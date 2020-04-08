Ayinden sonra 13'ündeki çocuğu taciz eden kimmiş

Kardinal George Pell ülkenin en üst düzey din adamı. 78 yaşındaki Kardinal aynı zamanda Papa Francis’in danışmanı ve Vatikan’ın CFO’su...
Yani mali işlerden sorumlu başkanı...
*
İşte o Kardinal 1996 yılında bir pazar ayininden sonra korodaki 13 yaşında bir çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan dolayı bir mahkeme tarafından 6 yıl hapse mahkûm edilmişti.
Ancak Avustralya yargıtayı dün bu cezayı bozdu ve ülke birden karıştı.
Üstelik yargıtay bu kararı oybirliğiyle aldı ve kararı alan heyetin başkanı da kadın hâkimdi.
Üst mahkeme gerekçe olarak, sunulan delillerin yeterli olmadığını, bu şüpheden de sanığın yararlanacağı ilkesini gösterdi.
Peki neydi mahkemenin sanık lehine “şüpheli” bulduğu şeyler?
*
Kardinal’in iki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiası vardı. Bu iddia sahiplerinden biri yargılama sırasında öldü.
Öteki mağdur ise bugüne kadar gizli tutuldu.
Mahkemesi gizli celsede görüldü.
Hiçbir sesli kaydı yok. Sadece yazılı zabıtları var, onlar da hiçbir zaman açıklanmadı.
*
Yüksek mahkeme işte bütün bunlara bakarak kararı bozdu.
KİLİSEDE TACİZ İÇİN BİR FİLM
AVUSTRALYA’daki taciz olayını okuyunca aklıma 1996 yapımı “İlk Korku” (Primal Fear) geldi.
Buna çok benzer bir taciz olayını anlatıyordu ve harika bir filmdi.
Özellikle Edward Norton’ın oyunu mükemmeldi.
Korona günlerinde yeniden seyretmek için harika bir fırsat var.
HER 100 TÜRK’TEN KAÇI KORONADAN KORKUYOR
RAKAMI hemen vereyim.
Ipsos’un yaptığı son araştırmaya göre her 100 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından 94’ü koronadan endişe duyuyor. Koronanın resmi olarak açıklandığı 10 Mart haftasında bu rakam yüzde 79’du... Yani 15 gün içinde 15 puan daha arttı.
*
Bir başka soru daha... Korona salgını ne zaman bitecek...
13-16 Mart arasında yapılan araştırmada halkın yüzde 45’i “Birkaç ay içinde biter” diyordu. Böyle diyenler yüzde 36’ya inmiş.
*
Buna karşılık “Altı aydan daha fazla sürer” diyenlerin oranı yüzde 24’ten yüzde 32’ye çıkmış.
*
Gelelim bir başka soruya... Ekonomik korku sorusu...
“Koronavirüs ekonomi için tehlike oluşturuyor mu?”
“Çok ciddi tehlike oluşturuyor” diyenlerin oranı 15 günde yüzde 44’ten yüzde 69’a çıkmış.
Yani 25 puan artış var.
“Kısmen tehlike oluşturuyor” diyenler ise yüzde 30’dan 22’ye inmiş.
Yani halkın yüzde 91’i ekonomi açısından da endişeli...
*
O zaman gelelim son soruya... Her 100 Türk’ten kaçı “Koronavirüs ekonomi için pek bir tehlike oluşturmaz” diyor?
Her 100 Türk’ten 5’i...
Ya “Merak etmeyin Türk ekonomisi sağlamdır, hiçbir tehlike oluşturmaz” diyen?
Her 100 Türk’ten sadece 2’si...
İKİ ARAŞTIRMADA DA SORULMAYAN SORU
IPSOS araştırması gösteriyor ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları her bakımdan büyük bir korona endişesi yaşıyor...
Bunun iyi haber olması gerekir değil mi... Çünkü alınan önlemlerin, sokağa çıkma yasaklarının uygulanması için sağlam bir psikolojik zemin oluşturuyor.
O zaman gelelim asıl soruya:
İyi de neden öyleyse hâlâ sokaklarda dolaşan insanlar var?
Araştırmada bu soru sorulmamış. O zaman “Acaba” deyip ben cevap vereyim.
Yani insanlar kendilerine bir şey olmayacağına inanıp sadece başkaları için mi endişeliler?
MÜZİK
KORONA GÜNLERİ İÇİN GÜZEL BİR VİNTAGE DİNLEME LİSTESİ
Birçok kuruluş korona günleri için dinleme listeleri hazırlayıp bunu Spotify’a yüklüyor.
Sunset Restoran da DJ’i Evren Katırcıoğlu’nun hazırladığı “L’Ambiance de Sunset” adlı bir listeyi yüklemiş. Liste tam bir vintage...
Yani modern nostalji...
Rod Stewart’ın ünlü trompetçi Chris Botti’yle söylediği “I Wish You Love” şarkısıyla başlıyor.
Önceki günden beri keyifle dinliyorum.
KORONA SOSYOLOJİSİ
INSTAGRAM’DA DEVASA BİR EV MEDYASI DOĞDU
Bu dönemin tartışmasız yükselen medyası Instagram oldu.
Platform artık bir fotoğraf paylaşım sistemi olmaktan çıkıp tam anlamıyla bireysel medya haline geldi.
Ev yayınları: Birçok kabiliyetli insanı ön plana çıkardı. Ancak henüz “Gezi” sırasındaki yaratıcılık seviyesine ulaşamadı.
Ev konserleri: Coldplay’in solisti Chris Martin’in ev konseri bana göre müzikte yeni bir çığır açtı.
En popüler grubun, ev kıyafetiyle ve stüdyo kayıtlarının mükemmelliği olmadan, hatta biraz detone olmaktan bile korkmadan yaptığı yayın, ev insanlarını eşitledi.
KORONA SOSYOLOJİSİ
EVLERİN YENİ OTURMA SALONU MUTFAK OLDU
BİZİM aile artık hayatını mutfakta geçiriyor. Ben sabah kahvemi orada alıyorum... Sabah ve akşam haberleri orada izleniyor. Akşamüzeri içkisi keza...
Bütün korona sohbeti oradan yapılıyor.
Ve bu arada evde sürekli ekşi maya ekmek yapılıyor, yeni yemek ve salata deneniyor.
KITIR LAHMACUNUN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ
EVLERE yemek servisi yapan şirketlerin verilerine bakılırsa Türkiye’de tam anlamıyla bir “lahmacun patlaması” yaşanıyor.
Korona öncesinde durum böyleydi. Lahmacun hızla pizza ve pidenin üzerine doğru gidiyordu.
Korona sonrasında durumun ne olduğunu henüz bilmiyorum.
Ben de büyük bir kıtır lahmacun fanatiği olduğum için bu yarıştaki son durumu çok merak ediyorum.
ARKADAŞ BÖYLE BİR FİLMİ BÖYLE BİR ADAM SUNARSA
AMERİKAN Film Enstitüsü (AFI) korona günleri için özel bir sinema platformu kurdu.
Öncülüğünü ünlü yönetmen Steven Spielberg’ün yaptığı platformun adı AFI Movie Club...
Her gün Hollywood’un klasikleşmiş filmlerinden biri gösteriliyor.
İlk gün “Wizard Büyücüsü” gösterildi.
Önceki akşam gösterilen film ise sinema tarihinin en güzel western’i denilebilecek olan “Butch Cassidy and Sundance Kid”di..
*
George Roy Hill’in yönettiği film 1969 yılında çıkmıştı.
1969 bana göre tarihin en büyük kültür yıllarından biriydi.
“Easy Rider” da o yıl çıkmıştı.
Karşı kültürün doğum yılıydı ve bu film de Hollywood kalıplarını kıran geçek manada devrimci bir filmdi.
Ve filmin iki oyuncusu Paul Newman ve Robert Redford efsane olmuşlardı.
*
Bu filmin önceki akşamki gösterimini ise Brad Pitt yaptı.
Bence de bu filmi sunmak için bulunabilecek en güzel isimdi.
Bu fotoğrafını, işte o filmi sunumunu yaptığı videodan aldım.
*
Hal, tarz, eda, kıyafet duruş... Tam bu filme uygun yani...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Pelin Akaydın
Ayinden sonra 13'ündeki çocuğu taciz eden kimmiş
Bütün dünya koronayla cebelleşirken Avustralya’nın dünden itibaren nur topu gibi yeni bir tartışma konusu oldu.
Kardinal George Pell ülkenin en üst düzey din adamı. 78 yaşındaki Kardinal aynı zamanda Papa Francis’in danışmanı ve Vatikan’ın CFO’su...
Yani mali işlerden sorumlu başkanı...
*
İşte o Kardinal 1996 yılında bir pazar ayininden sonra korodaki 13 yaşında bir çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan dolayı bir mahkeme tarafından 6 yıl hapse mahkûm edilmişti.
Ancak Avustralya yargıtayı dün bu cezayı bozdu ve ülke birden karıştı.
Üstelik yargıtay bu kararı oybirliğiyle aldı ve kararı alan heyetin başkanı da kadın hâkimdi.
Üst mahkeme gerekçe olarak, sunulan delillerin yeterli olmadığını, bu şüpheden de sanığın yararlanacağı ilkesini gösterdi.
Peki neydi mahkemenin sanık lehine “şüpheli” bulduğu şeyler?
*
Kardinal’in iki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiası vardı. Bu iddia sahiplerinden biri yargılama sırasında öldü.
Öteki mağdur ise bugüne kadar gizli tutuldu.
Mahkemesi gizli celsede görüldü.
Hiçbir sesli kaydı yok. Sadece yazılı zabıtları var, onlar da hiçbir zaman açıklanmadı.
*
Yüksek mahkeme işte bütün bunlara bakarak kararı bozdu.
KİLİSEDE TACİZ İÇİN BİR FİLM
AVUSTRALYA’daki taciz olayını okuyunca aklıma 1996 yapımı “İlk Korku” (Primal Fear) geldi.
Buna çok benzer bir taciz olayını anlatıyordu ve harika bir filmdi.
Özellikle Edward Norton’ın oyunu mükemmeldi.
Korona günlerinde yeniden seyretmek için harika bir fırsat var.
HER 100 TÜRK’TEN KAÇI KORONADAN KORKUYOR
RAKAMI hemen vereyim.
Ipsos’un yaptığı son araştırmaya göre her 100 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından 94’ü koronadan endişe duyuyor. Koronanın resmi olarak açıklandığı 10 Mart haftasında bu rakam yüzde 79’du... Yani 15 gün içinde 15 puan daha arttı.
*
Bir başka soru daha... Korona salgını ne zaman bitecek...
13-16 Mart arasında yapılan araştırmada halkın yüzde 45’i “Birkaç ay içinde biter” diyordu. Böyle diyenler yüzde 36’ya inmiş.
*
Buna karşılık “Altı aydan daha fazla sürer” diyenlerin oranı yüzde 24’ten yüzde 32’ye çıkmış.
*
Gelelim bir başka soruya... Ekonomik korku sorusu...
“Koronavirüs ekonomi için tehlike oluşturuyor mu?”
“Çok ciddi tehlike oluşturuyor” diyenlerin oranı 15 günde yüzde 44’ten yüzde 69’a çıkmış.
Yani 25 puan artış var.
“Kısmen tehlike oluşturuyor” diyenler ise yüzde 30’dan 22’ye inmiş.
Yani halkın yüzde 91’i ekonomi açısından da endişeli...
*
O zaman gelelim son soruya... Her 100 Türk’ten kaçı “Koronavirüs ekonomi için pek bir tehlike oluşturmaz” diyor?
Her 100 Türk’ten 5’i...
Ya “Merak etmeyin Türk ekonomisi sağlamdır, hiçbir tehlike oluşturmaz” diyen?
Her 100 Türk’ten sadece 2’si...
İKİ ARAŞTIRMADA DA SORULMAYAN SORU
IPSOS araştırması gösteriyor ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları her bakımdan büyük bir korona endişesi yaşıyor...
Bunun iyi haber olması gerekir değil mi... Çünkü alınan önlemlerin, sokağa çıkma yasaklarının uygulanması için sağlam bir psikolojik zemin oluşturuyor.
O zaman gelelim asıl soruya:
İyi de neden öyleyse hâlâ sokaklarda dolaşan insanlar var?
Araştırmada bu soru sorulmamış. O zaman “Acaba” deyip ben cevap vereyim.
Yani insanlar kendilerine bir şey olmayacağına inanıp sadece başkaları için mi endişeliler?
MÜZİK
KORONA GÜNLERİ İÇİN GÜZEL BİR VİNTAGE DİNLEME LİSTESİ
Birçok kuruluş korona günleri için dinleme listeleri hazırlayıp bunu Spotify’a yüklüyor.
Sunset Restoran da DJ’i Evren Katırcıoğlu’nun hazırladığı “L’Ambiance de Sunset” adlı bir listeyi yüklemiş. Liste tam bir vintage...
Yani modern nostalji...
Rod Stewart’ın ünlü trompetçi Chris Botti’yle söylediği “I Wish You Love” şarkısıyla başlıyor.
Önceki günden beri keyifle dinliyorum.
KORONA SOSYOLOJİSİ
INSTAGRAM’DA DEVASA BİR EV MEDYASI DOĞDU
Bu dönemin tartışmasız yükselen medyası Instagram oldu.
Platform artık bir fotoğraf paylaşım sistemi olmaktan çıkıp tam anlamıyla bireysel medya haline geldi.
Ev yayınları: Birçok kabiliyetli insanı ön plana çıkardı. Ancak henüz “Gezi” sırasındaki yaratıcılık seviyesine ulaşamadı.
Ev konserleri: Coldplay’in solisti Chris Martin’in ev konseri bana göre müzikte yeni bir çığır açtı.
En popüler grubun, ev kıyafetiyle ve stüdyo kayıtlarının mükemmelliği olmadan, hatta biraz detone olmaktan bile korkmadan yaptığı yayın, ev insanlarını eşitledi.
KORONA SOSYOLOJİSİ
EVLERİN YENİ OTURMA SALONU MUTFAK OLDU
BİZİM aile artık hayatını mutfakta geçiriyor. Ben sabah kahvemi orada alıyorum... Sabah ve akşam haberleri orada izleniyor. Akşamüzeri içkisi keza...
Bütün korona sohbeti oradan yapılıyor.
Ve bu arada evde sürekli ekşi maya ekmek yapılıyor, yeni yemek ve salata deneniyor.
KITIR LAHMACUNUN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ
EVLERE yemek servisi yapan şirketlerin verilerine bakılırsa Türkiye’de tam anlamıyla bir “lahmacun patlaması” yaşanıyor.
Korona öncesinde durum böyleydi. Lahmacun hızla pizza ve pidenin üzerine doğru gidiyordu.
Korona sonrasında durumun ne olduğunu henüz bilmiyorum.
Ben de büyük bir kıtır lahmacun fanatiği olduğum için bu yarıştaki son durumu çok merak ediyorum.
ARKADAŞ BÖYLE BİR FİLMİ BÖYLE BİR ADAM SUNARSA
AMERİKAN Film Enstitüsü (AFI) korona günleri için özel bir sinema platformu kurdu.
Öncülüğünü ünlü yönetmen Steven Spielberg’ün yaptığı platformun adı AFI Movie Club...
Her gün Hollywood’un klasikleşmiş filmlerinden biri gösteriliyor.
İlk gün “Wizard Büyücüsü” gösterildi.
Önceki akşam gösterilen film ise sinema tarihinin en güzel western’i denilebilecek olan “Butch Cassidy and Sundance Kid”di..
*
George Roy Hill’in yönettiği film 1969 yılında çıkmıştı.
1969 bana göre tarihin en büyük kültür yıllarından biriydi.
“Easy Rider” da o yıl çıkmıştı.
Karşı kültürün doğum yılıydı ve bu film de Hollywood kalıplarını kıran geçek manada devrimci bir filmdi.
Ve filmin iki oyuncusu Paul Newman ve Robert Redford efsane olmuşlardı.
*
Bu filmin önceki akşamki gösterimini ise Brad Pitt yaptı.
Bence de bu filmi sunmak için bulunabilecek en güzel isimdi.
Bu fotoğrafını, işte o filmi sunumunu yaptığı videodan aldım.
*
Hal, tarz, eda, kıyafet duruş... Tam bu filme uygun yani...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Pelin Akaydın