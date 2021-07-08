Aramıza giren kara kedi için ilgili herkese teşekkür ilanı

Ancak önceki gün Nişantaşı’nda Kruvasan Kafe’de otururken, Zülfü Livaneli’den gelen bir mesaj üzerine, bir haksızlığı önlemek amacıyla yazıyorum bu yazıyı.
ZÜLFÜ LİVANELİ: ‘BU TARTIŞMAYI SEN BAŞLATMIŞTIN, SEN YAZMALISIN’
Zülfü Livaneli bana 1995’te yazdığım bir yazıyı hatırlatıyor ve “Sen bunu yazmıştın” diyordu...
Evet
Küçük bir arkadaş ve aile grubu davetliydi...
Bizim kuşağın bir tür pandemi sonrası açılışıydı...
*
Kapıda bizi karşılayan Işıl ve Mehmet’i görünce gerilere döndüm. Mehmet’le uzun bir yol arkadaşlığımız var...
İkimiz de akademisyen kökenliyiz...
Kimdir o derseniz, tanıtayım size...
*
1994 doğumlu bir Fransız...
“Erkeklerden Nefret Ediyorum” adlı kitabın yazarı...
“Yeni lider için yerlerinizi önceden ayırtın...”
*
Seçildikten hemen sonra Davos’a geliyordu ve onun yapacağı konuşma merakla bekleniyordu.
Davos popülist ve otoriter liderleri dinlemeyi çok sever...
Sırp mezaliminden kaçan insanları gösteren bir kare...
Çünkü önceki günden itibaren bu fotoğraf, dünyadaki bütün savaş bölgelerindeki üst düzey memurları çok yakından ilgilendirir hale geldi.
Şimdi size bunu anlatacağım.
* * *
Dünya savaş suçluları tarihinde önceki gün çok önemli bir şey oldu.
Lahey Savaş Suçluları Mahkemesi, tarihinde ilk kez, siyasetçiler dışında iki üst düzey memuru savaş suçlusu olarak mahkûm etti.
Böylece artık uluslararası suçlar bakımından sadece siyasetçiler, başkanlar, başbakanlar, bakanlar, yani karar alıcılar değil, o kararın uygulanmasında görev alan memurlar da suçlu sayılacak.
Henüz 26 yaşındayken, Balmain gibi dev bir dünya markasının yaratıcı direktörü oldu.
*
Ama daha öncesi de var...
Henüz 18 yaşındayken İtalya’da Roberto Cavalli ile çalıştı ve yaratıcı direktörlüğe getirildi.
İlgiyle izlediğim ve çok beğendiğim bir tasarımcı.
Çocuk tacizinin sembolik mahpushanesi...
Dün Gürbüz Doğan Ekşioğlu çizmiş ve Instagram hesabından paylaşmış...
Elmalı’da hepimizin içini paramparça eden o iki çocuğun dramı daha güzel nasıl anlatılabilirdi ki...
*
İki küçücük çocuk...
20. ve 21. yüzyıl tarihinde en uzun süre iktidarda kalabilen totaliter parti, kendine yakışır biçimde kutlayacak bu günü...
Şu günlerde Çin’de büyük bir “kızıl turizm” başlamış bile. İnsanlar Mao’nun uzun yıllar partinin merkezi olarak kullandığı Yan’an’a ziyaretler yapıyorlarmış.
Mao’nun evini ziyaret ediyor, şimdi parti ve devlet başkanı Şi Cinping’in oturduğu sandalyelerde fotoğraf çektiriyorlarmış.
*
Size önce olayı, o kitaptan aynen aktaracağım...
Sonra hikâyede geçen iki kişinin adlarını açıklayacağım...
1950’li yılların sonu...
Şimdi gelin o sabaha dönelim...
*
David, Ankara Gar Gazinosu’nda çalışmaya başlayınca hem para kazanıyor hem de sevdiği işi yapıyor.
Ne var ki Ankara’da kalacak yeri yok... Hangi otele gitse her seferinde “Yer yok” diyorlar.
Zaten o zamanlar, Ankara’da Ulus gazetesinin ve Zafer gazetesinin bulunduğu yerde topu topu birkaç tane otel var.
Emin olun hiç öyle değil...
Z kuşağının, yani çocuklarınızın âlemine gireceğiz.
Şu cumartesi gününde sadece biraz ergen zihin jimnastiği yapacağız.
*
Marvel, 9 Haziran günü, “Pandemi sonrası yeni nesil süper antikahraman” dönemini “Loki” dizisiyle açtı.
Marvelcı olmayanlara “Loki”yi tanıtayım önce...
Kendim rekabet içinde yaşadım...
Hürriyet içinde ilk büyük yöneticilik mücadelemi, dönemin fiili Hürriyet CEO’sunun bir mülakatı üzerine verdim.
*
Sabah gazetesi ile büyük bir tiraj savaşı içindeydik.
O yönetici bir mülakatında “Biz ikinciliği kabul ettik. Fark 50 bini geçmediği sürece bizim için mesele olmaz” dedi...
O sabahı hiç unutmuyorum...
Sinirimden duvarları tekmelemiştim...
Çok iyi biliyorum ki büyük bir gazeteyi yönetiyorsanız, ikinciliği kabul etmek havlu atmak anlamına gelirdi...
Benim açımdan dünkü basın toplantısının en büyük sürprizi, Aziz Yıldırım’ın basketbol takımı ile ilgili önerisiydi. Sürpriz ötesi bir şok oldu benim için... Ama iyi bir şok...
OBRA BİLİYOR MUYDU?
Yıldırım, “Obradovic’i getiririm” dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan’la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu “Mustafa Denizli’nin futbola başladığı Altay’a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara “Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi” diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic’le telefonda konuşmuş. “Koç gelir misin” deyince, aldığı cevap şu olmuş: “Seninle cehenneme bile gelirim başkan.”
ALİ KOÇ BU TEKLİFE NASIL BAKAR?
Ali Koç bu teklife ne der bilmiyorum... Bir başkan için böyle bir yetki paylaşımını kabul etmek kolay bir şey değildir. Kabul eder ve bir başarı hikayesi yazılırsa, bunun taraftar üzerindeki etkisi ne olur onu da düşünebilir. Şunu düşünmek de yararlı olabilir. Böyle bir başarının yolunu açacak teklifi kabul etme büyüklüğü de bir başkan için zaferdir. Hele hele bu teklifi yapan insan “Bir daha başkanlığa aday olmayacağım” diyorsa...
Çok doğru bir seçim...
Ben bu yıl Nobel ödülünün de onlara verilmesini bekliyorum...
*
Bu haberi okurken aklıma geçen ay televizyonda seyrettiğimiz bir ortak basın toplantısının görüntüleri geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Uğur Şahin birlikte Türk halkının önüne çıktılar.
Biri Türkiye’den, öteki Almanya’dan katıldı...
Sağlık Bakanı o gece Türk halkına BioNTech ile yapılan anlaşmayı açıkladı.
50 milyon doz aşı gelecekti...
Önce Trump...
Sonra Netanyahu...
Önceki gün de Fransa’daki yerel seçimlerde Avrupa aşırı muhafazakâr sağ popülizminin en güçlü figürlerinden biri olan Marine Le Pen’in partisi beklediğini bulamadı...
O nedenle dünden itibaren Avrupa’da şu soru sorulmaya başlandı:
Son 15 yıldır Avrupa’da yükselen “Sağ muhafazakâr popülizm artık geriliyor mu?”
Evet bunun işaretleri var.
EN AZILI POPÜLİSTİN KORKTUĞU OLDU KARŞISINDAKİ MUHALEFET CEPHESİ BİRLEŞTİ
Üç yıldır sessizliğe gömülmüş bulunan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım bu perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecekti.
Basın toplantısının yapılacağı tarih ilginç: 24 Haziran Perşembe...
Yani Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yapılacak kongreye 24 saat kala yapıyor bunu Aziz Yıldırım...
Üç yıl önce başkanlık yarışını kaybettiği günden beri sessizliğe büründü.
O günden beri Şükrü Saracoğlu Stadı’na adımını atmadı.
Şimdi perşembe günü, hem de Çırağan Oteli’nde, niye böyle bir basın toplantısı yapıyor?
Her Fenerbahçeli gibi benim de kafamda bazı sorular vardı.
Dün bunların cevabını aradım.
Yürüyen kadın Sophia Loren...
Önceki akşam streaming platformlarda İtalya’nın efsane kadın oyuncusu Sophia Loren’in hayatını anlatan “Cercando Sophia” adlı belgeseli seyrettim.
Belgeselde Sophia’nın Napoli’de çekilen “İtalyan Usulü Evlilik” filminde şahane bir elbiseyle caddedeki yürüyüşünü gösteren bu sahne var...
*
Suratına tükürmeden önce iyice bakın ki gerçek yüzünü iyi görebilin.
İster AKP’li olun, ister CHP’li...
İster İyi Partili olun, ister MHP’li...
İster Deva Partili, Gelecek Partili, İP’li olun...
“Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan.”
*
“Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükûnet meydana gelsin, düşmanlıklar kalksın.”
*
“Gürcistan’ın bazı kendine has sualleri vardı. Son Türkiye ziyaretinde tekrar konuştuk. Bu Gürcistan’ın da lehine olacaktır.”
*
“Bu bölgenin barışa ihtiyacı var, bunu başarmamız lazım. Ermenistan, Azerbaycan’la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak gereken adımları atacağız.”
*
Upper Cihangir toplu halde “Villegiatura” (Sayfiye) mevsimi için Bodrum Gümüşlük’e gittiği için edebiyat dedektifliği görevi yine bana düştü.
Dünün en güzel haberi Hürriyet’te kültür yazarımız İhsan Yılmaz’ın köşesindeydi.
Şiirde “İkinci Yeni” akımının en sevdiğim dört şairinden biri olan Edip Cansever’in, seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’ya yazdığı 123 aşk mektubu yayınlanmış.
Edip Cansever bugün artık hayatta olmayan büyük bir şair...
Alev Ebüzziya büyük bir seramik sanatçısı ve hâlâ hayatta... Aynı zamanda o kuşağın en güzel ve çekici kadınlarından biri...
Edebiyat aleminde bu tür mektuplaşmalar her iki taraf da hayattan ayrıldıktan sonra yayınlanır...
Öyleyse bu mektuplar nasıl yayınlandı?
Aramıza giren kara kedi için ilgili herkese teşekkür ilanı
Evet bu bir teşekkür ilanı...
Aslında bütün gazetelere, internet sitelerine vermek isterdim bu ilanı...
Çünkü arkasında öylesine güzel bir Türkiye hikâyesi var ki...
İmkânlarım bu kadarına el verdi. Köşemde yayınlıyorum.
“Üç beş iyi insan” dedim...
Bu yazı iyi insanlara ve onların çalıştığı kurumlara teşekkürdür...
Ama aynı zamanda, bu ülkede hep birlikte yarattığımız bir “hayvan sevgisi ve saygısı” hikâyesidir...
***
Hikâyemiz geçen yaz haziran ayında Beykoz’daki evimizin bahçesine, kül rengi hamile bir kedinin gelmesiyle başladı.
Bahçeye koyduğumuz mamaları yiyerek ortadan kayboluyordu...
Sonra bir gün onu evimizin kuytu bir yerinde gördük.
Gizlice eve girmiş ve doğurmuştu.
Beş yavrusu olmuştu...
İlk izlenimim şuydu:
Hayatımda bu kadar çirkin kedi yavrusu hiç görmemiştim.
Beşinin de Batman gibi dik ve başlarıyla orantısız kulakları vardı.
***
Üçünü çok iyi, sevgi dolu insanlar aldı.
Bugün üçü de mutlu...
İkisi ise bizde kaldı ve anneleriyle birlikte eve yerleşti.
Kalan iki kardeşten biri, sadece göğüs kısmı beyaz olan simsiyah bir kediydi.
Bir yaşına geldiğinde gözümde dünyanın en güzel kedisi olmuştu...
***
Evin fırlamasıydı...
Bütün gün evimizin ve komşu evin damlarında geziyor, sonra gece karanlık çöktüğünde en üst pencereye gelip vurarak içeri giriyordu.
Adı “Karam”dı...
***
Karam bundan bir ay önce bir akşam eve gelmedi.
Önce sabah gelir diye pek endişelenmedik.
Ancak ertesi gün de gelmeyince torunum Zeynep durumu Beykoz Konakları yönetimine bildirdi.
Onlar da site sakinlerine e-mail yoluyla kedimizi gören olup olmadığını sordu.
***
Ertesi gün site sakinlerinden bir hanımefendi, torunumu arayarak evinin önünde bir aracın böyle siyah bir kediye çarptığını bildirdi.
Çarpan aracın sahibi kimse, yaralı kediyi bırakıp gitmiş.
Bu iyi insan hemen Beykoz Belediyesi’ne haber verip, kedinin yaralı olduğunu bildirmiş.
Biraz sonra Beykoz Belediyesi’nden bir hayvan ambulansı gelip kedimizi alıp götürmüş.
Olayın buraya kadarki kısmı böyle...
Bireysel insanları ilgilendiren bir hikâye.
Ancak ondan sonraki kısmı daha da etkileyici...
***
Kedimizin ayağında ağır bir kırık varmış.
Dolayısıyla uzmanlaşmış bir yerde müdahale gerekiyormuş.
Bu konuda uzmanlaşmış yerlerden birisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı “Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı”ymış.
Beykoz Belediyesi kedimizi bir ambulansla, Avrupa yakasındaki işte bu merkeze göndermiş.
***
Torunum Zeynep kedimiz için arama çalışmalarına devam etti ve sonunda onun izini Kısırkaya’daki bu merkezde buldu.
Beykoz Belediyesi yetkilileri, yaralı kedimizi aldıklarında fotoğraflarını çekip dosyasına koymuşlar.
Zeynep, Kısırkaya’daki yetkiliyle konuştu ve onun kedimiz olduğu konusunda anlaşmaya vardılar.
Ayağı kırıkmış, ameliyat geçirmiş.
***
Ancak uymaları gereken bir kural varmış.
Yaralı kediyi Beykoz Belediyesi’nden yollamışlardı, kedi iyileştikten sonra yine Beykoz Belediyesi’ne gönderilecek ve biz buradan alacaktık...
Kedimiz Kısırkaya’daki ameliyattan sonra Beykoz Belediyesi’nin yeni açılan bakımevine getirildi.
Torunum Zeynep gidip orada kedimizi ziyaret etti.
Çok iyi bakılmıştı.
Ama ayağına takılan metal çivilerin çıkarılması için yeniden bir müdahale gerekiyormuş.
O da yapılınca kedimiz eve gelecek...
***
Geleyim bu hikâyenin beni en çok etkileyen, ağlatan yanına...
Kedimize henüz çip taktırmadığımız için, yaralı olarak bulunduğunda sahibinin olup olmadığı bilinmiyordu.
O nedenle kayıtlara “sahipsiz bir sokak hayvanı” olarak geçmiş.
İyi insanlarımız, başta kedimizi görüp belediyeye haber veren komşumuz, AKP’li Beykoz Belediyesi, CHP’li Büyükşehir Belediyesi, bütün bu çabayı işte böyle “sahipsiz bir sokak kedisi” sayılan, yani kimsesiz bir canlı için yaptı...
O nedenle teşekkürüm ve minnetim daha da büyük bu insanlara...
***
Bundan 20 yıl önce Hürriyet’te açtığımız ilk hayvan sayfasına rahmetli Bekir Coşkun’un köpeği “Pako”nun adını vermiştik.
Türkiye’nin hayvansever insanları son 20 yılda öyle büyük bir mücadele verdiler ki...
Bugün bütün dünyada hepimizi gururlandıracak bir imajımız oldu...
Kapısının önündeki yaralı hayvana sahip çıkan komşular, site yöneticileri, o hayvanın anında yardımına koşan belediyecilerimiz, parti ayrımı yapmadan aralarında böyle güzel işbirlikleri yapan belediye kurumlarımız...
Ve kedilerini adım adım takip eden torunlarımız...
***
Kedimizin adı Karam...
Kapkara bir kedi.
Hani “Aramıza kara kedi girdi” lafı var ya...
O laf doğru değil...
Aramıza yaralı bir kara kedi girdi.
Ve hepimiz böyle el ele koştuk...
Biz bu ülkeyiz işte...
YANINDA ANNESİ OLUNCA DERGİ 18 YAŞ KURALINI ÇİĞNEYEBİLİR Mİ
İkisini aynı karede yan yana ilk defa görüyorum. Zaten ilk defa birlikte kamera karşısına geçmişler.
İtalyan Vogue dergisi Temmuz-Ağustos ayında kapağına Monica Belluci ile kızı Deva Cassel’in yan yana çekilmiş bir fotoğrafını koydu.
Bu harika fotoğrafı kim çekmiş diye merak ettim.
Tabii ki Paolo Roversi çekmiş. Hani 2019 Pirelli takvimleri için o harika Romeo ve Jülyet fotoğraflarını çeken fotoğrafçı.
Deva Cassel’i daha önce Dolce Gabbana için çektiği videoda çok sevmiştim.
Ama Paolo Roversi’nin gözünden çok daha güzel olmuş. Bir kız annesine bu kadar benzer olup da onu bu kadar güzel geçebilir mi...
Bir de şu merakımı çekti.
Vogue, Condé Nast grubu dergilerden biri.
Bildiğim kadarı ile grup 18 yaşından küçük kızları kapak yapmama kuralı koymuştu.
Deva Cassel 2004 doğumlu. Yani 17 yaşında...
Acaba yanında annesi var diye mi bu kuralı aştılar...
MUTASYONA UĞRAYAMAMIŞ BİR FRANK GEHRY VARYANTI
Frank Owen Gehry Toronto doğumlu 92 yaşında devrimci bir mimar.
Onun Bilbao’da yaptığı Guggenheim Müzesi’ni gezerken kendi kendime şunu demiştim:
“Bu binanın kendisi bir sanat eseri. İçine sanat eseri koymaya bile gerek yok...”
Daha sonra Paris’te Boulogne Ormanı içine yaptığı Louis Vuitton binasını gördüm...
Ormanın içinden çıkan başka dünyaya ait bir sanat abidesiydi...
Keza, Prag’ın merkezindeki “Dans Eden Ev”...
Hepsini hayranlıkla izledim...
***
Ancak son olarak Fransa’nın Arles şehrinde yaptığı “Luma Arles Tower” için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim.
Gehry yine Gehry ama bina o şehrin ortasında hiç olmamış.
***
Gehry modern mimarinin en yararlı virüsü...
Ama bu virüsün artık farklı bir tarza dönüşeceği şekilde mutasyona uğramış bir varyantına ihtiyaç var.
92 yaşındaki Gehry bunu yapabilir mi bilmiyorum...
Ama hiç olmazsa, o ekolden gelenlerin, onun atölyesinden çıkan genç mimarların bunu düşünmesinde yarar var.
Çünkü mutasyona uğrayamayan bu sanat giderek kendi kendinin en kötü replikalarını üretir hale geliyor.
BAK SEN, BU KÜKREYEN FARE AVRUPA İMPARATORLUĞU İSTEMİYORMUŞ
Macaristan’ın başında bir lider var ki...
Allaahhhhh... Sadece Avrupa’yı değil, kâinatı bile o yaratmış.
Avrupa tarihinin en sıradan popülist liderlerinden biri.
Ama o güzelim Macaristan’ı öyle bir kendine benzetti ki...
Ne demokrasi kaldı, ne insan hakları... Ne de medya...
***
Şimdi milletin gözünü boyamak için Avrupa Birliği’ne bayrak açtı.
Bild gazetesine tam sayfa ilan vermiş.
Ve Avrupa’nın büyük ülkelerine karşı manifesto yayınlamış...
“Biz bir Avrupa İmparatorluğu istemiyoruz” diyor...
Dikkatle okudum.
Kodlarını çözdüm.
Avrupa İmparatorluğu istemiyor ama bakın asıl istediği ne...
ASIL İSTEDİĞİ FAŞİST ULUS DEVLETLER KONFEDERASYONU
- Adam resmen şunu demeye getiriyor:
“Kardeşim benim işlerime karışma. Ben istediğimi alır hapse atarım, istediğimi ülkeden kovarım, istediğimin malının üzerine çökerim.”
- Adam resmen demeye getiriyor ki...
“Benim ülkemde basın özgürlüğü falan yok deme. Sana ne arkadaş... İstediğime yazdırırım, istediğime çizdiririm.”
- Yine demek istiyor ki:
“Orada, Brüksel’de bir araya gelip, kendi ülkemizde seçimle iş başına gelen insanların elini kolunu bağlayacak kanunlar çıkarma.”
İyi de arkadaş...
***
Sen orayı herkesin istediği dükkân açacağı bir AVM mi sandın... Orası bir medeniyet, demokrasi, insan hakları coğrafyası...
Avrupa Birliği’ne girerken bütün bunları kabul etmedin mi?
***
Dilinin altındaki asıl bakla sakın şu olmasın:
“Ben Avrupa demokrasi imparatorluğu değil, benimki gibi faşist ulus devletler konfederasyonu istiyorum...”