünyanın en değerli şirketi sayılan Suudi Petrol şirketi Aramco’yu da geçti.
*
Bunun anlamı şu:
Apple’ın değeri bugün 82 milyonluk Türkiye gayrisafi milli hasılasının iki katından fazla...
Ancak önceki gün dünya tarihinde yaşanan başka olaylar da vardı...
Şimdi bunları alt alta yazıyorum...
*
- Apple’ın değeri korona salgınının başladığı günlerde, yani 23 Mart günü 1 trilyon dolar civarındaydı.
Bu demektir ki şirketin değeri bu 4 ayda iki katına çıktı.
Ancak daha önemlisi şirketin sadece 21 haftada 1 trilyon değer kazanmasıydı.
*
- Aynı gün sadece Apple değil, öteki 4 teknoloji devi Alphabet, Amazon, Microsoft, Facebook da toplam 2 trilyon dolar değer kazandı.
*
- Bu artış, S&P 500 listesindeki en değerli öteki 50 şirketin aldığı değerden fazlaydı.
*
- 44 yıl önce kurulan Apple 1 trilyon çizgisine 2018 yılında gelmişti. Ancak buna gelirken 41 yıllık hayatı boyunca birçok yenilik ve buluşa imza atmıştı.
Şimdiyse son 2 yılda çok büyük buluşlar yapmasa da 42 yılda kazandığına eşit değeri 4 ayda kazandı.
- Bunda iPad’in, AirPods kulaklıkların, iWatch 5 serisinin geliştirilmesi ve özellikle iPhone 11’in sağladığı büyük başarı rol oynadı.
Ayrıca müzik ve video alanındaki streaming şirketlerinin performansı da etkili oldu.
*
- Üstelik, bu yıl nisan ayından temmuza kadar bütün Apple mağazaları kapalı olduğu halde şirket 11.2 milyar dolar gelir elde etti.
Bu da geçen yıla göre yüzde 12 artış anlamına geliyor.
Bu olurken aynı gün bir başka şey daha oldu...
İNSAN HİKAYESİ 1
GAY OLDUĞUNU AÇIKLAYAN İLK CEO VE İKİ TRİLYONU GEÇEN İLK ŞİRKET
HATIRLAYIN Steve Jobs öldüğünde herkes şunu söylüyordu:
Apple’ın yaratıcı, vizyoner ve para kazandırıcı dehası öldü.
Onun ölümü, şirketin de yavaş yavaş ölümünü başlatacak...
Hiç öyle olmadı... Steve Jobs’un yerine sakin, pek tanınmayan, şirketin içinden çıkmış, sıradan gibi görünen bir yönetici olan Tim Cook getirildi...
Amerikan ekonomi tarihinde “gay” olduğunu açıklayan ilk CEO’ydu...
Ve işte o insan bu şirketi uçurdu...
İNSAN HİKAYESİ 2
AYNI GÜN BİR BAŞKA CEO DA ŞUNU YAPTI
BİZ heyecanla bugünkü müjdeli açıklamaya konsantre olmuşken, Microsoft şirketi de Internet Explorer’ı kapattığını açıkladı. Bu, Microsoft’un yıllarca başarıyla kullandığı internet tarayıcısıydı ve şirket kendi eliyle ürününü öldürdü.
Çünkü artık bir anlamı kalmamıştı.
Değeri 1 trilyon doları geçen Microsoft’un arkasında hiç beklenmeyen bir insan hikâyesi var.
Şirketin dâhi kurucusu, vizyoneri Bill Gates görevlerinden ve yönetimden ayrıldıktan sonra CEO olarak Hint asıllı Satya Nadella getirildi.
Bitmekte olan bir Windows şirketi olan Microsoft’u yeniden tarif etti ve onu bulut teknolojisinde zirveye çıkararak değerini 1 trilyon doların üzerine çıkardı. Peki nedir bu iki insan ve 5 şirket hikâyesinden çıkarabileceğimiz sonuç?
AYNI GÜN
VAZGEÇİLMEZLER GİDER AMA VAZGEÇİLEBİLECEKLER UÇURUR
O akşam bir yandan cuma sürprizini merak ederken, bir yandan da şunu düşünüyordum:
Şu gökyüzünün altında yaşayan herkesin, her siyasetçinin, devlet insanının, işinsanının, sanatçı, sporcu herkesin, hepimizin çıkarması gereken 4 ders vardı:
- BİR: Kimse, hiçbirimiz vazgeçilmez değiliz.
- İKİ: En başarılımızın yeri bile doldurulabilir.
- ÜÇ: En başarılımızdan bile daha başarılısı bulunabilir.
- DÖRT: Dünyanın gözü teknoloji şirketlerine çevrildi. Hâlâ 20’nci yüzyıl sanayi ve ticaret zihniyeti ile yönetilen devletler hep geriden gelecek.
- BEŞ: Eğitim sistemi ve zihniyetini bilim ve teknolojiye çevirmeyip muhafazakâr eğitim sistemi içinde kalmaya devam eden ülkeler kaybedecek.
AYNI GÜN
ÇOK ZEKİ VE SICAK BİR PAYLAŞIM YAZISI
AYNI gün, yani çarşamba akşamüzeri Instagram ve sosyal medya turuma devam ediyorum.
Sinema ve dizi oyuncusu Hazal Kaya geçen hafta bu fotoğrafı paylaşırken altına şunu yazmış:
“Workin Mom Season 4”.
Türkçesi şöyle:
“Çalışan Anne 4’üncü Sezon...”
Fotoğraf “Benden Ne Olur” filminin setinde çekilmiş.
Hazal Kaya yönetmen ve oyuncu Ali Atay’la evli...
Yeni bebekleri oldu ve Hazal Kaya sete bebeği ile gelmiş.
Makyaj ve saç provasında da bu fotoğrafı çekip paylaşmış. Çok sıcak bir kare ve çok zeki, çok esprili bir yazı...
Filmde benden ne olur diye soruyor ya...
Hazal senden çok iyi bir sanatçı ve çalışan anne olur...
AYNI GÜN
YAN YANA BU İKİ BAYRAK BİZE ŞUNU MU ANLATIYOR
YİNE aynı saatlerde İsrail’den gelen bu fotoğraftaki yan yana iki bayrağı gördüm.
Biri İsrail öteki BAE bayrağıydı. Altındaki haber de ilginçti.
MOSSAD Başkanı Yossi Cohen ziyaret için BAE’ye gitmiş...
İki ülkenin güvenlik konusunda işbirliğini görüşüyorlarmış.
Bu fotoğrafa bakarken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son 6 ay içinde yaptığı iki açıklamayı hatırladım.
Önce Türk ve Suriye istihbarat yetkililerinin görüştüğünü söylemişti.
Geçen hafta da Türk ve Mısır istihbarat yetkililerinin görüştüğünü açıkladı.
Bu üç haberi yan yana koyunca ister istemez şu soru aklıma takıldı:
- BİR: Acaba şu sıralar Türk ve Yunan istihbaratı arasında da böyle bir görüşme var mı...
- İKİ: Bölgesel sorunların çözümünde siyasetçinin başaramadığını istihbaratçılar başarabilir mi?
AYNI GÜN
SPOTIFY TÜRKİYE TOP 50 LİSTESİNDE DE ŞU OLDU
VİSKİMİN son yudumunu alırken sıra pop sosyologluğuma geldi.
Her gün yaptığım gibi, Spotify Top 50 Türkiye listesine baktığımda bugüne kadar hiç görmediğim bir durumla karşılaştım.
- 50 şarkılık listenin 48’i Türkçe şarkıydı...
- Listenin ilk 24’ü tamamen Türk şarkıları tarafından tutulmuştu.
- İlk yabancı şarkı ancak 25’inci sıradaydı.
- Tek dil müziğin tamamıyla hâkim olduğu tek ülke ABD’ydi... Ama onda da çok sayıda İngiliz ve Kanadalı müzisyen vardı.
- Müzikte en kuvvetli ülkelerden biri olan Hindistan’da bile 50 şarkılık listenin 24’ü yerli müzikti.
Ancak analizim burada bitmiyor...
AYNI GÜN
YAŞASIN MİLLİ VE YERLİ DİYENLER BİRAZ DURUN
- Bu durum, kültürde “milli ve yerli” kavramını sevenler için iyi haber...
Ancak bir de şu haberim var. Bu 48 şarkının büyük çoğunluğu hip hop tarzında... Yani Batılı, Amerika kökenli bir format.
- Ayrıca bu şarkıların çok büyük bölümü müthiş muhalif bir içeriğe sahip.
Örnek mi? Geçen hafta çıkan Server Uraz’ın “Bahamalar” şarkısı...