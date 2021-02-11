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Haberler>Yazarlar>Ertuğrul ÖZKÖK>Ay'a sert inişe hazırlanırken her 100 Türk'ten kaçı 1969'da ABD'nin Ay'a gittiğine inanıyor

Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

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Ay'a sert inişe hazırlanırken her 100 Türk'ten kaçı 1969'da ABD'nin Ay'a gittiğine inanıyor

11 Şubat 2021

Başlık biraz spekülatif ama ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız.

Ama önce size önemli bir haber vereyim.

*

Türk “Silikon” dünyasında geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme daha oldu.

Dünyanın önde gelen dijital araştırma kuruluşlarından YouGov, Türkiye’de “Wizsight” adlı online araştırma şirketini satın aldı.

Wizsight 2017 yılında N. Özge Akçizmeci adlı genç bir girişimci tarafından kurulmuş bir startup şirket.

Böylece BluTV’nin yüzde 30 hissesinin bir dünya devi olan Discovery’ye satılmasından sonra ikinci bir Türk startup’ı daha dünya piyasasına girdi.

Aya sert inişe hazırlanırken her 100 Türkten kaçı 1969da ABDnin Aya gittiğine inanıyor

YouGov ilginç alanlarda online araştırmalar yapan bir şirket.

Şirketin CEO’su ve kurucu ortağı Shakespeare soyadını taşıyor.

Stephan Shakespeare...

Onun verdiği bilgiye göre Özge Akçizmeci YouGov Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapacak.

YouGov 42 ülkede faaliyet gösteren büyük bir online araştırma şirketi...

Birçok alanda şirketlere yol gösteren araştırmaları gerçekleştiriyor.

Ama mesela, Tinder falan gibi “çöpçatanlık” sitelerinin kullanılma oranlarını, kimlerin kullandığını ortaya koyan ilginç sosyolojik araştırmaları da var.

*

Bu haberi öğrenince aklıma YouGov’ın benim de çok ilgimi çeken bir konuda yaptığı uluslararası bir araştırma geldi.

Şirket, çeşitli ülkelerde halkların komplo teorilerine ne kadar inandığını ortaya koyan araştırmalar da yapmıştı.

Sonuncusu ise 2020 yılında sonuçlanmıştı.

*

O araştırmaya bakarken, Türkiye’nin iki günden beri gündemine oturan ve TT haline gelen bir konu ile ilgili sonuç gözüme çarptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023’te “Türkiye’nin Ay’a sert iniş yapacağını” açıkladı.

Merak ettim...

Acaba Türk halkının yüzde kaçı bu büyük projeye inanmıştır?

*

Bu sorunun cevabını vermek için belki de 1969 yılına dönüp şunu sormak gerekir:

Her 100 Türk’ten kaçı ABD’lilerin 1969’da Ay’a gitmediğine, o inişin sahte olduğuna inanıyordu?

Cevabını işte o YouGov araştırmasında buldum.

Aya sert inişe hazırlanırken her 100 Türkten kaçı 1969da ABDnin Aya gittiğine inanıyor


HER 100 TÜRK’TEN 28’İ, ‘SAHTE İNİŞ’ TEZİNE İNANIYOR

DÜNYANIN “Top 5 komplo teorisinden” biri şu:

Aslında Amerikalılar 1969 yılında Ay’a gitmedi. Gitmiş gibi sahte bir televizyon programı yaparak dünyayı aldattı.

YouGov 2020 “komplo teorileri” araştırmasında 21 ülkede 22 bin kişiye bu soruyu da sordu.

“Amerikalılar asla Ay’a gitmedi” görüşüne inanıyor musunuz?

Bu konuda Türkiye’nin durumu hiç fena değil.

Birinci sırada Meksika var. Meksika halkının yüzde 31’i Amerikalıların 1969’da asla Ay’a gitmediğine inanıyor.

İkinci sırada ise yüzde 28’le Türkiye var.

Peki Amerikalılar bu konuda ne düşünüyor?

Onların da yüzde 13’ü ülkelerinin Ay’a sahte bir iniş yaptığına inanıyor.

Kısaca bu sonuca bakıp, 2023’teki “sert inişin” çok yüksek bir “sahte iniş” itirazı ile karşılaşması riski yok.

Amerika’nın yaptığına inanan Türkiye, Türkiye’nin yaptığına da inanacaktır.

TÜRKİYE’Yİ ERDOĞAN MI YOKSA GİZLİ BİR ÖRGÜT MÜ YÖNETİYOR

ANCAK “Dünyayı kim yönetiyor” sorusuna gelince, durum o kadar rahat değil. 21 ülkede 22 bin insana şu soru da sorulmuş:

“Bir ülkede iktidarda hangi parti olursa olsun o ülkeyi gizli bir örgüt yönetiyor tezine katılıyor musunuz?”

Şimdi sıkı durun.

Türk halkının yüzde 57’si buna evet doğru diyor.

Yani bizim ülkemiz de dahil bütün ülkeleri “gizli bir tek örgütün yönettiğine” inanıyor. Ama biz yine de durumumuza şükredelim.

Nijerya halkının yüzde 78’i, Güney Afrikalıların yüzde 65’i, Meksikalıların yüzde 59’u, kendi ülkeleri dahil bütün dünyayı “gizli bir örgütün yönettiğine” iman ediyor.

Yani biz yüzde 57 ile dördüncü sıradayız.

Beşinci sırada da yüzde 56 ile Yunanistan var. Aynı sırada aynı oranla İspanya halkı da bulunuyor.

Ama durun “komplo teorisyenliği” bir 4 çarpı 100 bayrak yarışı.

Ve Türkiye’de Fehmi Abi’nin yetiştirdiği bir
“K Generation”u var.

Yani birinciliği tam kaptırmadık.

FEHMİ ABİ’NİN ‘K KUŞAĞI’ HANGİ DALDA BİRİNCİ OLDU

“KOMPLO Teorisi 2020” araştırmasında Türkiye’nin birinci çıktığı bir konu da var. “New York’ta 11 Eylül 2001 günü ikiz kulelere yapılan saldırıyı Amerika bizzat kendisi düzenledi” komplo teorisine inananlar...

Buna “Evet Amerika düzenledi” diyenlerin sıralaması şöyle:

Türkiye................. Yüzde 55

Meksika................. Yüzde 49

Mısır.................... Yüzde  42

Suudi Arabistan........ Yüzde  38

Yunanistan.............. Yüzde 34

Amerikalıların ise sadece yüzde 20’si buna inanıyor.

Aya sert inişe hazırlanırken her 100 Türkten kaçı 1969da ABDnin Aya gittiğine inanıyor

HER 100 DÜNYALIDAN KAÇI ET’YE İNANIYOR

DAHA doğrusu soruyu şöyle sorayım:

“Her 100 Türk’ten kaçı uzaydan gelen canlıların varlığına inanıyor.”

Hiç yorum yapmadan ilk 5’i vereyim...

Yanılmadınız Türkiye yine ilk 5’te...

Aya sert inişe hazırlanırken her 100 Türkten kaçı 1969da ABDnin Aya gittiğine inanıyor

AIDS VİRÜSÜNÜ BİRİLERİ YAPTI VE DÜNYAYA BİLEREK YAYDI DİYENLER

SON günlerde COVID-19 virüsü ile ilgili de aynı komplo teorisini işitiyoruz.

Bazısına göre virüsü Çinliler buldu ve Amerika’yı mahvetmek için yaydı.

Bazılarına göre ise Amerikalılar buldu ve Çinlileri mahvetmek için yaydı.

Yani virüsü birileri bulup dünyaya yaydı komplo teorisine inananlar yüzde kaçtır...

Maalesef bu konuda birinciliği kıl payı Nijerya’ya kaptırdık.

Her 100 Nijeryalıdan 42’i AIDS virüsünü bazılarının bulup dünyaya yaydığına inanıyor.

Her 100 Türk’ten ise 40’ı buna inanıyor.

Türkiye’yi yüzde 37 ile Güney Afrika, yüzde 33’le Mısır ve yüzde 33’le Meksika, yüzde 27 ile Suudi Arabistan, yüzde 24 ile Yunanistan izliyor.

Kısaca Fehmi Abi’nin “K Kuşağı” bu konuda Yunanistan’ı fena sollamış.

Aya sert inişe hazırlanırken her 100 Türkten kaçı 1969da ABDnin Aya gittiğine inanıyor


KAPORTACI ASTRONOT NİYAZİ PARODİSİNİ SEYRETME ZAMANI

BİZİM neslimizin en güzel Metin Akpınar-Zeki Alasya parodilerinden biri Astronot Niyazi’ydi...

Ay’la ilgili bu komplo teorileri araştırmasını okuyunca dün bu parodiyi YouTube’dan bulup yeniden seyrettim.

Metin Akpınar Astronot Niyazi...

Amerikalılar Ay’a gidecekken orada bir cip kullanmaya karar vermişler.

Ama ehliyeti olan bir şoför bulamamışlar.

Sonunda Amerika’da kaportacı olarak çalışan Astronot Niyazi’yi mektup yazıp davet ederler...

Kahkahalar atarak seyrettim.

Amerikalıların Ay’a gittiğine inanmayan Türkler için de güzel bir eğlence programı olmuş...

KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin

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Patron bu milleti ortada bir yerde birleştirebilir mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

10 Şubat 2021
‘Big Lebowski’ filminin bardaki bilge adamı ne diyordu:

“Bazen bir ülkede bir adam gelir...”

Sonra birasından bir yudum alıp devam ediyordu:

“Bazen o ülkede bir adam daha gelir...”

Geçenlerde bu tiradı yazmıştım...

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir adam geldi...

Ülkeyi tam ortasından ikiye böldü...

Şimdi bir adam daha geldi....

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Vay canına benim burnum da soldan sağa doğru çarpıkmış

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

9 Şubat 2021
“‘Ne yapıyorsun’ diye sordu karım, aynanın önünde alışılmadık biçimde oyalandığımı görünce...

‘Hiç’ diye karşılık verdim. ‘Kendimce bakıyorum, burnuma, şu burun deliğimin içine basınca biraz acıyor da’...

Karım gülümsedi...

‘Ben de ne yana doğru çarpık diye bakıyorsun sandım’ dedi.

Kuyruğuna basılmış köpek gibi döndüm:

‘Çarpık mı? Benim burnum mu?’

Karım dingince:

‘Elbette canım, İyi bak: Sağa doğru çarpık...”

*

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Ayşe, Sibel ve Gülse tarihi mi değiştirdi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

6 Şubat 2021
Ayşe’den kastım Ayşe Arman... Sibel Kekilli ve Gülse Birsel...

Önümde bir kitap duruyor.

Adı “Türkiye Tarihini Değiştiren 110 Kadın”...

Hürriyet’in eski yazıişleri müdürlerinden Doğan Satmış’ın kitabı.

*

Kendince Türkiye tarihini değiştiren 110 kadın belirlemiş ve hepsinin küçük birer portresini yazmış. Listeyi tek tek inceledim. Böyle seçimler çoğu kez keyfidir.

Yani her zaman bir “Bana göre” payı vardır.

Bu da öyle...

*

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Sayın CEO beni ikna edin niye dijital bir göçmen olayım

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

5 Şubat 2021
WhatsApp öyle bir şey yaptı ki, hepimizi bir anda büyük düş kırıklığına uğrattı...

Ve kendimize yeni ve güvenli bir dijital ev aramaya başladık.

Türkiye’de iki isim öne çıktı.

Telegram ve BİP...

Telegram Rus asıllı bir adamın kurduğu haberleşme sistemiydi...

BİP ise milli ve yerli...

Turkcell’in bir hizmeti.

İşte bu arayış içinde vatandaş olarak gidip Turkcell’in CEO’su Murat Erkan’ı buldum.

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Soldaki, sağdaki kim ve bu kare nerede çekildi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

4 Şubat 2021
Muhtemelen ortadakini tanıyorsunuz.

Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy...

Yine muhtemelen bazılarınız soldakini tanıyor.

Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Jason Statham.

*

Gelelim en sağdakine.

O adam ünlü İngiliz sinema yönetmeni Guy Ritchie...

Bir kısmınız belki onu Madonna’nın eski kocası olarak biliyor.

Ama bizim gibi “kült sinema” tutkunları için o “Snatch” filminin olağanüstü yönetmeni Guy Ritchie...

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50 yıl önceki filmden bugüne kalan bir afiş

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

3 Şubat 2021
Önceki akşam Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayları izlerken 50 yıl öncesine gittim.

20 Temmuz 1970...

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Abdülhamid zamanından kalma 1416 sayılı kanunu ile devlet bursu almışım...

O gün doktora eğitimi için Paris’e ayak bastım.

*

İlk işim iki filmi seyretmek oldu...

Biri “Woodstock”...

Öteki ise “Strawberry Statement”...

Fransızcaya

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Bir denizaltı, kesik bir baş, bir kadavra köpeği, polis ve savcı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

2 Şubat 2021
Ortada bir şüphe vardı ve kanunlara göre bu şüphe de sanığın lehine kullanılacaktı... Ancak o gece hiç beklemedikleri bir şey oldu...Her şey 10 Ağustos 2017 günü genç bir kadın gazetecinin Kopenhag yakınındaki Koge Bugt mevkisinde küçük bir denizaltıya binmesi ile başladı.Onu izleyen saatler ve günler, dünya kriminal tarihinin en tuhaf ve esrarengiz cinayetine tanık oldu. Bugün size bu cinayetin ayrıntılarını anlatacağım...Ricam yazıları sıra numarası ile okuyun lütfen.Neden bugün diye sorarsanız...Onun cevabını da sonunda vereceğim.Önce o güne, yani 10 Ağustos 2017 gününe dönelim.

1) 10 AĞUSTOS 2017 SAAT 19.00 MEŞUM DENİZALTI AÇILIYOR

O gün Kim Wall isimli 30 yaşında genç bir kadın gazeteci “UC3 Naitilus” adlı küçük bir denizaltıya gitti.

Wall London School of Economics’te, sonra da Columbia Üniversitesi’nde öğrenim görmüş free lance, yani serbest çalışan bir gazeteciydi.

Yazıları ve mülakatları New York Times, Times gibi ünlü gazetelerde, Vice gibi dijital platformlarda yayınlanmıştı.

Denizaltı, Peter Madsen adlı Danimarkalı bir işadamı tarafından inşa edilmişti.

Roket uzmanıydı, çeşitli buluşları vardı ve bunlardan biri de kendi inşa ettiği bu küçük denizaltıydı.

Kim Wall

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Türkiye'nin en yüksek insani gelişme gösteren 34 ilçesi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

31 Ocak 2021
Her yıl merakla beklediğim bir çalışmanın sonuçları önceki gün açıklandı.

“Türkiye’nin en yüksek insani gelişim düzeyine sahip ilçeleri hangileridir?”

Araştırmayı “İnsani Gelişme Vakfı” (İNGEV)  yapıyor.

*

Araştırma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hazırlanan bir “insani gelişme endeksi”ne göre yapılıyor.

Yani BM tarafından geliştirilmiş uluslararası ölçülere göre düzenleniyor.

*

- Bu yıl “gelişmişlik endeksi” daha da genişletildi.

Bu ölçüler nedir derseniz....

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Orhan Pamuk'la aramda bir 'kız meselesi' varmış

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

30 Ocak 2021
Rasim Ozan Kütahyalı yine günün adamı...

Dün Hürriyet’in manşetindeydi.

Cüneyt Özdemir, önceki gün onunla çok eğlenceli bir program yaptı.

Tabii Rasim olunca konu bana gelmeden olur mu...

Geldi nitekim.

*

Geçmişte Orhan Pamuk’la ilgili yazdığım eleştirel yazılar konuşuldu.

Bu arada Cüneyt Özdemir ilginç bir anısını anlattı.

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Bir arkadaşım daha genel yayın yönetmeni masasından kalkıyor

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

29 Ocak 2021
Dünya basın tarihine “Pentagon belgeleri” ve “Watergate skandalı” haberleriyle geçen Washington Post gazetesinin editörleri geçen salı günü çok önemli bir haberi bizzat onun ağzından işittiler.

Olay aynen şöyle cereyan etti.

*

Gazetenin editörleri, pandeminin başından beri her gün yaptıkları gibi saat 11.00’de online yazıişleri toplantısı için görüntülü konferans sisteminin başına geçtiler.

Gazetenin genel yayın yönetmeni günlük toplantıya başlamadan önce herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı:

“28 Şubat günü itibarıyla genel yayın yönetmenliğinden ayrılıyorum...”

Aslında bu niyetini daha 1 yıl önceden hissettirmişti.

Trump

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Önceki gün Davos'ta paydaş kapitalizme geçen 61 şirket

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

28 Ocak 2021
Önceki gün Davos’un “online” koridorlarında dolaşırken çok önemli bir gelişmeye tanık oldum.

Bir toplantıda 61 küresel şirketin adı açıklandı.

Dünyanın önde gelen 61 şirketi bundan böyle “paydaş kapitalizmi ölçülerine uyma” kararı aldı.

*

Bunun İngilizce adı “stakeholder capitalism”...

Söz konusu şirketler bugüne kadar “shareholder capitalism” kurallarıyla yönetiliyordu.

Yani “hissedarlar kapitalizmi”...

Şirkete para yatıranların elde edeceği kâr üzerine kurulu bir anlayıştı bu.

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İyi yazarı olmayan kominizmi punk kapitalist kurtarabilir mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

27 Ocak 2021
BU gördüğünüz fotoğraf 2009 yılında çekildi.

Amazon’dan sonra dünyanın en büyük online alışveriş platformu olan Alibaba’nın kuruluşunun 10’uncu yıl kutlaması sırasında çekilen bir fotoğraf bu...

Ortada gördüğünüz ellerini iki yana açmış kişi ise Alibaba’nın kurucusu Jack Ma...

*

Fotoğrafın bence en önemli yanı, Jack Ma’nın kişiliği hakkında bir izlenim vermesi...

Yeniliklere açık, modern ve pragmatist bir insan...

Tam bir “postpunk” ruhu taşıyor...

Ama bir dakika....

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Eşek anırması yerli ve milli bir külterel miras mıdır

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

26 Ocak 2021
Yok merak etmeyin, sinirlenmeyin.

Türkiye’nin bunca meselesi varken bu konuyu gündeme getirmeyeceğim.

Zaten bu soru bize değil, Fransızlara soruldu.

Cevabı da milli iradenin temsil edildiği kubbeden geldi.

Yani Fransız Parlamentosu’ndan...

O cevap da şu:

“Evet eşek anırması Fransa’nın yerli ve milli değeridir...”

Ancak sorunun gündeme gelmesi eşekle ilgili değildi...

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Metin Akpınar'a bu defa Erbakan Hoca'yı sordum

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

24 Ocak 2021
TRT bir Necmettin Erbakan dizisi hazırlıyor.

Beni de konuşmacı olarak davet ettiler.

Çok sevinerek katıldım.

Çünkü zamanında hocanın yüzüne söylemek isteyip de söyleyemediğim şeyler vardı, onları söyleme imkânım oldu.

*

Dün Üsküdar Belediyesi’nin harika kültür merkezinde kayıt yaparken Erbakan’ı yıllar boyunca nasıl gördüğümü de düşündüm.

Onu siyasi hayatında önce öğrenci olarak gördüm.

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Pop tarihinin 'yaradılış' hikâyesi bu vadide yazıldı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

23 Ocak 2021
1960’lı yıllarda, Batı dünyasında birtakım insanlar sanki ilahi bir emir almış gibi Los Angeles şehrinin sınırlarındaki bir bölgeye göç ettiler.

“Pop kültür dininin” “Exodus” ve “Yaradılış” hikâyesi de burada yazıldı.

*

Pop müziğin “kutsal toprakları” sayılan bu yerin adı Laurel Canyon’du...



Los Angeles’ın Hollywood Hills denilen yerinde bir bölgedir

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Lady Gaga milli marşı söylerken ben o günkü soruyu hatırladım

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

22 Ocak 2021
Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni başkanı Biden önceki gün yemin ederek göreve başlarken o törenin süperstarı hiç kuşkusuz Lady Gaga’ydı...

Lady Gaga, ABD’nin en güçlü ve cesur LGBT hakları savunucularından biridir.

Milli marşı söylerken gözümün önünde şöyle bir tablo vardı.

ABD’nin, konsolosluk ve büyükelçilik binalarında LGBT bayrağı asılmasını yasaklayan, bugüne kadarki belki en büyük LGBT düşmanı başkanı arka kapıdan Beyaz Saray’ı terk ederken, ön tarafta bir LGBT militanı Amerikan milli marşını söylüyordu.

Bence değişimin ilk ve çok çarpıcı sembolizmi buydu...

*

Peki Lady Gaga kendisi bir LGBT insanı mı?

“Poker Face”

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Demirel'in yıllar sonra 'yanlış oldu' dediği cümle

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

21 Ocak 2021
Bugünlerde samimi bir MHP’li dostumla karşılaşırsam ona bir cümleyi hatırlatacağım...

Rahmetli Demirel’in bütün hayatı boyunca silemediği o cümleyi... Çünkü Türk siyasi tarihine geçmiş hiçbir cümlenin akıbeti bu kadar trajik olmamıştır.

O MHP’li dostuma diyeceğim ki...

“Rahmetli Demirel geçmişteki bütün cümlelerinin hesabını tarihe verdi. Ama bir cümlesi var ki...

İşte onun hesabını ancak tarihi bir itirafla verebildi...

O cümle de şuydu:

“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz...”

*

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Ocak sonuna kadar 'Dry kalmak' için dört adımlık bir rehber

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

20 Ocak 2021
İçkici terminolojisini bilmeyenler için önce “Dry kalmak” ne demek ona bakalım.

İngilizce “Kuru kalmak” gibi bir anlamı var ama asıl manası “İçki içmemek”...

*

Aralık ayı içki ayıdır.

Genellikle ocağın ilk haftası da devam eder...

Sonra “Bir duralım” duygusu basar insanı...

Ama istim üzerinizde, hız almışsınız, hatta sırılsıklamsınız...

Bir de 65 plus eve kapatılmışsınız...

Nasıl duracaksınız?

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