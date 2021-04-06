Artık doğalgaz faturanıza bile rütbeli imzanızı atmayın

Bu erkek milleti...
Yani biz ne hale düştük...
*
Dün gibi hatırlıyorum...
15 Mayıs 2016...
Berlin’de Final Four’un son günü... Fenerbahçe-CSKA maçını bekliyoruz...
Otelin lobisinde büyük bir tartışma patlıyor...
Bir erkekte ideal testosteron oranı nedir?
Ahmet Kural’ı o zamandan beri ilk defa görüyoruz.
Kıbrıs’ta TRT için bir dizi çekiyormuş.
Hürriyet Kelebek’te Tülay Demir’in yaptığı mülakattan öğrendik.
Çekim sırasında yeni sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile annesi ve babası da yanındaymış.
*
Hayatım boyunca şuna inandım.
Çok akıllı telefonuma, Music Business Worldwide müzik endüstrisi haber sitesinden bir son dakika notu düşüyor...
“Paul Simon bütün kataloğunu Sony şirketine satmış...”
Paul Simon...
Yani “Simon and Garfunkel” ikilisinin Simon’ı...
Daha o saniye onlarca şarkı geçmeye başlıyor aklımdan...
“Mrs Robinson”, “Sound of Silence”, “Scarborough Fair”, “Bridge Over Troubled Water”, “Boxer”, “Cecilia”, “A Hazy Shade of Winter”, “Homeward Bound”, “Me And Julio Down by the Schoolyard”...
Bütün bir gençliğim...
2005 yılının aralık ayıydı...
Los Angeles’ta güneşli bir günün gecesiydi... Hollywood ünlülerinin yaşadığı semtteki büyük villanın salonundaydım.
Biraz sonra şahane kadın merdivenlerden inmeye başladı...
Beş yıl önce Cannes Festivali’nde yanımdan geçerken nefesimi kesen şahane Sharon Stone karşımdaydı.
Üstelik üzerinde sadece bir bornoz vardı...
Ayağa kalkıp soruyorum...
“Yorgun musunuz...”
Doğum yeri İstanbul ama hayatının 17 yılını Göcek’te geçirmiş bir yönetici. Çünkü babası bir deniz subayıydı. 4 Ekim 1972 İstanbul doğumlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi’nden mezun. İş hayatına 1994’te başlamış. Coca-Cola, Michelin ve Nike gibi küresel şirketlerde çalışmış. 2008’de Vodafone’a girmiş ve 1 Şubat 2021’den itibaren de Vodafone Türkiye’nin CEO’su olmuş.
Zoom’la yaptığımız görüşmede bir şey dikkatimi çekiyor. Arkasında yan yana asılmış üç afiş var.
“Yeni İcat Çıkar-ma”, “Soru Sor-ma”, (her ikisinin de sonundaki ‘ma’ hecesinin üstü çizilmiş). Bir de “Sorumluluk bizim değil” cümlesi var onun da sonundaki ‘değil’ kelimesinin üstü çizilmiş.
Yani bugün “Yeni icat çıkarmayı seven” bir yönetici ile konuşacağız.
Ana konumuz da teknolojiden çok “kadın”.
Sözü ona bırakıyorum.
1) KADIN ÇALIŞANDA SİLİKON VADİSİ ŞİRKETLERİNDEN ÇOK İLERİYİZ
Geçen hafta sonu arabasında kokain çeken gencin görüntüleri önüme geldiğinde nedense aklıma o gün geldi...
Bugün hayatta olsaydı ve bu görüntüler önüne gelseydi acaba bu krizi nasıl yönetirdi...
*
Benim görüşüm şöyle...
Dünyanın her yerinde görülebilecek sıradan bir polisiye olay bu...
Böyle olayları bir siyasi partiyle ilişkilendirmek, bunun üzerinden o partiye vurmak ne adil bir davranış ne de çağdaş bir siyaset yapma tarzı...
Dolayısıyla kanunlar ne diyorsa o yapılır ve olay da geçer gider...
Bu yazıyı, epeydir milli takım maçlarını seyretmeyen bir futbol izleyicisi olarak yazıyorum.
Seyretmememin de nedeni vardı. Avrupa’da milli maçlar zevksiz geçer. Söylemek istediğim tek cümle var:
“Şenol Güneş Hoca önceki akşam ve ondan önceki maçta, Avrupa’da belki son 16 yıldır hüküm süren bu futbol yargısını yıktı.”
Nedir bu, anlatayım...
57’NCİ DAKİKADA SAHADA GÖRDÜĞÜM MANZARA ŞU
Maçın 57’nci dakikası...
Milli takım Norveç savunması önünde inanılmaz üçlü ve dar paslaşmalar yapıyor.
Bir La Liga tutkunu olarak, bilmesem karşımda Barcelona oynuyor sanacağım.
Yani geçen cuma...
İşte tam o gün dünya başka bir konuyu konuşuyordu.
*
Bundan 3 ay sonra...
Tam tarihiyle 23 Haziran günü İngiliz Merkez Bankası 50 pound’luk yeni bir banknot çıkaracak.
Bunun bir tarafında İngiltere Kraliçesi’nin resmi olacak...
Öteki tarafında ise Alan Turing isimli birinin fotoğrafı...
Yanda çocukluk resmini gördüğünüz insanın 41 yaşındaki halinin bir fotoğrafı olacak...
Yani önceki gün, biz Türkiye’de TBMM Başkanı’nın “Tek imza ile Montreux’den bile çekilebiliriz” açıklamasının yarattığı depremi yaşarken...
Atina’da çok önemli bir şey oldu...
Atina Büyükelçiliğimiz ve MİT’in yazdıkları raporlarda şu ayrıntılar var mıydı bilmiyorum...
Ama ben şahsi istihbaratımı yaptım ve yazıyorum...
İstihbarat dediğim de öyle gizli kapaklı bir şey değil...
Açık ve herkesin önünde olup biten şeyler.
Önce bir Google araması, sonra da Hürriyet’in Atina büro şefi Yorgo Kırbaki ile sohbet...
Bence herkesin dikkatle okuması gereken Atina raporumu sunuyorum...
Açıkça söyleyeyim, parti mitingleri de, parti kongreleri de bana artık eskimiş bir siyaset anlayışının nostaljik kalıntıları gibi görünüyor.
Ancak son 24 saatte iki ayrı partide iki ayrı gelişmeye baktım ve yazmaya karar verdim.
*
AKP kanadında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir cümlesi: Ve arkasından yeni AKP yönetimine giren bazı isimler bana umut verdi.
*
Öğleden sonra ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması...
“Gelin helalleşelim ve yeni bir Türkiye kuralım” mesajı... “Herkes hata yapabilir. Yeni bir siyaset anlayışını birlikte inşa edebiliriz” sözleri... Son günlerin en önemli cümleleri bunlar...
Hayal mi kuruyorum...
Acaba pandemi sırasında mı aldılar bu kiloları...
Ve kaç kilo aldılar...
Herhalde her evde her hafta en az birkaç kere, kendimizle de ilgili bu konuyu konuşmuşuzdur. Özellikle de daha çok eve kapanan 65 plus’lar...
Hürriyet başyazarı Prof. Osman Müftüoğlu hep bir “pandemi obezitesi”nden söz ediyor.
Ama şurası kesin...
Bu dönemde hepimiz daha kolay kilo aldık.
*
Örneklem alınan insanlara şu soruyu sormuşlar:
“Siz olsanız her gün okullarda ‘Andımız’ı okutur muydunuz?”
*
Sonuçlar ilginç.
CHP seçmeninin yüzde 96’sı...
İYİ Parti seçmeninin yüzde 92.9’u...
MHP seçmeninin yüzde 83.8’i...
AKP seçmeninin yüzde 74.9’u...
Tam 10 yıl önce...
Türkiye Büyük Millet Meclisi 24’üncü dönem ikinci yasama yılı...
Tarih 24 Kasım 2011 Perşembe....
TBMM o gün tarihinin en önemli sözleşmelerinden birini onaylamak için toplanıyor.
Temsili fotoğraf
Milletvekillerinin oyuna sunulan kanunun tam adı şu:
“Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun...”
“Derin Galatasaraylı’ Hasan Cemal mesaj attı: Bu akşam maalesef Fenerbahçeli’yiz”
Fenerbahçe, Vida golü atınca kendine geldi ve gerekeni yapmaya başladı. Yani sahaya maçın 48’inci dakikasında çıkıyordu. Neticede maç 1-1 bitti. Derbinin galibi, iki akşam önce kendi evinde 3 puan kaybeden Fatih Terim’in Galatasaray’ı oldu.
iLK YARIDA DERiN GALATASARAYLI HASAN CEMAL KADAR MAÇA ASILMAYAN BiR FENERBAHÇE
Derin Galatasaraylı Hasan Cemal sabah bana şu mesajı attı:
“Bu akşam maalesef Fenerbahçeliyiz.”
Bu sözleri hemen derin bir Fenerbahçeliye, Ercan Saatçi’ye ilettim.
Onun tepkisi ise şöyleydi:
“Bu hesap yanlış. Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray için daha büyük tehlike olur.”
Bir Türk olarak bana bu kadar gurur veren fotoğraflar her gün önüme gelmiyor.
İnsanlığın ortaçağ vebalarından beri karşılaştığı en öldürücü virüse karşı ilk aşıyı bu iki Alman vatandaşı bulmuştu.
*
Bir tarafında Almanya Cumhurbaşkanı, öteki tarafında Almanya Başbakanı...
Vee ikinci bir görüntü...
Salona girerken iki doktor önde yürüyor, Almanya’nın seçilmiş başbakanı arkada...
Ancak adamın davranışları garipti ve resepsiyondaki görevli polise haber verdi.
Yukarı odaya çıktıklarında adamın karısını banyoda çırılçıplak yerde yatarken buldular. Kadının yüzünde ve vücudunda çok sayıda morluk ve şişlik vardı.
*
Olayın bir başka yönü de vardı. Kadının kocası Belçika’nın en tanınmış siyasetçilerinden biriydi.
Adı Bernard Wesphael’di ve halen de milletvekiliydi.
Aslında çok eski bir kitabın yeni bir baskısıydı. Ama kitabın yeni bir özelliği vardı.
Basılan kitap, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un “Safahat” adlı eseriydi.
*
Aslında Türkiye’de belki yüz binlerce insanın evinde bulunan bir kitaptı.
Ama bu Safahat’ın iki özelliği vardı. Birincisi Milli Marşımızın yazılışının 100’üncü yılında yeniden basılıyordu.
Ama asıl özelliği bu kitabın basımı dolayısıyla Mehmet Âkif Ersoy ailesi adına yapılan bir açıklamaydı.
“Âkif Dostlarına önemli duyuru”
‘UPPER Cihangir’ muhabirimiz Tuğrul Eryılmaz uyuyor.
Ana akım medya mahalleye dadandı ve fena halde Tuğrul’un altını oymaya başladı.
Bölgenin ağası Tuğrul Eryılmaz, yakın Mülkiyeli arkadaş grubuna takılıp kalınca, meydan başkalarına kaldı.
OLAY BİR RESSAM YEMEĞE GEÇ GELİNCE PATLADI
Mahalleden son haber Hürriyet’in kültür ve sanat konularındaki perde arkası yazarı İhsan Yılmaz’dan geldi.
Geçen hafta Oğuz Atay olayını patlatan Yılmaz dün de, Cihangir’den futbol dünyasına uzanan harika bir habere imza attı. Meğer futbol dünyasında sanat eseri toplayan önemli bir “gizli koleksiyoncu” 11’i varmış.
Ben sadece Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Volkan Demirel’i biliyordum, meğer üç önemli koleksiyoncu daha biliniyormuş. Ama asıl olay İhsan’ın yazısının satır aralarında kalan bir şüphe... İsterseniz başından başlayayım.
Anlatacağım olay, ressam
Gençlerbirliği maçından beri Fenerbahçe tarafında suçu hep ‘dıştaki unsurlara’ yükleme stratejisinin izlendiğini görüyorum. Evet ben de farkındayım bariz hakem hatalarının, VAR şüphelerinin. Tamam da takımın kendi kendine şunu sorması gerekmez mi; ‘Biz niye ileri gidemedik?’
23 Aralık 1959... O geceyi hiç unutmadım. Rahmetli annem de hiç unutmadı ölünceye kadar..
Çünkü o gece Fenerbahçe Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın üçüncü maçında Fransa’nın Nice takımına 5-1 yenilerek elendi.
İlk maçı 2-1 kazanmıştık ve Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki ilk büyük başarısıydı.
Çok umutlanmıştım.
Ancak Nice’te 2-1 yenilince üçüncü maça kalmıştı.
O gece radyoda maçı Halit Kıvanç’ın anlatımıyla işte bu çubuklu formamla dinlemiştim.
5-1 yenilince yatağa yattım ve sabaha kadar ağladım.
Artık doğalgaz faturanıza bile rütbeli imzanızı atmayın
O bildiriye imza atan 104 mütekait askerin karşısına geçip sormak isterdim:
“Yaptığınızdan memnun musunuz...”
Ve devam etsem...
“Bakın Türkiye geçen hafta ne tartışıyordu...
Sizin bu düşüncesiz hareketinizden sonra bugün ne tartışıyor...”
*
Biliyorum bana diyecekler ki...
“Biz de vatandaşız ve düşüncemizi serbestçe söyleme hakkına sahibiz...”
Evet sahipsiniz...
Çıkıp tek tek söyleyin düşüncenizi...
Ama söylerken üzerinizdeki emekli asker üniformasını da çıkarın...
*
Görüyoruz ki üniforma sizi çıkarmış ama siz halen o üniformayı kafanızdan çıkarmamışsınız...
Hem toplu bir hareket yapıyorsunuz...
Hem altına “Eski amiral” diye rütbe koyuyorsunuz...
*
Şunu bilin artık...
Bu milletin hafıza dağarcığı askeri darbelerle o kadar dolup taşmış, yakın tarih dolmuşu istiab haddini o kadar aşmış ki...
Bir bildirinin altında rütbeli bir imza gördük mü....
Pandoralarımızın kutusu yeniden yeniden açılıyor...
*
Şu kadere bakın ki...
Benim mahallemin makul çoğunluğu, durmadan bu düşüncesiz hareketlerinin, egoistçe zevzekliklerinin kefaretini ödemek zorunda kalıyor...
Muhafazakâr mahallenin makul çoğunluğuna da acıyorum...
Onlar da, her konuda ağzına geleni söyleyen Ayasofya imamlarının, zırvalarını her gün fetva diye yutturmaya kalkan sözde hocaların kefaretini ödüyor...
*
Türkiye’nin çok büyük çoğunluğu demokratik sabrı öğrendi.
Yani kimsenin sizin emekli, emeksiz üniformalı fikirlerinize, rütbeli imzalarınıza ihtiyacı yok...
O yüzden sizden rica ediyoruz... Artık bırakın doğalgaz faturalarınıza bile imzayı eşleriniz atsın...
Emekliliğin üzerinizden çıkardığı üniformayı, siz de kafanızdan çıkarın... Emekli rütbelerinizi de kasalara kilitleyin...
*
O zaman sadece bir vatandaş olursunuz...
Siyasete girer, rütbesiz fikirlerinizi istediğiniz kadar haykırırsınız...
BU VESPA’NIN ARKA SELESİNDE BİR DE GÖRÜNMEZ İNSAN VAR
ÖNCEKİ akşam streaming platformlarına konan yeni bir filmi izledim.
Daha doğrusu film içinde bir başka filmdi izlediğim...
2019 yapımı filmin adı “Enrico Piaggio-Vespa”...
*
1950’li yıllarda İtalya’da üretilen savaş sonrasının en kült araçlarından biri haline gelen “Vespa” marka scooter’ın hikâyesi...
Bombardımanda yıkılan “Piaggio” uçak fabrikasının yerine küçük ve ucuz motosiklet üreten bir fabrikanın kurulması ve yepyeni bir motosiklet tasarımının ortaya çıkışı anlatılıyor.
Motosikleti ortaya çıkaran işinsanı Enrico Piaggio’nun hayatı bu...
*
Bu motosikletin tasarlandığı 1952 yılında Roma’da çok ünlü bir film çekilmektedir.
“Roma Tatili” isimli filmin konusu, tatilini geçirmek için bu şehre gelen genç bir prensesin (Audrey Hepburn) ve bir gazetecinin (George Peck) tanışması ve yaşadıkları aşkı.
Filmin en akılda kalan ve afişlere geçen sahnesi gazetecinin, güzel prensesi bir Vespa motosikletin arkasına oturtup Roma’yı dolaştırmasıydı...
Vespa o filmle bir dünya fenomeni haline geldi... 4 milyon adet üretildi ve satıldı...
Zaten filmde o sahne aslında atlı araba ile çekilecekken, Enrico Piaggio’nun iki oyuncuyu bir Vespa üzerine oturtmak için verdiği mücadele anlatılıyor.
Bu filmin bir de gizli kahramanı var....
İkinci yazıda anlatacağım.
ARKA SELE
FAŞİST BİR SİYASETÇİNİN ADINI YOK ETTİĞİ HAYALET SENARİST
“VESPA”nın hikâyesini anlatan filmi seyrederken aklıma “Roma Tatili” filminin hayalet senaristi geldi.
Filmin senaryosunu, 1940’lı yıllarda Hollywood’un en başarılı ve en çok para kazanan senaristi Dalton Trumbo yazmıştı...
Ama savaş sonrasının Soğuk Savaş dönemindeki antikomünist bir faşist siyasetçi olan McCarty’ci tarafından komünistlikle suçlanmış ve Hollywood’da iş bulamaz hale gelmişti.
O nedenle senaryoları kendi adıyla yazamıyordu.
İşe bakın ki, “Roma Tatili”, birçok dalda Oscar kazandı. Film senaryo Oscar’ını da kazandı, ama ödülü başkası aldı...
Baskıcı rejimler en büyük kötülükleri hep sanatçılara ve kültür insanlarına yapıyor...
Ama zaman geçince tarih haksızlıkları gideriyor. “Roma Tatili” bugün Amerikan kültür varlığının bir “milli kültür mirası” olarak kabul ediliyor.
Senaryosunu yazan Dalton Trumbo da Amerika’nın en övünülecek evlatları Pantheonundaki yerini aldı.
Filmi seyredeceklere bu olayı anlatıyorum ki, Vespa’nın arka selesindeki o isimsiz kahramanı da tanısınlar...
DARÜŞŞAFAKA’DAKİ HOCAMA GECİKMİŞ BİR ‘DALYA’ TEŞEKKÜRÜ
HÜRRİYET yazarı Nuran Çakmakçı’ya çok teşekkür ederim.
Geçen pazar günü bana hayatımın en güzel sürprizlerinden birini yaptı.
Prof. İlhan Usmanbaş’ı buldu, onunla ilgili çok güzel bir mülakat yayınladı.
Hocam 100 yaşına basmış, 80 yıldır evli olduğu eşi Atıfet Usmanbaş’la birlikte Darüşşafaka’nın Maltepe rezidansında mutlu bir hayat sürüyorlarmış.
Varlıklarını Darüşşafaka’ya bağışlamışlar. Onları sağlıklı ve mutlu görünce nasıl sevindim anlatamam...
İlhan Usmanbaş Cumhuriyet tarihimizin en büyük bestecilerinden ve hocalarından biridir.
Modern Türk müziğinin eşsiz bir sanatçısıdır...
Eşi Atıfet Usmanbaş da Devlet Operası’nın en başarılı sanatçılarından biridir.
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İlhan Usmanbaş için “Hocam” diyorum... Çünkü Basın ve Yayın Yüksekokulu’nda ondan müzik ve müzik tarihi dersi aldım.
Ondan ders almanın gururunu hâlâ taşıyorum...
Bana verdiği müzik bilgisi ve modernite için, ayrıca ders anlatımındaki o muazzam heyecan için çok teşekkür ediyorum...
Çok gecikmiş bir teşekkür ama “Dalya” diyen bir teşekkür olduğu için de mutluyum.
Hocama ve eşine daha nice yıllar diliyorum...
BİR TEŞEKKÜR DE FAZIL SAY İÇİN
BİR teşekkür de Fazıl Say’a...
Bir süredir İlhan Usmanbaş’ı tanıtan paylaşımlar yapıyor...
Onu anlatıyor...
Fazıl Say’ın en sevdiğim taraflarından biri Türk bestecilerine verdiği önem ve duyduğu saygı... İlhan Usmanbaş’tan sonra son olarak Muammer Sun’un bestesinden Senem Demircioğlu ile birlikte yaptığı “Seni Sevdim Diye” adlı parçayı da çok sevdim.
Fazıl Say’a bu çabası için de çok teşekkür ediyorum.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin