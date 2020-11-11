Aşının ilk etkisi yaşayan millet üzerinde, ikincisi ise

“Çamuriyetçi, HDPKK’cı, Amerikancı, İsrailci, emperyalist işbirlikçisi...”
Aynen böyle demişti...
*
Yazının çıktığı gün bir milletvekili aradı.
AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı’ydı...
O gün yazımı okuduktan sonra Türkan Hanım hakkında o sözleri söyleyen milletvekilini aramış ve bu sözleri tasvip etmediğini söylemiş.
Telefonda bana Türkan Hanım hakkında çok güzel şeyler söyledi.
“O mülakatı ben de okudum. Ben de sizin gibi düşünüyordum. Ülkesine, halkına derin sevgiyle bağlı büyük bir sanatçının ince duyarlılığını gördüm. Halkımız onu hem insanlığı hem de muhteşem oyunculuğu ile gönlüne yerleştirmiştir.”
Bu 48 saat boyunca uykusuz kalmama değecek çok önemli bir anı canlı izleme imkânım oldu.
Popülist bir liderin itiraf anını... Size o anı anlatmak istiyorum.
*
Sandıklar kapanmadan önce, yani oylama devam ederken ABD Başkanı Trump kendi kampanyasını yürüten ekibin merkezini ziyaret etti.
Orada kampanya sırasında çalışan insanlara teşekkür etti...
Önce şu gözlemimi aktarayım.
Trump
Taksi şoförü 20 yaşlarındaki kadın müşterisini aldığında hava kararmak üzereydi...
Yolcunun verdiği adrese geldiklerinde ise hava iyice kararmıştı...
Şoför taksimetreyi durdurup müşteriye döndüğünde şaşırıp kaldı...
Arka koltukta kimse yoktu...
Oysa kapının açılıp kapandığını duymamıştı...
Ayrıca o açmadan kapıların kilitleri açılmıyordu...
Şoför durumu bağlı olduğu şirkete bildirdi.
Tahminen 5 veya 6 Ekim günü...
İzmir’in Kordon Boyu’ndan geçen bir otomobil fotoğrafta gördüğünüz bu binanın önünde durur...
Şoförün yanındaki kapı açılır, yuvarlak gözlüklü, papyonlu ve ince yapılı bir adam iner...
Biraz sonra binanın önünde kendisini karşılayanlarla birlikte bu pozu verecektir...
Bu fotoğraf karesi 72 yıl arşivlerde kaldıktan sonra bu yıl eylül ayında yayınlanan bir kitapta gün yüzüne çıkacaktır.
Kadere bakın ki, bu kitap, İzmir’de cuma günü yaşanan depremden bir hafta önce
Sallanırdı bizim evlerimiz...
Durmadan, sık sık sallanırdı...
*
İdmanlıydık... Evimiz sallanmaya başladığında dışarı fırlamak biz çocuklar için hulahup çevirmek kadar basitti...
Çünkü kaçmak için ya aşacak bir kapı, ya da inecek üç-beş basamak vardı.
*
Benim çocukluğumda İzmirli, bir San Franciscolu, bir Tokyolu gibiydi...
Tek katlı evlerimiz, iki katlı yuvalarımız en büyük dostumuzdu...
İki yıl önce Yeni Şafak gazetesinde Ergün Yıldırım’ın yazısında okumuştum.
Beyaz muhafazakâr portresini şöyle çiziyordu:
*
Bunlar “kentlileşen muhafazakârlardır”.
Ekonomik açıdan belli üst gelir grubuna mensupturlar.
Çocukları kolejlerde okuyor.
Tüccar, sanayici, bankalarda tepe yönetici ve iyi para kazanan doktorlar gibi meslek gruplarında yer alıyorlar.
Çocuklarını kolejlere göndermek için çok para harcıyorlar.
Bu Cumhuriyet Bayramı günü...
Yazıma Sabancı Grubu’nun hazırlattığı “29 Ekim” videosu ile başlayacağım... Çünkü çok sevdim bu videoyu...
Ekrandaki Cumhuriyet sanatçısı soruyor:
“Cumhuriyet kaç kere ilan edildi bilir misiniz?”
Ve başlıyor saymaya...
“Her kız çocuğu ilkokula başladığında, Cumhuriyet bir kere daha ilan edildi...”
*
Bütün dünyada İslam’ın tartışıldığı şu günlerde Türkiye Cumhuriyeti devletinden gelen en önemli sözler diye okumuştum...
Önce İslamofobinin yaygınlaştığı ülkelere Müslüman ülkelerde yükselen tepkiyi anlatıyor: Diyor ki:
“Müslümanlar kendi kutsallarına yapılan saldırıları sonuna kadar reddetmek ve meşru kurallar çerçevesinde tepkisini göstermek zorunda. Aksi halde kendisine ihanet etmiş olur.”
Arkasından Müslüman dünyaya sesleniyor, diyor ki:
“Fakat bunu şiddet, terör ve cinayet yoluyla yapmaya başladığında bu mücadeleyi daha baştan kaybetmiş olur. Zira Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi ‘Savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir’.”
Sonra Fransa’da başı kesilerek öldürülen öğretmen olayına tepkisini çok net ifadelerle belirtiyor, diyor ki:
“Fransa’da malum karikatürleri derste gösterdiği için bir öğretmenin öldürülmesi de asla kabul edilemez, asla meşru gösterilemez. Bu kısırdöngüden çıkmak zorundayız, aksi halde ‘Dişe diş, göze göz’ diye diye ortada sağlam bir tane insan kalmayacak.”
Ama geçen hafta bir gelişme daha oldu ki, onu da muhtemelen benden okuyacaksınız...
Önce hikâyenin başından başlayalım.
Povalikhino Moskova’nın 500 km kadar doğusunda küçücük bir kasaba...
Eylül ayının başında bu kasabada yerel seçim vardı.
Kasabanın belediye başkanı Nikolay Loktev tekrar seçileceğinden emindi ama bir sorunu vardı.
Seçimde karşısına hiçbir aday çıkmamıştı.
Bu da seçimi şaibeli hale getirebilirdi.
Onu Türk magazin tarihine geçiren olaylarından biri “bir gün” süren evliliğiydi. Geçen gün Jülide Ateş’in programında o bir günlük evliliğini anlattı.
Bozulmasının arkasında bir evlilik sözleşmesi hikâyesi varmış.
Tesadüf dün bunu okuduğumda, Tansu ile benim evliliğimizin 50’nci yıldönümüydü.
*
Tansu’yla 24 Ekim 1970 günü İzmir’de evlendik.
Anadolu Ajansı’nın bu yıl temmuz ayında, yani pandemi ortasında yayınladığı “Türkiye ve Dünyada 100 Yıl” adlı albümünü okuyor ve fotoğraflara bakıyorum.
Hemen söyleyeyim...
Çok güzel bir çalışma...
Türkiye ve dünyanın 100 yılı benim de 73 yılım oluyor... Albümün üçte ikisi benim de yaşadığım, tanık olduğum olaylar zinciri...
Bazı bölümlerini gurur duyarak, bazı bölümlerini çok üzülerek, bazı bölümlerini kaşlarımı çatarak, bazılarını seven bir gülümsemeyle hatırlayarak tek tek seyrettim...
Ajansa bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum...
*
Varlıklı “Beyaz Türk” çevrelerinin son günlerdeki en moda güzergâhı hiç şüphesiz Urla...
Gün geçmiyor ki, Instagram’da, arkadaş sohbetlerinde Urla’ya gidip oradan paylaşım yapan bir grup tanıdık insan görmeyeyim...
Dikkat ediyorum yeni ziyaret güzergâhında “olmazsa olmaz” üç-beş yer var.
Bir numara hiç şüphesiz, bir gün başlarsa, şu an için Türkiye’nin Michelin yıldızı almaya en yakın adayı Od Restoran...
İki numara Can Ortabaş ve Bülent Akgerman’ın “Şarap bağları” ve öteki şarap üreticilerini de kapsayan “Urla Bağ Yolu”...
Daha genç ve daha butik bir restoran “Vino Locale”...
Tasarım olarak
Konu Cumhurbaşkanı’nın konuşmasıydı.
“Fikriyatımız iktidarda değil” demişti ve benim bu konudaki görüşümü soruyorlardı. “Mümkün olduğunca siyasi konulara girmiyorum artık, o nedenle sorunuza cevap veremeyeceğim” dedim.
“Peki hiç olmazsa kimin fikriyatı iktidarda, o konudaki görüşünüzü söyleyin” dediler.
“Hayır o da siyasete girer” dedim...
“Peki sizin fikriyatınız iktidarda mı” diye ısrar ettiler.
“Vallahi kimin fikriyatı iktidarda hiç fikrim yok” cevabını verdim.
Sonra da “Onu bilmem ama şunu biliyorum” dedim şu cevabı verdim:
Geçen hafta: Rusya ve Mısır Karadeniz’de ortak tatbikat yaptı.
Nedir bu? Kime karşı?
Herhalde Gürcistan’a değil...
Biz S-400’leri Sinop’ta kime karşı denediysek, bu tatbikat da onun karşılığı olmalı...
Önceki gün: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’a çok yakın bir güvenlik ekibinin ağustos ayında gizlice Şam’a giderek Esad yönetimi ile görüştüğü ortaya çıktı.
Alın size bir gerçekçilik örneği...
İddiam şu.
Tansu aradı.
Andre’yle konuşmuş...
“Bekir pek iyi değilmiş” dedi...
Artık böyle cümleleri sık sık işittiğimiz bir yaştayız...
Veda zamanı geldiğini hatırlatır sık sık bizim neslimize...
Tansu, Bekir’le de konuşmuş...
Sık sık konuşurlar...
Olay 1973 yılında, yani 12 Mart ara rejiminin yıllarında Ankara’nın Çankaya semtinde bir gazetecinin evinde geçiyor...
*
O yıl cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bu konu ordu ile siyaset arasına kara kedi gibi girmiş...
Askerler bir süre önce emekliye ayrılmış olan Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler’i cumhurbaşkanı seçtirmek istiyor.
Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partilerin büyük bölümü buna karşı.
Türkiye hâlâ 12 Mart ara rejiminin etkisinde.
Bir askeri darbenin kara bulutları rejimin üzerinde.
*
Aşının ilk etkisi yaşayan millet üzerinde, ikincisi ise
Ne şu ne bu...
Ne şunun gidişi ne bunun gelişi...
Bugünün en büyük haberi COVID-19 virüsüne karşı yüzde 90 etkili aşının bulunması...
Buluşun arkasında bir Türk kadını ile bir Türk erkeğinin bulunması da milletçe bonusumuz...
Aşı bulundu ve herkes gözünü piyasalara, borsalara dikti...
Tabii ki yükseldi...
Ama bana göre hayata dönüşün ilk harika işareti başka yerden geldi....
Live Nation’dan...
Yani Türkçe adı “Yaşayan Millet” olan
bir şirketten.
Aşının bulunduğunun açıklandığı an işte bu şirketin hisseleri roket gibi yükseldi...
Yüzde 22 değer kazandı...
Nedir bunun anlamı?
*
Belki siz bu şirketin ne olduğunu duymadınız ama benim gibi konser hastaları çok iyi bilir...
“Live Nation” dünyanın en büyük konser düzenleme şirketidir...
Bunun anlamı çok açık...
İnsanlar tekrar birlikte yaşama, birlikte müzik dinleme, birlikte eğlenme umuduna kavuştu...
Ya ikinci işaret?
O da “Live Nation” haberini okuduğum saatlerde önüme düştü...
Hem de Türkiye’den...
İKİNCİ İŞARET
Aşı haberini ve Live Nation hisselerinin yükselişini okuduğum saatlerde küçük bir video tanıtım filmi geldi.
Videoyu Türkiye’nin önde gelen hazır giyim markalarından Koton hazırlatmıştı...
Fikrimi baştan söyleyeyim, son yıllarda Türkiye’de gördüğüm en güzel ve zekice hazırlanmış tanıtım filmlerinden biriydi...
Hani diyoruz ya...
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...
Postkorona döneminin giyim anlayışının Türkiye’deki en güzel işaretlerinden biri de bence bu...
*
Aşı bulundu ve artık yine sokağa çıkacağız ya...
Bakın, Koton “yeniden sokağa çıkışın” yeni normalini nasıl anlatıyor.
Film “The Wall” filminde gördüğümüze benzer tek tipleşmiş insanların, Sanayi Devrimi döneminden kalmış gibi tozlu bir binada merdivenden inişi ile başlıyor.
*
Fonda şu sesleri duyuyoruz:
“Gece gece böyle mi çıkacaksın...
Dışarıda böyle giyilir mi.
İşe eşofmanla gidilir mi.
Üstelik dar cinli, kış ortasında bile beyaz renkli...
Göbeği açık, ruhu kaçık.
Peki kapalıysa modaya neden açık...”
*
Bu eleştirel bakıştan sonra videonun ikinci bölümüne geçiyoruz:
“O ne der, bu ne söyler etiketleri çıkar.
Yakışmaz ki bize hiçbir etiket yakışmaz ki...”
*
Ve Koton’un mesajı şu cümlelerle bitiyor:
“Giydikleri yüzünden insanları etiketlemek bitsin mi artık...
Şimdi herkese saygı moda...”
*
Evet bugün daha umutluyum...
Helal olsun size aşıyı bulan Türkler...
Helal olsun size yeni normali bu yeni moda anlayışı ile kurmaya çalışan Türk giyim sanayicileri ve tasarımcıları...
Bilelim ki...
Türkiye’nin yeni normali başlıyor...
ŞU HAYATTA BEN KAÇ YAŞINDA BİR KÖPEĞİM
ÖNCEKİ gün, uykusuz kalmaya değer bir gece daha geçirdim. İki ayrı bilimsel makale okudum...
Biri 26 Ağustos günü “Cell Systems” adlı bilimsel sitede yayınlanmış.
İkincisi ise 14 Ekim 2020 günü “Scientific Reports” adlı sitede yayınlanmış.
İtiraf edeyim, ikisinin de içeriğinin yarısından fazlasını anlayamadım. Benim için çok bilimsel bir dille yazılmıştı.
Konuları şuydu: Bir köpekle, bir insanın yaşlanması arasında ne benzerlik vardır?
Meğer çok varmış ve köpekler üzerindeki bu çalışmalar insan geriatrisi yani yaşlanma bilimine çok katkıda bulunacakmış.
*
Bu araştırmalar sırasında hepimizin yıllardır merak ettiği bir sorunun cevabı da daha kesin biçimde verilmiş.
“Bir köpek yaşı, kaç insan yaşıdır?”
Bu konuda şöyle bir genel inancımız vardı. Bir köpek yaşı 7 insan yaşına karşılıktır.
Hayır tam böyle değilmiş... Yeni bir köpek yaşı algoritması geliştirilmiş.
Buna göre ben 14 yaşında bir köpeğim ve hayatımın sonundayım.
Köpeğin yaş dilimleri
0.5-1 yaş arası bebeklik.
1-2 yaş arası gençlik.
3-6 yaş arası orta yaş.
8 yaş üstü geriatrik yani yaşlılık dönemi.
8 HAFTALIK BİR LABRADOR KAÇ AYLIK BİR İNSAN BEBEĞİ
ARAŞTIRMAYI yapanlar 104 Labrador köpekle insanın DNA metilomlarının yaşlar boyunca değişimini incelemişler.
Genç yaştaki köpeklerin metilomları ile genç yaştaki insan metilomları birbirine daha fazla benziyor. Aynı şekilde yaşlı köpek metilomları ile yaşlı insan metilomları da birbirine daha fazla benziyor.
Buna karşılılık genç köpek ve yaşlı insan metilomları arasındaki benzerlik daha az.
Köpek ve insanın yaşlanmaları sırasındaki davranışsal değişimler de benziyor.
Ancak bu gelişme eşit katsayılarla gelişmiyor.
Mesela dişlerin gelişmesi açısından aldığınızda 8 haftalık bir Labrador bebeğin karşılığı 9 aylık bir insan bebeği oluyor.
64 YAŞINDAKİ TOM HANKS 8 YAŞINDA BİR KÖPEK
ARAŞTIRMADA köpek ve insanın fiziksel görünümündeki değişimleri göstermek için ilginç bir karşılaştırma yapılmış.
Küçük bir Labrador köpeğin bebeklikten itibaren fotoğrafları alınmış, onun yaş olarak karşılıklarına da ünlü aktör Tom Hanks’in aynı yaşlardaki görünümleri verilmiş. Ben kendiminkileri de koydum... İnsanın fiziki değişimi bir Labrador köpeğinkine göre sanki çok daha fazla ve dramatik görünüyor. Bunu siz de yapabilirsiniz.
YENİ FORMÜLE GÖRE SİZ KAÇ YAŞINDA BİR KÖPEKSİNİZ
1 köpek yılı: 31 insan yılı
2 köpek yılı: 42.1 insan yılı
3 köpek yılı: 48.6 insan yılı
4 köpek yılı: 53.2 insan yılı
5 köpek yılı: 56.8 insan yılı
6 köpek yılı: 59.7 insan yılı
7 köpek yılı: 62.1 insan yılı
8 köpek yılı: 64.3 insan yılı
9 köpek yılı: 66.2 insan yılı
10 köpek yılı: 67.8 insan yılı
11 köpek yılı: 69.4 insan yılı
12 köpek yılı: 70.8 insan yılı
13 köpek yılı: 72 insan yılı
14 köpek yılı: 73.2 insan yılı
15 köpek yılı: 74.3 insan yılı
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