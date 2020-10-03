Arap âlemi ortasında çırılçıplak bir erkek

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Yunanistan’a yaptığı resmi ziyaretin perde arkasını çok güzel anlattı.
Böyle bir yazının çalıştığım Hürriyet gazetesinde çıkmasından dolayı da gurur duydum.
*
Yazı büyük ölçüde bu fotoğrafta gördüğünüz Girit’in Hanya bölgesinde çekilmiş fotoğraf üzerine kurulu.
Yer Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in baba evi.
Sedat mönüde neler var onu bile yazmış.
Çok tanıdık bir mönü.
Instagram’da Fenerbahçe’nin, Galatasaray’dan 3.4 milyon daha az takipçisi var.
Eğer “takipçi” sayısı “taraftar” sayısını yansıtıyorsa yıllardır “Türkiye’de en çok taraftarı olan kulüp Fenerbahçe’dir” inancım yerle bir olacak demektir.
Ancak iki kulübün takipçi profillerini ve davranışlarını çok dikkatle izlediğimde tuhaf bir durumla karşılaştım.
Sekiz yaşımdan beri iyi bir Fenerbahçeliyim ama önyargılı bir Fenerbahçeli olmamaya çalıştım.
O nedenle kulüplerin takipçi profillerini ve davranış biçimlerini vereceğim, yorumu sosyal medya analizcilerine bırakacağım.
GALATASARAY
“Kim Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba...”
Deniz Çakır da ana haber bülteni sunan bir insan için bu ifadenin güzel olmadığını söyleyip üslubunu eleştirdi.
*
Aslında iki kadın tartışıyor ve konu “cinsiyetçilik”.
Pek araya girmem böyle konularda ama burada ince bir nokta var.
Onu Ece Üner’le paylaşmak isterim.
Evet
Hürriyet’in hem Ankara hem de Moskova temsilcisiydim.
*
Birinci olay: Sovyetler Birliği döneminde 26 Ermeni’nin öldürülmesinden sonra bütün dünyaya kapatılan Sumgait şehrine girmesine izin verilen ilk iki gazeteci rahmetli Mehmet Ali Birand ve bendim...
Sumgait olayları hâlâ karanlıktır.
*
İkinci olayı 1989’da yaşadım. Yanımda Sovyet Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili ile birlikte Bakü’deydim.
Orada Azeri Yazarlar Birliği’nin düzenlediği bir basın toplantısındaydım.
Bir ara gözüm yan tarafta sessizce izleyen zayıf sakallı bir adama takıldı.
Siz de “Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle uğraşıyorsun lobisi”ndenseniz bu yazıyı atlayın.
Çünkü bugünkü konum, 1970’ler ve sonrasının en efsane rock gruplarından birinin gitarları olacak.
*
İlgilenenler okumuştur. Geçen yıl yine bir pazar günü Pink Floyd grubunun gitaristi
MAGAZİN ÂLEMİNİN KURUCU BABALARI
En renkli ve en eski siyasi magazinci: Müşerref Hekimoğlu... 1970’lerde Ankara yıllarımın en renkli ve güzel gazetecisiydi. Cumhuriyet gazetesinde ve ANKA Ajansı’ndaki yazılarının hastasıydım.
En korkulan magazinci: Hiç kuşkusuz rahmetli Çetin Emeç ve başında olduğu Hafta Sonu gazetesi... Magazin haberi ile bakan deviren gazeteci olarak tarihe geçti.
Magazine en sınıf atlattıran fahri magazinci: Banko Hıncal Uluç. Sanat, edebiyat, kültür ve daha birçok alanı magazin coğrafyasına o soktu.
En edebi magazinci: Selim İleri. 70’li ve 80’li yıllarda hazırladığı kültür sanat sayfalarında edebiyat, sinema ve sanat dünyasının ünlü simalarının evlerini ve dedikodularını öyle harika bir tarzla anlatırdı ki, benim magazinci olmamda çok etkisi oldu.
Cihangir fısıltı magazininin en derin babası: Sabiha Deren ve Yeni Sabah gazetesindeki köşesi “Fısıltı”... Hiç şüphesiz bugün “Düzeyli magazin” denilen Cihangir magazinciliğinin kurucu babası o. Gerçek adı da Hakkı Devrim.
Babıâli’nin en yazmayan magazincisi: Ergil Tezerdi.
Sadece bana değil, 1963 yılında Beatles’a da siyah dik yaka kazağı giydirip “With The Beatles” kapağına bu kazaklarla poz verdiren kadın yine oydu...
Adı Juliette Greco’ydu...
Fransa’da Saint Germain semtinin egzistansiyalizmin başkenti olduğu yıllarda, o sol entelektüel mahallenin kraliçesiydi...
Onun ilk fotoğraflarını, İzmir Namık Kemal Lisesi bahçesinde, Varlık Yayınları’ndan Sartre, Camus ve Gide’i okurken görmüştüm.
Ben, egzistansiyalizmin ne olduğunu öğrenmeden önce egzistansiyalist olan bir neslin çocuğuyum...
*
Beatles
Fotoğrafın en solunda bir lider daha vardı ve o da Putin’di.
O gün bu kareyi yorumlayan bir yazı yazmıştım...
Hepsinin beden dilini ve psikolojilerini yorumlamıştım.
Önceki gün telefonla yapılan üçlü zirveden ve AB’nin Türkiye’ye yaptırımlar çıkması beklenen zirvesi ertelendikten sonra bu kareye bir de şu açıdan baktım.
Bu fotoğrafı çok sevdim... Çünkü dış politikada Cumhurbaşkanı ve ülkemi görmek istediğim yeri anlatıyor...
Yani Avrupa’yı...
Dolayısıyla, ülkemin Cumhurbaşkanı’nı o fotoğrafta Avrupa ile el ele görmek bana umut veriyor.
Yoksa içimden mi gelmedi pek karar veremedim.
Ama bu topa girenlerin yazdıklarını, Instagram ve Twitter’da oluşturulan sosyal medya jürisinin neredeyse oybirliğiyle aldığı “Tutukla” kararını görünce, doğrusu bir jüri üyesi olarak ben de görüşümü yazmadan duramadım.
İşte benim itiraz şerhim:
*
BİR: Sosyal medyaya yansıtılan görüntüleri seyrettim, olayı tam anlayamadım.
Vardığım sonuç şu oldu:
Görüntüler ya çok yeteneksiz bir montajcının ya da çok manipülatif bir makasçının elinden çıkmış gibiydi.
*
“Pisliğin teki” deyip geçtim...
Ama iş büyüdü...
Büyüyünce de Hürriyet’in Atina muhabiri Yorgo Kırbaki’yi arayıp sordum:
Neyin nesidir bu gazete?
“Aşırı sağın da aşırı sağı bir gazetedir...”
Ya tirajı nedir? Kim alır, kim okur?
“Yunan gazeteleri artık tiraj açıklamıyor. Ama son açıklamada 5-6 bin satan (bana göre bedava dağıtılan) bir gazete...
Dünyaca tanınmış siyasetçiler... Bütün bu insanlar önceki gün ve dün Instagram’da bir kadının ardından veda mesajları attılar...
Bugün size, erkek heykelleri altında oturan bu iki kadının hikâyesini anlatacağım...
*
Hikâyeme, önce sağdaki kadından başlayacağım.
ODTÜ gibi muhteşem bir üniversitede sosyoloji okumuş...
Gidip Amerikalarda eğitimine devam etmiş....
Bir de İran Araştırma Merkezi’ni kuran kişiymiş...
*
İşte bu hoca çıkıp televizyonda insanların gözüne baka baka, “Balkan göçmenleri Türk değildir, Türkleştirilmiştir” diyor...
Orada da durmuyor devam ediyor:
“Bunlar Türkçeyi bile sonradan öğrenmiştir” diyor...
Ve sonunda asıl söylemek istediği noktaya geliyor:
Anladım, şimdi artık işin en heyecanlı bölümüne, çarpışma anına gelelim. Ama önce bana neyi hızlandırdığınızı ve protona bir tekme atmanın, bir tokat atmanın kaça mal olduğunu anlatın.
İşin aslında en ucuz kısmı neyi hızlandırdığımız. Protonu hızlandırıyoruz. Proton ne? Hidrojen. Hidrojen atomundaki elektronu sıyır, al sana proton. Çünkü hidrojen temelde bir proton ve etrafındaki bir elektrondur. En basit, periyodik cetveldeki başlangıç atomumuz yani.
Bunu nasıl elde ediyorsunuz?
Hidrojen tüpümüz var. Yani bildiğimiz küçük bir şişe büyüklüğünde oksijen tüpleri gibi. Bir tüp bizi aylarca götürüyor. Bir prosesle o hidrojenler elektronlarından ayrıştırılıyor ve haliyle artı yüklü hidrojen haline geliyorlar. Ama artı yüklü hidrojen dediğin, yani elektronsuz hidrojen dediğin şey zaten protonun tek başına hali. Biz onları alıyoruz ve bunları “bohça” haline sokuyoruz.
Bu bohçalardan iki tanesini mi alıp çarpıştırıyorsunuz?
Bir tane protonu elde ederek hızlandırmak hem zor hem de aynı zamanda değmez. Biz aşağı yukarı 10 üzeri 11 tane yani birin yanına 11 tane sıfır koyun o kadar sayıda proton hızlandırıyoruz, bir bohça dediğimiz bu. Bu da 100 milyar ediyor. Yaklaşık 100 küsur milyar tane protonu, bir arada hızlandırıyoruz. Ve bu çok ama çok küçük bir hacim içinde. Yani şu elimdeki çakmağı düşünün bunun gibi bir tane daha karşıda hazırlanmış...
HER SANİYE 40 MİLYON BOHÇA KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Serkant Hocam, Dan Brown’ın romanında okuduğum günden beri CERN’e gitmek isterim. Ne yapıyorsunuz orada, yerin 100 metre altında? Nerede başladı bu hikâye?
Anneannemin evinde başladı. Ben küçükken anne ve babam çalıştığı için anneannem bana bakardı. Anneanne evinde de çok fazla oyuncak yoktu. En güzel meşgalem eski gazete kâğıtlarını alıp anneannemin yere serdiği bir çarşaf üzerinde kesmekti. Derdim gazeteyi kaç parçaya bölebileceğimi anlamaktı. Çünkü durmadan parçalayabildiğime göre içinde bir şey olması lazım. Sonradan öğrendim ki sadece matematiksel olarak bir şeyi sonsuz kere parçalayabiliriz. İşte buna ‘parçacık fiziği’ diyoruz. Her şeyin nüvesinde daha da ne olduğunu anlamak.
BİR PİNPON TOPU ATARAK DUVARI DELEBİLİRSİNİZ
İtalyan Fizikçi Carlo “Bilimde görmediğimiz bir şeyi anlamaya çalışırız” diyor. Siz görüyor musunuz?
Bir pinpon topu alalım, bunu bir duvara atarsak öteki tarafa geçmez. Ama teorik olarak geçmesi mümkündür. Biz buna “Tanımlanabilir olasılık” diyoruz. İşte evrenin şöyle bir gücü var. Bizim 30 birimle geçebileceğimiz bir duvarı o 3 birimlik enerjiyle atıp öbür tarafa geçirebiliyor. Günlük hayattaki işleyişte bunları beynimize kabul ettirmek zor. Kuantum deryası böyle sürprizlerle dolu.
CERN BİZİM BÜYÜK KULÜP GİBİ BİR YER
Peki İsviçre’deki CERN’e gidersek, orası neresi? Gerçekten Dan Brown’ın anlattığı gibi esrarengiz bir yer mi?
O gün İstanbul-Isparta seferini yapan uçak, normal saatinde kalkmış ve rahat bir yolculuktan sonra Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na doğru alçalmaya başlamıştır.
World Focus şirketinden kiralanan yolcu uçağında 7’si mürettebat 57 kişi bulunmaktadır.
Ne olduysa o iniş anında olur. Uçak havalimanının yakındaki bir dağa çarparak parçalanır.
İşte bu uçak, Türk bilim tarihinde, ünlü romancı Dan Brown’a kadar uzanacak bir tartışmayı başlatacaktır.
MELEKLER VE ŞEYTANLARIN MERKEZİNE GELEN HABER
Uçağın yolcularından biri Engin Arık adında bir kadındır. Onun kazada öldüğü haberinin ulaştığı yerlerden biri, Türkiye’den uzakta, yerin 100 metre altında dünyanın en ilginç deneylerinden birinin yapıldığı yer.
Burası, bütün dünyanın
Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra Bahreyn de İsrail’le diplomatik ilişkiler kurdu...
Yani...
Yanisi şu...
Türkiye’nin yıllarca önce yaptığı, bugün de yapmaya devam ettiği şeyi yapıyorlar...
Demek ki dış politikamızda serinkanlı bir akıl varmış...
*
Sırbistan ve Kosova...
Türkiye’nin Balkanlar’da en çok yardım yaptığı,
Hayatımda aldığım ilk şarkılar 78 devirlik üç plaktı.
Biri Erol Büyükburç’un ‘Little Lucy’si, öteki ise Paul Anka’nın ‘Diana’sıydı...
Üçüncüsü, Elvis Presley’in iki şarkısıydı...
İki tarafında birer şarkı olan 3 plağı eve getirirken otobüste kırmamak için harcadığım çabayı ve yaşadığım korkuyu hâlâ unutmadım.
Hepsi hepsi 6 şarkıydı...
Federica’ya sordum.
Bugün Spotify arşivinde toplam kaç şarkı var?
60 milyondan çok şarkı varmış.
Pazar şovuma hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim konu ile karşınızdayım.
Müzik...
*
Müzik deyince de aklımıza artık “streaming” platformlar geliyor.
Spotify, Apple Music, Deezer, Fizy ve yeni oyuncu olarak Amazon ve ötekiler.
Şu an için Türkiye’de en tanınanı Spotify...
*
Spotify’ın artık Türkiye pazarını yöneten bir yöneticisi var.
Evet cevabı buymuş...
Eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve şimdilerde büyük ilgiyle izlediğim YouTube kanalı yorumcusu Kemal Öztürk’ün bu hafta çıkan kitabında okudum.
Kitapta çok ilginç ve tartışılacak anekdotlar var...
Ama ben, bukalemun ruhuma uygun birini seçtim...
Çok vahim bir olayın eğlenceli tarafı...
Kemal Öztürk başından itibaren, o zamanki deyişi ile “Gülen cemaati”ne uzak durmuş.
Ama AA Genel Müdürü olunca, personel alımında FETÖ kesiminden çok baskı gelmeye başlamış.
Arap âlemi ortasında çırılçıplak bir erkek
1) AH benim karışık başım...
Memleketin bunca sorunu varken bakın nelerle uğraşıyor.
Neyse ki şu fani dünyada yalnız değilmişim.
COVID-19 belasıyla mücadele eden İtalyan hükümeti de böyle bir günde bakın neyle uğraşmaya karar vermiş.
Michelangelo’nun ünlü Davut heykelinin bire bir ölçüde 3D replikası yapılacakmış.
Bence buraya kadar pek ilginç hiçbir bir şey yok.
Davut heykelinin bugüne kadar yüzlerce replikası yapıldı.
Las Vegas’ta Caesars Palace Oteli’nde bile bire bir replikası var.
Ayrıca iki Amerikan üniversitesinde dijital replikaları da yapıldı. Peki burada yeni olan ne?
*
Yeni olan şu.
Bu replika dünyada bugüne kadar kullanılan en ileri 3D teknolojisi ile yapılacak.
Ve önümüzdeki yıl ekim ayında yapılacak Dünya Fuarı’nda İtalyan pavyonunun tam ortasında sergilenecekmiş.
Üstelik pavyona öyle bir yerleştirilecekmiş ki, çeşitli açılardan, çeşitli yüksekliklerden bütün organlarını ayrıntılı ve yakın şekilde görebilecekmişsiniz....
Ama en ilgincini en sona bırakıyorum...
Yani bu fuar hangi ülkede yapılacak?
*
Dünya Fuarı bu ay Dubai’de yapılacaktı.
Ancak pandemi dolayısıyla gelecek yıl ekim ayına ertelendi.
Yani bu heykel Arap ve Müslüman bir ülkenin göbeğinde sergilenecek.
Düşünebiliyor musunuz?
Dubai’nin göbeğinde 5 metre 17 santim boyunda devasa çırılçıplak bir erkek heykeli...
Yani erkeklik organı bütün ayrıntıları ve boyutları ile ortada...
*
Ne var bunda diyeceksiniz...
Hiiç sadece merak ediyorum.
Müslüman Arapların tepkisi ne olacak?
Daha açık söyleyeyim...
Bir sansürleme girişimi görecek miyiz?
*
Neden diye sorarsanız.... Bundan 15 yıl önce, 2005 yılında Türkiye’de ilginç bir Davut olayı yaşamıştık...
İstanbul Bienali’nde sergilenecek bir Davut heykelinin başına çok ilginç bir şey gelmişti.
Onu hatırladım da ondan...
O hikâye ne miydi? İkinci yazıda anlatacağım.
BİR ERKEĞİN İDEAL ÖLÇÜLERİ BU MUDUR
MICHELANGELO, Davut heykelini 1501 ile 1504 yılları arasında yaptı. Mermer heykel bugün Rönesans’ın başeseri sayılıyor.
(Gerçi Rönesans’ın en önemli sanatçısı Michelangelo mu yoksa Caravaggio mu diye bir tartışma da var.)
Heykel, güçlü ve mükemmel bir erkek bedeninin sembolü olarak kabul ediliyor.
Yani ideal erkek bedeni...
2) ALTIN KAPLAMA DAVUT’UN İSTANBUL’DA BAŞINA GELEN
DAVUT heykelinin bir kopyasını da Türk sanatçı Serkan Özkaya 2005 yılında 9’uncu İstanbul Bienali için yapmıştı.
5.17’lik normal boyunun iki katındaydı ve altın rengine boyanmıştı.
*
Ancak krapondan yapılan heykelin yerleştirilmesi sırasında bir kaza olmuş ve heykel parçalanmıştı.
Tek tesellimiz ise kazada montajı yapan iki işçiye hiçbir şey olmamasıydı.
Neticede olan sadece heykele olmuş, bienalde sergilenememişti.
Bunu bildiğim için acaba Davut’un başına Dubai’de de aynı kaza gelir mi diye merak etmiyorum değil...
Ancak hikâye orada bitmedi...
3) TÜRKİYE’DEN GELEN ‘TURİST DAVUT’UN İDEAL BOYU NEYDİ
KIRILAN Davut heykelinin parçalarına Eskişehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen sahip çıktı.
Parçalar Eskişehir’e getirildi ve kompozit maddeden iki kopyası yapıldı.
Biri Eskişehir’de kaldı.
Öteki önce New York’ta sergilendi.
Kamyonla Manhattan’dan geçerken çok ilginç olaylar yaşandı.
Polisler bile fotoğraf çektirdi.
Davut’u Floransa’daki yerinde hep erekte (dik) gören dünya, ilk defa istirahat halinde yatık görme fırsatı elde etti.
*
New York Times onun için “Türkiye’den gelen bir turist Davut” dedi.
Heykeli yapan Serkan Özkaya o günlerde Milliyet gazetesine şu ilginç anekdotu anlattı.
New York’taki sergilenmesi sırasında en büyük geyik penisi üzerine yapılmış.
Normaldir de... Herkesin ideal erkek vücudu dediği heykelde penisin ideal boyunun tartışılması da hiç şaşırtıcı değildi.
Ancak Özkaya’nın yaptığı heykel, gerçek Davut’un iki katı olduğu için, ideal boy tartışması da onunla orantılı olarak çok büyüdü.
*
Heykel daha sonra, Kentucky eyaletinin Louisville şehrindeki 20C Müze Oteli’nin bahçesine yerleştirildi.
İstanbul’daki bienalde sergilenemeyen heykel hâlâ orada...
Dik durumda tabii ki...
HANGİSİ DAHA HALKÇI 1
67 YAŞINDA, 14 METRELİK STERİL KORİDOR YAPTIRDI
NEW York Times gazetesi perşembe günü ilginç bir Putin fotoğrafı ve haberi yayınladı.
Fotoğrafta Putin bir odada tek başına oturuyor. Karşısında iki büyük televizyon ekranı var.
Gazetede yer alan bilgilere göre...
Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen mart ayından beri kendini Moskova dışında bir eve kapatmış.
Kendine “Virüsten arındırılmış bir hücre” yaratmış.
O günden beri gazetecilerle hiç yakın bir ilişki kurmamış.
Rus gizli servisi Olga Izranova adlı bir kadının şirketinden 14 metrelik taşınabilir bir koridor yapmasını istemiş.
Bu bir sterilizasyon koridoruymuş.
Putin nereye giderse oraya götürülüyormuş. Yanına girecek herkes o koridorda sterilize edilip giriyormuş.
O da yetmiyormuş. Yanına girecek dışarıdan birinin en az iki hafta karantinada olması gerekiyormuş.
Gazeteye göre bu önlemler paranoya seviyesine gelmiş. Bunun nedeni de onun KGB yıllarından gelen şüpheciliğiymiş.
HANGİSİ DAHA HALKÇI 2
KENDİSİ 74 YAŞINDA, MASKE TAKAN 77’LİK RAKİBİ İLE DALGA GEÇİYOR
ABD Başkanı Trump’a gelince... Başından beri bu işi ciddiye almıyor.Başlarda, “Gripten ölen bile daha fazla” diyerek korkanlarla gırgır geçti.
Mitinglere maskesiz gitti.
Hatta rakibi Biden ile yaptığı televizyon tartışmasında, maske taktığı için onunla dalga geçti.
Sonuç... Önceki gün itibarıyla COVID-19 pozitif...
Evet bir tarafta 67 yaşında kendini hücreye kilitlemiş Putin...
Öteki tarafta 74 yaşındaki iplemez Trump...
Her ikisi de otoriter...
Her ikisinin halkı da virüsten inliyor... Sizce hangisi doğru yapıyor...
Siz olsanız hangisine oy verirsiniz...
İkisine de vermem diyorsanız, kafa yormanıza gerek yok.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Eyüp Serbest
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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