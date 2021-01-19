Arsenal forması ile atılan son iki mesaj

Yani “Çözülmemiş esrarengiz olaylar” kategorisinden...
Yaşanmış bir polisiye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oluyor...
*
Tamam güncel olan o...
Ama gözümüzü hafifçe sağa ve sola çevirince ne görüyoruz...
Biri 11 Ocak 2021...
Yani geçen pazartesi günü...
Öteki ise bundan 3 gün öncesine ait...
Yani 8 Ocak 2021...
Önce ikincisinden başlayayım...
Gördüğünüz bu fotoğraf geçen pazartesi günü Kahire’de çekildi... Eminim MİT’in elinde de vardır, çünkü açık istihbarattan gelen bir fotoğraf...
Dikkatle bakarsanız arka planda 4 bayrak göreceksiniz...
“Ebru’nun zaferi”...
Aslında, bu başlığı Adnancı çetenin mahkûm olduğu gün ben atmalıydım...
Ama Posta’yı kutluyorum...
Benim 25 yıldır takip ettiğim bir olaydı bu...
Adnancı zalimlerin “Adnan Hoca” olduğu günlerde, herkesin ondan korkup sindiği günlerde, onun zulmüne uğrayıp da tek başına mücadele eden bir kadın vardı.
Adı Ebru Şimşek...
Bu çete ona yapmadığı zulmü bırakmamıştı...
Her yıl olduğu gibi sonuçları bir sosyolog gözüyle ilgiyle okudum.
Araştırmanın siyasi sonuçlarına hiç girmeyeceğim...
Çünkü beni hiç ilgilendirmiyor.
Ama sosyal ve kültürel sonuçlarında çok çarpıcı bazı öyle ilginç rakamlar var ki, işte onları anlatmak istiyorum.
Belki 2023 seçimleri için partilere yol gösterebilir.
En ilgincinden başlayayım.
SORU ŞU:
Çünkü Türk dış politikasının en gizli nabzı orada atıyor....
Özellikle Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dış gezilerinde...
Bakanlık sitesi arşivine konan bu gezilere ait görüntüler, gazete ve televizyon haberlerine pek yansımayan “yeni trendleri” anlatıyor...
Şu an önümde son iki geziye ait görüntüler var...
Birincisi Libya’dan...
Savunma Bakanı geçenlerde Libya’yı ziyaret etti...
Orada düzenlenen gecenin en vurucu cümlesini gazetelerde ve internet sitelerinde okuduk.
Yapılan o erkek geyikleri...
Hani bir uçtan ötekine şifreli diye fantezi meraklılarının yaptığı o anatomik paylaşımlar...
Kadınlar, siyasetçiler hakkında o yazılıp çizilen fıkralar...
Paylaşılan siyasi karikatürler...
Normal sohbetlerimizde ağzımıza almayacağımız ifadeler, kavramlar, küfürler...
O iki fotoğraf şu:
Sakallı bir adam, Senato başkanının koltuğunda oturuyor...
Bir başka sakallı adam da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin koltuğunda...
Pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar...
Avrupa’nın seçilmiş insanlarından birinden şu Twitter mesajı geldi:
“Şundan emin olun. Benim başbakanlıktan ayrılmam çok sıradan ve sıkıcı bir şekilde olacaktır...”
Mesajın altında, Almanya’nın seçilmiş başbakanı ve şu an dünyanın en başarılı lideri sayılan Angela Merkel’in adı vardı.
Hesap gerçekten onun mu, yoksa birisi onun adına şaka mı yapıyor tam öğrenemedim...
Ama hepimiz biliyoruz ki, onun görevden ayrılması gerçekten çok sıradan bir şekilde olacak...
Nasıl mı?
*
Onun adı yok...
Sadece “The Stranger”, yani “Yabancı” diye biliyoruz...
Arada bir bowling salonunun barında tek başına otururken görürüz onu...
Genellikle de Jeffrey Lebowski’ye ettiği büyük laflarıyla hatırlarız...
Mesela aklımdan hiç çıkmayan şu lafı:
“Bir ülkede bazen bir adam gelir ve...”
“Yabancı”
Epeydir aradığım bir insandı.
Çünkü elinde müthiş bir veri tabanı var.
20 milyon müşteriye hizmet götürüyor. 11 bin çalışanı var.
Dolayısıyla pandemi sırasında kim ne tüketti, ne kadar evde oturdu, ne harcadı, bugün durum ne herkesten iyi biliyor.
Karşımda uzun saçları ve hali tavrı ile klasik bir enerji şirketinden çok Silikon Vadisi’nde yükselen bir startup tipi duruyor.
Murat Pınar
Türkiye hakkında ona sormak istediğim çok şey var.
Mini Cooper araba büyüklüğünde bir araç Mars’ın yörüngesine oturacak.
Ve bu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) uzaya gönderdiği bir araç olacak.
Aracın adı “Hope”.
Yani “Umut”.
Tarihte ilk defa Müslüman bir ülkenin uzaya attığı araç böylesine ileri bir noktaya gidiyor...
Üstelik güzel bir haber daha var. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu bilimsel Mars projesinin başında 33 yaşında bir kadın var.
Adı
77 yaşındaydı...
Geçen yılın sessiz ölümlerinden biriydi... Ama, bu dünyadan ayrılırken arkasında çok gürültülü bir yakın geçmiş bırakmıştı...
Simone de Beauvoir’larla başlayan “birinci dalga feminizm”in, ikinci dalga sörfçülerinden biriydi...
Ve o kadın bizim erkek neslimizin dimağına çok korkutucu iki soruyu sokmuştu...
Bu ülkenin iyiye gitmesi için...
Şu Allah’ın belası kutuplaşmadan kurtulması için...
Allah rızası için...
Bazı tipleri televizyonda canlı yayına katiyen çıkarmamak gerekiyor...
İki nedenden dolayı bilerek erteledim.
Birincisi bu sözleri söyleyen Kılıçdaroğlu’ndan yazmak için izin istedim.
İkinci ve daha önemlisi ise...
Bu konuşmayı yılın ilk günü yayınlamak istedim.
Çünkü o felaket yılından sonra 2021’e umutla girmeyi arzuladım...
Geçen salı günü...
Yer Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi...
İlk defa Kuzey Marmara otoyolunu kullandım...
İstanbul dışına çıkışı çok kolaylaştırmış...
Yolu en az 30-40 dakika kısaltıyor.
İstanbul’a dönüşte, bugüne kadar bana en çok heyecan veren duvar resimlerinden birine rastladım.
“Pasific” benzin istasyonunun market duvarına çizilmiş olağanüstü bir Türk bayrağıydı bu...
Kim çizdiyse gerçekten çok başarılı...
Bayrağın dalgalanışına o kadar güzel bir hareket vermiş ki, insan önünde durup fotoğraf çektirmeden geçemiyor....
Biliyorum bazılarınızın aklına hemen şu soru gelecek.
“Ne işin var senin oralarda?”
Sedat Ergin soktu kanıma bunu...
Biliyorsunuz, o, başlığında “resmi” kelimesi bulunan her devlet sitesini ziyaret eder.
Tabii ki, onun Rusya resmi internet sitesine girip dolaşması ile benimki arasında esaslı bir fark var.
Onun ilgi alanı “Diplomatik belgeler”, “Resmi heyetler arasındaki görüşmeler” ve “Dokümanlar” bölümü olur...
Ya ben Rusya Devlet Başkanı’nın sitesine girersem ne görürüm?
Kendinizi mütevazı ve sakin bir yılbaşına hazırlarken çalar birden kapınızı...
En hazırlıksız olanı ise yüzünüzdür öyle anlarda...
O yüz ne hissettiğini anlatamayacak kadar çaresizdir çünkü...
Pazar akşamı işte böyle oldu...
Hiç beklemediğimiz, en hazırlıksız anımızda öğrendik oda arkadaşımın ölümünü...
ODTÜ’nün eski rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar benim ilk akademik yoldaşımdı...
Aynı yıl yurtdışından dönüp, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde göreve başladık....
Tahmin ediyorum yaptığı heykel de anatomik olarak 20-30 yaşlarında bir erkektir...
Biliyorum başlıktaki soruyu okuduğunuz an, “Yine ne saçmalamış” diyeceksiniz...
Hayır ciddiyim...
O nedenle, soruyu yeniden soruyorum:
Evrensel güzellik ölçülerine vurursanız, Michelangelo’nun David heykelindeki erkek mi daha güzel ben mi...
*
Hiç kuşkusuz David de kusursuz bir erkek değildi... Başı normalden büyük, elleri de öyle...
Genital organı küçük...
Arsenal forması ile atılan son iki mesaj
Fenerbahçe’nin büyük transferi Mesut Özil önceki gece Koç Holding’e ait “KOC10” kuyruk numaralı Falcon uçağı ile İstanbul’a inerken bir pandemi dönemi rekoru kırıldı...
Sadece rekor kırılmadı, aynı zamanda çok önemli sosyal gelişmeler yaşandı.
Uçak havadayken “Flightradar24” uygulamasından 312 bin insan İstanbul’a gelişinde 4 saat boyunca uçağı dakika dakika izledi.
Bir karşılaştırma yapabilmeniz için şu bilgiyi vereyim.
Aynı saatlerde dünyada havada en çok izlenen öteki uçuşları izleme sayıları şöyleydi:
İKİNCİ SIRADA: TK6346 Barcelona-İstanbul uçuşu: 9 bin 820 kişi.
Gece boyunca en çok izlenen üçüncü uçak ise ilginç.
“No callsign” denilen bir uçuş bu. Yani uçağın kuyruk numarası belli değil.
Güzergâh olarak da şu yazılı: İstanbul-N/A... Anlamı şu: İstanbul’dan kalkmış ama nereye gittiği belirtilmemiş.
Bir ihtimal özel misyonlu
bir uçuş bu.
Bu gizli uçuşu da 6 bin 748 kişi izlemiş...
Neyse işin bu dedektiflik yanı bizi ilgilendirmiyor.
*
Özil uçağının izlenmesi ile ilgili bir fikir daha vermek için şunu da söyleyebilirim.
Geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı’nda THY’ye ait bir Boeing 777 özel bir uçuşla gökte ay-yıldız çizmişti.
O uçuşu 195 bin 772 kişi izlemişti.
Yani Özil’in gelişi ondan bile daha fazla izlendi.
*
Biz yine Mesut Özil’in tarihi uçuşuna dönelim.
Bu uçuş sırasında Fenerbahçelilerin açtığı “WeHaveGot Mesut Ozil” hastag’i TT oldu.
80 bine yakın tweet atıldı.
*
Gecenin bir başka özelliği de saat 21.00’den itibaren TT olan üç konunun üçünün de futbol olmasıydı.
Sırasıyla “Siyasetbahçe”, “BJKvGS” ve “WeHaveGotMesut Ozil...”
Ama bu “Türkiye’ye dönüşle” ilgili çok ilginç başka gözlemlerim de var.
Önceki gecenin siyasi ve sosyal analizine devam ediyorum.
Şimdi gelin ikinci yazıda da onlara bakalım.
HANGİ PAYLAŞIM EN ÇOK BEĞENME ALDI
MESUT Özil’in Twitter’da bir hesabı var.
25.8 milyon takipçisi var.
Bu resmen bir süperstar rakamıdır.
Ronaldo’nun 90 milyon.
Muhammed Salah’ın ise 13.8 milyon takipçisi var.
Yani Özil, Müslüman dünyanın en çok takipçisi olan futbolcusu diyebiliriz.
İşte Özil’in bu hesabından attığı son 3 tweet ilginç.
*
Son tweet’ini önceki gün attı ve bu elinde Fenerbahçe bayrağı tuttuğu, başında Fenerbahçe şapkası bulunan bir fotoğrafıydı.
349 bin beğeni almış....
Ondan sonraki ikisi ise gelirken uçağın içinde ailesi ile çekilmiş bir fotoğrafı ve bir de İstanbul’da uçaktan inerken çekilen bir kareyi paylaştı.
Bu son kareyi 606 bin kişi beğenmiş.
*
Bir de Arsenal forması taşırken attığı çok ilginç iki kare var.
Sondan bir öncekini 15 Ocak Cuma günü atmış.
Özil’i İstanbul’da bir cami önünde dua ederken gösteren bir çizim bu. Ayasofya’ya benziyor ama 5 minaresi var.
Yani Sultanahmet’le Ayasofya arası stilize edilmiş bir çizim bu.
Altında İngilizce olarak şu yazıyor:
“İmanın iki temeli vardır. Yarısı sabır, öteki yarısı şükür.”
Ayrıca Türkçe ve Arapça hayırlı cumalar yazısı eklenmiş.
Kaç kişi beğenmiş diye baktım:
163 bin kişi....
*
Ama Fenerbahçelileri asıl ilgilendirecek paylaşımı ondan 3 gün önce yapmış.
Real Madrid forması altında oynarken Galatasaray’a karşı oynadığı maçtan bir kare bu...
Herhalde bu da Galatasaraylılara “Bekleyin geliyorum” mesajı...
*
Özet... Mesut Özil sosyal medyayı çok başarılı kullanan bir futbolcu...
Bir Fenerbahçeli olarak “Hoş geldin Mesut” diyorum...
GALATASARAYLI HASAN ABİ NEDEN MESUT ÖZİL TAKİPÇİSİ
MESUT Özil’in Twitter hesabını takip edenlerden biri de Hasan Cemal.
Hasan Abi sıkı bir Galatasaray fanatiğidir...
Merak ettim Mesut Özil’i neden takip eder?
Açıp Hasan Cemal’in görüşünü de aldım tabii.
Şunları söyledi:
BİR: “Ben Premier Leage’de Arsenal’i tutardım. O da Arsenal’e geldi.”
İKİ: “İyi bir futbolcu. O nedenle takip ediyorum.”
ÜÇ: “O bir gurbetçi. Ben de 1965-67 yıllarında iki yıl gurbetçi olmuş bir insanım. O nedenle sempatim var.”
Ancaaak....
Bunları söyledikten sonra şu son cümleyi ekledi:
“Tabii onu izleme kararı aldığımda henüz Fenerbahçeli olduğunu bilmiyordum...”
Sizce bu cümle “gizli takipçi ve gizli hayran” Hasan Abi’yi kurtarır mı...
MÜSLÜMAN ALİ’NİN HIRİSTİYAN KIZA NOEL ÖNCESİ SON CÜMLESİ
SON yıllarda seyrettiğim beni en fazla sarsan dizilerden biri “Euphoria” oldu...
HBO her zamanki gibi devrimci bir işe imza atmış.
Dizinin ilk sezonunun son bölümü eski bir uyuşturucu bağımlısı olan yaşlı bir siyah adamla, genç bir kız arasında neredeyse tek sahnelik bir diyalog şeklinde geçiyor...
Adamın adı Ali...
17 yıl önce Hıristiyanlıktan Müslümanlığa geçmiş.
Kız ise Hıristiyan...
*
Bence bu dizi “post yeni normal” dönemi filmi... Oyuncusu Zendaya bugüne kadar en genç Emmy kazanan yıldız oldu.
Şu an Hollywood’un gizli kraliçesi...
Dizi insanları ikiye bölmüş durumda...
Ben kendimden geçercesine seyrettim...
*
İşte o dizinin son bölümünde yeni Müslüman Ali şöyle bir şey söylüyor:
“Müslüman olmadan önce Hıristiyandım. Yani daha önce de yanıldım...”
Bu sözler ne anlama geliyor tam çıkaramadım.
“Önce de” derkenki “de” eki, “Müslümanlık konusunda da yanıldım” anlamına mı geliyor?
Yoksa başka bir şey mi...
*
Ama bu sözlerden hemen sonra Labrinth’in 4 Aralık günü streaming platformlarına konan müthiş “Ave Maria” yorumu çalmaya başlıyor.
Ve dizinin ilk sezonu Meryem Ana için yazılmış bu şarkı ile bitiyor.
Gelin ikinci yazıda bu meseleyi biraz daha konuşalım.
İSLAMOFOBİ VAR AMA HIRİSTİYANOFOBİ DE VAR
DİZİ Bein Plus’ta yayınlanıyor.
Yani aynı zamanda El Cezire televizyonunun da sahibi olan Katar sermayeli bir kuruluş.
Bir Müslüman ülkenin kuruluşu bir Müslüman ülkede yayınlıyor yani.
Bu dizinin bu platformda yayınlanması bence çok iyi.
Çünkü bize güzel bir tartışma argümanı da sunuyor.
Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Dizide İslamofobi falan yok...
Ama sorunlarını çözemeyen genç insanların genel bir inanç sorgulaması var...
Müslüman Ali, “İnsanlar affedilmez saydığımız şeyleri yapmaya devam ediyor. Böylece etrafta kefareti hiç umursamayan bir sürü insan oluyor” diyor.”
“Durum daha kötü olamazdı. Çünkü bazıları için dip falan yoktur” diyor.
“Karanlık bir zamanda yaşıyoruz. Çok fazla umut yok” diyor.
Belli ki yeni inancı da onu kurtaramamış...
*
Dizi bittiğinde içimdeki hissiyat şuydu:
Tektanrılı dinlerin üçünün de başı dertte...
Ve bu dünyada tektanrılı hiçbir inanç kendini tek başına kurtaracak durumda değil.
İşte o yüzden bugünlerde gördüğüm her Avrupalıya şunu anlatıyorum.
Avrupa Birliği, Türkiye’yi içine almalı...
Ancak bu beraberlikler, bu melezleşmeler bu üç inancı, başlarındaki bu sorgulamalardan sağ salim çıkarabilir.
Yoksa bu dizi, inançlar için belirsiz bir geleceği haber veriyor....
Hem de çok insani argümanlarla...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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